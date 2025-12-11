Ai yêu ô tô cũng từng mơ sở hữu một chiếc xe thể thao. Sức hút của dòng xe này không chỉ nằm ở tốc độ hay kiểu dáng, mà còn ở cảm giác phấn khích sau vô-lăng. Bằng chứng là nhiều mẫu xe thể thao đã tồn tại qua hàng thập kỷ, trở thành biểu tượng khiến các hãng khác phải chạy theo.

Danh sách dưới đây trải dài từ những mẫu xe thể thao hạng sang đến những cái tên bình dân hơn, vốn giúp nhiều người có cơ hội chạm tay vào cảm giác lái thể thao. Điểm chung là tất cả đều sở hữu “tuổi đời” ấn tượng, thậm chí có mẫu khiến nhiều người bất ngờ vì thời gian sản xuất quá dài.

Thời gian sản xuất được cập nhật đến năm 2025; thông số kỹ thuật theo công bố của nhà sản xuất.

1. Morgan 4/4: 82 năm (1936-2018)

Bất ngờ lớn nhất: mẫu xe có thời gian sản xuất lâu nhất trong lịch sử không phải 911 hay Corvette, mà là Morgan 4/4. Ra đời từ 1936 và duy trì đến năm 2018, mẫu xe tồn tại suốt 82 năm. Morgan 4/4 dùng nhiều loại động cơ I4 qua thời gian, nhưng luôn giữ triết lý: nhẹ, đơn giản, không chạy theo sức mạnh tuyệt đối.

Morgan 4/4: 82 năm (1936-2018).



Đây cũng là mẫu xe thể hiện rõ nhất phong cách “truyền thống đến mức bảo thủ” của Morgan, hãng xe có đến 3 mẫu lọt vào danh sách này.

2. Chevrolet Corvette: 72 năm (1953-nay)

Corvette là mẫu xe thể thao Mỹ lâu đời nhất còn tồn tại. Ra mắt từ 1953, xe liên tục phát triển, từ cấu trúc động cơ trước truyền thống đến kiểu mid-engine gây tranh cãi trên thế hệ C8. Sau 72 năm, Corvette vẫn là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Chevrolet Corvette.

3. Porsche 911: 62 năm (1963-nay)

Từ 1963, Porsche 911 luôn là “thước đo chuẩn” trong thế giới xe thể thao. Trong nhiều thập kỷ, 911 liên tục được cải tiến qua từng thế hệ mà vẫn giữ triết lý động cơ đặt sau đặc trưng. Đến 2025, mẫu xe đã có 62 năm tồn tại liên tục.

4. Ford Mustang: 61 năm (1964-nay)

Ra đời năm 1964, Mustang trở thành một biểu tượng văn hoá Mỹ và là một trong những mẫu muscle car đầu tiên. Tính đến 2025, Mustang đã có 61 năm sản xuất liên tục, là dòng xe lâu đời nhất còn tồn tại của Ford và đứng thứ 4 trong lịch sử xe thể thao.

5. Chevrolet Camaro: 49 năm (1967-2002; 2010-2024)

Là một trong những biểu tượng xe thể thao Mỹ, Camaro xuất hiện năm 1967, sản xuất đến 2002 rồi tái sinh vào 2010. Hai giai đoạn cộng lại, Camaro tồn tại tổng cộng 49 năm. Mẫu xe ngừng sản xuất lần thứ hai vào 2024.

6. Morgan Plus 8: 42 năm (1968-2004; 2012-2018)

Morgan Plus 8 là mẫu xe thứ hai của hãng góp mặt trong danh sách. Xe được sản xuất trong hai giai đoạn tổng cộng 42 năm. Đúng như tên gọi, Plus 8 luôn sử dụng động cơ V8, từ Rover đến BMW 4.8L. Dù thuộc thị trường ngách, mẫu xe vẫn có lượng người hâm mộ trung thành.

7. Mazda MX-5 Miata: 36 năm (1989-nay)

MX-5 Miata là mẫu xe thể thao “quốc dân”, nhỏ gọn, bền bỉ, giá dễ tiếp cận và trung thành với triết lý “nhẹ, đơn giản, vui”. Dù động cơ chỉ từ 1.6-2.0L, Miata vẫn đủ mang lại cảm giác lái đặc trưng. Từ 1989 đến 2025, dòng xe đã tồn tại 36 năm liên tục, một kỷ lục đáng nể.

8. Morgan +4: 30 năm (1985-2000; 2005-2020)

Morgan là hãng xe Anh nổi tiếng với phong cách sản xuất thủ công và khung gỗ truyền thống. Mẫu +4 ra mắt năm 1985, ngừng vào 2000 rồi hồi sinh năm 2005 và tiếp tục đến năm 2020. Trong suốt vòng đời, xe dùng nhiều loại động cơ I4 khác nhau, từ máy Triumph đến Fiat, Rover và Ford Duratec.

9. Mazda Cosmo: 29 năm (1967-1996)

Mazda Cosmo tuy không nổi tiếng với số đông nhưng là huyền thoại trong giới mê xe JDM. Đây là mẫu Mazda đầu tiên dùng động cơ xoay (rotary), đồng thời là mẫu xe đưa công nghệ này lên tầm hoàn thiện. Qua ba thế hệ, Cosmo biến đổi từ một chiếc thể thao nhỏ sang sedan-coupe, rồi thành mẫu grand tourer hạng sang dưới thương hiệu Eunos.

10. Lotus Elise: 25 năm (1996-2021)

Lotus Elise được xem là mẫu xe thể thao thuần chất bậc nhất thời hiện đại, hiện thực hóa triết lý “đơn giản hóa và giảm trọng lượng”. Xe dùng động cơ từ Rover và Toyota, trọng lượng nhẹ, cảm giác lái phấn khích. Elise tồn tại 25 năm trước khi dừng sản xuất vào 2021; chiếc cuối cùng được giao cho Elise Artoli, người mà mẫu xe lấy theo tên.

