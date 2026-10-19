Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày giữa tháng 9/2026Trong 10 ngày giữa tháng 9/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.054.092.073 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/09/2026
|200.000,00
|TRAN PHUONG LINH chuyen tien#SP#020097042209212241002026EPZT237885.5389.60883.224101
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V7QE91.MS 2026. 254 FT26265909875054.20260921.224027.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V7QB24.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265873276656.20260921.223922.19029906784016.VND-TGTT-TRAN NGOC PHUONG THAO.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V7QUG9.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26265679160081.20260921.223846.19031997682886.VND-TGTT-TRINH THI MY DUNG.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V7Q9LN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265307004091.20260921.223737.2389366666666.NGUYEN QUANG CHIEN.970407
|21/09/2026
|400.000,00
|6264SGTTW2YBBT7K.IBFT Ung ho ms 2026.254 gia dinh anh duong chang.20260921.223442.070110218379.TRAN THANH HAU.970403
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16169442186.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011001972856 NGUYEN MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQN516V.UNG HO MS 2026.249 (ME CON BA NGUYEN THI LY).20260921.222644.700012590086.NGO QUOC ANH.970424
|21/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970415092122255120264fUV113713.5387.31347.222551
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209212222062026S7FT367049.5389.26079.222206
|21/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16169346559.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|5.068,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509212216542026R4B7059541.5388.18401.221654
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16169305277.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9916558115 PHAM THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097040509212210282026G0Z0046233.5387.98833.220950
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGT56T.Ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach FT26265765445805.20260921.220822.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGT8FD.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26265153404561.20260921.220752.5048686868.PHAM HUU TRONG.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16169230042.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0081001182379 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MSCBD26X36K8.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.220424.8324082000.TRAN THI AI.970422
|21/09/2026
|100.000,00
|6264MCOBQ2CYPBZA.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.220321.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VGLD84.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265467020009.20260921.220250.19072921220016.VND-TGTT-NGUYEN GIA MINH.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264TPBVI2FCTK3U.Ung ho MS 2026.253 (Hoang Van Thach).20260921.215349.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509212149182026HRID092400.5390.25042.214919
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026-254 gd anh Duong Chang#SP#0200970405092121485620266443091295.5387.23214.214818
|21/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147973405464.20260921.147973405464-0356577877_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGE4UA.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265802743390.20260921.214723.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809212145112026odrm235242.5389.8498.214511
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16168963496.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .254(gia dinh anh Duong Chang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809212141202026v6ov225234.5389.92695.214120
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16168955980.ung ho MS 2026 254 ( gia dinh anh Duong Chang ).CT tu 0341000643581 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16168889574.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0111000977958 TRAN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16168889276.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGAEQ6.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26265617725759.20260921.213252.19072921220016.VND-TGTT-NGUYEN GIA MINH.970407
|21/09/2026
|119.095,00
|6264IBT1k2VG473V.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265169018783.20260921.212911.1315941988.VUONG THI THU HUONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VG5B8X.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265192467445.20260921.212148.19030993058014.VND-TGTT-CAO VAN ANH.970407
|21/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16168652242.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WBDCQR.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.211406.005704060370201.DUONG THI THANH MAI.970441
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.254#SP#020097048809212113392026lebs142819.5189.63060.211339
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGUX4Y.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265614742641.20260921.211317.19037692913010.VND-TGTT-NGUYEN HUU THUAT.970407
|21/09/2026
|88.888,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147969343634.20260921.147969343634-0962515546_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1iJREGGJR.Ung ho ms2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.210934.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.253#SP#020097048809212109322026gf5e129344.5388.40699.210932
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VG8U5T.ung ho ms 2026.254 FT26264373749696.20260921.210823.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.252#SP#020097048809212108022026kfxw124236.5388.32579.210802
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.251#SP#0200970488092121065120260u0t120164.5390.26372.210651
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.250#SP#020097048809212106082026dl8h117661.5388.22302.210608
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16168516697.ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.249#SP#020097048809212104332026umnk112131.5389.13752.210433
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VGI92K.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Chang FT26264216641008.20260921.210433.700011116666.LUU THI PHUONG ANH.970407
|21/09/2026
|27.868,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209212104062026U6VW458927.5390.10538.210406
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.248#SP#020097048809212103132026nqj5107458.5389.6495.210313
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.247#SP#020097048809212102272026xo7t104807.5189.2702.210227
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16168452381.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9399141515 PHAN BA QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.246#SP#020097048809212100382026texx098603.5189.93033.210038
|21/09/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.245#SP#020097048809212059192026zb4t094026.5389.86034.205841
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VGV5C3.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.254 FT26264244612201.20260921.205914.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJRE47CH.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.205543.169629803.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16168363205.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16168350960.ung ho MS 2026.254 (gd anh Duong Chang).CT tu 1027287560 PHAM THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264MSCBD26XTEUR.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.204641.0372682483.BUI THI GIANG.970422
|21/09/2026
|300.000,00
|6264SHBAP2BXVVQC.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh duong Chang.20260921.204256.1014762993.DANG DINH SY.970443
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16168091181.Ung Ho MS 2026. 254 ( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970415092120360020266yNO662518.5388.51879.203522
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209212028032026XL4H664314.5389.2792.202729
|21/09/2026
|22.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147962968083.20260921.147962968083-0912105944_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WBX4KC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.201828.608704060203878.PHAN THI THUY TRANG.970441
|21/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16167752209.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.249 (me con Ba Nguyen Thi Ly)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16167612930.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|30.000,00
|6264IBT1k2VAH8MY.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264577660834.20260921.200912.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16167578305.Ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang.CT tu 0501000097949 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VAZZM5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264968040814.20260921.200730.188888888228.NGUYEN VAN QUYNH.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16167542514.Ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang.CT tu 0451001669750 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092119580720260oj9851688.5389.12780.195729
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211951522026TDRC685415.5388.75471.195152
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16167236983.THAI VIEN chuyen tien ung ho MS 2026.242.CT tu 0011000067353 THAI THI BICH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211939232026FSR0005526.5387.4356.193923
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16166999656.Ung ho MS 2026.254 (Ung ho gia dinh anh Duong Chang) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16166986533.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0771000577821 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16166969623.ung ho 2026-254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0071002715796 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211932052026TVV3067700.5389.63173.193205
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16166948006.ung ho 2026-250 Tuan Tu va Qunh Anh.CT tu 0071002715796 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264TPBVI2FCARUC.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.193014.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16166875128.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0801000268268 NGHIEM QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1bJIWUQ89. Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.192729.204349526001.LA THI THUY LINH.458761
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16166851310.MS 2026.254.CT tu 1043126265 KIEN THI SOPHO LI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147954245832.20260921.147954245832-0854076607_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21/09/2026
|50.000,00
|6264VNIB02WBWJ6T.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.192404.638704060102374.PHAM THI THU VAN.970441
|21/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16166671539.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1019427533 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-19:14:29 eKLD054531#SP#020097041609211914292026eKLD054531.5387.64714.191429
|21/09/2026
|66.888,00
|6264IBT1aJQN1A45.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.191122.224704070009347.LUU BINH NGUYEN.970437
|21/09/2026
|500.000,00
|6264TPBVI2FCQQ2D.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.190957.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WB4HS8.ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260921.190813.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HONG ANH Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211907272026RQ11037413.5189.16737.190727
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970405092118583720268Q3L087052.5389.56957.185759
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V4RZWB.Uh ms 2026.254 FT26264074719518.20260921.185527.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16166270196.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0731000928162 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V4XCFG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264400639139.20260921.185124.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-18:47:45 skiY032969#SP#020097041609211847452026skiY032969.5388.79454.184745
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211847022026AC8X796294.5389.74352.184702
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16166056656.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 3328878545 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16166050931.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0031000199735 VU THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DINH THI VAN ANH ung ho MS 2026.254 chu Duong Chang#SP#020097040509211839212026ZXHN071507.5189.18009.183921
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V4EALA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264254067773.20260921.183318.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V4GUUT.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264125766265.20260921.182539.1768888999.KIM THI NGOC THUONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211816352026A6R7029604.5387.51639.181635
|21/09/2026
|600.000,00
|6264VNIB02WBFUXG.ung ho ma so 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.181542.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJRKZYMB.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.181317.209029618.NGUYEN THUY THANH.970432
|21/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509211812462026dZlE173500.5189.24520.181246
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V4IWDA.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264219100001.20260921.180350.19071614766013.VND-TGTT-PHAM THI THIEN NHI.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264SHBAP2BXMNS4.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.180332.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MSCBD26V81N6.MS 2026254.20260921.175549.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16165088636.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16165054576.2026254 a duong chang.CT tu 0841000028026 HO CHI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V42A6H.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264358051039.20260921.175149.19030723537018.VND-TGTT-TRAN THI THANH.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V4257R.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264400413695.20260921.175137.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|HOANG THIEN LAM XIN UH MS2026.251 LUONG THI THANH HA-210926-17:51:37 F8fd611777#SP#020097041609211751372026F8fd611777.5390.63990.175137
|21/09/2026
|200.000,00
|HOANG THIEN AN XIN UH MS2026.254 CHU DUONG CHANG-210926-17:49:34 98gj980148#SP#02009704160921174934202698gj980148.5389.49800.174934
|21/09/2026
|10.000,00
|6264IBT1iJRKGHBD.ZP262640658937 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260921.174908.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16164923040.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V418HF.NGUYEN THI MAI chuyen FT26264685628391.20260921.174702.19039249404017.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16164892321.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1023772923 DOAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WBMAFT.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.174356.023704060044911.HUA NGOC ANH.970441
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16164807136.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264ORCOQ2CYS4KM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.174125.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16164763370.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJRK4XJR.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.173946.37485446.TRAN THU THUY.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264ORCOQ2CYSJYT.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260921.173747.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
|21/09/2026
|100.000,00
|6264SGTTW2YAVZYQ.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.173511.060024987283.DANG HUYNH BAO CHAU.970403
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMNHJ1.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.173120.76692076155.PHAN THANH HA.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211731062026ME2P022562.5388.6932.173106
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16164570484.ung ho ms: 2026.254.CT tu 0821000083456 DO DAC CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16164509814.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209211723332026WVEB183609.5189.48625.172334
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VBZNV4.NGUYEN THI HONG DUYEN MS 2026.254 FT26264770023899.20260921.172213.19034255397012.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DUYEN.970407
|21/09/2026
|49.000,00
|6264TPBVI2FMIIDT.A DI DA PHAT. UH MS 2026.254 GD A DUONG CHANG.20260921.171942.02069399999.TRAN THI LANH.970423
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16164192621.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147931176346.20260921.147931176346-0928079965_Ho tro kho khan
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809211709112026dxkj025678.5387.39056.170911
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VBBNX6.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264490845185.20260921.170408.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211701582026LODC020416.5389.83691.170158
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211700482026p3ez982775.5388.75174.170010
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211700412026ygtv982187.5388.73679.170003
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16163950045.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1fJVBJH39.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.165747.8007041083974.NGUYEN THI MY DUYEN.963388
|21/09/2026
|26.000,00
|MBVCB.16163896909.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1fJVBJ7KZ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.165608.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1fJVBJ82B.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.165313.0421000165009.LY QUOC HUNG.970438
|21/09/2026
|10.000,00
|O5CH7KJ9QAH8-Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211652562026KK58741338.5189.16669.165256
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16163630241.VU THI KIM OANH transfer ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1935868582 VU THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16163604864.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1014280495 TRUONG HUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VB1MAQ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264061048189.20260921.162758.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VB122R.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264418056287.20260921.162733.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209211626022026OV3T207960.5388.26518.162602
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VBW7UY.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264307190075.20260921.162329.19032215319016.VND-TGTT-NGUYEN MAI QUYNH.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209211621082026M0GZ621495.5388.93967.162108
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJRK1HAW.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.162101.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1iJRK1SW2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.161742.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16163137803.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0581000779336 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092116123120267gms758567.5388.38909.161153
|21/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211605552026JCK8072255.5389.96808.160516
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162987633.Ung ho MS 2026.254 gia dinh a Duong Chang.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264SGTTW2YARFE9.IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.160048.060161421386.NGUYEN QUOC VUONG.970403
|21/09/2026
|35.000,00
|MBVCB.16162913097.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1026163263 DOAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509211558502026PI1g408351.5387.52113.155850
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMS8MN.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260921.155814.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162876054.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0021000392401 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMS1HE.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.155706.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMSB27.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.155616.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2V5ZZR1.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26264612835847.20260921.155604.19036449519014.VND-TGTT-DANG THI HUONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V56TXT.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264894274368.20260921.155326.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16162777608.Ung ho MS 2026.253 (Hoang Van Thach).CT tu 1050682202 TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147919975102.20260921.147919975102-0902878357_ung ho MS 2026 254 gia dinh anh Duong Chang
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQRGX8M.ung ho MS 2026 251 em Luong Thi Thanh Ha.20260921.154701.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1iJR7RJTN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.154632.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970422092115463020267BHT134283.5388.73820.154630
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162698238.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9943363668 DINH XUAN PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16162685568.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQRG6S8.ung ho MS 2026 253 ong Hoang Van Thach.20260921.154344.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|21/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.254#SP#02009704220921154231202691VW828924.5388.49625.154231
|21/09/2026
|200.000,00
|6264WBVNP2BXLDIJ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.154223.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 Gia dinh Anh Duong Chang#SP#020097048809211542222026j80i637658.5189.48760.154222
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQRG5SK.ung ho MS 2026 254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.154020.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1d1BEN57Z.unghoMS2026254.20260921.153807.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16162572606.ung ho Ctrinh nang buoc den truong cho e Mai Lien -Hanh Nguyen ( tinh N. Binh) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211535112026uf8i611138.5388.4949.153511
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V547R2.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264509630712.20260921.153503.19029740408010.VND-TGTT-TRAN THI TAM.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704150921153503202686Qu315840.5388.3940.153503
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162544690.DINH THI HUE ung ho MS 2026.254( gia dinh anh duong chang).CT tu 1059384581 DINH THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V54PNH.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264296847799.20260921.153426.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970405092115335920268RKD099145.5389.98390.153359
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR73CQN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.153354.61627607.BUI THUY AN.970432
|21/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16162521279.2026.252( Nguyen Hong Quang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264TPBVI2FMV9QR.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260921.153225.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|21/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16162502393.2026.254( GD Duong Chang).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264ABBKP2BX25EG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.153144.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16162467340.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1023526282 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211527552026T69K933643.5388.61592.152755
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162425280.ung ho MS 2026.254 ( Gd anh Duong Chang) .CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209211524502026KCWA108496.5388.43406.152450
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16162390490.ung ho ms 2026.254 ( gd anh Duong Chang).CT tu 0071002455072 DO THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|150.000,00
|6264IBT1k2V5PL8Q.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264218601680.20260921.152323.19037158383014.HOANG THI HOA.970407
|21/09/2026
|70.000,00
|MBVCB.16162379265.unh ho ms 2026.254.CT tu 1018030114 DO DANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162351292.ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1aJQRA2ES.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.152054.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V5854B.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264571173531.20260921.151612.19030612867019.VND-TGTT-DAM PHUONG LIEN.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2V5IX5S.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264657326275.20260921.151426.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16162165888.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0781000425662 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2V5VPIK.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264152028536.20260921.150636.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16162133828.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211505022026YMDB208445.5189.26877.150502
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V5D4M9.MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264589865507.20260921.150350.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264MCOBQ2CYWR7V.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.150334.03201014702220.DO VAN THUONG.970426
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092115033320267ng1499506.5387.19496.150333
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V5SRNK.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264608866094.20260921.150204.19027439015027.VND-TGTT-MAI HUYEN TRANG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16162074861.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 254.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|HOANG TUAN CUONG UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-210926-14:59:03 G74x884725#SP#020097041609211459032026G74x884725.5387.94168.145903
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16161963402.ung ho ms 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|150.000,00
|6264NBVAF2YU8D2L.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.145301.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16161939827.ung ho ms2026.254 (gia dinh Anh Duong Chang).CT tu 0021002253808 VU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509211449372026UCJG083862.5387.38000.144937
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16161909354.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7EY5Y.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260921.144904.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7EM68.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260921.144804.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7E2TM.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260921.144702.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16161869985.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0051000107000 PHAM HOAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7EJZC.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260921.144625.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16161856459.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V5JKZQ.Ung ho MS 2026.254 - Chuc gia dinh anh Duong Chang khoe manh binh yen ben nhau FT26264150749734.20260921.144441.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16161828818.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0451000515195 PHUNG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-14:41:26 TDo3024449#SP#020097041609211441272026TDo3024449.5388.92213.144127
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7KICH.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260921.144101.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V5WYB3.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264872293455.20260921.144035.19026929797019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7KWJE.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.143852.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264ORCOQ2CYUSYR.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.143837.0946484097.Nguyen Nhu Y.970448
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211438072026BYBY973972.5389.72663.143807
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1iJR77FRK.Ms 2026-253 uh ong Hoang Van Thach.20260921.143745.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR77FSQ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.143735.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211437262026E0RG372901.5189.68578.143648
|21/09/2026
|200.000,00
|6264TPBVI2FMEVJ2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.143656.29999158888.LUONG NHAT TRI.970423
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147912118812.20260921.147912118812-0342029208_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN LE HUYEN NGOC Chuyen tien ung ho ms2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211435272026h656404726.5388.57269.143527
|21/09/2026
|100.000,00
|6264SHBAP2BV6UCZ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.143315.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMECS4.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260921.142916.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1iJR7GBRI.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.142744.0941405541.LE TAM ANH.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang, ma GD 100000183411887#SP#0200970449092114213820267ugE844953.5388.79508.142059
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-14:21:30 E9rl057233#SP#020097041609211421302026E9rl057233.5390.79220.142130
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970422092114172220266K8H635258.5389.56164.141722
|21/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509211415192026qN1W941761.5387.44907.141519
|21/09/2026
|100.000,00
|6264WBVNP2BVNL6N.UH MS 2026 254 GD anh Duong Chang.20260921.141334.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|21/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211411582026ciyS931614.5390.27085.141124
|21/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-210926-14:11:22 JyNN635725#SP#020097041609211411222026JyNN635725.5390.23105.141044
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VYHRV8.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264430306506.20260921.141112.19034637514019.VND-TGTT-HO SY HIEU.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16161390239.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0201000641977 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJR742Z6.VU THI MINH NGUYET chuyen tien ung ho 2026254.20260921.141007.0334051036.VU THI MINH NGUYET.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7BLT1.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.140730.0968914234.DANG VAN DUA.970432
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MSCBD26GPBTG.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026254 gia dinh anh Duong chang.20260921.140714.8989686822222.HOANG THI NHUNG NHO.970422
|21/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16161327897.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|150.000,00
|6264IBT1k2VY6QJ7.MS 2026254 gia dinh a duong chang FT26264135386059.20260921.140041.19028317702011.VND-TGTT-PHAN TRONG THAI.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264ABBKP2BVIBPT.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.140038.0141012441019.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970425
|21/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147908146686.20260921.147908146686-0924218483_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1bJIWV281.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.135811.19908686.DAO THI HUYEN NHUNG.970427
|21/09/2026
|200.000,00
|6264TPBVI2FMUKAB.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.135729.03311268701.HOANG DINH TRUONG.970423
|21/09/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509211357282026WSHK886806.5389.49608.135728
|21/09/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh#SP#020097041509211356202026cbtg883743.5189.43360.135620
|21/09/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho MS 2026214 chi Le Thi Hoai#SP#020097041509211355462026L9zu881945.5388.40772.135546
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1iJR75JDK.Ms 2026-254 uh gia dinh anh Duong Chang.20260921.135524.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/09/2026
|150.000,00
|6264SGTTW2YA1RZH.IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.135512.050077218294.DANG THANH MAI.970403
|21/09/2026
|200.000,00
|MS2026-254 ANH DUONG CHANG QUANG TRI-210926-13:48:23 kM4Y881299#SP#020097041609211348242026kM4Y881299.5390.2838.134824
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WAWJAV.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 254 gia dinh a Duong chang.20260921.134739.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211346432026waff255479.5390.94625.134643
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509211345352026tDZY852546.5388.89215.134535
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)#SP#020097041509211342482026bUuj843666.5389.74638.134248
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211342082026InQf841713.5387.70939.134208
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7PQDI.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.134046.213935224.TRAN THU TRA.970432
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809211337452026ro3p230249.5390.48676.133746
|21/09/2026
|200.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970422092113361820269DPM871303.5389.40595.133619
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211335092026RNQU566151.5189.34339.133432
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704220921133344202615EC391447.5389.26000.133344
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16160939123.Tran Hoang Nam. quang ngai chuyen tien ung ho MS 6083.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VY5UWN.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264397377094.20260921.133311.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.254 anh Duong Chang. Chuc ca gia dinh duoc nhieu suc khoe va binh an#SP#020097048809211332062026qpvz215055.5387.18865.133128
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VYY3VV.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264411493109.20260921.133126.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VYY41U.MS 2026 254 gia dinh anh Duong Chang FT26264180007829.20260921.133007.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MCOBQ2CYRWQ8.Ung ho ms2026.254 gia dinh anh duong chang.20260921.132933.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211328352026enxy205795.5189.1342.132835
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16160878914.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1016248157 NGUYEN THI THUY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16160870987.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.254( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211328102026n1d4204731.5389.98921.132810
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VYPEV4.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264277833405.20260921.132659.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16160841520.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.253 ( ong Hoang Van Thach).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VYUFKZ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264842748071.20260921.132405.10625140478014.VND-TGTT-NGUYEN DIEP HONG DUC.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VYUUZU.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264594230510.20260921.132220.10625140478014.VND-TGTT-NGUYEN DIEP HONG DUC.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VYUQC9.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264691860029.20260921.132051.10625140478014.VND-TGTT-NGUYEN DIEP HONG DUC.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VY83L2.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264677281330.20260921.132029.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16160778676.Ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147904123620.20260921.147904123620-0965392354_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VY8A5U.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264691852801.20260921.131915.10625140478014.VND-TGTT-NGUYEN DIEP HONG DUC.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147904091523.20260921.147904091523-0965392354_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211317322026D9IF437786.5389.45762.131733
|21/09/2026
|85.000,00
|MBVCB.16160739000.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1063567080 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16160745954.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 2555266666 NGUYEN VAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16160727392.ung ho Ms 2026.254 (gd anh Duong Chang).CT tu 1013397871 NGUYEN THI BAO THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJR7MM88.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.131223.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264SGTTW2YAQPGD.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.131145.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VYM88U.Ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang FT26264884707378.20260921.131105.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209211310332026TIZB901977.5388.10705.131033
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211309432026X9Z6227141.5390.7031.130944
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16160640290.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VYVU1Z.Ung ho MS2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264414035929.20260921.130730.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|21/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16160605931.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16160596789.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|6264IBT1cJMT2JIN.QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.130444.106881669224.BUI HA KIEU ANH.970415
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16160589488.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0611001896586 NGUYEN QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|30.000,00
|6264VNIB02WAZH9S.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260921.130346.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211302442026ANIK879011.5189.70608.130245
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092113005020269glf133041.5389.60467.130050
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMZGIY.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang) Thuong gd qua.20260921.125941.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|21/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-210926-12:58:03 0gIR479660#SP#0200970416092112580420260gIR479660.5388.46384.125804
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16160499097.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0181001676555 DO NGUYEN TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211257202026vvc5123411.5387.42285.125642
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WAZCQN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.125652.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VY917R.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264060359049.20260921.125552.19035483338014.VND-TGTT-HOANG NU NHU MY.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR7DJ1E.Ung ho ms 2026254.20260921.125518.153508698.LE THI HAI YEN.970432
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VY2XHM.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264257596352.20260921.125515.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16160434266.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJR7SK5K.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.125222.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16160421466.MS 2026.254.CT tu 9366171387 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|30.000,00
|6264IBT1k2VYCZ23.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264501271676.20260921.125104.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16160424846.MS 2026.254 (gia dinh anh duong chang).CT tu 0381000560559 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.254#SP#0200970422092112503720268L0Y348857.5387.7208.125037
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VYC2N2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264600948385.20260921.124907.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VYCW6U.Ung ho ma MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264907591266.20260921.124843.19035309288016.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16160388352.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0331000496177 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VY1X5W.TT ung ho MS 2026.254 FT26264638505309.20260921.124817.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR79XFS.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.124702.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|21/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-12:46:26 bO1X518117#SP#020097041609211246262026bO1X518117.5189.85105.124627
|21/09/2026
|10.000,00
|6264IBT1k2VY1M8B.ung ho ms 2026.254, gia dinh anh Duong Chang, chuc anh va gia dinh binh an FT26264301969009.20260921.124612.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|6264ORCOQ2CYZRHK.LOC HO TRO MS 2026.254 DUONGCHANG.20260921.124602.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJR79BEV.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.124404.199002368.DAO CONG HOANG.970432
|21/09/2026
|50.000,00
|TRUONG THIEN TAM Chuyen tien Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang, mong nhung dieu tot dep se den voi gia dinh#SP#0200970488092112433820269k1i084873.5389.69958.124338
|21/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16160325515.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|30.000,00
|6264IBT1cJMTCLVG.2026253 Hoang Van Thach.20260921.124242.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
|21/09/2026
|100.000,00
|6264SGTTW2YAYJCX.IBFT Ung ho MS 2026.254 - gia dinh anh Duong Chang.20260921.124155.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VYWXSH.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.252 em N.H.Quang FT26264044262281.20260921.124139.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16160298471.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16160277689.ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211239592026pju5073928.5390.50559.123959
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092112393220265ofp072497.5189.48274.123854
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809211239152026ea5b071701.5388.45872.123915
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211236492026ER79908859.5387.33050.123650
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh ong Duong Chang#SP#020097048809211232562026n54x051767.5389.11064.123256
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211230512026IGtc638720.5390.98123.123051
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16160144717.ung ho ms 2026.254.CT tu 0111000329432 LAM PHUC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VPRCBP.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264044215866.20260921.123014.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|21/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147898073725.20260921.147898073725-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026252Em Nguyen Hong Quang
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VPXAS4.ung ho ms 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26264594471543.20260921.122835.19036439002013.VND-TGTT-THAI TO VI.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209211226072026N82W644776.5189.69430.122607
|21/09/2026
|100.000,00
|6264NAMAP2BVVNZ8.Ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260921.122447.355149335.NGUYEN THI THU THAO.970428
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211223142026mfUO611256.5388.51164.122314
|21/09/2026
|250.000,00
|MBVCB.16159874096.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509211213132026MGx9571991.5189.85358.121313
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VP6RPI.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264417202081.20260921.121023.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809211206322026j0nw951902.5389.39217.120557
|21/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16159457230.ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0121000813773 MAI NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147891596960.20260921.147891596960-0862650155_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16159309354.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VPPCN8.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264023308298.20260921.114214.19035406506011.VND-TGTT-NGO VAN CHANH.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQR2KPS.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.114127.096704070000431.LA THI DUNG.970437
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1iJRGFKED.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260921.114107.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1iJRGFBXU.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260921.114020.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1iJRGFUIH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260921.113937.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1iJRGFV2M.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260921.113858.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16159189391.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9778031802 PHAN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264TPBVI2FMM6GF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.113015.30020112234.NGUYEN THAO NGAN.970423
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1iJRGHN1N.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.112622.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|21/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809211124582026ylim768311.5189.37768.112459
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16158974744.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16158929747.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1059016710 VU THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16158755193.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16158737232.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1fJV5VIWA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.110548.970438Sb952e3000000000026364.DO THANH PHONG.970438
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16158659791.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VUNX32.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264954063034.20260921.110419.19037692913010.VND-TGTT-NGUYEN HUU THUAT.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16158651024.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809211059352026w92k660300.5387.61086.105935
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16158439363.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0731000866957 NGUYEN THE BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264WBVNP2BVZ276.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260921.104452.999060566999.DO THI NGOC LINH.970412
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1fJV59AUU.Ung ho MS 2026.254 (GIA DINH anh DUONG CHANG)..20260921.103319.908261294.VAN HUNG.970406
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VUK46U.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264803163188.20260921.103316.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-210926-10:28:04 abP9162112#SP#020097041609211028042026abP9162112.5389.62228.102804
|21/09/2026
|100.000,00
|SHGD:10001875.DD:260921.BO:VO CHIEN THANG.Remark:Ung ho MS 2026253 ong Hoang VanThach
|21/09/2026
|23.000,00
|6264MCOBQ2CYCCPN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.101505.80003463114.PHAM VAN HIEU.970426
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16157890418.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0781000491168 LE THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16157870001.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1029700878 VU THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16157860961.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0571000043865 NGUYEN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16157829970.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16157765179.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|2.600.000,00
|6264IBT1iJRGU9PA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.095921.170099842.HONG ANH TUAN.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJRG8XWK.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.095725.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16157597021.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16157519345.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1015642809 LE THU YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16157503817.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16157452314.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16157407643.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209210941152026PP8C189194.5388.95797.094116
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1k2VU1L3T.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264300581060.20260921.094110.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1k2VU1KGF.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264748217016.20260921.094043.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509210940402026M2WK036047.5388.92520.094002
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1k2VU1AI8.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264242290335.20260921.094027.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1iJRGMMXM.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.093922.233029386.NGUYEN THANH UYEN.970432
|21/09/2026
|56.900,00
|MBVCB.16157315950.Ung Ho MS 2026.251 Em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16157305645.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9972126780 TRAN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|TRAN DUC NGOC Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809210934002026625k324359.5389.55971.093400
|21/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509210932542026ZMIK095214.5189.49962.093216
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16157236735.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0431000249050 LE DIEN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16157227396.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021001030274 TRUONG DUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|1.000.000,00
|PHAM THI THU TRANG - UNG HO GIUP DO EM - NGUYEN HONG QUANG
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092109193020260ekr269831.5189.82007.091930
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970422092109135020263UOB954413.5389.55050.091351
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809210908442026utc7230450.5189.30625.090806
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MCOBQ2CY12Q7.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260921.090629.03101010965538.HOANG VIET.970426
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V8KUJ8.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264295482597.20260921.090025.14022689386012.VND-TGTT-NGUYEN THI DUYEN.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16156766837.Ung ho MS 2026.252 ( em Nguyen Hong Quang).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2V87RI9.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264970106676.20260921.085913.19039591065011.VND-TGTT-HUYNH TAN HAU.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970405092108583420266VGY016940.5389.84438.085834
|21/09/2026
|50.000,00
|6264MCOBQ2CYAGAN.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260921.085537.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|21/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509210855312026WfNe754655.5387.72118.085531
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WQ9X2B.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.085509.039704060082750.NGUYEN THI THUY.970441
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V8GY59.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264653597005.20260921.085508.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147866959631.20260921.147866959631-0823119739_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|1.300.000,00
|MBVCB.16156635219.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|11.111,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209210848332026WXTU900996.5387.42603.084833
|21/09/2026
|10.000,00
|6264MSCBD26E89U6.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.084500.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209210844512026BXHX472864.5189.26922.084451
|21/09/2026
|500.000,00
|6264SHBAP2BVQA5I.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.084419.1007960375.DO NGOC DIEP.970443
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V85QR8.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264007324065.20260921.084300.19030567245011.VND-TGTT-DANG THANH XUAN.970407
|21/09/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.014978.20260921.084041.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V8PBPP.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho TUAN TU va QUYNH ANH MS 2026.250 chuc 2 em mau khoe FT26264690903706.20260921.083850.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V8UXI1.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho em LUONG THI THANH HA MS 2026.251 Chuc em mau khoe FT26264601665930.20260921.083711.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V8USX8.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho ong HOANG VAN THACH MS 2026.253 Chuc ong mau khoe FT26264377452006.20260921.083516.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|6264SGTTW2YQKQIF.IBFT Ung ho MS 2026.254.20260921.083507.060258058413.HUYNH THI HONG NHUNG.970403
|21/09/2026
|50.000,00
|SHGD:10003000.DD:260921.BO:NGUYEN THI PHUONG.Remark:Ung ho MS 2026.252
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V887W2.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em Nguyen Hong Quang MS 2026.252 mong em mau khoe FT26264086073394.20260921.083334.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V8817U.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho ba TRAN THI HONG MS 2026.226 chuc ba manh khoe FT26264192600172.20260921.083208.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2V8I46Q.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho gia dinh anh DUONG CHANG MS 2026.254 Mong ca nha khoe manh FT26264336507488.20260921.083035.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6264TPBVI2F17UB2.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260921.082736.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho 2026- 254 anh Duong Chang#SP#020097041509210826452026MYOc660025.5388.58448.082645
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2V8VPMR.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264046210407.20260921.082438.19031957377010.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1iJRAN28N.LE THI HOA chuyen tien 2026 254 DUONG CHANG.20260921.081953.247529918.LE THI HOA.970432
|21/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147862250358.20260921.147862250358-0987068355_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16156161276.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16156134033.ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1038334269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209210804332026WAYL680245.5189.78585.080434
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1fJVYT3I7.ung ho ms 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260921.075912.100390907.PHAM VAN HUNG.970431
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809210756432026yia4981112.5390.52564.075605
|21/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16155763800.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264ASCB02WQEEAF.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-07:45:00 6264ASCB02WQEEAF.20260921.074500.108960089.VU THI THANH VAN.970416
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.254-gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509210744402026XQBX036439.5388.10935.074440
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16155655585.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|15.000,00
|6264IBT1aJQXKHY3.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,246 (Anh Do Van Bac) .20260921.073346.0339306897.VU DUC TU.970437
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VI63G2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264272501806.20260921.072940.19021940383666.VND-TGTT-DO VAN DAI.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16155480896.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16155475610.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VI6CSZ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264056183909.20260921.072706.1811948386.NGUYEN HOANG PHUONG UYEN.970407
|21/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16155460701.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VIE7MZ.ung ho ms 2026.253 FT26264441729203.20260921.072527.19036728736017.VND-TGTT-TRAN DIEU CAM.970407
|21/09/2026
|15.000,00
|6264IBT1iJRAHU6G.tu thien.20260921.072303.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16155220731.Chuyen tien ung ho ms 2026 253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VI4V56.Ung ho MS 2026.253 a, chuc chu khoe manh va vuot qua kho khan a. FT26264030310636.20260921.070642.1011086666.NGUYEN THUY HONG.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509210639092026evdF340244.5389.12256.063909
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJRAG6QA.MP Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260921.062503.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJRAG7CH.MP Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260921.062354.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1iJRAG4B3.MP Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.062250.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|21/09/2026
|68.000,00
|VU ANH TUAN Chuyen tien#SP#020097048809210619012026rcux677814.5390.69623.061823
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VI2SN8.Ung ho MS 2026.251 Luong Thi Thanh Ha FT26264352090068.20260921.053920.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16154452268.Ung ho MS 2026.253 (Ong Hoang Van Thach).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6264VNIB02WQJ1K9.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.041932.023911309.NGUYEN THI HUE.970441
|21/09/2026
|50.000,00
|IB_426568694_1789938054262370997194_null_20260921_Ung ho gia dinh tuan nay
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1k2VIWR86.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264009520076.20260921.033529.1319972415.NGO CAM TU QUYNH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16154341226.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|26.190,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209210216202026O7T7387377.5189.62797.021620
|21/09/2026
|20.000,00
|6264IBT1iJRAY5PX.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.020859.99112627.DO THI DIEU LE.970432
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VMN259.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264558434801.20260921.015618.19033271590020.VND-TGTT-BUI THI DUYEN.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092101503520269j4t591212.5387.54771.015035
|21/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147835230677.20260921.147835230677-0934170714_BUI THI MAI ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209210140102026BHBK214356.5189.52152.014011
|21/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2VMRUS9.Ung ho MS 2026.253 FT26264052853859.20260921.013721.19036855553010.NGUYEN QUYNH PHUONG.970407
|21/09/2026
|36.000,00
|6264TPBVI2F19J7Z.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.011306.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VMX9NC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264293933958.20260921.011212.19033747077025.VND-TGTT-LUC THANH TUNG.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16154202760.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1059197867 LE THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VM3T1D.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264634610331.20260921.010505.19033747077025.VND-TGTT-LUC THANH TUNG.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16154190827.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0311000736929 DUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VM3P8Q.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264018572983.20260921.005752.34888666.NGUYEN THI THANH DIEU.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VM3PS1.ung ho ms 2026.253 FT26264931440162.20260921.005748.19027063504668.VND-TGTT-NGUYEN MINH TRANG.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147833129555.20260921.147833129555-0363057321_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|50.000,00
|6264TPBVI2F19BL5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.005402.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|6264ASCB02WQ1YYH.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-210926-00:53:07 6264ASCB02WQ1YYH.20260921.005307.46044997.NGUYEN THI NGOAN.970416
|21/09/2026
|50.000,00
|6264ASCB02WQMVPX.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-210926-00:51:28 6264ASCB02WQMVPX.20260921.005129.49802507.CHE DINH CHAU.970416
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2VMFN81.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264891204596.20260921.005037.19035944988016.VND-TGTT-VU HAI TRAM.970407
|21/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16154173828.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 8888666688 NGUYEN MINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|6264IBT1k2VMFPIM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264817807910.20260921.004204.19033747077025.VND-TGTT-LUC THANH TUNG.970407
|21/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16154151328.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1043562383 NGUYEN HOANG KHANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|300.000,00
|6264VCBCW2YQJXL7.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.003738.8017041244944.NGUYEN THI MY NGOC.970454
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VMF1AU.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264178321059.20260921.003731.19035400827019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407
|21/09/2026
|10.000,00
|6264IBT1k2VMF1AY.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264038180393.20260921.003731.19071855837019.VND-TGTT-TRAN DINH VIET.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264VNIB02WQM11K.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.003701.025704061508202.BE THU HUONG.970441
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809210030082026ctnh570869.5189.21385.003009
|21/09/2026
|300.000,00
|6264TPBVI2F1SISQ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.002951.88666688168.NGUYEN BUI MONG QUYNH.970423
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1aJQXPLAE.Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach.20260921.002909.000007813758.PHAN THI NGOC HANH.970440
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209210025322026V6IL844973.5389.17659.002532
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VMLNFP.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264275110049.20260921.002255.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1k2VMLHYV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264456905139.20260921.002017.19033408829018.VND-TGTT-TRAN THI MAI.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16154107865.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0011001609114 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|1.000.000,00
|6264IBT1k2VMLADA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264052557390.20260921.001737.19836044277028.VND--NGUYEN NGOC OANH.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1aJQXPKE4.UNG HO MS 2026253 ONG HOANG VAN THACH.20260921.001724.700015886133.TIEU THI THU HUONG.970424
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092100172320264aai565824.5389.12810.001723
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147831494699.20260921.147831494699-0945233426_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|200.000,00
|6264MSCBD26WTFTZ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.001108.0915019990.MANH VIET HUNG.970422
|21/09/2026
|500.000,00
|6264IBT1aJQXP534.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.000323.048704070006461.NGUYEN NGOC UYEN THY.970437
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092100012520268f5p558287.5390.1223.000047
|21/09/2026
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209202359242026UV7X281092.5189.99455.235925
|21/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VMZK8M.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264821500970.20260920.235618.19035702464012.VND-TGTT-HO THI THANH HANG.970407
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16154017979.TUONG DUNG ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16154003350.TUONG DUNG ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16154000856.TUONG DUNG ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16153999493.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16153998705.TUONG DUNG ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6263MSCBD26WFMW4.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.234304.777900007779.LE TRONG NGHIA.970422
|21/09/2026
|300.000,00
|6263ORCOQ2CY22WL.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.234201.0100100010147001.DANG THI MY HANH.970448
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16153995223.TUONG DUNG ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VM61QT.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264057010945.20260920.234059.19032561970017.VND-TGTT-CAO THI DUYEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153994319.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0631000395626 PHAN THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16153982241.TUONG DUNG ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16153981352.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0031000136450 TRAN MANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16153980331.TUONG DUNG ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VMEEWJ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264059321757.20260920.233722.19036814318015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP.970407
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202336292026xhbj544106.5388.78866.233551
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202333182026t79p541949.5389.75827.233318
|21/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202332462026jxOG131239.5387.76191.233246
|21/09/2026
|100.000,00
|6263MCOBQ2CLPDH8.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260920.232958.80003610394.NGUYEN THI HANH.970426
|21/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202326362026MmAz126445.5390.68800.232636
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809202322122026ucp3533756.5389.63655.232213
|21/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202320272026zQFT120958.5390.61821.231949
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153906903.NGUYEN THUY HUONG chuyen tienung ho MS 2026253 ( ong hoang van thach ).CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|10.000,00
|6263IBT1k2VM79TE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264040564473.20260920.231746.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VMGF88.Do Khanh Hien Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264743388539.20260920.231523.19033082002010.VND-TGTT-DO KHANH HIEN.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153882394.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 3333378888 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VMG8Z9.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264309450585.20260920.231157.19036912186011.TKTT-TRAN NGOC KHANH HOA.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147827770561.20260920.147827770561-0977424659_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.251 Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509202305342026OB6M068841.5189.41351.230535
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16153828211.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1018967994 DO NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092022584320266udj512140.5390.29836.225808
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202258302026fbom511903.5387.30693.225830
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202255272026zup3995457.5390.26156.225528
|21/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16153787581.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1017208168 LE LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|100.000,00
|6263TPBVI2F1V7J5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.225437.00616828001.NGUYEN THI NGA.970423
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202250442026y3MQ990271.5189.16808.225044
|21/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202247152026eI4I985645.5388.10420.224637
|21/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VM5I1B.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264972997489.20260920.224637.19037431911010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|21/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092022443420261ld4495250.5390.5338.224434
|21/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VMYXX9.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264769854214.20260920.224433.19036337900017.VND-TGTT-NGUYEN THI TO MY.970407
|21/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704050920224433202648V9047548.5390.3853.224433
|21/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704880920224426202698o6495074.5390.5149.224426
|21/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202244252026bm8g495066.5389.5142.224425
|21/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202243512026sir1494330.5390.4410.224351
|21/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16153704617.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1024454430 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16153704205.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16153692236.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0121002414666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970488092222372020260zss043917.5387.79579.223720
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184509972.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9915221645 TRAN THANH MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222235562026bpuu042025.5387.75865.223556
|22/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16184488403.NGUYEN HONG AN chuyen tien.CT tu 1030895652 NGUYEN HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3T1V1.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266137095240.20260922.223256.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184487534.Ung ho 2026.255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0011004215850 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3LZE9.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266295092775.20260922.223056.19031184427013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM THOA.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222229052026hd9y031811.5390.58789.222905
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V3L8TE.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266886592428.20260922.222847.40964422288.HAN THANH LONG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265VNIB02WCK4UD.ung ho ms 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.222837.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3LM51.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266991823138.20260922.222823.19032366945555.VND-TGTT-TRAN DUY KHANH.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2V3HN7Z.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266939811470.20260922.222637.19035597137019.VND-TGTT-LE THI KIEU TRANG.970407
|22/09/2026
|600.000,00
|6265IBT1k2V3HH8B.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265010306107.20260922.222528.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3H6DC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265652777121.20260922.222507.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265MCOBQ2CQN3UU.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.222438.03101014550343.NGUYEN THE TOAN.970426
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16184417607.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0251002757776 HUYNH NHAT MINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265MCOBQ2CQNSJ7.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.222039.80000194399.THAI THI THUY.970426
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184389805.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16184395006.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6265VNIB02WCGDTA.Ung ho MS 2026255(bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.221823.202091983.NGUYEN THI TUYET.970441
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509222216412026OD25073382.5389.25889.221641
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209222214172026HCZL689757.5387.20333.221417
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509222213372026ODRU067464.5388.18144.221337
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209222213252026RVEW484610.5389.17352.221325
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V36YJR.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265215008679.20260922.221321.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|22/09/2026
|56.000,00
|MBVCB.16184336901.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0371003810037 TRAN THI PHUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422092222123120268IZ9461389.5189.14259.221231
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222212022026S3FV229122.5189.13434.221202
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209222211462026PIVZ423136.5389.11951.221146
|22/09/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.255#SP#020097042209222211432026HLHG134606.5189.12305.221144
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209222211082026R2LF947582.5389.10594.221108
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209222210392026HGLA367344.5387.7979.221004
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2V3EFTE.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265307003219.20260922.221036.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209222210232026J12C423274.5387.7622.221023
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092222093720261A6B598633.5390.5483.220859
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3E4WG.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265408566507.20260922.220857.19034714560010.VND-TGTT-HO LA THANH HUONG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184298298.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2FFYR11.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.220709.02045139301.DO NGOC SON.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con a Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092222035920268VHF267348.5389.88364.220321
