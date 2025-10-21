Sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hàng chục thương hiệu quốc tế cùng hàng trăm mẫu xe trải dài ở mọi phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp.

Tuy nhiên, song hành với những cái tên mới liên tục xuất hiện là không ít mẫu xe từng được người Việt yêu thích nhưng nay đã phải lặng lẽ rời cuộc chơi. Sự rời đi của những mẫu xe này gợi lại nhiều hoài nhớ trong lòng những người từng gắn bó, nhưng cũng phản ánh bước chuyển mình của thị hiếu người tiêu dùng.

Dưới đây là những mẫu xe đã dừng bán tại Việt Nam trong nhiều năm qua nhưng không ít khách hàng vẫn tỏ ra tiếc nuối:

Suzuki Vitara – SUV đô thị 'sành điệu' một thời

Suzuki Vitara từng là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ đầu tiên góp mặt tại Việt Nam, chính thức xuất hiện từ những năm 2003 và nhanh chóng tạo được ấn tượng nhờ kiểu dáng cứng cáp, động cơ mạnh mẽ đậm chất off-road và độ bền cao theo chuẩn xe Nhật.

Suzuki Vitara là chiếc SUV cỡ nhỏ nhưng thiên về địa hình. Ảnh: Suzuki

Tuy nhiên, sau một thời gian “làm mưa làm gió”, doanh số của Vitara giảm dần dẫn đến quyết định ngừng lắp ráp trong nước vào năm 2008 của Suzuki. Mẫu xe này được làm mới và trở lại Việt Nam vào năm 2011 với cái tên Grand Vitara dưới dạng nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng cũng nhanh chóng ngừng phân phối 2 năm sau đó do doanh số thấp.

Đến 2015, cái tên Vitara một lần nữa được Suzuki Việt Nam mang về nước, lần này là nhập khẩu từ châu Âu với kiểu dáng gọn gàng, thanh lịch và mang hơi hướng xe đô thị. Ở phân khúc B-SUV thời điểm đó còn có 2 đối thủ khá mạnh là Ford EcoSport và Hyundai Creta. Tuy nhiên, do mức giá cao, cùng việc thiếu bản dẫn động 4WD, doanh số của Vitara nhanh chóng lao dốc. Đến năm 2019, Suzuki âm thầm rút mẫu xe này khỏi danh mục, nhường chỗ cho XL7 và Jimny.

Dù không còn trên thị trường, Grand Vitara vẫn được nhiều người chơi xe đánh giá cao về khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm và đáng tin cậy. Với những ai từng sở hữu, đây là mẫu SUV “rắn rỏi mà tiết kiệm”, biểu tượng cho giai đoạn khi SUV thực thụ còn được ưa chuộng hơn kiểu xe đô thị “mềm mại” như ngày nay.

Ford Focus – mẫu xe Mỹ cho cảm giác lái xuất sắc

Ford Focus được giới thiệu tại Việt Nam năm 2005, từng là niềm tự hào của Ford Việt Nam trong phân khúc sedan và hatchback cỡ C. Mẫu xe Mỹ mang phong cách khác biệt phần còn lại với khung gầm chắc chắn và cảm giác lái chính xác, đầy cảm xúc - yếu tố khiến nhiều người mê lái xe đặc biệt yêu thích.

Ford Focus chính thức dừng bán tại Việt Nam vào năm 2020. Ảnh: FVN

Sau nhiều thế hệ được giới thiệu, đến năm 2019, Ford Việt Nam quyết định dừng sản xuất mẫu Focus để chuyển hướng tập trung vào các dòng xe gầm cao như bán tải Ranger, xe SUV Everest hay Eco Sport, những mẫu xe có nhu cầu cao hơn.

Quyết định này là một phần của chiến lược toàn cầu của Ford khi hãng tập trung vào các dòng xe gầm cao và xe điện, thay vì các mẫu sedan và hatchback truyền thống như Focus hay Fiesta... Thực tế thì sau 15 năm góp mặt, doanh số của Focus cũng liên tục giảm dần tỏ ra yếu thế trước các đối thủ Nhật - Hàn, vốn có thiết kế bắt mắt và thực dụng hơn.

