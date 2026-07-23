Nếu từng ngồi vào khoang lái của một chiếc xe thể thao hoặc siêu xe, người dùng sẽ dễ dàng nhận ra vô lăng thường được bọc bằng một loại vật liệu tối màu, mềm mịn như nhung thay vì da truyền thống. Đó là Alcantara, chất liệu thường được gọi là da lộn tổng hợp, đã trở thành biểu tượng của những mẫu xe hướng đến hiệu suất cao.

Không chỉ đẹp mà còn giúp cầm lái chắc hơn

Ra đời tại Italy vào những năm 1970, Alcantara là vật liệu tổng hợp từ polyester và polyurethane. Chất liệu này lần đầu xuất hiện trên mẫu concept Lamborghini Bravo năm 1974 trước khi được đưa lên chiếc Lancia Stratos HF, một trong những mẫu xe đua nổi tiếng nhất lịch sử.

Đến nay, Alcantara vẫn là lựa chọn quen thuộc trên nhiều mẫu xe hiệu suất cao của Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, BMW M hay Mercedes-AMG. Lý do lớn nhất khiến Alcantara được các kỹ sư ưa chuộng nằm ở khả năng tăng độ bám.

Khác với da thật vốn có thể trở nên trơn khi tay đổ mồ hôi hoặc người lái đeo găng, bề mặt Alcantara tạo ma sát tốt hơn, giúp tài xế giữ vô lăng chắc chắn ngay cả khi ôm cua ở tốc độ cao hoặc liên tục đánh lái trên đường đua. Đây cũng là lý do hầu hết xe đua chuyên nghiệp đều sử dụng vật liệu này trên vô lăng.

Không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay, Alcantara còn giúp người lái cảm nhận rõ hơn phản hồi từ hệ thống lái, qua đó tăng độ chính xác khi điều khiển xe.

Ngoài độ bám, Alcantara còn có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với da tự nhiên. Theo nhà sản xuất, vật liệu này có thể nhẹ hơn khoảng 50%, góp phần giảm khối lượng xe. Đây là yếu tố luôn được các hãng xe thể thao chú trọng.

Thậm chí nhiều mẫu xe thiên về hiệu suất như Porsche 911 GT3 RS hay BMW M4 CSL còn sử dụng Alcantara ở nhiều vị trí khác nhau trong khoang lái, từ vô lăng, ghế ngồi đến tapi cửa.

Biểu tượng của xe hiệu suất cao

Không chỉ đơn thuần là một loại vật liệu nội thất, Alcantara dần trở thành dấu hiệu nhận biết của những mẫu xe thiên về trải nghiệm cầm lái.

Thậm chí, nhiều chủ xe còn lựa chọn bọc lại vô lăng hoặc các chi tiết nội thất bằng Alcantara nhằm mang đến cảm giác giống những mẫu xe thể thao cao cấp.

Tuy nhiên, ưu điểm cũng đi kèm nhược điểm. Sau thời gian dài sử dụng, dầu và mồ hôi từ da tay sẽ khiến các sợi microfiber bị ép xuống, làm bề mặt trở nên bóng, xẹp và mất đi cảm giác mềm mịn ban đầu. Đây cũng là lý do nhiều chiếc xe cũ có vô lăng Alcantara trông xuống cấp nhanh hơn da thật nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Theo các chuyên gia chăm sóc xe của The Drive, người dùng nên lau vô lăng Alcantara định kỳ bằng khăn microfiber ẩm hoặc dung dịch chuyên dụng để loại bỏ bụi bẩn và dầu bám trên bề mặt. Việc vệ sinh đúng cách sẽ giúp vật liệu giữ được độ bám và vẻ ngoài như mới trong thời gian dài.

Dù đòi hỏi chăm sóc kỹ hơn da truyền thống, Alcantara vẫn giữ vị trí gần như không thể thay thế trên các mẫu xe hiệu suất cao nhờ sự kết hợp giữa khả năng tăng độ bám, trọng lượng nhẹ và cảm giác cầm lái đặc trưng. Với nhiều người đam mê tốc độ, đây không chỉ là một chất liệu, mà còn là biểu tượng của trải nghiệm lái xe thuần chất.

(Theo The Drive)

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