|22/09/2026
|200.000,00
|6265VNIB02WCGL7D.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260922.220311.909565354.DO THI BICH NGOC.970441
|22/09/2026
|50.000,00
|LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY#SP#020097042209222202482026VZGE517254.5189.84206.220248
|22/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16184236548.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16184244648.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0021000280117 HO BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809222159132026ep44971221.5388.71700.215913
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)#SP#020097041509222159112026nY41188970.5387.71662.215911
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184182930.UH MS 2026.255.CT tu 0691000335319 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265MCOBQ2CQNYCQ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.215536.07001011596813.DINH LE THAO AN.970426
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3GMAF.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265254712104.20260922.215428.19036182810016.VND-TGTT-NGUYEN VIET SON.970407
|22/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16184157396.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025 .255(bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|TRINH THI THANH HUYEN 2026.255 BO CON NGUYEN HOANG QUY-220926-21:53:04 GRRv748930#SP#020097041609222153042026GRRv748930.5389.50269.215226
|22/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.255#SP#020097048809222151272026y6ta953565.5189.43251.215127
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3AQI2.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265056602217.20260922.214902.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2V34NZI.Ung ho MS 2026.254 FT26265742065503.20260922.214858.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V34ECK.Ung ho MS 2026.255 FT26265590170130.20260922.214743.9259525555.TRAN PHUONG LINH.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|6265VNIB02WCWP5V.Ung ho MS2026 255 bo con a Nguyen Hoang Quy.20260922.214624.922881993.LAI MINH TIEN.970441
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16184078116.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222144122026knkl935698.5389.15553.214333
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1iJRTDAX1.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.214319.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|TRAN THI NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy#SP#020097048809222142572026cuso932441.5387.11036.214257
|22/09/2026
|200.000,00
|6265MSCBD26I8ERA.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.214244.0976353686.NGUYEN THI THUY HA.970422
|22/09/2026
|200.000,00
|6265SGTTW2Y1NGNE.IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.214239.060198086986.LE THI THU HIEN.970403
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1iJRTDU9M.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.214143.957879888.TRIEU THI VAN.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184007120.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3BJG9.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265070033822.20260922.214120.19036091078010.VND-TGTT-DO THI THAO.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16184013038.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|13.210,00
|6265TPBVI2FFL1KU.Ung ho MS 2026.255 anh Nguyen Hoang Quy.20260922.213826.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|22/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16183964938.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-21:35:27 eMRx009688#SP#020097041609222135272026eMRx009688.5387.79349.213527
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2V3YU4P.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265557200256.20260922.213456.19029748943888.VND-TGTT-LY THI DIEP ANH.970407
|22/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.255 Bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222133372026348H893345.5189.70913.213338
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183939200.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1014992942 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183917743.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0341000659458 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183901464.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0731000922275 THAN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183891401.Ung Ho MS 2026.255.CT tu 0331000471627 PHAM KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V3URHH.ung ho MS 2026.255 FT26265402168758.20260922.212944.19029368254011.VND-TGTT-NGUYEN VAN THUY.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2V3UF3E.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265628099821.20260922.212925.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|uh ms2026.255 bo con anh nguyen hoang quy#SP#0200970488092221283820260i9f892922.5387.49592.212838
|22/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS MS2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092221280220260QZC561192.5390.47067.212802
|22/09/2026
|100.000,00
|DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy#SP#0200970488092221211520262pcu870397.5189.15651.212115
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16183725544.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0071001169134 BUI THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222114552026ikh8850302.5389.85349.211455
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704220922211442202698L7161105.5388.84449.211443
|22/09/2026
|800.000,00
|6265SGTTW2Y1IRJW.IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.211426.040105186659.NGUYEN XUAN QUYEN.970403
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3VB5Y.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265337698602.20260922.211419.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148115072112.20260922.148115072112-0356384777_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097044909222111182026D3PK315068.5388.66566.211043
|22/09/2026
|50.000,00
|6265TPBVI2F85DCI.MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.211050.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|22/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-220926-21:09:43 Nhtl263808#SP#020097041609222109432026Nhtl263808.5389.59095.210943
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183619082.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|40.157,00
|MBVCB.16183581438.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0181003488485 LAU THI MONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509222105082026L3O9061412.5189.35234.210508
|22/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970488092221043720268puj816536.5388.32227.210438
|22/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148113922214.20260922.148113922214-0839544804_MS 2026255 Bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092221025720264RGM052789.5189.23513.210257
|22/09/2026
|1.000.000,00
|6265IBT1iJRT12RC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.210201.141033808.NGUYEN THI NGOC DIEP.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V327J5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265957034827.20260922.210128.19034987256012.VND-TGTT-DUONG NGUYEN VIET HA.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1fJVAL9A6.ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.210127.0201008986000.NGUYEN HOANG ANH.970438
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2V32M9C.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265373799070.20260922.210026.19026266508042.VND-TGTT-HOANG MINH HANG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.255 Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222100042026D5SN509040.5389.7906.210004
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V32CZL.Ung ho MS 2026.255 FT26265652458044.20260922.205954.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3CBKN.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265136835901.20260922.205754.313131313131.NGUYEN NGOC MINH.970407
|22/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148113272017.20260922.148113272017-0395903539_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183456887.ung ho MS 2026.254 (giadinh anh Duong Chang).CT tu 9918823560 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16183448985.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1040066593 LE HUU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V3JLP6.Ung ho ms 2025.255 bo con Nguyen Hoang Quy FT26265010055025.20260922.205228.14023892396011.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM LE.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16183391792.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1019909055 NGUYEN NGOC TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1iJRTWHKU.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260922.205200.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16183369840.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1017498343 PHAM THI VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2026 .255#SP#02009704220922204927202648R6759748.5189.50893.204849
|22/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148112108692.20260922.148112108692-0987269208_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|300.000,00
|MS 2026.255 Bo Con Anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222047512026EJGZ362786.5387.42141.204751
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16183280579.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0351001223405 HOANG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6265MSCBD26DPS94.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.204132.0395077907777.NGUYEN THI SOA.970422
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16183234586.MS2026 255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255#SP#020097048809222040532026lkz8733797.5387.3252.204015
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16183197639.ung ho MS 2026255.CT tu 0021000886240 DANG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265VNIB02WCT6U8.ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260922.203651.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16183158780.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1017459679 VU THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509222029012026QTWI006159.5389.32541.202901
|22/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097041509222021272026Q0kT769175.5389.86270.202048
|22/09/2026
|50.000,00
|6265TPBVI2F87YZA.Ung ho MS 2026.255.20260922.202010.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222016472026ihey640594.5390.56591.201648
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222014112026Z5N7330508.5389.40307.201411
|22/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.255#SP#020097041509222008432026XQxu715218.5389.5103.200843
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VFKVK6.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265153055067.20260922.200824.10621398658011.VND-TGTT-VU THUY HOA.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16182690966.unghoMS2026.255.CT tu 0381000558368 NGUYEN THI LE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|80.000,00
|UNG HO MS 2026.255-220926-19:58:17 AN7E150446#SP#020097041609221958172026AN7E150446.5390.39399.195739
|22/09/2026
|300.000,00
|6265WBVNP2B3A5PD.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.195612.106000669696.TRAN THI HOANG LAN.970412
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VFB548.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265974078589.20260922.195421.1631351993.CAO ANH KHOI.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.255#SP#020097048809221948102026nxq7524627.5189.73696.194811
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16182353516.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9724326666 HOANG THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16182295452.ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092219420320261YO2075905.5387.33402.194203
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F8IGZ4.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260922.193743.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/09/2026
|200.000,00
|6265ORCOQ2CQHMMC.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260922.193702.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VFMA4T.NGUYEN DANG QUANG VINH ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26265055442210.20260922.193434.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|22/09/2026
|15.000,00
|6265IBT1aJWW2K1X.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,247 (Gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260922.193004.0339306897.VU DUC TU.970437
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509221919382026XBH9060285.5189.82009.191859
|22/09/2026
|200.000,00
|6265MCOBQ2CQ9CEP.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.191711.07001011731137.BUI THI THU THUY.970426
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VFCDWA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265895000408.20260922.191653.19032880058010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC THUY.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509221915542026L82T491534.5390.56505.191554
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRLGNEJ.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260922.191533.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VF1E6U.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265556789336.20260922.191525.19027405912021.VND-TGTT-DO THI THU HUYEN.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VF1A9J.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265408013500.20260922.191503.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VF1C3N.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265036559012.20260922.191354.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|22/09/2026
|20.000,00
|6265IBT1iJRLGEGS.Ung ho MS 2026-255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.191346.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VFJNE6.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26265670003978.20260922.191329.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-19:07:24 4IfS874041#SP#0200970416092219072420264IfS874041.5387.97781.190724
|22/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THU HA Chuyen tien ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221905222026fuea341923.5388.84248.190522
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F8HMY5.Ung ho MS 2026.255.20260922.185959.66607091994.NGUYEN THUY LINH.970423
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221858262026ci1q311411.5388.37009.185826
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VTFHWZ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265109477500.20260922.185400.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRL5E3Z.Ung ho MS 2026255bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.185025.0849923999.VU THANH HUNG.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16181330129.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ho tro e Luong thi thanhha . ms 2026.251.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16181308570.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien.ho tro gd ba Nguyen thi Ly .ms 2026.249.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1aJWWWN64.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.184512.700007032227.BUI THI KIM OANH.970424
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VTZK4U.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265614989009.20260922.184320.19029454836013.VND-TGTT-KHUONG THI MINH NGUYET.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VTK6VB.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26265008083104.20260922.183557.19023626746013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16181080319.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004220227 PHAM NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VTKSN1.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265174140633.20260922.183446.19023626746013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRAM.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265VNIB02WCLI7H.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.183219.008704060057470.NGO THI THUY NHI.970441
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16180881208.ung ho ms 2026.255 ( bo con a Nguyen Hoang Quy ).CT tu 9989031323 NGUYEN XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16180798365.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VT5A8J.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265060112790.20260922.182012.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|22/09/2026
|1.000.000,00
|6265TPBVI2F8SZHI.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.181654.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16180724207.Ung ho ms 2026. 255( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1908392827 NGUYEN LE QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MA 2026.255-220926-18:07:59 E5XT000341#SP#020097041609221807592026E5XT000341.5387.78154.180720
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SHBAP2B9XCEA.Ung ho ms 2026.255 anh Nguyen Hoang Quy.20260922.180551.1025861207.LE THI LOAN.970443
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221805102026CS8M341246.5189.57310.180511
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16180500777.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16180398357.ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen hoang quy.CT tu 9866768762 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VT9XJ6.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265290942999.20260922.175627.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16180325220.Ung ho ma so 2026.254(gia dinh a duong chang).CT tu 1905480003 PHAM THI VIET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VT29ND.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265058138678.20260922.175223.3376723898.HOANG THI THUY.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509221748262026844T028452.5388.34589.174751
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16180169133.Ung ho MS 2026 255 bo con anh NGUYEN HOANG QUY.CT tu 1025837663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1iJRLJFRT.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.173354.104312648.LE THI PHUONG THUY.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16179910746.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1038941635 PHAN THUY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DINH THI QUY HUONG chuyen tien giup chau Nghia#SP#020097040509221731522026SGQJ018807.5189.9986.173153
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092217164920268L6Z020158.5388.13.171649
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2Y1ZMZP.IBFT Ung ho ms 2026.254.20260922.171536.068363837888.Le Quang Phuc.970403
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209221701382026HY7Z482466.5390.88925.170138
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092217012320269I7H020816.5189.88127.170048
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1d1BH7M4N.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.170109.97042292S7aaa67000000000d29992.MBBANK IBFT.970422
|22/09/2026
|300.000,00
|6265ABBKP2B9SL4T.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.165840.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16179171509.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0351001007263 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VLPBQH.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265718003744.20260922.165127.19035558991010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH MAI.970407
|22/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16179132381.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9937891661 KHU THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.255 - cha con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092216495920264P2Q048546.5388.6631.164959
|22/09/2026
|50.000,00
|6265WBVNP2B9XYWA.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.164908.104000281112.NGUYEN HONG TU.970412
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16179013170.MS 2026.255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|ms26032 luong quoc manh#SP#0200970449092216414520269WJh265976.5189.47838.164145
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16178985634.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0301000324128 DAO THI THUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16178978812.LE DUY HAI chuyen tien ung ho MS 2026.255.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VLDLAK.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265751055391.20260922.163627.8888501919.LUU THI THUY DUONG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265NAMAP2B9KESZ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.163338.079196022518.TRAN THI KIM YEN.970428
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16178793070.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16178708010.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VLC6AZ.MS 2026.255 FT26265401130083.20260922.162500.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970488092216224820268kd3566903.5189.22516.162248
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221617492026f2oq547145.5387.90887.161749
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16178587317.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VLQXUV.Ung ho MS 2026.255 FT26265801324904.20260922.161402.19071514629019.VND-TGTT-VU LINH TO.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VLQZBS.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265641159887.20260922.161332.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRH7N8J.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.161057.61627607.BUI THUY AN.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16178492488.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0531000275266 HOANG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221600512026a1is478446.5388.85093.160051
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VHL8JX.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265639096222.20260922.155130.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221550502026VXEO151732.5390.22869.155051
|22/09/2026
|369.369,00
|6265IBT1k2VHHK4G.Gd Trang Trung cty HyperSOL, cty SEIKAI TECHNOLOGIES phat tam ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy. Nam Mo Duoc Su Phat FT26265058915770.20260922.154921.19021098059014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16178144127.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0041000209202 NGUYEN NGUYEN KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTLJMV.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260922.154401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1aJWQ7X6P.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.154304.190001060000013.BUI THI HOA .970409
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTLW5U.Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).20260922.154232.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-15:41:15 A8MH436862#SP#020097041609221541152026A8MH436862.5389.65355.154116
|22/09/2026
|300.000,00
|6265MSCBD26HAVRU.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.154020.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422
|22/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-220926-15:37:58 9Mbi982476#SP#0200970416092215375820269Mbi982476.5389.45204.153758
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHRJZ.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260922.153734.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHX1L.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).20260922.153538.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092215325720267ATE028522.5388.14980.153257
|22/09/2026
|2.000,00
|6265IBT1k2VH7U15.TRAN QUANG MINH chuyen FT26265278209911.20260922.153252.19073238728019.VND-TGTT-TRAN QUANG MINH.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHFMM.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260922.153226.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2F8TPD2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.153123.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHTPN.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260922.153107.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHLLA.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).20260922.152953.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHGU98.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265997707591.20260922.152941.66777777999999.LE THI THU HUONG.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHHDC.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).20260922.152725.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHZ7V.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260922.152612.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|70.000,00
|6265IBT1k2VH4HIL.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265843101020.20260922.152433.6822231998.PHAM GIA HUNG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209221524282026SOCC424319.5387.65969.152429
|22/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16177801638.Ms 2026.253 Hoang Van Thach.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2F8TRQ2.ung ho ms 2026.250 ,tuan tu va quynh anh.20260922.152102.90907636318.LY VINH HOA.970423
|22/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2F8TTVA.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260922.152003.90907636318.LY VINH HOA.970423
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTHAHX.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260922.151749.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809221517462026z43f325470.5390.27785.151746
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809221515242026gp7v317469.5390.14672.151524
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRHUDQY.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 255 nguyen hoang quy.20260922.151258.111555222.VU THI THU THAO.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16177654397.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-15:05:39 XXJO208050#SP#020097041609221505402026XXJO208050.5389.59090.150540
|22/09/2026
|200.000,00
|6265WBVNP2B9THQR.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260922.150405.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|22/09/2026
|10.000,00
|6265TPBVI2F8JWSY.MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.150400.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704220922150256202662Q8316372.5387.42317.150257
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1iJRHIZUF.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.150236.0708513391.NGUYEN THI KIM NHUNG.970432
|22/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI BICH HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.254gia dinh snh duong chang#SP#020097040509221454342026FCKG051394.5189.95124.145356
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VHVMZB.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.253 FT26265971913028.20260922.145323.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|22/09/2026
|1.000.000,00
|6265SGTTW2Y1Q96E.IBFT DO THI HOA ung ho MS2026255 bo con anh nguyen hoang quy.20260922.144859.030888666.DO THI HOA.970403
|22/09/2026
|2.000.000,00
|6265IBT1k2VHSXY5.Doan My Hanh ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26265030933003.20260922.144839.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16177366582.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1015324112 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16177289791.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0071001273708 VO NGOC LAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 254#SP#020097042209221438562026HB0Z184360.5389.5025.143857
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221436412026L8OW269489.5387.92125.143641
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTZT1A.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260922.143421.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221433322026Q432535365.5387.73806.143333
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16177174214.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|150.000,00
|TRAN KHANH TUAN CT ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221431472026965v175313.5189.62968.143147
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221428152026pny7164456.5390.43743.142737
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTZE3Y.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260922.142721.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16177097367.ms 2026-251 ( Em Luong Thi Thanh Ha ).CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTZEI3.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260922.142612.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809221425402026hy4r156947.5388.28914.142540
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHWCLC.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265612500498.20260922.142436.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHQNWU.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265087280078.20260922.142400.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHQTJM.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265305359539.20260922.142329.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTZ7IV.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260922.142311.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHQKIC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265954807084.20260922.142252.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/2026
|80.000,00
|6265IBT1iJRH9YPA.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260922.142251.0968914234.DANG VAN DUA.970432
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VHQ7PX.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265607615271.20260922.142247.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VHQ8FI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26265107003536.20260922.142149.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1cJMTZGYX.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.142131.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809221416192026x0qk129943.5189.77667.141619
|22/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092214161720261RZM358515.5389.78249.141618
|22/09/2026
|200.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221415152026CZK0321247.5189.72218.141516
|22/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16176876029.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VZ31Y4.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265670055076.20260922.140617.19037712981018.VND-TGTT-NGUYEN TU UYEN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265VNIB02WMJBYR.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.140401.328030346.NGUYEN ANH DUNG.970441
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VZT8ZQ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265657050451.20260922.135955.19032731793018.VND-TGTT-TRINH MINH HANG.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|TEE8 XIN UH MS2026.255 NGUYEN HOANG QUY-220926-13:59:25 peyh409319#SP#020097041609221359252026peyh409319.5389.88690.135925
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZTJQT.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26265488397534.20260922.135845.1008061990.DO THI HA.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZTQLP.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265893916727.20260922.135837.19033747077025.VND-TGTT-LUC THANH TUNG.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VZLYNR.MS 2026.255 FT26265054287583.20260922.135634.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16176694709.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265YOLOP2B9MGD7.ung ho ms 2026 255.20260922.135433.0382245282.LUONG HA LINH CHI .546034
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy#SP#020097040509221354102026SSPX010927.5389.62319.135410
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209221353502026CTPE180217.5390.59659.135351
|22/09/2026
|177.000,00
|6265SGTTW2Y12FWQ.IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.134750.070099395239.DUONG THIEN NHI.970403
|22/09/2026
|300.000,00
|6265SGTTW2Y12CUL.IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.134639.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403
|22/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16176534259.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004243116 NGO THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148055000448.20260922.148055000448-0905623935_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22/09/2026
|50.000,00
|6265MCOBQ2CQR1Q7.Ung ho ms2026.255 bo con anh nguyen hoang quy.20260922.133547.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1iJRHQI9U.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.133450.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809221332022026mskj004563.5387.47864.133202
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F8MLLM.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.133151.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZGUJP.UH MS 2026.255 Bo con Nguyen Hoang Quy FT26265750461094.20260922.133004.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1fJV4LDRD.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260922.132921.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092213233020261h9a982670.5189.3981.132330
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16176285446.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9985484147 NGUYEN TU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16176271870.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 8888778888 NGUYEN THANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509221320502026aPMm873056.5389.92051.132011
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16176236098.ung ho ms 2026.255.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VZ5SPI.Ung ho ms MS 2026.255 FT26265301405014.20260922.131422.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F81QXK.Ung ho Ms 2026.251 ( Luong Thi Thanh Ha ).20260922.131341.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880922131227202635ot953886.5388.48821.131227
|22/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.254 gia dinh chu Duong Chang#SP#02009704880922131215202645fq953384.5389.48253.131215
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZYBG2.Ung ho MS 2026.255 bo con a Nguyen Hoang Quy FT26265803752574.20260922.131144.19032248645016.VND-TGTT-LUONG CAO BANG.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZY245.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265078806370.20260922.131026.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy#SP#02009704220922130926202675KP283017.5390.34241.130927
|22/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.255 ( bo con anh nguyen hoang quy)#SP#020097041509221308092026Ozra840239.5387.27136.130809
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704880922130757202612ah942005.5387.26159.130757
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16176085375.DAO THI LUYEN chuyen tien Ung ho MS 2026.255(bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0081000382078 DAO THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16176094530.ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|20.000,00
|6265IBT1iJRZ3KXL.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.130521.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZUEUJ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265591485240.20260922.130501.8830098888.TRAN HUYNH ANH SON.970407
|22/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16176068748.2026.255 bo con anh nguyen hoang quy.CT tu 9702384194 LE THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221258282026cgd9916272.5390.75647.125829
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F8BT8Y.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.125559.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VZMRS8.Hoang Thi Huyen ung ho MS 2026.255 FT26265656905582.20260922.125511.19029052490021.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|LE NGOC HAN chuyen tien UH MS 2026.255 bo con anh NGUYEN HOANG QUY#SP#020097042209221254392026Z3EK692369.5389.54748.125401
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16175921228.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9799999518 LAM THANH VO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZVLM1.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265735706008.20260922.125108.19032350416668.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VZVBS1.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265871281104.20260922.125005.88288888888.LE DUY TIEN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175887268.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1fJV466KS.UNG HO MS 2026.255 (BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY).20260922.124607.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 Bo con Anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221245302026ez29880138.5189.5448.124530
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509221241542026T4Y0081966.5387.85384.124154
|22/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148048456439.20260922.148048456439-0986946529_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221238322026IH94185145.5389.66442.123754
|22/09/2026
|100.000,00
|6265TPBVI2F8A4US.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.123812.02523774901.NGO CAM TAN.970423
|22/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.254 . gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509221238082026QS5A069412.5388.64123.123808
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16175730552.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0591000390077 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|30.000,00
|6265VNIB02WMA8BN.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.123709.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|22/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2F8AZMH.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.123655.83501061992.NGUYEN THI QUYNH NGA.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809221236062026rt7m852725.5388.51809.123606
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2VZCKKZ.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265054728847.20260922.123407.19837067011013.VND--HO VAN DUC.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2YB68Z3.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.255 ung ho bo con nha anh Nguyen Hoang Quy.20260922.123313.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-220926-12:32:33 wTGq603209#SP#020097041609221232332026wTGq603209.5389.31284.123155
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175650808.uho MS 2026.254 (gd a Duong Chang).CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VZ13PJ.ung ho ms 2027.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265423706594.20260922.123147.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZ14PR.Ung ho MS 2026 255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265957002514.20260922.123043.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZ1U6G.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265108144861.20260922.123017.19030715324013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHI.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175611656.ung ho ms 2026.255 3 bo con.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175600971.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.255(nguyen hoang quy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175590654.ung ho MS 2026.255 (bo con a Nguyen Hoang Quy).CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16175594431.ung ho Ms 2026.251 luong thi thanh Ha.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZJKPB.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26265172978834.20260922.122806.19030715324013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHI.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VZJGE5.LE THI TRA MY FT26265200039044.20260922.122758.19021828532667.VND-TGTT-LE THI TRA MY.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.255#SP#020097041509221227472026MUYR724212.5387.2184.122747
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2VZJM12.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265190675978.20260922.122703.19030715324013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC CHI.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16175562180.ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0881000458198 NGUYEN LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZWNCE.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265132715831.20260922.122607.19030274105019.VND-TGTT-LUONG THI MAI LAN.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|6265ORCOQ2CQT1UN.LOC HO TRO MS 2026.255 NGUYENHOANGQUY.20260922.122524.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16175542544.Ung ho MS 2026.255 (Bo con an nguyen hoang quy).CT tu 0381000560559 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704220922122459202619TQ575535.5389.83634.122500
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VZWBFT.Ung ho ms 2026.255 FT26265353402097.20260922.122451.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148046308129.20260922.148046308129-0902498898_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|200.000,00
|6265MCOBQ2CQTAJD.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.122417.04101015989657.NGUYEN QUANG NAM.970426
|22/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097041509221221082026jAQA701090.5387.58455.122108
|22/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148045764158.20260922.148045764158-0342029208_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2YBNW12.IBFT Ung ho MS 2026.255 - bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.122016.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V6NZU7.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265213006110.20260922.121950.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265YOLOP2B9LMUB.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.121857.0981036833.DO THI MINH ANH .546034
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRZETXV.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.121722.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2V6RGJW.ung ho ms 2026.255, bo con anh Nguyen Hoang Quy, chuc anh va gia dinh binh an FT26265068130160.20260922.121638.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1aJWQM1DT.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.121630.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|22/09/2026
|500.000,00
|6265IBT1k2V6RYLJ.Ung ho Ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265607608186.20260922.121617.101186.CUNG VAN TOAN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704880922121408202677kj775483.5387.11298.121408
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1iJRZEJPJ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.121248.170115918.NGUYEN THI XUAN.970432
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16175314376.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0421000448927 TANG VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209221210092026TY76800422.5388.84554.121009
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V6F3LH.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26265006839134.20260922.120918.19021096130013.VND-TGTT-NGO PHAM THANH NHAN.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16175227623.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9852777417 NGUYEN NGOC HONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V6T9M4.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265252715626.20260922.120443.131413142000.NGUYEN THI HA.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2F8YJDZ.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.255.20260922.120349.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16175163577.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6265SGTTW2YBIBVE.IBFT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260922.115927.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097048809221159262026l254716750.5189.8500.115926
|22/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970415092211563720265JjA603611.5189.86927.115637
|22/09/2026
|1.000.000,00
|6265IBT1k2V66PDM.Ung ho MS 2026.251 FT26265209911838.20260922.115439.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|22/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809221148002026e2xo669535.5390.24061.114800
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16174886579.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0311000724567 VO THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092211453720264wu1659054.5189.6552.114537
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2V64UC5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265021699192.20260922.113840.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|22/09/2026
|5.000,00
|6265IBT1k2V65A9H.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265006913934.20260922.113346.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.254 - gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509221128202026J1O1033235.5390.81416.112820
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRZY96V.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.112816.247571205.TRAN THI THOM.970432
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509221127202026JQDX027826.5388.75008.112720
|22/09/2026
|300.000,00
|6265TPBVI2FC5P2T.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.112717.22221997569.PHAN THI HIEN MAI.970423
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V6U7UW.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26265217818269.20260922.112543.19036874670011.VND-TGTT-TRUONG THI HA ANH.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|ung ho gd anh Duong Chang#SP#020097048809221114572026j0d9528310.5389.87666.111457
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509221114262026GO1T057111.5390.84735.111348
|22/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148034442024.20260922.148034442024-0383726709_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22/09/2026
|2.000,00
|6265IBT1fJV4BVAM.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.110535.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|22/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809221103562026q6k1482954.5389.14531.110357
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209221101112026ABEM525839.5388.96185.110033
|22/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209221100072026G19I760658.5389.89586.105929
|22/09/2026
|50.000,00
|6265MCOBQ2CQ8QP3.Ubg ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260922.105812.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1aJWQCPRQ.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260922.105348.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16174012946.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509221051512026j9TP338889.5387.35692.105151
|22/09/2026
|200.000,00
|6265SGTTW2YBS43V.IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.105115.060212591478.NGUYEN THI HONG PHUONG.970403
|22/09/2026
|500.000,00
|DO XUAN QUANG chuyen tien MS2026255 den Nguyen hoang Quy#SP#020097042209221042362026DH41935451.5387.78174.104237
|22/09/2026
|200.000,00
|6265NAMAP2BSHZL1.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.104030.0792716091.PHAM THI THUY LINH.970428
|22/09/2026
|20.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-220926-10:39:58 TJOv373946#SP#020097041609221039592026TJOv373946.5389.61821.103959
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1iJRZS59X.LE THI HOA chuyen tien 2026 255 NGUYEN HOANG HUY.20260922.103946.247529918.LE THI HOA.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16173714002.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16173673466.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0341007226418 LE DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16173629593.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0031000395351 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VEHADQ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265803125928.20260922.102406.19032038899899.VND-TGTT-BUI THUY NGA.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.16173603220.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16173542194.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 7777327373 LE HA THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173516189.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16173496512.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1016059284 NGUYEN THI MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173475277.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173459458.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173455591.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173447209.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173438423.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173423766.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173425471.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173404801.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16173388524.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209221006462026WRU0188993.5389.68292.100647
|22/09/2026
|43.000,00
|6265IBT1iJRZJ65G.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.100548.299644243.TRAN HUONG GIANG.970432
|22/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.254 Gia Dinh Anh Duong Chang#SP#020097048809221002062026mhq1249524.5388.41457.100127
|22/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092210011920267Q9R884374.5388.36864.100120
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2YBKMVN.IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.095749.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403
|22/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509220951392026MZTZ018937.5389.83599.095139
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2YBG99F.IBFT Ung ho ma so 2026.254 gia dinh a duong chang.20260922.095052.050087067006.NGUYEN DUC HIEU.970403
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VEYB9K.ung ho ms 2026.251, em Luong Thi Thanh Ha, chuc em va gia dinh binh an FT26265656218267.20260922.095020.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880922094525202620nl189606.5389.51038.094525
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16173058985.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6265VNIB02W1XA85.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260922.093959.023051959.VU THI GAI.970441
|22/09/2026
|400.000,00
|6265IBT1aJQNNYUS.ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.093852.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209220938352026CJSM896627.5388.13782.093835
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VEI8VK.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265216401070.20260922.093731.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209220928222026YZ9R188228.5387.62249.092822
|22/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209220925562026Q8OT337010.5387.49843.092557
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1iJR6XJIM.ZP262650178774 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260922.092425.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/09/2026
|1.000.000,00
|UH MS 2026 254 ANH DUONG CHANG-220926-09:23:35 o4Vr033331#SP#020097041609220923352026o4Vr033331.5390.37827.092335
|22/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880922092334202627cu112351.5388.38525.092334
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1iJR63FK3.ZP262650178683 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.092254.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16172705020.VO TRI DUNG chuyen tien.CT tu 0011000973655 VO TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16172670429.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0831000013688 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|5.000.000,00
|6265IBT1k2VEJ1QH.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26265103332949.20260922.090854.19036193773015.VND-TGTT PHAM LE NHA UYEN.970407
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16172506117.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509220849462026uWzE802020.5389.85096.084946
|22/09/2026
|80.000,00
|MBVCB.16172290994.ung go MS 2026.253 (ong HOANG VAN THACH) con hoi huong ba ma thuong yeu, hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16172288398.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809220844432026udso979840.5390.63535.084444
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209220834382026V3ZM923273.5390.22268.083438
|22/09/2026
|150.000,00
|6265IBT1iJR668VJ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.083410.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|22/09/2026
|150.000,00
|6265IBT1iJR66M8X.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.083345.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809220829172026bd7d926215.5387.1041.082917
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16172014101.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VK7RG6.ung ho NCHCCCL FT26265731089401.20260922.082452.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405092208221720262H7W066810.5389.74378.082217
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1aJQNT57V.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260922.081937.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509220818112026YP52046635.5388.57597.081733
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16171887391.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0601000480600 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209220815022026UDHN154759.5390.45375.081503
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16171857922.Ung ho MS 2026.254 ( gd anh DuoNg Chang ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16171857734.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0451000415861 LE MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16171702526.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026. 254 gd a Duong Chang#SP#020097040509220756212026UDFU037984.5189.75807.075621
|22/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509220755452026UC7d626302.5189.73752.075545
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16171616156.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|Tran Hoai Anh Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209220755322026E4NB831394.5390.74232.075454
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16171555074.ung ho MS.2026. 254( gia dinh a Duong Chang) Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0801000265350 DINH VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16171544549.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.255-bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704050922074509202629CI082316.5389.35562.074509
|22/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704220922074338202626C3373253.5189.30359.074304
|22/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-220926-07:38:32 Tcpe489832#SP#020097041609220738322026Tcpe489832.5387.13175.073754
|22/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1iJR6B5Y6.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.073655.207523787.NGUYEN VAN CUNG.970432
|22/09/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.249 (me con ba Nghuen Thi Ly)#SP#0200970415092207361120263JfY563866.5389.3837.073611
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16171354905.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0301002820493 VU PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VK9N7G.Ung ho MS 2026.254 FT26265076327191.20260922.073543.19037604186023.VND-TGTT-LE THI MAI THUONG.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509220726482026QW1Z091506.5189.71071.072648
|22/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209220712332026WUW5899950.5387.20696.071155
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16170933101.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9908070919 NGUYEN THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HUU Chuyen tien ms 2026.254 gd anh Duong Chang#SP#020097048809220700322026a15z623910.5390.82191.070032
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16170698030.Chuyen tien ung ho ms 2026 254 anh Duong Chang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147998000987.20260922.147998000987-0387967474_Ung ho MS 2026254
|22/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16170458912.ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1021000020064 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|20.000,00
|6265IBT1iJR6VNCF.Ung ho MS 2026-254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.061726.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/09/2026
|122.686,00
|MBVCB.16170423948.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16170274875.LE KONG SON chuyen tien ung ho 2026-254 Duong Chang.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16170195401.Ung ho MS 2026.254.CT tu 0561000398017 NGUYEN MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16170179916.Ung ho MS 2026.254.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097040509220308592026WVSG086620.5388.67946.030859
|22/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc#SP#020097040509220307552026LM6V086505.5189.68757.030755
|22/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509220306532026WPC2086404.5387.68613.030653
|22/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147987712398.20260922.147987712398-0973192724_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V7PX4V.Ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang FT26265682250833.20260922.011918.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16170001657.ung ho ms 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9934889825 TRAN LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|6265SGTTW2YBMTDZ.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260922.005406.060254081674.MAC THI BAO NGOC.970403
|22/09/2026
|500.000,00
|6265VNIB02W1QC6B.Dung Nguyen ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang ).20260922.003355.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|22/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1k2V7IFYH.MS 2024.254 FT26265992115401.20260922.002159.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/09/2026
|300.000,00
|6265TPBVI2FCUUNA.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260922.002114.10001260095.NGUYEN THI MINH HIEU.970423
|22/09/2026
|10.000,00
|6265MSCBD26SA7DZ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260922.001157.0388581806.LE NGOC MINH.970422
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16169812079.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1019897582 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209212349382026TBT1176446.5389.67642.234938
|22/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16169795241.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0281000585982 NGUYEN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1k2V7DS5J.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265615987831.20260921.233819.19073440847011.VND-TGTT-LUONG KHANH NGOC.970407
|22/09/2026
|200.000,00
|6264IBT1k2V7D1GT.MS 2026.254 ung ho gia dinh anh Duong Chang FT26265175170919.20260921.233711.19035503499011.VND-TGTT-DANG THI MINH.970407
|22/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQNBATQ.UNG HO MS 2026254 GIA DINH ANH DUONG CHANG.20260921.232528.700031079115.TRUONG LA KHANH MINH.970424
|22/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16169716439.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16169699390.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011000784738 THAI THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16169698591.LE NHAT KHIET chuyen tien.CT tu 1027898978 LE NHAT KHIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16169689824.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1014643632 DANG TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|300.000,00
|6264ABBKP2BSYV64.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2026 254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.231559.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.254#SP#020097040509212312222026UP5F028956.5189.19749.231222
|22/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1aJQNBDDC.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.230851.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|22/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16169619819.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/09/2026
|50.000,00
|6264IBT1iJRER556.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260921.225959.305281816.NGUYEN DUC THANG.970432
|22/09/2026
|50.000,00
|6264TPBVI2FCRHMM.MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang.20260921.225654.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|22/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.251 chau luong thi thanh ha#SP#0200970405092122553920269EXB014535.5390.91820.225539
|22/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809212247482026lyr8343766.5388.76406.224748
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRRKVE.BUI THI KIM OANH1005VND transfer ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.224436.191958993.BUI THI KIM OANH.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704050923223926202603Z5050752.5387.521.223926
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199501104.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1014355647 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRRJP7.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260923.223719.0941405541.LE TAM ANH.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199508567.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199494177.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199476185.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16199463466.ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16199455838.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9701321789 GIAP NGOC KINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509232228422026TG2C036054.5387.74945.222842
|23/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509232228222026CEYP035569.5388.74471.222743
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9YK3T.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26267844573635.20260923.222716.19034281967013.VND-TGTT-TRINH THI KIM OANH.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509232226312026VUAO032624.5189.69266.222631
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9PNPA.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267951244205.20260923.222329.19030913494013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH THU.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9P6YR.Ung ho MS 2026.255 bo con A Nguyen Hoang Quy FT26267415908931.20260923.222205.2310231092.TRAN THI QUYEN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097041509232218462026TBYR269070.5387.49011.221846
|23/09/2026
|200.000,00
|6266VNIB02WJMJ7M.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260923.221812.046704060018615.TRINH HONG NHUNG.970441
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809232214182026fbos664085.5189.35959.221418
|23/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON NGUYEN HOANG QUY-230926-22:12:24 RY6r453004#SP#020097041609232212242026RY6r453004.5189.31118.221146
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809232210482026hcgy657119.5189.26121.221048
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509232209332026VUFI002599.5387.22357.220933
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRFV9Q.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.220728.56207279.NGUYEN PHUONG HOA.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRF1N3.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.220559.118543017.LE MINH THUY.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199259806.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266VNIB02WJ14VE.ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.220335.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9M3BP.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26267081942010.20260923.220332.19032583233016.VND-TGTT-PHAN THI MY LE.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16199248993.ung ho maso 2026.256( em Bui Hoang Vu) nam mo Thai At cuu kho thien ton bo tat ma ha tat.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199245509.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071004301161 NGUYEN THI MY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|IB_428257682_1790175339721372651219_null_20260923_cau binh an cho moi nguoi
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16199215790.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0121001448313 PHAM BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148273258661.20260923.148273258661-0372912945_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRT9F2.MS 2026256.20260923.215726.163352214.LE VAN THINH.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MCOBQ2CADK9A.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.215700.03131016510795.DAO MINH ANH.970426
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16199161945.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0451000275697 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16199128959.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1017833673 NGUYEN THI MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16199120554.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0451001542269 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9SXM9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26267195273828.20260923.215052.19034446872012.VND-TGTT-TRAN DUC KIEN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FJ3QDP.Ung ho ms 2026.256.20260923.214945.25011980912.BUI HAI YEN.970423
|23/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199092109.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026 256(em Bui Hoang Vu).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M9SCLD.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26267259378686.20260923.214743.8337333333.DANG HAI YEN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|CAO THI TRANG ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509232146452026bp62200251.5387.42533.214645
|23/09/2026
|300.000,00
|6266NAMAP2BDX5M1.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260923.214640.890089999.TRAN THI KIM ANH.970428
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199045098.TRAN THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.254.CT tu 9389334789 TRAN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRRHIYY.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.214203.170556313.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|Ms2026256 Bui Hoang Vu#SP#020097042209232140072026V5R9699320.5388.15977.213929
|23/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Hoang Vu ms 2026.256#SP#020097042209232139582026H2ZR717601.5387.15639.213919
|23/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970415092321372920263mi9175554.5389.6072.213729
|23/09/2026
|200.000,00
|6266NAMAP2BDXUKY.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.213554.809050890686868.HOANG THI LAN.970428
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16198927949.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9972502942 TRAN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M9JBMZ.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.256 FT26266642238059.20260923.213021.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509232129052026hSiw152081.5390.69778.212905
|23/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.16198886330.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16198804359.ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2M2RSBU.ung ho ma so 2026.255 , bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266642187533.20260923.211536.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M2XY2F.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266766710078.20260923.211301.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|23/09/2026
|290.000,00
|6266IBT1k2M23PZE.ung ho MS 2026.256 em bui hoang vu FT26266877762455.20260923.210941.19034609110018.VND-TGTT-THANG DUC NHIEN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509232107272026i96Q983097.5390.64640.210728
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M2TRSY.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266737339607.20260923.210450.189333666666.LE DUY BAO.970407
|23/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148266833598.20260923.148266833598-0799069359_LE THE CHIEN chuyen tien qua MoMo
|23/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.255#SP#020097042209232059532026292S196617.5389.25395.205954
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209232058182026VDOH295357.5390.16467.205818
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-230926-20:56:07 l7ff646859#SP#020097041609232056082026l7ff646859.5189.5355.205529
|23/09/2026
|20.000,00
|6266SHBAP2BDTKDJ.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260923.205441.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809232052492026dich440775.5389.86941.205249
|23/09/2026
|100.000,00
|6266SGTTW2YCEKVA.IBFT Ungho MS 2026.254 gd anh Duong Chang.20260923.204923.050131965807.LY NGOC TRANG.970403
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209232049082026BS4S594581.5387.66530.204908
|23/09/2026
|40.000,00
|6266IBT1iJRR5BT3.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.203117.0904034560.NGUYEN THI MINH THU.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148261993984.20260923.148261993984-0946423544_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16197922293.Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148261412438.20260923.148261412438-0946423544_Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16197916728.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 1048436301 PHAN NGOC BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148260777850.20260923.148260777850-0946423544_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.255 ung ho anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509232018312026BOEZ009026.5390.82969.201831
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092320165320269UEU438482.5389.73020.201654
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209232016232026ZJAD624007.5189.69605.201624
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209232015422026SNTD593836.5390.65428.201543
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148259845161.20260923.148259845161-0946423544_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209232006262026O6AT455488.5388.4608.200627
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16197579546.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16197550237.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16197518987.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266ORCOQ2CA9T3Z.MS.2026255.20260923.195936.0112100002572009.TRAN MINH QUAN.970448
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16197512376.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16197496995.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16197485804.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509231945112026T3NS046647.5387.67420.194511
|23/09/2026
|20.000,00
|6266IBT1k2M2QCJ6.Ung ho ms 2026.255 FT26266609049391.20260923.193812.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970405092319342920263QJN092038.5388.97126.193429
|23/09/2026
|10.000,00
|6266IBT1cJMFB2YY.QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.193242.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970405092319281120260VBQ060015.5388.53279.192811
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16196975788.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1063243125 KHU BICH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1iJRRC6QU.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.191717.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231914182026ipwz039837.5387.56672.191418
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRR1FX9.Ung ho MS 2026255.20260923.191225.133198601.NGUYEN THI THANH TAM.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231911292026W3SR622859.5389.37043.191129
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2MCKDJH.Ung ho MS 2026.241 FT26266894964005.20260923.190528.19036982134019.VND-TKTT-HOANG LE DUY.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16196513261.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 256.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148248177299.20260923.148248177299-0925037757_Ung ho ms 2026256 Em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FJ44FK.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.190003.01817346602.DO THI TRANG.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MC4NK1.Ung ho MS 2026.256 Bui Hoang Vu FT26266638959226.20260923.185655.19036544540012.VND-TGTT-NGUYEN HUONG THAO.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)#SP#020097041509231854052026k1uA443913.5389.13791.185405
|23/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231841272026wytz889189.5387.20546.184127
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16196103296.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MSCBD26PDY6G.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260923.183943.0768901111.NGUYEN XUAN PHUONG.970422
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MCS7W6.TRAN THI KIM CHI Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266373155926.20260923.182855.19036410929010.VND-TKTT-TRAN THI KIM CHI.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16195820676.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9962769456 DINH THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJW1WJRX.UNG HO MS 2006.256 (EM BUI HOANG VU).20260923.181603.700004989222.DO HA LONG.970424
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16195617411.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1908522325 TRUONG NHA NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16195546052.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1053982365 GIANG BUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|20.000,00
|6266IBT1k2M1R5TH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266064233902.20260923.180647.19032846721010.VND-TGTT-DANG MINH QUAN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.255#SP#020097040509231802322026HW08072285.5388.30613.180232
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M1TG9F.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26266742307500.20260923.175756.8008246357.NGUYEN THI THANH HUONG.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms2026.253 ong hoang van thach#SP#020097042209231751382026G7FX666695.5388.46797.175139
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16195088110.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266MCOBQ2CAETI8.Ung ho ms2026.256 bui hoang vu.20260923.174152.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231739252026F4SM274420.5388.58717.173925
|23/09/2026
|2.000.000,00
|6266IBT1k2M14ZPM.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266638002246.20260923.173613.19031694464010.VND-TGTT-TRINH THI LY.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16194761095.NGUYEN THI HUONG chuyen tienMS2026,256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0481000703115 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SHBAP2BDYXMH.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260923.173112.2810199356.LE MINH NGOC.970443
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231728202026CLDZ923784.5388.71801.172820
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16194649029.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRXBUQI.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.172122.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1fJV7P7LF.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.171923.353071296.PHAN DUY LINH.970406
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M1ICXF.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266510015705.20260923.171853.19031709064014.VND-TGTT-NGO THI HUYEN TRANG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#02009704220923171551202642XI786302.5390.75190.171551
