Là một trong những người chơi siêu xe hàng đầu Việt Nam, đại gia Hoàng Kim Khánh, ông chủ thẩm mỹ viện Mailisa hiện đang sở hữu dàn xe có giá trị lên tới 500 tỷ đồng, trong đó gồm 2 xe rất hiếm trên thế giới là McLaren Senna, Koenigsegg Regera.

Đáng chú ý, dàn xe của đại gia này có tới 2 chiếc Ferrari trị giá khoảng 90 tỷ là SF90 Stradale và 488 Pista Spider.

Ảnh: FBNV

Hôm 12/11, vị đại gia ngành thẩm mỹ bất ngờ đã đăng tải loạt hình ảnh căn hầm chứa xe trong dinh thự riêng của gia đình nhằm bác bỏ tin đồn dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ được chuyển ra nước ngoài.

Những hình ảnh ghi lại từ camera vào lúc 8 giờ 48 phút sáng ngày 12/11 cho thấy dàn xe này còn khá đầy đủ, tuy nhiên vắng bóng 2 chiếc xe tạm nhập tái xuất mang biển số Campuchia.

Hai chiếc xe mang biển số nước bạn gồm chiếc megacar Koenigsegg Regera trị giá hơn 180 tỷ đồng và chiếc hypercar McLaren Senna có giá khoảng 35 tỷ đồng.

Cặp đôi “siêu siêu xe” này đều mang biển số với tên của vợ chồng đại gia là "HK.KHANH và MAILISA".

Chiếc Koenisegg Regera (bên trái) và chiếc McLaren Senna (bên phải).

Đây đều là 2 chiếc xe khiến tên tuổi vị đại gia quê Hải Phòng (Hải Dương cũ) tạo tiếng vang với giới chơi xe trong nước cũng như quốc tế, bởi chiếc Koenigsegg Regera sản xuất giới hạn chỉ 80 chiếc và chiếc McLaren Senna có số lượng 500 chiếc trên toàn thế giới.

Chưa rõ hai chiếc xe được chuyển đi nơi khác hay vẫn nằm trong căn biệt thự của đại gia này.

Hiện tại, dàn siêu xe trong hầm dinh thự của đại gia ngành thẩm mỹ là những chiếc xe mang biển số Việt Nam, trong đó đắt tiền nhất là chiếc Lamborghini Aventador S với giá hơn 45 tỷ đồng tại thời điểm mua mới.

Đây cũng là chiếc Aventador S đầu tiên về nước ta, nhập khẩu bởi đại lý chính hãng.

Chiếc Ferrari SF90 Stradale (bên trái) và Ferrari 488 Pista Spider (bên phải).

Cùng mang thương hiệu Ferrari, hai chiếc siêu xe SF90 Stradale và 488 Pista của vợ chồng đại gia này cũng đắt đỏ không kém.

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc Ferrari SF90 giá lăn bánh khoảng 40 tỷ đồng. Chiếc 488 Pista Spider còn lại có giá khoảng 35 tỷ đồng.

Cặp đôi Bentley Mulsanne và Bentley Bentayga thường xuất hiện trong các buổi diễu hành siêu xe của đại gia Hoàng Kim Khánh được nhập khẩu chính hãng, với giá trị ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Trong đó, chiếc Mulsanne là phiên bản EWB chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, còn chiếc Bentayga thuộc bản kỷ niệm 100 năm đầu tiên ở nước ta.

Các mẫu xe Aston Martin Vantage V8, Porsche 911 Turbo S, Morgan Plus Six (từ trái qua phải).

Ngoài ra, một số mẫu siêu xe và xe thể thao khác có giá rẻ hơn như Aston Martin Vantage V8, Porsche 911 Turbo S, Morgan Plus Six với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai chiếc SUV hạng sang khác trong căn hầm này gây chú ý không kém là bộ đôi Lexus LX 600 và Cadillac Escalade, có giá khoảng 16 tỷ đồng.

Cách đây 2 tháng, đại gia Hoàng Kim Khánh còn gây bất ngờ khi mạnh tay chi không dưới 40 tỷ đồng để đặt mua chiếc siêu xe Ferrari 849 Testarossa tại đại lý chính hãng.

Trong khoảng 7-8 năm gần đây, số lượng xe của vị đại gia này trung bình tăng mỗi năm 1-2 chiếc xe.

Hồi tháng 3/2025, dàn siêu xe trị giá gần 500 tỷ đồng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng đã lan truyền trên cộng đồng mạng, khiến không ít người bức xúc.

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng sau đó đã xác minh vụ việc và lập biên bản xử phạt 167 triệu đồng và tạm giữ 11 giấy phép lái xe.

