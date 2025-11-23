Doanh số xe sedan cỡ C ngày càng èo uột

Xe sedan cỡ C, với những cái tên quen thuộc như Mazda3, KIA K3, KIA Cerato, Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay Hyundai Elantra, từng là lựa chọn hàng đầu của người mua xe gia đình và cá nhân nhờ thiết kế cân đối, cảm giác lái ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Ở thời kỳ cực thịnh giai đoạn năm 2018-2020, phân khúc này luôn có sự góp mặt của gần 10 mẫu xe với tổng doanh số đạt trên 40.000 xe/năm. Trong đó, Mazda3 dẫn đầu với lượng bán ra trên 13.000 chiếc giai đoạn này, còn KIA Cerato và KIA K3 cũng đạt trên 10.000 xe/năm.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, phân khúc này đang đối mặt với thách thức lớn, khi doanh số liên tục sụt giảm và phải “vật lộn” để giữ khách, tạo ra bối cảnh thị trường đầy áp lực cho các nhà sản xuất. Dữ liệu bán hàng 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy, tất cả các mẫu sedan cỡ C góp mặt trên thị trường đều giảm mạnh doanh số so với cùng kỳ các năm liền trước.

Hiện, Mazda3 vẫn là "vua phân khúc", nhưng lượng bán ra "tuột dốc không phanh". Nếu như trong năm 2023, có 6.718 chiếc Mazda3 được bán ra thị trường thì con số này giảm xuống chưa đến 5.000 chiếc trong năm 2024. Trong 10 tháng đầu năm 2025, chỉ có 2.221 chiếc Mazda3 được bàn giao tới tay khách Việt - số liệu thấp nhất trong hơn 10 năm nay của mẫu xe này.

Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C dù doanh số giảm mạnh. Ảnh: THACO

KIA K3 - mẫu xe cũng do THACO lắp ráp và phân phối có lượng bán ra 3.603 chiếc trong năm 2024, tăng hơn 10% so với năm 2023. Tuy nhiên, doanh số của K3 lại chỉ đạt 1.324 chiếc trong 10 tháng đầu năm 2025, trung bình bán được khoảng 130 chiếc mỗi tháng.

Ba mẫu xe còn lại trong phân khúc sedan cỡ C là Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis còn gây thất vọng hơn khi chỉ có lượng bán ra đạt vài trăm chiếc trong 10 tháng đầu năm 2025. Thậm chí, có mẫu xe "chạm đáy" doanh số, chỉ bán được ra thị trường hơn 10 chiếc mỗi tháng.

Nhiều mẫu sedan cỡ C có doanh số chạm đấy trong nhiều năm trở lại đây. Ảnh: TMV

Áp lực mạnh từ các dòng xe gầm cao

Theo các chuyên gia, sự sa sút của sedan nói chung và đặc biệt là phân khúc sedan cỡ C nói riêng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả nội tại lẫn xu hướng thị trường.

Trước hết, điểm nghẽn đến từ yếu tố nội tại của dòng sản phẩm. Hầu hết các mẫu sedan cỡ C hiện nay đều đang ở nửa sau hoặc cuối chu kỳ sản phẩm, nhiều năm không còn nâng cấp đáng kể về thiết kế hay công nghệ.

Trong bối cảnh các hãng xe dồn nguồn lực phát triển SUV/crossover hoặc xe điện - những dòng được coi là “tương lai chiến lược” thì sedan cỡ C chỉ nhận các nâng cấp nhỏ, không đủ tạo sức hút mới với nhóm khách hàng trẻ thích trải nghiệm công nghệ và sự mới mẻ.

Thứ hai, thị hiếu tiêu dùng đã thay đổi mạnh mẽ. Người Việt ngày càng ưu tiên các mẫu xe gầm cao nhờ tầm quan sát tốt, không gian rộng rãi, công năng linh hoạt và cảm giác an toàn cao hơn.

Ở tầm giá 600-850 triệu đồng, khách hàng có quá nhiều lựa chọn ở các phân khúc SUV/crossover cỡ B-C hoặc các mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ và cỡ trung.

Đây cũng là các nhóm xe thường xuyên có những đại diện nằm trong top doanh số hàng tháng. Sự thay thế này khiến sedan cỡ C mất dần lợi thế truyền thống về giá và tính kinh tế.

Ngay trong cùng một hãng xe, sự chồng chéo sản phẩm cũng góp phần làm mờ nhạt sedan cỡ C. Ví dụ, Toyota Corolla Altis giá 725-870 triệu đồng phải cạnh tranh trực tiếp với chính Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) hoặc Corolla Cross (820-905 triệu đồng). Hay KIA K3 (549-714 triệu đồng) cũng gần như cạnh tranh về giá với những "người anh em" như KIA Sonet (499-624 triệu) và KIA Seltos (599-749 triệu đồng).

Với mức giá chênh lệch không nhiều, khách hàng có xu hướng “nhích lên” lựa chọn xe gầm cao để được thêm không gian và tiện dụng.

Sự cạnh tranh đến từ các dòng xe gầm cao, đặc biệt là xe điện VinFast khiến sedan cỡ C ngày càng nhạt nhoà. Ảnh: VF

Bên cạnh đó, sự xuất hiện và trỗi dậy nhanh chóng của các mẫu ô tô điện phổ thông trong tầm giá 500-800 triệu đồng cũng tác động đáng kể đến cục diện thị trường. Một bộ phận không nhỏ khách hàng trẻ chuyển sang xe điện để trải nghiệm công nghệ mới, chi phí vận hành thấp, khiến sedan động cơ đốt trong - đặc biệt là sedan cỡ C, chịu sức ép ngày càng lớn.

Có thể thấy sedan cỡ C đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ. Nếu không có bước đột phá về sản phẩm và chiến lược, phân khúc này có nguy cơ tiếp tục tụt lại phía sau trong cuộc đua giành thị phần tại Việt Nam.

