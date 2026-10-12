1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809112238262026d5f2304225.5388.13096.223826
11/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.243. Anh Tran Van Lai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809112234132026g8mi297825.5388.3783.223338
11/09/2026 20.000,00 MBVCB.16009715729.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen - Gia Lai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29AY6WA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255889600700.20260911.222433.88011013262725.VU VAN BAC.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29AYDMU.ung ho em nguyen khanh linh FT26255740125551.20260911.222220.3339521803.NGUYEN THI THU MAI.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16009673766.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254SGTTW2LKRJN9.IBFT Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260911.221841.060127937047.PHAM HONG THANH.970403
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJX8X17Z.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.221831.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16009649354.Ung ho MS 2026.238 ( Co Giao Hoang Thi Hien ).CT tu 9347641368 HUYNH VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209112217002026WVYW328079.5390.60308.221701
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJX8389D.Ung ho NCHCCCL.20260911.221051.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16009530510.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405091122010220263NFL095181.5387.9332.220102
11/09/2026 10.000,00 MBVCB.16009450902.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209112156202026C85B837241.5189.91796.215620
11/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509112154392026TyRC731214.5390.85559.215404
11/09/2026 1.500.000,00 MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097042209112144112026B3QL480207.5387.47197.214412
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1iJX8L5II.ZP262540931353 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260911.214313.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
11/09/2026 50.000,00 6254TPBVI283FAC8.MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.213704.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
11/09/2026 300.000,00 6254VNIB02UFJ5A5.Ung ho ms 2026.244( e luu thi khanh huyen.20260911.213552.909060607.TRUONG TAN TAI.970441
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16009156408.Ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29A1WNA.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255064137527.20260911.213424.4836063879.NGUYEN THAI NGOC TRAM.970407
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16009130868.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29AQCPB.Ung ho Ms 2026.243 FT26255270300804.20260911.212444.19035976227017.TRAN THI TUYEN.970407
11/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509112121132026fllK638043.5390.47385.212037
11/09/2026 1.000.000,00 6254IBT1k294R18Z.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255084694286.20260911.211816.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16008843333.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.244(Em LUU THI KHANH HUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJX8EYF7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.211217.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k294FPUW.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255490948835.20260911.211004.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen Nha xe Tuan Phan mong chau mau khoe manh nhe#SP#020097042209112109462026LRQ8768507.5387.89895.210947
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16008765988.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1041811098 NGUYEN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809112102192026dyo6058474.5390.51126.210219
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16008599061.ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000,00 6254IBT1k294EDIA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254150315021.20260911.205159.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
11/09/2026 270.000,00 MBVCB.16008478849.ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000,00 6254IBT1k294KLHQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254620442097.20260911.205045.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJX8GWN4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.204755.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
11/09/2026 25.000,00 6254TPBVI283MJAX.MS 2026.244 hungnt6.20260911.204525.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k294BZHT.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254624377458.20260911.203629.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k294B5V6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254889194027.20260911.203543.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
11/09/2026 200.000,00 6254TPBVI2831GC9.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260911.203305.04115384901.PHAM HAI SON.970423
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091120274820269neh921605.5390.50018.202713
11/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen ms 2026.244#SP#020097042209112027372026MCIX169478.5387.48471.202738
11/09/2026 300.000,00 giup Co Hien.ms.2026.238#SP#020097041509112026562026tex9435141.5189.44104.202656
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809112021362026562z895007.5390.8824.202136
11/09/2026 100.000,00 6254SHBAP2APSH92.ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu.20260911.201407.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
11/09/2026 100.000,00 6254SHBAP2APSVWR.ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.201237.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16007721946.ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0491001603053 VU TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16007714373.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16007636240.Ung ho MS 2026.224 ( Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1015414131 LUU THI THEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 uh ms 2026243 tran van lai#SP#020097041509112006142026yynM346294.5189.7499.200539
11/09/2026 30.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV giup do MS 2026.243#SP#0200970488091120022320267wme811838.5389.81770.200223
11/09/2026 100.000,00 ung ho 2026 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809112001452026bxdo809148.5189.77805.200145
11/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.244 luu thi khanh huyen#SP#020097040509112001132026R546036464.5388.75015.200042
11/09/2026 3.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.244#SP#020097048809111959472026l2pn800668.5189.65002.195948
11/09/2026 3.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.242#SP#020097048809111959082026j4ks797778.5387.59958.195908
11/09/2026 3.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.241#SP#020097048809111958172026kzlt794144.5390.55163.195817
11/09/2026 3.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.240#SP#020097048809111954592026oljj780019.5387.31924.195459
11/09/2026 3.000.000,00 CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.239#SP#020097048809111954032026xwtr775863.5387.27154.195403
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16007335571.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0111000349250 DAM PHAN THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16007322160.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29BN34H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254423776573.20260911.194817.88888817.TRAN THUY TRANG.970407
11/09/2026 15.000,00 MBVCB.16007237343.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16007196565.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0841000003606 NGUYEN KIM TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209111943012026VC0Z202048.5390.50765.194302
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJX8V3GC.iris ung ho ms 2026 244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.194212.172651844.TRAN MINH THU.970432
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209111941432026RANY230609.5189.41609.194143
11/09/2026 500.000,00 6254MSCBD2I5TX6S.LE MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien.20260911.194109.0862886626.LE MINH TUAN.970422
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220911194100202648SI744933.5189.38014.194100
11/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220911193945202647SS709712.5389.28470.193910
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJX8VBQ9.iris ung ho ms 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.193943.172651844.TRAN MINH THU.970432
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209111938322026GZYV628978.5388.20111.193832
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209111937552026JV23142716.5389.14859.193755
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111937072026E2GN631403.5390.10275.193632
11/09/2026 1.000.000,00 6254IBT1k29BFYWN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26254889998809.20260911.193636.19035466080011.VND-TGTT-LE THUY ANH.970407
11/09/2026 50.000,00 TRAN THI HANG ung ho ms 2026.244 Luu thi khanh Huyen#SP#020097042209111929522026ZK4Q754552.5388.59665.192917
11/09/2026 30.000,00 MBVCB.16006743787.MS 2026.241.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 Nguyen Nhat Anh chuyen tien uh ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209111921222026CSCJ252952.5390.2284.192047
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1aJQ8J9U1.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.192118.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16006609470.Ung Ho MS 2026.244 (Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1019123739 NGUYEN SY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16006615574.gd Khoi Luong ung ho MS 2026.242 em Linh.CT tu 1015083431 NGUYEN THUY TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 400.000,00 6254IBT1k29BA2JN.NCHCCCL-AnYen- 413 FT26254088241936.20260911.191007.19026886956029.VND-TGTT-LE THI YEN.970407
11/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111906312026P03U171330.5389.96087.190632
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16006400211.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9977778179 NGUYEN LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29BP4DM.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254152799429.20260911.185837.19033807755011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung Ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880911185729202677ch507896.5387.28169.185729
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29BDKJQ.TRAN THI LIEU ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254739413228.20260911.184439.19035243355019.VND-TGTT-TRAN THI LIEU.970407
11/09/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091118442420263v0t449686.5189.26519.184424
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16005919688.MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254VBAAP2APZX6I.Vietcombank0011002643148TRAN THI MY HAO chuyen tien mong be Huyen som binh phuc.20260911.183524.3216215045585.TRAN THI MY HAO.970405
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29B1DYJ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254103990578.20260911.183302.19030068034024.VND-TGTT-LE THI VAN.970407
11/09/2026 500.000,00 6254VNIB02U8SBZ7.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.182739.803106.TONG DUY XUAN.970441
11/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.242#SP#020097042209111826002026C9S7478517.5389.98566.182600
11/09/2026 39.000,00 6254IBT1iJXIXFV3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.182528.221194241.VU THI HUE.970432
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209111821332026HO4I896084.5390.73016.182133
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k295XKXS.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254091270276.20260911.182028.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k2957NHM.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26254850941683.20260911.175853.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16004810189.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1032767482 LAM UYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 PHAM HUU LUC chuyen tien ung ho MS2026368#SP#020097042209111752562026GTZ5261731.5389.53908.175256
11/09/2026 30.000,00 6254IBT1k2954NEQ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254264403500.20260911.175229.271119926666.VU TUNG LAM.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k2954GFH.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254570226062.20260911.175141.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16004704788.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 6254ASCB02U8WGD8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-17:43:06 6254ASCB02U8WGD8.20260911.174306.118535909.TRAN TRONG KHIEM.970416
11/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.244- em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111740452026T3UE055329.5389.57939.174010
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111737062026n79v139994.5387.29215.173631
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809111733462026pl2j121378.5390.3466.173346
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809111732312026wsa1114490.5389.94255.173155
11/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880911173036202686wh103873.5388.79314.173036
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111726342026cxef081611.5388.49403.172634
11/09/2026 500.000,00 TRUONG THI HOANG DIEU ung ho MS 2026.244 em Luu thi Khanh Huyen#SP#020097048809111716112026fgth024060.5189.67467.171611
11/09/2026 200.000,00 6254TPBVI289HJUN.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.171355.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
11/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111703582026qfca958213.5390.70994.170358
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16003619324.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209111658582026WVJT757466.5389.32541.165858
11/09/2026 30.000,00 6254IBT1k29YL3RH.Ung ho MS 2026.242 FT26254169772767.20260911.165742.19039104826010.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
11/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209111657082026IEB9287751.5387.18502.165708
11/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042209111649192026EYZV100585.5387.61591.164919
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXIURPF.Ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.164904.234723782.NGUYEN HAI DANG.970432
11/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042209111648182026BDB9196132.5387.53830.164819
11/09/2026 30.000,00 6254MSCBD2IPADER.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260911.164646.1999130199999.PHAN THANH HAI.970422
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422091116445520261ZQQ642433.5390.29977.164455
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042209111644202026WR9N103183.5388.26270.164420
11/09/2026 1.000,00 MBVCB.16003230898.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 60.000,00 6254ABBKP2AP26CT.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.164041.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704220911163823202671R9572416.5388.80717.163823
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111635152026o6gm813155.5388.59495.163515
11/09/2026 90.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111634262026ILK6040535.5189.54075.163426
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16003050610.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29Y5DB9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254647835501.20260911.162842.1904226666.PHAM THI NHUNG.970407
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809111625392026ctkd768931.5390.96194.162539
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1iJXIVKNR.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.162451.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809111622322026of7w755238.5387.74690.162232
11/09/2026 500.000,00 6254MCOBQ2MD25K3.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.162217.839798688.NGUYEN HOANG KHA.970426
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXIV1A8.ung ho MS 2026 244 luu thi khanh huyen.20260911.162124.88611616.PHAM THI HOA.970432
11/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111621012026W0kb133243.5388.64706.162026
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16002838594.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16002826857.Ung ho NCHCCCL +NguyenTHiTan.CT tu 1019580635 NGUYEN THI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 40.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415091116181820264goE122191.5388.46309.161818
11/09/2026 200.000,00 uh ms 2026.242#SP#020097048809111617052026mfd7731035.5189.37768.161705
11/09/2026 10.000,00 6254TPBVI289XWAT.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.161637.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16002766748.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29YIMIR.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254906040187.20260911.161529.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16002748189.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16002721076.ms.2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29YVBGQ.uh ms 2026 152 2 anh em Tai va Nhan FT26254764210122.20260911.161038.7856141085.DANG THI HUONG.970407
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16002675496.Ung ho MS 2026.238 .CT tu 0691000404514 KHUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 10.000,00 6254TPBVI289VP7L.MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.160741.02935403901.LE THI BE DAO.970423
11/09/2026 500.000,00 6254SGTTW2LGVGU1.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.160343.162636868.NGUYEN THANH HUNG.970403
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16002478337.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9347156789 NGO TRI QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254SGTTW2LGVMT3.IBFT unghomaso 2026.244.20260911.155812.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16002406035.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254SGTTW2LGKXZ3.IBFT ung ho ms 2026243 Tran van lai.20260911.155207.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29YJHMW.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254310203699.20260911.155136.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407
11/09/2026 50.000,00 ung ho Ms 2026.244 Luu thi khanh huyen#SP#0200970415091115483920265ePy897859.5189.40546.154839
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911154722202629O2761364.5387.31426.154723
11/09/2026 50.000,00 6254MCOBQ2MHPWRQ.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260911.154538.03101010965538.HOANG VIET.970426
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111545112026jwu5595512.5388.16360.154436
11/09/2026 300.000,00 DUONG KIM HUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111544492026tde5594069.5388.13215.154418
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YEJR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260911.153710.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YUZI.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260911.153645.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YRNI.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260911.153612.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YTRX.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.153542.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YFBA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.153509.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02U8YC1R.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.153412.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k29P3VUV.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254905984329.20260911.153241.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809111530522026h210540896.5189.18737.153053
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PT69D.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254454020307.20260911.152802.8305111987.PHAM DUY DUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29PL3PA.Ung ho MS 2026.244 FT26254740020060.20260911.152541.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
11/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238#SP#020097042209111524282026F8J0211729.5390.78251.152428
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16001931210.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254MCOBQ2MH7NMP.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.152245.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16001905814.Ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1iJXMNHJM.ZP262540529547 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.152130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1iJXMNGR8.ZP262540526678 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.152028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001857267.Ms 2026.244.CT tu 0341006984103 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001832340.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254SGTTW2LGEBM3.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien ung ho Co giao hoang thi hien.20260911.151718.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
11/09/2026 500.000,00 6254ORCOQ2MHPH33.ung ho ms 2006.238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.151702.0937133232.Nguyen Dinh Dinh.970448
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001819420.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001812558.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001800578.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001791790.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 10.000,00 MBVCB.16001790574.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001778510.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001774513.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1iJXMR43W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.151313.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16001759237.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29PKA39.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254135155159.20260911.151015.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
11/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI DINH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000180854803#SP#020097044909111505532026CCxo410164.5390.55792.150553
11/09/2026 100.000,00 6254TPBVI289E85V.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu.20260911.150524.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29PGKR6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254177730818.20260911.150439.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 244 EM LUU THI KHANH HUYEN-110926-15:02:37 8kSh135208#SP#0200970416091115023720268kSh135208.5189.34719.150237
11/09/2026 200.000,00 6254MCOBQ2MHPBXG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.150228.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29PAXHY.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254077897926.20260911.150225.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
11/09/2026 100.000,00 6254MSCBD2I7G6WF.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.150221.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29PA7YB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26254661467402.20260911.150130.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29PAM14.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254009097050.20260911.150025.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN-110926-15:00:14 qBBb960385#SP#020097041609111500152026qBBb960385.5389.20493.150015
11/09/2026 10.000,00 6254IBT1cJMK3W4L.QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.145829.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-14:57:41 RrRf780590#SP#020097041609111457412026RrRf780590.5390.3662.145741
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29PBRKG.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254080098152.20260911.145606.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PBBPR.Ung ho MS 2026.244 luu thi khanh huyen FT26254976371009.20260911.145438.19034733369011.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16001473481.PHAM VAN HUNG chuyen tien,ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0501000300359 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16001473137.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040509111453332026YTNO022135.5389.78375.145302
11/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.236#SP#0200970488091114533020265j9w406885.5388.78104.145330
11/09/2026 200.000,00 6254SGTTW2LGUXI8.IBFT ung ho MS 2026.244 Luu Thi Khanh Huyen.20260911.145242.040012750023.PHAM CHE THI KIM OANH.970403
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704880911145228202615bi403291.5189.71498.145228
11/09/2026 300.000,00 6254VNIB02UCPAUK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260911.145214.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
11/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111451592026rgXZ689117.5390.68502.145159
11/09/2026 200.000,00 6254TPBVI289WU4V.PHAM ANH THU chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260911.145117.00005973691.PHAM ANH THU.970423
11/09/2026 500.000,00 TRINH THI THANH HUYEN UH MS 2026.244 E LUU THI KHANH HUYEN-110926-14:49:21 csx6272461#SP#020097041609111449212026csx6272461.5390.49528.144921
11/09/2026 100.000,00 6254VNIB02UC7XY4.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.144712.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16001355811.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PP4LI.Ung ho MS 2026.244 FT26254905047920.20260911.144454.19033133273014.VND-TGTT-NGUYEN BAO TRUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 6254SGTTW2LGUBJV.IBFT Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.144443.050122883660.DO MINH HUY.970403
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16001321363.ms2026.244.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1aJQI868Q.ms 2026.244 giup luu thi khanh huyen.20260911.144214.185001060000009.VU THI XUAN .970409
11/09/2026 20.000,00 6254IBT1k29PU4YG.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254069787805.20260911.144129.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16001273181.ung ho 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16001270672.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9935777292 CAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.244 em luu thi khanh huyen#SP#020097042209111439082026HWWZ574695.5390.84632.143909
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16001245366.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen ).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.16001241011.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16001209733.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PIXZ5.Ung ho MS 2026.244 em Luu thi khanh huyen FT26254801063300.20260911.143605.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
11/09/2026 30.000,00 MBVCB.16001217419.ung ho co giao Hien.CT tu 0831000075989 TA VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16001214545.ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 146335848865-0938122191-Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111435382026BBuG634433.5189.61169.143538
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)#SP#020097041509111434542026sgjm632245.5389.56118.143454
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209111433542026N5LM340668.5189.49550.143319
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16001181176.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.243( Anh Tran Van Lai).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 168.000,00 MBVCB.16001173259.ung ho ms 2026244 luu thi khanh huyen.CT tu 9366891998 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16001166585.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJXMH4QQ.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026244 Luu Thi Khanh Huyen.20260911.142956.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
11/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:29:37 g3mM228463#SP#020097041609111429372026g3mM228463.5390.20245.142937
11/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111428332026WLMR013888.5189.12599.142833
11/09/2026 100.000,00 6254TPBVI289UT8I.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN.20260911.142753.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PVBLB.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254135000944.20260911.142749.19030540953047.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407
11/09/2026 200.000,00 TRAN THI ANH Chuyen tien ung ho MS 2026.244 e luu thi khanh huyen#SP#0200970488091114272120263zj4316834.5390.4691.142646
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29PV83I.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254009070813.20260911.142719.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111427092026g5i7316174.5387.4049.142709
11/09/2026 3.000.000,00 CTCPXD VA XL NEN MONG HONG NGUYEN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:25:18 CIY5181550#SP#020097041609111425182026CIY5181550.5390.92462.142518
11/09/2026 300.000,00 MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN-110926-14:24:56 3Y4e117951#SP#0200970416091114245620263Y4e117951.5390.90171.142457
11/09/2026 50.000,00 6254VNIB02UCN47Z.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.142409.692998888.DO QUANG HUY.970441
11/09/2026 50.000,00 6254ORCOQ2MH7YQL.LOC HO TRO MS 2026.152 TaivaNhan.20260911.142405.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29PDPY1.Ms 2026 244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254005576311.20260911.142400.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-14:23:22 EPA2584397#SP#020097041609111423222026EPA2584397.5390.81167.142247
11/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111423102026Y1VB091486.5189.78933.142310
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29PD2QI.MS 2026.244 FT26254335577038.20260911.142301.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16001028241.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1aJQIIPVU.MS2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.142209.9333359999.VU DUC DIEN.970440
11/09/2026 50.000,00 6254ORCOQ2MH65JP.LOC HO TRO MS 2026.244 KHANHHUYEN.20260911.142150.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091114214820265R9N440257.5189.70733.142148
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29PSBST.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254669700127.20260911.142046.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1iJXMZVAF.Ung ho ms 2026 244 em Luu Thi Huyen Khanh.20260911.142029.286470718.DAO THUY TRANG.970432
11/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111419362026CqIW581497.5389.58393.141900
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k29PS246.Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN FT26254246437308.20260911.141934.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16000971752.MS2026.244.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 150.000,00 MBVCB.16000966549.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254SGTTW2LGRKEG.IBFT Ung ho MS 2026.244 - em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.141814.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16000955194.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16000949001.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970488091114171620268a9z284560.5189.43544.141641
11/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509111417042026UuQl573509.5390.42697.141704
11/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097041509111416452026OeTy572565.5389.40612.141645
11/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16000908004.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111409292026z6sx260578.5389.98086.140930
11/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:08:02 mjYS743296#SP#020097041609111408022026mjYS743296.5389.89538.140803
11/09/2026 400.000,00 MBVCB.16000812513.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16000774885.ung ho MS 2026 238.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220911140405202627ZN198823.5389.65905.140406
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16000734731.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1068233932 NGUYEN THI HUYEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000,00 MBVCB.16000703924.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026244.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29PW5KV.ms 2026.244 luu thi khanh huyen FT26254305800121.20260911.135904.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.16000678527.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111356452026t71z222385.5387.23354.135645