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SGTTW2YCQJVU.IBFT Ung ho 2026.255.20260923.170830.020098925563.NGUYEN THU HA.970403
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2M12798.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266009005005.20260923.170553.19024911748018.VND-TGTT-BUI XUAN QUYNH.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2M12226.Ung ho em Bui Hoang Vu, MS 2026.256 FT26266689899870.20260923.170447.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231703382026h87c414880.5189.79653.170338
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16194161103.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJL6J3.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.164921.00200013872637.LAI THI TRANG MINH.970440
|23/09/2026
|100.000,00
|6266VNIB02WFJ6Q9.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.164714.055704060033052.NGUYEN ANH THU.970441
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16193867114.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1036256766 LUU HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MSCBD26756BF.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260923.164141.0357554668.NGUYEN TRUNG KIEN.970422
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MJF86Q.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266930014440.20260923.164020.19034626814010.VND-TGTT-VUONG DUC LONG.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRXDPR4.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.163354.144391101.MAC THI LOAN.970432
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1iJRXD84Q.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.163330.0912605109.NGO THI THANH.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1bJIW3J1R.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong.20260923.163244.19908686.DAO THI HUYEN NHUNG.970427
|23/09/2026
|500.000,00
|6266VNIB02WFFAD5.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.162922.007608961.PHAN THI LE.970441
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16193521773.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16193528581.ung ho ms 2026 256 ( em Bui Hoang Vu).CT tu 0071005032152 LE THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2MJE7J9.Ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266061034734.20260923.162445.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1iJRX95R4.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.162226.104696694.PHAM THI PHUONG LINH.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231621472026PJFC520654.5387.81861.162147
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092316203520260jjd224442.5389.75499.161957
|23/09/2026
|50.000,00
|6266ORCOQ2CAUFQ9.LOC HO TRO MS2026.256 BUIHOANGVU.20260923.161905.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|23/09/2026
|400.000,00
|6266TPBVI2FJAAES.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260923.161621.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16193299443.ms2026.256.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MSCBD267IQJ8.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.161134.9399999688888.VU DUC DUY.970422
|23/09/2026
|150.000,00
|6266IBT1fJV7D6P1.Uh MS2026.255 ( bo con Nguyen Hoang Quy).20260923.161130.938801678.NGUYEN THI NGHIA.970406
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJ6TLQ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.161012.100973268384.TRAN THI HUE.970433
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FJQ31P.Ung ho MS 2026.242 (Nguyen Khanh Linh).20260923.160923.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|23/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231609232026AB9B882987.5390.3554.160923
|23/09/2026
|50.000,00
|6266VNIB02WFC8BX.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260923.160837.866866386.NGUYEN THU HUONG.970441
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092316083220260z8s178272.5390.99395.160833
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MCOBQ2CA45JI.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.160829.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16193237830.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0031000750934 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16193203406.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0701000440001 DO THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231605322026kdr3166218.5387.79950.160532
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)#SP#0200970415092316050020269IN4541567.5390.76275.160501
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-16:02:16 p4On895888#SP#020097041609231602162026p4On895888.5189.58650.160216
|23/09/2026
|100.000,00
|6266KLBKP2BHI4PN.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.160125.0000644278.NGUYEN PHUONG HOAI.970452
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung Ho MS 2026.255 Bo con Anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231600522026i10q146877.5390.49497.160052
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MJPHR9.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266037914158.20260923.155901.110888899999.VI THI YEN.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2MJUNYN.Ung ho MS 2006.256 em Bui Hoang Vu FT26266901694934.20260923.155633.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148216994075.20260923.148216994075-0775067786_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-230926-15:53:49 Mwfm131351#SP#020097041609231553502026Mwfm131351.5189.7123.155350
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092315510820261RU0562176.5387.90084.155109
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231548422026122w102141.5189.74431.154842
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2MJIVUL.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266293792008.20260923.154809.686868199168.TRAN THU HUONG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|VO THI HONG LIEN CHUYEN KHOAN UH MS 2026.256 BUI HOANG VU-230926-15:40:07 38dZ840434#SP#02009704160923154007202638dZ840434.5388.22405.154008
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266IBT1aJWJK7ZK.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.153755.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|23/09/2026
|100.000,00
|6266SGTTW2YM7B28.IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.153552.024688886666.NGUYEN THI THUY HA.970403
|23/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN HAI NAM Chuyen tien ung ho ms 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231535362026v1bg056018.5389.94954.153457
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16192765430.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16192735029.ung ho Ms 2026.256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16192699588.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16192654632.Ung ho MS 2026.256 chau Bui Hoang Vu.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|400.000,00
|IBVCB.16192645644.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu) .CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-230926-15:21:50 14Vx631507#SP#02009704160923152150202614Vx631507.5387.14794.152150
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16192598492.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|6266VNIB02WFQDTI.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.151931.803106.TONG DUY XUAN.970441
|23/09/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 256#SP#020097042209231518102026PKQ3896331.5389.94500.151810
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16192531011.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0121002414666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.256 EM BUI HOANG VU#SP#020097042209231516182026SYER110662.5390.83520.151618
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231513382026ceth981802.5389.67660.151338
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16192477011.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1014901937 PHAM BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266TPBVI2FJ2K5C.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.151144.04282499101.DAO PHUONG ANH.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16192460459.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1014901937 PHAM BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MWN2BN.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266595070260.20260923.150908.19035437335019.VND-TGTT-MAI THI NGOC PHUONG.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJR3FVUM.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.150840.101314488.LUONG THI TAM.970432
|23/09/2026
|700.000,00
|6266IBT1iJR3FS3T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026250 2026251 2026252 2026253 2026254 2026255 2026256 moi ma so 100 K.20260923.150822.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SGTTW2YMNRLH.IBFT Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.20260923.150804.050122883660.DO MINH HUY.970403
|23/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16192409853.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16192405392.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231505562026abtx956055.5390.24310.150556
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16192359073.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-230926-15:00:43 K9bO939895#SP#020097041609231500432026K9bO939895.5390.94663.150043
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1fJV71W2Y.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260923.145841.9021199283801.TRINH DUC NAM.963388
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16192254091.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0491001511146 LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509231454592026Hkt2293226.5390.61782.145459
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16192208866.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MWT2VC.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266571084100.20260923.145156.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092314460420265ITB361805.5388.11414.144525
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MWZF1S.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266705838890.20260923.144344.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MWZ6ID.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266035649788.20260923.144314.19031471882015.VND-TGTT-HOANG THI MAI.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MWZSWN.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266281020073.20260923.144122.19033248389016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266ORCOQ2CAZFXI.MS 2026 526 Em Bui Hoang Vu.20260923.144120.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1d1BTEZ59.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.144039.970422Kf18223000000000c28945.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MW6CTI.Viet ha55 ung ho chau bui hoang vu ms2026 256 FT26266885030994.20260923.143730.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231435042026fzs3857193.5390.49959.143504
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266ABBKP2BHV3QH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.143415.0982728286.NGUYEN THI THU HIEN.970425
|23/09/2026
|10.000,00
|6266TPBVI2FFPSDM.MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.143340.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|23/09/2026
|50.000,00
|HO THI PHUONG ung ho e bui hoang vu MS.2026.256#SP#020097042209231433382026HRZ4337133.5387.41742.143339
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231433322026t5cl852452.5390.42078.143332
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJR36MST.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.143240.215885976.TRAN THI THUY NGA.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|6266TPBVI2FFPVVT.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.143225.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-14:31:23 EbAG507842#SP#020097041609231431232026EbAG507842.5189.29342.143123
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231430482026JJD7096425.5387.25721.143009
|23/09/2026
|500.000,00
|6266SHBAP2BHVGY8.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.142858.1029021992.HOANG BICH PHUONG.970443
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231428532026nzor838315.5189.16183.142853
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2MW7MBW.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266191018228.20260923.142709.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970488092314232820261mkx822228.5189.85698.142249
|23/09/2026
|35.094,00
|MBVCB.16191844421.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1024975994 TRAN HOANG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|DAO XUAN CHIEN chuyen tien ung ho MS 2026266 bui hoang vu#SP#020097042209231423072026R0SD124620.5390.84643.142308
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16191829415.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011000399050 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231419172026ZT6U987099.5189.64105.141917
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231418472026snyh808477.5390.60855.141847
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231418092026SWP0542393.5387.57836.141731
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MW46HY.MS 2026.256 FT26266055389250.20260923.141727.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16191768795.ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021000936203 LY THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191752805.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|20.000,00
|6266IBT1iJR37XEV.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.141447.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MWBZ85.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266212463740.20260923.141344.19031795698020.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191726628.ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16191709017.Chuyen tien ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu ).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231408392026V2M4463070.5189.7414.140840
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MCOBQ2CAJT3E.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.140459.02101010963425.VU THI THU NGA.970426
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231404162026hqlw765965.5388.84619.140416
|23/09/2026
|300.000,00
|ung ho ma so 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231403412026nsq8764242.5387.82041.140341
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191606108.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0721000538865 HUYNH VE KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266TPBVI2FF7CHM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.140311.00001726069.LE PHU TRANG.970423
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266NAMAP2BHGSSB.MS 2026 256.20260923.140018.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191576335.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266NAMAP2BHGVNI.MS 2026 254.20260923.135942.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MWPQHL.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26266997378323.20260923.135934.8358538586.PHAM THI BAY.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231359172026z3uj751846.5388.58702.135917
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266NAMAP2BHGGGA.MS 2026 253.20260923.135851.079090069999.NGUYEN TRUNG SON.970428
|23/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.255#SP#020097048809231357152026522g746175.5389.49039.135715
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191515280.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509231352052026h5GV101798.5387.20902.135205
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191479561.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16191477792.ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16191462074.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266SHBAP2BHJXMP.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.135030.1018206235.PHAM THU HUONG.970443
|23/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509231346462026e2oS987447.5387.94154.134646
|23/09/2026
|100.000,00
|6266MSCBD267BBH6.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.134631.6720150884148.TRINH NGOC UYEN PHUONG.970422
|23/09/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148203575938.20260923.148203575938-0776228518_Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJYFVH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.134543.170001060006044.TRUONG MINH HANH .970409
|23/09/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148203515298.20260923.148203515298-0776228518_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16191404544.ung ho ma so 2026. 256 ( e bui hoang vu).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148203223507.20260923.148203223507-0776228518_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23/09/2026
|250.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148203108795.20260923.148203108795-0776228518_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|250.000,00
|MS 2026.256-230926-13:41:47 Jyfk894106#SP#020097041609231341482026Jyfk894106.5387.69101.134148
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1iJR3B9PQ.LE THI HAI YEN chuyen tien ung ho ms 2026 256 em bui hoang vu.20260923.133855.153508698.LE THI HAI YEN.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231337142026COB1683343.5387.46134.133635
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1aJWJYMX5.ms 2026.256 em bui hoang vu.20260923.133536.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16191284861.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004373548 NGUYEN TUYET QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231333582026QHM2855060.5388.29189.133359
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231332572026CU6N086254.5388.24243.133221
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231332442026d42h679415.5387.21966.133244
|23/09/2026
|500.000,00
|6266SHBAP2BHFWCS.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.133217.0915085660.TRAN THI THU HANG.970443
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16191222226.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9903170246 DOAN THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231329102026L82R074547.5189.4586.132910
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231328172026548S322887.5389.708.132818
|23/09/2026
|200.000,00
|6266VNIB02W8IIY8.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.132729.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MW2LLF.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266607408226.20260923.132719.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2MW2LD2.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266876137901.20260923.132715.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJP3WZ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.132712.180001060003429.TRINH THUY DUONG .970409
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16191199266.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0101001105107 LE THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266IBT1k2MW25R6.NGUYEN THI THU YEN ung ho ms 2026.254 giup gia dinh anh duong chang FT26266273732297.20260923.132603.19030731340029.VND-TGTT-NGUYEN THI THU YEN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MW256N.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266638650414.20260923.132601.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231325582026K97W253442.5389.87979.132558
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231324312026s93s658173.5189.81616.132431
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MW2JXH.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266390532834.20260923.132424.19028227146012.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|23/09/2026
|30.000,00
|6266IBT1k2MWCYZN.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266708723656.20260923.132156.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|23/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-13:21:24 IgMs898214#SP#020097041609231321242026IgMs898214.5189.66575.132124
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16191111651.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16191088156.NGUYEN TRAM ANH ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1013653722 NGUYEN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|2.000.000,00
|6266IBT1aJWJPI7B.UNG HO MS 2026255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY.20260923.131634.700021092910.DO CONG PHAM.970424
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MW11UB.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266068013845.20260923.131631.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.256 ( em BUI HOANG VU)#SP#020097041509231314542026U5mB904883.5387.34612.131454
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJR3PQBV.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.131445.0968348206.LE THI NGA.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|6266ABBKP2BHUIG8.Bui Hoang Vu.20260923.131429.0081015803081.NGUYEN THI PHUONG THAO.970425
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231313152026z3v1629526.5388.25825.131316
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231312422026NNNK702108.5389.24245.131204
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJR3U7EJ.Ung ho MS2026 255.20260923.131150.9992689999.HOANG THI THANH GIANG.970432
|23/09/2026
|5.000,00
|6266IBT1k2MWWH7N.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266077482269.20260923.131122.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MWWHS5.Ung ho MS 2026.256 - Chuc em Vu mau hoi phuc, khoe manh, hoc gioi, gia dinh binh an, hanh phuc, sung tuc, day du FT26266160699762.20260923.131119.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.256 em bui hoang vu#SP#02009704220923131102202618NP790620.5189.16125.131102
|23/09/2026
|100.000,00
|6266TPBVI2FFIDI4.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.130939.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16190985522.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231307322026HZGT010657.5388.97490.130732
|23/09/2026
|352.351,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092313063220269p96612217.5387.92578.130632
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190947722.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.256(bui hoang vu).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1iJR38EIW.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.130425.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|6266SGTTW2YMXGS4.IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.125908.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MQRC4J.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266026075600.20260923.125719.19035309658018.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MQRJ5V.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266042307633.20260923.125705.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16190831139.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9972527252 NGUYEN THI PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1d1BT56PV.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.125520.97042292Hb4b6680000000007c1503.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FFIAYF.ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260923.125519.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16190801762.NGUYEN THI HONG NAM ung ho em Bui Hoang Vu.CT tu 0111000118611 NGUYEN THI HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16190787157.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJR3I1YB.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.125159.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|23/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-230926-12:51:16 bmZ7587140#SP#020097041609231251172026bmZ7587140.5389.13446.125117
|23/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509231250032026QbdH840728.5387.6659.124924
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190761129.amS 2026.255( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209231248452026IMRJ680414.5388.99701.124845
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190740704.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0451000311849 VU DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MQFPL5.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266200008440.20260923.124722.19050818218018.VND-TGTT-DINH THI PHONG DU.970407
|23/09/2026
|250.000,00
|6266IBT1iJR3M5BQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.124717.0903530119.NGUYEN QUOC NAM.970432
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2MQF12S.MS 2026. 256 FT26266944633403.20260923.124610.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16190706135.UNG HO MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266SHBAP2BH4LD6.UNG HO MS 2026.256 .EM BUI HOANG VU.20260923.124541.8589999999.NGUYEN THI THUY DUONG.970443
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16190673527.UNG HO MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231243562026VCEH860299.5388.73850.124357
|23/09/2026
|1.000.000,00
|VO THI LANH Chuyen tien,ht#SP#020097048809231243312026he6v549736.5388.72051.124332
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MQTM8Z.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266840007303.20260923.124324.19033791400011.VND-TGTT-NGUYEN TRAN HONG LINH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190675999.17A Hang Ga ung ho MS 2026 253 HOANG VAN THACH.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190669710.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190643310.17A Hang Ga ung ho MS 2026 255 NGUYEN HOANG QUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16190632179.ung ho Ms 2026.256.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231239302026ugtd538086.5388.49614.123930
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190624451.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148196095313.20260923.148196095313-0792361047_MS 2026 256 Em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1aJWJ8VKX.UNG HO MA SO 2026.256 EM BUI HOANG VU.20260923.123741.700007512410.TA THI THU THUY.970424
|23/09/2026
|100.000,00
|6266TPBVI2FFDAMW.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.123620.01005127001.LE VAN ANH.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1fJVGLZZX.UNG HO MS 2026.256 (EM BUI HOANG VU).20260923.123607.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148195726918.20260923.148195726918-0986946529_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23/09/2026
|200.000,00
|6266NAMAP2BHRRVQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.123537.201120258.DU TO TRINH.970428
|23/09/2026
|100.000,00
|6266MCOBQ2CAFYED.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.123433.2013071985.NGUYEN THI HANH.970426
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16190552894.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509231234132026oCRn795201.5388.19982.123413
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2MQZIYU.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266008089300.20260923.123332.19031871559019.VND-TGTT-TRAN MINH PHUONG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209231233272026NJVD341925.5390.14941.123328
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16190546903.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0041000226595 NGUYEN THI NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231233132026TE8I001312.5387.13850.123313
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16190517791.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1bJIWL6UC.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.123133.00028888.LAM THANH VO.970427
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16190523856.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy) .CT tu 1042320804 LE THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FFHD2K.Ung ho MS 2026.255.20260923.123130.05495044201.TA THI MY HA.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|6266SGTTW2YMVQ24.IBFT Ung ho MS 2026.256 - em Bui Hoang Vu.20260923.123058.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJR3D2WY.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.123049.130114083.TRAN TRONG NHAN.970432
|23/09/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970449092312301620264f3d915838.5390.97044.123016
|23/09/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS:2026.253 ong Hoang van Thach#SP#020097042209231229502026HLO7201924.5387.94195.122951
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2MQ62DY.Ung ho MS 2026 256 em Bui Hoang Vu FT26266708280045.20260923.122949.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|23/09/2026
|10.000,00
|6266IBT1k2MQETUP.ung ho ms 2026.256, em Bui Hoang Vu, chuc em va gia dinh binh an FT26266058173873.20260923.122851.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|23/09/2026
|150.000,00
|UNG HO MS 2026.256-230926-12:28:26 MIY7761912#SP#020097041609231228272026MIY7761912.5189.84920.122827
|23/09/2026
|120.000,00
|MBVCB.16190462388.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231227442026s3pk501544.5189.81131.122744
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MQEDVZ.Ms 2026 256 em Bui Hoang Vu FT26266650746019.20260923.122702.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970405092312251720265F86070591.5389.64911.122442
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2MQKIHU.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266004794652.20260923.122421.868668688668.VU THI HANH.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2MQ7LGL.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266713632024.20260923.122248.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231222292026oxgv483377.5387.47929.122229
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231221302026Z7SP055093.5189.41719.122054
|23/09/2026
|200.000,00
|6266MCOBQ2CA89S7.Vc e Hien Park UH 2026.255.20260923.122129.03101011756797.NGUYEN THI THANH HIEN.970426
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809231220392026sm3i476913.5189.35986.122040
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231219292026sc4f472653.5389.28857.121929
|23/09/2026
|500.000,00
|6266MCOBQ2CACCMQ.Thuy Ha ung ho MS 2026.254( gia dinh anh Duong Chang).20260923.121738.02101014908255.THAI THANH HUYEN.970426
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16190170467.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011004303448 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266SHBAP2BHA1HI.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.120051.1016785541.NGUYEN TIEN DAT.970443
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16189846718.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1019841118 DANG THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SGTTW2YMEU19.IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.114949.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16189754424.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16189737795.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266TPBVI2FFSU58.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.114034.00112481001.LE QUANG DUNG.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SGTTW2YMWS5E.IBFT ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.20260923.113953.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189668480.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16189655765.NGUYEN THI MY DUNG chuyen tien ung ho em bui Hoang Vu.CT tu 0671004160169 NGUYEN THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231135592026RIZX031142.5390.26494.113521
|23/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231132162026993V011220.5189.98994.113216
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189518044.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189502956.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189497779.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266TPBVI2FFX9FP.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260923.112824.72929292929.TRUONG THI BICH THAO.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2MQW7ZA.Ung ho MS 2026 256 em Bui Hoang Vu FT26266371858120.20260923.112647.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189455812.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189429907.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16189433246.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho 2026.256 ( BUI HOANG VU).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189417649.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6264IBT1aJQNYT1C.UNG HO MS 2026.253 (ONG HOANG VAN THACH).221923.000921.700012590086.700012590086.970424
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189410823.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189395461.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189380231.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16189372081.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy. Chuc ca nha suc khoe va binh an#SP#020097048809231120272026ayma228634.5189.18232.112028
|23/09/2026
|2.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509231118422026Cccp504481.5189.6343.111842
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231117242026jwb1215997.5388.97191.111724
|23/09/2026
|111.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092311165820261bh9214249.5390.93687.111658
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VN3UCU.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266737927149.20260923.111139.19031096212015.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-230926-11:02:00 7egO812811#SP#0200970416092311020120267egO812811.5388.95807.110201
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SHBAP2BH1WD6.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.105951.0355156359.NGUYEN THI THU HA.970443
|23/09/2026
|200.000,00
|6266VNIB02W84I7Z.Ung ho MS 2026256 ( Em Bui Hoang Vu).20260923.105445.100256789.DONG HONG CUC.970441
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16188857967.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9344446877 NGUYEN TAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809231043302026s6ib085436.5189.80648.104251
|23/09/2026
|2.000.000,00
|6266IBT1k2VNG6XJ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266875620897.20260923.104159.888814099999.NGUYEN ANH THAI.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VNG6AM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266077020759.20260923.104157.19035286905012.VND-TKTT-NGUYEN THI TRANG NHUNG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VNGAU7.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266944172264.20260923.104128.19035311737014.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16188782079.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880923103628202641r1059352.5389.37928.103628
|23/09/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN HUU CHINH chuyen tien Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209231035032026CCAE193710.5390.30156.103425
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188699221.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0031001110658 LUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|10.000,00
|6266TPBVI2FFGSAJ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.103400.00001893279.LE DINH HUY.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188647583.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0081001218014 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2VN5KS1.THIEN KIM chuyen ho tro gd anh Duong Chan. FT26266098706357.20260923.102852.11922648702015.VND-TGTT-DOAN THIEN KIM.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231025442026j9xs020444.5388.76215.102544
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJ1YID.UNG HO MS 2026256 EM BUI HOANG VU.20260923.102122.700020390073.HUYNH MINH KHANG.970424
|23/09/2026
|50.000,00
|6266MCOBQ2CABS5S.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.101914.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VNU7MJ.Giup ma so 2026.256 FT26266871411580.20260923.101904.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VNUAXQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266600786206.20260923.101856.19033693340019.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET TRINH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092310170720265SU8185991.5389.26274.101707
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-230926-10:14:49 cczG634903#SP#020097041609231014502026cczG634903.5389.13204.101450
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16188414568.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16188396937.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1025418322 NGO THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1aJWJJ3CR.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260923.101231.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809231011462026cllo970495.5388.96357.101107
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VNML4Z.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266735105704.20260923.101000.6868688766.TRAN QUOC ANH.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|6266TPBVI2FFEFAC.ung ho MS 2026.255.20260923.100649.03595721701.VU HOANG MY LINH.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231005422026F6UX063097.5388.61724.100542
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VNVCBS.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266035329775.20260923.100439.9212121988.NGUYEN VAN BA.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16188243771.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1977834843 TRAN THANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188249683.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 7937586949 DUONG HOANG EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188254529.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.256 - em Bui Hoang Vu#SP#020097040509231001422026IJMC042716.5389.38671.100103
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188219060.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.255(bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230958272026ym7q922048.5189.20283.095827
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRF42SN.LE THI HOA chuyen tien 2026 256 BUI HOANG VU.20260923.095729.247529918.LE THI HOA.970432
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230954512026MYPQ833397.5189.428.095452
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VNCNU1.MS 2026.256 Em Bui Hoang Vu FT26266015957592.20260923.095113.19033302637012.VND-TGTT-NGUYEN DO VINH.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230949522026SYY1348359.5388.74402.094953
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16188073937.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011004295321 TRAN THI HOAI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230948082026WOBR122044.5189.64435.094808
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230947322026whdd883677.5388.60620.094653
|23/09/2026
|300.000,00
|6266WBVNP2BH2I85.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.094456.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187993954.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0211000485307 NGUYEN HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187950302.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9799964444 HOANG DINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWJQZ6R.ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.20260923.093952.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16187943675.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187905146.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0531002597679 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266IBT1k2VNQUCD.Ung ho ms 2026 256 em Bui Hoang Vu FT26266500643273.20260923.093613.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407
|23/09/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230934492026PHUZ364816.5390.96069.093449
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187849623.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1033681297 VO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092309322720260laq831109.5390.83311.093148
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230931292026ktji827813.5389.78455.093129
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187769096.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1026727979 NGUYEN VAN LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187760240.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0141005121990 BUI THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 256 EM BUI HOANG VU-230926-09:26:23 huts653863#SP#020097041609230926232026huts653863.5390.52794.092544
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VRXDQF.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266500982855.20260923.092551.19035605855015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|6266TPBVI2FFUBYF.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.092541.04282499101.DAO PHUONG ANH.970423
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230925102026apet806461.5189.47557.092431
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16187748412.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|6266ABBKP2B3PPNZ.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.091959.0771001509008.NGUYEN VAN THANG.970425
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1fJVGUCNP.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.091944.0051015984007.TRINH DONG HAI.970438
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2VRF9I8.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266500583028.20260923.091904.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187642133.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1026331972 NGUYEN KIM HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-09:14:55 nJGT503230#SP#020097041609230914562026nJGT503230.5390.200.091456
|23/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16187606667.2026.255( Nguyen Hoang quy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|6266SHBAP2B3PZYB.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.091214.1007090821.PHAN THI HUONG.970443
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230912102026D9DI752214.5388.86983.091211
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRF82TQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.091158.108073357.HA TUAN ANH.970432
|23/09/2026
|1.000.000,00
|6266IBT1k2VRHA5P.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266593830115.20260923.091024.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|23/09/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230908542026ssg3751944.5390.72837.090818
|23/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Qui#SP#0200970488092309070820264bsd746068.5189.63970.090708
|23/09/2026
|100.000,00
|6266ORCOQ2CAQWXD.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.090703.0906835787.CAO THI TUYET NHUNG.970448
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187506036.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0941000002032 LE THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187461142.Ma so 2026 256 Ung ho em Bui Hoang Vu.CT tu 1026813188 TRAN CONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1bJIWZ6HB.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.090220.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230902092026juyy729391.5189.43407.090209
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187445185.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9911008466 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VREHCM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266295485765.20260923.090107.19036042756011.VND-TGTT-LE THANH NHAN.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16187426627.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.256.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880923090004202666na722534.5390.33786.085925
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1fJVGIZ56.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260923.085915.912792612.NGUYEN THI TUYET AN.970406
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWWR2TW.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.085830.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VRKNIS.Ung ho MS 2026.256 -em Hoang Vu FT26266613001375.20260923.085826.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VRK6J6.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266056346384.20260923.085730.585879.PHAM THI MY.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRFM1T8.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.085616.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187366485.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho MS 2026256.CT tu 0021000464670 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1k2VRKM8C.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266503300212.20260923.085608.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1iJRFVX1X.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.085446.60008833.DUONG THI THUY HONG.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026. 255 Bo con a nguyen hoang quy.#SP#020097042209230853362026JHTK847150.5390.7305.085337
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509230853132026911P004540.5389.6176.085313
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187334943.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230853042026cif6699485.5388.4794.085304
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970405092308523620265L6P001526.5389.2657.085236
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187309341.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0731000782301 PHUNG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRFVBMW.Ung ho MS 2026256 Chuc con mau khoe de di hoc Thuong con.20260923.085140.207882585.TU HONG HANH.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509230850572026YZGL093464.5388.97032.085018
|23/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509230847562026gBs1873104.5389.85213.084756
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VRA9B8.ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266943837356.20260923.084528.19034741396011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KIEU TRAM.970407
|23/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16187227466.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071002785837 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092308444520263M44951555.5389.72197.084446
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16187202109.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0461000447397 VU DAO QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THUY ung ho MS 2026 . 248 cha con anh Quang em Long#SP#020097040509230843152026LA7V056427.5387.65922.084315
|23/09/2026
|500.000,00
|6266TPBVI2FFZPKD.Ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu).20260923.084313.00076801001.HOANG NGOC NHAN.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187206919.UNG HO MS 2026.255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy ).CT tu 1040884696 NGO DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16187191072.ung ho MS 2026.256 bui hoang vu.CT tu 0031001188957 DO MINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VRBRQ6.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266753271657.20260923.084110.19033700216019.VND-TGTT-KIM THI BICH NGOC.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509230840352026T9E0043604.5390.55538.084035
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230840192026nfy7658547.5389.54441.083944
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16187141862.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VRBSYF.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266006055594.20260923.083839.11520857794015.VND-TGTT-NGUYEN XUAN SON.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16187130697.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0211000434302 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187127314.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16187118489.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266MCOBQ2CA26WS.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.083411.80000411520.VU VAN TOAN.970426
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16187079387.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071003450754 TRAN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266VNIB02W8AZ89.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.083320.634704060094934.VO THI PHI.970441
|23/09/2026
|300.000,00
|MS 2026.254 ANH DUONG CHANG-230926-08:28:46 2W7j513261#SP#0200970416092308284620262W7j513261.5390.10533.082846
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1aJWW3UNY.ung ho MS 2026256 em bui hoang vu.20260923.082841.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1k2VRP2ZE.Ung ho MS 2026256 FT26266690869635.20260923.082757.19075121667011.VND-TGTT-NGUYEN CHIEN THANG.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|LKT UNG HO MS 2026.256 BUI HOANG VU-230926-08:26:05 OIjg474302#SP#020097041609230826052026OIjg474302.5189.186.082606
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16186981319.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0531002472168 PHAM HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SGTTW2YM1J4E.IBFT LE THI KIM HIEU chuyn tien ung ho MS 2026. 256 Em Bui Hoang Vu.20260923.082512.060061255446.LE THI KIM HIEU.970403
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230825022026V9TF580988.5387.95980.082503
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-230926-08:24:52 IhVV511888#SP#020097041609230824532026IhVV511888.5189.96006.082453
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186967727.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1033376771 NGUYEN KY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|350.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-08:24:25 GtEI569753#SP#020097041609230824252026GtEI569753.5189.93727.082425
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230819252026z147591364.5390.75428.081925
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230818482026S8BM563900.5387.73419.081848
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092308180420269rm4586872.5387.71071.081804
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230817312026mhp4585135.5388.67962.081653
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16186860591.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 2090909999 NGUYEN THANH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-230926-08:16:28 Xf0t325064#SP#020097041609230816292026Xf0t325064.5387.63898.081629
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16186850565.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VRMGTP.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266062230594.20260923.081533.10520062421012.VND-TGTT-PHUNG VAN HIEU.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186845873.ung ho MS 2026256 (Bui hoang Vu).CT tu 1024450042 NGUYEN DINH THUC TRANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.256 e Bui Hoang Vu#SP#020097048809230813282026ccsa572179.5189.52656.081249
|23/09/2026
|500.000,00
|6266IBT1iJRFCZ1B.Ms 2026-256 uh em Bui Hoang Vu.20260923.081258.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VRVYAM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266123679958.20260923.081132.19027662300019.VND-TGTT-VU THI THANH HUYEN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|6266SBITF2YUGWE1.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.081032.001370406290359.NGUYEN THI LAN PHUONG.970400
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16186778816.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0121000599102 VU XUAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266IBT1aJWWFV7L.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.080924.0946003558.NGUYEN THI THANH VAN.970424
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186762499.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1026301232 TRAN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026, 256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809230806372026tcre550410.5390.28519.080637
|23/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.16186721582.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|ung ho tam long ms 2026255 bo con a Hoang Quy#SP#020097042209230805202026LF84246121.5189.24287.080442
|23/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704220923080151202606PW516105.5389.12279.080152
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16186632440.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0181003443047 NGUYEN LE MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230757162026L59J788036.5387.95561.075638
|23/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16186587787.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VRCME8.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266358086019.20260923.075321.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230751412026E9KO398179.5390.76585.075142
|23/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16186554621.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1017059639 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-07:48:17 Fd95206485#SP#020097041609230748172026Fd95206485.5389.65028.074739
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16186460155.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16186412237.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6266VNIB02W82SRA.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260923.074017.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16186385743.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VXNNVC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266047805909.20260923.073746.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16186341661.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186287311.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.256-em Bui Hoang Vu#SP#020097040509230727472026F5S5099015.5387.94121.072747
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209230727362026SJ4N886215.5389.91727.072736
|23/09/2026
|500.000,00
|6266TPBVI2FFFBEP.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260923.072408.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VX38YU.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266600836227.20260923.072406.19034759589011.VND-TGTT-PHAM TRANG NHUNG.970407
|23/09/2026
|3.000.000,00
|6266IBT1k2VXF6EK.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26266753076098.20260923.072137.695555.VU QUOC AN.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16186102675.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509230717102026BVIJ048340.5388.57563.071710
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16186062441.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|350.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230714572026M7DV284557.5387.50694.071458
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509230714442026YL7D036714.5388.49719.071444
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186040627.Chuyen tien ung ho ms 2026 256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230713032026gqzy371727.5189.43981.071303
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16186025253.Chuyen tien ung ho ms 2026 255 Nguyen Hoang Quy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16185963556.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1aJWWZ4FI.UNG HO MS 2026.255.20260923.070011.700015415964.NGUYEN THI NGOC ANH.970424
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16185862711.Ung Ho MS 2026.255.CT tu 0011004222268 NGUYEN THO DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16185858535.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011001524476 LUONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1aJWWZ8B3.UNG HO MS 2026254 GIA DINH ANH DUONG CHANG.20260923.065622.700012928043.PHAM THANH HOA.970424
|23/09/2026
|1.000.000,00
|Bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230655292026KHCK205120.5189.88773.065451
|23/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16185792881.ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1018030114 DO DANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1d1BLEYZN.Ung ho MS 2026255 bo con anh nguyen hoang quy.20260923.064932.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16185727214.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0351000766412 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266VNIB02WC7TZ1.Ung ho Ms 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260923.064344.005704060362647.LE THI THAO VY.970441
|23/09/2026
|350.000,00
|6266IBT1d1BLECGD.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 249 250 251 252 253 254 va 255.20260923.064338.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VXGNV6.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266340237310.20260923.064119.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|ms2026 253#SP#020097048809230621492026ldqz231175.5388.5582.062150
|23/09/2026
|100.000,00
|ms2026 254#SP#0200970488092306205120264a98229334.5390.3549.062012
|23/09/2026
|150.000,00
|ms2026 255#SP#020097048809230619562026qze6227531.5388.1587.061956
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809230614302026k9l3217915.5388.91778.061430
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16185441177.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16185448603.Ung ho MS 2026 255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0571000011407 DOAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|12.862,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.254 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509230607332026Q5EJ085879.5387.79787.060655
|23/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-230926-05:55:26 pCfa005392#SP#020097041609230555262026pCfa005392.5389.64850.055526
|23/09/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209230555212026ZM5D164999.5389.64802.055521
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16185316837.Su co Lieu Tam/UNG HO MS 2026254 GD ANH DUONG CHANG.CT tu 0161001664038 HO THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.16185290830.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.252 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16185294404.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0141000712336 NGUYEN THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|20.000,00
|6266IBT1k2VXPGUG.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266343068698.20260923.053218.19032846721010.VND-TGTT-DANG MINH QUAN.970407
|23/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.16185280104.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.253 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 255#SP#020097042209230528482026OWPO649697.5388.42722.052849
|23/09/2026
|100.000,00
|6266TPBVI2FFMXUB.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260923.052641.00680327001.TRAN THI THO.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRTZQRM.MS 2026 255.20260923.044254.272452296.NGUYEN LUU HUYNH LE.970432
|23/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.255 ung ho bo con anh nguyen hoang quy#SP#0200970488092304224920260gyy163360.5390.18572.042210
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VX8MNB.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266077881678.20260923.034110.19033351275010.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16185171834.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0341007090803 VU TRONG THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VXI7N8.Ung ho ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy FT26266727064956.20260923.030609.19030936785686.VND-TGTT-NGUYEN THI MY LINH.970407
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230252262026loot153414.5387.91917.025226
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230229132026ppic150373.5389.85393.022914
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230217552026B3CM236839.5388.82359.021756
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VXVA46.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266130530857.20260923.014528.888628.TRAN THI MAI.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16185085690.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1018814012 PHAM THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|6266ABBKP2B3E4VP.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.012028.0941885135.VO THI BICH LIEN.970425
|23/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.251#SP#02009704050923005732202648NW083206.5189.48348.005732
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VXSEW9.Ung ho ms 2026.251 FT26266553095071.20260923.005624.19035319954014.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|6266IBT1k2VXS8QX.Ung ho ms 2026.255 FT26266046380993.20260923.004910.19035319954014.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809230037502026xf06128656.5389.34340.003750
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#02009704880923002322202691ny122455.5388.21563.002322
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809230016072026o99e119726.5389.15025.001607
|23/09/2026
|100.000,00
|6266MSCBD26I3IHV.ung ho ms 2026255.20260923.001558.0916896882.LA THI THU HANG.970422
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2VX2IVH.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266212390170.20260923.001501.19038760866014.VND-TGTT-THAN THU THAO.970407
|23/09/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#02009704880923001335202669q3118618.5388.11791.001335
|23/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.255 Bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209230011222026ZAFK615611.5389.10698.001043
|23/09/2026
|300.000,00
|6266IBT1k2VX2J5A.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266072859210.20260923.001115.563333388888.KIM HONG NHUNG.970407
|23/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16184907057.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0491000145629 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1iJRTA47J.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.000921.56012087.NONG THU HONG.970432
|23/09/2026
|50.000,00
|6266TPBVI2FFB4FA.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.000626.02148558801.TRAN THI THANH MAI.970423
|23/09/2026
|108.000,00
|6266TPBVI2FFBZK3.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260923.000359.09056666666.NGUYEN THI THUY LINH.970423
|23/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VXC2GG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266690238592.20260922.235920.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1iJRTAJE4.Ung ho 3 bo con Nguyen Hoang Quy.20260922.235900.8683821349.HOANG THI THUY.970432
|23/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VXCJU8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26266616058869.20260922.235804.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/09/2026
|10.000,00
|6265IBT1k2VX1R7R.NGUYEN NGOC PHUNG chuyen FT26266690227407.20260922.235638.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|6265MCOBQ2CQ672T.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260922.235413.03301010646806.LE THU TRANG.970426
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184855242.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0711000273515 NGO THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VX17IM.Ung ho ms 2026.255 FT26266949495403.20260922.235235.3336668999.NGUYEN KHAC DAT.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184854069.ung ho ms 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang).CT tu 9707012012 DINH THI TRUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VX1M5I.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266639199532.20260922.234843.19036291264013.TRINH THI THU HANG.970407
|23/09/2026
|300.000,00
|6265IBT1k2VXJHH2.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266025949520.20260922.234241.122714248888.HA HONG THU.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222342412026vmpj103020.5387.84083.234206
|23/09/2026
|100.000,00
|6265BIDVE27L572M.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.234056.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VXJBZ3.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266874102680.20260922.233941.19032720557010.VND-TGTT-TRAN THI HIEN.970407
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184803752.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0041000209400 PHAN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184794099.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 7799786222 NGUYEN QUANG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2VXWTRT.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266949413151.20260922.233234.19036532163019.VND-TGTT-GIAP THI NGOC ANH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809222332332026nfoh096924.5390.72309.233233
|23/09/2026
|50.000,00
|6265VNIB02WCSBZY.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.232921.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16184767750.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1016187834 BUI THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2FFA9XT.Ung ho MS 2026.255.20260922.232637.00661642502.TA HOANG VIET.970423
|23/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097041509222324482026BCIO306590.5388.61767.232448
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184754738.Ung ho MS 2026.255 (bo con Nguyen Hoang Quy).CT tu 0951004195121 VU VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2VXQK17.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266050017199.20260922.232100.19033337109019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU OANH.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184732249.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1029962576 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209222317262026MYH4565265.5189.52364.231727
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16184718645.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0331000416571 PHAN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16184713084.Ung ho ma so 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1059003692 CAO THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509222315192026S0UG043196.5189.49473.231440
|23/09/2026
|200.000,00
|6265TPBVI2FFAUQI.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.231451.00322241001.TRAN VIET DUC.970423
|23/09/2026
|50.000,00
|6265SHBAP2B38W1B.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.231446.1019280878.HOANG THI BICH PHUONG.970443
|23/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970415092223142120261Vwb298297.5389.48376.231421
|23/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148125925902.20260922.148125925902-0905974445_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184703479.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0061001090941 TRAN HOANG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809222311512026e3v3081404.5189.44654.231112
|23/09/2026
|100.000,00
|6265VNIB02WCX4P8.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.231139.012076128.HOANG THU TRA MY.970441
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3NAIS.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266599336351.20260922.231122.19029899524011.VND-TGTT-PHAM DUC DUNG.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184693083.Ung ho MS 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy.CT tu 1025257569 BUI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1k2V3N8T8.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266730047455.20260922.230943.88888789.NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222307012026UR2M494564.5388.37208.230623
|23/09/2026
|30.000,00
|6265IBT1k2V3RHPY.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266215109266.20260922.230444.19039063923014.VND-TGTT-VU THI HOAI.970407
|23/09/2026
|50.000,00
|6265MCOBQ2CQ6ZII.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.230300.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
|23/09/2026
|83.857,00
|MBVCB.16184665763.VU LE XUAN uh MS 2026.254 gd anh Duong Chang.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6265IBT1iJRTYE6Y.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.230052.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|23/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)#SP#020097041509222259442026NttN285313.5389.24591.225944
|23/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16184639310.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011003539937 TRAN PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16184637437.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1028039046 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16184618522.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1033200696 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3XSG1.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26266282654300.20260922.225301.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|6265IBT1k2V3X91R.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266298283505.20260922.225243.19036281749019.VND-TGTT-VU THUY AN.970407
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184590163.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16184587962.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184579212.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184550864.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1025268229 PHAM THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16184543287.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1038146195 DANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/09/2026
|50.000,00
|6265VNIB02WCV12A.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.224231.907071997.PHAN VAN TU.970441
|23/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222240312026XLYU868604.5390.86445.223953
|23/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209222239582026NS66996834.5189.84785.223958
|23/09/2026
|200.000,00
|6265IBT1aJWWBEGA.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260922.223852.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1k2M577TQ.MS 2026.257 FT26268010143728.20260924.230506.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16215122059.MS 2026.255 (Bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1015583533 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|6267SGTTW2YFUWNH.IBFT Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.224641.060299865129.NGO THI KIM XUAN.970403
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2M555ZD.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26268100101509.20260924.223231.19031823080011.VND-TGTT-BUI VIET PHONG.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|6267SHBAP2B6Y1F7.Ung ho be Tran Khanh Chi.20260924.222911.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|24/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097041509242220172026PlSP425050.5387.75212.222017
|24/09/2026
|500.000,00
|6267VNIB02WZ6264.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260924.221751.008704060073738.DUONG THUY ANH.970441
|24/09/2026
|50.000,00
|6267MSCBD27B15FP.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.221431.0867532632.DAO THI THU.970422
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970405092422121720262DBL062051.5388.49951.221217
|24/09/2026
|40.000,00
|MBVCB.16214831494.Ung ho MS 2026.241 ( em Bui Thanh Hang ).CT tu 3943640821 LE DUONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092422110220263S41330042.5388.46505.221026
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1iJN1B1UC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260924.220822.0946191089.NGUYEN XUAN PHUONG QUYNH.970432
|24/09/2026
|450.000,00
|MBVCB.16214750887.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9975227799 PHAN HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2M5VJZ6.Ung ho ms 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26268991709028.20260924.215757.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509242156192026UWUJ025265.5189.93654.215619
|24/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509242155202026URHD022748.5189.90575.215520
|24/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16214667397.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16214636886.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16214578019.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.257(be Tran Khanh Chi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1k2M5CPXC.Ung ho MS 2026.257 Tran Khanh Chi FT26267349544593.20260924.213959.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1fJV6DQKY.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260924.213902.171914849128070.TRAN HUY DUC.970431
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1fJV6SRDA.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.213742.171914849128070.TRAN HUY DUC.970431
|24/09/2026
|300.000,00
|6267VNIB02WZDT6K.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260924.213454.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441
|24/09/2026
|60.000,00
|6267ABBKP2B6AED2.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.211929.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|24/09/2026
|200.000,00
|6267VNIB02WZ33R7.Ung ho MS 2026.257 (Tran Khanh Chi).20260924.211342.901125365.PHAM HOANG MANH.970441
|24/09/2026
|100.000,00
|An Phat Chuyen tien ung ho 2026.254 gia dinh a Duong Chang#SP#0200970488092421133720269aoq314599.5390.6573.211337
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092421122120262yz6310351.5388.149.211142
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16214123639.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1k2MYFIFQ.Ung ho MS2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267018188310.20260924.210945.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|24/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16214075000.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809242106082026dahl289138.5390.66427.210529
|24/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16214018303.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MYHNKB.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26267752045250.20260924.210225.19034254938011.VND-TGTT-VU THI TUYET.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209242057422026HDHW557091.5388.20907.205706
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097040509242054172026QYS8012668.5189.2152.205417
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MYKR6H.Ung ho ms 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267109902501.20260924.205001.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|24/09/2026
|40.000,00
|MBVCB.16213785363.TRAN TRUNG TUAN chuyen tien Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1023581908 TRAN TRUNG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MY4EVY.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267097867876.20260924.203701.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
|24/09/2026
|2.000.000,00
|6267IBT1bJIJSR89.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Tran Khanh Chi MS 2026 -257 . Chuc con vuot qua benh tat va manh khoe nhe.20260924.201922.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|24/09/2026
|5.000,00
|6267IBT1k2MYIUV9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267360549294.20260924.201554.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/09/2026
|5.000,00
|6267IBT1k2MYMNBJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26267431556336.20260924.201445.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MYMVM9.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267373540838.20260924.201243.19033725372015.VND-TGTT-TRAN VAN LAM.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209242006022026ABJO846731.5387.5740.200603
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16212946285.Ung ho MS2026 257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1015793097 VU THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241952432026waqv003130.5388.19361.195243
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16212698427.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16212681823.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9979789336 HOANG HUU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16212581286.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509241934172026JmYC756780.5390.96557.193342
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16212413239.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.257( be Tran Khanh Chi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|PHAM THI PHUONG chuyen tien UH MS 2026-254 chuc gd a Duong Chang khoe#SP#020097041509241927582026MdnK731069.5387.52948.192758
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16212360695.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16211974705.ung ho Ms 2026.257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0331000509926 NGUYEN DUY TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|5.000,00
