"Sự đồng hành của bạn đọc đã góp phần mang đến cơ hội điều trị và thắp lên hy vọng cho những người bệnh đang cần được sẻ chia". Đây là nội dung bức thư của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa gửi thư cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ ông Hoàng Văn Thạch (54 tuổi, ở xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) đang điều trị tại khoa Bỏng của bệnh viện. Ông Thạch là nhân vật trong bài viết: "Điện giật phải cắt bỏ tay, chân, người đàn ông bật khóc: ‘Ai nuôi con bây giờ?’".

Bức thư của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet

Trong thư, ông Trường bày tỏ lòng biết ơn trước sự sẻ chia của bạn đọc Báo VietNamNet dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Trường, giữa những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, khi người bệnh và gia đình phải đối mặt với nhiều nỗi lo về sức khỏe, chi phí điều trị, sự giúp đỡ từ cộng đồng là nguồn động viên quý giá, giúp họ có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị.

“Có những món quà được trao đi trong khoảnh khắc nhưng giá trị mà chúng mang lại còn ở đó rất lâu”, lãnh đạo bệnh viện chia sẻ trong thư. Những nghĩa cử ấy không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất.

Thay mặt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng các bệnh nhân và gia đình được giúp đỡ, ông Trường gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc Báo VietNamNet. Ông cho rằng sự đồng hành của bạn đọc đã góp phần mang đến cơ hội điều trị và thắp lên hy vọng cho những người bệnh đang cần được sẻ chia.

Ông Thạch đón nhận món quà quý giá từ bạn đọc Báo VietNamNet. Ảnh: T.T

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, ngày 5/8, trong lúc làm phụ hồ, ông Thạch cùng chủ thầu bị đường dây điện 35kV phía trên công trình phóng điện trúng. Ông nhập viện với diện tích bỏng chiếm 12% cơ thể, phần lớn là bỏng sâu độ 3, tổn thương nặng ở các chi, đặc biệt là tay phải và hai chân.

Sau nhiều lần hội chẩn, phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần hoại tử ở hai chân và cánh tay phải để bảo toàn tính mạng. Cánh tay trái của ông Thạch được giữ lại nhưng chức năng vận động hiện chỉ còn khoảng 20-30%.

Tai nạn khiến người đàn ông 54 tuổi mất khả năng lao động, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phải phụ thuộc vào người thân trong quá trình chăm sóc. Ông hiện sống cùng con gái Hoàng Thị Hoài Thương, đang học lớp 11 trong căn nhà được xây dựng cách đây hơn 40 năm do cha mẹ để lại.

Cảm thông trước hoàn cảnh của ông Thạch, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ ông Thạch số tiền 136.739.179 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) trao tận tay ông Thạch.

Ông Thạch cho biết, nhờ có số tiền này mà ông có thêm chi phí để điều trị lâu dài. Đây là sự động viên lớn đối với gia đình ông trong lúc khó khăn.