11/09/2026 20.000,00 6254TPBVI289R39Z.ms 2026.238.20260911.135537.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.16000612207.MAC VINH HA ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien) Hien co len.CT tu 0081001201124 MAC VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16000583321.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16000566373.HOANG THI THAI THANH chuyen tien.CT tu 9373713800 HOANG THI THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16000542385.ung ho ms 2026.238.CT tu 0071001176851 NGUYEN DUC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111346582026ped7193504.5189.67081.134658
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16000513508.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001127581 TRAN QUANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16000457857.CAO THI THANH HIEU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9349553320 CAO THI THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.16000464277.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)#SP#0200970415091113400620265msH464544.5389.26871.134006
11/09/2026 200.000,00 6254MCOBQ2MHNKST.Ung ho 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260911.133924.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
11/09/2026 200.000,00 MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809111332312026tzrm151536.5387.83633.133231
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29UT1JK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254502754228.20260911.133218.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
11/09/2026 500.000,00 6254TPBVI289ZUXL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.132934.03854510701.HUYNH THI THUONG PHUNG.970423
11/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:HO THI THAO chuyen tien uh e Luu Khanh Huyen MS 2026244#SP#020097040509111327062026RZ8E085612.5189.50960.132706
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16000278260.NGUYEN PHUONG HOANG chuyen tien.CT tu 0111000212995 NGUYEN PHUONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 1.500.000,00 6254IBT1iJXMB7LU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.132009.181841192.TIEU YEN VAN.970432
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29U6AS7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26254177340046.20260911.131933.19033007228011.VND-TGTT-LE THI BICH PHUONG.970407
11/09/2026 1.000.000,00 6254IBT1k29U6YWP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254514305759.20260911.131907.19032728207043.VND-TGTT-TIEU YEN VAN.970407
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.16000167462.ung ho ms 2026244 ( em luu thi khanh huyen ).CT tu 0231000644664 MAI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254MCOBQ2MHIA4W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.131641.80003600521.PHAN HONG DUNG.970426
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097048809111313502026ij5u099760.5388.79611.131315
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXM549A.ung ho MS 2026 243 Tran Van Lai.20260911.131125.668666833.NGUYEN THI MONG TRINH.970432
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.16000046319.ung ho MS 2026244 luu thi khanh huyen.CT tu 9140419779 SU BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29UGRKN.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254915669759.20260911.130635.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15999984056.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 UNG HO MS2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-13:01:25 TQvK549404#SP#020097041609111301252026TQvK549404.5387.8373.130126
11/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091113004420264WHF000751.5387.5007.130044
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15999919419.ung ho co giao Hien MS 2026.238.CT tu 0071000061823 TRAN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15999897774.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0451001394621 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111255252026jjru047010.5389.72758.125525
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29UYVMI.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254110078170.20260911.124709.14023644455011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
11/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509111245212026iJZF311921.5189.12755.124446
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.244 Em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704880911124138202695er005478.5390.89705.124102
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1fJDTGPJS.UNG HO MS 2026.244 (EM LUU THI KHANH HUYEN).20260911.123730.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJXMIXP9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.123646.566361768.NGUYEN THU HA.970432
11/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509111230492026t3mP265502.5189.18960.123013
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15999488975.Ung ho MS 2026. 244 (Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15999344753.Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451001910670 NGUYEN THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15999312391.ung ho ms.2026.238 co giao Hoang thi hien.CT tu 0011004308494 PHAM THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15999286774.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254VNIB02UCEUMA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.121854.003928176.HO NGOC DIEP.970441
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15999276211.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15999232254.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0341007063228 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15999224070.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254MSCBD2I6ILTS.ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.121445.0220196969999.CU THI THU THUY.970422
11/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 244#SP#020097042209111213402026S4PT534788.5387.95629.121340
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k29UW11W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254887496861.20260911.120620.19030265182868.VND-TGTT-TRINH DUC GIANG.970407
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1aJQI1CJP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260911.120451.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15999015881.MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJXM2IB1.UNG HO MS 2026 242.20260911.115750.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15998799361.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1031995006 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k298TG1L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254516588700.20260911.114906.19037098370015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k298KG7V.MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254301030301.20260911.113316.19029756040668.VND-TGTT-LE NGOC TUE.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209111129382026OBFZ375324.5189.51963.112938
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026. 152 Hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488091111280420262yeg701355.5390.40668.112804
11/09/2026 73.000,00 MBVCB.15998270485.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 30.000,00 6254IBT1k298AD2X.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254560923121.20260911.112414.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15998246673.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 600.000,00 6254IBT1k2984T9E.ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254669032157.20260911.112305.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15998234217.ung ho MS 2026.238.CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 30.000,00 6254IBT1k2984YU9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254830093798.20260911.112203.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
11/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.244#SP#020097040509111119312026BPJA015608.5387.76264.111931
11/09/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-11:18:05 eV5X106403#SP#020097041609111118052026eV5X106403.5390.63939.111805
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1fJDTUA1U.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.111718.0986388899.VO TAT THANG.970431
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-11:14:53 2q8Q753683#SP#0200970416091111145420262q8Q753683.5388.40960.111454
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k298YB5S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26254176975090.20260911.111401.19037853087019.VND-TGTT-DINH VU HONG ANH.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-11:13:59 Ccub051888#SP#020097041609111114002026Ccub051888.5189.34024.111400
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k298YIGL.Nguyen thi canh ung ho ma so 2026.242 em nguyen khanh linh FT26254503075781.20260911.111333.19034603366010.VND-TGTT-PHUNG THE LONG.970407
11/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146307219362.20260911.146307219362-0899891178_Ung ho MS2026242 em Tran Khanh Linh
11/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146307044203.20260911.146307044203-0899891178_Ung ho MS2026243 Tran Van Lai
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXVXDZM.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260911.111108.193377076.VU THI NGOC THUY.970432
11/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146306826075.20260911.146306826075-0899891178_Ung ho MS2026152
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15998021838.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k298U6FM.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254489905492.20260911.110903.19034390760011.VND-TGTT-VU THI NGOC THUY.970407
11/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911110634202673VX950034.5390.80282.110635
11/09/2026 100.000,00 Ung ho NCHCCCL Luong Thi Phuong Thao 0962739793#SP#020097042209111102422026NZUS173467.5389.51788.110243
11/09/2026 100.000,00 6254SGTTW2LGL737.IBFT Ung ho ms 2026243.20260911.110235.068363837888.Le Quang Phuc.970403
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k298MG6P.Ung ho MS2026242 FT26254228016796.20260911.110016.19033662299029.VND-TGTT-VO VAN SINH.970407
11/09/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG em Pham Hoang Nhu Quynh.#SP#020097041509111058062026vjWK788095.5390.19644.105730
11/09/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.241.( em Bui Thanh Hang )#SP#0200970415091110561820266z9F780889.5390.6851.105618
11/09/2026 50.000,00 NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh )#SP#020097041509111054362026S4jR773514.5390.95122.105436
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJXVTBH2.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.105343.76736887.TRAN THI NHUNG.970432
11/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303799617.20260911.146303799617-0917084975_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15997694606.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 2812919686 TRUONG THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1aJQMXBNG.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.105020.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
11/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303681718.20260911.146303681718-0917084975_Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
11/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303389818.20260911.146303389818-0917084975_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11/09/2026 800.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303401032.20260911.146303401032-0917084975_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303166552.20260911.146303166552-0348479273_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11/09/2026 10.000,00 6254MSCBD2I6F5SY.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.104638.0911271991.LE QUOC TUAN.970422
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k2982CAP.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26254516343626.20260911.104432.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29821CS.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26254818984078.20260911.104424.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
11/09/2026 1.000.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146302745490.20260911.146302745490-0917084975_Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k298C7RG.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26254080000301.20260911.104307.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXVHHCZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 244 LUU KHANH HUYEN.20260911.104214.247529918.LE THI HOA.970432
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209111041422026WNCM707361.5390.9969.104112
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k298CQKS.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254306007603.20260911.104119.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k2981MI7.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26254707572088.20260911.103913.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
11/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111034072026XA29433983.5389.63754.103407
11/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI MY CHUYEN chuyen tien ung ho MS2026.237. thay luong thanh vi#SP#0200970422091110262220266SQD849593.5387.15097.102623
11/09/2026 50.000,00 6254VNIB02UC1NMH.Ms2026.242.20260911.102215.041704060102476.NGUYEN THI HA.970441
11/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.244- em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091110163320269S3E059367.5388.51324.101634
11/09/2026 250.000,00 IBVCB.15997001157.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146297129902.20260911.146297129902-0902854068_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11/09/2026 250.000,00 IBVCB.15996954852.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 em nguyen khanh Linh#SP#020097042209111003062026L22V252848.5389.74117.100306
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996936605.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.152( 2 anh em Tai va Nhan.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I64F6.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Khuyen FT26254222481076.20260911.100119.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407
11/09/2026 300.000,00 IBVCB.15996908401.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29IELY6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254709838370.20260911.095904.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091109565920266QKX989966.5189.42037.095624
11/09/2026 200.000,00 ung ho ma so 2026.242#SP#020097042209110956122026EH07769454.5388.37979.095612
11/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911095548202662W4630259.5390.36205.095549
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809110955462026rc4z329580.5387.36081.095546
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.15996830144.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996817367.Ms 2026.243 Ung ho anh Tran Van Lai.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1k29I755E.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254870712078.20260911.095210.96989999.PHAM VIET DUNG.970407
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15996738645.Ung ho MS 2026.244(em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 60.000,00 6254IBT1k29IGIZ7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254752374127.20260911.094841.19038381403015.VND-TGTT-NGUYEN DOAN THUY TRANG.970407
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110947552026SMFL935588.5389.99239.094756
11/09/2026 300.000,00 6254SHBAP2A7LD2T.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.094730.0919816689.NGUYEN THUY DUONG.970443
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996699707.Chuyen tien ung ho ms 2026 244 Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110945562026CKJT364259.5389.88571.094556
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-09:45:40 jEbY709107#SP#020097041609110945412026jEbY709107.5388.87774.094541
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091109420320268FDT718725.5390.71135.094128
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809110941182026e97b277012.5389.66778.094043
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293837790.20260911.146293837790-0902601263_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15996594888.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254SHBAP2A7L86M.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.093904.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293506108.20260911.146293506108-0902601263_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293393455.20260911.146293393455-0902601263_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809110935302026cn1l256107.5390.38604.093531
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15996516420.Ung ho Co Giao Hoang Thi Hien - Nghe An.CT tu 0251002694815 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996488155.Chuyen tien ung ho.CT tu 0451000313889 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292628396.20260911.146292628396-0902601263_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI HA giup em Luu thi khanh huyen#SP#020097048809110932252026pfah244975.5189.22970.093154
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292613634.20260911.146292613634-0902601263_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809110930082026br7t236706.5388.13078.092932
11/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292153751.20260911.146292153751-0902601263_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048809110925502026arlw221692.5388.94711.092550
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXVYEYE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.092136.836804041991.DAO DUC VINH.970432
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1k29IMRV2.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254004544687.20260911.092103.3349869351.TA DANG KHOA.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29IMDQI.Ung ho MS 2026244, em Luu Thi Khanh Huyen FT26254060757670.20260911.091858.19030752014016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG LAN.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29IDFJW.Ba PHAN THI THO 1937 ung ho LO THI NHAN MS 2026.211 chuc con mau khoe FT26254222301038.20260911.091458.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996200977.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29IDDM4.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho em LUONG MINH DOANH MS 2026.234 Chuc em mau khoe FT26254619043506.20260911.091310.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.15996178836.UH MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0731000605919 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29IS5WG.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho 2 chi em NGA va CHUONG MS 2026.240 Cau mong 2 em mau khoe FT26254542368131.20260911.091055.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15996146567.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146289221945.20260911.146289221945-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026244
11/09/2026 150.000,00 MBVCB.15996133537.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I9L89.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho em BUI THANH HANG MS 2026.241 Chuc con mau khoe FT26254138284500.20260911.090901.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146288748405.20260911.146288748405-0976217471_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I9WJW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em NGUYEN NGOC ANH MS2026.195 Chuc em mau khoe FT26254284106330.20260911.090646.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I2AGC.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho gia dinh ong NGUYEN VAN THAO MS 2026.217 Chuc ca nha mau khoe FT26254870540600.20260911.090527.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996067813.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15996055302.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I2QBC.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho em NGUYEN PHUONG LINH MS 2026.219 Cau mong em mau khoe FT26254630538217.20260911.090351.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509110902522026DIcL371366.5388.96123.090252
11/09/2026 1.000.000,00 6254NAMAP2A6PHDY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.090202.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29ICME8.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em NGUYEN KHANH LINH MS 2026.242 Chuc con mau khoe FT26254334480279.20260911.090151.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.244 EM LUU THI KHANH HUYEN-110926-09:01:01 nMO2283996#SP#020097041609110901012026nMO2283996.5189.88498.090026
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1aJQME76W.ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.090002.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I1KGT.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho anh HOANG VAN KHANH MS 2026.193 Cau mong anh mau khoe FT26254138247646.20260911.085957.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110859132026KVY1381338.5387.82175.085913
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29I1QKE.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho anh TRAN VAN LAI MS 2026.243 Cau mong anh mau khoe FT26254042040704.20260911.085804.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
11/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209110856402026CVSV770036.5390.70872.085605
11/09/2026 20.000,00 6254IBT1iJXV827Z.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026 243 anh Tran Van Lai.20260911.085519.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809110850532026neym099579.5390.50572.085017
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15995803859.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 1027983801 NGUYEN DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110844442026NBPH187048.5388.27560.084444
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15995747824.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011001316533 DO VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809110840482026yih3064848.5387.13903.084013
11/09/2026 200.000,00 6254IBT1iJXVM2DY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.084034.5518101974.PHAM DO NHAT HUNG.970432
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15995701945.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MS 2026.152#SP#020097048809110839532026dgnp061708.5387.10337.083953
11/09/2026 100.000,00 6254MSCBD2IN3MTP.ung ho MS 2026244.20260911.083826.0540102437009.TGTT NGUYEN DANG HOANG VND.970422
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29MFGEU.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254284002678.20260911.083639.13322653677010.VND-TGTT-HA THI THU THUY.970407
11/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509110835082026pcDO279985.5389.92637.083508
11/09/2026 70.000,00 6254IBT1k29ML7AT.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254964932120.20260911.083055.19038381403015.VND-TGTT-NGUYEN DOAN THUY TRANG.970407
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1aJQM7SND.ung ho MS 2026.244 em Luu thi Khanh Huyen.20260911.082600.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15995462274.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 NGUYEN VAN THANH - UNG HO MS:2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN
11/09/2026 350.000,00 6254SGTTW2LE3HGF.IBFT Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen - ghep gan.20260911.082319.020017158881.HOANG THI HUNG.970403
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15995442754.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15995353958.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 6254SHBAP2A66XGW.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.081618.1006371046.NGUYEN THI HONG CAM.970443
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15995344408.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110811212026T48X451004.5387.9571.081046
11/09/2026 200.000,00 MBVCB.15995252542.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000723235 HO MANH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254TPBVI28SI9QV.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).20260911.081041.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091108094620260ct1956837.5390.4365.080946
11/09/2026 100.000,00 SHGD:10001011.DD:260911.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
11/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809110806252026z40e945236.5389.92777.080625
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110805452026BMZB708062.5387.90599.080510
11/09/2026 100.000,00 6254TPBVI28SIQ45.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.080027.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k29M5329.TRAN ANH VU ung ho ma so 2016.244 Luu Thi Khanh Huyen FT26254334246184.20260911.075943.13820609437010.VND-TGTT-TRAN ANH VU.970407
11/09/2026 190.000,00 6254TPBVI28SD59I.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075830.00001726069.LE PHU TRANG.970423
11/09/2026 1.000.000,00 6254KLBKP2A6NWKE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075334.6789688.DINH MINH TUAN.970452
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809110753182026m9um897192.5189.47696.075318
11/09/2026 100.000,00 6254TPBVI28SDVQB.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075057.10004653170.DANG PHUONG LINH.970423
11/09/2026 50.000,00 MS 2026.244#SP#0200970422091107462120267XRC262002.5388.22119.074546
11/09/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL Hue 0336136649#SP#020097048809110743382026ut5l861822.5390.11966.074308
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809110743272026s46o861076.5189.11678.074327
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091107423720264QA6756941.5388.9259.074202
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15994808726.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 50.000,00 MBVCB.15994751826.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591001596092 PHAM XUAN CHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970488091107335720261j2b826235.5390.77538.073322
11/09/2026 1.000.000,00 6254IBT1iJXVWH4K.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho cac ma so tu 2026239 den 2026243.20260911.073257.74598.DINH HONG HAI.970432
11/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.242 em nguyen khanh linh#SP#020097048809110730072026lt52811784.5189.63394.073007
11/09/2026 100.000,00 6254MCOBQ2MHUHDL.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.072949.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209110715242026LCXN963771.5189.11110.071524
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXDNZAX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.071429.0934007147.PHAN NGUYEN THAO NGUYEN.970432
11/09/2026 100.000,00 PHAN THI HUONG ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet#SP#020097048809110650292026s1th667143.5387.27834.065029
11/09/2026 300.000,00 6254SGTTW2LEK49K.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.063941.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
11/09/2026 55.000,00 MBVCB.15993854603.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.241 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15993835004.Ung ho MS 2026.243.CT tu 0351000781832 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509110631302026204U033712.5390.74001.063130
11/09/2026 15.000,00 Uh .Ms .2026 242#SP#0200970488091106302120260lhn608064.5387.70445.063021
11/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809110628452026liz3604086.5389.66593.062845
11/09/2026 55.000,00 MBVCB.15993780649.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.243 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 15.000,00 MBVCB.15993756670.,2026.243(Tran Van Lai).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 15.000,00 MBVCB.15993741152.2026.242( Tai nhan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15993524540.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0441000695407 DANG DUY HAI PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29VA5WS.Gia dinh Xuyen Dat ung ho MS 3026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254502587973.20260911.051547.19033499421016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUYEN.970407
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29VAUSW.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26254304657726.20260911.051258.19025340205026.VND-TGTT-TRAN VIET TUYEN.970407
11/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-110926-05:04:09 LrN0365287#SP#020097041609110504092026LrN0365287.5388.66708.050334
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15993350905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 300.000,00 MBVCB.15993350706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.15993326463.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9917777180 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000,00 MBVCB.15993277547.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026243.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 5.000,00 MBVCB.15993268457.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026242.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 5.000,00 MBVCB.15993268046.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026241.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 5.000,00 MBVCB.15993276251.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026240.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1iJXDEYRE.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260911.024519.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/09/2026 300.000,00 6254IBT1iJXDEY23.Ms 2026-242 uh em Nguyen Khanh Linh.20260911.024405.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1iJXDEUEZ.Ms 2026-243 uh anh Tran Van Lai.20260911.024137.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110224362026R21I916571.5388.12908.022437
11/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146251208237.20260911.146251208237-0904640595_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11/09/2026 50.000,00 6254IBT1iJXDK12C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260911.014059.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432
11/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110138272026KC76616287.5388.93452.013828
11/09/2026 100.000,00 6254IBT1iJXD7NBH.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.013639.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432
11/09/2026 15.000,00 MBVCB.15993080018.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509110047572026biIo644857.5189.64972.004757
11/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.15993035845.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-00:25:38 otHO506019#SP#020097041609110025382026otHO506019.5389.45984.002538
11/09/2026 500.000,00 6254IBT1k29VDTT1.VU QUANG MINH ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254603003790.20260911.001227.13820610017017.VND-TGTT-VU QUANG MINH.970407
11/09/2026 3.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509110011092026VzUo629793.5387.32572.001110
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809110005562026g0h6447786.5389.27824.000556
11/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091100044420261161447147.5390.26262.000445
11/09/2026 100.000,00 PHAM NGOC GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.#SP#020097042209110003522026XYW1745927.5390.24816.000352
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15992921518.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992919904.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0041000196268 BUI NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15992914752.Ung ho MS 2026062 ba dua tre tat nguyen.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 500.000,00 MBVCB.15992902912.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/09/2026 100.000,00 6253IBT1iJXDBT7E.Ung ho MS 2026242.20260910.234841.866686661993.VU DUC ANH.970432
11/09/2026 100.000,00 6253TPBVI28SKDW4.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.234745.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
11/09/2026 200.000,00 6253IBT1k29V9853.Ung ho NCHCCCL FT26254089179459.20260910.234732.19034357330011.VND-TGTT-TUONG DIEU ANH.970407
11/09/2026 100.000,00 6253IBT1k29V2NGH.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254627148930.20260910.234413.19022132371010.VND-TGTT-QUANG KIEU TRANG.970407
11/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 243#SP#020097042209102332032026YOX8904528.5390.83286.233204
11/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209102328072026EC64236938.5387.75799.232807
11/09/2026 100.000,00 MBVCB.15992693246.ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255ASCB02UZHD44.NANG BUOC DEN TRUONG-120926-22:34:34 6255ASCB02UZHD44.20260912.223435.48733967.PHAM BAO TRI.970416
12/09/2026 200.000,00 6255ASCB02UZHKYE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-120926-22:31:04 6255ASCB02UZHKYE.20260912.223104.6685857.DUONG THI KIM THANH.970416
12/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146567715802.20260912.146567715802-0938660280_Ung ho ms 2026242 em Nguyen Khanh Linh
12/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809122228472026ea7c134623.5189.9393.222847
12/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209122225122026JZBP678539.5387.99536.222513
12/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509122217272026eViy112606.5388.78049.221727
