Thực tế, những đường kẻ ngang trên kính sau thực chất là các sợi dẫn điện rất mảnh, được in trực tiếp lên bề mặt kính bằng vật liệu dẫn điện (Demister Lines). Chúng là một phần của hệ thống sấy kính sau, có mặt trên hầu hết các dòng ô tô hiện đại.

Những đường kẻ ngang trên kính sau thực chất là các sợi dẫn điện rất mảnh, được in trực tiếp lên bề mặt kính bằng vật liệu dẫn điện. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khi người lái kích hoạt nút sấy kính, dòng điện sẽ chạy qua các sợi dẫn này, tạo ra nhiệt lượng để làm tan hơi nước, sương mù hoặc băng tuyết bám trên kính. Nhờ đó, mặt kính nhanh chóng trở nên trong suốt, giúp người lái quan sát rõ phương tiện phía sau qua gương chiếu hậu trong xe.

Trên nhiều mẫu xe, hệ thống sấy kính sau còn được tích hợp chung với chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài. Vì vậy, khi kích hoạt nút sấy kính, cả kính sau và gương ngoài sẽ đồng thời được làm nóng để loại bỏ hơi nước, giúp cải thiện tầm quan sát trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Tại các quốc gia có khí hậu lạnh, hệ thống này gần như được sử dụng hằng ngày vào mùa đông để loại bỏ lớp băng mỏng hoặc tuyết bám trên kính sau.

Trong khi đó, ở Việt Nam, dù ít khi phải đối mặt với băng tuyết, tính năng này vẫn rất hữu ích vào những ngày mưa, sáng sớm có nhiều sương hoặc khi khoang xe và môi trường bên ngoài chênh lệch nhiệt độ lớn khiến kính bị hấp hơi.

Hệ thống sấy kính sau hoạt động khi người lái kích hoạt nút bấm có biểu tượng "Rear" ở trên. Ảnh: Hoàng Hiệp

Do cấu tạo là sơn bằng vật liệu dẫn điện và in trực tiếp trên bề mặt kính, các sợi Demister Lines này khá mỏng và có thể bị hư hại nếu bị cạo bằng vật sắc nhọn hoặc lau chùi quá mạnh.

Nếu một hoặc nhiều đường dẫn bị đứt, khu vực tương ứng sẽ không còn khả năng làm nóng, khiến kính sau chỉ được sấy một phần. Trong nhiều trường hợp, người dùng có thể khắc phục bằng cách sơn lại các đường dẫn bằng vật liệu chuyên dụng nhưng cũng không thể triệt để và đảm bảo thẩm mỹ như nguyên bản.

Các chuyên gia về chăm sóc ô tô khuyến cáo, khi lau kính, nên sử dụng khăn mềm microfiber và lau theo chiều ngang, song song với các đường sấy thay vì lau theo hình tròn hoặc chà mạnh.

Đồng thời, chỉ nên dùng dung dịch vệ sinh kính chuyên dụng dành cho ô tô, tránh các loại hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc có tính kiềm cao vì có thể làm bong, ăn mòn lớp dẫn điện.

Người dùng cũng không nên dùng dao cạo, vật sắc nhọn hay miếng cọ kim loại để loại bỏ vết bẩn cứng đầu tại khu vực này, bởi chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến đường sấy bị đứt và mất tác dụng.

Nếu có nhu cầu dán phim cách nhiệt cho kính sau, nên thực hiện tại các cơ sở uy tín để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống dây sấy. Ngoài ra, việc kiểm tra định kỳ khả năng hoạt động của hệ thống sấy kính cũng giúp phát hiện sớm các hư hỏng, đảm bảo tầm quan sát phía sau luôn rõ ràng, đặc biệt trong điều kiện mưa hoặc sương mù.

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