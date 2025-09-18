Ắc quy là “trái tim” cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống trên ô tô. Khi ắc quy bắt đầu khô, nhiều chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt sẽ dần bộc lộ bất thường. Nếu bỏ qua, tài xế có thể đối mặt với sự cố chết máy giữa đường. Dưới đây là 10 dấu hiệu điển hình để nhận biết sớm. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi nhận thấy từ 2–3/10 dấu hiệu, chủ xe cần đưa xe đi kiểm tra ngay. Bổ sung dung dịch hoặc thay mới kịp thời không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn tránh nguy cơ hỏng hóc tốn kém hơn.

1. Đèn pha yếu hơn bình thường: Đèn pha mờ dần, ánh sáng không còn ổn định là biểu hiện sớm của việc ắc quy thiếu dung dịch, dẫn tới nguồn điện cung cấp suy giảm.

2. Động cơ khởi động chậm: Mỗi lần vặn chìa hay nhấn nút đề, xe nổ máy ì ạch cho thấy ắc quy không còn đủ lực để “đánh lửa” tức thì.

3. Ắc quy rò rỉ: Chất lỏng bên trong cạn dễ gây quá nhiệt, nứt vỏ khiến dung dịch axit tràn ra, vừa nguy hiểm vừa làm hỏng các bộ phận lân cận.

4. Vỏ ắc quy phồng: Hiện tượng phồng, biến dạng chứng tỏ ắc quy đã quá nóng bên trong. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần thay ngay.

5. Xe thường xuyên phải câu bình: Liên tục cần đến kích điện chứng tỏ ắc quy không còn khả năng lưu trữ đủ điện năng.

6. Còi xe kêu yếu: Âm thanh còi nhỏ dần, không vang rõ, là hậu quả của điện áp giảm sút do dung dịch trong ắc quy cạn.

7. Đèn trong khoang lái chập chờn: Hệ thống chiếu sáng nội thất nhấp nháy thất thường, cảnh báo sự mất ổn định nguồn điện từ ắc quy.

8. Kính cửa chạy chậm: Cửa kính điện đóng mở ì ạch vì thiếu dòng điện mạnh, thường đi kèm nhiều dấu hiệu khác.

9. Đèn báo ắc quy sáng: Trên taplo, đèn cảnh báo xuất hiện khi mức dung dịch trong ắc quy quá thấp hoặc khả năng sạc bị ảnh hưởng.

10. Báo động ô tô trục trặc: Chuông báo động tự kích hoạt hoặc mất tác dụng cũng có thể bắt nguồn từ ắc quy yếu, không duy trì được điện áp ổn định.

(Tổng hợp)