12/09/2026 300.000,00 6255VNIB02UZ38ZI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.221209.981166086.NGUYEN DANG DUAN.970441
12/09/2026 20.000,00 6255IBT1iJXBIF1D.Ung ho MS 2026-243 anh Tran Van Lai.20260912.220921.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16025968163.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1038387383 NGUYEN CONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 10.000,00 MBVCB.16025944247.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1fJDRJ49A.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.215844.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
12/09/2026 500.000,00 6255ASCB02UZS3A5.CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-120926-21:54:32 6255ASCB02UZS3A5.20260912.215432.44904107.MAI THANH THUY.970416
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091221514620263CUY763447.5387.93108.215111
12/09/2026 50.000,00 chuc ban mau khoe nhe#SP#020097042209122150512026PGD2618043.5189.89576.215016
12/09/2026 20.000,00 MBVCB.16025670885.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 50.000,00 6255IBT1k29FE8H3.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255055876388.20260912.213343.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
12/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Cong Tuan ms 2026.245#SP#0200970422091221241520266R3X131887.5390.86567.212415
12/09/2026 1.000.000,00 6255VNIB02UZKJR2.Ung ho MS2026.243(anh Tran van Lai).20260912.211925.083399067.PHAM VU MY HANH.970441
12/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209122118422026CARA780515.5189.63099.211843
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16025322262.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0181003625828 NGUYEN THI THUY TRANG EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16025061322.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29FVVNQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26255689435883.20260912.205037.666688888636.NGUYEN THI LE THU.970407
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16024775311.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7901945694 HUYNH DOAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255TPBVI28HNV3W.: Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).20260912.201058.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
12/09/2026 100.000,00 6255SGTTW2LXQC9S.IBFT Ung ho MS 2026.245 - ong Nguyen Cong Tuan.20260912.201053.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16024243749.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209122008042026B1AX196757.5390.99881.200804
12/09/2026 1.800.000,00 6255IBT1bJMRR4Z3.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Cong Tuan MS 2026 -245 . Chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260912.195853.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
12/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809121958362026647s637631.5390.47084.195836
12/09/2026 500.000,00 MBVCB.16023931850.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0701000417730 TRUONG QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 10.000,00 MBVCB.16023394347.Chuyen tien ung ho.CT tu 1027987946 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/09/2026 10.000,00 MBVCB.16023068584.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 500.000,00 6255ASCB02UZQ4NG.UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN.-120926-18:53:41 6255ASCB02UZQ4NG.20260912.185341.243538899.THAN THI HANH.970416
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29LFKB7.NGUYEN PHUONG LINH chuyen ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26255055260822.20260912.184859.6818833333.NGUYEN PHUONG LINH.970407
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29LF1TV.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26255770344261.20260912.184743.10421399382010.VND-TGTT-LE DINH BA.970407
12/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.245-ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970405091218292220262TLB078194.5389.64392.182847
12/09/2026 500.000,00 6255IBT1k29LAR1N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255290059324.20260912.182710.19071047822012.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407
12/09/2026 500.000,00 6255IBT1k29LATTZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255595755170.20260912.182657.19025485198011.VND-TGTT-BUI DUC THO.970407
12/09/2026 300.000,00 MBVCB.16021755140.Ung ho MS 206.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1044601934 NGUYEN BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970405091217584220262K3I090029.5388.40092.175842
12/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091217385120268BXP561847.5189.86751.173851
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1iJX5QRWY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.171827.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
12/09/2026 300.000,00 6255TPBVI28HWA9V.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.171052.01111984666.DO TRONG NGHIA.970423
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809121642162026jgmr645387.5189.59336.164216
12/09/2026 500.000,00 MBVCB.16019860585.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000444075 NGUYEN VIET NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Ung ho NCHCCCL Tran Minh Hai 0762159413#SP#020097042209121629062026PXTW589335.5389.68408.162907
12/09/2026 500.000,00 6255IBT1k29ZHKW5.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255872011255.20260912.160746.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
12/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16019298055.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000231209 TRAN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 69.169,00 MBVCB.16019169578.Chuyen tien ung ho.CT tu 0111000364691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16019023169.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000503018 HUYNH BA THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1k29Z4DML.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255009945820.20260912.154427.999999999515.VU THI THU TRANG.970407
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16018905196.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16018896204.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16018871157.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16018878187.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0071001435514 VO HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1iJXY425M.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 245 NGUYEN CONG TUAN.20260912.153418.247529918.LE THI HOA.970432
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16018861636.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16018738677.Chuyen tien ung ho co giao.CT tu 0031000242594 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/09/2026 1.500.000,00 6255WBVNP2B2F18N.ung ho MS 2026.238 co Hoang thi Hien.20260912.151804.103003562153.DINH THI VAN.970412
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1aJQUGT3F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.151722.052001060000980.LUYEN THI KIM PHUONG .970409
12/09/2026 100.000,00 TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026 232 chau Dung#SP#020097042209121510022026H05I233221.5387.77849.151002
12/09/2026 300.000,00 6255TPBVI28H8PV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.150912.10003177599.LE THI LE THUY.970423
12/09/2026 20.000,00 6255IBT1k29Z21PS.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT26255801501000.20260912.150434.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
12/09/2026 2.000,00 6255IBT1fJDXCBAJ.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260912.150116.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16018302450.Ung ho MS 2026.238.CT tu 1016545697 NGUYEN CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 MBVCB.16018184041.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 MBVCB.16018167500.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 MBVCB.16018143298.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 245#SP#020097042209121435152026FL3P755721.5189.84560.143439
12/09/2026 1.000.000,00 6255SGTTW2LVJK4B.IBFT Ung ho MS 2026.238 vietnam net.20260912.142301.060285437779.Nguyen Vu My Yen Linh.970403
12/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970488091214140520269vkf087821.5189.71557.141405
12/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970422091214135220263KIG459682.5388.70756.141353
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1aJQU5GYQ.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260912.140531.700034469751.NGUYEN LUONG BANG.970424
12/09/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.244 Luu thi khanh huyen#SP#0200970422091213182620264RVA486793.5390.90590.131827
12/09/2026 30.000,00 MBVCB.16017059690.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16016737527.Ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1014508752 BUI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809121239192026kykk813149.5389.75585.123919
12/09/2026 500.000,00 NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809121232142026d2j2788935.5388.33094.123214
12/09/2026 50.000,00 MBVCB.16016327218.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 IB_420699781_1789190326585365279762_null_20260912_Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan
12/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509121222592026JJHB018193.5390.73196.122259
12/09/2026 1.000.000,00 6255SGTTW2LVQWV1.IBFT LE VAN BEN chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen Tri Benh.20260912.120222.070051359230.LE VAN BEN.970403
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29EPHE7.ung ho MS 2025.195 anh vu xuan quynh FT26255504427400.20260912.115537.19037047447013.VND-TGTT-NGUYEN VU QUYNH TRAM.970407
12/09/2026 150.000,00 6255TPBVI28H2B3L.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260912.115443.39904061995.HA THI HUYEN MY.970423
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29EU2EQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255543007835.20260912.115127.19070635767013.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1k29EVTNC.Ung ho MS 2026.244 luu thi khanh huyen FT26255016060380.20260912.114257.19033984780016.VND-TGTT-TRAN VAN MINH.970407
12/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146473107192.20260912.146473107192-0912321050_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1k29EWEEW.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26255346914232.20260912.112152.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407
12/09/2026 50.000,00 Ung ho NCHCCCL Le 0964771037#SP#020097048809121113242026sgwd460804.5389.413.111324
12/09/2026 1.000.000,00 6255VNIB02UJGVRV.ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).20260912.105822.931292141.DANG THI THU HIEN.970441
12/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209121050442026UEKT985547.5390.57591.105044
12/09/2026 500.000,00 6255SHBAP2A5SLC8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.102636.1017911071.LE VAN LOC.970443
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29K87T5.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255424200286.20260912.102032.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
12/09/2026 20.000,00 6255SHBAP2A5XCA7.Ung ho MS 2026 243 a Tran Van Lai.20260912.101828.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
12/09/2026 10.000,00 6255MCOBQ2MDSQKE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.100948.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
12/09/2026 10.000,00 6255MCOBQ2MDSQ8M.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.100923.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
12/09/2026 10.000,00 6255MCOBQ2MDV5Y1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.100833.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
12/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509121002262026S5DG096821.5390.77050.100226
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1k29K2WH6.NGUYEN KHANH HUYEN ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26255386063613.20260912.100001.19033141538019.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HUYEN.970407
12/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209120945052026BNMM873282.5387.87394.094505
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16013322018.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/09/2026 300.000,00 6255ASCB02UJ1HQB.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026 245 NG CONG TUAN-120926-09:21:33 6255ASCB02UJ1HQB.20260912.092134.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1k2976BSZ.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255707041097.20260912.091930.10520266565013.VND-TGTT-LUONG QUOC HUY.970407
12/09/2026 100.000,00 6255IBT1iJXURJSX.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260912.091403.0984041991.DAO DUC VINH.970432
12/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146454206955.20260912.146454206955-0969472902_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
12/09/2026 1.200.000,00 6255IBT1iJXUFXEE.Ung ho MS 2026 - 236 - 237 - 238.20260912.085903.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
12/09/2026 1.200.000,00 6255IBT1iJXUFH3T.Ung ho MS 2026 - 233 - 234- 235.20260912.085803.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
12/09/2026 1.200.000,00 6255IBT1iJXUFK6J.Ung ho MS 2026 - 230 - 231 - 232.20260912.085709.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
12/09/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)#SP#020097041509120851322026S73y571358.5388.45198.085132
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1d1BQDVQ2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.084512.970422H96bf250000000002a5264.MBBANK IBFT.970422
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209120837172026DP7B145698.5389.86540.083642
12/09/2026 200.000,00 6255SHBAP2A5BRCZ.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.243 tran van lai.20260912.082834.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k297217L.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255503180282.20260912.082159.3366879879.PHAM VAN SY.970407
12/09/2026 200.000,00 6255SGTTW2LKSDPK.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260912.081934.060191787482.BUI THI THU TRANG.970403
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k297WR4L.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255607742584.20260912.081206.19023204997013.VND-TGTT-TRAN MINH CHAU.970407
12/09/2026 100.000,00 6255MSCBD2NLJ78Z.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260912.081205.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
12/09/2026 15.000,00 6255IBT1aJQ8LI3Z.VU DUC TU Ung ho MS 2026,240 (Hai chi em Nga va Chuong).20260912.080705.0339306897.VU DUC TU.970437
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16012225700.VO NGOC LAN DINH chuyen tien uh Tai va Nhan MS2026.152.CT tu 0071001273708 VO NGOC LAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 10.000,00 6255IBT1k29GR5EQ.ung ho NCHCCCL FT26255384715003.20260912.080034.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16012036454.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 50.000,00 6255IBT1k29GF674.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26255393538071.20260912.075108.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
12/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509120749382026kVoD366375.5189.34968.074903
12/09/2026 350.000,00 MBVCB.16011959316.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220912074407202608FI644636.5387.21169.074408
12/09/2026 20.000,00 MBVCB.16011719540.ung ho MS 2026.244.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 20.000,00 MBVCB.16011710533.ung ho MS 2026.231.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 6255MSCBD2NLBPK6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.072736.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
12/09/2026 20.000,00 MBVCB.16011692910.ung ho MS 2026.245.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1fJD3SXP9.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 245 Ong NGUYEN CONG TUAN.20260912.072541.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
12/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.243 Anh Tran Van Lai#SP#0200970422091207094920265I2I600350.5388.14037.070949
12/09/2026 200.000,00 6255IBT1k29GY67R.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255052911616.20260912.065224.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010969032.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9523922289 NGUYEN THI ANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1k29GD4A8.Ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255540806754.20260912.055105.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
12/09/2026 500.000,00 MBVCB.16010744676.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 200.000,00 MBVCB.16010731117.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010691579.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048809120357542026ksep433697.5388.20081.035754
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010587931.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 300.000,00 6255IBT1k29GJJNX.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255540032800.20260912.015557.19833055065015.VND--NGUYEN THI THU TRANG.970407
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010508906.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 50.000,00 6255SGTTW2LKUSAJ.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260912.000805.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
12/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29ATH97.Dao Vu ung ho Bui-Thi-Mo MS2026.164 FT26255750101992.20260911.235606.8122119688.VU QUANG VIET.970407
12/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29ATVCJ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255065260305.20260911.235045.3686220296.MAI THI THANH TAM.970407
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010148228.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1040582946 LAM QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509112329262026RM6Z002125.5390.91154.232927
12/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29AZT9T.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26255000761262.20260911.232812.19036312453016.VND-TGTT-PHAM NGUYEN NHU QUYNH.970407
12/09/2026 100.000,00 MBVCB.16010124317.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1040582946 LAM QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 50.000,00 6254IBT1k29A67UG.Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26255844764066.20260911.231837.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
12/09/2026 100.000,00 6254ORCOQ2MDR3C3.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.231614.0901664811.HOANG THI THANH MAI.970448
12/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704880911231040202698un336346.5189.65083.231040
12/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai em Tai va Nhan#SP#020097040509112256032026A6YF076782.5390.46185.225604
12/09/2026 100.000,00 6254VNIB02UFWIXJ.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.225114.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
12/09/2026 100.000,00 6254IBT1k29AABM7.NGUYEN DUC HUNG chuyen ung ho MS 2026. 244 Luu Thi Khanh Huyen FT26255574000560.20260911.224443.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
12/09/2026 15.000,00 MBVCB.16009878225.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091122443420267XS9064562.5189.26667.224359
13/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146724081721.20260913.146724081721-0919830872_Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16042423358.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1031288936 DAO HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256SHBAP2BQSB52.Ung ho anh Do Van Bac.20260913.221204.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
13/09/2026 350.000,00 6256IBT1iJX7PJF3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260913.215647.0941405541.LE TAM ANH.970432
13/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042147546.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.246(anh Do Van Bac).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209132151382026TBRO894623.5388.48907.215102
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809132144542026oyge926483.5189.25990.214454
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k2S9WZTF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257950650897.20260913.214104.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16042001930.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Do Van Bac ms 2026.246#SP#020097042209132127382026EANE441183.5389.63307.212738
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k2S2XBU3.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257956179844.20260913.212538.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809132119552026wblz861598.5390.31348.211955
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1aJQ5K8HI.VU THI MY DUNG chuyen tien MS2026.245 ( ong Nguyen cong Tuan).20260913.211916.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
13/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.245#SP#0200970405091321172120264LGT033677.5189.20435.211721
13/09/2026 1.800.000,00 6256IBT1bJMNS174.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Do Van Bac MS 2026 - 246 . Chuc em som hoi phuc.20260913.210459.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
13/09/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac. Chuc anh mau khoe lai#SP#020097048809132056512026od76790235.5388.23863.205651
13/09/2026 20.000,00 6256IBT1k2S2GBVJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257013007440.20260913.205022.19032846721010.VND-TGTT-DANG MINH QUAN.970407
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16041078392.HONG HANH chuyen tien ung ho 2026.242.CT tu 0701000414418 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146709937078.20260913.146709937078-0938727805_Giup do 2026246 anh Do Van Bac
13/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16040889838.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071003664080 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16040883542.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16040600146.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004315619 NGUYEN THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1iJXGX6UE.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.195235.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
13/09/2026 20.000,00 MBVCB.16040213452.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SC6ZGB.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257426033027.20260913.192758.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
13/09/2026 500.000,00 6256IBT1k2SCY66S.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257764860025.20260913.190404.19029221999966.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16039341433.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16039310034.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16039314796.ung ho a do van bac.CT tu 0081000185142 NGO MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SC28SX.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26257627457040.20260913.183759.19073468165013.VND-TGTT-KIEU PHUONG TRANG.970407
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1fJDNHWB5.Ung ho MS 2026.245.20260913.183717.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
13/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131809482026v3gu096664.5389.86765.180948
13/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131757562026yh8a037346.5387.3363.175756
13/09/2026 40.000,00 6256IBT1k2S15PFK.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26257390775733.20260913.174317.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
13/09/2026 100.000.000,00 6256IBT1aJQ52N35.ung ho ms 2026 246 Do Van Bac.20260913.173737.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437
13/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091317354620267S42247103.5189.40703.173546
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16037555549.Ung ho Ms 2026. 243(anh Tran Van Lai).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.240 2 chi em Nga va Chuong#SP#020097042209131721302026CTMT571718.5189.35264.172131
13/09/2026 200.000,00 6256TPBVI28IMLM7.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.171903.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2S1164Q.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257454046414.20260913.171517.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407
13/09/2026 50.000,00 6256ABBKP2BQ23SA.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.171241.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16037185161.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1iJXG1LKL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.170513.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16037095638.NGUYEN MY NGOC ung ho MS 2026.246 DO VAN BAC .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 6256WBVNP2BY5GYV.UH MS 2026 246 Do Van Bac.20260913.170038.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16036951408.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 246 Do Van Bac.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16036870206.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16036646017.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16036567766.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1021059936 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 6256IBT1k2SJ7CTY.Ung ho ms 2026.246 anh Do Van Bac FT26257422836225.20260913.163713.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
13/09/2026 1.200.000,00 6256IBT1iJXARTL3.Ung ho MS 2026 - 245 - 246 - 247.20260913.163629.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/09/2026 1.200.000,00 6256IBT1iJXAR6JT.Ung ho MS 2026 - 242 - 243 - 244.20260913.163538.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/09/2026 500.000,00 6256TPBVI28IAQYF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.163448.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
13/09/2026 1.200.000,00 6256IBT1iJXAR43E.Ung ho MS 2026 - 239 - 240 - 241.20260913.163445.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k2SJAFXU.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257753786072.20260913.163411.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
13/09/2026 200.000,00 6256SGTTW2LS4WYJ.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.161019.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403
13/09/2026 30.000,00 6256SGTTW2LSRN35.IBFT Ung ho 2026 246 do van bac mong anh mau khoe.20260913.160220.030904090548.BUI THI PHUONG.970403
13/09/2026 50.000,00 6256IBT1k2SJSV5I.Ung ho MS 2026.246 Anh Do Van Bac FT26257754248125.20260913.160121.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16035649684.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9904387522 DO VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16035457353.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16035432847.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 6256WBVNP2BY3HLL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.153033.717788.PHAM THI PHUONG.970412
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k2SWL9PL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26257250232170.20260913.151930.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
13/09/2026 300.000,00 6256ABBKP2BY973H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.151752.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1iJXAGFKZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 246 DO VAN BAC.20260913.151538.247529918.LE THI HOA.970432
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16035161588.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 6256TPBVI28DP3I6.MS 2026.246 anh Do Van Bac.20260913.145516.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
13/09/2026 100.000,00 6256VNIB02U4UWT1.MS 2026 . 246 ( anh Do Van Bac ).20260913.144018.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091314381320260glq132739.5387.10467.143813
13/09/2026 300.000,00 6256IBT1k2SWPXTW.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257173358204.20260913.143719.19032933904016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN ANH.970407
13/09/2026 500.000,00 LE NGOC HAN ung ho MS 2026.246 anh DO VAN BAC Chuc Anh suc khoe#SP#020097042209131430352026TPRS631348.5389.71230.143036
13/09/2026 50.000,00 MS 2026.246#SP#0200970422091314285120264376288943.5388.61867.142820
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16034403985.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0031000073768 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SW2XEM.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT26257540534922.20260913.140409.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407
13/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131400492026TWL6671761.5189.21175.140014
13/09/2026 67.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131343472026VWEL300697.5388.38330.134348
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16033984225.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9973405911 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16033929877.ung ho MS 2026.246.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16033928674.LE THI ANH TUYET chuyen tien MS 2026246(anh Do van Bac).CT tu 0461000441984 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16033934666.ung ho MS 2026.245.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 6256TPBVI28DN1PS.DO TRI DUNG chuyen tien ung ho ma so 2026.246 do van bac.20260913.133622.04172605001.DO TRI DUNG.970423
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQ3SIY.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257177371889.20260913.132730.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
13/09/2026 50.000,00 6256IBT1k2SQTXLT.Ung ho MS2026.243 anh Tran Van Lai FT26257509138033.20260913.132243.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
13/09/2026 1.000.000,00 6256IBT1k2SQHLC4.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257224261581.20260913.131452.19075162808010.VND-TGTT-QUACH NHUT HAO.970407
13/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131314322026F466293755.5388.93625.131432
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZNUA.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257770357483.20260913.131157.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZZHJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257149806602.20260913.131109.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZ7C3.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257302059335.20260913.131040.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZ52A.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26257961638705.20260913.131010.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZV12.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26257719182681.20260913.130926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQZJN3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257459464487.20260913.130847.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 1.000.000,00 6256MCOBQ2MIHVW8.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.130821.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQ6FN2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26257652334905.20260913.130802.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 300.000,00 6256IBT1k2SQ6G2E.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26257569554581.20260913.130700.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
13/09/2026 50.000,00 6256IBT1k2SQ6CV3.MAI THI TAM ung ho FT26257027847104.20260913.130519.19074317523011.VND-TGTT-MAI THI TAM.970407
13/09/2026 100.000,00 6256TPBVI28DDN74.: Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.130244.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
13/09/2026 300.000,00 MBVCB.16033452736.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.246.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131258372026b1e4844889.5390.12653.125801
13/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091312512220261ui4823592.5389.75200.125122
13/09/2026 20.000,00 6256IBT1k2SQP3RG.ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257087182191.20260913.123348.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
13/09/2026 30.000,00 6256IBT1cJME339T.MS2026.246 Do Van Bac.20260913.123132.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
13/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509131224382026lDA3797495.5388.23562.122438
13/09/2026 300.000,00 MBVCB.16032891998.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 TRAN THI HANG ung ho ms 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131214432026M194717602.5189.64295.121408
13/09/2026 15.000,00 6256IBT1iJX4RZ56.ZP262560292767 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260913.121310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
13/09/2026 300.000,00 MBVCB.16032702074.LU NGOC CHAU transfer.CT tu 0531002602056 LU NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k2SQS5AA.Ung ho MS 2026 245 Luu Thi Khanh Huyen FT26257421945804.20260913.121108.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