|6267IBT1k2MPAIDG.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26267108049120.20260924.190342.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16211564639.LE THI THUY AN chuyen tien ung ho MS 2026.257 ( ba Tran Khanh Chi).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|uh 2026 256 em bui hoang vu#SP#02009704220924184334202600CO105702.5390.36749.184335
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16211512505.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0181003594878 TRAN LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MPV6RP.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26267955660371.20260924.184003.19026191912012.VND-TGTT-NGUYEN MAI HANH.970407
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MPVB7Y.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267250981970.20260924.183932.19026191912012.VND-TGTT-NGUYEN MAI HANH.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809241836272026d7aq657138.5387.81549.183627
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241835562026j793654647.5189.77574.183556
|24/09/2026
|18.000,00
|6267TPBVI2FZQ37V.ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi.20260924.183050.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|24/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.255#SP#0200970422092418191620265G90343419.5387.51786.181838
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16210973049.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0091000625847 TRUONG LE TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|6267VNIB02WZ8GNZ.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260924.181243.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|24/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.16210660299.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1063251237 VU TRAN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16210583257.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|244.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097040509241756282026DDOG066211.5387.79461.175628
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MUG49N.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267105067168.20260924.174710.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1iJNJ9XYB.Ung ho ms 2026257 be tran khanh chi.20260924.174039.693778999.NGUYEN THU LAN.970432
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241740232026DWFD204368.5387.51244.173944
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MU5XMS.LE QUOC HUY chuyen ung ho ms 2026.256 BuiHoangVu FT26267995687158.20260924.173927.19035665666017.VND-TGTT-LE QUOC HUY.970407
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.253#SP#020097048809241739012026zsrv355477.5387.39651.173901
|24/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970405092417380620267O8Q036309.5189.32275.173806
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1k2MUUHMS.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267560036578.20260924.173239.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16210066852.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097041509241730482026z5bT148921.5189.73503.173048
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16209989466.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0081001196126 NGUYEN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267TPBVI2FTP3MB.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260924.172406.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1k2MUVW78.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267348688520.20260924.172212.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|24/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16209798264.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|1.000.000,00
|6267IBT1aJWC66R2.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.171851.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|24/09/2026
|60.000,00
|6267IBT1iJNJJSPA.ZP262670637139 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260924.171720.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509241715592026EVAE078701.5189.53320.171559
|24/09/2026
|10.000,00
|6267IBT1iJNJQ5QI.tu thien.20260924.170829.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16209389900.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1019427533 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267TPBVI2FT6PX6.Ung Ho MS2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260924.165852.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|24/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509241653222026GRB1023887.5387.74960.165243
|24/09/2026
|300.000,00
|6267SHBAP2BNTMHQ.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.165138.2228889899.DIEP XUAN BACH.970443
|24/09/2026
|30.000,00
|6267IBT1cJMFRHEW.2026257 Tran Khanh Chi.20260924.165111.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16209173893.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0031000126569 MAI TRUNG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148380639136.20260924.148380639136-0973192724_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16209043001.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1aJWC7RLM.ung ho MS 2026.255.20260924.163528.00200014224058.NGUYEN LAN PHUONG.970440
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1fJVEBWMR.Ung ho MS 2026.215 (be Nguyen Duc Duy).20260924.163427.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2M8GETS.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Quy FT26267973680834.20260924.162711.19027580446015.VND-TGTT-LE THI THANH LOAN.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16208809114.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209241624312026F675650004.5387.56785.162432
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTIFUG.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu HCVNQR BK6AB4EB283C0530V.20260924.161937.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTICQT.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy HCVNQR BK6AB4EA7E48585FB.20260924.161647.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTI16Y.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang HCVNQR BK6AB4EA37019D73I.20260924.161535.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|24/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970415092416153120260q1L685609.5387.93869.161532
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTI22M.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi HCVNQR BK6AB4E9DB3FE2F5F.20260924.161404.80104432131.CTCP TM DIEN TU BAO KIM.970423
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16208565351.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16208546301.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16208519507.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970405092415584020266U5J001142.5189.76462.155801
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241554122026p4e6847556.5388.46327.155412
|24/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi-240926-15:46:46 5M3R919346#SP#0200970416092415464620265M3R919346.5189.94960.154646
|24/09/2026
|200.000,00
|6267WBVNP2BNBVCE.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.154430.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|24/09/2026
|200.000,00
|6267SGTTW2Y8S6BS.IBFT Ung ho MS 2026.257 Be Tran Khanh Chi.20260924.153940.050122883660.DO MINH HUY.970403
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16208043280.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1014434588 HOANG QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|TRAN THI KHANH LINH Chuyen tien#SP#020097048809241523182026ynap731588.5388.44311.152318
|24/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16207737928.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1026888666 DOAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16207734529.ung ho MS 2026.257 ( be Tran Khanh Chi).CT tu 0011004375293 DANG THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|7.000,00
|MBVCB.16207722674.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1067331954 PHAM HONG QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1iJNWPUT4.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.150734.272602964.DANG HOI XUAN.970432
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209241501002026FJEZ145252.5189.9237.150021
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTS79J.ung ho 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260924.145931.04230552001.NGUYEN TRAN MY LE.970423
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1iJNWU1GI.NGUYEN TRONG MINH ANH Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.145901.181526807.NGUYEN TRONG THE.970432
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241457312026ochk639356.5390.88396.145731
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MI6WGB.ung ho MS 2026.257 FT26267460981122.20260924.145402.19821828532035.VND--LE THI TRA MY.970407
|24/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MA SO 2026 256 EM BUI HOANG VU-240926-14:54:00 VtV6291780#SP#020097041609241454002026VtV6291780.5388.67664.145400
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1iJNW8Q4E.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.145115.75087907.PHAM NGOC THUY LINH.970432
|24/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.257 be tran khanh chi#SP#020097042209241447142026ZZUM417355.5189.26561.144715
|24/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970415092414411720260KN1341414.5388.90799.144042
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1iJNWMMVC.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.143845.196565442.DO THI THU HOAN.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16207218108.MS 2026.257-cau mong be Tran Khanh Chi hoi phuc suc khoe - gia dinh vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16207187838.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1043027616 LUONG TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|631.000,00
|DAO DUY AN ung ho MS 2026.255 t9 2026#SP#020097048809241432182026po49555816.5189.37372.143218
|24/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809241428272026on3b543108.5390.15110.142827
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16207101813.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026. 257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241425392026B2KM736928.5389.98538.142539
|24/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092414234620267738528479.5388.87605.142346
|24/09/2026
|150.000,00
|6267IBT1iJNWDSMV.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.142303.0977980560.LE THI NHU.970432
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MIUGFL.Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267087569003.20260924.141747.2410962022.LAM TRUC UYEN.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209241417322026DTZA575028.5390.52300.141732
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092414164920263MXJ294469.5189.47806.141650
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MIU2GU.Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267738512922.20260924.141609.2002987879.NGUYEN TONG KHANG.970407
|24/09/2026
|600.000,00
|MBVCB.16206887412.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0791000006837 DIEN HOANG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 256#SP#020097040509241408212026PJY6000921.5387.1251.140822
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092414073120265tur478667.5390.96299.140731
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MIMIBP.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267938049218.20260924.140540.6265866666.NGUYEN VAN AN.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16206835830.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|6267WBVNP2BI7LSV.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.135644.105000655368.LE CAM DIEU.970412
|24/09/2026
|5.000,00
|6267IBT1k2MISJ49.ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang tang e goi mi mong e dung noi nhung loi vay voi bo me FT26267705652479.20260924.135331.19038928473013.VND-TGTT-NGUYEN KHANH NGOC.970407
|24/09/2026
|65.000,00
|6267IBT1k2MI9BZ4.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26267030681604.20260924.135126.19070360772011.VND-TGTT-VU VAN SON.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241348342026CF4W557072.5390.90695.134834
|24/09/2026
|100.000,00
|6267MSCBD27YHG2V.Ung ho MS 2026255 Bo con ban Nguyen Hoang Quy.20260924.134518.0961590065.PHAM HANG NGAN.970422
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092413414120266yr5403391.5387.53405.134141
|24/09/2026
|28.000,00
|6267IBT1cJMFF193.QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.134103.103869196499.PHAM THI KIM CHI.970415
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16206537020.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi)#SP#020097041509241334422026FyS4142470.5388.16120.133403
|24/09/2026
|10.000,00
|6267TPBVI2FTGWZT.MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260924.132848.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|24/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148358037331.20260924.148358037331-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026257
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MIQ13L.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267637080940.20260924.132701.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTG1Y3.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.132145.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|24/09/2026
|20.000,00
|6267IBT1k2MMXY1X.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26267409497291.20260924.131641.90919391955.TRINH XUAN THANH THANH.970407
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241316392026GWVE230945.5389.21982.131639
|24/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.257be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241315252026WBDB354253.5389.15626.131446
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241315252026ep0i331651.5388.15616.131446
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241311112026KMUT517473.5387.94258.131112
|24/09/2026
|255.764,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241310272026h7qd318461.5390.89932.131027
|24/09/2026
|1.000.000,00
|6267IBT1k2MMFMRT.Ms 2026.257 FT26267048931609.20260924.130841.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1k2MMF1HQ.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267840592982.20260924.130754.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 Be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241307132026awjb309691.5389.71994.130713
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MMTYL5.Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26267589420110.20260924.130531.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|24/09/2026
|4.000,00
|6267IBT1cJMFT4TY.QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260924.130312.100887197914.PHAM HUNG THINH.970415
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16206080803.ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|6267ORCOQ2CBCV8J.LOC HO TRO MS 2026.257.20260924.130158.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|24/09/2026
|200.000,00
|MS2026-257 CHAU TRAN KHANH CHI QUANG TRI-240926-13:01:25 SK9y944138#SP#020097041609241301252026SK9y944138.5389.40216.130046
|24/09/2026
|200.000,00
|6267MCOBQ2CBCG4K.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.130028.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|24/09/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.257#SP#020097042209241259422026CMBB695899.5389.31275.125943
|24/09/2026
|50.000,00
|6267MCOBQ2CB154P.Ung ho ms2026.257 tran khanh chi.20260924.125933.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|24/09/2026
|30.000,00
|6267IBT1k2MMHVCM.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267300206440.20260924.125733.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|24/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16206019018.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1iJNQXJN1.Ms 2025-257 Be Tran Khanh Chi.20260924.125549.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16205989594.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16205985389.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1015825340 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267TPBVI2FTW618.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.257.20260924.125355.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|24/09/2026
|200.000,00
|6267SGTTW2Y8RC75.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2026.257 be Tran Khanh Chi.20260924.125116.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16205928852.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0611001961721 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16205918260.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071002444304 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1aJWCMXT5.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.124923.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|24/09/2026
|10.000,00
|6267IBT1k2MMERYV.ung ho ms 2026.257, be Tran Khanh Chi, chuc be va gia dinh binh an FT26267925005424.20260924.124923.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|6267SGTTW2Y8RAU3.IBFT Ung ho MS 2026.257 - be Tran Khanh Chi.20260924.124823.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16205893345.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0181003510247 HO LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267SGTTW2Y8RLJQ.IBFT Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi.20260924.124651.070130805459.NGUYEN THI TRUC LINH.970403
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16205884366.ms2026.257 tran khanh chi.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|6267IBT1k2MMKFBZ.MS 2026.257 MIMI ung ho be ung thu mau FT26267078704597.20260924.124538.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MMK6Q8.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267740236770.20260924.124505.19039210564017.VND-TGTT-LE TUNG SON.970407
|24/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970422092412440320263GIN997095.5387.43789.124403
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970422092412433920263GY7672183.5189.40888.124340
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241242072026ZAPD718634.5388.32685.124207
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MM76SC.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267277668831.20260924.124149.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MM7AN4.Ung ho MS 2026 257 be Tran Khanh Chi FT26267741220618.20260924.124124.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209241241232026QSWD629203.5389.27727.124124
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1iJNQFJU3.ZP262670380213 Trung Kien ung ho MS 2026.257.20260924.124042.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MM7MET.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267840490499.20260924.124031.19020683683010.VND-TGTT-DINH THANH TUAN.970407
|24/09/2026
|30.000,00
|6267IBT1cJMFTVPL.MS 2026.257( be Tran Khanh Chi).20260924.124015.100874182211.CHAU THI THUONG.970415
|24/09/2026
|100.000,00
|6267MSCBD27YUWVT.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.124007.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422
|24/09/2026
|30.000,00
|6267IBT1fJVEQJW9.Phan Thi Thu Trang chuyen tien tu Timo.20260924.123855.9007041127980.PHAN THI THU TRANG.963388
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241232092026h4s0208240.5390.72213.123130
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16205476594.DO THI PHUONG LIEN ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1iJNQE3XC.LE THI HOA chuyen tien 2026 257 TRAN KHANH CHI.20260924.120756.247529918.LE THI HOA.970432
|24/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.256 em bui hoang vu#SP#020097040509241203012026M6M7048334.5390.76114.120222
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16205188813.ung ho ms 2026.241 em Bui Thang Hang.CT tu 1035982965 NGUYEN TIET KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|1.000.000,00
|6267SHBKP2BIXREM.UNG HO MS 2026.257 (BE TRAN KHANH CHI).20260924.115937.700004652380.LY THU PHONG.970424
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809241150272026548o046075.5389.84668.115028
|24/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI PHUONG DUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092411441020269p45018046.5388.35951.114331
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241138032026mb76990611.5387.91547.113803
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1aJWCSJ25.UH Ms2026.256 ( em Bui Hoang Vu).20260924.113346.216704070001450.DO TU VI.970437
|24/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509241132342026CESm636098.5389.52075.113234
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MV3I1Z.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267945702041.20260924.113126.739519951995.NGUYEN MINH PHUONG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho Bui Hoai Vu#SP#020097048809241125542026hoot937197.5387.2808.112554
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809241124042026zchc929237.5389.91108.112404
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16204526421.2026.256 Bui Hoang Vu.CT tu 0341007184591 DINH THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|1.000.000,00
|6267NAMAP2BIENKN.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.112045.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16204420568.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MV6I54.Ung ho be Tran Khanh Chi, MS 2026.257 FT26267907238501.20260924.111508.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509241102362026QvKI513561.5389.43083.110236
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16204144378.BUI THIEN NHAN chuyen tien ung ho em Bui hoang vu.CT tu 9868918964 BUI THIEN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|400.000,00
|IBVCB.16204126556.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16204110217.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16204087291.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267TPBVI2FTF4I5.ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).20260924.105309.03216050401.NGUYEN THANH TUNG.970423
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509241036512026ITUJ080188.5390.77572.103651
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong em MaiLien HanhNguyen cac em HSSV hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209241035282026OGFR636063.5189.68864.103529
|24/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang )#SP#020097041509241025492026LlZg370812.5390.11507.102510
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1iJNQ9YJU.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.102221.152610898.NGUYEN THI NGOC ANH.970432
|24/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16203554924.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16203532789.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509241013382026hkTz325555.5390.40642.101338
|24/09/2026
|1.000.000,00
|UH MS 2026 256. BUI HOANG VU-240926-10:11:46 oeaH758884#SP#020097041609241011462026oeaH758884.5390.28909.101111
|24/09/2026
|150.000,00
|6267NBVAF2YUH4KN.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260924.101119.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16203391862.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0731000714083 NGUYEN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.255 Bo con anh Nguyen Hoang Quy chuc som khoe manh mot doi binh an#SP#020097042209240958182026PAN9471024.5387.52171.095739
|24/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang chuc khoe manh binh an#SP#020097042209240955452026QC87671095.5189.36877.095546
|24/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 257 BE TRAN KHANH CHI-240926-09:51:05 s85M097058#SP#020097041609240951052026s85M097058.5390.12141.095105
|24/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509240945352026Xu7Z220995.5189.82457.094535
|24/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209240938312026LKRN218288.5189.43968.093831
|24/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16202994052.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|6267IBT1cJMF66RP.QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260924.093141.108887574432.NGUYEN ANH KIET.970415
|24/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209240924142026A1U7829690.5389.72825.092336
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-240926-09:20:34 gE5f970195#SP#020097041609240920342026gE5f970195.5389.54754.092034
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809240919502026ujy5452230.5389.52112.091950
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809240919422026se9n451782.5390.49824.091942
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-240926-09:17:48 7PSf107778#SP#0200970416092409174820267PSf107778.5388.41469.091748
|24/09/2026
|600.000,00
|SHGD:10000367.DD:260924.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.256 CHUC TRAN KHANH CHI MAU KHOE
|24/09/2026
|50.000,00
|6267MCOBQ2CBLZUQ.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260924.091636.03101010965538.HOANG VIET.970426
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16202599074.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0541000188007 TRAN HUU HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509240907242026kst0991035.5388.93738.090724
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209240904192026O9T1310092.5387.79430.090341
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16202464575.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16202454117.ung ho ms 2026.255 bo con nguyen hoang quy.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16202447593.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|6267IBT1k2MDUSI1.NGUYEN HOANG GIANG ung ho MS 2026 257 be Tran Khanh Chi FT26267606508851.20260924.085635.10522961827013.NGUYEN HOANG GIANG.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1iJRNTYVZ.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260924.085600.68100097.NGUYEN THI THUY.970432
|24/09/2026
|200.000,00
|SHGD:12932837.DD:260924.BO:VO THI THUY AN.Remark:Vietcombank;0011002643148;VO THI THUY AN chuyen tien ung ho Ms 2026241
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509240842192026FO1R096331.5390.86774.084220
|24/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16202146462.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267MSCBD27LBBQL.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.083010.0903148481.DO GIA LAC.970422
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MDCAPN.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267172086010.20260924.082821.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16202037696.ung ho ms 2026.241 bui thanh hang.CT tu 1014248451 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092408255020262ATG742616.5387.22994.082551
|24/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 257#SP#020097042209240814352026MYSP349939.5387.79826.081436
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16201812441.TRAN THI THANH DUNG chuyen tien ung ho ms 2026256 Bui Viet Hoang.CT tu 0861000966666 TRAN THI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240759212026p7hl175593.5390.23877.075921
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240758152026n85p171895.5189.20226.075815
|24/09/2026
|200.000,00
|6267TPBVI2FT2RTD.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.074837.12696318888.NGUYEN NGOC DUNG.970423
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MSH22Y.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267062127004.20260924.074741.19039591065011.VND-TGTT-HUYNH TAN HAU.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|6267SGTTW2YC6FR4.IBFT Ung ho MS2026.256 em Bui Hoang Vu.20260924.074506.0911328082.DO THI MI SA.970403
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16201473451.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.257-be Tran Khanh Chi#SP#020097040509240741062026ET0J096010.5388.58456.074107
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16201419939.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0081000404972 TRINH CONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|11.380,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209240737132026CS2C691946.5388.44618.073714
|24/09/2026
|1.000.000,00
|MBBIZ6082808250.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-240926-07:34:48 Md5G079167#SP#020097041609240734492026Md5G079167.5387.35877.073449
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MSA4KH.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26267053006695.20260924.072436.19030942699015.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16201161649.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1055849426 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240720432026nf64051858.5387.87169.072004
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MSBRLX.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267217330171.20260924.071656.19036042882017.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TRUNG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MSBILM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267879544650.20260924.071355.13820615652012.VND-TGTT-LE THI HOAI PHUONG.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209240713002026KGMT822937.5387.59907.071222
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809240711152026z1pe029639.5390.52942.071115
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MSY3CE.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26267956004719.20260924.070906.19030652777012.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407
|24/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16200996006.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011001813035 NGUYEN THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|6267TPBVI2FJPX7U.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.070731.03939090401.NGUYEN THI MAI HUYEN.970423
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16200948174.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1025146546 HOANG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MSPR8A.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267062072611.20260924.070514.19120053005558.VND-TGTT-PHAN THI MAI DUNG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209240703562026ZETQ967802.5389.30346.070317
|24/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16200922176.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0251002014849 GIANG HONG TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16200897373.Ung ho MS 2026.256 (e Bui Hoang Vu).CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16200861186.ung ho MS 2026.256(em Bui Hoang Vu).CT tu 9949927779 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16200855443.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1031998518 CHU THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2MSUS2R.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267990057905.20260924.065731.241284.BUI HANH THUY.970407
|24/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16200833412.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021000352768 PHAM DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16200824618.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.253 ( Ong Hoang Van Thach )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16200807625.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0301000313009 TRAN THI TRANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1k2MSING3.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267588128823.20260924.065139.19032583233016.VND-TGTT-PHAN THI MY LE.970407
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209240648492026W36D452900.5388.83650.064850
|24/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148299595940.20260924.148299595940-0973953196_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1iJRNU4J3.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.064720.45171086.NGUYEN THUC ANH.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|LE THI NGOC LAN ung ho MS 2026.256 em bui hoang vu#SP#0200970488092406445220263zyy947081.5389.72558.064452
|24/09/2026
|2.000.000,00
|NGUYEN THI ANH VAN Chuyen tien ung ho ms 2026256 bui qung vu#SP#0200970488092406394920268wv4933239.5388.58742.063910
|24/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509240638532026ojRj549866.5388.55949.063853
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16200638773.ung ho Ms2026.256.CT tu 0021000469274 CAO THI LIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16200606707.ung ho ma so 2026.256 Bui hoang Vu.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970405092406310720268Z53078939.5388.36981.063107
|24/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970415092406271520265k4M527140.5189.28667.062636
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240625532026idn1899428.5390.26071.062553
|24/09/2026
|10.000,00
|chuc be nhanh khue em con con tung nay thoi a#SP#020097042209240625352026JDX6705453.5189.25373.062536
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16200492145.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011004295321 TRAN THI HOAI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1iJRNIMMQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.062027.65065908.NGUYEN THI LINH CHI.970432
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240613552026k4yo875885.5390.2371.061317
|24/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 256 EM BUI HOANG VU-240926-06:05:56 ZxKx880518#SP#020097041609240605562026ZxKx880518.5390.88604.060556
|24/09/2026
|200.000,00
|6267WBVNP2BD6964.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.060326.108002644924.VU THI LIEU.970412
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209240553472026NJHV557708.5189.73886.055347
|24/09/2026
|500.000,00
|6267ABBKP2BD6UF7.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.055233.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|24/09/2026
|100.000,00
|6267IBT1aJW1KMS1.VU THI MY DUNG chuyen tien 2026.256(Bui Hoang Vu ).20260924.055232.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.256 Em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092405420220267D28632245.5389.63794.054203
|24/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809240538442026vu7y838318.5390.61420.053806
|24/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240526392026952g832908.5388.53654.052639
|24/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209240516092026C8JZ612855.5388.49137.051610
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16200219826.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0311000730407 NGUYEN THI VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-240926-04:22:08 Gyh4172071#SP#020097041609240422092026Gyh4172071.5390.31032.042130
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-240926-04:15:18 923b604131#SP#020097041609240415182026923b604131.5387.29031.041518
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2MSWBH4.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26267639744862.20260924.040515.19070845897017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|6267MSCBD272E7VU.ms2026253.20260924.035312.0925903793.NGUYEN THANH NGUYEN.970422
|24/09/2026
|40.000,00
|ms2026.255#SP#020097042209240352322026R28Z539927.5387.22106.035233
|24/09/2026
|52.350,00
|ms2026.256#SP#020097042209240350322026U98L671620.5189.21138.035033
|24/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.256 bui hoang vu#SP#020097042209240346312026DUNH896455.5388.19554.034632
|24/09/2026
|100.000,00
|6267SHBAP2BDN89Y.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.032121.1017603855.LE THU TRANG.970443
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2M9NUL4.Ung ho MS 2026.247 - gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26267255429990.20260924.022136.1689396688.VU THUY DUONG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2M9NVNJ.Ung ho MS 2026.254 - gia dinh anh Duong Chang FT26267299650071.20260924.021730.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|24/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209240205122026Y8SJ327758.5390.92112.020512
|24/09/2026
|23.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.214#SP#020097040509240203322026QX5E031576.5389.89861.020332
|24/09/2026
|50.000,00
|ung ho. e bui thanh hang#SP#0200970488092401550420263hky803659.5388.88190.015504
|24/09/2026
|5.299,00
|6267IBT1iJRN94Q4.binh an.20260924.014550.446290282.CONG TY CO PHAN PIPO VIET NAM.970432
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809240140552026aid1801250.5387.81893.014056
|24/09/2026
|200.000,00
|6267VNIB02WJZNJ3.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260924.012626.902292999.HOANG THI VIET HA.970441
|24/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16200042987.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0611001908413 NGUYEN THI HONG MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240120312026pehh797123.5387.72781.012031
|24/09/2026
|200.000,00
|6267IBT1k2M93X3P.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267604961720.20260924.010856.19026346372011.VND-TGTT-NGUYEN VIET THANG.970407
|24/09/2026
|300.000,00
|6267IBT1k2M93U2C.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267870517564.20260924.005643.19835073999036.VND--HOANG THE ANH.970407
|24/09/2026
|67.015,00
|6267MCOBQ2CAIT39.Ung ho MS2026256 Bui Hoang Vu.20260924.005322.03101016612683.VU GIA BAO.970426
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199989146.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|270.000,00
|6267SGTTW2YC9GVT.IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260924.004751.070158294638.TRAN VAN HUU LOI.970403
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199988146.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199987295.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199986379.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199985548.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199984650.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021002069040 DINH VU HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199984417.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199983801.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|33.000,00
|MBVCB.16199983800.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9968513631 VU QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209240038462026BZ6D101381.5389.48778.003808
|24/09/2026
|20.000,00
|O5CH7KK5KMER-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422092400365220262MBW682457.5387.47257.003652
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16199964604.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9977311418 DOAN THI HOA HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148283273246.20260924.148283273246-0902892635_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach#SP#020097042209240020002026YN62285304.5189.35293.002001
|24/09/2026
|89.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509240015572026Cp2o376089.5388.31435.001600
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240011192026izyd775176.5388.26651.001119
|24/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16199897113.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)#SP#020097041509240004492026oTtK369252.5388.21326.000410
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809240004102026l5nr771920.5189.20752.000410
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.241#SP#020097048809240002242026zyua771024.5189.19316.000145
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199843416.MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1043984635 PHAM DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|1.000.000,00
|6266ABBKP2BDDQZY.Anh Kien Anh Thu ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260923.235148.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|24/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.241 EM BUI THANH HANG-230926-23:47:32 V1Rd301881#SP#020097041609232347322026V1Rd301881.5389.5119.234733
|24/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16199798237.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1029962576 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16199806779.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9989803277 NGUYEN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/09/2026
|600.000,00
|UNG HO MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-230926-23:36:50 IwVj873901#SP#020097041609232336502026IwVj873901.5388.92726.233611
|24/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16199778376.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809232329032026m4dq751711.5189.82753.232903
|24/09/2026
|100.000,00
|6266SGTTW2YCSSNK.IBFT Ung ho ms 2026. 256.20260923.232739.068363837888.Le Quang Phuc.970403
|24/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)#SP#020097041509232325272026yuST345576.5389.77844.232448
|24/09/2026
|20.000,00
|6266IBT1iJRNWS4V.Ung ho MS 2026-253 ong Hoang Van Thach.20260923.232102.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|24/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M976H8.ung ho MS 2026-241. e bui thanh hang FT26267742357780.20260923.230732.19076342855013.VND-TGTT-TRAN VIET PHUONG.970407
|24/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209232303032026GZDC805597.5387.45114.230304
|24/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209232302372026GW4P325765.5387.44669.230159
|24/09/2026
|23.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148278236770.20260923.148278236770-0839544804_Ms 2026256 Bui Hoang Vu
|24/09/2026
|100.000,00
|6266IBT1k2M9AFGS.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26267686518469.20260923.225329.629999999622.DOAN THI HANH.970407
|24/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.256#SP#020097040509232252332026AYW9065257.5389.26229.225233
|24/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.255#SP#020097040509232251242026WYIP064073.5189.23828.225125
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16231292972.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|6269IBT1k2ML17Q6.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26269158054012.20260926.000153.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2ML1MGR.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26269018811932.20260925.235908.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2MLJNPX.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26269604791000.20260925.235603.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16231255117.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2MLJTL6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26269039494000.20260925.235449.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16231231580.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16231236607.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 2965534267 VO HA VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16231225224.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16231219963.Ung ho NCHCCCL Thu Huong 0395559888.CT tu 1021894832 NONG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|12.000,00
|MBVCB.16231167240.NGUYEN HAI AN chuyen tien.CT tu 9927827333 NGUYEN HAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097041509252333312026Uutr654181.5387.98547.233331
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1aJW9FYH6.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260925.232724.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|25/09/2026
|30.000,00
|6268IBT1k2MHR71B.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26269960015640.20260925.232135.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16231101434.Ung ho MS 2026 255(bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 9979766368 HOANG THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268VNIB02WUDHE8.Ung ho MS 2026.256( em bui hoang vu).20260925.230812.945718685.PHAM THI THUAN ANH.970441
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1iJNDITPX.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260925.230022.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2MHTIVG.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26269108423041.20260925.225544.10903215999.NGO BAO TRANG.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16230856220.NGUYEN THI THU LAN ung ho CT nang buoc den truong- em Nguyen Quang Huy, o Ninh Binh.CT tu 0261003454961 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1iJNDSXCM.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.221931.0971334995.NGUYEN MANH CAM.970432
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16230674716.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809252207292026v4ks252984.5387.28086.220650
|25/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16230569483.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguye Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .258(Em Tran Gia Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|5.000,00
|6268IBT1k2MHPM45.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268137051357.20260925.215528.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1fJVH4B5W.Ung ho MS 2026.257.20260925.215511.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16230456938.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2026
|300.000,00
|6268IBT1d14WPPTQ.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260925.214752.970422Laef493000000000313446.MBBANK IBFT.970422
|25/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092521463120268V9Y213761.5387.57013.214632
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16230346992.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16230334969.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 1038624680 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|1.600.000,00
|6268IBT1bJIJAWK7.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Tran Gia Bao MS 2026 - 258 Chuc em som hoi phuc.20260925.214036.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1iJNSNU3M.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.211458.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|25/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097048809252111322026sm71098606.5389.9247.211053
|25/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097040509252111292026VFPD028037.5189.9162.211129
|25/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509252110132026NKBX023281.5189.3481.211014
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16229888356.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092521064520262uep082890.5189.86586.210645
|25/09/2026
|25.000,00
|6268TPBVI2F413XU.MS 2026.258. hungnt6.20260925.210206.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|25/09/2026
|400.000,00
|6268IBT1k2MZFFV5.Ung ho NCHCCCL DINH TRAN PHUONG ANH 0888902087 FT26268021645924.20260925.205905.19073759247017.VND-TGTT-DINH TRAN PHUONG ANH.970407
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16229589423.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16229579875.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.257 Tran Khanh Chi#SP#020097048809252042322026seun999037.5390.67747.204232
|25/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Tran Gia Bao ms 2026.258#SP#020097042209252025382026BKCU866348.5388.77183.202539
|25/09/2026
|16.868,00
|MBVCB.16229171866.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.257.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|15.678,00
|MBVCB.16229136875.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms2026. 248.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16228894533.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092519595320262rbx835667.5189.32335.195953
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16228748690.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251956512026njnr823983.5390.16047.195651
|25/09/2026
|2.000.000,00
|6268IBT1bJIJ4S3I.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Tran Gia Bao MS 2026 - 258 . Chuc con som hoi phuc.20260925.195522.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|25/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970415092519490520268ZIN972512.5390.69623.194826
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1iJNSA4I6.ung ho ms 2026242 nguyen khanh linh.20260925.194743.021210238888.CHU MINH QUAN.970432
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2MZCT1V.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26268000023770.20260925.194415.19039129625011.VND-TGTT-DOAN THI HUYEN TRAM.970407
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16228385985.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.255 (bo con Anh Nguyen Hoang Quy)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2MZJU1E.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26268970778425.20260925.193713.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809251931362026zl4l721850.5189.66169.193136
|25/09/2026
|88.000,00
|MBVCB.16228212478.Ung ho MS 2026 . 157 ( em Tran Khanh Chi).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|2.000,00
|6268IBT1fJVHVQF9.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.192551.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16228137919.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.254 (gia Dinh Anh Duong Chang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|80.000,00
|MBVCB.16228146995.Ung ho MS 2026 . 158 ( Em Tran Gia Bao ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097041509251923422026NhaR869597.5389.16317.192306
|25/09/2026
|100.000,00
|6268MSCBD27FM66K.mong be mau khoe a.20260925.192303.0352920619.VU HOAI PHUONG.970422
|25/09/2026
|200.000,00
|6268ASCB02WUBDKT.UNG HO MS 2026.258 EM TRAN GIA BAO-250926-19:13:22 6268ASCB02WUBDKT.20260925.191322.702559.PHAN TRONG NGHIA.970416
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M6LSCY.Ung ho MS 2026.253 FT26268064339470.20260925.191148.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M6Z2GJ.Ung ho MS 2026.254 FT26268970660960.20260925.190616.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M665X8.Ung ho MS 2026.255 FT26268643300519.20260925.190428.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209251901372026WRL8783761.5390.76970.190138
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M6KU4A.ung ho ms 2026 253 FT26268556720935.20260925.185854.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M6KCCD.ung ho ms 2026 254 FT26268556718605.20260925.185810.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M67T3M.ung ho ms 2026 255 FT26268490642092.20260925.185726.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M67BQX.ung ho ms 2026 256 FT26268408648404.20260925.185632.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M67DUK.ung ho ms 2026 257 FT26268490163010.20260925.185553.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M67QJD.ung ho ms 2026 258 FT26268626174238.20260925.185515.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M6UKYP.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26268655560852.20260925.183645.1110101983.LE THI THAM.970407
|25/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16227192126.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.254(Gia Dinh Anh DUONG CHANG) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16227169094.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao.CT tu 9982088030 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2M6MPJ8.Ung ho Ms 2026.257 FT26268345759969.20260925.182833.19030639046017.VND-TGTT-NGO DOAN HIEU.970407
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16227030670.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071002751846 NGUYEN THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809251822442026krmj416723.5389.21292.182244
|25/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251822242026mypq415162.5388.17944.182224
|25/09/2026
|50.000,00
|ms2026.258#SP#0200970422092518220320269U13962728.5389.17039.182204
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16226643630.Ung ho 2026.251 (Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16226619448.Ung ho MS.2026.256 (Bui Hoang Vu).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16226540640.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0271000578341 NGUYEN NGOC NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#0200970422092518002320264ROJ714391.5189.69377.180024
|25/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#02009704220925175035202640GN115775.5388.237.174956
|25/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.256 Bui Hoang Vu#SP#020097048809251749522026mawj251901.5189.95015.174952
|25/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209251748302026MKTB848294.5189.84324.174754
|25/09/2026
|10.000,00
|6268IBT1k2MELZK1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26268608287035.20260925.174808.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268WBVNP2BPQ973.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.172329.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|25/09/2026
|1.200.000,00
|6268IBT1iJN9H4E3.Ung ho MS 2026 - 257 - 258 - 259.20260925.171403.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|25/09/2026
|1.200.000,00
|6268IBT1iJN9H8KW.Ung ho MS 2026 - 254 - 255 - 256.20260925.171304.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|25/09/2026
|1.200.000,00
|6268IBT1iJN9HS9P.Ung ho MS 2026 - 251 - 252 - 253.20260925.171212.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|25/09/2026
|1.200.000,00
|6268IBT1iJN9HW8Q.Ung ho MS 2026 - 248 - 249 - 250.20260925.171118.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16225147349.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16225139538.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16225109952.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJN97356.ZP262680570171 Ung ho NCHCCCL TRINH NGA 0974640078.20260925.164838.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16224900226.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0531000275266 HOANG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209251627372026GSRG514475.5388.16903.162702
|25/09/2026
|100.000,00
|6268MCOBQ2C1ZEW7.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260925.162540.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|25/09/2026
|20.000,00
|6268MSCBD27CDDWM.gui ms 2026 258.20260925.155619.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16224153080.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0301000359939 TO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209251550492026QZWX996554.5189.91551.155049
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MKPUK4.Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268699674484.20260925.154643.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MKUIS6.DAO ANH TUAN MS 2026.257 FT26268595145537.20260925.154332.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209251540532026BFIL438348.5387.28979.154054
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1aJW92Q1Q.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260925.153453.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2MKMMBD.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268607888369.20260925.153414.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16223871579.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MK9QZP.Ung ho NCHCCCL HUYEN 0862574805 FT26268194015583.20260925.152050.19037342728016.VND-TGTT-LUONG THI KHANH HUYEN.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209251519422026AG2F874913.5387.374.151943
|25/09/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.256 BUI HOANG VU-250926-15:16:52 YVdz612637#SP#020097041609251516522026YVdz612637.5388.82969.151652
|25/09/2026
|140.000,00
|6268MCOBQ2C1JBQY.Ung ho MS 2026.255 bo con anh Hoang Quy.20260925.151538.03886018511993.NGUYEN THI NGOC ANH.970426
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16223547187.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0711000266545 NGUYEN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16223531618.NGUYEN THI PHUONG LOAN - Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 1140321999 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao-250926-15:09:09 PgnB658269#SP#020097041609251509092026PgnB658269.5390.36889.150830
|25/09/2026
|10.000,00
|6268IBT1k2M7NER2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26268754019614.20260925.150040.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2M7NSM9.Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268314720540.20260925.145904.19035865569016.VND-TGTT-LE THANH CHUONG.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|6268TPBVI2FRUH9D.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260925.145411.00786252526.HOANG NGUYEN THAO VY.970423
|25/09/2026
|100.000,00
|6268SGTTW2YJ4AD9.IBFT Ung ho 2026.256 Bui Hoang Vu.20260925.145006.060091198889.PHAM HOAI DONG.970403
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M7F6N1.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268768180424.20260925.144739.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M7FDWF.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26268646969523.20260925.144559.19028461821017.VND-TGTT-VO PHUC DAT.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509251434512026IBBN093651.5189.28259.143412
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16222842864.ung ho ct nchcccl.CT tu 9786086000 PHAM HONG XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16222837508.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0381002152311 PHAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|20.000,00
|6268IBT1iJN2RKZC.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.141706.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|25/09/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.16222715741.UH MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.16222709482.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16222680750.UH MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16222636252.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0021001697832 CAO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16222603416.Ung ho MS 2026.258 (Em Tran Gia Bao).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222591136.UH MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222573783.UH MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222552920.UH MS 2026.258 (em Tran Gia Bao) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16222539634.UH MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|150.000,00
|6268NBVAF2YW2C2Z.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.135643.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251355442026vspv300981.5189.6813.135544
|25/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097041509251355252026TPQl379830.5390.4981.135525
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222499344.UH MS 2026.255 (Bo con a Hoang Van Quy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097041509251353342026879n375133.5387.94804.135258
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222475120.UH MS 2026.254 (GD anh Duong Chang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.258. tran gia bao#SP#020097042209251351492026UIJV390182.5387.84969.135150
|25/09/2026
|10.000,00
|6268IBT1k2M7UA9J.Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268217250869.20260925.135114.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|25/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16222438432.UH MS 2026.253 (Hoang Van Thach).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M78EZF.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268106589472.20260925.134808.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2M78KZN.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26268930478761.20260925.134802.9985956363.NGUYEN THI NGOC CHAM.970407
|25/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16222405540.UH MS 2026.252 (Nguyen Hong Quang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2M7IVVU.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268430200297.20260925.134259.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|25/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao-250926-13:39:04 pVJm847128#SP#020097041609251339052026pVJm847128.5189.18472.133905
|25/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2103373690702467072.20260925.Scan QR Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi 2103373690702467072
|25/09/2026
|100.000,00
|UNG HO NCHCCCL MAI 0354223388#SP#0200970422092513384020265B9J515985.5389.17032.133841
|25/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#0200970422092513380420269T21619107.5387.13243.133725
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16222271917.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|6268MCOBQ2C11D9B.Ung ho ms2026.258 tran gia bao.20260925.133317.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16222163235.MS2026.256 ( Em Bui Hoang Vu).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268ABBKP2B7UWCT.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.132602.336636.VU THI HAI YEN.970425
|25/09/2026
|56.900,00
|MBVCB.16222141257. Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16222136568.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M71ZFG.Ung ho MS2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26268217115415.20260925.131539.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097040509251315132026NNF6006071.5387.94608.131514
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1iJN26MPZ.Ung ho NCHCCCL Ngoc Lam.20260925.131321.0949857452.NGUYEN LUU PHUONG NGOC LAM.970432
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16221999835.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0251001131548 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M7J86Y.Ung ho MS2026.255 bo con anh Quy FT26268332570575.20260925.131040.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2M7WZ3A.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268460589419.20260925.130830.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221917863.ung ho MS 2026.255 (bo con anh nguyen hoang quy).CT tu 1032133213 NGUYEN DUY KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2M7Q69M.Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268252941382.20260925.130447.19038867039013.HA THI YEN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M7QKN8.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268500900311.20260925.130439.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221841165.2026 258.CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509251259412026Ja5S230788.5189.12425.125941
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16221815913.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0061000953234 HOANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MG3RRT.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26268075396069.20260925.125152.19026540765014.VND-TGTT-DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MG3KWT.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26268422815952.20260925.125046.19026540765014.VND-TGTT-DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MG39KI.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26268589363687.20260925.124913.19026540765014.VND-TGTT-DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MGFBXW.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26268314229167.20260925.124700.8831456789.DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268SGTTW2YJC1HE.IBFT Ung ho MS 2026.258 e Tran Gia Bao.20260925.124644.050122883660.DO MINH HUY.970403
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2MGTUQW.Ung ho MS2026.258 em Tran Gia Bao FT26268175184522.20260925.124315.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16221573814.MS 2026.258.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221523640.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221525187.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221512757.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148512808645.20260925.148512808645-0937300594_Ung ho NCHCCCL
|25/09/2026
|200.000,00
|6268TPBVI2FR8QFD.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.123038.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|25/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148511488116.20260925.148511488116-0367668157_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25/09/2026
|100.000,00
|6268SGTTW2YJ1PEU.IBFT Ung ho MS 2026.258 - em Tran Gia Bao.20260925.122513.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MGKU35.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26268770185346.20260925.122507.19026540765022.VND-TGTT-DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16221301165.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1aJW2FRIK.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.122314.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16221259288.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MGAAZ2.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26268009029089.20260925.121713.19026540765014.VND-TGTT-DANG TRI SI.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2MGAAKC.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268039307734.20260925.121712.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|25/09/2026
|300.000,00
|Ung ho NCHCCCL Le Do Thu Phuong 0917272186#SP#020097048809251216582026hucq011044.5388.56607.121658
|25/09/2026
|10.000,00
|6268TPBVI2FRMN44.MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.121129.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|25/09/2026
|30.000,00
|6268IBT1k2MGBYWY.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268353347072.20260925.121120.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268ORCOQ2C1B7XQ.LOC HO TRO MS 2026.258 GIABAO.20260925.121058.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209251210282026WV1C336557.5389.10984.121028
|25/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16221065976.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268TPBVI2FRMKBF.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.120733.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251207072026beq7972667.5390.88853.120707
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJN2PJQ5.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.120432.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|25/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16220851850.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16220823283.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16220808372.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16220773157.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251149102026toc0898272.5387.62141.114910
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16220636446.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0581000737182 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1k2MGSSZX.ung ho Ms 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268030006815.20260925.114412.3088786789.PHAM VAN PHU.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16220621969.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MGS2HR.UNG HO MS 2026.255 Bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26268961414878.20260925.114403.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16220612060.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16220584123.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 9798168168 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251139092026jnar854947.5390.87639.113909
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MGWTEM.Ung ho MS 2026.249. Me Con ba Nguyen Thi Ly FT26268972300333.20260925.112952.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|25/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809251125562026qmcp798205.5189.90968.112556
|25/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148498659034.20260925.148498659034-0983923063_Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809251110262026k7pf732806.5388.78768.111027
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJN21ATE.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260925.110327.10777194.NGO THI NHU HOA.970432
|25/09/2026
|1.000.000,00
|6268IBT1k2MAHWU6.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268031897068.20260925.110251.19020144131888.VND-TGTT-DAO NGOC KHANH.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|An Phat Chuyen tien ung ho 2026.257 be tran khanh chi#SP#020097048809251055482026l3c7673144.5388.82272.105548
|25/09/2026
|1.000.000,00
|6268IBT1k2MAKG74.Ung Ho MS 2026.257 FT26268098805123.20260925.105300.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MAKVCB.Ung ho MS 2026.256. Em Bui Hoang Vu FT26268884197492.20260925.105201.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJN2WPWI.LE THI HOA chuyen tien 2026 258 TRAN GIA BAO.20260925.104946.247529918.LE THI HOA.970432
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2MA7VAK.Ung ho MS 2026.254. Gia dinh anh Duong Chang FT26268763809058.20260925.104909.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1fJVZQPY1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 256 em Bui Hoang Vu.20260925.104909.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MAGXAS.Ung ho MS 2026.257. Be Tran Khanh Chi FT26268589007791.20260925.104807.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16219673315.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0041000188793 NGUYEN THI TRANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJN2Q9WS.Ung ho nchcccl.20260925.104149.12011964.NGUYEN HUY HOANG.970432
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MABBW4.Ung ho MS 2026.258. Em Tran Gia Bao FT26268684084773.20260925.103810.19024965934011.VND-LE THI HONG THANH.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16219497869.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0781000435064 DANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|400.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.255 anh Nguyen Hoang Quy mong giadinh hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem lamviectot#SP#020097042209251031422026OPR3978593.5387.27567.103103
|25/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.255 ung ho bo con Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209251030292026AOJE677958.5387.20544.103030
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16219425546.ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu).CT tu 0061000271288 NGUYEN PHUONG TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|6268MSCBD27MLZ6D.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260925.102905.0905745779.PHAN DO NHAT TAN.970422
|25/09/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THI KIEU NGA - UNG HO MS 2026252 ( 500 .000) EM NGUYEN HONG QUANG VA UNG HO MS 2026256 ( 500.000) EM BUI HOANG VU
|25/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.258 EM TRAN GIA BAO-250926-10:27:34 23e9845995#SP#02009704160925102735202623e9845995.5389.3099.102655
|25/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao-250926-10:25:41 FcFP581912#SP#020097041609251025422026FcFP581912.5388.91184.102542
|25/09/2026
|1.000.000,00
|6268MCOBQ2C1YAFL.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260925.102029.04301010930566.HOANG ANH DUNG.970426
|25/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16219198490.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2MA2FR4.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268422203088.20260925.100413.313131313131.NGUYEN NGOC MINH.970407
|25/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209250952492026B1JW983227.5387.96943.095210
|25/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148486779793.20260925.148486779793-0917310525_Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148486758007.20260925.148486758007-0896362334_Ung ho NCHCCCL
|25/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970488092509450120264jxc406920.5387.54552.094501
|25/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.249#SP#020097042209250942162026UQAQ506334.5189.41066.094217
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M43PDM.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26268256947047.20260925.093519.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809250932042026f0fl360707.5388.85304.093204
|25/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16218581178.UH MS 2026.258 - em Tran Gia Bao - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|6268IBT1k2M4TXZI.ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268216383782.20260925.093047.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407
|25/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148484108586.20260925.148484108586-0966931495_Ung ho MS2026 256 Em Bui Hoang Vu
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1aJW2GUGJ.ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.092646.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809250924252026cp6e333838.5387.45649.092425
|25/09/2026
|650.000,00
|unghoms 2026.255 nhom shadow#SP#020097048809250921092026fjqi322325.5390.27982.092109
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16218424545.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1026727979 NGUYEN VAN LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268TPBVI2FZ7UDC.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260925.091955.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|25/09/2026
|200.000,00
|6268SGTTW2YFITBW.IBFT Quynh Nhu chuc chi mau khoe.20260925.090855.040113452260.VO THI KIM PHUONG.970403
|25/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026 - 258 em Tran Gia Bao#SP#02009704050925090553202657ON004942.5390.56108.090554
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1iJNCG9TQ.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.090419.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1iJNCG2KE.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.090405.108073357.HA TUAN ANH.970432
|25/09/2026
|50.000,00
|6268TPBVI2FZ6GQL.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260925.090321.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209250902392026S00Q341114.5389.39852.090240
|25/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 258 EM TRAN GIA BAO-250926-09:01:30 IBZ0918901#SP#020097041609250901302026IBZ0918901.5189.35387.090130
|25/09/2026
|50.000,00
|6268MCOBQ2CB5D9I.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260925.090120.03101010965538.HOANG VIET.970426
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16218150179.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16218112251.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1021000003265 DO THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|6268ORCOQ2CB59AQ.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260925.085659.0003100005108007.TRIEU THI THU HANG.970448
|25/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#02009704150925085349202679tG231337.5389.576.085313
|25/09/2026
|50.000,00
|6268IBT1k2M45FMG.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268056330758.20260925.085335.19039904191013.VND-TGTT-LE THUY NGA.970407
|25/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16218031240.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809250850462026ifv9216466.5389.87949.085046
|25/09/2026
|10.000,00
|6268IBT1k2M4YF2Z.ung ho ms 2026.256, em Bui Hoang Vu, chuc em va gia dinh binh an FT26268685697080.20260925.085030.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16217998914.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1018817763 NGUYEN THI HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16217996797.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16217956931.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0311000709964 HOANG THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970405092508434120267G04093955.5389.58378.084341
|25/09/2026
|30.000,00
|6268IBT1k2M4UYC7.NGUYEN THI MAI chuyen Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268030628019.20260925.084258.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148477571601.20260925.148477571601-0703137224_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809250842132026e00y187563.5387.51518.084213
|25/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509250840392026TE4P079107.5390.45656.084039
|25/09/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.258#SP#0200970488092508393920264iw6178946.5388.42168.083940
|25/09/2026
|300.000,00
|6268IBT1k2M48QJ8.Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao FT26268416504065.20260925.083832.19035754878011.VND-TGTT-NGUYEN SONG TOAN.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|6268IBT1k2M4MXZR.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268937014702.20260925.083514.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209250834542026IDDB777820.5389.21663.083454
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16217753402.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2006.258 EM TRAN GIA BAO-250926-08:31:59 A2T0832521#SP#020097041609250831592026A2T0832521.5389.8949.083159
|25/09/2026
|50.000,00
|ms2026.257#SP#020097042209250828282026GJRA220860.5189.96316.082829
