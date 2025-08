Các Thứ trưởng làm trưởng đoàn công tác Đoàn số 1, do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, công tác tại Gia Lai, Lâm Đồng.

Đoàn số 2, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn, làm việc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Đoàn số 3, do Thứ trưởng Trần Thanh Nam phụ trách, sẽ đến An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp.

Đoàn số 4, do Thứ trưởng Trần Quý Kiên dẫn đầu, làm việc tại Lạng Sơn, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.

Đoàn số 5, do Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo, công tác tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Đoàn số 6, do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu, đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Đoàn số 7, do Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn, đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế.

Đoàn số 8, do Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phụ trách, làm việc tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai.

Đoàn số 9, do Thứ trưởng Hoàng Trung dẫn đầu, đến Hà Nội, Ninh Bình.

Đoàn số 10, do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn, công tác tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi.