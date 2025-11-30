Lexus SC430

Mẫu mui trần hạng sang Lexus SC430 từng được kỳ vọng là “siêu xe êm ái” với động cơ V8 4,3L bền bỉ, nhưng sau khi James Clarkson và chương trình Top Gear gọi là “chiếc xe tệ nhất lịch sử”, danh tiếng của SC430 gần như sụp đổ.

Đến nay, nhiều người vẫn không mặn mà với mẫu xe này nhưng với giá bán khoảng 15.000-19.000 USD (khoảng 375-475 triệu đồng) cho những chiếc còn tình trạng tốt, SC430 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu trải nghiệm lái xe động cơ cổ điển. Theo Classic.com, từ năm 2013 đến nay có 352 xe được bán, trong khi Bring a Trailer ghi nhận 146 xe bán ra từ 2020.

Acura CL Type S 2001-2003

Acura CL Type S là mẫu xe của Honda, trang bị dẫn động cầu trước mạnh nhất từng được sản xuất. Xe sử dụng động cơ V6 3,2L công suất 260 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây. CL Type S mang lại cảm giác lái ổn định, đặc biệt với phiên bản số sàn 6 cấp chỉ có khoảng 3.500 chiếc. Dù vậy, các phiên bản số tự động vẫn xuất hiện nhiều trên thị trường xe cũ với giá rất phải chăng.

Acura CL Type S 2001-2003

Từ năm 2018 đến nay đã có 26 chiếc Acura CL Type S được bán trên Classic.com, trong khi Bring a Trailer ghi nhận 15 xe được bán ra từ năm 2021.

Toyota Supra Mk5 2.0

Toyota Supra thế hệ mới ban đầu ra mắt với động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp. Sau đó Toyota cung cấp thêm phiên bản 4 xy-lanh 2.0L. Tuy nhiên, hầu như ít người chọn bản này, khiến Supra 2.0 trở thành một trong những mẫu xe thể thao mới bị đánh giá thấp nhất trên thị trường. Một số người cho rằng đây không phải “Supra đúng nghĩa”, một số phàn nàn thiếu phiên bản số sàn, và nhiều người khác thấy khó chấp nhận mức giá niêm yết 48.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho bản 2.0L.

Trên thị trường xe cũ, số lượng Supra 2.0 được bán còn rất ít, theo Classic.com ghi nhận có 1 xe từ 2021, Bring a Trailer 4 xe từ 2020. Giá bán các bản 4 xy-lanh hiện đang giảm dần so với bản 6 xy-lanh, mở ra cơ hội “săn” xe thể thao với chi phí hợp lý trong vài năm tới.

Acura RSX Type-S 2002-2006

Acura Integra là một trong những mẫu xe Nhật huyền thoại với lượng fan hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Ở thế hệ thứ tư, Integra được bán tại Mỹ dưới tên Acura RSX, chỉ có bản cơ bản và Type S, trong khi bản Type R chỉ dành cho thị trường Nhật.

Dù vậy, RSX Type S không hề kém cạnh: trang bị động cơ VTEC 2.0L 4 xy-lanh 200 mã lực, hộp số sàn 6 cấp giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,2 giây, nhanh hơn cả BRZ thế hệ đầu hay Mazda MX-5 ND. Đây cũng là chiếc xe lý tưởng để “thưởng ngoạn” các cung đường uốn lượn, và vẫn còn một số xe được rao bán trên thị trường cũ với giá hợp lý.

Trên thị trường xe cũ, RSX Type S vẫn khá hiếm: Classic.com ghi nhận 79 xe bán ra từ 2022, Bring a Trailer 36 xe từ 2020, cho thấy sức hấp dẫn nhưng cũng phần nào bị bỏ quên so với giá trị thực sự.

Mazda MX-6 1991-1997

Mazda MX-6 thế hệ hai ra đời những năm 1990 được các tín đồ xe ưa chuộng hơn cả thế hệ đầu nhờ thiết kế tròn trịa, hiện đại. Xe trang bị động cơ V6 2.5L 164 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây. Với trọng lượng chỉ khoảng 1.195 kg, MX-6 mang đến trải nghiệm lái thú vị dù thông số không quá cao.

Hiện nay, MX-6 khá hiếm trên thị trường xe cũ, nhưng vẫn đáng mua vì giá rẻ, bền bỉ và tiềm năng trở thành xe sưu tầm trong tương lai. Theo Classic.com, từ 2018 đến nay có 6 xe bán ra, trong khi Bring a Trailer ghi nhận 5 xe.

Honda Del Sol VTEC1994-1998

Honda Civic Del Sol ra mắt năm 1993 để thay thế mẫu CR-X huyền thoại. Năm 1994, Honda trang bị động cơ VTEC 1.6L 16 van, 160 mã lực, đi kèm lò xo cứng hơn, lốp lớn hơn và phanh mạnh hơn, đủ sức cho chiếc coupe nặng khoảng 1.135 kg. Từ 1995, Del Sol trở thành một mẫu xe riêng, thiết kế mềm mại hơn CR-X nhưng mạnh mẽ và có giá dễ tiếp cận hơn.

Trên thị trường xe cũ, Del Sol vẫn được quan tâm: Classic.com ghi nhận 84 xe bán ra từ 2018 (bao gồm các phiên bản không VTEC), Bring a Trailer 14 xe từ 2020.

Nissan NX2000 1990-2000

Nissan NX2000 là chiếc coupe nhỏ nhắn, lạ mắt nhưng ít người nhớ tới vào năm 2025. Xe trang bị động cơ 2.0L 4 xy-lanh 140 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,5 giây. Khung gầm giống Sentra SE-R với phanh đĩa toàn bộ giúp xe vận hành ổn định.

Nhẹ, bền bỉ và linh hoạt, NX2000 mang lại trải nghiệm lái thú vị. Trên thị trường xe cũ, giá bán hiện rất thấp và nếu tìm được xe còn tình trạng tốt, đây là cơ hội hiếm để sở hữu một “sleeper” JDM trước khi bị chú ý. Theo Classic.com, từ 2020 đến nay chỉ có 6 xe bán ra, Bring a Trailer 4 xe.

Toyota Corolla GT-S Coupe (E90)1988-1992

Toyota Corolla GT-S Coupe thuộc thế hệ E90, thế hệ Corolla đầu tiên dùng dẫn động cầu trước. Xe trang bị động cơ 4A-GE, công suất 115 mã lực ở hai năm đầu, và nâng lên 135 mã lực từ 1990 nhờ cải tiến đầu xy-lanh và ống nạp. Dù không còn dẫn động cầu sau như đời trước, Corolla GT-S vẫn là chiếc coupe thập niên 1980 thú vị đi kèm đèn pop-up cổ điển.

Chiếc coupe này giá phải chăng, ngoại hình hoài cổ hấp dẫn, nhưng ít người để ý trên thị trường xe cũ năm 2025. Theo Classic.com, từ 2018 đến nay chỉ có 4 xe bán ra, Bring a Trailer 7 xe từ 2016.

Mazda MX-3 V6 1992–1995

Mazda MX-3 V6 là chiếc coupe thể thao nhỏ hơn cả MX-5 Miata nhưng vẫn có 4 chỗ ngồi và động cơ V6 dưới nắp ca-pô. Xe sử dụng động cơ V6 K-series 24 van bằng nhôm. Mặc dù hiệu năng không quá nổi bật, MX-3 V6 vẫn là lựa chọn thú vị và giá rẻ cho những ai muốn sở hữu một mẫu xe thể thao Nhật độc đáo.

Trên thị trường xe cũ, MX-3 V6 rất hiếm: Classic.com ghi nhận 3 xe bán ra từ 2018, Bring a Trailer 2 xe từ 2021.

Honda CR-X Si1988-1991

Honda CR-X thế hệ hai là mẫu coupe hai chỗ, trang bị hệ dẫn động như Civic nhưng mang trải nghiệm lái linh hoạt hơn hẳn. Ra mắt năm 1988, CR-X nổi bật với đường nét sắc sảo, mui xe thấp và dáng thể thao.

Phiên bản CR-X Si trang bị động cơ 1.6L, khung xe nhẹ, hiệu suất đủ ấn tượng cho thời kỳ đó, giúp CR-X trở thành xe cổ dễ tiếp cận.

Trên thị trường xe cũ, từ 2020 đến nay có 71 xe bán ra trên Bring a Trailer và Classic.com ghi nhận 31 xe từ 2024 (bao gồm cả bản không Si).

Theo Hotcars

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!