|25/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.258-em Tran Gia Bao#SP#0200970405092508271220267REQ013026.5387.91180.082712
|25/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097040509250822322026EEIN090103.5189.72489.082232
|25/09/2026
|20.000,00
|6268IBT1cJM3VMWE.QR - Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.081657.109866696630.TRAN VAN TOAN.970415
|25/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16217542928.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268TPBVI2FZDNV9.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260925.081611.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|25/09/2026
|15.000,00
|6268IBT1aJW25RH8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026249 (Me con ba Nguyen Thi Ly).20260925.081558.0339306897.VU DUC TU.970437
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16217537940.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0071000071722 VO THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268TPBVI2FZD3Y1.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260925.081330.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16217496986.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0071000808691 HO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|6268TPBVI2FZDKTH.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).20260925.081150.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|25/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097042209250808222026KBK4766074.5387.16336.080744
|25/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970422092508071420263993766832.5388.11637.080635
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16217391794.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16217355072.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|500.000,00
|6268IBT1iJNCISA4.Ms 2026-258 uh em Tran Gia Bao.20260925.075718.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/09/2026
|100.000,00
|TRAN THI NGOC SUONG chuyen tien ung ho ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209250755322026KL4Y220470.5189.68001.075453
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16217250033.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.248 (cha con og Quang va Long).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16217231625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-250926-07:44:26 Lbv1593318#SP#020097041609250744262026Lbv1593318.5390.27005.074426
|25/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16217074740.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026. 258( em Tran Gia Bao).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16217071330.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.247 (gd anh Nguyen Duy Ban).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|10.000,00
|6268IBT1fJV6ANQP.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.20260925.073050.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|25/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16216908882.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16216889278.Chuyen tien ung ho.CT tu 0031000242594 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209250723152026EE9I503804.5390.49297.072316
|25/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209250722312026QX4A893876.5189.47275.072231
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16216700861.Chuyen tien ung ho ms 2026 258 em Tran Gia Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16216692222.Chuyen tien ung ho ms 2026 257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809250712212026sg9h871775.5389.11229.071222
|25/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16216572042.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509250704022026JDT8099264.5390.83168.070402
|25/09/2026
|200.000,00
|6268IBT1k2MBBQCR.Us bui hoang vu FT26268970268498.20260925.070338.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|25/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16216528745.Ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.257#SP#020097040509250559392026FMN6065779.5389.28194.055900
|25/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi, ma GD 100000184183954#SP#0200970449092505333020269891134783.5390.4225.053330
|25/09/2026
|100.000,00
|6268ABBKP2B6RW6K.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260925.051637.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|25/09/2026
|500.000,00
|6268TPBVI2FZVBZA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260925.013021.03987746701.LUONG VIET HOANG TAM.970423
|25/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16215284789.NGUYEN THU TRANG chuyen tien ung ho em bui thanh hang.CT tu 1036064361 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16215221282.Hoang Huu An ung ho ms 2026.257.CT tu 1039032031 HOANG QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|29.000,00
|MBVCB.16245855524.LANG THI THUY ung ho MS 2026.259( em chau huynh thien an ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.16245846672.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209262229442026G128884291.5387.53089.222945
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2IJH92X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26271371991646.20260926.222906.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2IJZKER.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271800980780.20260926.222628.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2FW2DG7.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.222501.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1aJWD82LH.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260926.221128.4400100985641613.LUU THI HANG.970446
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809262203162026u4my846288.5390.83306.220316
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097040509262202272026SMVQ086083.5390.80800.220147
|26/09/2026
|200.000,00
|6269ASCB02WGEF72.UNG HO MS 2026.259 EM CHAU HUYNH THIEN KHANG-260926-21:56:12 6269ASCB02WGEF72.20260926.215612.30007547.LAM NGOC BICH.970416
|26/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509262150252026b4lf436381.5388.42392.215025
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Changem mong Phat thuong gd acc som lien chan tay khoe lai ve voi conmomg cac con chuyen hoa benh chuyen duyengd anh c dc khoe manh binh an bot kho#SP#020097042209262139012026A1K4840459.5390.3912.213901
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2IJ8V5V.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26271514550337.20260926.212941.19037010349011.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET MAI.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2026.257 -Tran Khanh Chi#SP#020097040509262117442026P3Z4064601.5390.22602.211744
|26/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148744188603.20260926.148744188603-0979271231_Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26/09/2026
|1.800.000,00
|6269IBT1bJIJL85P.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Chau Huynh Thien Khang MS 2026 - 259 . Chuc con vuot qua benh tat song khoe manh nhe.20260926.211042.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2IJCRWY.ung ho MS 2026.259 FT26271030088972.20260926.210406.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16244659722.NGUYEN THI PHUONG LOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1140321999 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488092620290820263ddp574277.5388.96051.202908
|26/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16244360941.Chuyen tien ung ho.CT tu 0501000082592 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16244187596.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0331000416571 PHAN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269IBT1k2IW4XKA.Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269596005507.20260926.200211.19027737782014.VND-TGTT-TRUONG NU NGOC DIEP.970407
|26/09/2026
|225.000,00
|MBVCB.16243377140.DANG HUNG ANH chuyen tien.CT tu 9816894711 DANG HUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097048809261907062026yorj257079.5390.32874.190706
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2IQF7YF.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26269708408389.20260926.185636.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1k2IQPD1V.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269877117093.20260926.181728.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|26/09/2026
|30.000,00
|6269SGTTW2YZK5F9.IBFT Uh ms2026.253 chuc ong mau khoe.20260926.181013.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|26/09/2026
|30.000,00
|6269SGTTW2YZK6N2.IBFT Uh ms 2026.254 chuc b mau khoe.20260926.180915.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|26/09/2026
|30.000,00
|6269SGTTW2YZK39T.IBFT Uh 2026.256 chuc e mau khoe.20260926.180743.030904090548.BUI THI PHUONG.970403
|26/09/2026
|50.000,00
|6269IBT1fJVTJX6E.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.174450.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|26/09/2026
|99.000,00
|DONG THI THO chuyen tienung hoMs 2026.241 Bui Thanh Hang#SP#020097048809261739422026ypr1848419.5388.68618.173942
|26/09/2026
|50.000,00
|6269IBT1k2MNTYFS.MS 2026.259 FT26269166101125.20260926.173059.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.16241146322.NNC ung ho MS2026258 be Tran Gia Bao.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.16241105788.NNC ung ho Ms2026259 Chau Huynh Thien Khang.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.16241064959.NNC ung ho Ms2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16240979775.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16240969928.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970422092617171920268SJ8611751.5389.17275.171720
|26/09/2026
|200.000,00
|6269ABBKP212K95T.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.171148.0141012441019.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970425
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1fJVLNIQR.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.170322.903057696.PHAM VAN CUONG.970406
|26/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16240654890.SANO MASAYOSHI ck ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809261640522026v6sf558881.5390.83685.164052
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2MNSLZU.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269699868902.20260926.163856.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|chau huynh thien khang ms 2026 259#SP#020097041509261637362026A7Wo982536.5387.63894.163736
|26/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16240196079.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269IBT1k2MN9KR7.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26269602090593.20260926.163541.1827467968.NGUYEN THU VAN.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809261626332026qg5e500870.5388.98887.162553
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1iJNIJ7YL.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260926.162408.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1iJNIJJGM.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260926.162028.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|26/09/2026
|300.000,00
|Nguyen Tri Dung Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209261620092026FGRL404570.5189.63138.162009
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MNWCEU.Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269345925820.20260926.161938.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/09/2026
|500.000,00
|6269IBT1k2MRRKWD.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26269117289041.20260926.161221.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2MR3WY8.Ung ho Ms 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269970088650.20260926.160458.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970405092615485420269A3P073271.5389.90016.154854
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509261548202026M760070573.5390.86194.154740
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097040509261547142026OSK2065388.5387.80576.154714
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509261546402026BL3U062665.5387.78002.154641
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16239437855.MS 2026.259- cau mong be Chau Huynh Thien Khang som khoe manh va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269ASCB02WERIKV.MAI TUONG VY XIN UH MS2026.259 CHAU HUYNH THIEN KHANG-260926-15:45:06 6269ASCB02WERIKV.20260926.154506.43150017.MAI TUONG VY.970416
|26/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209261544462026HM6U389604.5387.68004.154447
|26/09/2026
|300.000,00
|6269SGTTW2YZFC1P.IBFT NGUYEN VAN CHUNG chuyen tien ung ho MS 2026.254 giadinh anh Duong Chan.20260926.154114.060308889133.NGUYEN VAN CHUNG.970403
|26/09/2026
|200.000,00
|NGOC DON dt 0812966115 ung ho ms 2026258 cho tran gia bao#SP#020097048809261535052026pxq9310003.5387.15822.153505
|26/09/2026
|50.000,00
|6269IBT1k2MRADPK.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269301310022.20260926.153247.1413265868.DANG THI NGOC BE.970407
|26/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16239220236.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.259( em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1cJMXWCLX.Ung ho NCHCCCL Ho Tan Dung 0944510091.20260926.152900.105878825673.HO TAN DUNG.970415
|26/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209261528182026XHUZ595625.5390.81301.152739
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209261525302026VE23186321.5388.66536.152530
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16239108839.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.258 ( em Tran Gia Bao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097041509261506472026Mdj2664254.5189.72434.150647
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209261456032026LGWQ742894.5387.19194.145604
|26/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509261446472026efBf604286.5189.72610.144610
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16238631813.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0021000433281 NGUYEN VAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.257#SP#020097048809261425482026b9hc090978.5390.71017.142549
|26/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16238416103.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0021000307110 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16238349582.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|5.000.000,00
|6269ASCB02WE177M.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-260926-14:18:25 6269ASCB02WE177M.20260926.141825.19307661.NGUYEN THI XUAN THUY.970416
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16238329988.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16238324000.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0031000009137 HA THI NHU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269ASCB02WECCJR.UNG HO 2026.256 EM BUI HOANG VU-260926-14:08:38 6269ASCB02WECCJR.20260926.140838.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16238203845.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209261353402026CUS0349321.5387.21000.135340
|26/09/2026
|100.000,00
|6269SHBKP212AHJD.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260926.135254.700011494156.NGUYEN VAN TRUNG.970424
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MXE8A9.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026 259 chau Huynh thien Khang FT26269092909483.20260926.134827.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2FUBRNG.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.134325.83501061992.NGUYEN THI QUYNH NGA.970423
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237930899.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237915214.ung ho MS 2026.251.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237900615.ung ho MS 2026.252.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237896700.ung ho MS 2026.253.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237891828.ung ho MS 2026.254.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237879483.ung ho MS 2026.255.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237876802.ung ho MS 2026.256.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237861802.ung ho MS 2026.257.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237868151.ung ho MS 2026.258.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16237841356.ung ho MS 2026.259.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16237767495.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16237755581.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16237729783.Ung ho MS2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:thu thao ung ho ms 2026. 247 gd nguyen duy ban#SP#020097040509261320202026X30B028174.5390.83902.131940
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16237654635.ung ho MS 2026.257.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16237609937.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0031000307959 DOAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16237607283.ung ho MS 2026.256.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2MXIA2Y.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269705475250.20260926.130520.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|6269ASCB02WEY7G5.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi-260926-13:04:25 6269ASCB02WEY7G5.20260926.130425.30007547.LAM NGOC BICH.970416
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho nchcccl NGUYEN THI NGOC THAM 0377136047#SP#0200970415092612534620268jRF309432.5388.61881.125346
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16237297736.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0011004418856 DANG THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1aJWSBE53.VU THI MY DUNG chuyen tien2026.259( be Chau Huynh Thien Khang .20260926.124115.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|26/09/2026
|300.000,00
|6269IBT1k2MX1U5Z.LBT chuyen ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi FT26269341470140.20260926.123826.19026886121032.VND-TGTT-LE THU THAO.970407
|26/09/2026
|150.000,00
|6269IBT1k2MX1UVE.tang MS 2026.259- Chau Huynh Thien Khang FT26269039384339.20260926.123825.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|26/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16237010073.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16236991801.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148669442790.20260926.148669442790-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026258
|26/09/2026
|50.000,00
|6269MCOBQ2CMAZUS.Ung ho ms2026.259 chau huynh thien khang.20260926.121325.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/09/2026
|2.000,00
|6269IBT1fJVLP8JY.Ung ho MS 2026.259 (em Chau HuynhThien Khang).20260926.120507.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M36VWL.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269008972074.20260926.120100.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2M36QU9.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26269109870766.20260926.120019.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2M3E6D3.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26269432946148.20260926.115931.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M3EPMW.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26269165686808.20260926.115845.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2M3EWKC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26269956987946.20260926.115745.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M3KEHZ.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26269937670398.20260926.115649.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M3K9J1.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26269938450914.20260926.115525.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|26/09/2026
|30.000,00
|6269IBT1cJM3RP6D.QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.114202.106005005495.LUONG NGOC MINH.970415
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2M35VN9.Ms 2026 259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269011880033.20260926.114002.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148663452282.20260926.148663452282-0854076607_Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1d14J87Z8.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260926.113611.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2026
|500.000,00
|6269IBT1k2M3UGYV.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269459101399.20260926.113255.1142019000.LE BICH NGOC.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209261131122026MVRL889718.5389.90016.113112
|26/09/2026
|50.000,00
|6269TPBVI2F4PL6Z.MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang.20260926.112801.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|26/09/2026
|20.000,00
|6269IBT1iJNVFF2S.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260926.112309.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|26/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16235892976.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.259 Em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097048809261118112026g2k5530333.5390.8710.111811
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16235651460.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269TPBVI2F46VQ8.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260926.110351.15051981111.NGUYEN NGOC TIEN.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M3J111.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269092289806.20260926.110235.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16235619954.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0541000336336 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|6269IBT1iJNVH2H1.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.105951.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2M3QP2V.Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269308833495.20260926.105808.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209261055112026FEJK548780.5189.70952.105512
|26/09/2026
|50.000,00
|6269VNIB02WWSX38.ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260926.105157.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|26/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488092610485320267gkz415857.5388.33689.104813
|26/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16235331723.Chuyen tien ung ho.CT tu 0561000528452 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|5.000,00
|6269IBT1k2MFLEQU.Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269840036800.20260926.103954.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16235271559.ung ho Ms 2026.256(em Bui Hoang Vu).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|6269TPBVI2F4NQ5U.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.103750.55588882929.NGUYEN THI THANH THUY.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|6269ASCB02WWXLB9.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang-260926-10:35:28 6269ASCB02WWXLB9.20260926.103528.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1iJNV7LKP.LE THI HOA chuyen tien 2026 259 CHAU HUYNH THIEN KHANG.20260926.103120.247529918.LE THI HOA.970432
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2MF62VS.Ung ho 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269691003616.20260926.103023.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|26/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092610283320268llr338856.5388.18544.102833
|26/09/2026
|100.000,00
|6269ASCB02WWK5VL.UNG HO MS 2026.259 CHAU HUYNH THIEN KHANG-260926-10:25:49 6269ASCB02WWK5VL.20260926.102549.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MFGA2V.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269120573914.20260926.102037.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|MS2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809261011332026z259273901.5387.26505.101133
|26/09/2026
|10.836,00
|6269TPBVI2F4DADZ.ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang.20260926.100353.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1k2MFMUXS.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269653803107.20260926.095251.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16234529052.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 9902498898 DINH VAN HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269IBT1d14J167V.ung ho MS 2026259 em Chau Huynh Thien Khang.20260926.094137.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MF9VM9.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269010789634.20260926.094124.10520896114011.VND-TGTT-HOANG VAN GIAP.970407
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1k2MF1FXL.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26269704792109.20260926.093447.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|26/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509260932352026Aky5479312.5189.24491.093235
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16234245108.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1015921441 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.259-em Chau Huynh Thien Khang#SP#0200970405092609255620267NO3059600.5388.92558.092556
|26/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16234177215.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|30.000,00
|6269ASCB02WWRURF.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang-260926-09:19:36 6269ASCB02WWRURF.20260926.091936.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MTX2CE.Ung ho be Chau Huynh Thien Khang,MS 2026.259 FT26269777831732.20260926.091553.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|26/09/2026
|300.000,00
|6269VNIB02WWR23G.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.091426.055507260.NGUYEN VAN DUC.970441
|26/09/2026
|20.000,00
|Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2026.259#SP#020097048809260911452026r52r044281.5387.27170.091145
|26/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209260910222026IXPF773863.5387.20575.091022
|26/09/2026
|70.000,00
|6269IBT1k2MTLFPL.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269645808221.20260926.090631.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097048809260904532026q1xd018778.5189.99461.090453
|26/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148640577594.20260926.148640577594-0905192863_Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209260858532026QN6Z620117.5388.74798.085817
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16233804831.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16233755211.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269ASCB02WW8EJR.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-260926-08:52:55 6269ASCB02WW8EJR.20260926.085255.46165397.NGUYEN THI LINH.970416
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16233643208.Ung ho MS 2026.254( Gia dinh Anh Duong Chang ).CT tu 1021105489 NGUYEN HOANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|26.000,00
|MBVCB.16233621191.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4XWFF.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260926.084139.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|26/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509260839542026P2AG296424.5388.3991.083954
|26/09/2026
|2.000.000,00
|6269VNIB02WWF3TZ.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.083721.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
|26/09/2026
|150.000,00
|6269ASCB02WWFKN6.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang-260926-08:35:49 6269ASCB02WWFKN6.20260926.083549.46044997.NGUYEN THI NGOAN.970416
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4XQRE.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.259.20260926.083341.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16233457175.Ung Ho MS 2026.259( Em Chau Hunh Thien Khang).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|300.000,00
|6269TPBVI2F4V3J9.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.082653.10001260095.NGUYEN THI MINH HIEU.970423
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16233313412.ms2026.259 chau huynh thien khang.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|6269IBT1fJVHR4C1.Ung no NCHCCCL.20260926.081957.8007041252333.PHAN NGOC UYEN MAI.963388
|26/09/2026
|20.000,00
|6269IBT1k2MTMEJ5.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269400497954.20260926.081137.19035975467014.VND-TGTT-NGUYEN THI OANH.970407
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16233187697.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|3.000.000,00
|6269IBT1k2MTM9ZA.NGUYEN HUY ANH chuyen MS 2026.259 FT26269969411379.20260926.080958.8791898989.NGUYEN HUY DANG.970407
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1k2MTVKE8.ung ho NCHCCCL FT26269600006695.20260926.080807.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4KKN3.Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).20260926.080637.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097042209260806362026GOJD471407.5390.89341.080636
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16233117427.Ung ho MS 2026.259 e Chau Huynh Thien Khang.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4KECZ.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260926.080523.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4KURM.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).20260926.080430.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MTDP4A.Ung ho MS 2026 259 em Chau Huynh Thien Khang FT26269216057242.20260926.080343.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4KRJX.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260926.080326.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|6269IBT1k2MTDIFY.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269612806447.20260926.080326.19833978764056.VND--LE MINH QUANG.970407
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1fJVHX2R2.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260926.075836.9021463573694.HO THI HA GIANG.963388
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#0200970488092607572820267gm5782280.5387.59692.075729
|26/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097048809260753052026tt06767994.5390.46210.075305
|26/09/2026
|59.000,00
|6269IBT1k2MTC9GX.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26269011010046.20260926.074812.19032591848021.VND-TGTT-NGUYEN DUC DAT.970407
|26/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148629218156.20260926.148629218156-0775067786_Ung ho MS 2026259 em Chau Huynh Thien Khang
|26/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509260741442026onEY116314.5389.10376.074144
|26/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16232752314.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1040066593 LE HUU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|100.000,00
|6269TPBVI2F4E3CY.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260926.072732.00414120001.PHAM THI THU HA.970423
|26/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16232581387.Chuyen tien ung ho ms 2026 259 Chau Huynh T Khang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/09/2026
|500.000,00
|6269ASCB02WWYD4H.UNG HO MS 2026 259 EM CHAU HUYNH THIEN KHANG-260926-07:21:51 6269ASCB02WWYD4H.20260926.072151.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|26/09/2026
|30.000,00
|6269VNIB02WWBYVZ.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260926.072009.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16232515948.ung ho ms2026.257.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|50.000,00
|6269ORCOQ2C1N38Z.LOC HO TRO MS2026.259 THIENKHANG.20260926.071639.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|26/09/2026
|10.000,00
|6269IBT1k2ML3SW8.ung ho ms 2026.259, em Chay Huynh Thien Khang, chuc em va gia dinh binh an FT26269625109370.20260926.071516.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16232434175.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|21.143,00
|MBVCB.16232369125.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.254.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|15.678,00
|MBVCB.16232360065.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026.255.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|200.000,00
|6269TPBVI2F4WUVR.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260926.064953.11130111985.NGUYEN DINH TY.970423
|26/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16232147646.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|22.000,00
|MBVCB.16231989735.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.257 ( Be Tran Khanh Chi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|20.000,00
|6269IBT1k2MLGQ5I.Ung ho NCHCCCL Le Thi Anh Thu 0938223617 FT26269818064088.20260926.061105.19038747680017.VND-TGTT-LE THI ANH THU.970407
|26/09/2026
|500.000,00
|6269VNIB02WWLZ4L.An Duc ung ho MS 2026.257 ( be Tran Khanh Chi ).20260926.054815.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|26/09/2026
|200.000,00
|6269IBT1k2MLYWRF.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thao Ly 0353498893 FT26269077072968.20260926.033857.2560881993.NGUYEN THAO LY.970407
|26/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097042209260221052026DSAY813219.5388.6141.022106
|26/09/2026
|50.000,00
|6269VNIB02WUPWCC.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260926.015123.934078964.VO THANH TUONG VY.970441
|26/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16231456890.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1026939452 HOANG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16231444668.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1033543968 DAO THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2I8RQKY.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271077327242.20260927.222535.19036103047019.NGUYEN QUANG ANH.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16260648871.Ung Ho Ms 2026.255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJN5F4RM.ZP262700868728 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.221844.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao#SP#020097042209272217432026YHFE900807.5387.95291.221744
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#02009704220927221604202685BD115635.5390.92088.221604
|27/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16260608938.Chuyen tien ung ho.CT tu 9819906608 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1aJWVFULW.ung ho MS 2026 256 em Bui Hoang Vu.20260927.221501.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1aJWVFIRJ.ung ho MS 2026 257 be Tran Khanh Chi.20260927.221307.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|27/09/2026
|30.000,00
|6270MSCBD27X5EZQ.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.221004.0769366168.TRUONG HO TRUC MAI.970422
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1aJWVFDJK.ung ho MS 2026 259 em Chau Huynh Thien Khang.20260927.220908.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809272147182026zate434073.5387.12817.214718
|27/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16260311846.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#02009704880927214036202622ox418619.5189.91283.214036
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16260102420.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0371000442846 TANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|2.000.000,00
|6270IBT1bJI1WQL1.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD anh Duong Chang MS 2026 - 254 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260927.211414.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJN5KI7T.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.211323.213935224.TRAN THU TRA.970432
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16259984759.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0011004344859 TRINH DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148896364236.20260927.148896364236-0944383580_Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2I8V7M8.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271059989796.20260927.210236.19034662718028.VND-TGTT-TRAN NGUYEN THUY TRANG.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJN5GGGG.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.210003.519136899.NGUYEN THUY DUONG.970432
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209272056022026NVJE981107.5387.17545.205522
|27/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509272042082026JtZj218566.5387.53725.204208
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2I8JARB.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271538217080.20260927.204159.12921863122019.VND-TGTT-DUONG MINH HAI.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|6270IBT1k2I8JPKL.Ung ho MS 2026.259 FT26271359231208.20260927.204133.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJN5BIYK.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260927.203624.100364239.BUI THI TO HAN.970432
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1k2IIRU1X.ung ho ms 2026.260 FT26271642011555.20260927.203021.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|27/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho 3 chau mo coi o Bac Ninh ms 2026.260#SP#020097042209272026482026GARX706538.5189.79244.202649
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809272020342026hpko174260.5390.45923.202034
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16259177988.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.259#SP#020097042209272009502026L5M8432256.5390.91374.200911
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2IIEETD.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271820752052.20260927.200710.6364141186.TRAN BA KHANH TOAN.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16258943623.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271947392026ik5c050023.5189.70490.194739
|27/09/2026
|50.000,00
|6270VNIB02WXY4S9.ung ho ms 2026.260 ( 3 be mo coi bac ninh).20260927.193456.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16258369074.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 7977656177 BUI TIEN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|300.000,00
|6270MSCBD27X2BH5.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260927.191506.0839804266.TRIEU MUI DIET.970422
|27/09/2026
|400.000,00
|6270TPBVI2FEFXCA.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.190203.70332507966.NGUYEN VAN QUANG.970423
|27/09/2026
|80.000,00
|6270ABBKP21QJC5J.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.185015.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16257650848.PHAM VU KHANH chuyen tien ung ho 3 chau mo coi MS 2026.260.CT tu 0521000699575 PHAM VU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097041509271838532026UEs4635849.5389.71986.183853
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2IM7UAB.Ung ho MS 2026.260 FT26271872538794.20260927.183520.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|6270TPBVI2FEC4VI.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).20260927.182741.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|27/09/2026
|50.000,00
|6270IBT1k2IMPULN.MS 2026.260 FT26271828030526.20260927.181859.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809271816402026be6m667239.5388.36501.181640
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.260 ung ho 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271813502026w4pl653936.5189.19220.181350
|27/09/2026
|30.000,00
|6270IBT1k2IMDDMA.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271020108522.20260927.180511.19025673853025.VND-TGTT-LE VAN KIEM.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970422092718043620265G8L865110.5388.61315.180437
|27/09/2026
|10.000,00
|6270IBT1aJWVBGXF.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,253 (Ong Hoang Van Thach).20260927.180235.0339306897.VU DUC TU.970437
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1k2IM9SFV.ung ho MS 2026.260 3chau be mo coi o Bac Ninh FT26271462590840.20260927.180052.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407
|27/09/2026
|150.000,00
|6270SGTTW2Y4JMAF.IBFT Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.175538.050077218294.DANG THANH MAI.970403
|27/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16256716057.Chuyen tien ung ho.CT tu 0371000404316 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16256686976.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271751462026ED8O662776.5387.76702.175146
|27/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488092717424920267os5499679.5387.17849.174249
|27/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509271736432026o65V343759.5389.77921.173603
|27/09/2026
|1.000.000,00
|6270IBT1k2IVTWVP.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271059208891.20260927.173459.14020541556668.VND-TGTT-NGHIEM TRUNG VINH.970407
|27/09/2026
|400.000,00
|6270IBT1k2IVL27D.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271595554368.20260927.173305.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16256141880.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1055539144 NGUYEN QUANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|30.000,00
|6270SGTTW2Y4CUBA.IBFT Uh gd anh quy ms 2026.255.20260927.171829.030077662029.BUI THI PHUONG.970403
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#0200970422092716483920262W9C867819.5189.79345.164800
|27/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509271640362026845T040315.5388.31447.164036
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1k2IDNBNX.Ung ho ba chau be mo coi o Bac Ninh, MS 2026.260 FT26271110805281.20260927.162752.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|27/09/2026
|6.000,00
|MBVCB.16255018075.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|6270WBVNP21Y67LL.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.162220.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2IDXCRJ.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271390099202.20260927.162130.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16254946813.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI NGOC NHO Chuyen tien ung ho MS 2026.260, 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271607342026r7w2064753.5189.43800.160734
|27/09/2026
|500.000,00
|6270IBT1k2IDZ9CQ.HOANG MINH TRANG chuyen ung ho MS 2026.260 FT26271093310352.20260927.160531.19031670079019.VND-TGTT-HOANG MINH TRANG.970407
|27/09/2026
|369.369,00
|6270IBT1k2ID6G1F.Gd Trang Trung, cty HyperSOL, cty SEIKAI TECHNOLOGIES phat tam ung ho MS2026.259 em Chau Huynh Thien Khang. Nam Mo Duoc Su Quang Vuong Phat FT26271103530641.20260927.160356.19021098059014.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|27/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271553242026h99w010283.5388.68078.155324
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1k2IDGQGD.Ung ho MS 2026.260 - 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271076060451.20260927.155059.19037261026017.VND-TGTT-NGUYEN BAC HAI.970407
|27/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16254491078.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001157099 VU THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16254497159.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 257 TRAN KHANH CHI.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16254475469.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026 256 BUI HOANG VU.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|6270TPBVI2FWPZ4S.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.260.20260927.154449.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2ID57DY.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271966334555.20260927.154055.19035702464012.VND-TGTT-HO THI THANH HANG.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|6270TPBVI2FWPQ21.Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).20260927.153907.00003012840.BUI DUC PHIET.970423
|27/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16254352325.ung ho MS 2026 260 ba chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271535112026akkr944712.5390.72846.153512
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 be mo coi o bac ninh#SP#020097048809271533202026j8y1938315.5390.63875.153240
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16254120135.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0301000433803 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2IDV7RD.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271709063928.20260927.151907.19032992116031.HKD CS BD VA LUYEN THI EDU HOUSE HKD CS BD VA LUYEN THI EDU HOUSE.970407
|27/09/2026
|600.000,00
|6270NAMAP21Y32UQ.Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.151526.911351974600001.LY ANH THU.970428
|27/09/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 260#SP#020097042209271501012026I0GI864248.5189.9808.150101
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2IDJIE1.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271100415962.20260927.145443.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2IDJ2YN.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271749290608.20260927.145405.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16253773805.giup MS 2026.260 (ba chau mo coi o Bac Ninh).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270TPBVI2FWN667.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).20260927.145305.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|27/09/2026
|100.000,00
|6270SHBAP21YSHAS.ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao.20260927.145255.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|27/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16253724604.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UH ma so 2026.257 be tran khanh chi#SP#020097040509271448352026AXB3097151.5389.52062.144835
|27/09/2026
|10.000,00
|6270IBT1iJNPX3FP.tu thien.20260927.144713.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1fJVFEPG4.Pham Tan Hoang chuyen tien.20260927.144556.907346188.PHAM TAN HOANG.970406
|27/09/2026
|100.000,00
|6270MCOBQ2CCQHFH.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.144327.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|27/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 259#SP#020097042209271437542026LGSN518173.5189.832.143754
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1k2ISFIQG.Ung ho MS 2026.260 ba chau mo coi o Bac Ninh FT26271397587534.20260927.142925.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488092714282020260pyc738694.5389.58409.142821
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1iJNPTH6T.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.141940.0982841111.NGUYEN THI HONG HOA.970432
|27/09/2026
|10.000,00
|6270IBT1iJNPLTWB.Ung ho MS 2026-259 em Chau Huynh Thien Khang.20260927.141102.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|27/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509271402212026zPOb458695.5387.46164.140221
|27/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509271401362026ffq2457056.5189.42457.140056
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2ISGNKB.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26271400687770.20260927.135805.19038914477016.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|TRAN THI HANG ung ho ms 2026.260 ba be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970422092713491420263EGU389943.5388.91777.134838
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2IS47DV.Ung ho MS 2026 260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271423033935.20260927.134853.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16253020883.ung ho Ms 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0181003509251 DOAN HUYNH NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509271348212026LBNV093274.5389.89021.134821
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1iJNPZ2JD.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.134630.0983977604.NGUYEN QUANG HUNG.970432
|27/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509271343342026REBY078981.5388.67884.134257
|27/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488092713385320264sq7613036.5389.49086.133854
|27/09/2026
|50.000,00
|6270ORCOQ2CCYMMX.LOC HO TRO MS2026.260.20260927.133434.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/09/2026
|500.000,00
|6270IBT1k2ISP5NZ.2026.260 ba chau be mo coi bac ninh FT26271305171846.20260927.133258.1707060392.LA THI THU HIEN.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16252809057.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0491000412104 NGUYEN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16252796625.ung ho ms 2026.257.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271328092026s2rv586489.5389.4130.132809
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.260 Ba chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970488092713253520267yt6580247.5387.93318.132535
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271320462026YTSO656710.5388.73574.132046
|27/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097040509271320412026PON3013428.5390.72411.132041
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16252709354.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0071004192987 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1d14C363W.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.132018.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16252703880.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.260.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16252675659.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2ISS6KE.Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271036009960.20260927.130742.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509271302082026L0F9061127.5189.93541.130131
|27/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.254 gia dinh a Duong Chang#SP#020097048809271301412026gduh521009.5189.92272.130141
|27/09/2026
|300.000,00
|6270IBT1aJWVJS2E.MS2026.260(3 chau mo coi o Bac Ninh).20260927.130135.9333359999.VU DUC DIEN.970440
|27/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271300322026T8X7379141.5189.85854.125952
|27/09/2026
|100.000,00
|6270MSCBD27G778L.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260927.125558.686823059999.TRAN NGOC THANH.970422
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271254402026JHGA335956.5387.60561.125441
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16252323156.MS2026.260 ( 3 chau Be mo coi Bac Ninh).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16252309305.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|500.000,00
|6270SGTTW2YRHDMY.IBFT Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.124249.060052143198.HOANG ANH DUNG.970403
|27/09/2026
|10.000,00
|6270MSCBD27GNV5I.UNG HO MS 2026260.20260927.124117.8416938888.PHAM THI TRANG.970422
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2I9XQWM.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271135047703.20260927.123045.1615889999.THAI N PHUONG HONG NGOC.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809271229422026btrh433383.5388.41840.122942
|27/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148824468356.20260927.148824468356-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026259
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271218492026J6RW686898.5388.86315.121809
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJNPPRCQ.LE THI HOA chuyen tien 2026 260 3 chau be mo coi o BAC NINH.20260927.121738.247529918.LE THI HOA.970432
|27/09/2026
|150.000,00
|6270IBT1k2I9HQ6E.Ung ho MS 2026.260 FT26271803540738.20260927.121512.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1aJWVQQXV.ung ho MS 2026259 em chau huynh thien khang.20260927.121042.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16251658630.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1021864937 HO HUU THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|500.000,00
|6270IBT1k2I9BJHE.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271326872770.20260927.114930.19035176290012.VND-TGTT-NGUYEN MINH HOANG.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509271148382026GB4I095311.5189.19273.114838
|27/09/2026
|200.000,00
|6270VNIB02WK35M3.ung ho MS 2026.240 (2 chi em nga va chuong).20260927.113602.016214189.LAI THAI OANH.970441
|27/09/2026
|500.000,00
|6270ASCB02WK93DD.UNG HO MS 2026.260 3 CHAU BE MO COI O BAC NINH-270926-11:22:52 6270ASCB02WK93DD.20260927.112252.10361437.LE XUAN VINH.970416
|27/09/2026
|100.000,00
|6270MCOBQ2CMPKVV.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.112039.80002598459.NGUYEN THI BAO LOC.970426
|27/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16251004805.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0531008676939 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16250922229.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|6270IBT1k2I2NZQQ.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271027202867.20260927.110342.19030384351015.VND-TGTT-NGUYEN QUOC KHANH.970407
|27/09/2026
|10.000,00
|6270IBT1k2I2XFIC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271625945580.20260927.105855.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|27/09/2026
|5.000,00
|6270IBT1k2I2X8A7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26271763833301.20260927.105739.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|6270SGTTW2YRK8F2.IBFT Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260927.105520.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|27/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGO THI NGA chuyen tien mot chut long thanh ung ho MS 2026.257 be tran khanh chi#SP#020097040509271043292026AQB4068556.5388.39855.104329
|27/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271033052026myr2991384.5189.81149.103305
|27/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271028372026nnlv972191.5388.53777.102837
|27/09/2026
|150.000,00
|6270IBT1k2I242NU.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271965000817.20260927.102408.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|27/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148806784844.20260927.148806784844-0396436023_Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27/09/2026
|1.000.000,00
|6270ABBKP21YATTK.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.102202.0791011315081.PHAM NHU TUNG.970425
|27/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16250052121.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809271015042026fdre914039.5189.77922.101504
|27/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209271012422026SW8S488891.5390.65591.101242
|27/09/2026
|100.000,00
|6270ABBKP21YQ25W.ung ho MS 2026 256 em Bui Hoang Vu.20260927.101001.0831012522089.LE THI NGOC TRANG.970425
|27/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16249834685.2026.259, Chau Huynh Thien Khang.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|250.000,00
|6270IBT1aJWDHN1E.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.095810.046704070018110.LY THANH PHUONG.970437
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209270945222026J1J8350874.5387.16228.094522
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1iJNUZYGP.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.093608.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16249316826.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16249293517.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16249290412.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16249293872.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1071378103 VU DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809270930442026bnsg720054.5387.40373.093004
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16249219171.Ung ho MS 2026.260( 3 chau be mo coi o bac ninh).CT tu 1055817208 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270SGTTW2YRRWMR.IBFT Chau Hanh Quyen Long Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.092826.030629091988.NGUYEN THI DUY MINH.970403
|27/09/2026
|200.000,00
|6270MCOBQ2CMD6JS.MS. 2026. 260(3 chau mo coi o Bac Ninh).20260927.092803.15001010947114.NGO GIA KHANH.970426
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209270927182026DZ6N847581.5389.22749.092719
|27/09/2026
|100.000,00
|6270TPBVI2FWZMWK.NGUYEN KIM SEN chuyen tien.20260927.092406.02027190801.NGUYEN KIM SEN.970423
|27/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809270922132026m4gn682885.5189.98511.092133
|27/09/2026
|70.000,00
|Ubg ho MS 2026.260 (3 chau mo coi o Bac Ninh)#SP#020097041509270914292026a21n368667.5388.60691.091429
|27/09/2026
|100.000,00
|6270SGTTW2YRZRGZ.IBFT Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.091216.020094697442.LE LIEM.970403
|27/09/2026
|200.000,00
|6270VNIB02WKJHMA.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.091054.913305218.TA VAN HO.970441
|27/09/2026
|500.000,00
|6270TPBVI2FWJD6L.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.085900.44755555555.LE THI HAI TRANG.970423
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16248704482.Ung ho MS 2026.260.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|1.000.000,00
|6270IBT1k2IC5W7F.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271098327769.20260927.084641.19070145094010.VND-TGTT-PHAM QUANG VI.970407
|27/09/2026
|200.000,00
|6270SHBAP21LXK4T.PHAM THI NHAM chuyen tien ung MS2026.259 em Chau Huynh Thien Khang.20260927.084620.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|27/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509270846192026zVKT256668.5390.38059.084619
|27/09/2026
|40.000,00
|6270IBT1k2ICUP18.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271937027511.20260927.083818.19036932453016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEN.970407
|27/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16248333787.Ung ho MS 2026.260 ( 3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#02009704220927083307202625ZI867088.5388.86443.083308
|27/09/2026
|100.000,00
|6270IBT1k2ICIBYH.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271882301382.20260927.083159.19039048541016.VND-TGTT-CHU HONG NGOC.970407
|27/09/2026
|1.000.000,00
|6270TPBVI2FWFZ7A.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.083118.00000170002.BUI QUANG CUONG.970423
|27/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16248247453.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0721000524327 VO QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509270826432026I5GX074101.5189.62528.082643
|27/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16248192568.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0271001048868 LE DINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16248191865.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16248136976.UNG HO MS 2026.260(3 chau be mo coi o bac ninh).CT tu 0351001181451 CHU VIET TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|MS 2026. 260 Ung ho 3 tre mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209270818192026CIGC206764.5388.32491.081820
|27/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509270815592026NaIs144726.5388.24069.081522
|27/09/2026
|399.999,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970422092708153920263K50300500.5388.22507.081539
|27/09/2026
|500.000,00
|6270IBT1iJNUPMRR.Ms 2026-260 uh 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.081327.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|27/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16248015896.ung ho MS 2026.258.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16248011587.ung ho MS 2026.257.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|6270VNIB02WK1V4V.Ms 2026-260 ( 3 be mo coi tai Bac Ninh ).20260927.080940.288666999.NGUYEN DINH QUYEN.970441
|27/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16247872688.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so Ms 2026.259( be Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16247612631.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|10.000,00
|6270IBT1aJWDANQ2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,251 (Em Luong Thi Thanh Ha).20260927.074012.0339306897.VU DUC TU.970437
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16247602600.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488092707284520260s9g257084.5388.75237.072845
|27/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.260-3 chaube mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509270728282026O0LJ081207.5388.73766.072828
|27/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509270715582026608L026176.5390.39889.071558
|27/09/2026
|100.000,00
|6270ASCB02WKY98D.UNG HO MS 2026 260 3 CHAU MO COI O BAC NINH-270926-07:07:42 6270ASCB02WKY98D.20260927.070742.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16247247447.Chuyen tien ung ho ms 2026 260 Ba chau be mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16247142641.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0011004295321 TRAN THI HOAI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16247035071.ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0161000786438 TRAN THI QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16247001050.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|6270ASCB02WKL4KE.UNG HO MS 2026.240 HAI CHI EM NGA VA CHUONG-270926-06:38:23 6270ASCB02WKL4KE.20260927.063824.40786987.DANG DAT BAN.970416
|27/09/2026
|100.000,00
|6270ASCB02WKLRLV.UNG HO MS 2026.259 EM CHAU HUYNH THIEN KHANG-270926-06:37:25 6270ASCB02WKLRLV.20260927.063725.40786987.DANG DAT BAN.970416
|27/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16246906021.Ung ho MS 2026.259(em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#02009704880927053043202601o9062210.5387.88649.053006
|27/09/2026
|300.000,00
|6270MCOBQ2CMS895.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.050704.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|27/09/2026
|200.000,00
|6270TPBVI2FWB4MF.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260927.035043.09146741000.PHAM THI NGAN HA.970423
|27/09/2026
|500.000,00
|6270IBT1k2I18GVS.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271205681909.20260927.023417.123686899999.HOANG MY LINH.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|6270IBT1k2I1MIB7.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271960340708.20260927.013252.19036270976013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|27/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16246476074.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#0200970488092623501520266fqf978541.5389.73793.235016
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809262347472026zzyc976982.5387.72003.234747
|27/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148758460766.20260926.148758460766-0983923063_Ung ho MS 2026259 Em Chau Huynh Thien Khang
|27/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16246130401.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509262314192026cxJ0570026.5389.31881.231419
|27/09/2026
|50.000,00
|Ung Ho NCHCCCL Thanh Ngan 0869908862#SP#020097041509262306012026BEuQ560843.5390.21065.230522
|27/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097042209262252302026C1D2123356.5388.99149.225231
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IEDL51.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272425891020.20260928.230953.19034046203014.VND-TGTT-LE THU UYEN.970407
|28/09/2026
|1.000.000,00
|6271IBT1k2IE9B6G.Chau celine Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao FT26272742304483.20260928.225211.950912264009.LE DUNG.970407
|28/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16275808603.Nhi Ung ho MS 2026.261 (Ong Dinh Huu Hao).CT tu 0431000268753 HUYNH THI QUYNH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097041509282236482026Cz7U442569.5189.40190.223648
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16275762936.ung ho MS 2026.256(em Bui Hoang Vu).CT tu 9986731394 NGUYEN THI MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16275751737.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 7903720579 PHAM THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097040509282215372026WNOV085926.5389.89560.221537
|28/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16275496499.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.261 (gia dinh ong Dinh Huu Dao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092821561620263ZVG775644.5390.30939.215536
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16275442483.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0251001607222 THAI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809282149362026swm7093199.5390.10354.214859
|28/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970422092821491320264WRI775541.5387.7844.214913
|28/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509282146392026CJq7352787.5390.98919.214639
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16275296189.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|6271IBT1k2IKZUZK.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271656125535.20260928.213609.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IK689G.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.255 FT26271088774389.20260928.213212.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|28/09/2026
|10.000,00
|6271IBT1k2IK768M.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271628070625.20260928.212230.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|6271WBVNP2111VAB.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.212000.107000151715.NGUYEN LE LOAN.970412
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209282111352026USYM782639.5388.53577.211136
|28/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209282109272026ROP3591183.5390.44740.210927
|28/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809282104372026ayds971239.5189.22073.210357
|28/09/2026
|20.000,00
|O5CH7KLD0UOG-Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422092820553820264GZK120807.5387.77448.205539
|28/09/2026
|20.000,00
|6271MSCBD27IXIDR.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Dinh Hieu Dao ms 2026261.20260928.204358.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16274494957.ung ho MS 2026.260 ba chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0071002715796 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16274351132.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|30.000,00
|6271IBT1k2IK2QP7.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271765762260.20260928.202825.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|28/09/2026
|450.000,00
|MBVCB.16274207119.ung ho ma so 2026 260 3 be mo coi o Bac Ninh.CT tu 9388110689 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/09/2026
|50.000,00
|6271MSCBD27I43I1.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260928.201002.9388388399.THACH LE THIEN PHUOC.970422
|28/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.26 ong DINH HUU DAO#SP#020097042209281958372026CBTZ627263.5387.57595.195838
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1iJNGZBUP.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260928.195721.368368363.LUONG QUOC CUONG.970432
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I7L81V.Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271166630006.20260928.195429.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1iJNG6R9N.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260928.195345.368368363.LUONG QUOC CUONG.970432
|28/09/2026
|500.000,00
|6271MCOBQ2C8FRPR.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260928.194907.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|28/09/2026
|500.000,00
|6271MCOBQ2C8FR3P.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.194844.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|28/09/2026
|2.000.000,00
|6271IBT1bJI1M2CT.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ong Dinh Huu Dao MS 2026 - 261 . Chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260928.194315.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/09/2026
|300.000,00
|UNG MS 2026.261 ONG DINH HUU DAO-280926-19:26:34 efC2833185#SP#020097041609281926342026efC2833185.5387.58675.192634
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209281915062026Z7R3403117.5387.84337.191506
|28/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16272952579.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.261 ( Ong Dinh Huu Dao ).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16272113545.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0341001919910 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970422092818182920269GOO119448.5389.1591.181830
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2IGG4Y3.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271055879004.20260928.180827.19031624677777.VND-TGTT-NGUYEN LAN ANH.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16271758733.ung ho 2026.259 em chau huynh thien khang.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149018828923.20260928.149018828923-0969320054_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|28/09/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149018861155.20260928.149018861155-0969320054_Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16271485460.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16271471994.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509281748312026PJ6Z071400.5389.90371.174831
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16271126155.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16271103433.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16271089191.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209281730052026WDNW239087.5387.57125.173005
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16271074434.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|2.000.000,00
|6271MSCBD27DJT94.HUA DONG chuyen tien ung ho MS 2026260 ba chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.172927.845858686868.HUA DONG.970422
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16271041879.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|1.000.000,00
|6271WBVNP21BEJPP.Tran Nhu Anh Dung ung ho MS 2026 253 Ong Hoang Van Thach.20260928.172140.108000614857.TRAN NHU ANH DUNG.970412
|28/09/2026
|50.000,00
|6271IBT1k2IA3Z1P.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271088454950.20260928.171428.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16270728041.Ung ho MS 2026.261( ong Dinh Huu Dao).CT tu 0181003641167 LE THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 261 ONG DINH HUU DAO-280926-17:10:42 M9be125118#SP#020097041609281710422026M9be125118.5189.18290.171042
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16270529092.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1036221932 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970415092816532620263jtl961000.5389.96962.165326
|28/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16270352803.UNG HO MS 2026.257.CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2IAGHFT.Ung ho ong Dinh Huu Dao, MS 2026.261 FT26271255355834.20260928.164952.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16270313852.Ung ho MS 2026.259 (Em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209281636592026WTAJ999632.5388.87063.163659
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1fJVXNPEI.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.163124.9021948413564.NGUYEN TUAN VU.963388
|28/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809281631182026chpy771957.5388.50688.163118
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16269935163.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.261(ong Dinh Huu Dao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097040509281624052026FFE7035194.5390.6898.162405
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1iJNAGB5P.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.20260928.162128.0903530119.NGUYEN QUOC NAM.970432
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509281619272026G1QM009886.5389.79362.161927
|28/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509281616062026SUYW091786.5189.58554.161606
|28/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097048809281557202026egnr636222.5388.47117.155720
|28/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI TRANG ung ho MS 2026.257 Tran Khanh Chi#SP#020097048809281557172026xcso636066.5388.46526.155717
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I4RRXY.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271032856322.20260928.154812.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16269316439.Giup MS 2026.261 Ong Dinh huu Dao.CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|22.000,00
|MBVCB.16268862363.NGO QUANG VINH chuyen tien uh ms 2026.261 ( Ong Dinh Huu Dao) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|6271IBT1k2I4AZVD.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271740764590.20260928.150608.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/09/2026
|50.000,00
|6271NAMAP21BBP17.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao.20260928.150552.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|28/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16268784738.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2I4ASIU.Ung ho MS 2026.260 - 3 chau be mo coi o Bac Ninh - Chuc ca nha khoe manh, binh an va 3 chau se co tuong lai tuoi sang, hanh phuc FT26271196801315.20260928.150426.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|28/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.16268710373.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|6271IBT1k2I4BU7I.NGUYEN THE ANH ung ho MS 2026.261 FT26271865705600.20260928.145821.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|28/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209281443362026W564282615.5387.32056.144337
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach#SP#020097048809281440302026rwv3374386.5387.13962.144030
|28/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#02009704220928143955202671DI315335.5388.11852.143955
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209281436212026OZ9K987083.5189.92575.143621
|28/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16268313336.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970405092814234420262DXW068402.5389.24849.142304
|28/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#0200970405092814223020264C35064371.5389.19192.142150
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I4QM3M.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271009304482.20260928.135614.19040098192010.VND-TGTT-TRAN THI PHUONG ANH.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097040509281355502026YMPA077045.5189.85419.135509
|28/09/2026
|50.000,00
|6271VNIB02WS6YMB.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.134922.912616484.NGUYEN TRUONG NAM.970441
|28/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 261#SP#020097042209281342332026TWRB492141.5189.22610.134234
|28/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209281335552026IAHM870215.5390.90988.133556
|28/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209281335082026ZKP4417722.5390.88059.133509
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1fJVXAYDQ.MS 2026.261 Dinh Huu Dao.20260928.133218.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809281330472026qou1176618.5390.67655.133010
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1iJN43SVL.Ms 2026-261 uh ong Dinh Huu Dao.20260928.131749.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097041509281315112026f7sN252819.5189.97150.131511
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IB7BD6.Ms 2026 261 ong Dinh Huu Dao FT26271865295334.20260928.130603.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|28/09/2026
|10.000,00
|6271IBT1k2IB7QLP.Ung ho MS 2026.260 ba chau be mo coi o Bac Ninh FT26271007013734.20260928.130411.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097042209281302592026VXF3825478.5389.39696.130220
|28/09/2026
|100.000,00
|6271ORCOQ2CC7DGJ.DANG THI THU TRANG chuyen tien.20260928.130245.0023100024482008.DANG THI THU TRANG.970448
|28/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809281301292026c9r1104393.5387.33260.130129
|28/09/2026
|300.000,00
|TRAN HONG NHUNG Chuyen tien UH ms 2026.257 be tran khanh chi#SP#0200970488092812585120268v7b097762.5189.20422.125851
|28/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209281256362026G2PT644138.5387.9315.125637
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2IB4RQA.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271961690950.20260928.125623.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|28/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809281253022026kg63082856.5390.92592.125222
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16267203910.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0521000695994 CAO MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16266970228.Ung ho ong Dinh huu. Dao.CT tu 0011002138581 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148978874178.20260928.148978874178-0398023936_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|28/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026. 261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209281233242026717X530142.5388.92270.123324
