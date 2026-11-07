Giá nhiều mẫu ô tô điện đã qua sử dụng tại Anh tăng mạnh trong 6 tháng qua, có xe tăng gần 28% khi ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện nhằm giảm chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng và dầu diesel leo thang.

Sau nhiều năm liên tục mất giá mạnh, khiến giá trị xe sụt giảm hàng chục nghìn bảng Anh chỉ sau thời gian ngắn lăn bánh, thị trường ô tô điện cũ tại Anh đang ghi nhận diễn biến đảo chiều.

Đầu tháng 11, giá dầu diesel tại Anh có thời điểm chạm mốc 2 bảng/lít (khoảng 68.000 đồng), hiện vẫn duy trì quanh mức 1,98 bảng/lít. Trong khi đó, giá xăng cũng vượt 1,7 bảng/lít (khoảng 58.000 đồng). Chi phí nhiên liệu tăng cao khiến nhiều người cân nhắc chuyển sang ô tô điện để giảm gánh nặng chi tiêu.

Nhu cầu gia tăng đã góp phần đẩy giá xe điện cũ tăng tới 28% trong vòng 6 tháng, theo số liệu từ đơn vị định giá xe Solera cap hpi.

Dù giá xe ô tô điện cũ tăng đáng kể trong thời gian ngắn, các chuyên gia định giá cho rằng những mẫu xe điện đã qua sử dụng 3 năm tuổi vẫn có mức giá khá hấp dẫn. Nguyên nhân là đợt tăng giá gần đây chưa đủ bù đắp mức mất giá lớn mà nhiều mẫu ô tô điện phải chịu sau khi rời showroom.

Top 5 xe ô tô điện đã qua sử dụng tại Anh tăng giá mạnh

Mini Electric dẫn đầu mức tăng giá xe điện cũ, xếp sau Mini Cooper Electric là Tesla Model 3 và Polestar 2, cùng ghi nhận mức tăng giá khoảng 20,9% trong 6 tháng qua.

Cụ thể, một chiếc xe Mini Cooper Electric đã qua sử dụng 3 năm, có quãng đường vận hành khoảng 48.000km, được định giá 9.905 bảng Anh (khoảng 337 triệu đồng) hồi tháng 4. Đến nay, giá trị mẫu xe này tăng lên 12.710 bảng Anh (khoảng 432 triệu đồng), cao hơn 2.805 bảng Anh (khoảng 95 triệu đồng).

Mẫu ô tô điện cũ Mini Electric dẫn đầu mức tăng giá, xếp sau Mini Cooper Electric.

Tesla Model 3 tăng từ 18.375 bảng Anh (khoảng 625 triệu đồng) hồi tháng 4 lên 22.188 bảng Anh (khoảng 754 triệu đồng) hiện nay, tương đương mức tăng 3.813 bảng Anh (khoảng 130 triệu đồng).

Trước đó, các mẫu xe Tesla từng chịu áp lực mất giá lớn do nhu cầu xe điện suy yếu và hãng xe Mỹ liên tục điều chỉnh giảm giá bán xe mới. Tuy nhiên, Model 3 vẫn là mẫu xe gia đình có khả năng cạnh tranh nhờ không gian nội thất rộng, khả năng vận hành tốt và phạm vi hoạt động công bố từ 305-358 dặm (khoảng 491-576km), tùy phiên bản.

Trong khi đó, Polestar 2 tăng từ 18.057 bảng Anh lên 21.822 bảng Anh, tương đương mức tăng 3.765 bảng Anh (khoảng 128 triệu đồng). Đây là mẫu xe điện thương mại phổ thông đầu tiên của Polestar, được định vị cạnh tranh với Tesla Model 3. Phiên bản sản xuất năm 2023 có phạm vi hoạt động công bố từ 292-406 dặm (khoảng 470-653km), tùy cấu hình.

Đứng thứ tư là Cupra Born với mức tăng 19,9%, tương đương 3.080 bảng Anh. Giá xe tăng từ 15.475 bảng Anh lên 18.555 bảng Anh. Mẫu hatchback điện này được phát triển dựa trên Volkswagen ID.3, có thiết kế thể thao và phạm vi hoạt động công bố từ 233-343 dặm (khoảng 375-552km).

Subaru Solterra xếp thứ năm với mức tăng 19,3%, tương đương 2.575 bảng Anh (khoảng 69,5 triệu đồng). Giá trị xe tăng từ 13.350 bảng Anh (khoảng 360 triệu đồng) hồi tháng 4 lên 15.925 bảng Anh (khoảng 430 triệu đồng) hiện nay. Mẫu SUV điện này có nhiều điểm tương đồng với Toyota bZ4X, phạm vi hoạt động công bố từ 257-289 dặm (khoảng 414-465km), đồng thời sở hữu không gian rộng rãi, phù hợp với gia đình.