Dù đã "khai tử" được hơn 5 năm nhưng nhiều người vẫn đánh giá cao Focus nhờ cảm giác lái xuất sắc, độ an toàn cao, trang bị tốt. Tuy nhiên điểm yếu của mẫu xe Mỹ là thiết kế không phù hợp thị hiếu số đông, hàng ghế sau chật và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao.

VinFast Fadil – 'tân binh' lên ngôi vương rồi rời sân khấu quá sớm

Ra mắt giữa năm 2019, VinFast Fadil nhanh chóng trở thành “hiện tượng” của thị trường ô tô Việt. Dựa trên nền tảng Opel Karl/Ravon R2, mẫu hatchback cỡ A ghi điểm nhờ động cơ 1.4L mạnh mẽ nhất phân khúc, nhiều options, gầm bệ chắc chắn, cảm giác lái tốt, trong đó có hệ thống cân bằng điện tử hiếm thấy trên xe cỡ nhỏ.

VinFast Fadil chỉ được bán ra trong khoảng 3 năm, từ 2019-2022. Ảnh: VF

Nhờ chính sách bán hàng cùng nhiều ưu đãi, có thời điểm, khách hàng Việt chỉ cần bỏ ra hơn 300 triệu là đã có thể sở hữu được một chiếc Fadil. Điều này đẩy các mẫu xe cỡ A từng "làm mưa làm gió" như Hyundai Grand i10 hay KIA Morning xuống vị trí thứ 2, thứ 3.

Trong 3 năm liên tiếp, từ 2020-2022, Fadil thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường và đỉnh cao là năm 2021 với lượng xe bán ra tới hơn 24.000 chiếc, trở thành mẫu xe số 1 và bỏ xa những cái tên còn lại như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Đang bán ra "ào ào" và gặt hái doanh số lớn, đến cuối 2022, VinFast tuyên bố dừng hoàn toàn việc sản xuất xe xăng để tập trung vào xe điện, đồng nghĩa với việc Fadil kết thúc hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng của mình. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 3 năm xuất hiện, đã có khoảng 52.000 chiếc VinFast Fadil được bàn giao tới tay khách Việt.

Mazda6 – sedan cỡ D từng gắn bó với nhiều thế hệ người Việt

Mẫu sedan của Mazda xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm - năm 1996 với cái tên Mazda 626. Đến năm 2002, Mazda 626 chính thức đổi tên là Mazda6 trên thị trường toàn cầu.

Năm 2011, hãng Mazda bắt tay với đối tác Trường Hải (THACO) ký hợp tác chiến lược để nhập khẩu và lắp ráp trong nước các dòng xe của hãng. Ba năm sau, vào năm 2014, mẫu Mazda6 thế hệ mới lắp ráp tại nhà máy Chu Lai chính thức được ra mắt. Một thời gian dài sau đó, mẫu xe là đối thủ số 1 của Toyota Camry ở phân khúc sedan cỡ D nhờ thiết kế đẹp, giá bán hợp lý.

Mazda6 dừng bán sau gần 30 năm xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: THACO

Điểm mạnh của Mazda6 là khả năng vận hành ổn định, thiết kế thanh lịch, đẹp mắt và nhiều công nghệ an toàn chủ động. So với các "đồng hương" khác như Toyota Camry hay Honda Accord, Mazda6 được đánh giá có ngoại hình bắt mắt hơn.

Sau gần 3 thập kỷ, mới đây, THACO chính thức xác nhận không sản xuất mẫu xe này sau một khoảng thời gian dài doanh số sụt giảm. Việc Mazda6 ngừng bán khép lại một hành trình dài của một mẫu xe sang trọng, trẻ trung ở phân khúc sedan cỡ D, từng góp phần làm nên tên tuổi thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

Việc Mazda6 "rời cuộc chơi" dù khiến nhiều người tiếc nuối nhưng đây cũng phản ánh xu hướng "hết thời" của sedan cỡ D phổ thông vốn từng rất sôi động tại Việt Nam để nhường chỗ cho những mẫu xe gầm cao trẻ trung, đa dụng hơn.

Còn mẫu xe nào đã dừng bán mà bạn cảm thấy tiếc nuối? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!