|28/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16266848130.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16266836786.Chuyen tien ung ho ms 2026 261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.148977168375.20260928.148977168375-0374230051_Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2IBSRSG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26271397594441.20260928.122024.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097040509281219522026DPYZ008907.5388.13063.121952
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809281217522026fqbb977175.5189.453.121752
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1aJWM5MY5.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.121716.0908167445.NGUYEN THI THANH TAM.970437
|28/09/2026
|1.000.000,00
|6271SGTTW2YU4RQY.IBFT DO THI NGOC THUY chuyen tien giup do GD kho khan MS 2026.261 Dinh Huu Dao.20260928.120750.060124266680.DO THI NGOC THUY.970403
|28/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.261 ONG DINH HUU DAO-280926-12:04:39 dU2U412436#SP#020097041609281204392026dU2U412436.5388.17102.120359
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1iJN4AB3R.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260928.120151.89240506.LAI DUC PHUONG.970432
|28/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh)#SP#020097041509281200062026s0GY928699.5387.84809.115929
|28/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16266210536.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 1059394108 TRAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2I5FV71.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271778295051.20260928.114529.12091997458.DOAN LE UYEN UYEN.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|6271TPBVI2FGC4HR.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260928.114505.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I5THIT.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26271196060397.20260928.114408.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809281142422026avf4835394.5388.65668.114242
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809281142222026jn5u833844.5388.64214.114222
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097048809281142032026m12c832419.5390.62015.114126
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809281141382026g1s8830710.5189.58555.114138
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809281141092026169f828604.5389.55384.114109
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809281140472026r0iy827095.5388.52546.114047
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970488092811402820262s63825757.5390.50443.114028
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I5L8I4.TRAN THI THANH HAO chuyen FT26271601090143.20260928.114020.1233456777.TRAN THI THANH HAO.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509281140082026cmH8850358.5390.47937.114008
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092811400020269q5m823800.5189.47510.114000
|28/09/2026
|18.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809281139312026hg9h821787.5189.43930.113931
|28/09/2026
|1.000.000,00
|MAI TRONG PHU chuyen tien giup do 3 chau The huy Thao Nhi Bao Ngoc#SP#0200970415092811362220264c3g834558.5390.22265.113622
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16265888676.ung ho MS 2026.258.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16265861231.ung ho MS 2026.257.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809281126322026dnos766222.5387.54071.112632
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16265821699.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1k2I5GWBD.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271938316588.20260928.112018.19036748617014.VND-TGTT-DAN KHANH PHUONG.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.16265610331.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.16265575812.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16265560344.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9913710113 VO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097048809281107522026cc7u690367.5389.33349.110712
|28/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16265506104.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16265402468.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0371003695943 LE KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|6271SGTTW2YUFUW8.IBFT Ung ho MS 2026.259 em Chau HuynhThien Khang.20260928.105621.060264128520.NGUYEN HOANG YEN.970403
|28/09/2026
|300.000,00
|6271SGTTW2YUFFH1.IBFT ung ho MS 2026.259 em chau huynh thien khang.20260928.105430.060982228164.PHAM NGOC HIEN.970403
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2I5MN53.Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271006560558.20260928.105411.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209281053112026TP09671462.5387.39443.105231
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1iJN4DC2K.LE THI HOA transfer 2026 261 DINH HUU DAO.20260928.105245.247529918.LE THI HOA.970432
|28/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16265096650.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|400.000,00
|6271ORCOQ2CCHNAM.Ung ho em Luong Minh Doanh MS 2026.234.20260928.103426.0003100015132006.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970448
|28/09/2026
|400.000,00
|6271ORCOQ2CCHHYB.Ung ho em Mua A Son MS 2026.201.20260928.103213.0003100015132006.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970448
|28/09/2026
|400.000,00
|6271ORCOQ2CCHV36.Ung ho em Bui Hoang Vu MS 2026.256.20260928.102926.0003100015132006.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970448
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16264931198.Ung ho MS 2026.261(ong Dinh Huu Dao).CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|400.000,00
|6271ORCOQ2CCHW8T.Giup me con ba Nguyen Thi Ly MS 2026.249.20260928.102523.0003100015132006.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970448
|28/09/2026
|300.000,00
|6271ORCOQ2CCHZBV.giup be Tran Khanh Chi Ms 2026.257.20260928.102153.0003100015132006.DUONG THANH HONG NGOC DIEP.970448
|28/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16264791669.UNG HO MS : 2026.260( 3 chau mo coi ).CT tu 0251002295997 PHAM THI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097041509281013392026SBRT517972.5389.126.101339
|28/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509281012372026MlXc514550.5189.93636.101237
|28/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097041509281011482026cflv510850.5189.87872.101111
|28/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097041509281011312026bvxo509831.5388.86804.101131
|28/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509281010402026e3VX506856.5390.80927.101040
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-280926-10:08:28 HaCD058608#SP#020097041609281008282026HaCD058608.5388.69327.100828
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16264567270.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16264553982.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.261 Dinh Huu Dao#SP#020097042209280958272026U65O337589.5189.8990.095827
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16264498460.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16264320066.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|6271IBT1k2IY7ZSW.Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao FT26271704823354.20260928.094449.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IY79RH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26271097690078.20260928.094312.19036311971013.VND-TGTT-TA THI THUY LOAN.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16264284249.Ng Nhat Minh ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 0011002248289 LE QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970422092809354220260O5S671547.5390.81350.093543
|28/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809280930252026wddh318564.5387.53330.093025
|28/09/2026
|100.000,00
|6271TPBVI2FG2J71.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.261.20260928.092339.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16263999468.TRUONG HA PHUONG chuyen tien ung ho ms 2026.261 ( ong ding huu dao).CT tu 0061000223693 TRUONG HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|6271IBT1k2IY8KP5.Giup ma so 2026.261 FT26271408708520.20260928.091749.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|6271SHBAP21AAPGU.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260928.091640.0941682689.DINH VIET BACH.970443
|28/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16263896424.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809280913192026593d257376.5390.65592.091239
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IY95RZ.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271803909059.20260928.090109.8826061979.HUYNH TAN CUONG.970407
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16263679929.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0561000559671 NGUYEN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao#SP#020097048809280854572026tug2193264.5390.84109.085457
|28/09/2026
|50.000,00
|6271MCOBQ2CCSK77.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260928.085310.03101010965538.HOANG VIET.970426
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209280851072026QWOI282788.5388.66950.085107
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1k2IYJZX5.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271406596104.20260928.085051.11023505600012.VND-TGTT-LE THI THANH HUYEN.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|6271MSCBD279CVTQ.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260928.084303.00379379379.TRAN MINH NHAT.970422
|28/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209280842412026D5H1673368.5389.33611.084201
|28/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16263390505.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809280835292026qxza127239.5388.5767.083529
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16263327262.Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1k2IP37JW.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271416494544.20260928.083346.8830098888.TRAN HUYNH ANH SON.970407
|28/09/2026
|200.000,00
|6271IBT1fJV3X5NR.Ung ho MS 2026.261 (Ong Dinh Huu Dao).20260928.082659.0906877790.NGUYEN HOANG TUAN.970431
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1aJWMCXWR.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.082612.3500000075536012.NGUYEN HOANG ANH.970446
|28/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970488092808244220264nnj092016.5388.66637.082442
|28/09/2026
|300.000,00
|6271ASCB02WS2722.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO.MS 2026.261 DINH HUU DAO-280926-08:22:03 6271ASCB02WS2722.20260928.082203.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16263166964.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16263126019.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|6271ASCB02WS2XPS.UNG HO MS.2026.261 ONG DINH HUU DAO-280926-08:17:45 6271ASCB02WS2XPS.20260928.081745.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|28/09/2026
|100.000,00
|6271ASCB02WS2F7W.UNG HO MS 2026 261 ONG DINH HUU DAO-280926-08:13:04 6271ASCB02WS2F7W.20260928.081304.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|28/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16263055220.Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209280812392026J74D557770.5389.24643.081240
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970405092808080320265MZM062227.5189.9232.080803
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209280801592026C386758788.5388.89212.080159
|28/09/2026
|200.000,00
|VCB.CTDK.28/09/2025.ung ho NCHCCCL DOAN HONG MINH 0904369643. CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488092807545220269w4v994062.5387.65508.075412
|28/09/2026
|14.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209280745062026KAHP595515.5387.32535.074507
|28/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.261-Ong Dinh Huu Dao#SP#020097040509280740002026NHNG024694.5388.15988.074000
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16262614225.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16262600197.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16262583563.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.259#SP#020097042209280735052026IOBL100407.5189.1036.073425
|28/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209280731002026997C993730.5390.87107.073100
|28/09/2026
|30.000,00
|6271IBT1cJMXZ6ZI.QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.071705.999955323666.LE NGO NGOC THU.970415
|28/09/2026
|100.000,00
|6271IBT1k2IP1LIJ.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271192300237.20260928.071123.19036386200012.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH LINH.970407
|28/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16262232443.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0481000714152 VU VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209280700122026HOP9704658.5390.90467.070013
|28/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16261987243.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|50.000,00
|6271IBT1k2IUXYHP.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271061859501.20260928.064507.2205581995.LUONG THE VINH.970407
|28/09/2026
|50.000,00
|6271IBT1k2IU3N3E.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26271441574323.20260928.064253.2205581995.LUONG THE VINH.970407
|28/09/2026
|2.000.000,00
|6271IBT1k2IUHYF6.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271175120127.20260928.061521.19025953575012.VND-TGTT-MAU TIEN DUONG.970407
|28/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16261629751.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.259 be Chau Huynh Thien Khang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209280602492026HTD9888334.5387.66554.060250
|28/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16261492744.LE KONG SON chuyen tien ung ho 3 chau 2026-260.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1k2IUECN8.Ung ho MS 2026.259 Chau Huynh Thien Khang FT26271083284380.20260928.053119.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|28/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#020097040509280446452026UJCK071306.5387.23146.044645
|28/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien#SP#0200970405092804454320269BAL071051.5390.22738.044506
|28/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong#SP#020097040509280444402026RI8W070845.5388.21844.044440
|28/09/2026
|500.000,00
|6271IBT1k2IU7J9W.ung ho ms 2026.255 FT26271898418040.20260928.040940.2503202288.LUU THANH LAM.970407
|28/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16261389763.Ung ho MS 2026. 255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 0811000049497 DANG THI XUAN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|6271SGTTW2Y4IA2L.IBFT ung ho ms 2026.260 ung ho 3 chau be mo coi o bac ninh.20260928.020606.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261299077.TUONG DUNG ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261290980.TUONG DUNG ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261297542.TUONG DUNG ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261290046.TUONG DUNG ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261289548.TUONG DUNG ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261295274.TUONG DUNG ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16261288143.TUONG DUNG ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16261251691.ung ho MS 2026.260 ( 3 chau be mo coi o Bac Ninh ).CT tu 1049767477 NGUYEN THANH NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach#SP#020097042209280051102026KJDE334365.5388.59956.005110
|28/09/2026
|24.676,00
|MBVCB.16261186450.ung ho ms 2026.256 ( em Bui Hoang Vu).CT tu 2828292924 HUYNH NGOC BAO THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|30.000,00
|6271ASCB02WXK9MR.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh-280926-00:12:37 6271ASCB02WXK9MR.20260928.001237.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|28/09/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.260 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970422092723402420263232456173.5390.14965.234024
|28/09/2026
|100.000,00
|6270TPBVI2FEX4ZI.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.231024.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|28/09/2026
|1.000.000,00
|6270IBT1k2IUCCDQ.Ung ho MS 2026.60 - 3 chau mo coi o Bac Ninh FT26271070446404.20260927.230125.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|28/09/2026
|50.000,00
|6270IBT1iJN5R6WL.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260927.225935.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|28/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16260866012.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809272246352026xot6533568.5390.51186.224555
|29/09/2026
|30.000,00
|6272IBT1k2IRNQG9.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26273464269109.20260929.225420.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|6272VNIB02WDPEYK.Dam Van Ton ung ho MS 2026.262.20260929.224618.374682399.DAM VAN HIEU.970441
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2IRXKY2.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26273750940708.20260929.224450.19027405912021.VND-TGTT-DO THI THU HUYEN.970407
|29/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149211564875.20260929.149211564875-0909950862_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16290690867.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1386819457 LE QUYNH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS2026.254 gd anh Duong Chang#SP#020097048809292226462026x9sw779134.5390.88260.222646
|29/09/2026
|38.888,00
|6272IBT1k2IRHTYW.uh ms 2026.261 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26272730807362.20260929.221640.6655789888.PHAM NGOC TU.970407
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16290554312.ung ho chuong trinh.CT tu 0141000890127 DO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16290525998.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|10.000,00
|6272IBT1k2IR6FKN.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26272081957186.20260929.220707.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|29/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16290480183.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2IR64WH.Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26272076696039.20260929.220532.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|29/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16290470622.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16290442990.ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0581000750252 LE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16290390012.ung ho MS 2026.260.CT tu 1014260689 PHAM QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16290272634.ung ho MS 2026256 (em Bui Hoan Vu) chuc e mau khoe.CT tu 0371000457265 TRUONG THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2IRA4XR.Ung ho MS 2026.254 FT26272400189381.20260929.214442.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#0200970415092921420920266gkr260787.5189.46556.214209
|29/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.254 gd anh Duong Chang#SP#020097040509292126522026B3HY072235.5388.78932.212652
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16290021457.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|2.000.000,00
|6272IBT1bJI1G6GY.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD ong Do Van Menh MS 2026 - 262 . Chuc GD vuot qua kho khan.20260929.212332.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|29/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16289865503.2026.260( 3 chi e).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509292057192026xHoB130476.5387.42823.205638
|29/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509292054452026lKg0121711.5387.29860.205445
|29/09/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Nhi ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097040509292040072026TCTE002247.5189.51974.204007
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16289425243.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097042209292025112026O613976549.5189.61583.202512
|29/09/2026
|100.000,00
|6272VNIB02WDXDA7.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260929.202504.001854144.NGUYEN THI MINH PHUONG.970441
|29/09/2026
|500.000,00
|6272IBT1k2IXTZJ6.UNG HO MS2026.260 - 3 BE MO COI O BAC NINH FT26272402009852.20260929.202139.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|29/09/2026
|50.000,00
|6272MCOBQ2CF8Z5U.Ung ho ms2026.260 3 chau be mo coi.20260929.201918.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16289073350.ung ho ma so 2026.254 (gia dinh Duong Chang).CT tu 0071003651860 TRUONG QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Do Van Menh ms 2026.262#SP#020097042209292014132026B6VP710032.5389.92965.201413
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209292013332026SKX6700424.5390.90152.201333
|29/09/2026
|50.000,00
|6272MCOBQ2CFC52L.Ung ho ms2026.261 dinh huu dao.20260929.200807.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi#SP#020097048809292007292026wuxi374558.5389.53738.200648
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2IXE3VP.ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26272097051273.20260929.200719.19039711149011.NGUYEN HOANG LOC.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.258 em Tran Gia Bao#SP#02009704880929200640202655z1371374.5389.48860.200640
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang#SP#020097048809292005162026hlpo366056.5390.41150.200517
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809292004372026uacb363622.5389.38070.200438
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809292004012026qfm8361292.5389.32968.200401
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh#SP#0200970488092920032820269hov359243.5189.30174.200328
|29/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.16288818843.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.16288816644.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.16288814260.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|2.000,00
|MBVCB.16288801572.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042209291946152026SMZA602033.5189.24399.194616
|29/09/2026
|50.000,00
|6272MCOBQ2CFCRHD.Ung ho ms2026.262 do van menh.20260929.194450.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/09/2026
|1.000.000,00
|6272IBT1k2IXU7H2.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26272693065677.20260929.193807.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|29/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16288230698.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16288195066.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026318900 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|500.000,00
|6272IBT1k2IXDLFZ.ung ho ms 2026254 FT26272836035981.20260929.192519.19073392225011.VND-TGTT-HOANG NHU PHUONG.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097048809291923412026dvhu196783.5389.75306.192341
|29/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149186423165.20260929.149186423165-0385425925_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16287664009.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.260 (3 Chau Mo coi o Bac Ninh )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16287507794.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16287492275.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16287487424.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16287482832.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|10.000,00
|6272IBT1k2I36HX1.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272040907570.20260929.184006.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|29/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16287296139.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2I3GKPS.Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh FT26272008302561.20260929.183017.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|29/09/2026
|400.000,00
|6272TPBVI2FVXYDH.ung ho ms 2026.257 ,be tran khanh chi.20260929.182724.90907636318.LY VINH HOA.970423
|29/09/2026
|300.000,00
|6272IBT1aJW8AWCH.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).20260929.182156.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|29/09/2026
|200.000,00
|6272TPBVI2FVVVBD.ung ho ms 2026.259 ,em chau huynh thien khang.20260929.182100.90907636318.LY VINH HOA.970423
|29/09/2026
|200.000,00
|6272TPBVI2FVVJEB.ung ho ms 2026.254,gia dinh anh duong chang.20260929.181707.90907636318.LY VINH HOA.970423
|29/09/2026
|17.000,00
|6272IBT1iJN6EN2C.ZP262720689539 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260929.181001.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|29/09/2026
|50.000,00
|6272IBT1iJN6KH61.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.180340.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|29/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy#SP#020097048809291747232026y7d2741898.5389.88984.174723
|29/09/2026
|5.000,00
|6272SHBAP21M7U7V.Abc.20260929.173416.1020013348.PHAM CONG HIEU.970443
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488092917311420265a2z656907.5389.67161.173114
|29/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh#SP#020097040509291727232026XS3T076753.5390.39183.172724
|29/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149161637098.20260929.149161637098-0866549502_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509291638352026Tkwd797443.5390.89352.163835
|29/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097042209291626062026ZIM0846801.5390.7794.162607
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2IFW5KF.Ubg ho MS 2026.261 Ong Dinh Huu Dao FT26272962354312.20260929.162206.19076244838011.VND-TGTT-DANG THI THANH.970407
|29/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16284653257.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149153800025.20260929.149153800025-0961935116_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149153003044.20260929.149153003044-0938122191_Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149153111988.20260929.149153111988-0938122191_Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29/09/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.260#SP#0200970422092915442320265HRS346967.5189.52370.154343
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16284050822.Ung ho Ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu ) . Chuc em va gia dinh suc khoe .CT tu 1029570941 SON MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16283979168.Ung ho MS2026.262 (ong Nguyen Van Menh?).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272VNIB02WHH64Q.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UH MS 2026 262 ong Do van Menh.20260929.152022.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|29/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16283752312.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|Ung ho 2026.255#SP#02009704220929150916202659Y1673859.5390.53296.150916
|29/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16283651541.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2ITMLZU.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272409898500.20260929.150419.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|29/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149145366310.20260929.149145366310-0796605660_ung ho Ms 2026256
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16283369847.Ung ho MS(Ong Do Van Menh).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|6272IBT1k2IT26EU.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26272087688012.20260929.144608.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|29/09/2026
|20.000,00
|6272IBT1k2IT245Q.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272248500908.20260929.144528.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|29/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097048809291439562026uddj977219.5189.92178.143956
|29/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16283288538.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.262(ong Do van Menh)#SP#0200970415092914385820267Z5u375820.5189.87092.143858
|29/09/2026
|10.000,00
|6272IBT1k2IT171P.ung ho ms 2026.262, ong Do Van Menh, chuc ong va gia dinh binh an FT26272100359018.20260929.143820.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|29/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149144400784.20260929.149144400784-0337735250_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|50.000,00
|6272MCOBQ2C8PE6M.Ung hi MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang).20260929.143628.03101010965538.HOANG VIET.970426
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#02009704220929143429202619QN763626.5387.63001.143349
|29/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.262 do van menh#SP#020097042209291432382026Q4VD968964.5189.52668.143158
|29/09/2026
|50.000,00
|6272IBT1iJNE7MGM.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.142803.196565442.DO THI THU HOAN.970432
|29/09/2026
|100.000,00
|6272TPBVI2FV17CB.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.142243.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1bJI1544N.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.142141.00028888.LAM THANH VO.970427
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2ILRBG6.Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh FT26272017154690.20260929.141909.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16283036510.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16283025266.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|6272IBT1iJNEALF7.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.141554.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16282987750.UNG HO MS 2026.257.- BE TRAN KHANH CHI.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2ILXWZ8.UH Ms. 2026.262 bac Do Van Menh FT26272601557650.20260929.141330.19034761897015.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|29/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16282959128.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|50.000,00
|6272TPBVI2FV1RHR.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.141213.00006138298.PHAM VAN TUNG.970423
|29/09/2026
|100.000,00
|6272SGTTW2YE4ZIK.IBFT Ung ho MS 2026.262 - ong Do Van Menh.20260929.141149.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|29/09/2026
|50.000,00
|6272ORCOQ2C8795J.LOC HO TRO MS 2026.262 DOVANMENH.20260929.141014.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|29/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042209291409432026T0QP769322.5189.34000.140943
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16282913903.UNG HO MS 2026.258 - EM TRAN GIA BAO.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16282907324.ung ho MS 2026.262 (Do Van Menh).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272MSCBD27PBBFN.Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.140730.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|29/09/2026
|50.000,00
|6272IBT1k2ILTT4G.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272196588077.20260929.140456.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|29/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16282819285.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1014841741 NGUYEN THE QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|6272TPBVI2FVBM5X.ung ho ms 2026.253,ong hoang van thach.20260929.134616.90907636318.LY VINH HOA.970423
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16282496239.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.262 ( ong Do Van Menh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#020097041509291331022026bKA9189964.5189.45143.133102
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16282459170.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.261 ( ong Dinh Huu Dao).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16282376695.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097048809291314352026ofnn748158.5189.67883.131354
|29/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149133129107.20260929.149133129107-0905711725_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29/09/2026
|100.000,00
|6272SHBAP21MCHE7.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.124844.1016785541.NGUYEN TIEN DAT.970443
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2ILDCRT.Ung ho MS 2026.260 ba chau be mo coi o Bac Ninh FT26272140419146.20260929.124450.19032060653666.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NGOC ANH.970407
|29/09/2026
|10.000,00
|6272IBT1iJNEDSG8.ZP262720354881 Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh.20260929.124042.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|29/09/2026
|100.000,00
|6272SBITF2YW992B.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.123252.700170406003609.PHAM HUONG GIANG.970400
|29/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#0200970422092912305520260FLA740785.5189.42804.123055
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJNE9UIS.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.20260929.122754.15071983686.LE QUANG CHIEN.970432
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJNE92LN.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.20260929.122634.213935224.TRAN THU TRA.970432
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16281662405.Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh?Thien Khang).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|300.000,00
|MAI TUONG VY XIN UH MS2026.260 3 CHAU MO COI O BAC NINH-290926-12:23:15 p3jr947366#SP#020097041609291223152026p3jr947366.5388.97346.122315
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1iJNE2AIT.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.122244.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|29/09/2026
|300.000,00
|6272IBT1fJVNK8Z4.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260929.122146.931006995.CHAU TRUC THAO.970406
|29/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209291219162026ZP1O431989.5388.73402.121916
|29/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.260#SP#0200970488092912093120264g9h561731.5388.12463.120932
|29/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.16281448337.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1aJWINPQW.Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh.20260929.120139.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|29/09/2026
|300.000,00
|6272VNIB02WH8XP8.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).20260929.114909.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16281082760.Nguyen Thi Minh Khue ung ho Ma so 2026.254 Gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0011001621615 NGUYEN THI MINH KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|10.000,00
|NGUYEN THI KIM XUYEN Chuyen tien#SP#0200970488092911452120267bsc465489.5387.46410.114521
|29/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16280896942.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0281000364817 TRUONG VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|6272IBT1cJMRPTS9.QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260929.112603.105874943298.PHAM THI NGOC TU.970415
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1aJWIXM3H.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026 .262 ( ong Do van Menh).20260929.112243.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJNKTR7D.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260929.111853.0827495589.TU HA AN.970432
|29/09/2026
|20.000,00
|6272VNIB02WHBP83.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).20260929.110841.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|29/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.262 DO VAN MENH-290926-11:07:32 Y7xm159353#SP#020097041609291107322026Y7xm159353.5389.90059.110732
|29/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042209291059192026OQ8W734446.5390.35900.105920
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1k2IHJGU1.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272602059909.20260929.104950.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
|29/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.262#SP#020097042209291045032026AT14448617.5388.48194.104504
|29/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16279876466.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0071002785837 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16279845715.Ung ho MS 2026.262 ( ong Do Van Menh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16279815893.Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16279811409.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|500.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh mong con hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem hoctap lamviectot#SP#0200970422092910203420266DFP803560.5389.4654.102034
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1aJWILN43.ms 2026.262 ong do van menh.20260929.101922.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|29/09/2026
|50.000,00
|6272MCOBQ2C895NG.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.101730.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1iJNK4EPA.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 262 DO VAN MENH.20260929.100929.247529918.LE THI HOA.970432
|29/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149109744573.20260929.149109744573-0983923063_Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29/09/2026
|300.000,00
|6272ORCOQ2C89SFC.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260929.100753.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|29/09/2026
|100.000,00
|6272IBT1iJNK4U1U.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.100717.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|29/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16279503769.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16279469084.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 262#SP#020097042209290949202026AJDW898587.5387.31157.094921
|29/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#02009704220929094748202613NE189098.5389.22134.094748
|29/09/2026
|56.900,00
|MBVCB.16279262074.Ung Ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|10.000,00
|6272IBT1k2IZUDFJ.Ung ho ms 2026.261 FT26272106900366.20260929.093738.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|29/09/2026
|500.000,00
|6272IBT1k2IZ8VQG.Ung ho MS 2026.262 Do Van Menh FT26272027290606.20260929.093432.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|29/09/2026
|500.000,00
|6272SGTTW2YW7RPC.IBFT Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.090604.060268106068.PHAM NGOC TRUNG.970403
|29/09/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149100706571.20260929.149100706571-0586275035_Ung ho MS 2026256 em bui hoang vu
|29/09/2026
|300.000,00
|6272IBT1k2IZQGPG.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272964788016.20260929.085754.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16278681456.Ung ho MS 2026.260( 3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097040509290851242026FNL4001410.5388.55083.085124
|29/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16278510051.Ung ho MS 2026.262 (ong DO VAN MENH).CT tu 0111000161116 TRAN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16278509994.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16278469178.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh#SP#020097042209290828532026CUZU537931.5388.66295.082853
|29/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#020097041509290827112026VLS8986968.5389.59769.082712
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.262 0ng Do Van Menh.mong ong nhanh khoi benh#SP#020097041509290824022026bGmW977737.5387.48268.082402
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16278210678.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097042209290820502026I3KE232269.5189.37245.082051
|29/09/2026
|500.000,00
|6272IBT1iJNK1F9X.Ms 2026-262 uh ong Do Van Menh.20260929.082004.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|29/09/2026
|100.000,00
|6272ABBKP2113WN2.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.081947.0141012441019.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970425
|29/09/2026
|300.000,00
|6272IBT1k2I67JJY.Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh FT26272053862797.20260929.081408.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
|29/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16278052214.Chuyen tien ung ho ms 2026 262 ong Do Van Menh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16277765642.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|500.000,00
|6272IBT1k2I68VP3.Ung ho MS 2026,262 ong Do Van Menh, 09-26 FT26272023360003.20260929.074443.19035352062013.VND-TGTT-LUONG CHI HUNG.970407
|29/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16277697988.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|100.000,00
|6272VCBCW2YWH7DM.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.074021.0017041051500.PHAN THI MONG THUONG.970454
|29/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#020097048809290739532026f0h0600654.5189.92262.073915
|29/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.262-ong Do Van Menh#SP#02009704050929073737202648IL054081.5389.85034.073657
|29/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 262 ONG DO VAN MENH-290926-07:20:10 Pghp404420#SP#020097041609290720112026Pghp404420.5389.23831.072011
|29/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh#SP#0200970422092907182520268N3W169856.5390.18537.071825
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16277235467.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16277002760.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16276793867.LANG THI THUY ung ho MS 2026.261( ong dinh huu dao).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJN76IY3.MP Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Huy.20260929.060200.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJN769MX.MP Ung ho MS 2026259 em Chau Huynh Thien Khang.20260929.055804.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJN762WL.MP Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260929.055702.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJN7615V.MP Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.055537.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|29/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097040509290542002026X2OV043119.5189.99679.054200
|29/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh#SP#020097040509290540562026DVTL042058.5389.98311.054056
|29/09/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#0200970405092905393020262UGC040805.5387.97794.053931
|29/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao#SP#020097048809290532252026qeg8305996.5389.92387.053145
|29/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16276467688.Chuyen tien ung ho.CT tu 9310686899 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209290256262026AWBM344210.5389.41378.025626
|29/09/2026
|5.225,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209290252422026PJ6V594469.5390.40719.025243
|29/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-290926-01:28:00 3cTL852691#SP#0200970416092901280020263cTL852691.5387.11984.012720
|29/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1k2IE49AD.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26272063850738.20260929.012444.19076782196011.VND-TGTT-HOANG THI HUONG TRA.970407
|29/09/2026
|25.000,00
|6272VNIB02W3RMDC.Ung ho MS 2026.259 (Em Chau Huynh Thien Khang).20260929.010627.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|29/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16276176797.ung ho MS 2026.259.CT tu 0371000476257 NGUYEN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/09/2026
|300.000,00
|6271TPBVI2FKZ3L3.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260928.235507.10001260095.NGUYEN THI MINH HIEU.970423
|29/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16276030581.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16306750143.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh chuong trinh Nang buoc den truong ( 2 Em Nguyen va Lien).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16306743342.nguoi gia neo don.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/09/2026
|30.000,00
|PHAM KHANH NGOC Chuyen tien#SP#020097048809302312042026po51653584.5390.29074.231204
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970405093023074520264S57003327.5388.22535.230745
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1k28VCXP3.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26274917601606.20260930.230147.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|30/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093023013620268x4m643025.5387.11360.230136
|30/09/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149368744886.20260930.149368744886-0823821959_Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209302250222026IRYA907818.5388.89804.225023
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16306559902.ung ho ms 2026.263.CT tu 1043039741 DINH THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209302245062026GIH7493923.5387.78846.224506
|30/09/2026
|100.000,00
|6273TPBVI2FSIZL2.ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20260930.223726.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28VQ83Q.Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang FT26274079230579.20260930.223527.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|30/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16306481520.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|20.000,00
|6273IBT1cJMNM69H.QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.223005.105875714722.DANG MINH QUAN.970415
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970422093022181020266VRX761806.5389.12064.221810
|30/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16306311403.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.254. gia dinh anh Duong Chang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809302211572026134m564855.5388.93470.221157
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28DTABB.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26274909757340.20260930.220915.19020112010019.VND-TKTT- NGUYEN PHUONG TRA.970407
|30/09/2026
|150.000,00
|6273IBT1iJN3444Z.MS2026254UH gia dinh chu Duong Chang.20260930.220810.6669921.TRAN THANH THUY.970432
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097040509302208012026UM5N013214.5387.81188.220801
|30/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097048809302154372026q2wl524327.5189.33405.215437
|30/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16306116869.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang)#SP#0200970415093021515620268OSj414615.5390.24048.215156
|30/09/2026
|100.000,00
|6273TPBVI2FSH42G.Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao).20260930.215003.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|30/09/2026
|200.000,00
|6273ORCOQ2CJR83E.Ung ho MS 2026.254.20260930.214840.0937564196.Le Thi Hong Nguyen.970448
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28DEQ38.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26273859455611.20260930.214822.19035208241019.VND-TGTT-BUI THI TO KHUYEN.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.263 e Le Hoang Minh#SP#020097048809302147152026iy2f505363.5388.4574.214715
|30/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho MS 2026.263 le minh hoang#SP#020097040509302145022026HST3050584.5189.96168.214502
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16305884372.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1063399495 NGUYEN SY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273VNIB02W6GH7I.Ung ho MS 2026.254.20260930.213143.082328888.NGUYEN THACH THAO.970441
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16305644100.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071000765859 PHAN VU THUAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-300926-21:15:27 vWci763903#SP#020097041609302115272026vWci763903.5388.56607.211446
|30/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149357830922.20260930.149357830922-0899891178_Ung ho MS2026256 em Bui Hoang Vu
|30/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209302114152026FG6A240112.5388.50387.211416
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16305495941.Ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.256-300926-21:03:25 ygVO591298#SP#020097041609302103252026ygVO591298.5387.91879.210326
|30/09/2026
|10.000,00
|6273IBT1k28D9S7F.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26273220906075.20260930.205736.19072676378016.VND-TGTT-DO HIEN ANH.970407
|30/09/2026
|10.000,00
|6273TPBVI2FSSWI5.MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20260930.205651.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#0200970422093020533720263Q55915748.5390.34982.205338
|30/09/2026
|300.000,00
|TRINH THI HOANG THUY chuyen tien ung ho MS 2026.262 ( O. Do van Menh )#SP#020097041509302052522026Q2vR220268.5388.29812.205211
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1iJN3SXKR.Ung ho MS 2026254.20260930.205210.0977203733.NGUYEN THI LY.970432
|30/09/2026
|20.000,00
|6273MSCBD2P1F9VZ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Le Minh Hoang ms 2026263.20260930.204034.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28SN77Y.Ms 2026 260 Ba chau be mo coi o Bac Ninh FT26273359224162.20260930.203946.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1k28SNWHM.Ung ho MS 2026263 FT26273489414977.20260930.203809.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28SRNL5.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273081621404.20260930.203759.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.256#SP#020097048809302036412026qv14269458.5388.33423.203600
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28S3NJ5.Ms 2026 263 em Le Minh Hoang FT26273974496685.20260930.203229.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|30/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097041509302026132026DxSK112638.5389.67414.202613
|30/09/2026
|300.000,00
|6273TPBVI2FSV8AI.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260930.202112.10936166699.DANG TAI TRUNG.970423
|30/09/2026
|500.000,00
|6273VNIB02W6ZZXP.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.202057.803106.TONG DUY XUAN.970441
|30/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16304704788.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28SHV3D.Ung ho MS 2026.256 FT26273023231010.20260930.201959.9996859999.NGUYEN THU HANG.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16304683015.ung ho ms2026.256.CT tu 0031000309940 BUI THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970422093020192620267H7I263187.5388.23331.201845
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1fJM1WZPI.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260930.201403.8007041042630.NGUYEN ANH TUAN.963388
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16304477286.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16304436607.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16304417695.Ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang) .CT tu 0011004151491 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNFRLJI.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260930.195715.189709897.THAI NGUYEN HOANG PHAT.970432
|30/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16304235842.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28S5JK5.MS 2026.263 - Chuc em Le Minh Hoang mau hoi phuc, khoe manh va co tuong lai tuoi sang cung em gai nhe FT26273122501110.20260930.195327.19033292637019.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273SGTTW2YKPJHZ.IBFT unghomaso2026.263.20260930.194729.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|30/09/2026
|500.000,00
|6273SGTTW2YK7GTF.IBFT ung ho ms 2026.262.20260930.193716.060297770880.DUONG THI KIM THANH.970403
|30/09/2026
|200.000,00
|TRAN THI PHUONG Chuyen tien ms 2026263 le minh hoang#SP#020097048809301936322026a70k004700.5387.30337.193632
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16303797062.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0011003991827 NGUYEN THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16303755579.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9916506877 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|44.022,00
|MBVCB.16303473381.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9924197686 PHAN THAI AN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254gia dinh anh Duong#SP#0200970422093019145720267PBK942583.5389.73829.191457
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k289NEH5.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273755420202.20260930.191238.19030942699015.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273TPBVI2FSUJLL.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.190839.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|30/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16303250477.Ung ho MS 2026.263( em Le Minh Hoang).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093019012320261yeu838991.5388.74652.190123
|30/09/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.262 ONG DO VAN MENH-300926-19:00:12 HZpY075378#SP#020097041609301900122026HZpY075378.5388.66256.190013
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16303135441.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1050682202 TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301858422026Y1AW819417.5389.55090.185842
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093018512920263bs9791532.5388.1564.185129
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16302910787.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1050689013 PHAM HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16302882733.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1k289KIRD.MS 2026.262 FT26273104031337.20260930.184522.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k2897TS8.MS 2026.246 FT26273909096905.20260930.184410.19039055525018.VND-TGTT-NGO QUANG VINH.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149334633202.20260930.149334633202-0986946529_Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097041509301840102026Lhe0526005.5388.15500.184010
|30/09/2026
|200.000,00
|6273SHBAP21FXKSU.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.183704.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16302527564.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1025061728 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1k289PEUB.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273025554967.20260930.182747.19030509380012.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUY.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k289P1GM.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273425900789.20260930.182627.19026037372668.VND-TGTT-DOAN TRUNG TINH.970407
|30/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang#SP#0200970405093018220820260FNC009565.5387.80180.182208
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16302386803.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9906577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|30.000,00
|6273IBT1k289IKNK.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273651965504.20260930.182044.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16302363885.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097040509301818462026ALXT088093.5389.54665.181846
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16302245641.Ung ho MS 2026.263 (Em Le Minh Hoang).CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16302216908.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273SGTTW2YK3LED.IBFT Ung Ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20260930.181250.050122883660.DO MINH HUY.970403
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1k289SZ5X.Ung ho ma so 2026.263 e le minh hoang FT26273099383525.20260930.181144.19034138459015.VND-TGTT-LE HAI DUONG.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.263 e le minh hoang#SP#020097048809301811042026vs5g590961.5387.97070.181104
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301809112026SQNC513112.5388.80912.180912
|30/09/2026
|25.000,00
|6273VNIB02W62LDA.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20260930.180717.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|30/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.263 - em Le Minh Hoang#SP#020097040509301805412026UQKE001341.5388.53671.180541
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k289CTD3.Ung ho MS 2026 263 em Le Minh Hoang FT26273990630171.20260930.180516.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093018043720263ptj555482.5389.45997.180356
|30/09/2026
|150.000,00
|6273NBVAF2YW517R.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.180304.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809301802562026xbej545944.5189.33249.180256
|30/09/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien MS 2026. 263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809301759262026u6pr526257.5390.6116.175926
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1k289WNJ9.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26273276263508.20260930.175902.19036822779013.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN THAO.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|LE NGOC TU ANH chuyen tien#SP#020097042209301758502026H407478870.5387.1160.175850
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.263#SP#020097042209301758222026H7AF747013.5390.96825.175823
|30/09/2026
|100.000,00
|6273MCOBQ2CJBKGQ.Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20260930.175626.14001010787489.NGUYEN THANH NGU.970426
|30/09/2026
|50.000,00
|6273SHBAP21FEWIE.MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20260930.175608.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|30/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang)#SP#020097041509301755522026Fs9t303119.5189.77521.175553
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1k282NCKM.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273302347094.20260930.175259.19029932903333.VND-TGTT-TRAN THANH THAO.970407
|30/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301751282026NJRV607754.5389.41387.175128
|30/09/2026
|55.690,00
|MBVCB.16301749652.UH MS 2026.263 Le Minh Hoang.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16301746562.ung ho 2026.263 (em le minh hoang).CT tu 0451000266849 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|10.000,00
|6273IBT1k282XB5D.ung ho ms 2026.263, em Le Minh Hoang, chuc em va gia dinh binh an FT26273055800782.20260930.174934.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097041509301735512026FYIs195543.5387.13882.173551
|30/09/2026
|200.000,00
|6273NBVAF2YWPPNC.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.173348.128439363777.VND-TKTC-NGUYEN PHUONG THAO.970419
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNF2BNV.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260930.173339.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|30/09/2026
|2.800.000,00
|6273IBT1bJI1TTXN.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Le Minh Hoang MS 2026 - 263 . Chuc con som hoi phuc.20260930.171837.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|30/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149318798544.20260930.149318798544-0856765691_Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30/09/2026
|25.000,00
|6273IBT1cJMNC6RP.Ung ho MS 2026.254.20260930.165629.101884642434.HO VU KHAC DUY.970415
|30/09/2026
|200.000,00
|6273VNIB02WN9I71.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.164114.601704060508591.BUI THI NGOC THAO.970441
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16300198073.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16300189478.Ung ho MS2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 263#SP#020097042209301622392026D2HK196456.5388.63429.162203
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28CHMBN.Ung ho em Le Minh Hoang, MS 2026.263 FT26273059022936.20260930.161801.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|6273SGTTW2YKUB8D.IBFT VO THI KHANH PHUONG 2026.256.20260930.161655.050962999012.VO THI KHANH PHUONG.970403
|30/09/2026
|100.000,00
|Nguyen Van Trang Anh Quoc Chuyen tien ung ho MS 2026. 254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809301612032026m97w976568.5387.94316.161203
|30/09/2026
|300.000,00
|Nguyen ung ho MS 2026.254 anh Duong Chang#SP#020097048809301605542026uz73950103.5387.53521.160554
|30/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.254 ung ho gia dinh Duong chang#SP#020097042209301600452026ON2G138298.5189.19766.160045
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809301548432026l6qk881663.5390.44146.154843
|30/09/2026
|200.000,00
|6273WBVNP21FF8Z1.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260930.154832.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|30/09/2026
|700.000,00
|6273IBT1iJNTAB9U.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026257 2026258 2026259 2026260 2026261 2026262 2026263 moi ma so 100 K.20260930.154656.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16299355642.gia dinh Bay Lam chuyen tien MS 2026.263 Le Minh Hoang.CT tu 1027704410 DO THI HA THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|6273SGTTW2YKZMWP.IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.153429.060983382728.NGUYEN THANH BINH.970403
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16299125087.ung ho MS 2026.254.CT tu 0451000261838 HOANG THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273ORCOQ2CF5R8B.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.152202.0004100031547007.HO DANG KHOA.970448
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301521282026VJGP933637.5390.74068.152047
|30/09/2026
|50.000,00
|6273ABBKP21FM6CF.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.152126.589666.LE THI OANH.970425
|30/09/2026
|CHUYEN KHOANCHUYEN TIEN TU TAI KHOAN 148 SANG TK6866
|30/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang#SP#0200970488093015162320263t0l764021.5390.42964.151623
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298931016.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16298830257.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809301501572026xrm4713979.5189.58259.150157
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16298685022.ung ho ms 2026.263 em le minh hoang.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298567449.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298531276.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298535652.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298523807.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298517669.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16298502528.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1022183813 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209301440482026LJ2V553748.5189.35109.144049
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809301437182026f5kj632830.5389.14523.143718
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16298348154.VUONG THI KIM PHUONG chuyen MS2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0041001129866 VUONG THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|5.000.000,00
|Nho cac anh chi Ke toan hay chuyen dum toi so tien nay toi 10 gia dinh Moi gia dinh nhan 500 nghin dong tu ma so Ms 2026 254 den ma so Ms 2026 263#SP#020097048809301423072026pjx5587461.5389.33557.142307
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k281A9KX.Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang FT26273020400574.20260930.141310.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|30/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16297888545.ung ho MS 2026.259.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16297883794.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNT1MEM.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.135652.0348736603.VU BA KHOI.970432
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16297876603.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0041000289726 NGUYEN HUU BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16297830361.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0231000076988 NGUYEN DUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|3.000.000,00
|6273SGTTW2YK15ZD.IBFT Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang.20260930.135310.0903912924.VU THI KIM VAN.970403
|30/09/2026
|100.000,00
|HOANG THI THANH HUYEN Ung Ho MS 2026.254 gd anh anh Duong Chang#SP#0200970488093013513020262mzl493733.5390.60799.135130
|30/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301338442026BOOY869140.5189.94017.133844
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1aJWUB9SG.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.132806.9100000981058363.TRAN THI MY YEN.970446
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16297504465.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9969567379 VUONG HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097040509301325162026Q4R6004889.5387.25364.132435
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970422093013111420269591291159.5387.57304.131115
|30/09/2026
|1.000.000,00
|6273WBVNP218799I.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.130820.663886868888.HO VIET HA.970412
|30/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16297274212.Ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang).CT tu 0121000119348 PHAN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28124SX.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273804706809.20260930.130214.19026953053012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|30/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16297214039.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.254 Gia dinh anh Duong Chang#SP#020097040509301252162026M1JD007703.5390.62018.125216
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k281WDZG.Ung ho MS 2026. 256 em Bui Hoang Vu FT26273834665606.20260930.124648.19020202369024.VND-TGTT-TRAN PHUONG ANH.970407
|30/09/2026
|30.000,00
|MS 2026.254#SP#020097042209301239572026CS5M566902.5388.97141.123957
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang#SP#020097048809301238552026mnh3300960.5387.91168.123855
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh#SP#0200970422093012334220264ID1659506.5389.60809.123342
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16296827053.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1030898241 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16296756595.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0111001439677 PHAM NGUYEN PHUC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16296575754.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|30.000,00
|6273IBT1k28JZI1D.2026.254 anh duong chang FT26273953630939.20260930.121631.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ing ho MS 2026 256#SP#020097040509301206262026DTJL033010.5189.85709.120626
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28J7CQR.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273983030009.20260930.120455.838698989999.NGUYEN THI HUYEN.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|6273MCOBQ2CFDB76.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.120410.80000463819.TRINH THUY DUONG.970426
|30/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809301201362026qt0m169501.5387.53252.120136
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16296251712.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0021001451106 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809301158182026pb04156208.5387.28924.115738
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16296125477.MS2026.254(gd anh Duong Chang).CT tu 0111000235552 NGUYEN THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1d14ILWFK.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 256 257 258 259 261 va 262.20260930.114856.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|30/09/2026
|300.000,00
|6273TPBVI2FXSMRH.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260930.114830.24021980001.DOAN THI MAI ANH.970423
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16296026057.Ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16295948585.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0021000248413 CAO MINH TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970405093011383820263QT7090760.5388.88238.113757
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh#SP#02009704880930113702202661vs065539.5388.76220.113702
|30/09/2026
|30.000,00
|6273IBT1k28JVAJS.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273487594923.20260930.113359.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNLYPX9.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.112909.10566668888.DO ANH VU.970432
|30/09/2026
|50.000,00
|6273IBT1fJMW63TY.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.112701.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|30/09/2026
|10.000,00
|6273MSCBD2PQLMVB.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.112701.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16295660830.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0161000350678 HA VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273TPBVI2FXVJ4G.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.111937.04379169801.THAI THI NGOC HAN.970423
|30/09/2026
|200.000,00
|6273YOLOP218X8UH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.111258.0901790105.NGUYEN VAN HUY .546034
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16295439907.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9335543510 TRAN THI MY MIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28JW1M8.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273706880025.20260930.111054.19035349758015.VND-TGTT-PHAM NGOC THAI.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209301104022026PR6L390286.5389.51030.110402
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16295282072.ung ho MS 2026.259.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209301058532026B5K3395873.5388.16506.105853
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097048809301052242026fhmk880530.5388.76618.105146
|30/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093010520820261s7r879477.5388.73748.105208
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28WTSP5.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273938207473.20260930.105113.19031667965016.VND-TGTT-LE THANH VI.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16295109754.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|400.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao mong giadinh cacem doc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem hoctap lamviectot#SP#02009704220930104723202638W0551016.5389.44278.104723
|30/09/2026
|400.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi mong giadinh doc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem hoctap lamviectot#SP#020097042209301045032026RSUD334651.5388.29963.104503
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16295035461.ung ho ms 2026.254.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16294935157.Chuyen tien ung ho.CT tu 7909877078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/09/2026
|100.000,00
|6273TPBVI2FXERB8.Ung ho MS 2026.256 ( Bui Hoang Vu).20260930.103215.03746595601.PHAM THI PHUONG.970423
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.263-em Le Minh Hoang#SP#020097040509301028352026KKQI016034.5189.29558.102835
|30/09/2026
|100.000,00
|Lop 5A2 BMIS Son La Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097044909301025352026teBH764478.5387.11506.102535
|30/09/2026
|100.000,00
|6273SGTTW2YGIJ5T.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang.20260930.102458.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|30/09/2026
|50.000,00
|6273TPBVI2FXWETK.ms 2026.263 le minh hoang.20260930.102104.00186766001.NGUYEN TUAN HUNG.970423
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28WBVXV.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273754770771.20260930.101836.906666688888.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16294612422.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28WY6A6.Ung ho MS 2026.254 FT26273068890461.20260930.101353.339888868.TRAN TIEN DAT.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097040509301010202026BZ35021917.5388.24034.101020
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNL1JT6.LE THI HOA chuyen tien 2026 263 LE MINH HOANG.20260930.101019.247529918.LE THI HOA.970432
|30/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16294538233.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1iJNLJ6FG.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.100750.56293892.LE CAM PHUONG.970432
|30/09/2026
|2.000,00
|6273IBT1fJMW45MX.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).20260930.100612.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809301006032026ok1y707106.5390.97892.100603
|30/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970405093010000220264GPK069118.5189.63564.100002
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16294334525.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16294312136.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093009512220264zmr653351.5390.14854.095122
|30/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16294230436.Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.263 LE MINH HOANG-300926-09:47:03 P5gq880298#SP#020097041609300947042026P5gq880298.5189.89781.094626
|30/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970405093009462120268PRU000067.5388.86898.094541
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1k28W9Q5A.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273031604883.20260930.094417.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|30/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209300942562026WUQU124235.5189.69042.094257
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNHNCN7.NGUYEN THI BICH NGOC1015VND chuyen tien ung ho ma so 2026256 em Bui Hoang vu.20260930.094157.104562655.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16294137144.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149257624588.20260930.149257624588-0909646614_Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809300929552026e2nw577733.5388.1564.092955
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293981294.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0541000190556 DOAN THAI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16293984123.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16293962575.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16293965140.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0121000528919 LUU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293949984.MS 2026.254.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097040509300924292026OM0M089570.5390.75078.092349
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1iJNH3I1P.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.20260930.092116.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28QXLPH.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273062328626.20260930.091839.8888540698.NGUYEN HOANG GIANG.970407
|30/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16293826920.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|181.000,00
|6273IBT1k28QX87F.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273086232630.20260930.091719.7126789999.TRAN QUANG ANH.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1iJNHF27C.Ung ho MS 2026 263 em Le Minh Hoang.20260930.091240.86586387.DUONG THI THANH NHAN.970432
|30/09/2026
|100.000,00
|6273MSCBD2PYJX83.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.091017.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28QTJ11.Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26273790755273.20260930.090651.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293640320.ung ho ma MS 2026.263 le minh hoang.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|6273MCOBQ2CFGPI2.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo voi o Bac Ninh).20260930.090106.03101010965538.HOANG VIET.970426
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28QZKIL.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273500663022.20260930.085910.8888130396.TRAN THI LE PHUONG.970407
|30/09/2026
|30.000,00
|6273IBT1k28QZUS1.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273086491858.20260930.085817.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 263 e le Minh Hoang#SP#020097041509300858052026ZgLQ110040.5189.53334.085805
