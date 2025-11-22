Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa). Bộ Công an cũng khởi tố 6 đối tượng khác cùng về tội buôn lậu.

Phan Thị Mai (bên trái) và Hoàng Kim Khánh (bên phải) bị bắt để điều tra về tội Buôn lậu. Ảnh: CACC

Ngoài lĩnh vực thẩm mỹ, vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai được biết đến với thú chơi siêu xe đắt tiền, với dàn xe có tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, gồm các mẫu siêu xe, hypercar, megacar và xe siêu sang đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Trên mạng xã hội, Hoàng Kim Khánh thường dùng nickname "Mailisa Khánh" để đăng tải các hình ảnh về siêu xe.

Hành trình chơi siêu xe của Hoàng Kim Khánh không chỉ khiến nhiều người trong nước ngưỡng mộ. Nó còn khiến cộng đồng chơi xe ở khu vực Đông Nam Á nể phục về độ chịu chi, với hàng loạt mẫu xe triệu đô hàng hiếm.

Trước khi đến với siêu xe, vợ chồng chủ nhân chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa vốn chỉ sở hữu một vài mẫu xe sang, trong đó có chiếc BMW 428i Convertible được nâng cấp wide body, với giá khoảng 3 tỷ đồng khi mua mới. Hiện tại, xe đã trở về nguyên bản nhưng ít khi xuất hiện.

Năm 2017: Lamborghini Aventador S giá lăn bánh gần 50 tỷ

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai lái chiếc Lamborghini trong buổi diễu hành tại TP.HCM (Bình Dương cũ).

Mở đầu cho hành trình chơi siêu xe của Hoàng Kim Khánh là chiếc Lamborghini Aventador S. Thời điểm đó, tên tuổi vị đại gia này chưa được nhiều người biết đến dù đây là chiếc Aventador S đầu tiên tại Việt Nam, nhập khẩu qua đại lý chính hãng và có giá lăn bánh ước tính lên tới gần 50 tỷ đồng.

Năm 2018: Bentley Mulsanne EWB chính hãng giá gần 42 tỷ đồng

Sau 1 năm, ông chủ chuỗi thẩm mỹ viện tiếp tục đặt mua chiếc Bentley Mulsanne EWB chính hãng với 2 tông màu xám ghi và vàng cát độc nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Chiếc xe siêu sang này tuy chưa tạo tiếng vang cho Hoàng Kim Khánh, song giá trị lên tới hơn 42 tỷ đồng khiến nhiều đại gia trong nước phải bất ngờ về độ chịu chi.

Năm 2019: Aston Martin Vantage V8 giá 17 tỷ và Bentley Bentayga phiên bản kỷ niệm 100 năm giá 20 tỷ đồng

Đây là thời điểm tên tuổi của vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai được giới chơi xe và nhiều người biết đến, bởi chỉ trong nửa đầu năm 2019 có tới 2 chiếc xe nhập khẩu chính hãng về tay hai người này. Tháng 01/2019, chiếc Aston Martin Vantage V8 đầu tiên về Việt Nam, có giá không dưới 17 tỷ đồng.

Tháng 05/2019, ông Hoàng Kim Khánh trực tiếp ra cảng Đình Vũ (TP.Hải Phòng) nhận chiếc Bentley Bentayga phiên bản kỷ niệm 100 năm của Bentley. Giá trị chiếc xe siêu sang bản giới hạn thời điểm đó ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Năm 2020: McLaren Senna bản giới hạn giá gần 40 tỷ và Ferrari 488 Pista Spider giá 35 tỷ đồng

Vợ chồng ông Khánh - bà Mai lái chiếc McLaren Senna về thăm quê nhà ở TP.Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Giữa năm 2020, bà Phan Thị Mai được ông Hoàng Kim Khánh tặng chiếc hypercar McLaren Senna. Thông tin này nhanh chóng khiến giới chơi xe trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á không khỏi ngỡ ngàng về độ chịu chơi của ông chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Không chỉ là mẫu xe sản xuất giới hạn 500 chiếc, chiếc Senna còn có giá gần 40 tỷ đồng và mang biển số “MAILISA” của Campuchia (xe tạm nhập tái xuất).

Cuối năm 2020, hình ảnh ông Khánh mua tặng bà Mai chiếc Ferrari 488 Pista Spider tiếp tục khiến giới chơi xe kinh ngạc. Xe được nhập khẩu thông qua đơn vị kinh doanh xe tư nhân của Phan Công Khanh (người bị bắt năm 2023 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Thời điểm mua mới, giá trị chiếc xe khoảng 35 tỷ đồng.

Năm 2021: Cadillac Escalade ESV Sport giá lăn bánh khoảng 13 tỷ đồng

Trong năm 2021, vị Tổng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa chỉ đặt mua chiếc Cadillac Escalade đời 2021. Không chỉ là mẫu xe có số lượng ít ỏi tại Việt Nam, chiếc Escalade này còn đặc biệt hơn khi thuộc phiên bản ESV Sport, với giá lăn bánh khoảng 13 tỷ đồng.

Năm 2022: Koenigsegg Regera giá 180 tỷ đồng

Tháng 02/2022, bà Phan Thị Mai khiến cộng đồng yêu xe trong nước lẫn quốc tế “dậy sóng” khi mua tặng chồng chiếc megacar (xe có công suất trên 1 Megawatt) Koenigsegg Regera. Với giá trị khoảng 180 tỷ đồng, chiếc xe này giúp Hoàng Kim Khánh ghi tên vào danh sách những người chơi siêu xe “khét tiếng” trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2023: Morgan Plus Six giá 8 tỷ, Ferrari SF90 Stradale giá 40 tỷ và Porsche 911 Turbo S giá 17 tỷ đồng

Giữa năm 2023, Hoàng Kim Khánh bỏ ra hơn 8 tỷ đồng để mua chiếc Morgan Plus Six từ một đại lý phân phối xe Morgan chính hãng tại Hà Nội. Mẫu xe này tuy có giá không lớn như những siêu xe mà người này sở hữu, song lại có số lượng khá ít ỏi ở Việt Nam.

Tháng 09/2023, vợ chồng ông Khánh - bà Mai nhận bàn giao chiếc Ferrari SF90 Stradale (bản mui cứng) tại đại lý chính hãng. Đây là chiếc SF90 bản Stradale đầu tiên tại Việt Nam mang biển dân sự thông thường, có giá lăn bánh khoảng 40 tỷ đồng.

Chỉ một tháng sau, chiếc Porsche 911 Turbo S gia nhập bộ sưu tập xe của ông chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Xe được đặt mua tại đại lý chính hãng của Porsche, với giá trị khoảng 17 tỷ đồng.

Năm 2024: Lexus LX 600 phiên bản VIP giá hơn 10 tỷ

Giữa năm 2024, ông Khánh chi hơn 10 tỷ đồng để mua chiếc Lexus LX 600 phiên bản VIP (cấu hình 4 chỗ ngồi) và lắp biển số 51K-858.85 được đấu giá với giá trúng 40 triệu đồng. Đây là chiếc xe sang tiền tỷ cuối cùng mà vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Phan Thị Mai nhận bàn giao trong suốt hành trình chơi xe.

Năm 2025: Ferrari 849 Testarossa giá 40 tỷ đồng

Tháng 09/2025 vừa qua, Hoàng Kim Khánh là một trong số ít khách hàng đặt mua mẫu siêu xe Ferrari 849 Testarossa từ đại lý chính hãng, ngay sau khi mẫu xe này ra mắt. Ước tính, giá trị chiếc siêu xe không dưới 40 tỷ đồng khi mang biển số Việt Nam.