Subaru Solterra xếp thứ năm với mức tăng 19,3%, tương đương 2.575 bảng Anh.

Loạt xe điện phổ thông cũng tăng giá

Không chỉ những mẫu xe điện có giá bán cao, nhiều dòng xe phổ thông đã qua sử dụng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

MG5 đứng thứ sáu với mức tăng 18,9%, tương đương 1.706 bảng Anh (khoảng 46 triệu đồng). Giá xe tăng từ 9.025 bảng Anh (khoảng 244 triệu đồng) hồi tháng 4 lên 10.731 bảng Anh (khoảng 290 triệu đồng) hiện nay. Mẫu xe điện kiểu wagon này đã ngừng bán từ năm ngoái nhưng vẫn có lợi thế về tính thực dụng nhờ khoang hành lý dung tích 479 lít. Phiên bản sản xuất năm 2023 có phạm vi hoạt động công bố từ 235-250 dặm (khoảng 378-402km), tùy phiên bản.

Kia e-Niro đứng thứ bảy với mức tăng 18,4%, tương đương 2.367 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng). Giá trị xe tăng từ 12.867 bảng Anh (khoảng 348 triệu đồng) lên 15.233 bảng Anh (khoảng 412 triệu đồng). Dù đã được thay thế bằng mẫu Niro Electric mới từ năm 2023, e-Niro vẫn là mẫu xe điện gia đình đáng chú ý nhờ phạm vi hoạt động công bố 285 dặm (khoảng 459km), khoang nội thất rộng và trang bị khá đầy đủ.

Kia e-Niro đứng thứ bảy với mức tăng 18,4%, tương đương 2.367 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng).

Volkswagen ID.3 xếp thứ tám với mức tăng 17,6%, tương đương 2.222 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng). Giá xe tăng từ 12.648 bảng Anh (khoảng 342 triệu đồng) lên 14.870 bảng Anh (khoảng 402 triệu đồng). Đây là mẫu ô tô điện được Volkswagen phát triển riêng dưới thương hiệu ID. Một chiếc xe đã qua sử dụng 3 năm vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình nhờ không gian rộng, kết cấu chắc chắn và phạm vi hoạt động công bố tối đa 266 dặm (khoảng 428km).

Ở vị trí thứ chín là Peugeot e-208 với mức tăng 17,4%, tương đương 1.668 bảng Anh (khoảng 45 triệu đồng). Giá xe tăng từ 9.593 bảng Anh (khoảng 259 triệu đồng) lên 11.262 bảng Anh (khoảng 304 triệu đồng). Mẫu hatchback điện cỡ nhỏ này có thiết kế nội thất hiện đại, phạm vi hoạt động công bố tối đa 226 dặm (khoảng 364km), phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Khép lại danh sách là MG4 với mức tăng 15,4%, tương đương 1.755 bảng Anh (khoảng 47 triệu đồng). Giá xe tăng từ 11.355 bảng Anh (khoảng 307 triệu đồng) lên 13.110 bảng Anh (khoảng 354 triệu đồng). Ra mắt từ năm 2022, MG4 là một trong những mẫu xe điện bán chạy của MG. Tùy phiên bản, xe có phạm vi hoạt động công bố từ 218-270 dặm (khoảng 351-435km), đồng thời có lợi thế về không gian sử dụng và giá bán trên thị trường xe cũ.

Khép lại danh sách là MG4 với mức tăng 15,4%, tương đương 1.755 bảng Anh (khoảng 47 triệu đồng).

Theo Chris Plumb, người đứng đầu bộ phận định giá xe hiện hành tại Solera cap hpi, mức tăng không diễn ra đồng đều trên toàn thị trường và không nên hiểu đây là dấu hiệu giá xe điện cũ đang tăng nóng.

Ông cho biết nhiều mẫu xe từng mất giá đáng kể trước khi phục hồi trong thời gian gần đây. Vì vậy, diễn biến hiện tại chủ yếu là sự phục hồi từ mức giá thấp trước đó, thay vì một thị trường tăng giá mất kiểm soát. Nhiều mẫu xe vẫn có giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm mua mới và đang trở nên hấp dẫn hơn với người mua xe cũ.

Toby Poston, Giám đốc điều hành Hiệp hội Cho thuê và Cho thuê tài chính phương tiện Anh (BVRLA), nhận định nhu cầu tăng đang giúp ổn định giá trị xe điện cũ. Điều này có lợi cho cả những người đang sở hữu xe điện lẫn các công ty cho thuê đã đầu tư lớn vào quá trình điện hóa đội xe.

Trong khi đó, Ginny Buckley, nhà sáng lập trang thông tin xe điện Electrifying.com, cho rằng quan niệm ô tô điện thường mất giá nhanh đang dần trở nên lỗi thời.

Theo Dailymail

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