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28Q6A6R.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273305390545.20260930.085539.230965749126.NGUYEN THI LINH.970407
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1k28QEKRA.Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan FT26273302559336.20260930.085242.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1iJNHZNLK.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.084911.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293409593.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293397906.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-300926-08:44:39 qBpy529648#SP#020097041609300844392026qBpy529648.5390.98570.084439
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1k28Q7QQB.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273737753397.20260930.084355.10923846003011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TAM.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293386630.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|1.000.000,00
|6273MSCBD2PYMEU5.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.20260930.084256.0937702107.DUONG MINH HOANG.970422
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1fJMW89UN.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.084253.908026598.NGUYEN KIM LAN.970406
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293368642.ung ho MS2026.263(em Le Minh Hoang).CT tu 0361001691108 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16293374295.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293336956.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k28QAM3K.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273899960117.20260930.083821.19035815734016.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH.970407
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293292321.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273TPBVI2FXJP1Z.ung ho ms 2026.263 em le minh hoang.20260930.083636.00000296787.TRAN THI NHUNG.970423
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1aJWU17VJ.ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach.20260930.083616.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293284362.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|6273IBT1aJWU1ATJ.ung ho MS 2026.263 Em Le Minh Hoang.20260930.083518.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16293283901.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209300835062026J2OH695161.5389.62221.083507
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293242608.ung ho MS 2026.263 em le minh hoang.CT tu 0141000837516 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16293203002.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0181002129333 PHAN THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209300828382026Y2CG119513.5389.37611.082839
|30/09/2026
|500.000,00
|6273SGTTW2YGVDJ1.IBFT ung ho MS 2026.263. em Le Minh Hoang.20260930.082823.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|30/09/2026
|100.000,00
|ung ho. ms 2026.263 em Le Minh Hoang#SP#020097041509300827262026l89i914760.5389.33123.082726
|30/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 263 EM LE MINH HOANG-300926-08:26:45 jTr3358025#SP#020097041609300826452026jTr3358025.5387.30582.082645
|30/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho ma 2026.254 gia dinh a Duong Chang#SP#020097048809300826382026x84d369055.5387.30321.082638
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293142178.Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.149247485716.20260930.149247485716-0983335253_Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1aJWU1JA8.ung ho MS2026.263 em le minh hoang.20260930.082325.5555596789.NGUYEN HUU CUONG.970440
|30/09/2026
|330.000,00
|6273IBT1k28QPYRN.Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26273139541027.20260930.082155.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|30/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-300926-08:20:55 Cfq3177102#SP#020097041609300820562026Cfq3177102.5390.9251.082056
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293093479.NGUYEN MANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2026. 256(em Bui Hoang Vu ).CT tu 0141000869230 NGUYEN MANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097048809300820302026ejc6349757.5390.7534.082030
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16293091589.ung ho MS 2026.263 ( em Le Minh Hoang).CT tu 0811000045774 HUYNH VAN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16293079265.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#0200970488093008190520260chv345249.5389.2561.081827
|30/09/2026
|40.000,00
|UNG HO MS2026.263 EM LE MINH HOANG-300926-08:15:21 0lRj392409#SP#0200970416093008152120260lRj392409.5388.89316.081521
|30/09/2026
|300.000,00
|6273SGTTW2YGVQ4Y.IBFT Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.081238.060023053201.HUYNH THI NGOC ANH.970403
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16292958960.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16292951364.Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang#SP#020097042209300805022026C9L1767224.5189.52334.080503
|30/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16292824697.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|200.000,00
|6273SHBAP218BR83.PHAM THI NHAM chuyen tien ung MS2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.20260930.074533.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|30/09/2026
|22.000,00
|MBVCB.16292492614.NGO QUANG VINH chuyen tien uh MS 2026.262 ( Ong Do Van Menh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0351000775469 NGO QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16292478898.Chuyen tien ung ho ms 2026 263 em Le Minh Hoang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16292463676.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|250.000,00
|6273IBT1fJMWSIN9.Dong gop nho, hanh phuc to.20260930.072615.9021122203919.NGUYEN QUE TRAN.963388
|30/09/2026
|200.000,00
|6273IBT1k2INXLH9.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26273216005540.20260930.072151.19035170077015.VND-TGTT-TIEU CAM THU.970407
|30/09/2026
|50.000,00
|6273YOLOP218QYSE.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.20260930.071138.0362236245.DO CONG NGON .546034
|30/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16292205142.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1k2INHDQ4.ung ho ms2026 262 DO VAN MENH FT26273653158262.20260930.065817.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|30/09/2026
|500.000,00
|6273IBT1iJNHI2VU.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho ms 2026 261.20260930.063359.68996.DINH HONG HAI.970432
|30/09/2026
|12.268,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.261 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405093005494020266OSA079375.5189.86569.054941
|30/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16291425204.Ung ho MS 2026.254.CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209300220312026GYQL368844.5389.11710.021950
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16291289092.ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1032133213 NGUYEN DUY KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16291244396.ung ho MS 2026.254.CT tu 0341007143751 VU THI NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16291223150.LE NGOC BICH chuyen tien ung ho gia dinh anh duong.CT tu 1068420506 LE NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu#SP#020097042209300017512026WJ43877747.5387.45683.001711
|30/09/2026
|300.000,00
|6273IBT1k2IN9UPL.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26273339499139.20260930.000710.19029742420018.VND-TGTT-DANG LE TRINH.970407
|30/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16291063780.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0971000025539 HAN PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/09/2026
|300.000,00
|6272IBT1k2IN2QSM.NGUYEN THI NGOC HAN chuyen ung ho MS .2026 .254 gia dinh anh duong chang FT26273959136081.20260929.234936.19036549059010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HAN.970407
|30/09/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042209292347592026LZCY678012.5387.17338.234759
|30/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJNHQ3CX.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.20260929.234346.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|30/09/2026
|200.000,00
|6272IBT1iJNZN6K6.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.20260929.232217.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-09-2026 01:28:17
|100.000,00
|CT DEN:320T2690YD7P311Y Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach; thoi gian GD:20/09/2026 23:32:58
|21-09-2026 02:14:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2691078RJNJC MBVCB.16154289927.641328.ung ho MS 2026.253 hoang van thach.CT tu 1028926396 LUU THI HOANG UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:21/09/2026 02:10:05
|21-09-2026 02:43:06
|100.000,00
|CT DEN:320T269108JCBBZT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|21-09-2026 03:49:25
|50.000,00
|Cua It Long Nhieu Chuc Em Va Gia Dinh Som Vuot Qua Benh Tat
|21-09-2026 03:53:48
|20.000,00
|CT DEN:320T26910B9QCEGV Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 05:32:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26910F4AQYR6 ung ho Hoang van Thach
|21-09-2026 06:22:15
|50.000,00
|320D60921BPHDB1P Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|21-09-2026 06:27:07
|100.000,00
|320D609213LPKSJY Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 06:37:17
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.253 ( ong hang van thach )
|21-09-2026 07:12:12
|1.500.000,00
|CT DEN:320T2690YX248EFU MBVCB.16155267989.338394.Ung ho MS MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach.CT tu 1018887620 TRAN THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 07:49:54
|100.000,00
|320D60921RP24P0M Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 07:55:04
|100.000,00
|320D60921JQMJUJW Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 08:18:52
|100.000,00
|320D609218XEHKRP Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 08:23:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2690YZTV9WRH MBVCB.16156241432.038508.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 08:36:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2690Z0BMHPMC MBVCB.16156436675.168943.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0531002581420 CHU THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 08:39:06
|100.000,00
|147865082458-0794100356-Ung ho MS 2026237 thay luong thanh vi
|21-09-2026 08:41:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 08:41:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Z0HWCWDU Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 08:41:50
|200.000,00
|320D60921598BAZ5 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-08:41:50 6264ASCB02WQSZRK
|21-09-2026 09:00:50
|100.000,00
|320D60921LUVHFHW Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 09:03:59
|100.000,00
|320D60921S2U19WZ LE THI THU HOA ung ho ms 2026.251
|21-09-2026 09:11:50
|300.000,00
|320D60921VZJ8SAC Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 09:27:58
|5.000,00
|CT DEN:320T2690Z2BE0X7E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 09:36:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Z2N9XRBJ NGO TRI THAI chuyen tien UH ms 2026 248 cha con ong Quang va chau Long
|21-09-2026 09:45:19
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z30ASE35 MBVCB.16157438816.849342.ung ho MS 2026.236.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:46:07
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z31CUSF2 MBVCB.16157448884.857133.ung ho MS 2026.251.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:47:03
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z32LJMBS MBVCB.16157465495.866311.ung ho MS 2026.244.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:47:54
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z33QXSZS MBVCB.16157471566.874741.ung ho MS 2026.232.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:48:45
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z34UR10N MBVCB.16157488210.882883.ung ho MS 2026.230.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:53:12
|10.000,00
|CT DEN:320T2690Z3AQNLM4 MBVCB.16157564876.926757.ung ho MS 2026.240.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 09:56:28
|50.000,00
|320D60921H2CHL7B Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264060352009
|21-09-2026 10:05:50
|1.000.000,00
|320D60921LGYEUM8 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-10:05:49 6264ASCB02WQIT1X
|21-09-2026 10:26:15
|500.000,00
|ung ho MS 2026.254(gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 10:30:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|21-09-2026 10:51:45
|200.000,00
|ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|21-09-2026 11:06:29
|200.000,00
|NGUYEN VAN HANH chuyen tien ung ho gd anh duong chang
|21-09-2026 11:26:04
|400.000,00
|320D6092106DHAVN Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-210926-11:26:03 6264ASCB02WAAVE7
|21-09-2026 11:48:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 11:58:30
|100.000,00
|320D609217MYCRDD Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264508922351
|21-09-2026 12:08:33
|51.000,00
|CT DEN:320T2690Z8KFNZUT Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 12:25:09
|200.000,00
|320D60921UM6XYX9 NGUYEN THI HUYNH NHU chuyen tien
|21-09-2026 12:29:45
|100.000,00
|320D609214C52GLZ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264717031061
|21-09-2026 12:37:51
|50.000,00
|320D6092126HFW39 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:39:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:41:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2690Z9UW58KL MBVCB.16160292342.703831.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 12:42:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2690Z9WDTYX7 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:43:07
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 12:43:47
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.254 (Gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 12:45:12
|300.000,00
|320D609212FAB86T Ung ho MS 2026.254 FT26264589347490
|21-09-2026 12:47:10
|132.000,00
|CT DEN:320T2690ZA2FJARY Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:48:28
|190.000,00
|320D609217EBR5LA IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:48:52
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZA4Q75VQ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 12:54:27
|50.000,00
|CT DEN:320T2690ZAC2JTBX MBVCB.16160460931.809028.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 12:56:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZAF6HG99 ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:01:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2690ZALX8VB5 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:04:38
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.254 anh duong chang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|21-09-2026 13:11:21
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:12:46
|100.000,00
|ZP7D9PJQAP7C Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:14:06
|50.000,00
|320D60921BQA72B1 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264459486369
|21-09-2026 13:22:48
|200.000,00
|320D6092176LT68Y Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264293246780
|21-09-2026 13:22:49
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZBFJHB9Y Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:23:53
|20.000,00
|CT DEN:320T2690ZBGY05MS Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:24:35
|100.000,00
|320D60921PNC8DTD IBFT Ung ho ms 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:24:57
|200.000,00
|320D60921CJGQ9HQ IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:26:50
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZBLUNZ0R Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:27:53
|100.000,00
|ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:28:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZBP6Y8AC Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:32:26
|100.000,00
|320D60921YB33XJ1 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 13:35:27
|200.000,00
|320D609219RBZMH6 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264504806353
|21-09-2026 13:46:23
|150.000,00
|CT DEN:320T2690ZCCN8PLQ Vietinbank;110628136866;NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 254
|21-09-2026 13:55:08
|40.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|21-09-2026 13:55:27
|40.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|21-09-2026 13:55:40
|100.000,00
|320D60921TBG7F78 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264263622923
|21-09-2026 13:55:41
|100.000,00
|MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 13:56:05
|40.000,00
|Ung ho MS 2026216 em Nguyen Thi Hoe
|21-09-2026 13:57:09
|40.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|21-09-2026 13:57:45
|40.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|21-09-2026 13:58:02
|40.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|21-09-2026 14:02:21
|150.000,00
|CT DEN:320T2690ZCZRR1NQ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:03:17
|50.000,00
|320D60921478XCEA UNG HO MS 2026254 GIA DINH ANH DUONG CHANG
|21-09-2026 14:05:22
|400.000,00
|CT DEN:320T2690ZD3QHFBN Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:11:18
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:20:12
|200.000,00
|320D609218Z78BUA Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|21-09-2026 14:21:21
|20.000,00
|CT DEN:320T2690ZDQUHFAA Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|21-09-2026 14:31:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:33:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZE6S9T11 MBVCB.16161681653.560418.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 14:35:31
|50.000,00
|320D60921UGP3WX3 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:35:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZE9PXHZV Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:37:00
|300.000,00
|320D6092100Q7M19 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:38:24
|500.000,00
|320D60921H7GNX6W UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-210926-14:38:24 6264ASCB02WAV9D4
|21-09-2026 14:40:38
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZEGAJJAR MBVCB.16161777712.617122.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1016230341 MAI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 14:40:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZEGEPVYC Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:43:18
|250.000,00
|320D6092136AB0RS Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264309490267
|21-09-2026 14:48:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZESPN4XB Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:48:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:50:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZEVG14N8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:54:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZF07MHN6 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 14:54:41
|1.000.000,00
|HA NHI UNG HO CHU HOANG VAN THACH MS 2026253
|21-09-2026 14:56:33
|100.000,00
|320D609215LD5HU9 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:03:49
|100.000,00
|320D609219P6WV5E Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264008644729
|21-09-2026 15:03:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZFD431V3 Vietinbank;110628136866;uh gia dinh anh Duong chang
|21-09-2026 15:06:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 15:11:22
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:20:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZG13VS5W Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:25:04
|200.000,00
|Ung ho MS2026.254
|21-09-2026 15:26:24
|100.000,00
|320D60921JY68ELK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264966285094
|21-09-2026 15:27:34
|200.000,00
|Ung ho MS2026.249
|21-09-2026 15:29:54
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 15:30:07
|50.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:35:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:42:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZGVWE9LT MBVCB.16162650068.184882.MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0311000578684 NGUYEN THI THU HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 15:48:27
|50.000,00
|320D60921EE979CB Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264801670824
|21-09-2026 15:48:31
|200.000,00
|320D60921K42EQ5J HOANG THI THU TRANG ung ho MS 2026.240 FT26264309727254
|21-09-2026 15:49:12
|20.000,00
|147919826840-0373601816-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 15:50:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZH68JVV1 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 16:04:46
|100.000,00
|320D60921XZQQAY6 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 16:12:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZJ1567WJ MBVCB.16163107111.487009.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0581000779336 NGUYEN THI KIM LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 16:43:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZK7XV3P5 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 16:48:09
|26.000,00
|CT DEN:320T2690ZKEPZGYL MBVCB.16163727078.908928.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 17:03:55
|2.200.000,00
|320D60921C6UG3ST Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 17:10:33
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 17:13:05
|35.000,00
|147931638943-0912525765-Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 17:15:14
|200.000,00
|320D60921064D6AJ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264689931990
|21-09-2026 17:25:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2690ZLVMUEP7 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 17:29:37
|23.000,00
|Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 17:34:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2690ZM8F9B33 UH ms 2026.254 gia dinh anh duong chang
|21-09-2026 17:47:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZMQEVY2J MBVCB.16164918363.745949.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0881000445969 NGUYEN LE MY DUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 17:47:58
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 18:06:52
|200.000,00
|320D60921QPDEHS2 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264055108985
|21-09-2026 18:20:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZP0FEUZM ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 18:22:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZP2VL5XH Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 18:34:11
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZPJQ2BGM Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 18:52:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZQ89S2PU Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 18:54:24
|100.000,00
|NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach
|21-09-2026 18:56:30
|100.000,00
|320D60921CG9GU0C Dinh Huy Binh ung ho MS 2026 254
|21-09-2026 19:08:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZQVZJ8CF MBVCB.16166516900.846342.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0881000466941 TO DINH TUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 19:29:15
|10.000,00
|320D60921PJ5BZXH Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 19:47:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2690ZSCY1Y59 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 19:47:20
|100.000,00
|320D60921VA02YPZ Ms2026.254 Duong Chang
|21-09-2026 19:50:11
|100.000,00
|NGUYEN THI TUYET chuyen tien
|21-09-2026 20:08:26
|100.000,00
|320D60921M7PQT5K Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264343044664
|21-09-2026 20:09:56
|50.000,00
|320D60921ZFWNZ12 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264011924948
|21-09-2026 20:12:53
|250.000,00
|320D60921SKG0QQ4 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 20:26:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZTWFCJU8 MBVCB.16167892846.783583.ung ho ms 2016.254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0621003825739 NGUYEN THI LE BINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-09-2026 20:33:20
|200.000,00
|320D60921N2T1NNJ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26264638568705
|21-09-2026 20:35:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|21-09-2026 20:37:46
|100.000,00
|147965017702-0346652180-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 20:43:06
|100.000,00
|147965609024-0365354737-Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|21-09-2026 20:53:10
|50.000,00
|320D609211MR5GHE Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 20:54:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZUZGM6LS Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:01:51
|300.000,00
|320D60921Z3E502F Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:04:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026 254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:17:30
|30.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:29:15
|50.000,00
|320D60921LNAYAN0 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:38:11
|160.000,00
|147972326403-0392755787-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 21:44:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)
|21-09-2026 21:50:41
|100.000,00
|320D60921M7P4TE4 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265582974425
|21-09-2026 22:06:11
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZXSNY3TM Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:08:33
|300.000,00
|CT DEN:320T2690ZXVTCFRK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:10:06
|300.000,00
|320D60921AFFMYD7 Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang FT26265769722904
|21-09-2026 22:13:59
|50.000,00
|320D60921JLJUTS3 ung ho ms2026.254(gd a Duong Chang)
|21-09-2026 22:16:45
|500.000,00
|320D60921XF95WLG Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|21-09-2026 22:20:04
|30.000,00
|320D609213ECGRN0 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265968433294
|21-09-2026 22:21:36
|500.000,00
|320D609210A8SDVD Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:21:49
|300.000,00
|LE HOANG BAO ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.253 ( ong Hoang Van Thach )
|21-09-2026 22:24:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZYGU7VKP Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:29:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ZYPUNVFL Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:37:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 22:59:35
|50.000,00
|320D60921R5H909T Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26265265451830
|21-09-2026 23:10:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 23:10:40
|100.000,00
|320D60921GXKR674 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-23:10:40 6264ASCB02WBPMPC
|21-09-2026 23:16:53
|50.000,00
|147980392375-0563775867-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|21-09-2026 23:23:14
|50.000,00
|320D60921RZY7X59 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-210926-23:23:13 6264ASCB02W12HPZ
|21-09-2026 23:28:47
|100.000,00
|CT DEN:320T269100ZRFEDH MBVCB.16169737488.070452.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1030951689 TRUONG THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 02:15:47
|300.000,00
|320D609228HD5C24 UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-220926-01:28:42 6265ASCB02W1AGDL; thoi gian GD:22/09/2026 01:28:43
|22-09-2026 02:25:38
|125.000,00
|CT DEN:320T26911VSW9XXW ung ho ms2026254 gia dinh anh duong chang
|22-09-2026 03:29:45
|20.000,00
|CT DEN:320T26911Y9K6RZA Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 05:05:28
|100.000,00
|CT DEN:320T269121ZYDKWY MBVCB.16170203704.437404.ung ho ms2026.254 (gia dinh anh Duong Chang).CT tu 0451000219510 BUI VINH HAU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 05:52:31
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|22-09-2026 06:51:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|22-09-2026 07:09:40
|100.000,00
|320D60922T9JGU6G Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 07:25:48
|100.000,00
|320D609224RCM0SP Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 07:31:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26910KQVJ5G1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 07:32:42
|200.000,00
|320D609222GGX6ZB Ung ho ms 206.254 gia dinh anh Duong Chang FT26265105290036
|22-09-2026 07:34:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26910KVPDATZ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 07:42:23
|100.000,00
|320D609226UCHB4H Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26265095182830
|22-09-2026 07:43:55
|100.000,00
|CT DEN:320T26910L7LN5DU Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 07:52:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 07:53:07
|10.000,00
|320D60922AQX4U6H Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:00:34
|200.000,00
|320D60922XMAN80E Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:01:39
|50.000,00
|CT DEN:320T26910LX0GNR7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:08:37
|1.000.000,00
|320D609229BU8CXC Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang-220926-08:08:36 6265ASCB02W1RSPM
|22-09-2026 08:09:44
|200.000,00
|CT DEN:320T26910M7PL4MF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:12:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26910MB0SXSV Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:35:04
|30.000,00
|320D60922SCXRLH4 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 08:40:30
|20.000,00
|320D60922MKZTCSK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265413041265
|22-09-2026 08:46:50
|50.000,00
|320D60922BSP5ENW Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265343795538
|22-09-2026 08:57:25
|100.000,00
|CT DEN:320T26910P2NA050 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 09:12:01
|200.000,00
|CT DEN:320T26910PMY55E6 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 09:18:06
|30.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|22-09-2026 09:18:33
|30.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 09:19:00
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 09:19:58
|100.000,00
|320D609221SWS9UR Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 09:25:10
|50.000,00
|ZP7D9QHIV2KR Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|22-09-2026 09:36:10
|30.000,00
|CT DEN:320T26910QKU5G3W ung ho MS 2026.254
|22-09-2026 09:40:39
|300.000,00
|CT DEN:320T26910QRRRAPU MBVCB.16173016710.451036.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 1029735624 TRAN NGOC LAM GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 09:41:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26910QT73M6T Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 09:49:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26910R38N237 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 09:53:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26910R8QJGRK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 10:00:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 10:01:01
|20.000,00
|CT DEN:320T26910RJNAECJ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 10:21:18
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.254 Gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 10:24:45
|100.000,00
|320D6092259JTP09 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 10:24:58
|500.000,00
|CT DEN:320T26910SG9HLF3 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 10:49:21
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.254 anh duong chang
|22-09-2026 10:58:47
|300.000,00
|320D60922CYYEXWB Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 11:08:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26910U68JF1A Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 11:14:45
|200.000,00
|320D60922SK5S9Z6 UNG HO MS 2026.254 Gia dinh anh DUONG CHANG FT26265638161704
|22-09-2026 11:19:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 11:19:36
|200.000,00
|320D609222RDZUND UNG HO MA SO 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-220926-11:19:36 6265ASCB02W1IMCX
|22-09-2026 11:32:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 11:42:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang )
|22-09-2026 11:56:24
|100.000,00
|CT DEN:320T26910W10X8HT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 12:06:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 12:13:52
|100.000,00
|320D609226FLRAXQ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:14:13
|200.000,00
|320D60922YPWDGRF Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 12:17:24
|500.000,00
|CT DEN:320T26910WURJYA2 MBVCB.16175416708.027616.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 12:19:05
|100.000,00
|320D60922QH5TY01 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 12:20:51
|1.000.000,00
|320D6092230UHNKD Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:22:47
|50.000,00
|CT DEN:320T26910X1VNTDW Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:24:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:24:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:27:41
|20.000,00
|CT DEN:320T26910X8B8TPD Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:31:16
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.255 ( bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 12:33:51
|10.000,00
|320D609220VHTREK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:36:42
|200.000,00
|CT DEN:320T26910XL80YG5 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:37:49
|300.000,00
|320D60922HHLP1J7 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-12:37:49 6265ASCB02WMLD8W
|22-09-2026 12:38:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (Bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 12:41:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26910XSU84M0 MBVCB.16175779275.254679.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1016724179 PHAM TIEN DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 12:43:37
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.255 bo con em Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:47:42
|200.000,00
|320D609227DZ9NG7 Ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy FT26265581049748
|22-09-2026 12:48:12
|100.000,00
|CT DEN:320T26910Y1EPPL1 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 12:50:54
|300.000,00
|320D60922XEDUSJQ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265293126079
|22-09-2026 13:04:59
|50.000,00
|126D60922046M789 Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
|22-09-2026 13:05:06
|100.000,00
|320D60922TH0D3EV Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-13:05:05 6265ASCB02WM1WE5
|22-09-2026 13:15:44
|200.000,00
|TRAN THI THUY HUONG chuyen tien ung ho Ms 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 13:17:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26910Z6AY2A6 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 13:35:34
|500.000,00
|CT DEN:320T26910ZVZ7Z56 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 13:47:14
|300.000,00
|320D60922YY81E7D Ung ho MS 2026.255 FT26265768052036
|22-09-2026 13:50:37
|100.000,00
|320D60922CHSCDDL Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26265640723601
|22-09-2026 13:57:51
|200.000,00
|CT DEN:320T269110RE06M3 MBVCB.16176717836.815738.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 13:57:56
|300.000,00
|CT DEN:320T269110RHMH79 ung ho MS 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy
|22-09-2026 14:01:14
|100.000,00
|320D60922JHX4Q8K Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 14:02:15
|150.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 14:04:04
|200.000,00
|CT DEN:320T269110ZLHJ0Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 14:04:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 14:07:16
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang)
|22-09-2026 14:12:49
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 14:17:37
|100.000,00
|CT DEN:320T269111HH92W4 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 14:35:20
|500.000,00
|CT DEN:320T2691126WRW9Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 14:55:41
|70.000,00
|CT DEN:320T269112ZSDSQJ MBVCB.16177466890.267843.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 14:56:53
|100.000,00
|320D60922ZCBWHFJ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 15:00:33
|100.000,00
|320D60922H0A4MTW Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265301800746
|22-09-2026 15:09:26
|50.000,00
|320D60922C1EHX68 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265372590795
|22-09-2026 15:28:53
|100.000,00
|DO DUY TRUONG ung ho MS 2026.251
|22-09-2026 15:32:21
|200.000,00
|CT DEN:320T269114E6YSWJ uh ms 2026.255
|22-09-2026 15:33:13
|200.000,00
|CT DEN:320T269114FBDXRR uh luong thi thanh ha
|22-09-2026 15:34:11
|200.000,00
|CT DEN:320T269114GM6RA6 UHMS 2026 254
|22-09-2026 15:38:22
|26.000,00
|CT DEN:320T269114N4R5BS MBVCB.16178045893.641546.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 15:50:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2691154BSCBG Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 15:55:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con a Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 15:57:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.254 (gia dinh a Duong Chang)
|22-09-2026 16:04:46
|300.000,00
|CT DEN:320T269115P0GYTZ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 16:05:26
|500.000,00
|CT DEN:320T269115PW4122 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 16:12:29
|100.000,00
|320D60922YUASRTG Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265069006284
|22-09-2026 16:24:06
|300.000,00
|CT DEN:320T269116EJ70JT Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 16:26:00
|50.000,00
|320D60922B7R72HU Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265801373844
|22-09-2026 16:33:50
|100.000,00
|320D609227P35E34 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 16:39:26
|200.000,00
|320D60922MBM9WD0 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 16:43:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2691176RLMEF MBVCB.16179013613.293137.TRAN THI DIEM HUONG chuyen tien MS2026.250 be Tu va Q.Anh.CT tu 0071000764943 TRAN THI DIEM HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 16:57:05
|100.000,00
|320D60922EE9K13A Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265010225280
|22-09-2026 16:57:38
|200.000,00
|320D609220AY43Y7 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265501664439
|22-09-2026 17:13:46
|100.000,00
|320D609220KUE5HJ Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26265535400058
|22-09-2026 17:15:09
|50.000,00
|2026 255
|22-09-2026 17:16:34
|500.000,00
|CT DEN:320T269118FTVXSQ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 17:24:02
|500.000,00
|CT DEN:320T269118RNVGXB Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 17:39:47
|100.000,00
|CT DEN:320T269119CGEZY3 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 17:44:00
|50.000,00
|CT DEN:320T269119J1V27W MBVCB.16180122397.055105.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0041000274615 CAO THI ANH DAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 17:44:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 17:56:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26911A129F4C MBVCB.16180373950.224278.ung ho ms 2026 255 bo con anh ng hoang quy .CT tu 0781000500366 NGUYEN THI LINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 18:01:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26911A7G5FD1 MBVCB.16180458329.285915.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0021000827116 LE THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 18:01:56
|200.000,00
|ung ho ms2026.254
|22-09-2026 18:10:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26911AK9XMWV MBVCB.16180610893.393194.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 7973924150 NGUYEN THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 18:16:21
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.254 ( gia dinh anh Duong Chang )
|22-09-2026 18:30:09
|100.000,00
|320D60922BG904AS IBFT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 18:37:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26911BLNH1NK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 18:38:39
|100.000,00
|320D60922LUS19B3 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 18:38:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 18:43:17
|300.000,00
|320D60922ZCPB0ZX LE NGOC HUY chuyen ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265804891118
|22-09-2026 18:45:28
|200.000,00
|CT DEN:320T26911BX7NQ5V Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 18:45:48
|50.000,00
|320D6092226SZKKQ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|22-09-2026 18:46:19
|50.000,00
|320D60922L3NCASM Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 18:47:30
|50.000,00
|320D60922A0Y1CPP Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|22-09-2026 18:52:11
|50.000,00
|320D60922SL76PTE Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|22-09-2026 18:54:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 18:58:33
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.255 ( bo con anh nguyen hoang quy )
|22-09-2026 19:01:14
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.254 ( gia dinh anh duong chang )
|22-09-2026 19:07:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26911CRWGVF9 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:14:32
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26911D1L8640 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:19:07
|400.000,00
|320D6092224LXXHW Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:23:32
|100.000,00
|CT DEN:320T26911DDG9J6X MBVCB.16181937424.280390.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1041515875 NGUYEN NGOC DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 19:30:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:36:05
|300.000,00
|CT DEN:320T26911DW2DE7Z Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:42:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:43:03
|100.000,00
|320D60922B2R54KY Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 19:46:35
|300.000,00
|320D60922KG9TDX2 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265967151032
|22-09-2026 19:58:56
|20.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:04:35
|50.000,00
|320D609227YBRUAZ Ung ho ms 2026 255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265590888143
|22-09-2026 20:06:12
|200.000,00
|CT DEN:320T26911F1U4M9U Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:07:22
|750.000,00
|CT DEN:320T26911F3CK57Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:13:12
|50.000,00
|320D60922A4EVXE2 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:14:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:15:17
|500.000,00
|320D60922911SDL2 Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265948784809
|22-09-2026 20:18:23
|200.000,00
|320D60922GMN27G8 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:31:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26911G1QTEMJ MBVCB.16183085992.038876.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 20:32:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26911G30CFP6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:34:36
|100.000,00
|320D60922WV7F9LN Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:36:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 20:36:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26911G7U5UTY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:36:58
|50.000,00
|CT DEN:320T26911G8FHFMJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:38:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:47:25
|50.000,00
|CT DEN:320T26911GN8NMNX Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:49:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26911GR17T9J Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:54:02
|100.000,00
|CT DEN:320T26911GWZMBBK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 20:56:46
|30.000,00
|CT DEN:320T26911H0LPZBY Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|22-09-2026 20:57:48
|100.000,00
|ung ho ms 2026.254( gia dinh anh duong chang)
|22-09-2026 21:03:32
|100.000,00
|320D60922V32QBC5 Ms2026.255 FT26265134446234
|22-09-2026 21:03:34
|187.600,00
|320D60922CP5HZY3 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:05:21
|100.000,00
|CT DEN:320T26911HBY5SQ7 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienU H M S 2026 255 bo con anh Nguyen Hoang Qui
|22-09-2026 21:06:32
|500.000,00
|320D609226EFMG65 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265931005359
|22-09-2026 21:06:48
|100.000,00
|320D6092200NZSWM Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:10:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:12:15
|200.000,00
|320D60922FS5CQM3 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265294900026
|22-09-2026 21:12:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:16:01
|150.000,00
|320D60922MTZ89BW Ung ho ms 2026 255 Ung ho anh nguyen hoang quy
|22-09-2026 21:16:28
|100.000,00
|320D60922VE5L0GT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26265569226446
|22-09-2026 21:20:27
|50.000,00
|320D60922BSX5B37 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:23:11
|150.000,00
|CT DEN:320T26911J1GQXNH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:27:31
|100.000,00
|Ung ho MS 5026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|22-09-2026 21:34:31
|200.000,00
|CT DEN:320T26911JGFS8KA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:36:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26911JKCXU9D Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:37:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:45:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26911JWHH2V0 MBVCB.16184074731.708307.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0341007017229 DOAN THI NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 21:46:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 21:51:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26911K4EFE2U MBVCB.16184133369.752504.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 22:00:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26911KGL2TRY MBVCB.16184229303.815158.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 22:00:42
|100.000,00
|320D60922LDNFVB5 NGO THI DUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026 . 255 BO CON NGHUYEN HOANG QUY-220926-22:00:42 6265ASCB02WCEDL6
|22-09-2026 22:03:28
|200.000,00
|Ung ho MS2026.255
|22-09-2026 22:07:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26911KSGUGGC Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 22:08:45
|100.000,00
|CT DEN:320T26911KTNSLSZ LE THI LOAN ung ho MS 2026.255 bo con a NGUYEN HOANG QUY
|22-09-2026 22:09:02
|100.000,00
|320D60922Z952K1E Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-22:09:00 6265ASCB02WCGZDZ
|22-09-2026 22:09:43
|150.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:17:20
|200.000,00
|CT DEN:320T26911L4ZSAWA Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:23:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26911LDRYJXM MBVCB.16184421032.956044.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 0591001623338 NGUYEN THI MAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 22:24:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:25:27
|50.000,00
|CT DEN:320T26911LFQHFV5 MBVCB.16184431466.963430.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 22:25:34
|50.000,00
|CT DEN:320T26911LFVVLWZ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:27:26
|600.000,00
|320D60922161DZCW Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26266878050824
|22-09-2026 22:30:14
|200.000,00
|320D60922ZVJVFXW Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:30:45
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:38:12
|50.000,00
|CT DEN:320T26911LYJLKV2 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:40:51
|300.000,00
|320D60922UZV1VQ8 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266536510478
|22-09-2026 22:42:29
|50.000,00
|CT DEN:320T26911M47AX98 Vietinbank;110628136866;HOANG HUYEN CHINH chuyen tien
|22-09-2026 22:52:11
|200.000,00
|CT DEN:320T26911MH0C6LJ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:52:25
|300.000,00
|CT DEN:320T26911MHBHE90 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 22:58:13
|100.000,00
|320D6092278HR959 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266080793429
|22-09-2026 22:59:00
|500.000,00
|320D60922URD4KLH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266056859580
|22-09-2026 23:01:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 23:06:31
|50.000,00
|320D60922JR61K6J TRAN DUC TRUNG chuyen tien ung ho ms 2026255
|22-09-2026 23:12:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26911N9ML0QY MBVCB.16184700444.158843.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9337224127 DANG QUANG HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-09-2026 23:12:27
|200.000,00
|320D60922YE8M4JB MS 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy, ma GD 100000183767817
|22-09-2026 23:15:05
|200.000,00
|320D609226VFN751 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 23:17:05
|100.000,00
|320D60922KNC3DQ4 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 23:17:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|22-09-2026 23:20:12
|500.000,00
|320D609220DXRTDF Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|22-09-2026 23:20:51
|200.000,00
|320D60922GXJF5N9 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 01:21:00
|120.000,00
|320D60922Y588BRJ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:23:02
|23-09-2026 01:21:51
|200.000,00
|320D60922WQ3P5W3 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:24:27
|23-09-2026 01:22:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:25:46
|23-09-2026 01:23:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:26:46
|23-09-2026 01:25:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:30:45
|23-09-2026 01:26:45
|500.000,00
|CT DEN:320T26911P38L1LF Vietinbank;110628136866;DAO THI TUYET MAI chuyen tien ung ho Ms 2026.255 - Bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:33:15
|23-09-2026 01:31:06
|150.000,00
|320D609222TLSSX6 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-23:42:26 6265ASCB02WCV9K6; thoi gian GD:22/09/2026 23:42:26
|23-09-2026 01:32:01
|200.000,00
|320D60922B4N8TVV Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:44:30
|23-09-2026 01:33:17
|100.000,00
|CT DEN:320T26911PMW7PJK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:47:22
|23-09-2026 01:33:45
|100.000,00
|ung ho bo con a Nguyen Hoang Uy; thoi gian GD:22/09/2026 23:48:27
|23-09-2026 01:33:50
|380.000,00
|CT DEN:320T26911PPJCT69 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:48:37
|23-09-2026 01:34:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:22/09/2026 23:50:40
|23-09-2026 01:34:51
|50.000,00
|320D6092251Y54YG Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy-220926-23:50:53 6265ASCB02WCS74N; thoi gian GD:22/09/2026 23:50:55
|23-09-2026 01:35:08
|100.000,00
|320D60922KUZKBGF Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266557710007; thoi gian GD:22/09/2026 23:51:32
|23-09-2026 01:38:41
|200.000,00
|320D609239XQXLPC Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 00:00:27
|23-09-2026 01:38:53
|50.000,00
|CT DEN:320T26913C3BE223 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach; thoi gian GD:23/09/2026 00:00:53
|23-09-2026 01:42:40
|50.000,00
|320D60923U8BMZEM Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266214493719; thoi gian GD:23/09/2026 00:09:35
|23-09-2026 01:45:30
|50.000,00
|148129397733-0903927185-Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 00:17:02
|23-09-2026 01:49:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 00:28:43
|23-09-2026 01:52:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 00:38:21
|23-09-2026 02:08:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26913GCJPS8S Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 01:50:51
|23-09-2026 02:09:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26913GNZJ93E Ung ho MS 2026.255; thoi gian GD:23/09/2026 01:58:45
|23-09-2026 02:27:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26913HSH24SR Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|23-09-2026 03:01:15
|100.000,00
|320D6092326PHS0Z Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 04:03:29
|20.000,00
|CT DEN:320T26913MHQCK96 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 04:17:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|23-09-2026 04:51:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26913PDPECTF MBVCB.16185231999.564776.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0591000336513 CHU TUAN DONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 05:25:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 05:28:05
|200.000,00
|DAO THI HANH ung ho MS.2026 .255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 05:36:11
|200.000,00
|320D60923JERQCHC Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266357573657
|23-09-2026 05:54:18
|100.000,00
|NGUYEN THI MAI LINH chuyen tien ung ho ms 2026.255 bo con anh nguyen hoang quy
|23-09-2026 06:13:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26913SJV1EC6 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 06:23:09
|100.000,00
|320D60923LR3W4DK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 06:38:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 06:42:17
|100.000,00
|CT DEN:320T26913TPE0HPC Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 06:50:29
|500.000,00
|CT DEN:320T26913U07ZPXH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:07:11
|300.000,00
|Ms 2026.255 bo con anh Nguyen hoang quy
|23-09-2026 07:11:55
|50.000,00
|320D609233KMKN05 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266929105045
|23-09-2026 07:17:26
|200.000,00
|320D60923DYUC0Z4 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:23:35
|300.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:23:46
|200.000,00
|320D60923XH6L9QQ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266996006005
|23-09-2026 07:33:46
|200.000,00
|CT DEN:320T269127RTJSYQ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 07:34:07
|200.000,00
|CT DEN:320T269127S91MZX Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:36:32
|200.000,00
|CT DEN:320T269127VFMWK3 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 07:46:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2691288E4GXU MBVCB.16186473881.474667.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 07:51:31
|100.000,00
|320D60923S8N7RZ7 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:58:18
|200.000,00
|CT DEN:320T269128Q6U297 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 07:58:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 08:03:21
|50.000,00
|CT DEN:320T269128WV68Z8 MBVCB.16186694285.637725.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 08:07:01
|1.000.000,00
|320D60923B1Y76YM Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266310093255
|23-09-2026 08:12:31
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:12:42
|50.000,00
|NGUYEN THI NA Chuyen tienMs2026251 luong thanh ha
|23-09-2026 08:13:00
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 08:13:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|23-09-2026 08:14:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:15:10
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|23-09-2026 08:15:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|23-09-2026 08:20:53
|100.000,00
|CT DEN:320T269129L0MR4K MBVCB.16186912953.798416.ung ho MS 2026.256 ( em Bui Hoang Vu).CT tu 1064293921 NGUYEN THI THANH NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 08:21:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:24:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:26:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 08:26:55
|500.000,00
|320D60923DCBH7YA Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:28:06
|100.000,00
|CT DEN:320T269129VK1947 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 08:30:21
|2.000.000,00
|320D60923S1KD2CF Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:33:18
|500.000,00
|320D60923XPLLP78 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:34:37
|500.000,00
|CT DEN:320T26912A455ZTD Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:40:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26912ABFNX5X MBVCB.16187159329.975142.Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang.CT tu 9981875740 MAI MINH PHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 08:42:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26912AF0A807 Ung ho MS 2026.254 Gd anh Duong Chang
|23-09-2026 08:43:08
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 08:47:50
|100.000,00
|320D60923QDK5E7X Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:47:53
|2.000.000,00
|320D60923XUGD8N6 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26266408595597
|23-09-2026 08:48:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:49:21
|2.000.000,00
|320D60923UKP8TNF Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26266256778910
|23-09-2026 08:51:47
|20.000,00
|CT DEN:320T26912ASUE39Z Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:52:46
|300.000,00
|320D60923RG9S4YQ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266640712965
|23-09-2026 08:53:00
|100.000,00
|320D609232FRH5AZ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266150737294
|23-09-2026 08:56:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:58:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26912B17PBRP Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:58:57
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 08:59:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:00:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26912B4LNR85 UNG HO MS: 2026.255
|23-09-2026 09:03:16
|50.000,00
|320D60923SYUZXG7 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266996373671
|23-09-2026 09:03:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26912B8XVXNU Vietinbank;110628136866;ung ho bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:05:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26912BAYXHX6 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:05:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26912BBF6WXW Loan ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:08:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26912BF2X3E7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:12:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26912BKQQSHB ung ho ms 2026.25 gd a Duong Chang
|23-09-2026 09:13:00
|200.000,00
|320D60923AQNASD2 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-09:12:59 6266ASCB02W8AHJG
|23-09-2026 09:13:45
|50.000,00
|320D60923KF0LZGF Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:13:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:13:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26912BN0YXYH MBVCB.16187602129.283636.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0611001909282 HOANG DUY KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 09:15:28
|100.000,00
|CT DEN:320T26912BQ32S2T Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:18:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:20:01
|200.000,00
|320D60923DBDRE2W Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:20:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26912BWDE8TG Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:24:31
|500.000,00
|320D609235Y88E5G Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:30:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26912C9Y83R7 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:33:24
|150.000,00
|320D60923867SH2Y Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-09:33:23 6266ASCB02W88L9M
|23-09-2026 09:36:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:36:40
|100.000,00
|320D60923VVG3MVB Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:37:54
|150.000,00
|320D6092322EYPTH UH ms2026 255 bo con a Nguyen hoang Quy
|23-09-2026 09:41:17
|200.000,00
|320D60923LCQPYRF Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:42:41
|500.000,00
|320D60923VJNGYSA Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:42:46
|100.000,00
|320D60923LJA866E Ung ho MS 2026.255 FT26266030900119
|23-09-2026 09:43:49
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:44:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:46:30
|50.000,00
|ZP7D9RFCMPF4 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:48:02
|10.000,00
|CT DEN:320T26912CZ3TBFB Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 09:50:48
|100.000,00
|CT DEN:320T26912D2RHQR3 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:50:52
|500.000,00
|CT DEN:320T26912D2V6VB6 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|23-09-2026 09:51:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26912D3NJYL8 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:51:43
|250.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:52:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26912D52ZC85 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 09:55:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 09:55:41
|10.000,00
|CT DEN:320T26912D97E5VH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 10:01:12
|200.000,00
|320D60923CUC32RL IBFT ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang vu
|23-09-2026 10:03:43
|50.000,00
|ZP7D9RFCOLL9 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 10:05:23
|300.000,00
|320D6092319MRA1S Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266010877682
|23-09-2026 10:06:56
|300.000,00
|320D609233MDUKWK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26266004281145
|23-09-2026 10:06:58
|500.000,00
|CT DEN:320T26912DQ3TGN9 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 10:19:22
|200.000,00
|320D60923T5X8Y36 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266612502800
|23-09-2026 10:19:31
|100.000,00
|320D60923HJXXFG6 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 10:22:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26912EB00K7R Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:28:17
|500.000,00
|MS 2026.256( em Vu Hoang )
|23-09-2026 10:28:50
|50.000,00
|CT DEN:320T26912EJZQW7Z NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|23-09-2026 10:30:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26912EMSYK4E Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:32:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:36:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26912EUGDEDK MBVCB.16188715642.030484.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0341007038947 VU THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 10:40:26
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26912F0A8MB4 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:42:02
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26912F2ECG6Q ung ho MS2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:43:20
|100.000,00
|320D60923BLBG5FM IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:44:57
|200.000,00
|320D60923T6G9BRS Ung ho MS 2026255
|23-09-2026 10:45:38
|500.000,00
|CT DEN:320T26912F765QWE MBVCB.16188846744.118323.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0181001331972 TRAN DANG KHOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 10:51:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26912FF3QHEK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 10:54:35
|1.000.000,00
|320D60923F770L7E Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:55:21
|200.000,00
|CT DEN:320T26912FL05UDN Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:56:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 10:58:38
|500.000,00
|CT DEN:320T26912FQBLGMS Vietinbank;110628136866;TON NU NHA UYEN chuyen tien ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 11:00:52
|100.000,00
|ung ho MS 2026.256(em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 11:02:38
|500.000,00
|320D60923BXHQZKE Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 11:03:26
|100.000,00
|320D6092397XJTLP Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266078325831
|23-09-2026 11:25:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26912GSBBYLN Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 11:26:05
|50.000,00
|CT DEN:320T26912GSKPVK2 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 11:28:06
|500.000,00
|320D60923WJ0AA4M Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 11:35:25
|200.000,00
|320D60923SY7M33M Ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 11:47:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 11:56:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 12:01:56
|300.000,00
|CT DEN:320T26912J5XRF11 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:02:29
|300.000,00
|320D60923YMQP9UD Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266358907098
|23-09-2026 12:04:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26912J9SV8QE Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 12:08:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 12:10:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:10:18
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 12:27:14
|200.000,00
|320D60923FYPFDRY Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266944566020
|23-09-2026 12:31:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:33:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26912KE2NYF7 ung ho ms 2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:34:16
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:36:34
|200.000,00
|320D60923R12H0Y5 Ms 2026.255 ung ho bo con anh Quy FT26266637640698
|23-09-2026 12:39:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26912KMQHQ1T Chuyen tien UH MS 2026 256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:39:58
|20.000,00
|CT DEN:320T26912KN5FX3R Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:41:16
|300.000,00
|CT DEN:320T26912KPVK5DL MBVCB.16190654724.279767.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 9902498898 DINH VAN HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 12:42:16
|200.000,00
|MS 2026.256 em Bui hoang vu
|23-09-2026 12:44:08
|30.000,00
|CT DEN:320T26912KTNFTG2 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:46:14
|50.000,00
|320D609234M78RF3 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266801094370
|23-09-2026 12:47:03
|300.000,00
|320D60923UR8R2G3 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:51:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:52:45
|300.000,00
|CT DEN:320T26912L5137TR Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:52:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26912L5AQWXC Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 12:54:48
|100.000,00
|320D60923P428KA1 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266400448468
|23-09-2026 12:59:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26912LDSSLU2 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:01:38
|10.000,00
|ZP7D9RFDJSST Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:01:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:03:16
|100.000,00
|320D60923Y8RSDFY Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-13:03:16 6266ASCB02W8D16V
|23-09-2026 13:04:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26912LL2923N Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.256 Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:09:01
|200.000,00
|320D60923B5FNW6P Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266523440680
|23-09-2026 13:11:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:26:46
|100.000,00
|CT DEN:320T26912MFYBF2R Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:27:46
|50.000,00
|320D60923444M221 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266501784260
|23-09-2026 13:30:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26912MM21616 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:32:26
|200.000,00
|320D60923YVJKU4K Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:32:33
|100.000,00
|320D60923NNMY3SR Ung ho Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:33:55
|500.000,00
|CT DEN:320T26912MRDFVQZ MBVCB.16191270326.651417.Ung ho MS 2026.255( bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1056803863 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 13:40:32
|100.000,00
|320D609231LRAHGH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 13:40:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26912N0FZ0WQ MBVCB.16191354984.697915.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9339499745 CHU THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 13:44:41
|250.000,00
|148203227548-0776228518-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 13:48:12
|500.000,00
|320D60923SWPKDD7 UNG HO MS 2026.256 EM BUI HOANG VU-230926-13:48:12 6266ASCB02W86Z8Z
|23-09-2026 13:55:01
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.256 em BUI HOANG VU
|23-09-2026 13:57:45
|50.000,00
|CT DEN:320T26912NNVRVQM Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:00:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26912NSB75EJ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:00:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:02:45
|50.000,00
|ZP7D9RFDRB7F Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:04:12
|50.000,00
|ZP7D9RFDRFSH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 14:05:00
|200.000,00
|320D609232B3TKP3 Uh MS 2026255 bo con nguyen hoang quy
|23-09-2026 14:06:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26912P0XVNYH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:07:55
|100.000,00
|NGUYEN DINH BACH chuyen tien ung ho MS 2026.255 ( bo con anh nguyen hoang quy)
|23-09-2026 14:14:24
|50.000,00
|320D60923QDV7AS3 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:17:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26912PEXE54E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:22:31
|150.000,00
|CT DEN:320T26912PMKSVU6 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:24:29
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.256 Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:29:10
|50.000,00
|CT DEN:320T26912PWBVMXH ung ho MS 2026.256
|23-09-2026 14:34:16
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26912Q330C14 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 14:44:31
|500.000,00
|HOANG MINH LUONG chuyen tien ung ho MS 2026255 (bo con anh Quy)
|23-09-2026 14:50:42
|200.000,00
|320D60923WRX89HT Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 14:50:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26912QR0MXE2 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 14:53:15
|200.000,00
|320D60923TF2S5KL Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266692108509
|23-09-2026 14:57:37
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:01:38
|200.000,00
|320D6092342BSQXE Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:03:26
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:04:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:05:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26912R9RVD13 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:07:03
|300.000,00
|CT DEN:320T26912RCD1Z74 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:08:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26912RDQXAC3 MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 15:09:31
|100.000,00
|320D60923URRUZHU IBFT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:13:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26912RMAUBUU Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:17:00
|200.000,00
|320D60923T78LG0V Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 15:22:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:34:38
|200.000,00
|320D60923DYD7WGS Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 15:38:22
|100.000,00
|ung ho MS 2026.256
|23-09-2026 15:46:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26912SW43RG1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 15:47:02
|300.000,00
|320D60923R88HNZX Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 15:50:19
|200.000,00
|320D609231PFC8RF Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266614340071
|23-09-2026 16:04:37
|200.000,00
|320D60923ZD6GS0X Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266906109548
|23-09-2026 16:05:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26912TM1N3K4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 16:09:33
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 16:14:19
|50.000,00
|CT DEN:320T26912TZ78830 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 16:15:57
|50.000,00
|320D6092371CY0VU IBFT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 16:19:26
|500.000,00
|320D60923GCTAPUD Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu FT26266135409012
|23-09-2026 16:27:59
|300.000,00
|CT DEN:320T26912UH96KG2 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 16:47:11
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 16:48:16
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.254 (gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 17:06:06
|50.000,00
|CT DEN:320T26912VZKZDKW Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 17:15:34
|50.000,00
|320D60923ZQPQ97M Ung ho 2026.253 ong hoang van thach, ma GD 100000183922047
|23-09-2026 17:18:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26912WFB81QM ung ho MS 2026.256 Em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 17:32:35
|50.000,00
|320D60923KYGA8F1 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26266820179061
|23-09-2026 17:39:21
|500.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 17:40:16
|500.000,00
|320D609237FJUHWH Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 17:44:49
|50.000,00
|320D60923ZLPNBCT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 18:03:45
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.256 ( em bui hoang vu )
|23-09-2026 18:15:17
|100.000,00
|320D609231Q0F0H6 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266639625311
|23-09-2026 18:28:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26912Z6PN160 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 18:29:51
|25.000,00
|CT DEN:320T26912Z8697D7 Ung ho MS 2026.225 bo con anh Nguyen Hoang Quy . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|23-09-2026 18:33:11
|50.000,00
|126D60923H8KYTVD Le Thanh Luan chuyen tien
|23-09-2026 18:34:17
|50.000,00
|126D60923LSJW5XD ung ho ms 2026.256 em Bui hoang Vu
|23-09-2026 18:42:37
|450.000,00
|320D60923G4DTYDL Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 18:55:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2691308DZR0N MBVCB.16196384284.041920.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 18:55:59
|100.000,00
|ung ho MS 22026256 ( em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 18:56:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 19:00:24
|1.000.000,00
|320D609230EL39GC UNG HO MS 2026.256 BUI HOANG VU-230926-19:00:23 6266ASCB02WFXH6J
|23-09-2026 19:21:31
|200.000,00
|320D60923AHN5SQQ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 19:32:20
|200.000,00
|CT DEN:320T269131NPU99X Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 19:35:38
|100.000,00
|148254112426-0878398580-Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 19:37:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 19:49:00
|100.000,00
|320D60923CBU6NKT Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26266737058694
|23-09-2026 19:50:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 19:54:48
|100.000,00
|320D60923VDTK0VZ Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|23-09-2026 19:56:15
|100.000,00
|320D6092347ZB4DK NGUYEN THI VIEN chuyen ms 2026256 ung ho em bui hoang vu FT26266886017789
|23-09-2026 19:59:52
|200.000,00
|CT DEN:320T269132R22HEB NGUYEN THI HAI TRUC ung ho ms 2026.255
|23-09-2026 20:14:42
|200.000,00
|CT DEN:320T269133AN9EN5 MBVCB.16197776117.965310.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0011004234057 NGUYEN THAI HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 20:28:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 20:31:53
|100.000,00
|CT DEN:320T269133ZBLLDP ung ho MS 2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 20:46:27
|100.000,00
|320D60923G8R8JNB LE THI HAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY-230926-20:46:27 6266ASCB02WJ2DY8
|23-09-2026 20:47:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 20:48:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 20:52:29
|100.000,00
|CT DEN:320T269134SJG400 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 20:52:31
|200.000,00
|320D60923D3JS44P Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 20:55:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|23-09-2026 20:57:45