13/09/2026 200.000,00 6256SGTTW2LSLUBT.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.121030.060369603036.PHAM ANH TAM.970403
13/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097040509131206552026QFOA063633.5389.15144.120655
13/09/2026 100.000,00 6256VNIB02U4Y4RY.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0984992157.20260913.120446.984992157.PHAM ANH NGOC.970441
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1aJQY5RBP.ms 2026.246 giup do van bac.20260913.120127.185001060000009.VU THI XUAN .970409
13/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131200242026ymbr647660.5390.74114.120024
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16032449396.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0251002478559 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131152582026d0oj618161.5390.26512.115258
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1iJX4FHB3.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260913.115212.0981896686.NGUYEN MINH VAN.970432
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16032382475.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 6256MSCBD2NCBNLL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.114740.2510125051001.NGUYEN DUC QUAN.970422
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16032148121.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16032154921.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16032044248.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131130582026lbpl526397.5189.82956.113058
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16031978568.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16031858528.ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 6256SGTTW2LXPBR1.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.111959.050073775695.DANG QUANG SANG.970403
13/09/2026 20.000,00 MBVCB.16031783511.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131115572026F8G8304154.5387.87094.111557
13/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16031706421.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 6256IBT1k29NAWIZ.Ung ho MS 2026. 246 anh DO VAN BAC FT26257594224229.20260913.110957.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
13/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091311091720260233431190.5387.44175.110917
13/09/2026 10.000,00 6256IBT1k29NBX13.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257020640104.20260913.110704.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k29NUNHB.UH MS 2026.246 Do Van Bac FT26257639083444.20260913.105655.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
13/09/2026 50.000,00 Ung ho ms 2026.246 anh do van bac#SP#020097048809131056112026vz9z372855.5189.61031.105536
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1fJDRL25Z.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.105135.0936357269.MBVBANK IBFT.970414
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k29NMKG2.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257622387281.20260913.104823.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
13/09/2026 500.000,00 6256VNIB02URIF48.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.104532.040989999.NGUYEN THANH TAM.970441
13/09/2026 100.000,00 6256MCOBQ2MIV89V.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260913.104528.6006071988.DO XUAN TRUONG.970426
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16031143184.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1048540944 TRINH QUOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256ORCOQ2MIXT2N.MS2026 246 Anh Do Van Bac.20260913.104102.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)#SP#0200970415091310384320269n5k374462.5387.50835.103843
13/09/2026 2.000.000,00 6256TPBVI28DGGP2.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.103345.55551475555.LE HUU TAI.970423
13/09/2026 200.000,00 6256TPBVI28DGZLA.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260913.103019.90907636318.LY VINH HOA.970423
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16030919013.ung ho MS2026.246(anh Do Van Bac).CT tu 0071000775359 TRUONG TRONG HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 6256IBT1k29NJQSX.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257964978136.20260913.102605.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16030732474.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0181000550212 NGUYEN MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16030731777.ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang.CT tu 0201000718456 TRAN THI HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16030725071.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 5.000,00 6256IBT1k29RRE8I.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257769802290.20260913.101733.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1iJX4PTBS.ZP262560181427 Trung Kien ung ho MS 2026.246.20260913.101503.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
13/09/2026 50.000,00 6256IBT1k29RFUF3.Ung Ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257060404443.20260913.100912.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809131005222026hapz139217.5189.50625.100523
13/09/2026 100.000,00 6256SGTTW2LXHP77.IBFT Ung ho MS 2026.246 - anh Do Van Bac.20260913.100511.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
13/09/2026 200.000,00 DO THI THU HA chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Linh 2026242#SP#0200970415091310034520269jti222313.5387.40629.100309
13/09/2026 200.000,00 6256SGTTW2LXH942.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS2026.246 anh Do Van Bac.20260913.100203.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
13/09/2026 200.000,00 6256SGTTW2LXH9Q2.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.100117.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
13/09/2026 1.000.000,00 6256IBT1iJX48EUC.Gia dinh 101 Ung ho ms 2026 246 Do Van Bac.20260913.100114.688838783979.NGUYEN TRUNG NGHIA.970432
13/09/2026 200.000,00 6256SGTTW2LXHK2A.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260913.100017.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
13/09/2026 30.000,00 MBVCB.16030367838.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809130955122026s6rj092274.5189.93263.095512
13/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509130954272026vZ1n180954.5387.89559.095351
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16030302074.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 6256IBT1iJX4I82V.Ms 2026-246 uh anh Do Van Bac.20260913.095236.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k29RKLZ6.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257574664620.20260913.095229.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16030255471.ung ho MS 2026.246( anh Do Van Bac).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091309482220268YEG088169.5389.56444.094822
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16030189707.ung ho ma so 2026.246 (anh Do van Bac .CT tu 0181003498057 NGUYEN TRAN PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 6256NBVAF2YRPS4E.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.094759.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
13/09/2026 1.000.000,00 6256IBT1k29RG2HJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257591866057.20260913.094540.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
13/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16030121424.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1iJX4MJ5E.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.094404.0984041991.DAO DUC VINH.970432
13/09/2026 30.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.246 anh do van bac#SP#020097042209130943362026R5JG843031.5389.30291.094337
13/09/2026 500.000,00 ung ho ms2026.246 anh do van bac#SP#020097041509130942462026Znm9131389.5189.25499.094210
13/09/2026 5.000.000,00 6256MCOBQ2MIKZVW.Giup MS 2026 240(em Ngag Chuong 2trieu) MS 2026 230 ( em Duong 2trieu MS) 2026 246 (e Do v Bac.20260913.094155.80000184066.TRAN THI MY LIEN.970426
13/09/2026 4.000.000,00 6256IBT1iJX4D3D8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260913.093608.107676252.TIEU YEN MINH.970432
13/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091309342720268EW1001521.5388.82115.093428
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16029880997.ung ho ms 2026.246.CT tu 0071001064632 PHAM QUOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130928212026KSPT536708.5189.51102.092750
13/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809130924442026sr4q954050.5390.33481.092444
13/09/2026 100.000,00 6256TPBVI28D4ZFA.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.092244.14041988988.NGUYEN THI NGUYET.970423
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16029697012.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130918102026SOWN401739.5388.2032.091811
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16029635816.ms 2026.246 do van bac.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16029617640.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130911222026GU7Q869275.5387.69233.091123
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130911112026GBY7909362.5390.67737.091111
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.246 Anh Do Van Bac#SP#0200970488091309063220262xd7874010.5390.46951.090633
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1k29RCJYJ.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257762816536.20260913.090248.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
13/09/2026 50.000,00 6256IBT1k29R1XXB.MS 2026.246 FT26257250027253.20260913.090225.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
13/09/2026 300.000,00 ung ho ma so 2026.246 (anh Do Van Bac)#SP#020097041509130854312026IdRU829026.5388.93954.085431
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16029222087.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 6256ASCB02URUABZ.UNG HO 2026.246 DO VAN BAC-130926-08:47:53 6256ASCB02URUABZ.20260913.084754.7842977.NGUYEN THI LAN ANH.970416
13/09/2026 10.000,00 6256IBT1k29XXXRL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257647588258.20260913.084509.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
13/09/2026 100.000,00 6256ASCB02URZZEZ.AN TRUNG MUOI CHUYEN KHOAN-130926-08:44:07 6256ASCB02URZZEZ.20260913.084407.28170117.AN TRUNG MUOI.970416
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16029089341.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16029041643.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1069994414 TRAN VAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16029026612.LE THI NGOC HAO ung ho vien phi Mr Bac thay khop hang.CT tu 0071003183746 LE THI NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16029016648.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0011004406374 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 6256IBT1k29XFAIZ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257607839305.20260913.083800.19032156730025.VND-TGTT-DUONG THI THUY CHI.970407
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16028889380.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0351000825562 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130827372026EAYS806792.5189.83882.082701
13/09/2026 300.000,00 MBVCB.16028761960.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0441003905718 CAO THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 6256PGBLP2BLDG72.NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.246 ( anh DO VAN BAC).20260913.082232.2087040177223.NGUYEN TIEN DUNG.970430
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091308184820267w6s677299.5387.49938.081817
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16028628926.Ung ho MS 2026.246.CT tu 0071001247032 NGUYEN PHUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.245 Ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970488091308132920263wkg656769.5387.30972.081258
13/09/2026 50.000,00 6256ASCB02URFV3D.UNH HO MS 2026-246 DO VAN BAC-130926-08:11:54 6256ASCB02URFV3D.20260913.081154.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
13/09/2026 100.000,00 VU HUY ANH Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091308114820260ytw650145.5387.25447.081117
13/09/2026 100.000,00 6256IBT1fJDRY1UD.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.081016.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16028551211.A Mi Da Phat.CT tu 0071000982098 PHUNG QUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG uh ms 2026.246 nguyen van bac#SP#0200970488091308052520264njv625914.5189.2309.080525
13/09/2026 100.000,00 6256ASCB02URJ6X4.UH MS 2026.245 ONG NGUYEN CONG TUAN-130926-07:56:51 6256ASCB02URJ6X4.20260913.075651.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
13/09/2026 1.000.000,00 6256ASCB02URJ1B5.UNG HO MS 2026 243 ANH TRAN VAN LAI-130926-07:47:53 6256ASCB02URJ1B5.20260913.074753.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16028230362.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 1.000.000,00 6256ASCB02URF6AV.UNG HO MS 2026 242 EM NGUYEN KHANH LINH-130926-07:42:14 6256ASCB02URF6AV.20260913.074214.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16028097119.ung ho MS 2026.246( anh Do Van Bac).CT tu 0841000116439 DO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.246 Do Van Bac#SP#020097040509130732562026ZD1T094094.5189.98251.073256
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16028066521.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0491000117863 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130731282026FAEW391234.5389.93000.073057
13/09/2026 1.000.000,00 6256ASCB02UR8E93.UNG HO MS 2026 246 ANH DO VAN BAC-130926-07:23:52 6256ASCB02UR8E93.20260913.072352.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
13/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.246-anh Do Van Bac#SP#020097040509130720042026QYID032865.5387.60923.072004
13/09/2026 190.000,00 6256TPBVI28D87NN.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.071958.00001726069.LE PHU TRANG.970423
13/09/2026 200.000,00 ms 2026.246 Do Van Bac#SP#020097048809130711012026ttnx450536.5388.36618.071101
13/09/2026 200.000,00 MBVCB.16027808223.ung ho ms 2026.246 a Do Van Bac.CT tu 0251001082536 BUI THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 30.000,00 MBVCB.16027505034.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 15.000,00 MBVCB.16027488289.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 15.000,00 MBVCB.16027444376.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 MBVCB.16027420057.Chuyen tien ung ho ms 2026 245 Nguyen Vong Tuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/09/2026 50.000,00 MBVCB.16027417941.CAO DUC PHONG chuyen tien ung ho Chi Tam trieu co.CT tu 0061000160144 CAO DUC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488091306030120264biz330819.5390.17575.060301
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16027335933.ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0011002010502 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 500.000,00 6256ASCB02UZ76H9.PHAN THI MY NHUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.244-130926-00:05:51 6256ASCB02UZ76H9.20260913.000551.78252819.PHAN THI MY NHUNG.970416
13/09/2026 5.000,00 6255IBT1k293YL6W.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257716573445.20260912.235046.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
13/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809122341352026loux216952.5387.25617.234135
13/09/2026 500.000,00 UHCT nang buoc den truong#SP#020097042209122330562026PJGQ980144.5189.13142.233021
13/09/2026 200.000,00 6255ASCB02UZIB6Q.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-120926-23:27:02 6255ASCB02UZIB6Q.20260912.232703.30007547.LAM NGOC BICH.970416
13/09/2026 500.000,00 MBVCB.16026601092.UNG HO MS 2026.245.CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/09/2026 100.000,00 6255TPBVI28DAMCN.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.245.20260912.230325.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
13/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:VO THI THANH THUY chuyen tien ung ho ma so 2026.243 tran van lai#SP#0200970405091222531320261ET0018140.5388.53481.225313
13/09/2026 600.000,00 MBVCB.16026367047.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1014046189 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16057798952.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 1.000.000,00 PHAM THU HA Chuyen tien ung ho#SP#0200970488091421581220262ofa607743.5388.8484.215812
14/09/2026 10.000.000,00 MBVCB.16057623907.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 247#SP#020097042209142132102026F2G8637704.5387.10467.213211
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16057399418.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 7985577800 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 36.000,00 Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140926-21:26:19 iVdf434269#SP#020097041609142126192026iVdf434269.5390.84637.212543
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2S5WLU4.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257227425703.20260914.212602.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
14/09/2026 2.600.000,00 6257IBT1bJMN5RHS.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Nguyen Duy Ban MS 2026 - 247 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260914.212340.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
14/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809142121492026zsjz522567.5189.64338.212117
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16057205270.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9949933668 NGUYEN TIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16057015670.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 5.000,00 6257IBT1k2SYLT3T.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257637848430.20260914.205819.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/09/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809142057372026yexj450687.5189.42309.205737
14/09/2026 5.000,00 6257IBT1k2SYLBUN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257962940094.20260914.205712.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
14/09/2026 1.000,00 MBVCB.16056922968.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/09/2026 50.000,00 6257IBT1fJVJDYHU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.204245.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
14/09/2026 15.000,00 MBVCB.16056677310.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.247 (gia dinh Anh Nguyen Duy Ban)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh anh Nguyen Duy Ban ms 2026.247#SP#020097042209142027322026TR5C288401.5388.66978.202656
14/09/2026 15.000,00 MBVCB.16056433512.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.246 (Anh Do Van Bac)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 150.000,00 6257IBT1iJXZYSXU.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260914.202118.0941405541.LE TAM ANH.970432
14/09/2026 15.000,00 MBVCB.16056166188.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 6257IBT1k2SY9AN6.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257742737371.20260914.195502.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
14/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091419491520262AQ5737596.5389.19919.194843
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16055624784.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 6257IBT1iJXZSTYQ.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.193128.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
14/09/2026 300.000,00 6257IBT1k2SPXTLH.Ung ho ms 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257049263340.20260914.193046.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
14/09/2026 100.000,00 LE THI RIT ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban )#SP#020097041509141928472026bEpz709004.5388.81406.192848
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16055440010.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16055412174.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16055398971.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16055381347.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16055301041.UNG HO MS2026245 ong NGUYEN CONG TUAN.CT tu 9944103333 NGUYEN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 60.000,00 6257ABBKP2BBXJEU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.190917.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2SP7J36.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257742539731.20260914.190152.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16054966274.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809141831562026z0wb868720.5389.73231.183156
14/09/2026 150.000,00 6257IBT1iJX6LEXK.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.180521.0941405541.LE TAM ANH.970432
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16053724451.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2SUKA6Q.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257028780586.20260914.174148.19037200356014.VND-TGTT-VU THI NGOC LINH.970407
14/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091417382220269J5E021310.5388.73049.173822
14/09/2026 100.000,00 6257ORCOQ2MNPA4U.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.172942.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
14/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097041509141707522026DJ2f948637.5189.30891.170752
14/09/2026 15.000,00 6257IBT1iJX68BTY.tu thien.20260914.164014.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
14/09/2026 300.000,00 6257VNIB02UES51R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260914.160625.301104888.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16051721037.ung ho MS 2026.248.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16051717955.ung ho MS 2026.247.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 1.000.000,00 6257IBT1k2S8UD54.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - em Truong Le Binh Thuan - o tinh Quang Tri FT26257620425546.20260914.155122.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2S8IB3E.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257966070853.20260914.154620.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1aJQBXQ8R.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.151918.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
14/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091415084420269f8v973129.5388.31856.150844
14/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809141502532026jkbt952684.5189.97108.150253
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1iJXE3FPT.ung ho Ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260914.145536.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
14/09/2026 300.000,00 LE THI DUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.247 Ng Duy Ban#SP#020097048809141437132026b310866803.5388.42569.143713
14/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.247 gd anh Nguyen Duy#SP#0200970422091414193820267JQ7566542.5189.39778.141939
14/09/2026 25.000,00 6257VNIB02UETNQ6.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260914.141014.692998888.DO QUANG HUY.970441
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1iJXE6FI2.Ung Ho MS 2026247Gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.140935.0934787862.HUYNH MINH DAT.970432
14/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146809138766.20260914.146809138766-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MA 2026247
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1iJXEKBKC.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.135103.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16049789709.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9931861866 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 6257MSCBD2NRMQEU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.134520.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16049754800.Bac Nhung ung ho MS 2026.247 Gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 247 GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN-140926-13:42:18 Jkjv432832#SP#020097041609141342192026Jkjv432832.5389.28674.134143
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1aJQB6NC2.ms 2026.247 gia dinh anh nguyen duy ban.20260914.134154.185001060000009.VU THI XUAN .970409
14/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141336302026WM8Y589532.5387.98470.133554
14/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209141336082026T0X9180592.5387.95721.133536
14/09/2026 50.000,00 6257MCOBQ2MN9FIU.Ung ho ms2026.247 nguyen duy ban.20260914.133400.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
14/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-140926-13:33:19 Z3eg272762#SP#020097041609141333192026Z3eg272762.5389.80940.133319
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2SIJP3Z.Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban FT26257149846033.20260914.132313.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1k2SIWZ3S.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257078839409.20260914.132052.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
14/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509141310492026V7EF084871.5389.61860.131049
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16049323572.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0351000820876 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MS2026-247 EM NGUYEN DUY BAN - NGHE AN-140926-13:09:28 Prth640411#SP#020097041609141309282026Prth640411.5189.55366.130928
14/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141307522026Z7S6994463.5189.47126.130717
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1k2SM3RZS.Ung ho MS 2026.247 gd anh Nguyen Duy Ban FT26257871329560.20260914.130409.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
14/09/2026 30.000,00 6257IBT1k2SMFK2I.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257224200093.20260914.125942.271119926666.VU TUNG LAM.970407
14/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097041509141257442026KEfa959574.5388.91287.125744
14/09/2026 30.000,00 6257IBT1k2SMT5B9.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257983019048.20260914.125541.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
14/09/2026 5.000,00 6257VNIB02UE14ER.ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).20260914.125324.912281212.GIANG MY LINH.970441
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16049108064.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1036389675 VU MANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 6257ORCOQ2MNSBD4.LOC HO TRO MS2026.247 A.BAN.20260914.124730.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16048990687.ms2026.247 nguyen duy ban.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16048767449.Ung ho MS 2026.242 (em Linh).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16048747104.Ung ho MS 2026.240 (em Nga va Chuong).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16048704780.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16048674225.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 247 gd anh Nguyen Duy Ban.#SP#020097048809141220322026cqzw459942.5387.67696.122032
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16048593851.ung ho 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1iJXE1Q8K.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.113801.0338452794.LE XUAN DAT.970432
14/09/2026 30.000,00 MBVCB.16047862000.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1k2SV3KNJ.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26257669467074.20260914.112807.19036347050011.DO ANH THU.970407
14/09/2026 100.000,00 ung ho em LUU THI KHANH HUYEN#SP#0200970422091411271920268Y5C944906.5389.81206.112720
14/09/2026 50.000,00 6257MCOBQ2MNKY45.Ung ho ms2026.246 do van bac.20260914.111849.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
14/09/2026 20.000,00 MBVCB.16047416621.TRAN VAN DONG chuyen tienungho nguyen duy ban.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 2.000,00 6257IBT1fJVQ3SP1.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260914.110311.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
14/09/2026 100.000,00 LE THI RIT ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#020097041509141102332026WHNC529282.5189.8831.110234
14/09/2026 100.000,00 LE THI RIT ung ho MS 2026.241 ( em Bui Thanh Hang)#SP#020097041509141100402026J7zD522043.5390.96528.110004
14/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509141059302026UBZR089074.5387.89773.105930
14/09/2026 100.000,00 LE THI RIT ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh )#SP#0200970415091410590520263h3K515575.5390.85963.105905
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1iJXK324F.Ms 2026-247 uh gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.105550.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16047084524.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 THAI QUANG TUYEN Chuyen tien ung ho MS 2026.247 gia dinh a ban#SP#020097048809141047112026fgcv072864.5389.9402.104711
14/09/2026 1.300.000,00 MBVCB.16046872550.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16046754011.Ung ho MS 2026.245(Ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16046723133.Ung ho MS 2026.246(Anh Do Van Bac).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1k2SVC7PM.Ung ho MS2026.246 - anh Do Van Bac. FT26257225125036.20260914.101451.11922648702015.VND-TGTT-DOAN THIEN KIM.970407
14/09/2026 1.000.000,00 HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2026.247 Gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141013102026YO2G329461.5189.4041.101311
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1k2SV184D.DO THI BICH THUY ung ho chau nguyen khanh linh MS 2026.242 FT26257972009083.20260914.101116.19033458907011.VND-TGTT-DO THI BICH THUY.970407
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1iJXKEEAI.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 247 NGUYEN DUY BAN.20260914.101059.247529918.LE THI HOA.970432
14/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141007232026UQSU939893.5189.69138.100724
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16046307144.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9908195449 NGUYEN VU UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban ung ho gia dinh anh nguyen duy ban#SP#020097042209140956472026DOOO927320.5390.7249.095647
14/09/2026 1.000.000,00 6257IBT1aJQBDK6B.UNG HO MS 2026.247 (GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN).20260914.093739.700004652380.LY THU PHONG.970424
14/09/2026 20.000,00 MBVCB.16045915964.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 150.000,00 IBVCB.16045769650.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 150.000,00 IBVCB.16045733304.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209140917302026LHBR597922.5189.99996.091730
14/09/2026 250.000,00 IBVCB.16045696865.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809140916262026yf4k738230.5390.94860.091555
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16045679428.Chuyen tien ung ho.CT tu 0201000659315 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1k2SDBWCT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257168135626.20260914.091216.19026145068037.VND-TGTT-NHU DINH GIAP.970407
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16045524820.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16045446283.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 1.000.000,00 6257IBT1k2SDIMX4.Ung ho MS 2026.247 Nguyen Duy Ban FT26257171100779.20260914.085518.5678945.THAI HONG XUAN NGUYET.970407
14/09/2026 50.000,00 6257MCOBQ2MNR1QE.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).20260914.085509.03101010965538.HOANG VIET.970426
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16045347535.NGUYEN THI QUE chuyen tien.CT tu 0671000436969 NGUYEN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 99.369,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban avontienphong.com 0918328579#SP#0200970422091408485920260W4P438162.5387.76120.084859
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16045310012.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 TRAN NGOC LOI Chuyen tien ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809140843472026qtkd628812.5388.55932.084348
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1k2SDSWNM.Ung ho MS 2026.247 FT26257740431365.20260914.084218.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
14/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091408420620269K2A099362.5389.49415.084206
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16045111659.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 6257ASCB02UWUU8J.MS 2026.247 NGUYEN DUY BAN-140926-08:32:58 6257ASCB02UWUU8J.20260914.083259.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1fJVQ4FIP.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.082825.9623241896583.MBVBANK IBFT.970414
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16045000020.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1k2SDW48W.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257274321502.20260914.082509.19033164067013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
14/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091408223120266TDF005922.5390.79605.082231
