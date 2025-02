Quy định chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy, tốt nghiệp loại khá trở lên, đảm bảo 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đồng thời đảm bảo một số quy định khác sẽ được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp đã thu hút rất nhiều công dân có trình độ đại học tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Theo Bộ Công an, dự kiến số công dân có trình độ đại học, cao đẳng thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2025 tăng cao hơn so với năm 2024.

Cụ thể, công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu (tăng 1,13% so với năm 2024); công dân có trình độ cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4% so với tổng chỉ tiêu (tăng 0,38% so với năm 2024).

Một trong những gương mặt sáng sẵn sàng tham gia nghĩa vụ CAND trong "mùa tuyển quân" năm nay phải kể đến chàng trai Lê Văn Nam (Hà Nội). Nam tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao, điểm IELTS 7.5.

Trong thời gian học tập tại Học viện Ngoại giao, Nam luôn là sinh viên xuất sắc, được Giám đốc Học viện tặng giấy khen.

Chàng trai này đã từ bỏ nhiều cơ hội việc làm khác để viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào ngành công an, theo đuổi ước mơ của mình.

Lê Văn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào ngành công an. Ảnh: Bộ Công an

Tại Hà Nam, trong đợt giao nhận quân năm nay, thôn Đức Hòa (xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) có hai anh em sinh đôi Đào Quang Trung và Đào Đức Kiên cùng viết đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND.

Sinh ra trong gia đình có ông ngoại đang tham gia lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở nên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, anh em Trung, Kiên đã yêu màu áo CAND.

Sau khi học xong lớp 12, hai anh em cùng viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND để có cơ hội được rèn luyện trong môi trường công an, được rèn luyện và thực hiện trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc.

Đào Quang Trung bày tỏ rất hào hứng và mong chờ đến ngày nhập ngũ. “Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó”, Trung chia sẻ.

Trong khi đó, Ksor Thanh, một tân binh ở Gia Lai, là người dân tộc thiểu số, đã tốt nghiệp Đại học Luật cũng đã ghi tên tham gia nghĩa vụ CAND.

Ksor Thanh tham gia nghĩa vụ CAND. Ảnh: Bộ Công an

Chàng trai này cho biết, với ước mơ được phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật cậu đã tự nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ CAND năm 2025 để cống hiến sức trẻ, phục vụ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

Ksor Thanh cũng bày tỏ niềm vui, tự hào khi làm được việc có ích cho xã hội, cho đất nước.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, năm nay, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND tăng cao hơn so với các năm trước. Đây là số liệu rất đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên.

Điều này cũng khẳng định chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp nguyện vọng của nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản cho biết, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được tham gia các chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an như: Trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về công an các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định.