|100.000,00
|CT DEN:320T269134ZGTJ9U Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 21:16:25
|100.000,00
|CT DEN:320T269135Q50QWM Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 21:17:44
|1.000.000,00
|CT DEN:320T269135RWQX1M Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 21:33:11
|100.000,00
|320D60923DP04B93 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26266108501063
|23-09-2026 21:34:13
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.256 (em Bui Hoang Vu)
|23-09-2026 21:41:07
|200.000,00
|320D60923LJSSR2C Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26267642281565
|23-09-2026 21:48:53
|100.000,00
|CT DEN:320T269136Z10PC6 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 21:54:34
|300.000,00
|320D60923DB5USYM Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-230926-21:54:33 6266ASCB02WJB6PQ
|23-09-2026 21:55:31
|100.000,00
|320D60923349KZZE Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267742092090
|23-09-2026 21:55:45
|300.000,00
|CT DEN:320T269137835YY7 2026,255, 3 bo con benh tan mau
|23-09-2026 21:56:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2691379PJE7B Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 21:57:02
|40.000,00
|ZP7D9RFG58GV Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|23-09-2026 22:01:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 22:04:13
|300.000,00
|CT DEN:320T269137K94ZDS Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 22:09:42
|500.000,00
|320D60923ARV7B6G IBFT MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
|23-09-2026 22:12:12
|100.000,00
|CT DEN:320T269137VTX2KK Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 22:12:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|23-09-2026 22:14:13
|200.000,00
|CT DEN:320T269137YG3728 ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang
|23-09-2026 22:14:27
|200.000,00
|CT DEN:320T269137YT33A9 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 22:14:45
|100.000,00
|CT DEN:320T269137Z64930 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 22:21:09
|100.000,00
|320D60923JZG8LHY Ung ho MS 2026.256 em Bui hoang vu
|23-09-2026 22:23:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 22:28:36
|100.000,00
|320D60923554WQK8 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 22:35:36
|200.000,00
|320D60923G6JFRPD 148276677599 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu CHUYEN TIEN OQCH000KmWvH MOMO148276677599MOMO
|23-09-2026 22:40:23
|100.000,00
|CT DEN:320T269138Z13WVN ung ho ms2026.241 em BUI THANH HANG
|23-09-2026 22:40:49
|100.000,00
|CT DEN:320T269138ZLTQU1 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 22:50:38
|500.000,00
|CT DEN:320T269139CKVUF9 MBVCB.16199587077.213781.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0931004207589 LUONG THI THU HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-09-2026 22:51:44
|50.000,00
|320D609233NNUS3X Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|23-09-2026 22:53:01
|100.000,00
|CT DEN:320T269139FQSDZH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|23-09-2026 23:18:12
|50.000,00
|ZP7D9RFGCTNG Hanh dung Zalopay chuyen tien
|23-09-2026 23:24:30
|100.000,00
|320D60923RZ997RP Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy Nam mo a di da phat
|24-09-2026 01:23:32
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26913ARFEQXD Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:23/09/2026 23:26:08
|24-09-2026 01:24:36
|500.000,00
|CT DEN:320T26913ATUPPYU MBVCB.16199768719.344074.ung ho Ms 2026.255 bo con a Nguyen Hoang Quy.CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:23/09/2026 23:27:57
|24-09-2026 01:32:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26913BEHR61J MBVCB.16199819863.386806.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0351000888596 VU THI HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:23/09/2026 23:43:36
|24-09-2026 01:33:13
|100.000,00
|320D60923VZTKEAY UNG HO MS 2026.255-230926-23:45:10 6266ASCB02WJJ16G; thoi gian GD:23/09/2026 23:45:10
|24-09-2026 01:37:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26913BUTZVSR BUI THI PHUONG Ung ho MS 2026.253 hoang van thach; thoi gian GD:23/09/2026 23:54:26
|24-09-2026 01:40:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2691502RQ9G0 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:24/09/2026 00:02:15
|24-09-2026 01:42:37
|20.000,00
|148282128288-0346230161-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:24/09/2026 00:07:13
|24-09-2026 01:43:26
|50.000,00
|CT DEN:320T269150BW3CMN Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:24/09/2026 00:09:10
|24-09-2026 01:48:58
|58.000,00
|320D60924VT34A1M UNG HO MS 2026241 EM BUI THANH HANG; thoi gian GD:24/09/2026 00:24:20
|24-09-2026 01:49:04
|50.000,00
|NGO THI THANH HUYEN ung ho MS 2026.241(em Bui Thanh Hang); thoi gian GD:24/09/2026 00:24:40
|24-09-2026 01:49:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:24/09/2026 00:26:42
|24-09-2026 01:50:58
|5.000,00
|ZP7D9SD5CFUL Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:24/09/2026 00:30:42
|24-09-2026 01:51:24
|200.000,00
|320D609246YEQ64R IBFT Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:24/09/2026 00:32:15
|24-09-2026 01:57:31
|200.000,00
|320D60924TDAXT7Y ms 2026.255; thoi gian GD:24/09/2026 00:55:22
|24-09-2026 01:58:00
|100.000,00
|320D60924VUXXM06 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy; thoi gian GD:24/09/2026 00:57:26
|24-09-2026 01:59:42
|10.222,00
|320D60924XYRZCA0 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang; thoi gian GD:24/09/2026 01:05:07
|24-09-2026 02:01:18
|100.000,00
|ung ho MS 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy); thoi gian GD:24/09/2026 01:12:34
|24-09-2026 03:41:08
|300.000,00
|320D60924STCNFT7 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 03:55:02
|20.000,00
|CT DEN:320T26915944SLAJ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 04:09:02
|300.000,00
|320D60924C5ML6S1 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|24-09-2026 04:21:43
|300.000,00
|320D609242F14P20 ung ho MS 2026256 em bui hoang vu
|24-09-2026 04:51:21
|50.000,00
|CT DEN:320T26915BAHMECW Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 05:49:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26915DKG9NKH Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.256 . em bui hong vu
|24-09-2026 05:50:17
|300.000,00
|320D60924PTZWTKY Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267330967818
|24-09-2026 05:57:46
|300.000,00
|320D60924P7AXHLD Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 06:01:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26915E1DBPD8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:04:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 06:09:54
|1.000.000,00
|320D60924MCAJDDE Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-240926-06:09:53 6267ASCB02WJWJ3G
|24-09-2026 06:12:05
|200.000,00
|CT DEN:320T26915EF4BQL7 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:29:57
|150.000,00
|CT DEN:320T26915F4QHVBR Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 06:33:39
|200.000,00
|320D60924SHPPDJS Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267038120001
|24-09-2026 06:40:05
|100.000,00
|320D6092406DETS7 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:47:02
|300.000,00
|PHAM THI NHAN chuyen tien ung ho Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:49:46
|200.000,00
|CT DEN:320T26915FWWBHLW Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:50:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 06:52:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 06:52:52
|100.000,00
|320D60924968CTK9 NGUYEN THI THUY LINH chuyen ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang vu FT26267108869157
|24-09-2026 06:57:36
|20.000,00
|CT DEN:320T26915G78CC2G Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 07:01:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26913UEEGWCL ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 07:15:46
|200.000,00
|320D609248BFQECM Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267533370289
|24-09-2026 07:16:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26913V17A4PZ Ung ho MS.2026.256 Bui Hoang Vu
|24-09-2026 07:17:18
|100.000,00
|320D60924UE53A2B Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 07:54:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 07:57:27
|200.000,00
|148310824497-0982279093-Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 08:16:25
|200.000,00
|ung ho MS 2026.256 Bui Hoang Vu
|24-09-2026 08:42:44
|30.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:00:45
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26913Z28T26C Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|24-09-2026 09:03:46
|500.000,00
|320D6092463UJW0M Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267106010746
|24-09-2026 09:03:49
|100.000,00
|320D609244KCFNH9 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267907028728
|24-09-2026 09:07:43
|43.000,00
|CT DEN:320T26913ZBFSTMX MBVCB.16202577848.421301.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1045511662 LUU VU QUANG PHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 09:09:03
|100.000,00
|ung ho ms 2026.256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 09:10:55
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26913ZFPEHH8 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 09:15:07
|100.000,00
|320D60924QLX4MBW Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:17:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26913ZQZW39G Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:21:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26913ZV5QM86 Ung ho MS 2026.229 ba Ma Thi Dung
|24-09-2026 09:23:55
|100.000,00
|320D609240BH4G26 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:24:47
|100.000,00
|320D609248061FNJ Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|24-09-2026 09:25:45
|100.000,00
|320D60924N52UB96 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|24-09-2026 09:36:59
|10.000,00
|CT DEN:320T269140G432AC Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 09:44:23
|100.000,00
|CT DEN:320T269140RW4GA4 Ung ho MS 2026,256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 09:49:39
|200.000,00
|CT DEN:320T269140YUG96U Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:49:46
|100.000,00
|320D60924B0865S8 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 09:59:19
|100.000,00
|148328427018-0948667668-Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|24-09-2026 10:16:29
|1.250.000,00
|320D60924RJ5GPXK Ung ho MS 2026.255(bo con anh Nguyen Hoang Quy)
|24-09-2026 10:17:14
|50.000,00
|320D609245A232X5 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26267740789741
|24-09-2026 10:27:36
|200.000,00
|320D60924XTY0QMB Ung ho MS 2026.255 bo con a Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 10:31:05
|50.000,00
|CT DEN:320T269142KJXFPA Vietinbank;110628136866;ung ho 2026256 em bui hoang vu
|24-09-2026 10:39:52
|4.000,00
|148333702068-0946548935-Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 10:40:08
|50.000,00
|CT DEN:320T269142XHA1XR Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 10:41:34
|200.000,00
|320D60924MHHDZS1 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 10:43:08
|99.000,00
|CT DEN:320T2691431G1A81 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 10:53:37
|100.000,00
|320D6092400FZRSU Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26267097948469
|24-09-2026 10:59:10
|200.000,00
|320D60924JA3UVFG Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 11:06:01
|100.000,00
|ung ho MS 2026.257 (be Tran Khanh Chi)
|24-09-2026 11:17:05
|200.000,00
|320D60924VBKZHCN BUI THI THUY chuyen tien ung ho MS 2026 256 Bui Hoang Vu
|24-09-2026 11:32:52
|100.000,00
|CT DEN:320T269144Z4KZBT ung ho ms 2026.256 em Hoang Vu
|24-09-2026 11:47:20
|100.000,00
|320D60924JRUA825 Ung ho ms 2026.256 em bui hoang vu FT26267252654150
|24-09-2026 11:52:04
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.257 ( be tran khanh chi )
|24-09-2026 11:57:46
|300.000,00
|CT DEN:320T269145Y13ZG9 MBVCB.16205126862.121351.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 12:00:43
|30.000,00
|CT DEN:320T2691461X1HDQ MBVCB.16205178703.153080.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 12:01:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2691462YMVPG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 12:10:39
|200.000,00
|CT DEN:320T269146F19QNT MBVCB.16205318601.244978.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1061071977 TRAN THI TANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 12:46:59
|100.000,00
|320D60924PH923EK Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 12:47:35
|50.000,00
|CT DEN:320T269147VTGT04 MBVCB.16205893543.603009.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 12:48:11
|100.000,00
|320D60924SX7435Z Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267411326062
|24-09-2026 12:57:52
|300.000,00
|126D60924ASTZS42 Ung ho ms2026 257 be tran khanh chi
|24-09-2026 13:05:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 13:06:33
|50.000,00
|320D60924JQTPQWE Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi-240926-13:06:32 6267ASCB02WT4ND4
|24-09-2026 13:11:35
|20.000,00
|CT DEN:320T269148TH049X Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 13:25:57
|20.000,00
|CT DEN:320T269149CGFZ0Y Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 13:45:26
|200.000,00
|Ung HO MS 202.256 (em Bui Hoang Vu)
|24-09-2026 13:49:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26914A9PFLCC Vietinbank;110628136866;MS2026.255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 13:51:52
|300.000,00
|CT DEN:320T26914ACPHTRK Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 14:02:27
|50.000,00
|126D60924A7PCWW2 ung ho ms 2026.257 tran khanh chi
|24-09-2026 14:04:48
|300.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 14:14:39
|150.000,00
|CT DEN:320T26914B8T7103 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 14:14:51
|300.000,00
|320D609242H2FX40 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267008464015
|24-09-2026 14:26:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26914BQ071NM MBVCB.16207098432.313583.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1024293401 NGUYEN THI LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 14:28:47
|100.000,00
|320D609241R5X0D9 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 14:31:49
|200.000,00
|320D6092405CHDAA Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26267503808432
|24-09-2026 14:35:50
|100.000,00
|320D609245ZFF8DB Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 14:38:30
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26914C69HLUX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|24-09-2026 14:45:54
|100.000,00
|320D60924C8QTEUF ung ho ms 2026.257 ( tran khanh chi)
|24-09-2026 15:00:00
|50.000,00
|148367622180-0934776183-Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 15:03:27
|300.000,00
|320D60924BYXRNE1 ung ho MS 2026.256( em Bui Hoang Vu)
|24-09-2026 15:07:29
|100.000,00
|320D60924CFYK339 Ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 15:13:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|24-09-2026 15:20:09
|50.000,00
|320D60924N80H44R Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26267106926251
|24-09-2026 15:21:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|24-09-2026 15:34:21
|500.000,00
|CT DEN:320T26914EC119BJ Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 16:13:33
|20.000,00
|CT DEN:320T26914FVTG1A7 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang
|24-09-2026 16:15:19
|10.000,00
|320D60924QR7SRR5 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 16:19:42
|200.000,00
|320D6092491NW847 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 16:38:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 16:45:52
|200.000,00
|CT DEN:320T26914H4GEGA0 MBVCB.16209142058.640207.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 0031000126569 MAI TRUNG MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 17:01:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 17:47:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26914KHZWF8Z Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 18:00:31
|500.000,00
|CT DEN:320T26914L128G7T MBVCB.16210670870.704553.ung ho MS 2026.257(be Tran Khanh Chi).CT tu 1056803863 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 18:03:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 18:18:35
|50.000,00
|CT DEN:320T26914LQX7G84 HOANG VAN KHANH Chuyen tien MS 2026.256 em bui hoang vu
|24-09-2026 18:24:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.257 ( be Tran Khanh Chi)
|24-09-2026 18:32:44
|20.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 19:06:57
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|24-09-2026 19:12:23
|18.000,00
|CT DEN:320T26914NTYEYA4 MBVCB.16212090198.660103.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 19:14:21
|450.000,00
|CT DEN:320T26914NWK39MS MBVCB.16212127922.682912.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1038890645 NGUYEN HUU HAI AN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 19:27:14
|300.000,00
|CT DEN:320T26914PDKCWU4 MBVCB.16212370593.846279.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 19:50:57
|200.000,00
|320D609245LY11HZ Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 20:35:07
|50.000,00
|CT DEN:320T26914S17QCM9 MBVCB.16213563229.647270.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 1021599246 NGUYEN TIEN GIANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-09-2026 20:44:05
|50.000,00
|CT DEN:320T26914SD1MLNT Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 21:50:35
|10.000,00
|320D60924PJFMSWH Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268454974362
|24-09-2026 21:52:06
|200.000,00
|CT DEN:320T26914V0W3Y2Q Ung ho MS 2026. 256 em Bui Hoang Vu
|24-09-2026 21:54:09
|350.000,00
|320D60924BTYE1XF Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268161441542
|24-09-2026 21:58:34
|300.000,00
|320D60924GFPN4LL Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 22:12:40
|50.000,00
|320D60924KA9EN6L Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|24-09-2026 23:18:54
|30.000,00
|320D60924MKTWEMP ung ho MS 2026.255 FT26268780676982
|25-09-2026 00:08:03
|100.000,00
|320D609267ZK7UP9 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong-260926-00:08:03 6269ASCB02WU6RXB
|25-09-2026 01:36:41
|100.000,00
|CT DEN:320T26914ZRL3A3E Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi; thoi gian GD:24/09/2026 23:53:48
|25-09-2026 01:36:42
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.257( be Tran Khanh Chi); thoi gian GD:24/09/2026 23:53:51
|25-09-2026 03:56:34
|20.000,00
|CT DEN:320T26916X3SN0YJ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 05:44:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2691719QKDKA Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 06:13:29
|500.000,00
|CT DEN:320T269172EKW49Y Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25-09-2026 06:48:09
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|25-09-2026 06:48:46
|30.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 06:58:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2691745XW7GP TRAN BA HOC chuyen tien Ung ho ms 2026 257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 07:25:05
|30.000,00
|CT DEN:320T26915H9JGQAM MBVCB.16216844142.995002.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 07:32:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 07:55:22
|100.000,00
|320D60925CX3EL5A Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 08:07:32
|100.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao 2103290268883132416
|25-09-2026 08:10:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 08:14:27
|100.000,00
|ung ho MS 2026.258
|25-09-2026 08:27:04
|100.000,00
|CT DEN:320T26915KPCZ8VK LE VAN THANH chuyen tien
|25-09-2026 08:30:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26915KTNWNSB Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 08:33:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 08:41:56
|200.000,00
|320D60925JMCJ3UY Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 08:45:29
|400.000,00
|320D609255RS5K7X Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 08:49:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26915LKE9AEY Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 08:59:03
|300.000,00
|CT DEN:320T26915LXM9X1E Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 08:59:48
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:00:06
|300.000,00
|CT DEN:320T26915LZ0CHW0 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 09:03:00
|50.000,00
|320D60925910LF2X Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 09:17:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:19:57
|100.000,00
|320D60925HKYVH5B Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 09:24:39
|120.000,00
|CT DEN:320T26915MXECZ1T Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|25-09-2026 09:27:31
|500.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:29:38
|250.000,00
|320D60925CXFZX7R ung ho MS 2026 258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:31:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:45:43
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 09:46:23
|300.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|25-09-2026 09:59:39
|100.000,00
|CT DEN:320T26915P9MVSX0 MBVCB.16218986895.513444.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 10:02:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26915PDFK3R4 Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026255 bo con a nguyen hoang quy chuyen tien
|25-09-2026 10:16:35
|100.263,00
|CT DEN:320T26915PY0DUQP Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|25-09-2026 10:25:13
|150.000,00
|148491980739-0918279616-Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 10:28:29
|100.000,00
|320D60925UQWDHE0 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 10:55:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26915RFTXS8D Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25-09-2026 10:55:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25-09-2026 10:59:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26915RLJP99G MBVCB.16219870195.091090.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1063648912 NGUYEN NGOC THUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 11:00:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25-09-2026 11:02:55
|50.000,00
|148497462545-0983923063-Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 11:08:58
|50.000,00
|320D6092592GRX92 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268107941074
|25-09-2026 11:18:04
|200.000,00
|320D609256RV6ZKB Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 11:33:09
|200.000,00
|320D60925XY876CG Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|25-09-2026 11:34:21
|50.000,00
|CT DEN:320T26915SYQ0M6V Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|25-09-2026 12:01:13
|100.000,00
|320D609257T3KK1T Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268501087734
|25-09-2026 12:09:28
|500.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 12:20:22
|200.000,00
|CT DEN:320T26915URGAHQV Vietinbank;110628136866;NGUYEN THUY LINH Ung ho MS 2026 . 256 em Bui Hoang Vu o Phu Tho
|25-09-2026 12:23:19
|500.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 12:35:52
|30.000,00
|126D6092561CW74R Ung ho MS 2026 258 Em Tran Gia Bao FT26268032138309
|25-09-2026 12:36:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26915VCEJUCJ Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 12:39:56
|200.000,00
|CT DEN:320T26915VHAVUVY Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 12:46:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 12:48:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26915VV4JLG9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 12:49:11
|100.000,00
|320D60925FRZYYXF Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268488131980
|25-09-2026 12:57:28
|300.000,00
|CT DEN:320T26915W6FJ8NX MBVCB.16221791804.300319.ung ho ms 2026.255 (bo con anh Nguyen Hoang Quy).CT tu 1050762845 DANG CAT TUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 13:07:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26915WLBDXN0 MBVCB.16221935434.380606.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 13:16:13
|20.000,00
|CT DEN:320T26915WX7N8DH MBVCB.16222028435.441443.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 13:20:32
|150.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 13:25:13
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.258 (em Tran Gia Bao)
|25-09-2026 13:28:40
|300.000,00
|320D60925U0U6SRL Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268135264714
|25-09-2026 13:39:38
|50.000,00
|CT DEN:320T26915XU4ZCY4 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 13:47:59
|100.000,00
|320D60925J2S03RW Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 14:12:58
|200.000,00
|320D60925BPLXWXZ Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|25-09-2026 14:16:13
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26915Z8FRY70 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 14:48:41
|100.000,00
|320D609250C88HKE Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 14:53:35
|100.000,00
|CT DEN:320T269160PT3VC1 MBVCB.16223298334.203477.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 0011001331289 NGUYEN THANH CONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 14:57:32
|100.000,00
|CT DEN:320T269160V0ZYHH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|25-09-2026 15:02:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2691610WVL63 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 15:10:27
|100.000,00
|CT DEN:320T269161C2XAE4 MBVCB.16223546390.356036.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 15:44:12
|100.000,00
|CT DEN:320T269162NMTJKD Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 15:52:17
|50.000,00
|320D60925DN2ZUAR Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang FT26268872557693
|25-09-2026 16:36:06
|300.000,00
|320D609252SKJFVU Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26268995047110
|25-09-2026 16:39:35
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026-256( Bui Hoang Vu)
|25-09-2026 17:47:12
|20.000,00
|320D6092583AP5NV Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|25-09-2026 17:49:31
|30.000,00
|320D60925XEKEAES Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|25-09-2026 17:51:37
|30.000,00
|320D60925F5KAJT6 Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|25-09-2026 18:14:33
|200.000,00
|CT DEN:320T269168H66848 ung ho MS 2026.256
|25-09-2026 18:28:01
|200.000,00
|320D60925ES9KAKW Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268486874006
|25-09-2026 19:35:12
|100.000,00
|ung ho MS 2026. 258 ( em tran gia bao )
|25-09-2026 19:38:22
|100.000,00
|320D60925R9ZTG7K Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26268471357372
|25-09-2026 20:46:27
|100.000,00
|320D60925UQM2RB6 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi-250926-20:46:26 6268ASCB02WUWVLD
|25-09-2026 20:48:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26916EH0GCLW NGO THI TO UYEN ung ho MS 2026.256, em Bui Hoang Vu
|25-09-2026 21:06:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26916F6REUEC MBVCB.16229841355.589247.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1053739158 NGUYEN DUY LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 21:06:54
|400.000,00
|CT DEN:320T26916F6SQX71 MBVCB.16229849856.591332.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 9902498898 DINH VAN HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-09-2026 21:29:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26916G29UB0S Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 21:45:19
|30.000,00
|320D60925H9NTJ2V Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|25-09-2026 21:48:22
|30.000,00
|320D60925Z9R14U1 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 21:50:04
|30.000,00
|320D60925HZXBT7Z Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|25-09-2026 22:23:24
|200.000,00
|320D60925VR6P9ZH UNG HO MS 2026257 BE TRAN KHANH CHI
|25-09-2026 22:37:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26916JPYXM9G ung ho MS 226.241 em Bui Thanh Hang
|25-09-2026 22:49:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26916K6WJ23R Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|25-09-2026 22:57:44
|100.000,00
|320D60925GU74ELE Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|26-09-2026 02:53:50
|200.000,00
|320D609268ZQFL96 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:26/09/2026 01:20:59
|26-09-2026 03:55:54
|20.000,00
|CT DEN:320T26918K0GTBY0 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.257 be Tran Gia Bao
|26-09-2026 06:12:29
|500.000,00
|CT DEN:320T26918QAUZZCT MBVCB.16231893609.060136.Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy.CT tu 1046969882 TIEN VINH KIEM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-09-2026 06:43:41
|200.000,00
|320D60926UWGTFKK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-09-2026 06:45:21
|200.000,00
|320D60926C6UHD9S Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 06:46:33
|200.000,00
|320D60926PA7MWFE Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|26-09-2026 06:47:55
|200.000,00
|320D6092616XM7EH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|26-09-2026 07:00:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2691748NVJ31 NGUYEN THI HOAI chuyen tien MS 2026.257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 07:37:35
|100.000,00
|CT DEN:320T269175PMQ5ZF ung ho ms 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang
|26-09-2026 07:50:29
|100.000,00
|320D60926UPZS4Y9 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 07:59:52
|200.000,00
|320D60926MK3D14S Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 08:04:08
|300.000,00
|126D60926L18TSFY Ung ho ms 2026 259 em chau huynh thien khang
|26-09-2026 08:07:33
|140.000,00
|CT DEN:320T269176V7KU1T Ung ho MS 2026.259
|26-09-2026 08:18:39
|50.000,00
|126D60926W6C5AE4 ung ho ms 2026.259 em Chau huynh thien Khang
|26-09-2026 08:25:57
|100.000,00
|CT DEN:320T269177KH9RWZ Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 08:32:30
|100.000,00
|320D60926PK4TNY0 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269575266122
|26-09-2026 08:51:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 09:12:30
|100.000,00
|CT DEN:320T269179CZJWK7 MBVCB.16234010259.610378.ungho ms 2026.258.CT tu 0231000627063 NGUYEN CAO SINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-09-2026 09:16:08
|200.000,00
|320D60926LD60LAC Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269216323732
|26-09-2026 09:18:25
|50.000,00
|nguyen the ha ung ho ma so 2026.253
|26-09-2026 09:19:09
|50.000,00
|Pham thi Thu ung ho ma so 2026.254
|26-09-2026 09:21:48
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.255
|26-09-2026 09:22:47
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.256
|26-09-2026 09:23:28
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.257
|26-09-2026 09:24:18
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.258
|26-09-2026 09:25:30
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|26-09-2026 09:26:45
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho ma so 2026.259
|26-09-2026 09:36:46
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 10:11:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26917BNC3E5J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 11:31:43
|100.000,00
|CT DEN:320T26917ESTU2LB Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 11:36:07
|200.000,00
|CT DEN:320T26917EYMGF6R UH 2026.257
|26-09-2026 11:44:50
|200.000,00
|CT DEN:320T26917FA50T7Z UH 2026.259
|26-09-2026 12:38:26
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.258 (em tran gia bao )
|26-09-2026 12:40:24
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.259 (em chau huynh thien khang )
|26-09-2026 12:48:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 12:54:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 12:58:50
|5.000,00
|320D609268TXBBWB Nguyen Thi Vui chuyen tien
|26-09-2026 13:01:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26917J9GPD1V MBVCB.16237443138.869665.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-09-2026 13:03:37
|100.000,00
|320D609266A7B0GR Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-260926-13:03:37 6269ASCB02WEYI1M
|26-09-2026 13:03:40
|10.000,00
|148675958450-0906987623-Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy
|26-09-2026 13:13:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 14:26:55
|100.000,00
|320D609265M09FQF Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 14:36:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 14:41:55
|100.000,00
|Ung ho ms2006.255 Bo con a Nguyen hoang quy
|26-09-2026 14:43:47
|100.000,00
|CT DEN:320T26917N8FWQDA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 14:55:08
|40.000,00
|320D60926G07DVTZ Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 15:29:34
|20.000,00
|320D60926F94ZY5D IBFT Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 15:30:18
|20.000,00
|320D6092645SL84R IBFT Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 15:31:43
|10.000,00
|320D60926LYULNZG IBFT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|26-09-2026 15:49:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26917QTB3F7W Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|26-09-2026 15:51:05
|100.000,00
|CT DEN:320T26917QVBPHQ2 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|26-09-2026 15:52:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26917QWR802P Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|26-09-2026 15:53:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26917QY2W7Z8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|26-09-2026 15:54:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26917R0FSB1Z Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|26-09-2026 17:09:19
|100.000,00
|320D60926FQ2GW88 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26269642968351
|26-09-2026 17:17:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 17:48:21
|50.000,00
|320D60926N8PF0TJ Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy FT26269614082840
|26-09-2026 17:50:30
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.259 (em Chau Huynh Thien Khang)
|26-09-2026 18:51:44
|142.832,00
|320D60926NL7WM19 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26269350456097
|26-09-2026 19:25:53
|150.000,00
|CT DEN:320T26917Z6ZDHJ0 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|26-09-2026 20:27:20
|300.000,00
|ung ho MS 2026.258 (em Tran Gia Bao)
|26-09-2026 20:58:15
|50.000,00
|320D60926VHVS190 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|26-09-2026 21:03:08
|30.000,00
|320D609266S1XA5E ung ho MS 2026.253 FT26271203051970
|26-09-2026 21:11:14
|100.000,00
|ung ho bui hoang vu ms 2026.256
|26-09-2026 21:13:35
|100.000,00
|CT DEN:320T269183D75SV1 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|26-09-2026 21:51:37
|20.000,00
|320D6092658BKKVG Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|26-09-2026 21:53:18
|200.000,00
|320D609269V80JH1 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-260926-21:53:18 6269ASCB02WGKF2E
|26-09-2026 21:54:21
|20.000,00
|320D609265UFQ2ZA Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|26-09-2026 23:22:41
|100.000,00
|CT DEN:320T269188DPWNPZ MBVCB.16246126081.721787.ung ho MS 2026.256( em Bui Hoang Vu).CT tu 0351000731038 NGUYEN THI THUY VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-09-2026 01:52:21
|20.000,00
|CT DEN:320T26919YQCU455 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:27/09/2026 00:24:05
|27-09-2026 03:57:05
|20.000,00
|CT DEN:320T2691A6ZN4S06 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.259 be Chau Huynh Thien Khang
|27-09-2026 06:13:24
|10.000,00
|320D60927HHBW24L Ung ho Ms 2026259
|27-09-2026 06:27:37
|100.000,00
|320D60927BNYJ4DN Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271716318130
|27-09-2026 06:36:02
|200.000,00
|ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang
|27-09-2026 07:10:16
|100.000,00
|CT DEN:320T26918SK5L8LL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|27-09-2026 07:27:43
|300.000,00
|320D609272Z6UKJZ Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26271285794411
|27-09-2026 07:46:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26918TZ3NTHE ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|27-09-2026 07:55:30
|500.000,00
|CT DEN:320T26918UAWPBUC Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|27-09-2026 08:14:32
|20.000,00
|CT DEN:320T26918V21E6H3 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 08:28:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26918VLPDJSX Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.260 3 chau be mo coi o bac ninh
|27-09-2026 08:39:44
|100.000,00
|320D609274PJPDVX Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271109166976
|27-09-2026 08:41:14
|300.000,00
|TRAN BAO THINH ung ho ms 2026.260 (3 chau mo coi tai Bac Ninh)
|27-09-2026 08:47:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26918WB3DQ8S MBVCB.16248535949.522417.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0021001542961 NGUYEN MANH HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-09-2026 08:51:03
|100.000,00
|320D60927MEXBFR8 UH MS 2026.255 BO CON ANH NGUYEN HOANG QUY FT26271442050062
|27-09-2026 09:00:49
|200.000,00
|CT DEN:320T26918WV4Z07X Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 09:02:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|27-09-2026 09:04:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26918X00ZCGF Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 09:10:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26918X82EH53 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 09:44:17
|500.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 09:50:30
|200.000,00
|CT DEN:320T26918YSRWPDA Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|27-09-2026 09:52:04
|200.000,00
|CT DEN:320T26918YUU3C01 MBVCB.16249588307.298939.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-09-2026 09:59:56
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26918Z57QV6F MS 2026.260 3 chau mo coi Bac Ninh
|27-09-2026 10:08:07
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.260 ( ba chau be mo coi bac ninh )
|27-09-2026 10:12:42
|100.000,00
|320D6092762M9ZYJ Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh-270926-10:12:42 6270ASCB02WKWIAV
|27-09-2026 10:53:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 11:16:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|27-09-2026 11:24:12
|200.000,00
|CT DEN:320T269192EH2C3P Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 11:24:51
|200.000,00
|CT DEN:320T269192FC9E1F Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|27-09-2026 11:37:07
|100.000,00
|CT DEN:320T269192XJZE1K Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 11:52:58
|200.000,00
|CT DEN:320T269193JGCWNL Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 12:07:46
|300.000,00
|320D60927D5R1ZFY Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 12:09:36
|10.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|27-09-2026 12:37:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2691959D9H8H Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 12:42:18
|59.000,00
|320D60927JR5X5HX Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 13:25:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|27-09-2026 13:26:04
|500.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 13:26:34
|100.000,00
|CT DEN:320T269197635ASE Vietinbank;110628136866;VO THI MY TRINH chuyen tien Ung Ho MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien
|27-09-2026 13:28:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 13:47:07
|150.000,00
|126D60927E128EV9 ung ho ms 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 14:24:06
|50.000,00
|320D609273U4YP6A Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 14:36:44
|300.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 14:39:12
|20.000,00
|CT DEN:320T26919A00N5VW Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 15:15:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 15:17:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|27-09-2026 15:29:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|27-09-2026 15:43:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 15:43:33
|200.000,00
|320D60927VNZ8TEH Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26271601896580
|27-09-2026 15:44:30
|200.000,00
|320D60927FUG26Q0 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26271502074241
|27-09-2026 15:55:23
|50.000,00
|CT DEN:320T26919CYLLZ88 Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 15:59:21
|1.000.000,00
|320D609277TCTJJ3 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271900866230
|27-09-2026 16:16:59
|500.000,00
|320D60927SKL8T5G Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 16:38:33
|150.000,00
|ung ho MS2026.260 ( ba chau be mo coi o bac ninh)
|27-09-2026 17:36:38
|200.000,00
|320D609274E2FNLD IBFT Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 17:38:46
|600.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 17:54:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26919HKWPJZU MBVCB.16256703888.069751.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 9963000999 NGUYEN THI KIM DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-09-2026 17:54:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.260(3 chau be mo coi o Bac Ninh)
|27-09-2026 17:58:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 18:12:08
|50.000,00
|126D609270TWZAF0 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026145
|27-09-2026 18:18:57
|4.000.000,00
|320D60927EY9Z1P9 CAC CHI HBPD CO GAI-270926-18:18:57 6270ASCB02WVI35Z
|27-09-2026 18:24:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 18:27:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26919JVKNS1N Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 18:56:51
|200.000,00
|320D60927FWRMW3M ung ho MS 2026 256
|27-09-2026 19:03:52
|300.000,00
|320D6092785JNZAS Ung ho MS 2026 260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271390704060
|27-09-2026 19:04:11
|50.000,00
|CT DEN:320T26919L9Y02NF ung ho MS 2026.242 em Nguyen khanh Linh
|27-09-2026 19:14:41
|100.000,00
|320D609277EK5H5C Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271401764908
|27-09-2026 19:14:54
|100.000,00
|320D60927GSE757G Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26271802337521
|27-09-2026 19:19:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26919LW7E5K6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|27-09-2026 19:39:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26919MNS9JEC ung ho ms 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 20:04:50
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh)
|27-09-2026 20:19:45
|100.000,00
|320D60927XQRYRDQ Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|27-09-2026 21:31:40
|100.000,00
|CT DEN:320T26919S0PGMLL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 22:29:29
|100.000,00
|CT DEN:320T26919U91JUJY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|27-09-2026 22:59:57
|250.000,00
|320D609271SMBQRW Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271707491764
|28-09-2026 01:53:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh; thoi gian GD:27/09/2026 23:44:23
|28-09-2026 02:03:33
|50.000,00
|320D609284CN7L7F Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271640474366; thoi gian GD:28/09/2026 00:10:52
|28-09-2026 02:14:51
|500.000,00
|CT DEN:320T2691BMS7VGRN MBVCB.16261221317.217881.ung ho Ms 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh).CT tu 0011004024861 NGO THI HONG HAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:28/09/2026 00:53:03
|28-09-2026 03:38:06
|20.000,00
|CT DEN:320T2691BU669V8G Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.260 ba chau be mo coi Bac Ninh
|28-09-2026 06:43:39
|1.000.000,00
|320D60928K2U4CQE Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao-280926-06:43:39 6271ASCB02WX3P1C
|28-09-2026 06:46:41
|300.000,00
|320D60928EQ6KCX3 Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao-280926-06:46:40 6271ASCB02WXIMVP
|28-09-2026 07:14:57
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|28-09-2026 07:15:31
|30.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|28-09-2026 07:15:52
|30.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|28-09-2026 07:16:16
|30.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|28-09-2026 07:16:43
|30.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 07:17:45
|30.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|28-09-2026 07:18:07
|30.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|28-09-2026 07:18:25
|30.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 07:23:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 07:53:30
|50.000,00
|126D60928GD68ASS Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh)
|28-09-2026 08:14:21
|50.000,00
|ung ho MS 2026.260. ba chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 08:18:02
|80.000,00
|CT DEN:320T2691AH49317B Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 08:24:33
|500.000,00
|320D60928YRHLKVA IBFT Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 08:26:17
|100.000,00
|320D609281P5RLN1 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 08:27:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 08:30:46
|1.000.000,00
|320D60928UWSNY4B Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh-280926-08:30:46 6271ASCB02WSLN9D
|28-09-2026 08:31:07
|1.000.000,00
|DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh kho khan moi hoan canh 100k- hoan canh bao gom ca Ung ho MS 2026.261
|28-09-2026 08:31:50
|200.000,00
|CT DEN:320T2691AHNGGT9D Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 09:07:23
|200.000,00
|320D60928ELE7887 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 09:11:48
|50.000.000,00
|320D60928AR5Q568 ung ho ms 2026.261 ong Dinh Huu Hao
|28-09-2026 09:13:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 09:14:28
|30.000,00
|CT DEN:320T2691AKASAFK8 MBVCB.16263888240.134644.Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 09:14:56
|20.000,00
|NGUYEN THI THU Chuyen tien
|28-09-2026 10:01:27
|10.000,00
|320D60928JZEFVMV UNG HO MS 2026.261 ONG DINH HUU DAO-280926-10:01:26 6271ASCB02WS8GS8
|28-09-2026 10:14:59
|20.000,00
|320D60928MRQ8AVR Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 10:22:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|28-09-2026 10:22:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2691AMYS922B ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 10:23:56
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh)
|28-09-2026 10:24:36
|100.000,00
|320D60928XEGXTBN Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 10:27:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2691AN5TLE5J MBVCB.16264951206.836856.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 10:36:55
|500.000,00
|320D60928JPXPGDZ Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 10:38:40
|500.000,00
|320D6092846TZ468 Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|28-09-2026 11:03:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2691APKDQRWL Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|28-09-2026 11:09:20
|100.000,00
|320D60928WE2BUEK Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 11:24:19
|10.000,00
|CT DEN:320T2691AQC8U4RN MBVCB.16265802760.394531.ung ho MS 2026.256.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 11:33:18
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.257 chau tran khanh chi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|28-09-2026 11:48:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2691AR9QMQ94 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 12:17:25
|50.000,00
|CT DEN:320T2691ASECPP9B Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 12:28:34
|500.000,00
|CT DEN:320T2691ASV3P6A5 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 12:28:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao)
|28-09-2026 12:33:46
|30.000,00
|CT DEN:320T2691AT1Z2PLY MBVCB.16266957786.127714.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 12:35:59
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2691AT4WMAML MBVCB.16266973468.146849.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 12:46:02
|300.000,00
|CT DEN:320T2691ATJ596QA MBVCB.16267109557.227981.Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 12:56:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2691ATY1WSLX Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 13:17:31
|50.000,00
|320D609283RJ1UJ2 Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao)
|28-09-2026 13:38:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2691AVKKFPMR Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 13:58:46
|500.000,00
|320D6092859K6RKW Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 14:14:07
|500.000,00
|CT DEN:320T2691AWYGRPJN TRAN NHU TRUONG chuyen tien ung ho ma so 2026.260
|28-09-2026 14:39:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2691AXXQS3N0 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 14:40:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2691AXZEDRV2 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 14:54:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2691AYJ2NHCV MBVCB.16268645475.168554.Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 15:15:48
|50.000,00
|126D609283R2NUF2 ung ho ms 2026.261 Dinh Huu Dao
|28-09-2026 15:28:50
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2691AZV5G5YG Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 15:39:48
|300.000,00
|CT DEN:320T2691B09M77SY MBVCB.16269255991.565204.Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 15:50:10
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.261 ( ong dinh huu dao )
|28-09-2026 16:09:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2691B1E8QXTP Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 16:36:04
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao
|28-09-2026 17:30:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao)
|28-09-2026 17:57:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2691B5MYF5HC Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 18:03:41
|100.000,00
|320D60928VJUBUFM Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271302390169
|28-09-2026 18:29:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|28-09-2026 19:30:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2691B97W846H MBVCB.16273352608.398125.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0071001185287 MAI THI PHI ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-09-2026 19:32:44
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.258 chau tran gia bao. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|28-09-2026 19:35:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2691B9ERB4J1 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 19:50:00
|100.000,00
|320D609281DPBK65 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26271950775320
|28-09-2026 20:15:22
|100.000,00
|320D60928WWMQ8AZ Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26271153083406
|28-09-2026 20:15:47
|50.000,00
|320D60928WTV4JZ3 Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26271081540236
|28-09-2026 20:27:31
|50.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|28-09-2026 20:44:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2691BC3D0PY0 Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 21:11:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2691BD5CDNRG Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|28-09-2026 21:13:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2691BD7ND1W9 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|28-09-2026 21:13:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.260 (3 chau be mo coi o Bac Ninh)
|28-09-2026 22:22:00
|100.000,00
|320D609284EWQUPK Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26272603179685
|28-09-2026 22:22:02
|100.000,00
|320D60928CMP2BHG Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272405067523
|28-09-2026 22:47:49
|50.000,00
|320D60928CFMLY9A Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi FT26272040451378
|28-09-2026 22:48:05
|50.000,00
|320D60928P1DSRQY Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao FT26272069529490
|28-09-2026 22:48:35
|38.956,00
|320D60928TK79T0V Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang FT26272338458018
|28-09-2026 22:51:35
|20.000,00
|320D60928QZDY098 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|28-09-2026 23:03:02
|100.000,00
|320D609288Q7G4J5 Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|28-09-2026 23:04:44
|50.000,00
|320D60928BDHUVKC 2026.260 3 CHAU BE MO COI O BAC NINH-280926-23:04:44 6271ASCB02W3FJDJ
|28-09-2026 23:25:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2691BJC1GLT7 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|29-09-2026 01:33:06
|30.000,00
|CT DEN:320T2691BJS3BAZD Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh; thoi gian GD:28/09/2026 23:35:43
|29-09-2026 01:52:59
|10.000,00
|320D609291VY7JTQ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu; thoi gian GD:29/09/2026 00:30:36
|29-09-2026 02:26:16
|50.000,00
|320D60929A9BX487 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26272534536592
|29-09-2026 03:35:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2691DFZR3NAK Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 07:00:45
|30.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 07:01:13
|30.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|29-09-2026 07:01:51
|30.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 07:27:32
|100.000,00
|320D6092931BCBPZ Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 07:31:54
|99.000,00
|320D60929LS06TAA Ung ho MS 2026 260
|29-09-2026 08:04:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2691C4HG1RAU Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 08:05:35
|200.000,00
|NGUYEN NGOC KHANH Chuyen tien2026.262(ung ho ong do van menh)
|29-09-2026 08:07:26
|2.000.000,00
|320D60929NZJ9ADA Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272308204042
|29-09-2026 08:20:11
|100.000,00
|320D609298L5KJ9H Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 08:20:28
|100.000,00
|320D609299QGHCN2 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 08:26:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C5D8Y291 MBVCB.16278280015.927281.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 1016287387 PHAM VAN HIEU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-09-2026 08:27:13
|500.000,00
|ung ho MS 2026.248(cha con ong Quang va Long)
|29-09-2026 08:28:11
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C5F90WPQ Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 08:44:22
|50.000,00
|Nguyen Bao Son ung ho ma so 2026.260
|29-09-2026 08:44:48
|50.000,00
|nguyen the ha ung ho ma so 2026.261
|29-09-2026 08:45:17
|50.000,00
|Pham Thi Thu ung ho ma so 2026.262
|29-09-2026 08:47:05
|260.000,00
|320D60929XM3Z4LZ Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 08:52:32
|150.000,00
|320D60929SSDGVVS UNG HO MA SO 2026.262 FT26272074605094
|29-09-2026 08:59:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2691C6N7WYVF MBVCB.16278692657.223424.DINH THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2026.262 ( ong do van menh).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-09-2026 09:05:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C6WS2M2K Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 09:08:48
|300.000,00
|ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|29-09-2026 09:09:08
|50.000,00
|149102064565-0983923063-Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 09:10:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C73D1CQW Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 09:10:56
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C73PXG2F Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 09:14:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C78875BS Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-09-2026 09:21:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2691C7HH80KK Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|29-09-2026 09:27:45
|84.000,00
|CT DEN:320T2691C7RXBQFB Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|29-09-2026 09:31:31
|100.000,00
|320D60929J7Z13DN Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272601868854
|29-09-2026 09:52:03
|100.000,00
|320D609294D9WTKJ Ung ho MS 2026.259 em Chau Huynh Thien Khang FT26272423111443
|29-09-2026 10:10:09
|368.000,00
|320D60929QWY7665 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao FT26272413379405
|29-09-2026 10:29:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2691CA5CS02Z Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 10:29:52
|50.000,00
|CT DEN:320T2691CA5YJXB4 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|29-09-2026 10:30:25
|50.000,00
|CT DEN:320T2691CA6PB904 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29-09-2026 10:38:18
|130.000,00
|CT DEN:320T2691CAH2M1VB Ung ho MS 2026.245
|29-09-2026 11:00:34
|300.000,00
|CT DEN:320T2691CBCGZZRS Vietinbank;110628136866;2026 262 ong do van manh
|29-09-2026 11:17:29
|20.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 11:18:24
|20.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 11:19:17
|20.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|29-09-2026 11:20:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026259 em Chau HuynhThien Khang
|29-09-2026 11:21:09
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-09-2026 11:22:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026258 em Tran Gia Bao
|29-09-2026 11:23:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|29-09-2026 11:23:42
|20.000,00
|Ung ho MS 2026255 bo con anh Nguyen Hoang Quy
|29-09-2026 11:24:42
|20.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29-09-2026 11:25:24
|30.000,00
|Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|29-09-2026 11:26:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|29-09-2026 11:27:03
|30.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|29-09-2026 11:27:42
|20.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-09-2026 11:28:15
|20.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|29-09-2026 11:28:54
|40.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|29-09-2026 11:29:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|29-09-2026 11:29:48
|20.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|29-09-2026 11:30:17
|30.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|29-09-2026 11:30:43
|20.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|29-09-2026 11:31:18
|50.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|29-09-2026 11:31:43
|30.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|29-09-2026 11:32:15
|50.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|29-09-2026 11:33:05
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|29-09-2026 11:33:33
|40.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|29-09-2026 11:34:03
|30.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|29-09-2026 11:35:54
|50.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|29-09-2026 11:36:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|29-09-2026 11:36:54
|30.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|29-09-2026 11:40:07
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.259 chau thien khang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|29-09-2026 11:47:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2691CD6QZNXP Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 11:51:26
|300.000,00
|CT DEN:320T2691CDBNLTD3 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 12:08:03
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh)
|29-09-2026 12:25:02
|150.000,00
|320D60929MNTWU9U Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26272063021764
|29-09-2026 12:47:22
|50.000,00
|320D6092974UWPQZ Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26272100043872
|29-09-2026 13:01:34
|50.000,00
|126D60929VVXUP8D ung ho ms 2026.262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 13:43:36
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.261 (ong Dinh Huu Dao)
|29-09-2026 13:45:21
|20.000,00
|320D60929F34ZBA5 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|29-09-2026 13:49:01
|50.000,00
|149139602281-0847505989-Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29-09-2026 14:12:24
|1.000.000,00
|320D60929KYY6XV9 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272925215599
|29-09-2026 14:19:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2691CK3DYCPC Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 14:19:44
|300.000,00
|CT DEN:320T2691CK3GX2P4 Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 14:38:20
|100.000,00
|320D60929J3MEVE8 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26272804077904
|29-09-2026 14:38:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2691CKUPRTM2 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 14:43:40
|30.000,00
|CT DEN:320T2691CL13N0MZ MBVCB.16283331202.182717.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-09-2026 14:44:02
|20.000,00
|320D6092916L54TV Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 15:00:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2691CLNSD8BM Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 15:31:44
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh)
|29-09-2026 15:41:51
|50.000,00
|Ung ho MS 2026257 be Tran Khanh Chi
|29-09-2026 16:21:04
|100.000,00
|320D6092970MMNHK Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|29-09-2026 16:56:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2691CR6V3QR6 Ung ho Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|29-09-2026 17:05:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2691CRJFWGRZ Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 17:05:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2691CRJXXRWX Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|29-09-2026 17:06:20
|200.000,00
|CT DEN:320T2691CRKGXYXC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|29-09-2026 17:11:31
|50.000,00
|320D60929PUSET8S Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh FT26272423694244
|29-09-2026 17:40:37
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.262 ( ong do van menh )
|29-09-2026 18:17:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2691CUBEPLBN Ung ho MS 2026.254
|29-09-2026 19:27:14
|1.000.000,00
|Simon Lai ung ho MS2026 254 gia dinh anh Duong Chang
|29-09-2026 20:01:27
|2.000,00
|CT DEN:320T2691CYCRVN98 MBVCB.16288791453.858877.Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-09-2026 20:29:20
|50.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 20:49:38
|100.000,00
|320D609293U9CL92 UNG HO MS 2026.254 GIA DINH ANH DUONG CHANG-290926-20:49:38 6272ASCB02WDX1RP
|29-09-2026 21:03:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|29-09-2026 21:31:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2691D1VYNFCX Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|29-09-2026 21:34:59
|35.000,00
|CT DEN:320T2691D2097J0G Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh
|29-09-2026 21:43:38
|20.000,00
|CT DEN:320T2691D2BPRN2H Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh
|29-09-2026 22:13:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2691D3HNPFRY MBVCB.16290542113.047826.ung ho MS 2026.254 anh Duong Chang.CT tu 0071000686653 NGUYEN THI HOAN MY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-09-2026 22:44:59
|1.000.000,00
|NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien giup MS 2026.254 gd Anh Duong Chang
|29-09-2026 22:59:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2691D5AFTX8H Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|29-09-2026 23:14:19
|500.000,00
|CT DEN:320T2691D5VFLNDV Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|30-09-2026 02:36:20
|100.000,00
|ung ho ms 2026.254 gia dinh anh duong chang; thoi gian GD:30/09/2026 00:42:44
|30-09-2026 02:48:10
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EYZZV550 BUI THI PHUONG ung ho MS 2026.254; thoi gian GD:30/09/2026 01:28:19
|30-09-2026 03:14:27
|30.000,00
|126D60930T61QJSU Ung ho MS 2026 262 Anh Dao Van Menh FT26273200472327
|30-09-2026 03:50:33
|20.000,00
|CT DEN:320T2691F4HU7MY3 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 05:50:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2691F95X3AHJ Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 07:48:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 08:03:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:14:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 08:17:36
|500.000,00
|320D60930RDZWA3T Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:18:05
|200.000,00
|320D60930RN83ZFV ung ho MS 2026.263 em le Minh Hoang
|30-09-2026 08:18:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2691DSZTUDZ3 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 08:19:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2691DT0QVVSQ Vietinbank;110628136866;ung ho ms 2026.263 em le minh hoang
|30-09-2026 08:19:30
|500.000,00
|320D60930BSYMYP8 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|30-09-2026 08:23:02
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.263 ( em le minh hoang )
|30-09-2026 08:23:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2691DT6SLVQH Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:25:09
|100.000,00
|320D60930EKYBC61 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273914629789
|30-09-2026 08:27:48
|500.000,00
|320D60930F5VM9BC Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-300926-08:27:47 6273ASCB02WIRV25
|30-09-2026 08:31:32
|200.000,00
|320D60930BCXTG60 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273841503505
|30-09-2026 08:33:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:46:09
|100.000,00
|320D60930ZP4PNE0 Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|30-09-2026 08:48:10
|50.000,00
|ZP7DA2008EGT Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 08:48:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2691DU5ADX72 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:49:19
|300.000,00
|320D60930LG1SEHZ MS 2026.263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:51:36
|200.000,00
|PHAN VAN XUAN chuyen tien Ung Ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang)
|30-09-2026 08:53:51
|50.000,00
|ZP7DA20095S6 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:54:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2691DUDSTL7U Ung ho MS 2026.260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|30-09-2026 08:55:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 08:55:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DUEHF54Y Ung ho MS 2026.261 ong Dinh Huu Dao
|30-09-2026 08:55:47
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DUFAARX6 Ung ho MS 2026.262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 08:56:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DUFW6B6M Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 09:04:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 09:09:34
|2.000,00
|CT DEN:320T2691DUZHE42K MBVCB.16293717541.372446.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0071001421114 VINH NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 09:23:21
|100.000,00
|320D60930JHVW4A6 Ung ho MS 2026254 gia dinh Anh Duong Chang
|30-09-2026 09:29:32
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.262 (ong Do Van Menh)
|30-09-2026 09:29:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2691DVSCX363 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 09:35:44
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2691DW0275KE MBVCB.16294071792.614605.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 9739797999 LUU DUY PHUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 09:48:34
|50.000,00
|320D60930JGUJWD7 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273286211344
|30-09-2026 09:57:08
|50.000,00
|320D609305FNY7AH Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273600706923
|30-09-2026 09:57:49
|200.000,00
|320D60930GU773WB UNG HO MS 2026263 EM LE MINH HOANG
|30-09-2026 10:01:09
|50.000,00
|320D6093024X7L9G Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh FT26273041756531
|30-09-2026 10:04:38
|99.143,00
|320D60930C8ZW1EB Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 10:22:45
|500.000,00
|CT DEN:320T2691DXU503UR Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 10:23:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2691DXV2CR3A Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 10:24:15
|100.000,00
|320D60930MLGVKCK Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273563005830
|30-09-2026 10:25:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026260 3 chau be mo coi o Bac Ninh
|30-09-2026 10:30:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2691DY4307SJ MBVCB.16294836844.125656.Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 10:31:36
|100.000,00
|320D609308CWGWE8 Ung ho MS 2026.254, ma GD 100000184737548
|30-09-2026 10:33:19
|200.000,00
|320D6093029DVKRR IBFT Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 10:33:34
|100.000,00
|320D60930YM4B6FN Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu FT26273134707350
|30-09-2026 10:35:37
|10.000,00
|320D609303Z08U1D Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 10:51:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 11:00:01
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DZ9C81EC Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 11:00:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DZAAFA9U Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|30-09-2026 11:01:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DZBG7AXC Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|30-09-2026 11:01:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 11:02:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2691DZC92B5G Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|30-09-2026 11:15:00
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2691DZV52MFW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|30-09-2026 11:19:18
|100.000,00
|320D60930E7KEYB2 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273039090723
|30-09-2026 11:19:31
|50.000,00
|ung ho MS 2026.263 (ung ho e Le Minh Hoang)
|30-09-2026 11:43:20
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.263 chau minh hoang. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30-09-2026 11:50:00
|100.000,00
|320D60930PF3DH2R Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 12:12:29
|100.000,00
|126D60930P4SU7HS Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 12:16:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2691E27SWE5Y Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 12:52:42
|10.000,00
|320D609306FPMEET Ung ho MS 2026254 gia dinh anh Duong Chang
|30-09-2026 12:56:46
|100.000,00
|320D6093097RBBGH Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu-300926-12:56:46 6273ASCB02WNARF9
|30-09-2026 12:58:45
|100.000,00
|320D60930EKTS1T1 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 13:05:58
|100.000,00
|320D60930BK0TEJ4 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273084877858
|30-09-2026 13:18:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2691E4NQ20L9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 13:22:51
|300.000,00
|320D60930XH8HHKZ Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-300926-13:22:51 6273ASCB02WNAYWJ
|30-09-2026 13:33:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2691E580QF42 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.254 gia dinh a Duong
|30-09-2026 13:34:08
|300.000,00
|320D60930MGQNX0S IBFT Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 13:50:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2691E5WNR5VG Ung ho MS 2026.256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 14:03:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2691E6DS8Z8M Ung ho MS 2026.263em Le Minh Hoang
|30-09-2026 14:15:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2691E6UVA11T Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 14:19:02
|100.000,00
|320D60930CBY4168 UNG HO MS 2026263 EM LE MINH HOANG-300926-14:19:02 6273ASCB02WNJA1D
|30-09-2026 14:26:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 14:38:32
|100.000,00
|320D60930CGVVAZ6 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang FT26273327405748
|30-09-2026 14:47:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2691E834G6X8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|30-09-2026 14:48:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2691E84Y5424 Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 14:56:26
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 15:07:16
|50.000,00
|320D60930J2BZGKU 149301565120 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang CHUYEN TIEN OQCH000LJKyV MOMO149301565120MOMO
|30-09-2026 15:32:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 15:33:12
|300.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 15:34:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 15:45:01
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.263(Em Le Minh Hoang)
|30-09-2026 16:27:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 17:36:51
|100.000,00
|CT DEN:320T2691EEPDPZFP Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 17:47:31
|90.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 17:55:08
|127.000,00
|Ung ho MS 2026261 ong Dinh Huu Dao
|30-09-2026 17:56:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2691EFFGRD5L Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 17:56:53
|50.000,00
|CT DEN:320T2691EFFV7FUH NGUYEN DAC MINH ung ho ban hoang
|30-09-2026 18:00:41
|150.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:02:19
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.263 (em Le Minh Hoang)
|30-09-2026 18:06:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:12:55
|500.000,00
|320D609305QZF1GU Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:15:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:22:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EGF9CGC0 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:22:57
|30.000,00
|320D60930GLKLFUV UNG HO MS 2026.261 FT26273532582651
|30-09-2026 18:27:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2691EGNEWK3R Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 18:30:35
|30.000,00
|320D609306LDJYY8 Ung ho MS 2026.263 (em Le Minh Hoang)
|30-09-2026 18:52:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EHLP5RRY Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 19:01:35
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 19:22:14
|20.000,00
|CT DEN:320T2691EJSKQP54 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 19:26:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EJY4V4C8 UHMS 2026 254
|30-09-2026 19:45:55
|500.000,00
|CT DEN:320T2691EKPUCJDJ Ung ho MS 2026.254 gia dinh anh Duong Chang
|30-09-2026 19:46:38
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2691EKQSUNUY MBVCB.16304072632.178875.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 19:52:04
|100.000,00
|320D60930MY7RU00 Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang-300926-19:52:03 6273ASCB02W6CBT8
|30-09-2026 19:57:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 21:01:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2691ENN1XJUM Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 21:10:34
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2691ENZM9SNP MBVCB.16305549633.169141.Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu.CT tu 1054683274 LE VAN DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 21:13:01
|100.000,00
|320D60930MCPUDBJ Ung ho MS 2026.254 FT26273039716826
|30-09-2026 21:22:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2691EPFMSFU3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 21:27:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EPN59728 MBVCB.16305783449.335103.Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang.CT tu 0941000005634 TRUONG DUC QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-09-2026 21:29:27
|150.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 21:31:39
|500.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 21:48:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2691EQFBKVDW Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 21:52:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026262 ong Do Van Menh
|30-09-2026 21:53:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EQN704MW Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 22:08:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2691ER8E8R88 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 22:13:58
|30.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 22:42:40
|50.000,00
|CT DEN:320T2691ESK8WTL1 Ung ho MS 2026256 em Bui Hoang Vu
|30-09-2026 23:18:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 23:20:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2691EU0RD6YR Ung ho MS 2026.263 em Le Minh Hoang
|30-09-2026 23:23:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2691EU5FYYNR ung ho ms 2026.263 em Le Minh Hoang
Báo VietNamNet