14/09/2026 500.000,00 MBVCB.16044923384.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#02009704220914081938202660HZ593986.5387.69364.081902
14/09/2026 100.000,00 6257SGTTW2L9R1NV.IBFT Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.081930.060085947888.LUU THI NGA.970403
14/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen duy ban#SP#020097048809140818362026a54e548583.5388.66191.081836
14/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091408165120265jq7542981.5390.60086.081651
14/09/2026 100.000,00 6257VNIB02UW4AG3.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.081626.409704060001644.NGUYEN NGOC THO.970441
14/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097041509140815572026KBgp858378.5388.57187.081557
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16044836020.ung ho ms 2026 .246 (anh do van bac).CT tu 9039996666 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16044740799.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16044713415.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16044709010.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 6257MSCBD2NT4MNW.LANG THI KIM PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026 246 DO VAN BAC.20260914.073956.0919418241.LANG THI KIM PHUONG.970422
14/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.247-gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509140738272026UIE8003265.5390.36096.073827
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16044341496.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16044329837.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16044264275.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.246.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16044241230.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.245.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 MBVCB.16044198257.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.244.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16044174704.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.243.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16044136188.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.242.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809140653502026mlpl281446.5189.4659.065350
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16043793700.Chuyen tien ung ho ms 2026 246 anh Do Van Bac.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809140649462026ojgr269972.5389.92923.064946
14/09/2026 20.000,00 6257IBT1iJX7NPW9.Ung ho MS 2026-152 hai anh em Tai va Nhan.20260914.064342.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1iJX7XLYW.MP Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260914.062408.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1iJX7X667.MP Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260914.062258.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
14/09/2026 200.000,00 6257IBT1iJX7X7LQ.MP Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260914.062138.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
14/09/2026 5.000,00 MBVCB.16043466170.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026246.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/09/2026 5.000,00 MBVCB.16043455812.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026245.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/09/2026 50.000,00 6257IBT1k2SSJL1U.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257175907277.20260914.055943.330916593095.VU MANH HUNG.970407
14/09/2026 500.000,00 6257IBT1k2SSWJMH.Ung ho MS 2026.143 Tran Van Lai FT26257618294272.20260914.052358.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
14/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209140424482026DN23934406.5390.60888.042448
14/09/2026 8.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Em Truong Le Binh Thuan#SP#020097042209140420202026S68V296219.5389.59229.041944
14/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042209140402032026GH0Y607221.5189.54447.040203
14/09/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209140357442026VYF8949885.5390.53475.035744
14/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209140355182026LOMK105278.5389.52573.035518
14/09/2026 100.000,00 6257IBT1k2S9TJW8.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257444015075.20260914.005953.1188336688.LE THI THUONG.970407
14/09/2026 100.000,00 6257ASCB02UWLN79.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-140926-00:54:52 6257ASCB02UWLN79.20260914.005452.29530517.NGUYEN THI THANH THUY.970416
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042952843.TUONG DUNG ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042954615.TUONG DUNG ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042943130.TUONG DUNG ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042946439.TUONG DUNG ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042940018.TUONG DUNG ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042938566.TUONG DUNG ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 10.000,00 MBVCB.16042937253.TUONG DUNG ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209140014282026LFP1628519.5388.77798.001428
14/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16042915508.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004119854 TRAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 9.444,00 6256TPBVI28IHTAQ.MS 2026.246 Anh Do Van Bac.20260913.234729.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
14/09/2026 50.000,00 MBVCB.16042823230.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 100.000,00 MBVCB.16042764047.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2026.246 ( anh Do Van Bac ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 200.000,00 MBVCB.16042753545.Ms 2026.246 do van bac . chuc a nhieu sk som binh phuc .CT tu 1029335708 BUI TRONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/09/2026 50.000,00 6256IBT1iJX7BRD3.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.223912.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
14/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#02009704150913223539202625Kt360545.5389.62685.223503
14/09/2026 100.000,00 6256IBT1iJX7B4YF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.223409.0981955995.VU MANH THUY.970432
15/09/2026 100.000,00 6258WBVNP2BCPIAK.UH MS 2026 248 cha con ong Quang va Long.20260915.230224.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
15/09/2026 15.000,00 MBVCB.16074914162.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SL11K3.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259123107606.20260915.230020.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16074905681.MS 2026.248.CT tu 0351001199671 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16074879899.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0501000162132 NGUYEN TRANG PHUONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16074872657.Ung Ho MS 2026.248.CT tu 0541000196542 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 TRAN DUC NGOC Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152246072026h1rq488604.5389.54279.224607
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1fJVCZVLD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.224341.8007041146196.LE THI DOAN TRANG.963388
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091522405720265wq0481670.5387.43140.224058
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16074726915.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0011004221901 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152233282026I4MG141827.5387.23673.223329
15/09/2026 36.000,00 6258TPBVI28PAYEZ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.223033.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16074692013.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152227052026B7KN592894.5389.7179.222706
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SH3D6R.Ung ho MS 2026242 e nguyen khanh linh FT26259624765295.20260915.222057.8998382991.DUONG THI GIANG.970407
15/09/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147038584353.20260915.147038584353-0792799822_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15/09/2026 500.000,00 6258IBT1k2SHFPXD.Ung ho MS 2026248 cha con ong quang va long FT26258046200266.20260915.221705.8998382991.DUONG THI GIANG.970407
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152202512026pzol411156.5189.29472.220214
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2SHHCKZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258122990496.20260915.220238.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
15/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.238#SP#020097041509152202262026g3IR727414.5389.28190.220226
15/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.246#SP#020097041509152158372026X2U7717723.5388.12840.215837
15/09/2026 10.000,00 MBVCB.16074371666.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.248 (cho con ong Quang va Long).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147036148748.20260915.147036148748-0945233426_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15/09/2026 13.867,00 6258TPBVI28PY9KL.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260915.215557.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
15/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.248-150926-21:55:36 wxPu837081#SP#020097041609152155362026wxPu837081.5189.2039.215536
15/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091521513220263g2q383621.5390.84955.215055
15/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509152148292026T1AA072993.5189.72646.214829
15/09/2026 1.000.000,00 6258IBT1fJVCK3M9.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.214613.913994061.VO THI THU THUY.970406
15/09/2026 5.000.000,00 6258IBT1k2SH7TUF.Ung ho MS 2026 248 FT26258010209224.20260915.214553.19027871509014.VND-TGTT-VU HOANG ANH.970407
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091521452620263THU578594.5189.60099.214527
15/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970422091521451020260Z9P851034.5388.56997.214511
15/09/2026 2.600.000,00 6258IBT1bJMNLSLN.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Vu Van Quang va Vu Thanh Long MS 2026 -248 . Chuc 2 bo con vuot qua.20260915.214258.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16074146000.Gia dinh Ngu Vi ung ho ms 2026.248 ( Cha con ong Quang va Long).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 6258SHBAP2BCXYXU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.213706.0946165198.PHAM THI HOA.970443
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152131212026ib1e326688.5389.95124.213121
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2SH5BEU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258750651828.20260915.212713.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209152122422026WHR7195992.5390.49964.212206
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209152121252026HZ9C761784.5390.42779.212049
15/09/2026 239.000,00 MBVCB.16073830399.NNC ung ho Ms2026246 Do Van Bac.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091521145220262xxi272902.5390.8053.211452
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SHVMXN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258025201741.20260915.210427.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SHDTZK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.248 FT26258126250699.20260915.210301.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16073506489.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 6258MSCBD2NXFGKG.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.204717.15090368859057.NGUYEN HAI PHONG.970422
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SH1M14.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258188950574.20260915.204647.19037989004011.NGUYEN THI THU HA.970407
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16073303585.ung ho MS2026.242 (em Nguyen Khanh Linh ).CT tu 0321000868521 VO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 20.000,00 6258MSCBD2NXC8BP.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho cha con ong Quang va Long ms 2026248.20260915.203611.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
15/09/2026 30.000,00 6258IBT1k2SZRMX4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258926534701.20260915.203251.271119926666.VU TUNG LAM.970407
15/09/2026 10.000,00 6258IBT1cJMZDFA7.QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.203127.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091520270020267X8A917182.5387.3167.202701
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SZ3JRD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258900962435.20260915.202648.14021034724016.VND-TGTT-NGUYEN TRAN DIEM TRANG.970407
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970422091520263020268C72464788.5389.99117.202630
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209152025592026JTG9731210.5387.95150.202559
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209152025282026OZ69372524.5189.92102.202528
15/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152025212026y1cn077513.5389.89991.202521
15/09/2026 16.000,00 Uh.Ms .2026.48 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809152024042026ctw6071685.5189.81651.202404
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1iJXFN64Z.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.202318.0941405541.LE TAM ANH.970432
15/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho bo con anh quang va long#SP#0200970405091520171820269NZU086025.5388.32481.201718
15/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509152011492026Z135056458.5189.93208.201149
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16072531079.MS 2026.248.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152006382026GXWH640351.5390.55614.200638
15/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-20:03:56 yfbF914414#SP#020097041609152003572026yfbF914414.5387.36511.200357
15/09/2026 15.000,00 MBVCB.16072267425.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang Va Long)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 5.100,00 MBVCB.16072193290.Chuyen tien ung ho.CT tu 0181003615303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151946402026emac901062.5189.8337.194641
15/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147016676017.20260915.147016676017-0919830872_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15/09/2026 239.000,00 MBVCB.16071913975.NNC ung ho MS2026 244 e Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-19:36:21 MMl1394068#SP#020097041609151936212026MMl1394068.5390.28755.193621
15/09/2026 100.000,00 6258SGTTW2LD3FHN.IBFT Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.193002.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403
15/09/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOA SANG chuyen tien ung ho ms 2026248 chacon ong quang va long#SP#020097040509151929442026VZPF021065.5387.78131.192944
15/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509151928242026H23C013249.5387.66987.192751
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SZSCWE.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26258678548046.20260915.192759.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151921402026QI4C387667.5388.13925.192141
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16071568505.ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2SZJJZX.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258276547348.20260915.191532.19036401064015.VND-TGTT-CAO THI THANG.970407
15/09/2026 80.000,00 MBVCB.16071360461.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1aJQGG5GM.UNG HO MS 2026248 CHA CON ONG QUANG VA LONG.20260915.190554.700031079115.TRUONG LA KHANH MINH.970424
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2S6T1QC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258709873561.20260915.185613.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16070740323.NGUYEN THUY HUONG chuyen tiengiup MS2026 248 ung ho cha con ong Quang va Long.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16070514147.ung ho MS 2026.242 nguyen khanh linh.CT tu 1039144469 TRAN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 20.000,00 6258IBT1iJXFPM5N.Ung ho MS 2026-248 cha con ong Quang va Long.20260915.183039.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151826392026wem2496739.5390.63030.182639
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16070174863.LAI THI HOA chuyen tienung ho ms2026.242.nguyenkhanh linh.CT tu 1025103995 LAI THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026 248 ung ho cha con ong quang va long#SP#020097040509151810122026DZIE029044.5390.25391.181012
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287VP1J.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).20260915.175948.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
15/09/2026 1.000.000,00 6258IBT1k2S61J24.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258750280084.20260915.175917.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209151751512026464F654294.5388.65166.175115
15/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151747292026xrfm285388.5390.31558.174729
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16069493477.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509151732462026Bip8341181.5389.15582.173246
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SEEFVL.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258079677932.20260915.173152.19036259349015.DAO THI THUY LINH.970407
15/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151729562026yve8183210.5189.92664.172956
15/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16068938709.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071003887806 NGUYEN THI BICH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809151719302026555e129946.5389.11417.171931
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091517185220269swl126686.5387.6321.171852
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151712292026ktpr093845.5387.57191.171229
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16068566278.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 500.000,00 MBVCB.16068339973.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013474832 LAM THI QUY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJXTT7S4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.164803.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJXTTBFV.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.164729.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
15/09/2026 100.000,00 6258VBAAP2BMIH3G.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.163402.2112059259359.NGUYEN PHI DIEP.970405
15/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151632462026ILXS598105.5189.62472.163246
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16067730413.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SKF8ID.Ung ho Ms 2026.248 cha con quang va long FT26258010118282.20260915.162828.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
15/09/2026 20.000,00 6258IBT1cJMZ1YU9.2026248 Ong Quang va Long.20260915.162615.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
15/09/2026 1.000.000,00 6258TPBVI287RIF4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.162603.00003656814.NGUYEN THI NHE.970423
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151623392026OAXI705312.5390.822.162339
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SKH27R.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258261568731.20260915.162037.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287RTUK.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.161843.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16067491750.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen DuyBan#SP#020097048809151612352026qpin827636.5389.29914.161235
15/09/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151604292026LK6B791287.5387.77917.160429
15/09/2026 300.000,00 6258ABBKP2BMSNKN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.160330.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16067280880.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJXTG4T4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.160215.5595339.LE GIA HAN.970432
15/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151600102026h1lx780268.5389.50533.160011
15/09/2026 500.000,00 6258PGBLP2BMSA2P.ung ho MS 2026.243 (anh tran van lai).20260915.160007.4407040014373.TRAN PHAN AI VI.970430
15/09/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.245 ONG NGUYEN CONG TUAN-150926-15:55:41 xl9A697657#SP#020097041609151555412026xl9A697657.5387.22401.155541
15/09/2026 250.000,00 UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-15:47:56 QBNC261868#SP#020097041609151547572026QBNC261868.5389.75854.154757
15/09/2026 100.000,00 ung ho Ms 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151544082026I8GY789032.5387.52731.154408
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1aJQGJJAF.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.154155.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SKMJ1E.Ms 2026 248 cha con ong Quang va Long FT26258408733636.20260915.153847.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
15/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151526502026NFeb595716.5388.50224.152650
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16066649368.ung ho MS 2026.245(ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16066617833.ung ho MS 2026.248(cha con ong Quang va Long).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042209151504142026OFWT662097.5387.18970.150415
15/09/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042209151458252026WI5Q635812.5189.87560.145749
15/09/2026 300.000,00 DANG HUU MINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026 .248-150926-14:56:56 4q7P493523#SP#0200970416091514565620264q7P493523.5388.77875.145656
15/09/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042209151450272026WE70309655.5189.42219.145028
15/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151447272026IuPK439645.5390.25021.144727
15/09/2026 5.000.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#0200970422091514441720266FRT828901.5387.6743.144418
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151443192026HKZV752855.5189.2075.144320
15/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209151440492026Z94U484046.5387.86393.144013
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1aJQAXDTU.ms 2026.248 cha con ong quang va long.20260915.143653.185001060000009.VU THI XUAN .970409
15/09/2026 8.000.000,00 Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209151436432026RDSY978530.5388.61366.143643
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2S7GUV4.Ms2026.247 FT26258623100685.20260915.142858.19034268827016.VND-TGTT-DO NAM DU.970407
15/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151425412026E8ZC251379.5388.98155.142541
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091514235220265BHY895543.5390.86886.142352
15/09/2026 100.000,00 6258TPBVI287MMEA.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.141831.00004003888.VAN HOAN VINH.970423
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16065601201.ung ho MS 2026.246.CT tu 1012543483 HOANG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258VBAAP2BMMPGA.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.141323.4709215011150.LE THI TINH.970405
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-14:10:38 E7xY088289#SP#020097041609151410382026E7xY088289.5390.14049.141038
15/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151410052026v1hq408258.5388.9754.141005
15/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 CHA CON ONG QUANG VA LONG CHUYEN LAN 2-150926-14:08:12 VKZ1236187#SP#020097041609151408122026VKZ1236187.5389.99197.140812
15/09/2026 10.000,00 6258IBT1k2S78HJZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258357950300.20260915.140336.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
15/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151402152026RSB7281177.5389.63658.140142
15/09/2026 10.000,00 6258IBT1iJXTJHG7.tu thien.20260915.140036.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
15/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-13:59:58 Bkll064341#SP#020097041609151359582026Bkll064341.5189.52028.135958
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1fJV155FQ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.135900.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151356142026CLHK391763.5389.30328.135538
15/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509151355592026NSZ2010964.5390.28526.135559
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2S7VV5N.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258965640024.20260915.135142.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287BI77.ung ho ms 2026.246,anh do van bac.20260915.135126.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 100.000,00 6258TPBVI287BI1J.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).20260915.135102.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
15/09/2026 150.000,00 6258IBT1k2S7DZ7C.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258357904644.20260915.134955.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287B97Q.ung ho ms 2026.243,anh tran van lai.20260915.134901.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2S7D5PJ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258707945975.20260915.134900.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
15/09/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146964397357.20260915.146964397357-0902498898_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15/09/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151345582026YIes230427.5189.71166.134558
15/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151344382026WKKW949207.5389.63138.134438
15/09/2026 200.000,00 MS2026-248 CHA CON ONG QUANG VA LONG HP-150926-13:38:01 tZ9Y294494#SP#020097041609151338012026tZ9Y294494.5390.24391.133802
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287B1XT.ung ho ms 2026.242,em nguyen khanh linh.20260915.133800.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 10.000,00 6258IBT1k2S7CX9A.ung ho ms 2026.248, cha con ong Quang va Long, chuc gia dinh binh an FT26258030764020.20260915.133640.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287BLSG.ung ho ms 2026.241,bui thanh hang.20260915.133501.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 10.000,00 6258IBT1k2S7C84E.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258504803428.20260915.133446.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287B2KX.ung ho ms 2026.237, thay luong thanh vi.20260915.133406.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 50.000,00 6258MCOBQ2M6XCEA.Ung ho ms2026.248 cha con ong quang va long.20260915.133335.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 Cha con Ong Quang va Long#SP#0200970488091513241220268u0n271168.5389.46565.132340
15/09/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151323462026EI3N316682.5389.43849.132347
15/09/2026 20.000,00 MBVCB.16064934037.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 20.000,00 MBVCB.16064930828.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 6258VCBCW2LHN8F6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.131726.8100909401929.PHAN THI MONG THUONG.970454
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16064828892.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 6258IBT1k2SGR745.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258306251537.20260915.131445.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16064818238.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16064792575.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 Ms2026.248( cha con ong Long va Quang)#SP#020097041509151310552026BAfU128536.5189.74625.131018
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16064770302.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258VNIB02UV244H.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.130844.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
15/09/2026 200.000,00 6258TPBVI287QDMV.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260915.130815.90907636318.LY VINH HOA.970423
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SGFXHN.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Long va Quang FT26258044350001.20260915.130532.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
15/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509151305262026BFX4039266.5387.44123.130450
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16064698116.Ung ho MS 2026248(Cha con ong Quang va Long).CT tu 9967684899 NGUYEN HOANG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16064669700.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151302052026u71h209490.5389.24685.130129
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16064367354.UNG HO MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2SGKWZP.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258023516194.20260915.124020.19030068034024.VND-TGTT-LE THI VAN.970407
15/09/2026 100.000,00 6258TPBVI287Y1SK.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.248.20260915.123715.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151234442026ot6l126208.5189.65123.123444
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SGA9KT.Ung ho 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258540198124.20260915.123209.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
15/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146952970238.20260915.146952970238-0326683902_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1iJXLADCZ.ZP262580313202 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.115813.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJXLY8FI.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 248 cha con QUANG va LONG.20260915.113711.247529918.LE THI HOA.970432
15/09/2026 500.000,00 6258ABBKP2B16LFE.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.113301.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16062567744.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1034648711 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209151050362026CIDQ103355.5390.12561.105037
15/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151050022026EOF2804544.5388.8843.104926
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16062379514.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 6258IBT1k2SAIP3B.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26258176857304.20260915.104247.680837755555.TRAN THIEN TAM.970407
15/09/2026 150.000,00 6258SHBAP2B13LG9.ung ho Ms 2026.247 Nguyen Duy Ban.20260915.103812.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16062103806.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang Va Long).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 68.000,00 MBVCB.16062048111.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061960000.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.247( gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061911541.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.246 ( anh Do Van Bac).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061847105.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.245 ( ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061673427.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061637802.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16061580891.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 6258MCOBQ2M6RPHP.Ung ho MS 2026.246 (ann Do Van Bac).20260915.094124.03101010965538.HOANG VIET.970426
15/09/2026 200.000,00 PHAM THI NGOC HANH Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488091509270520261n9x381528.5389.34254.092705
15/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091509242520265HZO061755.5387.22010.092425
15/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209150922152026667Q398477.5189.11021.092139
15/09/2026 200.000,00 DINH NGOC AN chuyen tien giup MS 2026-248( cha con ong Quang va Long)#SP#0200970415091509045020264KgC106071.5388.33053.090450
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16060916983.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16060802910.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258MCOBQ2M6T467.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.085348.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
15/09/2026 900.000,00 MBVCB.16060751652.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16060739854.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16060731906.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071000702070 NGUYEN THANH OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2S4SI4S.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258007903658.20260915.084846.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407
15/09/2026 200.000,00 LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-08:41:02 Ayk5093675#SP#020097041609150841022026Ayk5093675.5388.34277.084103
15/09/2026 60.000,00 6258IBT1iJXHEZXQ.ung ho MS 2026 248.20260915.083919.127905727.UONG XUONG TUONG.970432
15/09/2026 1.000.000,00 6258IBT1k2S41L3H.Ung ho MS 2026.248 - cha con ong Quang va Long FT26258595230643.20260915.083722.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16060546511.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1021084997 NGUYEN THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509150835532026NHKE026699.5390.12829.083517
15/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509150835062026I24P022984.5389.9965.083506
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2S4JV1T.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258707746899.20260915.083216.19032001276018.VND-TGTT-HOANG KIEN CUONG.970407
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SBRR1V.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26258343700618.20260915.082106.8734139133.DO BACH KIM.970407
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1fJVJZWLC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.082028.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
15/09/2026 100.000,00 6258TPBVI286VR31.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.081945.04234096666.TRAN THI PHUONG CHINH.970423
15/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2026.241#SP#020097040509150819242026N5XE050865.5189.51363.081924
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SBRJ9M.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258245196073.20260915.081808.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
15/09/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-08:17:22 RS2W942827#SP#020097041609150817222026RS2W942827.5189.44217.081722
15/09/2026 500.000,00 6258IBT1k2SBXLBA.Ung ho MS 2026.246 Do Van Bac FT26258238955460.20260915.081717.19039644688016.BUI THI PHUONG LIEN.970407
15/09/2026 300.000,00 6258IBT1k2SB34VB.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258595140490.20260915.081256.19036816368011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
15/09/2026 200.000,00 MBVCB.16060227039.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 6258IBT1k2SBFRKQ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258115913459.20260915.081056.19035341149011.VND-TGTT-TRAN DAI.970407
15/09/2026 30.000,00 MBVCB.16060161702.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 500.000,00 6258IBT1k2SBL6JR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258260910076.20260915.080307.13320560933014.VND-TGTT-BUI THI BICH QUYEN.970407
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16060067630.Ung Ho MS 2026.247 ( gia dinh Anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16060032887.ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209150754422026HZVM401547.5390.63666.075442
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJXHBX7S.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.074800.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
15/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.248-cha con ong Quang va Long#SP#0200970405091507443720261OW7091173.5390.31242.074437
15/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.247#SP#0200970488091507425020265opi047430.5387.25315.074250
15/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146911345944.20260915.146911345944-0987715996_Ung ho 2026247 Nguyen Duy Ban
15/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-07:41:37 bUlE622518#SP#020097041609150741372026bUlE622518.5388.20676.074137
15/09/2026 300.000,00 MBVCB.16059762092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809150732352026iau9016966.5390.91694.073235
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SB4BHC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258744670390.20260915.072859.19037537820014.VND-TKTT NGUYEN THI HOANG LOAN.970407
15/09/2026 50.000,00 MBVCB.16059696233.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 20.000,00 MBVCB.16059679808.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 20.000,00 MBVCB.16059638405.ung ho ms 2026.248 - cha con ong Quang va Long - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SBY8HD.PHAN THANH LIEM chuyen FT26258090097066.20260915.071602.19030490743011.VND-TGTT- PHAN THANH LIEM.970407
15/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.247 gia dinh anh nguyen duy ban#SP#020097048809150647162026fo3v886573.5388.56530.064716
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SBD3I4.chuyen uh ms 2026.247 gd anh nguyen duy ban FT26258904210738.20260915.064314.19038908012011.VND-TGTT-BUI NGUYEN MINH TRANG.970407
15/09/2026 50.000,00 6258TPBVI286WUNN.UHMS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260915.063439.00005384949.VU HOANG LINH.970423
15/09/2026 50.000,00 6258MCOBQ2M68R8K.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.063338.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426
15/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809150630532026zp37850481.5387.18767.063053
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16059069270.Chuyen tien ung ho ms 2026 247 Nguyen Duy Ban.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/09/2026 100.000,00 6258IBT1k2SB9T1V.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258819008956.20260915.062848.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
15/09/2026 50.000,00 6258IBT1k2SBQX4E.Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban FT26258699861347.20260915.035920.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
15/09/2026 15.000,00 MBVCB.16058616885.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 300.000,00 6258IBT1k2S5XLV9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26258303998009.20260915.014803.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
15/09/2026 15.000,00 MBVCB.16058595221.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146888050167.20260915.146888050167-0358535250_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
15/09/2026 100.000,00 MBVCB.16058504866.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0041000312383 VO PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/09/2026 200.000,00 6257TPBVI286RZA4.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260914.234147.03855175701.DO THUY LY.970423
15/09/2026 20.000,00 6257IBT1iJXHQZE5.Ung ho MS 2026-247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.233936.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
15/09/2026 100.000,00 6257SGTTW2LHLT1U.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.231630.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16091111871.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16091063955.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209162228092026S99Y546967.5389.53703.222809
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1fJV9NUR4.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.221320.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
16/09/2026 18.000,00 MBVCB.16090555619.Ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259ABBKP2BJC11K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.214242.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)#SP#020097041509162138452026TXGW971808.5387.81181.213845
16/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho me con ba Nguyen Thi Ly ms 2026.249#SP#020097042209162113382026NCQF825064.5189.57007.211302
16/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien MS 2026. 238co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509162113222026PW7L021943.5387.56159.211246
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1k2DJZX5Z.Ung ho MS 2026.242 FT26259597844207.20260916.211224.19032629685014.VND-TGTT-PHAM TUAN MINH.970407
16/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209162108152026598W349770.5390.27499.210815
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2DJ6UIF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26259972620861.20260916.210731.8888555565.TRAN THI PHUONG UYEN.970407
16/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091620424920261851097109.5389.76109.204212
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16089413123.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1366532054 NGUYEN DINH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16088817806.ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16088803849.ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147179776187.20260916.147179776187-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026249
16/09/2026 10.000,00 MBVCB.16088619598.ung ho MS 2017.097 (gia dinh ba Pham Thi Luyen).CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809161945422026jhcj769023.5389.78482.194542
16/09/2026 10.000,00 MBVCB.16088587805.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1iJRQY21W.ung ho MS 2026 248 cha con ong Quang va Long.20260916.194419.88611616.PHAM THI HOA.970432
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#02009704880916194311202688l5757890.5387.61108.194311
16/09/2026 2.500.000,00 MBVCB.16088276867.NCHCCCL Van 0936001714.CT tu 9936001714 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 30.000,00 6259IBT1cJMZHDEV.MS2026249 me con Ba Nguyen Thi Ly.20260916.192416.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
16/09/2026 10.000,00 6259IBT1k2DWGVIT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26259342867274.20260916.192011.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/09/2026 1.000.000,00 6259IBT1k2DWAKNX.Ung ho MS 2026 247 Nguyen Duy Ban FT26259800127475.20260916.191838.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16087930926.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16087862892.ung ho MS 2026.218(be Gia Han & be Gia Vinh).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16087836692.ung ho MS 2026.202(ba Thanh & ba Hong).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1iJRQ9NJ3.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.185628.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2DWDBKG.Ung ho ms 2026.249 me con ba Ly HHCD be Ha Hoai Nam FT26259011630339.20260916.185036.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16087340194.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0111001047837 LE HONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2DQNLN7.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259011555168.20260916.182956.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2DQN4TT.Ung ho me con ba Nguyen Thi Ly FT26259908757523.20260916.182917.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
16/09/2026 25.000,00 MBVCB.16086783956.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.247.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 15.268,00 MBVCB.16086765250.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.248.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN-160926-18:03:36 kcax312988#SP#020097041609161803362026kcax312988.5189.94434.180336
16/09/2026 150.000,00 MBVCB.16086395455.Ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 300.000,00 MBVCB.16085996519.UNG HO MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16085952910.UNG HO MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2DQ2NS4.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26259168112154.20260916.172608.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2DQ2K2L.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259867502902.20260916.172524.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
16/09/2026 112.000,00 MBVCB.16085520495.gd va cac con ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 500.000,00 6259VNIB02U9G2HK.Dung Nguyen ung ho MS 2026.246 ( anh Do Van Bac ).20260916.170348.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
16/09/2026 10.000,00 6259IBT1k2SN78LD.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259481344822.20260916.164241.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/09/2026 10.000,00 6259IBT1iJXNPKFP.tu thien.20260916.163658.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
16/09/2026 500.000,00 uho ma so 2026.248 cha con ong quang va long#SP#020097048809161624202026leqn762323.5389.80929.162348
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1iJXN89UR.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260916.162240.173571739.LE THI QUYNH LE.970432
16/09/2026 200.000,00 6259VNIB02U9RM4H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260916.161707.210220258.NGUYEN QUANG HUY.970441
16/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16084387856.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16084372023.Tuyet.TP.HCM ung ho Ms 2026.249.Me con Ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 30.000,00 MBVCB.16084321370.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16084096543. ung ho ms 2026-248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0071000731750 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083950282.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083811037.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083807992.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083805030.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083796213.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083782719.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083779278.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16083775634.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 250.000,00 IBVCB.16083407207.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1bJMNNQR8.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.151300.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
16/09/2026 500.000,00 6259IBT1k2SRGHWB.ung ho MS 2026.249 FT26259540056759.20260916.150953.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
16/09/2026 300.000,00 IBVCB.16083332396.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-14:44:37 l7yg480275#SP#020097041609161444372026l7yg480275.5390.11099.144404
16/09/2026 600.000,00 6259IBT1iJXR3U1D.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026244 2026245 2026246 2026247 2026248 2026249 moi ma so 100 k.20260916.143839.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091614262920266IT9690335.5390.97463.142629
16/09/2026 100.000,00 6259TPBVI28P5SX5.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.142235.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1k2SRCTPC.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259386928057.20260916.141940.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
16/09/2026 115.000,00 MBVCB.16082453646.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1056306494 LUONG THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 10.000,00 6259TPBVI28PPIQM.MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).20260916.140433.02935403901.LE THI BE DAO.970423
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2SRQ2RH.Ung ho MS 6082. Be Dinh Cong Thanh FT26259955584022.20260916.140401.19035125783014.VND-TGTT-NGUYEN THI CHIN.970407
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2SRQCSE.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259134685900.20260916.140350.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
16/09/2026 250.000,00 ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809161354412026j3jr212620.5388.11216.135441
16/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509161340102026A60L071343.5390.29890.134010
16/09/2026 50.000,00 6259MCOBQ2M7XL6L.Ung ho ms2026.249 me con ba nguyen thi ly.20260916.133749.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
16/09/2026 100.000,00 ung ho NCHCCCL#SP#020097042209161337212026DQ8T844899.5387.15033.133722
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-13:36:58 oMMP934386#SP#020097041609161336582026oMMP934386.5189.12047.133658
16/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.226#SP#020097048809161332592026s08f148652.5387.89925.133259
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16082026773.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 30.000,00 6259IBT1k2SX67GT.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259173108946.20260916.133135.271119926666.VU TUNG LAM.970407
16/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091613292220260KTM209865.5189.69840.132923
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16081961686.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9964019144 TRUONG VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1iJXRGYBI.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.132331.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-13:21:50 aIQC279363#SP#020097041609161321512026aIQC279363.5189.30153.132151
16/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121980063.20260916.147121980063-0899891178_Ung ho MS2026237 thay Luong Thanh Vi
16/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121789702.20260916.147121789702-0899891178_Ung ho MS2026249 ba Nguyen Thi Ly
16/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121799287.20260916.147121799287-0899891178_Ung ho MS2026246 Anh Do Van Bac
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2SX4AMS.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259187138027.20260916.131043.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
16/09/2026 10.000,00 MBVCB.16081633110.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809161248092026qx64021845.5390.44296.124809
16/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-12:45:49 DZ23051335#SP#020097041609161245492026DZ23051335.5389.30534.124550
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2SXME6C.Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259745674687.20260916.124513.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
16/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.249 me con ba Nguyen thi Ly#SP#020097042209161243042026YYTZ454443.5388.14437.124304
16/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16081378575.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 6259SGTTW2LINB2T.IBFT Ung ho MS 2026.249 - me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.123927.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
16/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien ung ho MS 2026.249 me con ba NGUYEN THI LY#SP#020097040509161239032026W329073013.5389.90041.123903
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1k2SXDQIA.Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259442796406.20260916.123710.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
16/09/2026 10.000,00 6259IBT1k2SXSHYT.ung ho ms 2026.249, me con ba Nguyen Thi Ly, chuc 2 me con va gia dinh binh an FT26259306105069.20260916.123630.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16081275178.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.249 Me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970488091612223920260bjj936108.5387.85015.122240
16/09/2026 248.000,00 6259IBT1k2S3RMP7.MS 2026.248 FT26259907448881.20260916.121121.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1iJXRMWJX.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260916.121052.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
16/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-12:05:32 WNR7492185#SP#020097041609161205332026WNR7492185.5389.63927.120456
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1iJXRD7DH.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.120251.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
16/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)#SP#020097041509161201482026N13F363693.5390.37079.120148
16/09/2026 300.000,00 6259VNIB02US91CH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.113516.344933983.NGUYEN PHUONG ANH.970441
16/09/2026 300.000,00 6259ORCOQ2M7G12D.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.113313.0017100030512004.NGUYEN PHUONG ANH.970448
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1iJXRJRGJ.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 249 me con NGUYEN THI LY.20260916.113144.247529918.LE THI HOA.970432
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1iJXRJLVR.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.113051.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1k2S3UPFP.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26259684306136.20260916.112326.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
16/09/2026 30.000,00 6259IBT1k2S38DLY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259305922372.20260916.112015.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
16/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509161059482026P2Z5083420.5387.81727.105949
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16079573527.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16079522418.ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 9866768762 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209161045042026K1I6263283.5189.85350.104504
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16079301758.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16079218548.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 6259TPBVI28PKEUU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.103225.01274826001.TRAN THI HUE.970423
16/09/2026 300.000,00 6259MSCBD2N949DZ.LE THI BICH HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.101543.0590112187008.LE THI BICH HOAN.970422
16/09/2026 250.000,00 6259IBT1d1BMB1QH.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 243 244 245 247 248.20260916.101309.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16078862182.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091610082320268UR6223508.5387.63142.100824
16/09/2026 30.000,00 MBVCB.16078748801.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1045495301 LE THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16078719329.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704220916095735202689Y2376007.5389.209.095736
16/09/2026 100.000,00 6259KLBKP2B8E8UF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260916.095002.0916654101.NGUYEN DA THAO.970452
16/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091609485120269QN2168241.5390.52794.094819
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2SFPQJ2.Ung ho ms 2026.248 cha con a Quang va Long chay than o hai phong FT26259803000378.20260916.094843.3239555555.PHAM THI THU PHUONG.970407
16/09/2026 300.000,00 MBVCB.16078547455.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091609455820262WNV767025.5189.37733.094522
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1k2SFM178.Giup ma so 2026.249 FT26259097665193.20260916.093714.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
16/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091609285720263FYF345421.5389.51270.092857
16/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147088409918.20260916.147088409918-0973537390_TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026249me con ba Nguyen thi ly
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16078110631.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 6259MSCBD2N9B7K6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.091607.8680191869999.BUI THI HUYEN.970422
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16078057995.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16078005988.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259IBT1d1BM81TS.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.090810.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
16/09/2026 200.000,00 6259IBT1k2STNMH7.Ung ho MS 2026.248 FT26259768377105.20260916.090509.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
16/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147085455260.20260916.147085455260-0775067786_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16/09/2026 20.000,00 6259IBT1iJXXP61I.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.090034.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809160858322026g420140900.5389.11786.085833
16/09/2026 100.000,00 6259SGTTW2LIRW7P.IBFT Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260916.085615.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
16/09/2026 300.000,00 6259SGTTW2LIRT1J.IBFT ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.085428.060141750685.DO THU CUC.970403
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16077773895.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1014367103 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16077769985.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16077753204.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 PHAM QUYNH ANH chuyen tien ung ho ms 2026.248#SP#0200970422091608503020267LW8505391.5389.76858.085030
16/09/2026 20.000,00 MBVCB.16077717861.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 500.000,00 6259IBT1k2STT9LT.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259629205348.20260916.084937.19027188680018.VND-TGTT-LE BA TRUONG.970407
16/09/2026 50.000,00 6259MCOBQ2M7ZPYY.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260916.084908.03101010965538.HOANG VIET.970426
16/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2022.220 EM LE THI TUAN ANH-160926-08:49:03 K6QL388905#SP#020097041609160849032026K6QL388905.5388.72516.084903
16/09/2026 300.000,00 MBVCB.16077628256.MS2026.248 ( Cha Con Ong Quang va Long).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 25.000,00 6259VNIB02USC9XR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.084239.692998888.DO QUANG HUY.970441
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1iJXX82NA.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.084128.0984041991.DAO DUC VINH.970432
16/09/2026 100.000,00 6259IBT1k2STE3BA.Ung ho MS 2026.249 ba NGUYEN THI LY FT26259080040596.20260916.083614.19030759248012.VND-TGTT-PHAM THI MY LAN.970407
16/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097048809160836042026p1n0067514.5387.17858.083604
16/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147080906190.20260916.147080906190-0904466093_Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16/09/2026 200.000,00 6259SGTTW2LIZB2J.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260916.083044.060275385487.THAI KIM NGAN.970403
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16077429042.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 249 HAI ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-08:25:32 g2WG380306#SP#020097041609160825322026g2WG380306.5189.78477.082532
16/09/2026 30.000,00 VCB.CTDK.15/08/2026.Ung ho NCHCCCL. CT tu 1051000277777 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16077361443.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209160821552026GJYA570151.5387.63844.082156
16/09/2026 15.000,00 6259IBT1aJQ7ULTD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,241 (Em Bui Thanh Hang) .20260916.081941.0339306897.VU DUC TU.970437
16/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809160818242026od5p010396.5387.52011.081747
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16077186579.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 300.000,00 LE THI DUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.249 Nguyen Thi Ly#SP#020097048809160809512026zjh5983352.5390.19710.080951
16/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509160809372026BMAK036236.5387.18441.080937
16/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091608054820260KVF920921.5388.4952.080549
16/09/2026 100.000,00 6259MCOBQ2M7JEW1.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.080102.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
16/09/2026 500.000,00 MBVCB.16077043111.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014809060 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 30.000,00 MBVCB.16076961667.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -2026.249-me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509160753202026O8PR059341.5390.60990.075320
16/09/2026 200.000,00 6259VNIB02USBYP2.ung ho NCHCCCL.20260916.075314.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
16/09/2026 500.000,00 6259IBT1iJXX2LUP.Ms 2026-249 uh me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.074728.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
16/09/2026 300.000,00 MBVCB.16076735511.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16076698738.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16076646502.ung ho MS 2026.250.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16076643992.ung ho MS 2026.249.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 MBVCB.16076599038.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091607182120263PTP191319.5388.41924.071822
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16076325648.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259MCOBQ2M7JT9Y.ung ho ms 2026.248.20260916.070402.80002467923.NGUYEN TRAN HOANG NHAT.970426
16/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-160926-06:33:28 aWkg897814#SP#020097041609160633292026aWkg897814.5389.14312.063256
16/09/2026 500.000,00 6259IBT1k2SLHPAQ.Ung ho MS 2026.248 ong Quang va Long FT26259960258353.20260916.063221.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
16/09/2026 10.000,00 6259IBT1k2SLHC2S.ung ho NCHCCCL FT26259503176141.20260916.063005.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
16/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970415091606082920266Iqm110655.5389.68347.060829
16/09/2026 100.000,00 MBVCB.16075764752.Chuyen tien ung ho ms 2026 248 cha con Quang Long.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209160501482026ZAO3366417.5390.18924.050149
16/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-160926-04:46:12 zFWe113274#SP#020097041609160446132026zFWe113274.5189.14243.044536
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16075565294.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147054601948.20260916.147054601948-0973192724_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16/09/2026 300.000,00 MBVCB.16075437786.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9595899999 PHAM NGOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809160130092026cmma583919.5189.43881.013010
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16075395759.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.248#SP#020097040509160056352026SX8Y053093.5390.24221.005558
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16075284015.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 6259WBVNP2B829KL.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.002441.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
16/09/2026 200.000,00 MBVCB.16075251132.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16075231471.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 66.000,00 6259VCBCW2LIAJ4T.Ngo Ha Phuong chuc bac va anh mau khoe ung ho MS 2026.248.20260916.000452.8107041160640.NGO HA PHUONG.970454
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041509152358112026lp64872772.5390.67560.235811
16/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209152357252026VWXX233193.5189.67143.235726
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152350512026VCZX625275.5389.60001.235051
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-23:48:29 qeUi787382#SP#020097041609152348292026qeUi787382.5387.56736.234829
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-150926-23:47:48 Hjrl705286#SP#020097041609152347482026Hjrl705286.5390.56391.234749
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-150926-23:47:19 PvmO788049#SP#020097041609152347192026PvmO788049.5387.56087.234719
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-150926-23:46:43 ldB0377243#SP#020097041609152346432026ldB0377243.5389.54832.234643
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-150926-23:45:52 uZIz576178#SP#020097041609152345522026uZIz576178.5387.53330.234552
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-150926-23:45:01 8Quf794141#SP#0200970416091523450120268Quf794141.5388.52742.234501
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-150926-23:44:28 2Sz9877324#SP#0200970416091523442820262Sz9877324.5390.52417.234428
16/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-150926-23:43:37 mW8x125774#SP#020097041609152343372026mW8x125774.5390.51134.234337
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16075113696.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.236 (Em Nguyen Trung Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509152340202026y9Rv861462.5189.48042.234020
16/09/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.248-150926-23:24:33 L4OF751152#SP#020097041609152324332026L4OF751152.5388.24915.232433
16/09/2026 15.000,00 MBVCB.16075021788.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091523215720267kvo525862.5387.20851.232121
16/09/2026 200.000,00 6258IBT1k2SL28V4.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259426890907.20260915.231638.19027562741018.VND-TGTT-TRAN NGOC QUYNH.970407
16/09/2026 100.000,00 6258IBT1iJX3AZ4R.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.231411.176936851.MAI THU HA.970432
16/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091523110720261l06516330.5189.3714.231107
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJR27S9D.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.222739.8824071974.NGUYEN THI DAN.970432
17/09/2026 200.000,00 6260VNIB02UIA99C.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.222037.026576889.LA CHAM ANH.970441
17/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091722195220260A7P653977.5387.71316.221952
17/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509172215122026P7RP084446.5390.57267.221439
17/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172212252026wj5i951829.5389.49389.221152
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2D83NAV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261643004102.20260917.220314.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16106328574.ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 2026.248 2cha con ong quang va long#SP#0200970488091721565620262rd5918244.5389.93707.215619
