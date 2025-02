Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2025, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tăng cao hơn so với các năm trước.