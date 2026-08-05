Cây sầu riêng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Chí

Cây sầu riêng bén rễ ở vùng biên

Vườn sầu riêng xanh tốt, trĩu quả của anh Võ Minh Tri là thành quả sau nhiều năm nỗ lực gây dựng. Ít ai biết rằng, hơn 10 năm trước, cuộc sống gia đình anh còn nhiều khó khăn, luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Để có tiền nuôi các con ăn học, anh phải rời quê đi làm thuê cho một hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk, với công việc là chăm sóc vườn trồng sầu riêng xen cà phê.

Tích lũy được ít kinh nghiệm sau gần 2 năm làm thuê, năm 2016, anh trở về quê gây dựng vườn cây cho gia đình.

Anh mua hơn 100 cây sầu riêng giống Monthong về trồng xen trong vườn cà phê. Thời điểm đó, anh là một trong hai người đầu tiên ở thôn Đăk Tang trồng sầu riêng.

Nguồn thu nhập từ cây sầu riêng giúp gia đình anh Võ Minh Tri có cuộc sống khá giả. Ảnh: Ngọc Chí

Đến năm 2020, vườn sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Thương lái đến tận vườn thu mua với giá 35 nghìn đồng/kg. Những năm sau, giá sầu riêng có thời điểm tăng lên 40 - 60 nghìn đồng/kg, giúp gia đình có nguồn thu khoảng 400 - 500 triệu đồng mỗi năm.

Từ người đi làm thuê để trang trải cuộc sống, anh Tri trở thành một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cây trồng ở thôn Đăk Tang.

Khi có người tìm hiểu, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, vận động người dân mạnh dạn thay đổi cách làm để nâng cao thu nhập.

Đến nay, hầu hết các hộ dân ở thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi đều có diện tích trồng sầu riêng. Ảnh: Ngọc Chí

Thấy mô hình của anh Tri hiệu quả, anh Ngô Văn Đàm (thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi) cũng mua 300 cây về trồng xen vào diện tích 2,5ha cà phê.

Trồng từ năm 2018, đến năm 2022, vườn sầu riêng bắt đầu thu bói. Kết quả thu về hơn 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí. Từ năm 2023 đến nay, sản lượng vườn sầu riêng đạt từ 18 - 20 tấn quả mỗi năm.

"Với giá bán từ 40 đến 60 nghìn đồng/kg, gia đình tôi thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm”, anh Đàm cho biết thêm.

Cùng chia sẻ kinh nghiệm để làm giàu

Thôn Đăk Tang hiện có 229 hộ, với 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%.

Trước đây, người dân chủ yếu trồng lúa, sắn nên thu nhập còn thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Hơn 10 năm qua, từ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, người dân từng bước chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su.

Những năm gần đây, nhiều hộ tiếp tục đưa sầu riêng vào trồng, mở ra hướng phát triển mới có giá trị kinh tế cao hơn.

Người dân thôn Đăk Tang luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng để cùng nhau làm giàu. Ảnh: Ngọc Chí

Điều đáng quý là các hộ dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau ngày công, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng để cùng nhau làm giàu.

Ông Hà Văn Thiết (dân tộc Thái), thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi từ tỉnh Thanh Hóa vào Đăk Tang sinh sống đã hơn 10 năm. "Thời gian đầu, cuộc sống còn khó khăn. Nhờ có anh em trong thôn hướng dẫn tận tình nên tôi trồng được 2 ha cà phê xen gần 100 cây sầu riêng, 2 ha cao su. Thu nhập ổn định, cuộc sống đã khá giả", ông hào hứng chia sẻ.

"Đăk Tang là một trong những thôn điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Người dân cần cù, chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là với cây sầu riêng. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao kỹ thuật chăm sóc, xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng, hướng đến sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu". Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi

Từ những hộ dân chỉ biết làm nương rẫy truyền thống, đến nay, hầu hết các hộ ở thôn Đăk Tang đều sở hữu vườn cà phê, cao su, sầu riêng của riêng mình.

Hiện, toàn thôn có 700 ha cao su, 400 ha cà phê, 68 ha sầu riêng; thu nhập ổn định. Các hộ dân đều xây dựng nhà khang trang và gần 20 hộ đã sắm được ô tô cá nhân phục vụ gia đình.

Diện mạo thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi đang từng ngày đổi thay. Ảnh: Ngọc Chí

Ông Vi Văn Tuệ, Trưởng thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi cho biết, ngoài cây cao su, cà phê, hiện nay hộ nào trong thôn cũng trồng sầu riêng, ít nhất từ 20 đến 30 cây. Dự kiến vụ thu hoạch sầu riêng năm nay, thôn có trên 5 hộ thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, hàng chục hộ thu vài trăm triệu đồng; nhiều hộ bắt đầu thu bói từ 1 đến 3 tấn quả.

“Nhờ chuyển đổi cây trồng, đời sống người dân ngày càng khấm khá, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn hiện đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Đến nay, thôn chỉ còn 2 hộ nghèo, 2 hộ này thuộc diện già yếu, ốm đau nên không thể thoát nghèo”, ông Tuệ cho hay.

Giữa bạt ngàn cao su, cà phê và sầu riêng, đời sống của người dân ở thôn Đăk Tang đang từng ngày đổi thay. Điều đó minh chứng cho tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân và sự đúng đắn từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của chính quyền địa phương.