17/09/2026 10.000,00 MBVCB.16106260952.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.250(Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 uh 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809172155212026wjn2914147.5388.88023.215521
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172151572026belz905356.5189.74191.215157
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16106216409.Ung ho MS2026.250.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 25.000,00 6260VNIB02UIY3VU.Ung ho nang buoc den truong.20260917.214908.692998888.DO QUANG HUY.970441
17/09/2026 2.000.000,00 6260IBT1iJR25XPS.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.214722.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
17/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.118( mai xuan Hieu)#SP#020097041509172145462026qPDq237745.5387.49322.214546
17/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.193(anh hoang van Khanh)#SP#020097041509172144112026GJnq234502.5387.42379.214334
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2D8H9QR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261935685997.20260917.214347.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
17/09/2026 100.000,00 6260SGTTW2L7HWMW.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ma so 2026.250 giup be Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.214332.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
17/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.235(ba nguyen thi Quyen)#SP#020097041509172142262026MTps229882.5189.35218.214226
17/09/2026 100.000,00 Balatchuyen tien giup do MS 2026.243( anh tran van Lai)#SP#020097041509172140452026AJBA225487.5387.27603.214045
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2FL4CYU.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.214025.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2D86LCU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261359445722.20260917.213840.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2D86E6H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261396317822.20260917.213818.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
17/09/2026 100.000,00 Balamat chuyen tien giup do MS 2026.249( me con ba nguyen thi ly)#SP#0200970415091721361820262ic5212833.5189.7828.213618
17/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16106016309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1933181681 PHAM HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209172134052026B7QQ648063.5388.98514.213405
17/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho cha con ong quang va long MS 2026 248#SP#020097040509172134052026T1SM083868.5390.97923.213327
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172133132026TXAM763588.5388.93927.213313
17/09/2026 30.000,00 6260IBT1k2D8K77A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261541005649.20260917.213052.271119926666.VU TUNG LAM.970407
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1iJR2P9B5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.212619.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
17/09/2026 50.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209172117042026JYTD514457.5390.13657.211705
17/09/2026 150.000,00 MBVCB.16105764589.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000776654 HUYNH QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16105744887.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16105619430.ung ho Ms 2026.250 (tuan tu va quynh anh).CT tu 0371000499049 PHAM THUY TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2FLZRVJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.210444.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
17/09/2026 500.000,00 6260TPBVI2FLZMX3.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.210048.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2D8UQKW.DO TRUNG KIEN UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26260678891401.20260917.205915.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
17/09/2026 300.000,00 6260ORCOQ2M5YSF9.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.205346.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091720460920260P1K986845.5390.36783.204610
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16105280095.Ung Ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 150.000,00 6260IBT1k2D8STC8.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260219703073.20260917.204322.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
17/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172035412026Iyu3899684.5389.70863.203541
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16105139834.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.248 Cha con ong Quang va Long#SP#020097048809172035092026vq17658280.5390.68338.203509
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2FLJJCA.ung ho MS 2026 250 be Tuan Tu be Quynh Anh.20260917.202710.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
17/09/2026 300.000,00 6260TPBVI2FLF7AS.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260917.202058.04896387801.PHAM TRAN MINH TRANG.970423
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16104829967.ung ho 2026.250 tuan tu va quynh anh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172009092026WBLt786501.5389.89691.200909
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2DIFMGP.Ung ho MS 2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260150081501.20260917.200743.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
17/09/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172005012026DMA2624171.5390.62067.200502
17/09/2026 20.000,00 6260IBT1k2DIHZ6C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26260240277901.20260917.200035.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DIHJ7P.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260063885017.20260917.195840.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DIZSHZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260100621278.20260917.195617.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509171955542026hGF2728603.5389.96940.195517
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DI6HVV.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26260401910870.20260917.195502.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
17/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-19:43:51 vhiu777903#SP#020097041609171943512026vhiu777903.5387.10990.194351
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16103844951.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16103833931.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16103824613.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16103791613.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16103776508.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJRCTBPN.MS 2026 250- Tuan Tu- Quynh Anh.20260917.191844.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16103725562.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2FL1ETK.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.191005.03016537201.VO THI NGOC.970423
17/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704880917190519202679e9274699.5390.26679.190520
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.25 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091719002720268NLT179988.5390.89722.190028
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2DIQFN7.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260088492891.20260917.185210.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
17/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171836302026e5mi139024.5189.3108.183630
17/09/2026 600.000,00 6260IBT1k2DMLSW9.ung ho ma so 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26260504610507.20260917.183350.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
17/09/2026 100.000,00 2026.246-170926-18:30:28 1TwU609761#SP#0200970416091718302920261TwU609761.5388.55310.183029
17/09/2026 500.000,00 6260SGTTW2L7ZNF3.IBFT ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260917.183023.050036956639.LE THI BAY.970403
17/09/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809171828052026jcex097620.5388.37041.182806
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704220917182105202622OH630894.5390.83805.182106
17/09/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091718091120262CC0594699.5189.91180.180912
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-170926-18:09:03 5L71823351#SP#0200970416091718090320265L71823351.5387.90374.180826
17/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171802162026e5za965815.5189.36230.180216
17/09/2026 500.000,00 MBVCB.16102181947.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1047683306 DUONG NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DM87PZ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260226760641.20260917.175944.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
17/09/2026 10.000,00 6260MSCBD2NPKQQE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.175812.0960131868888.NGO SY ANH.970422
17/09/2026 400.000,00 MBVCB.16101741099.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-17:14:14 n9Yx832664#SP#020097041609171714142026n9Yx832664.5189.71042.171337
17/09/2026 200.000,00 6260TPBVI2F2PYA8.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.250.20260917.171120.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
17/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880917170015202650rg664287.5389.53863.170015
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DVB83M.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260609497303.20260917.165521.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/09/2026 500.000,00 6260IBT1iJRCQ3K9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.165314.2208325327.PHAM THI XUAN HOI.970432
17/09/2026 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171652492026KAXI307807.5387.93973.165250
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2DV82A6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260460162114.20260917.164300.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
17/09/2026 10.000,00 6260TPBVI2F2N47M.MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.163320.02935403901.LE THI BE DAO.970423
17/09/2026 500.000,00 6260NAMAP2BT3EGA.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.163008.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16100310616.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091716240020264F2N778518.5387.74020.162401
17/09/2026 4.000.000,00 6260IBT1k2DVCD55.Ung ho ct Nang buoc toi truong FT26260063080468.20260917.162256.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
17/09/2026 70.000,00 Ung ho ms2026.250#SP#020097042209171612392026XYF2588561.5390.92555.161239
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16100035955.Ung ho MS 226.245 ( ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16100022096.Ung ho MS2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171605292026ZBCB544774.5388.43082.160530
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1iJR1H8TR.ung ho MS 2026 250 tuan tu va quynh anh.20260917.160518.88611616.PHAM THI HOA.970432
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16099930375.Ung ho MS 2026.250 . Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260NAMAP2BTSJKV.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.160408.0933220872.TRAN THI KIM YEN.970428
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16099833312.ung ho MS 2026.250(Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1013110321 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16099843135.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16099823487.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16099816014.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16099768243.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16099743238.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260ORCOQ2MP3KI4.MS2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.155046.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
17/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147297084375.20260917.147297084375-0342029208_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
17/09/2026 185.000,00 MBVCB.16099689245.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16099655640.ung ho MS 2026.250 Tuan Tu& Quynh Anh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147296504671.20260917.147296504671-0342029208_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16099615654.Ung ho MS 2026.250 (Tuan tu va Quynh Anh ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 500.000,00 6260IBT1k2DD7HNM.ung ho ct Nang buoc den truong Nguyen Uyen Nhi FT26260016182773.20260917.153624.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
17/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509171531502026Uznd355060.5189.18034.153150
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1fJVDSLEJ.ung ho ms 2026.250 ( tuan tu va quynh anh ).20260917.153119.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJR1G7JI.Ung ho ms 2026 250.20260917.152843.182980088.LE THI HIEN.970432
17/09/2026 18.000,00 MBVCB.16099309597.Ung ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209171511402026VUOG841138.5389.92460.151141
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16099070246.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-14:53:58 hdSw617488#SP#020097041609171453592026hdSw617488.5388.82700.145359
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2DDSVNF.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260459838070.20260917.144938.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
17/09/2026 20.000,00 6260IBT1iJR1PMFJ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.144459.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
17/09/2026 100.000,00 6260VNIB02UH6U8V.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.144342.819836666.NGUYEN THI BICH DAO.970441
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16098722234.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 500.000,00 MBVCB.16098653885.ms2026.250.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509171434262026Q3mC152579.5189.62973.143426
17/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171431042026vv8k066036.5390.43543.143027
17/09/2026 200.000,00 6260MCOBQ2MPS2NP.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.142913.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
17/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 248 va ms 2026 249 cho ckhoan ngay 17926 a em cam on#SP#0200970422091714280320266NAQ472769.5388.26002.142804
17/09/2026 50.000,00 6260VNIB02UHI6ZN.ung ho MS 2026.247.20260917.142440.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
17/09/2026 100.000,00 ung ho ctr nang buoc den truong#SP#020097048809171421182026futl035429.5388.85906.142041
17/09/2026 200.000,00 6260MCOBQ2MPXV9R.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.141805.12001011772059.TO THANH UYEN.970426
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DSXRQR.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260803997140.20260917.141612.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16098407156.ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1039092833 TRAN THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509171415442026yd7W993895.5389.53707.141544
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2F2V7YQ.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.141523.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
17/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-14:11:01 DmhJ419793#SP#020097041609171411012026DmhJ419793.5389.26696.141101
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-170926-14:07:40 IG1s816223#SP#020097041609171407412026IG1s816223.5390.9302.140741
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2DSTR7A.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260925082106.20260917.140507.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
17/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091714041720268zpu984206.5387.89634.140417
17/09/2026 100.000,00 6260VNIB02UHH5PT.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 250 tuan tu va quynh anh.20260917.140238.384705798.TRAN VAN BINH.970441
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16098219075.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0381000335642 NGO HOAI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16098202789.ung ho MS 2026.250.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097048809171359422026c9qo970724.5388.64482.135905
17/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091713594220266GD9001759.5388.64462.135942
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16098193113.ung ho MS 2026.249.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 6260IBT1k2DSHBW2.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260098525090.20260917.135551.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16098149596.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 400.000,00 UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-13:55:24 siKb497344#SP#020097041609171355242026siKb497344.5388.40471.135524
17/09/2026 200.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209171355052026S32A713648.5390.38423.135506
17/09/2026 200.000,00 MBVCB.16098131472.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJR1SGE7.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.135335.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
17/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097042209171352342026E9L5830680.5388.23958.135234
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16098043147.TRAN LY DANH ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1033445651 TRAN LY DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2DSEQKD.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260925103304.20260917.134236.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1d1BUZPWW.Ung ho 2026250.20260917.134202.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422
17/09/2026 300.000,00 6260SHBAP2BTTITC.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133914.080719920.PHAM THI NHAM.970443
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2DS7PFR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260253061352.20260917.133630.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
17/09/2026 200.000,00 6260VNIB02UH97HR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133454.097188988.NONG THUY LINH.970441
17/09/2026 1.000.000,00 6260VNIB02UH99KE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133213.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
17/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171328422026e1hq883981.5389.96321.132842
17/09/2026 600.000,00 6260WBVNP2BTTAQ1.Ung ho MS2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.132729.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
17/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880917132641202639zu878688.5389.85693.132641
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2DS4MZ7.UH MS2026.250 Tuan Tu Quynh Anh FT26260200869658.20260917.132422.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
17/09/2026 30.000,00 6260IBT1k2DSBG7P.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260509133005.20260917.132136.271119926666.VU TUNG LAM.970407
17/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209171321092026IAQW180717.5388.56791.132033
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16097726049.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1015401628 LE QUANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2DS53CP.MS2026.250 Mimi ung ho 2 be FT26260708710515.20260917.131848.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2DS5JHK.MS 2026.250 FT26260763662179.20260917.131537.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16097659689.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 6260SGTTW2L6H9HS.IBFT Ung ho MS 2026.250 - Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.131135.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
17/09/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809171309542026hykn835576.5387.97229.130954
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2DSU52J.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260948929819.20260917.130544.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1k2DSU9CJ.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260656944054.20260917.130437.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1aJQ6WPLD.ms 2026.250 giup tuan tu va quynh anh.20260917.130248.185001060000009.VU THI XUAN .970409
17/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171243182026gx23763706.5189.51447.124318
17/09/2026 300.000,00 6260MCOBQ2MPE2QP.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.121413.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
17/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147271832681.20260917.147271832681-0854076607_Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091711561620262IGI594021.5390.43704.115539
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1k2D9ZKKN.Ung ho MS 2026.250 FT26260053913640.20260917.115447.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
17/09/2026 50.000,00 6260SHBAP2BTB4H6.MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.114914.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
17/09/2026 1.000.000,00 6260IBT1k2D9BQK3.Ung ho MS 2026 246 Do Van Bac FT26260046907163.20260917.112910.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
17/09/2026 100.000,00 6260SHBAP2BJN12H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260917.111717.1010033956.NGUYEN NGOC DIEM KIEU.970443
17/09/2026 50.000,00 6260IBT1iJRJ47GB.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.111423.0981433404.DO THI KIM HANH.970432
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2D9D7XS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260018738357.20260917.110300.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
17/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509171048372026ctUN308887.5389.87371.104804
17/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509171023402026MW25092115.5189.43119.102303
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1iJRJVZ4J.LE THI HOA chuyen tien 2026 250 TUAN TU va QUYNH ANH.20260917.101137.247529918.LE THI HOA.970432
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16094928021.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16094890746.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16094872539.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJRJD6VS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.100346.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/09/2026 500.000,00 Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em svien hsinh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209171001102026XASF829619.5390.16335.100034
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPR5SW.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.095643.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 200.000,00 6260IBT1iJRJSZR9.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.095627.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
17/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170953332026K61B354949.5189.76567.095333
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRHPH.LY QUAN ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.095034.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPR977.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260917.094835.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRSM1.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.094716.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2F2CC6X.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260917.094658.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRK6N.LE THE LAM ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac.20260917.094512.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2F2CQEY.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.094344.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRGCB.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan.20260917.094317.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2F2M5AH.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.094224.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPR4KG.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260917.093959.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 6260TPBVI2F2MILA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260917.093849.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRR83.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260917.093839.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 6260MCOBQ2MPRZUG.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.093710.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRTGC.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260917.093657.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPR8Y7.LE THI NGOC LOAN ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.093444.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16094428450.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000970080 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509170933062026GBQA048178.5388.77011.093307
17/09/2026 30.000,00 6260ORCOQ2MPRBU3.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260917.093124.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
17/09/2026 200.000,00 6260MCOBQ2MPRBJR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.092942.80001039333.LE NHA TRANG.970426
17/09/2026 15.000,00 MBVCB.16094376700.2025.246 ( do van bac).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 15.000,00 MBVCB.16094340849.2026.248( Ong quang ong Ly).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 15.000,00 MBVCB.16094322663.2026.249( Nguyen Thi Ly).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 50.000,00 6260TPBVI2F21HJQ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.091655.19976666301.LE QUYNH NGA.970423
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1iJRJJ76J.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.091542.0984041991.DAO DUC VINH.970432
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170901422026GS14644032.5388.37911.090143
17/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-08:56:54 TuOu947484#SP#020097041609170856542026TuOu947484.5389.19421.085654
17/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509170851502026JtlZ818102.5389.99474.085117
17/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170847162026ZWI3120812.5390.80710.084639
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2DCRA7K.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26260263619383.20260917.083611.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
17/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509170834062026dqLJ764458.5389.30811.083406
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16093605756.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 200.000,00 6260WBVNP2BJ9RHZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.083026.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16093556374.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 MBVCB.16093540022.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 300.000,00 6260IBT1k2DCTENF.LE THI HUONG GIANG chuyen ung ho MS 2026.247 FT26260621936513.20260917.082147.19034331717013.VND-TGTT-LE THI HUONG GIANG.970407
17/09/2026 500.000,00 MBVCB.16093457464.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 15.000,00 6260IBT1aJQEBGVE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,242 (Em Nguyen Khanh Linh).20260917.081807.0339306897.VU DUC TU.970437
17/09/2026 30.000,00 MBVCB.16093444895.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488091708165520266mxf826479.5387.67872.081655
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048809170816362026edm8825479.5390.67209.081636
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048809170816162026lpzw824393.5389.64884.081616
17/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh, ma GD 100000182355663#SP#020097044909170813562026BGuR020150.5389.57274.081319
17/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509170813202026JBV1075736.5387.54916.081320
17/09/2026 10.000,00 6260IBT1k2DCZCKL.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260095280456.20260917.080828.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16093287410.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704220917080226202664ZD318408.5189.15965.080226
17/09/2026 30.000,00 6260VNIB02U37CNS.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20260917.075427.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
17/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.250-Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509170752442026QSAO081445.5389.83083.075207
17/09/2026 500.000,00 MBVCB.16092851797.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 55.000,00 MBVCB.16092165537.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.245 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/09/2026 100.000,00 MBVCB.16092103383.Chuyen tien ung ho ms 2026 249 ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/09/2026 100.000,00 6260SHBAP2BJJUNB.Ung ho em Long.20260917.062220.0385487588.LAI THI NGOC MAI.970443
17/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970488091706014520266bj9467142.5390.85560.060145
17/09/2026 100.000,00 6260IBT1k2DCQE8V.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260400003319.20260917.055850.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
17/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809170342022026171n430105.5389.19442.034202
17/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147215229583.20260917.147215229583-0973192724_Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
17/09/2026 20.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042209170006582026SHIY619123.5390.13453.000658
17/09/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.249 ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-23:48:33 E6Lt527137#SP#020097041609162348342026E6Lt527137.5189.93797.234834
17/09/2026 5.000,00 6259MSCBD2NID6BF.Ung ho MS 2026248.20260916.232401.0989016477.NGUYEN NHAT TIEN.970422
17/09/2026 50.000,00 MBVCB.16091276298.Ung Ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 20.000,00 MBVCB.16122410898.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 40.000,00 6261TPBVI2FQCUQN.MS 2026.251.20260918.222725.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DE9ZHQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261181800525.20260918.222507.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
18/09/2026 150.000,00 MBVCB.16122283329.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704050918221450202649L3009337.5390.39334.221450
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16122207742.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16122204219.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182211362026xghj793044.5389.29531.221058
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509182205572026ZL1X089943.5388.11321.220557
18/09/2026 100.000,00 NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091822045920262J7Y190408.5387.6905.220422
18/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16122134482.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 6261IBT1k2DEWTTP.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261842386483.20260918.220305.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091822004920265zh3767886.5387.94206.220050
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182152332026nwoo747204.5389.62884.215233
18/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16121973700.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261TPBVI2FQ1SEH.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.214439.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DK3RSE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261951103021.20260918.214411.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DKFFTN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261844146059.20260918.214017.4248060666.NGUYEN THE LONG HOANG.970407
18/09/2026 100.000,00 6261VNIB02U66T5G.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260918.213835.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DKF2TD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261963328841.20260918.213745.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182134402026ul5h697391.5387.90912.213440
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DKT1TD.Ung ho MS 2026.251 FT26261302032389.20260918.213359.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
18/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091821325720264FcE436174.5390.84403.213258
18/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 251#SP#020097042209182119552026W09N849163.5388.23583.211922
18/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Thi Thanh Ha ms 2026.251#SP#020097042209182101502026E74Z788791.5390.32226.210113
18/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091820561620264hvf568553.5388.1479.205617
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16121164121.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 6261IBT1k2DKPHJE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261638631947.20260918.205121.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16121096535.ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0051000088379 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 40.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970405091820410320263614095472.5387.15800.204103
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2DKVQWS.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261120202579.20260918.203417.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
18/09/2026 100.000,00 6261SHBAP2B4GUS7.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.250 Tuan Tu - Quynh anh.20260918.203156.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
18/09/2026 100.000,00 6261SHBAP2B4IY3L.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.251 luong thi thanh ha.20260918.203051.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16120642230.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091820163020268OLN780669.5390.65934.201630
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16120415278.TRAN ANH TUAN ung ho MA 2026.250( TUAN TU- QUYNH ANH)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2D7L3YA.Ung ho MS 2026 251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261658260615.20260918.195121.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16119954152.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 6261MCOBQ2M5PM15.Ung ho ms2026.251.20260918.193434.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809181934232026ck7k232255.5387.95724.193423
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16119795584.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003549037 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 30.000,00 6261ASCB02U6WSR6.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-19:28:52 6261ASCB02U6WSR6.20260918.192852.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16119439855.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181909142026un8y119772.5189.26508.190914
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16119211021. NHU PHUONG UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH.CT tu 1033258633 NGUYEN NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2D7SN7X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261349039088.20260918.185730.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1k2D7SECJ.Ung ho ma so 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261294395062.20260918.185642.19032158112868.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
18/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181850392026hQhH662093.5389.98364.185039
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1fJVIQQM5.Ung ho MS 2026.251.20260918.185025.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16119003185.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16118921457.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9901318266 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097044909181844432026ON8h671899.5390.56545.184406
18/09/2026 10.000,00 giup do em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181836262026S882201965.5390.94664.183626
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)#SP#0200970415091818310920260yox565651.5389.57131.183109
18/09/2026 1.000.000,00 6261IBT1k2DG3XQE.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26261337084667.20260918.182956.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1iJRVVZUM.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.182940.67394429.NGUYEN THU THUY.970432
18/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181826112026MRG4090062.5390.22051.182534
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16118090410.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 30.000,00 6261IBT1k2DGYUB6.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261958101945.20260918.175241.271119926666.VU TUNG LAM.970407
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16117876362.ung ho ms 2026.250.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147472998429.20260918.147472998429-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16117559574.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DGC7CD.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261739131421.20260918.172836.19030206929011.VND-GVANG-NGUYEN MINH ANH.970407
18/09/2026 50.000,00 6261SGTTW2L5QPRV.IBFT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.172743.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16117256566.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0821000016710 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DAZ6W5.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261250609370.20260918.165843.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DAZ4GY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261372914396.20260918.165819.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DAZIDF.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261308157997.20260918.165748.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
18/09/2026 100.000,00 BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.9.2026 - MS 2026.205 BA NGUYEN THI TOAI#SP#0200970415091816501420269999615879.5387.11961.165017
18/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147463996181.20260918.147463996181-0775067786_Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16116539344.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809181645222026e6ng384808.5189.75887.164522
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16116461491.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2DABD7I.DAO ANH TUAN MS 2026.251 FT26261253635717.20260918.163802.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16116321821.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091816334320263V40656535.5189.94433.163306
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16116318792.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261TPBVI2FYK6F5.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.163131.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
18/09/2026 500.000,00 6261ASCB02UN6NSP.MS 2026.250-180926-16:30:18 6261ASCB02UN6NSP.20260918.163018.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 .250 Tuan tu va quynh anh#SP#0200970405091816271720264CXG009635.5189.51191.162717
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DAMX21.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261223185184.20260918.162131.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1iJRDAZAG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.162058.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DAMVZW.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261385009779.20260918.161950.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509181617592026U50N054930.5389.89542.161759
18/09/2026 18.000,00 MBVCB.16115892849.Ung ho MS 2026.251 ( em Luong Thi Thanh Ha ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261TPBVI2FYGCTW.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.160517.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
18/09/2026 400.000,00 6261SGTTW2LP7427.IBFT ung ho MS 2026.246. anh Do Van Bac.20260918.155933.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
18/09/2026 50.000,00 6261VNIB02UNDBZA.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.155551.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16115677736.Ung ho MS 2026.249(Me con Ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 25.000,00 6261VNIB02UN98T9.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.152617.692998888.DO QUANG HUY.970441
18/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181523032026nPq5567713.5189.26007.152226
18/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091815224320264SW5565852.5388.22952.152244
18/09/2026 1.000.000,00 6261IBT1k2D46S11.ung ho MS 2026.250 FT26261749394378.20260918.152146.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181521302026DXX2531629.5387.15506.152130
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2D4ERGN.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261301883954.20260918.152100.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
18/09/2026 2.000,00 6261IBT1fJVMPNK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260918.151739.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
18/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 226.251 em luong thi thanh ha#SP#0200970405091815152020261ZHV018685.5389.77259.151521
18/09/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.251 be Luong thi Thanh Ha#SP#020097042209181514352026P8HP470324.5388.72772.151436
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181509222026bB5g517688.5389.40202.150922
18/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181508052026CH6O083588.5388.31879.150805
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16114945358.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2D4BRSM.Ms 2026 251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261962057736.20260918.150212.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
18/09/2026 200.000,00 Duong Van Vien Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091814572220265OMS913109.5387.65340.145650
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16114860299.MS 2026.251 - cau mong em Luong Thi Thanh Ha mau chong hoi phuc suc khoe va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 300.000,00 6261VNIB02UNVWPE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.145711.799997899.PHAN MINH THANG.970441
18/09/2026 100.000,00 6261SGTTW2LPHP51.IBFT Ung ho MS 2026.251 - em Luong Thi Thanh Ha.20260918.144920.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
18/09/2026 10.000,00 6261IBT1k2D4U4BF.ung ho ms 2026.251, em Luong Thi Thanh Ha, chuc em va gia dinh binh an FT26261657227205.20260918.144748.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
18/09/2026 200.000,00 MS2026-251 CHAU LUONG THI THANH HA LAO CAI-180926-14:43:18 oA6j566550#SP#020097041609181443182026oA6j566550.5388.77110.144318
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)#SP#020097041509181437372026viqb404858.5388.41741.143737
18/09/2026 30.000,00 MBVCB.16114543839.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-14:32:53 0Vko006326#SP#0200970416091814325320260Vko006326.5387.14042.143253
18/09/2026 50.000,00 6261ORCOQ2M5XYLD.LOC HO TRO MS 2026.251 THANHHA.20260918.143111.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-14:30:15 wX1t265678#SP#020097041609181430152026wX1t265678.5388.97522.143015
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2D4S1CB.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261344955794.20260918.142603.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2D4S1CD.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261063355743.20260918.142603.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16114444459.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 MS2026.251 ( Luong Thi Thanh Ha)#SP#020097041509181422552026kezs355910.5189.53012.142255
18/09/2026 125.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181411192026WEYX039699.5389.84565.141119
18/09/2026 100.000,00 6261TPBVI2FYT55Z.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.251.20260918.141054.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16114228348.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0591000397909 NGO ANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 15.000,00 MBVCB.16114195945.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181405072026W7JG604761.5387.50409.140508
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16114159413.ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 1013239586 PHAM THI HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147443414460.20260918.147443414460-0779669126_LUONG KIM YEN chuyen tien qua MoMo
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16113890405.UNG HO MS 2026.251 - EM LUONG THI THANH HA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 4.000,00 MBVCB.16113838029.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16113821557.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DBLWVV.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261010562020.20260918.133623.313131313131.NGUYEN NGOC MINH.970407
18/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209181335112026WDKS309466.5388.82580.133511
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.251 Em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091813282020261m1a665103.5388.43678.132820
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DBE6M6.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261078854215.20260918.132436.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
18/09/2026 400.000,00 TranTrongHai Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh mong giadinh hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem lamviectot#SP#020097042209181322302026NBN0432139.5388.12372.132230
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181319312026yqa1641142.5389.96189.131931
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16113497497.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181309112026e5nj612509.5387.37576.130834
18/09/2026 80.000,00 MBVCB.16113346919.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261SHBAP2BRVDCC.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.125359.1020821051.CAO THU THUY.970443
18/09/2026 250.000,00 6261IBT1aJQH182M.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.125225.046704070018110.LY THANH PHUONG.970437
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DBUAXS.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261800940236.20260918.124951.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181241042026izkx529282.5390.70744.124104
18/09/2026 1.000.000,00 6261IBT1fJVM11KL.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.123051.7059532415.ADD INFO.999888
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1aJQHW38M.ms 2026.251 em luong thi thanh ha.20260918.122736.185001060000009.VU THI XUAN .970409
18/09/2026 300.000,00 6261TPBVI2FYMUYP.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260918.122612.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
18/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091812202820269szr457404.5387.34746.122028
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.mong con mau khoe#SP#0200970422091812185320262AHX837847.5388.22903.121817
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DBJEHG.ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26261753511166.20260918.121745.19028806586016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
18/09/2026 10.000,00 6261TPBVI2FY1HWE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.121620.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1iJRSBBUG.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 251 LUONG THI THANH HA.20260918.121459.247529918.LE THI HOA.970432
18/09/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.251 EM LUONG THI THANH HA-180926-12:11:39 KRO8993072#SP#020097041609181211392026KRO8993072.5390.72565.121139
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509181204492026nTsz821167.5387.24003.120449
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509181204092026XYRp818716.5388.18417.120409
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097041509181203242026ftEr816082.5388.13300.120324
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181202402026YVKQ812516.5189.8063.120240
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16112413846.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16112387310.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 6261IBT1cJMHGP56.QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.115713.109872568740.TRUONG THANH TU.970415
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16112324438.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16112216739.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16112176684.Chuyen tien ung ho MS 2026 250 Tuan Tu Quynh Anh.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/09/2026 20.000,00 6261TPBVI2FYQNBH.UHNCHCCCL + Minh Ngoc + 0914469481 T9.20260918.113449.00005843992.NGUYEN THI MINH NGOC.970423
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16111940511.ung ho ms 2006.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0141000733369 NGO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091811271820267qqi229188.5189.39326.112718
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091811263020263G7W636020.5388.34203.112630
18/09/2026 10.000,00 6261IBT1cJMHAKJC.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.112045.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
18/09/2026 300.000,00 6261IBT1iJRSSPY5.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260918.111915.74367739.DO THI THU PHUONG.970432
18/09/2026 300.000,00 6261IBT1iJRSSVYH.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.111825.74367739.DO THI THU PHUONG.970432
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16111507339.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 6261MSCBD26YLY79.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260918.110500.0902198968.DAO MAI HOA.970422
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16111409492.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16111406682.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0241004094117 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 UNG HO 2026 -250-180926-10:56:58 G2Hq617184#SP#020097041609181056582026G2Hq617184.5388.28569.105658
18/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091810462620269RBC496819.5387.58791.104626
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2D5J9WX.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261650363051.20260918.104352.19024992746014.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407
18/09/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-180926-10:37:11 eiXa170221#SP#020097041609181037112026eiXa170221.5389.2066.103711
18/09/2026 200.000,00 6261MSCBD26LNN5C.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.103604.0343908756.LE THANH CONG.970422
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16111037615.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16111015619.ung ho MS 2026.252.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16111003156.ung ho MS 2026.251.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16110983586.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181032172026h360006443.5388.71512.103217
18/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091810315820267egc005271.5388.68930.103158
18/09/2026 400.000,00 TranTrongHai Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban mong giadinh hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem lamviectot#SP#020097042209181029502026MMYE266573.5389.56500.102950
18/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181029392026NuLO433476.5387.54959.102902
18/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181029242026Z1GA999492.5189.53994.102847
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DYL7JY.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261020460790.20260918.101824.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1aJQZHLUA.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.101606.080704070003065.PHAN THANH LONG.970437
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16110709771.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.251#SP#020097048809181011572026c45l930936.5390.52418.101157
18/09/2026 20.000,00 6261IBT1iJR93DBQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.100621.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
18/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209181005052026ACX1334980.5189.12078.100428
18/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181004132026WOTR274236.5390.7246.100337
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16110536527.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16110479818.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16110449179.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180954582026w6t0868159.5389.54548.095458
18/09/2026 150.000,00 6261SHBAP2BRMJZR.ung ho Ms 2026.250 Tuan Tu va quynh anh .20260918.095336.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16110322964.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16110287088.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 3913377136 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16110243467.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 3913377136 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 25.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209180940012026M7EY900041.5390.76178.093924
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091809385520261XH5564047.5388.69901.093855
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1iJR9H8EH.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.093824.0943568877.CHU CONG AN.970432
18/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 250#SP#020097042209180936242026EJ2I915761.5189.58161.093624
18/09/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026-250 hai anh em#SP#020097041509180933302026B8VY229387.5388.43004.093330
18/09/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026- 251 e muong thi thanh Ha#SP#020097041509180931272026hZxv221488.5390.33163.093127
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180930352026g4nr782547.5387.29155.093035
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1iJR9ZDAH.Ung ho Ms 2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.093020.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1k2DYI28J.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261488719211.20260918.092802.19039591065011.VND-TGTT-HUYNH TAN HAU.970407
18/09/2026 26.000,00 MBVCB.16109989937.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091809200020261SYK020476.5388.77613.092000
18/09/2026 200.000,00 6261NBVAF2Y49NIN.ung ho MS 2026.250( Tuan Tu va Quynh Anh).20260918.091851.108190380675.DU THI THANH MAI.970419
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180918262026FDHJ012860.5390.71158.091826
18/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809180911412026tuau718940.5390.41402.091141
18/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509180904472026UA61046609.5389.10535.090448
18/09/2026 100.000,00 6261MCOBQ2M5J568.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.090332.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1k2DYJIVG.Ung ho MS 2026 . 251 be Luong Thi Thanh Ha FT26261305409509.20260918.090018.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
18/09/2026 350.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THUY LINH chuyen ung ho MS 2026. 237 thay Luong Thanh Vi day Lich Su . chucs ban khoe hon#SP#020097040509180854262026IS9E096414.5389.66031.085426
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16109555700.Ung ho Ms 2026.251( Luong thi thanh Ha).CT tu 0071001274828 LE THI TAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha, ma GD 100000182617168#SP#020097044909180850072026uQ0m910041.5390.47496.084929
18/09/2026 50.000,00 6261MCOBQ2M5FZL1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.084924.03101010965538.HOANG VIET.970426
18/09/2026 50.000,00 MBVCB.16109504809.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809180845372026kgcd632555.5387.29426.084537
18/09/2026 18.000,00 MBVCB.16109448831.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1iJR94GX5.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.084105.0984041991.DAO DUC VINH.970432
18/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16109423588.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180839252026GSZY024046.5389.4467.083925
18/09/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970405091808372520261YOC014490.5388.96333.083725
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16109385631.ung ho MS 2026.251 ( em Luong thi Thanh Ha).CT tu 0081000108391 HUYNH BACH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180836212026FUMR009410.5387.91873.083621
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha, ma GD 100000182612790#SP#020097044909180832272026RmaS827637.5389.77480.083227
18/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509180830582026KH6u924920.5189.70596.083058
18/09/2026 20.000,00 MBVCB.16109270218.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509180824462026CN5S054571.5390.48023.082446
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16109102453.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Phan Le Thanh Tra. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422091808162420269N1F210756.5388.16246.081625
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2DP7W19.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261739296088.20260918.081104.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16108986133.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 ung ho Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509180807152026ekRf854451.5389.82277.080715
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16108922247.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16108914969.Ung ho ma so 2026.247.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16108893385.Ung ho Ma so 2016.233.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2100750321160769536.20260918.Remit Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha 2100750321160769536
18/09/2026 15.000,00 6261IBT1aJQZBP4Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,243 (Anh Tran Van Lai) .20260918.074716.0339306897.VU DUC TU.970437
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.251-em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180745272026EYQZ067668.5390.2944.074527
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209180744492026RO3N964064.5390.422.074449
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DP8XQE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261053085940.20260918.074357.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DP8MYN.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261078573907.20260918.074151.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16108563474.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16108552176.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 MBVCB.16108533780.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16108545428.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 10.000,00 MBVCB.16108526373.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209180728402026GCVP448195.5390.46048.072840
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180723252026fl54361283.5388.27625.072325
18/09/2026 200.000,00 6261IBT1fJVVP1F2.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.071006.0986388899.VO TAT THANG.970431
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16108149109.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1iJR99L6F.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260918.065810.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
18/09/2026 150.000,00 6261IBT1k2DUR6L9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261007105946.20260918.064557.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
18/09/2026 90.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091806450220268yyu240201.5189.4232.064502
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16107894494.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#020097040509180643252026TARE092816.5387.98831.064325
18/09/2026 100.000,00 MBVCB.16107888230.Chuyen tien ung ho ms 2026 250 Quynh Anh Tuan Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/09/2026 50.000,00 MS 2026.250 ( ung ho be tuan tu va be quynh anh)#SP#02009704150918063544202690L7605252.5389.79955.063507
18/09/2026 30.000,00 MBVCB.16107810049.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 242 EM NGUYEN KHANH LINH UNG HO LAN 2-180926-06:33:14 r2Is869628#SP#020097041609180633142026r2Is869628.5389.74063.063314
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1k2DU3B7G.NGUYEN HUY HANH chuyen ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26261131507735.20260918.063242.596507999999.NGUYEN HUY HANH.970407
18/09/2026 156.000,00 UH MS 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180606442026SEJH931567.5390.23018.060607
18/09/2026 156.000,00 UH chuong trinh Nang Buoc Den Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180601012026ZOER239577.5390.14491.060101
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16107497819.ung ho MS 2026.250 chau Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 300.000,00 6261IBT1iJR9WW7E.UNG HO MS 2026 248.20260918.052052.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
18/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209180458522026C4VB576435.5387.73210.045852
18/09/2026 200.000,00 MBVCB.16107390820.MS 2026.250-cau mong 2 be Tuan Tu va Quynh Anh vuot qua bao benh- mong gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1iJR2NL74.Ms 2026-250 uh Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.035752.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
18/09/2026 1.000.000,00 6261IBT1iJR2NLWK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.035641.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
18/09/2026 20.000,00 6261IBT1k2DU789L.Ung ho ms 2026.250 FT26261051236940.20260918.022522.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
18/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209180149532026S8Q1456675.5388.11270.014954
18/09/2026 500.000,00 6261IBT1k2DUAVL1.Ung ho MS 2026.250 FT26261248430866.20260918.012707.880019898888.DOAN HANH DUNG.970407
18/09/2026 1.000.000,00 6261IBT1k2DU4EPP.Ung ho MS 2026.250 FT26261177401100.20260918.011337.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
18/09/2026 300.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh. Mong cac con mau khoe va co 1 cuoc doi an yen#SP#020097048809180044102026w8dc079002.5189.74627.004410
18/09/2026 100.000,00 6261IBT1k2DU5R9W.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261084501317.20260918.003943.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509180001552026B9TP078882.5189.37774.000156
18/09/2026 50.000,00 6261IBT1k2DUPW5I.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261170397094.20260918.000102.19029125614018.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172359352026fEYF418483.5389.35485.235936
18/09/2026 300.000,00 MBVCB.16106999900.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1054702690 VU HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/09/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809172341152026oxgw051736.5390.16031.234115
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172337452026ip8o049446.5389.11431.233708
18/09/2026 500.000,00 6260IBT1k2DUIY6F.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261506275236.20260917.233315.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
18/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509172327242026SYTC063019.5389.97538.232724
18/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172303192026rpob019695.5189.59564.230320
18/09/2026 500.000,00 6260BIDVE26XWGAQ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.225220.2221178396.NGUYEN THI NGOC ANH .970418
18/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172250452026xJ1X361854.5189.39493.225046
18/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172246072026JLUE858006.5387.32353.224607
18/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172241362026fhfo999821.5189.28148.224059
19/09/2026 600.000,00 MBVCB.16137815033.DO VIET PHUC, THANH VIET quan2 giup 2026. 248 & 2026.249.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 600.000,00 MBVCB.16137761527.DO THANH VIET, VIET PHUC quan 2 giup 2026.227 & 2026.237 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262VNIB02W22Z9A.Ung ho MS 2026.250.20260919.221225.777786795.LE THI NGOC VAN.970441
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1fJVUY46K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220827.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJRPH3Y3.ZP262620979452 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
19/09/2026 200.000,00 6262ASCB02U5NXKZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-21:39:28 6262ASCB02U5NXKZ.20260919.213928.224922959.BUI BE THAO.970416
19/09/2026 10.000,00 MBVCB.16137265226.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809192129452026ht6t455543.5387.94661.212945
19/09/2026 300.000,00 6262ABBKP2BEMWER.ung ho ms 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.211459.0946711298.LE THANH TAM.970425
19/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Hong Quang ms 2026.252#SP#020097042209192112522026EIFM193860.5189.16938.211253
19/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147657486786.20260919.147657486786-0372500568_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19/09/2026 500.000,00 6262IBT1k2DRSQJ5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264104300023.20260919.202509.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16135945550.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 6262WBVNP2BEY7C5.Ung ho MS2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260919.200715.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509191938532026CCWT096146.5388.87334.193819
19/09/2026 300.000,00 6262SGTTW2YL1CCR.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.193344.060023053201.HUYNH THI NGOC ANH.970403
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16135258650.UNG HO MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209191913122026IUMS262305.5189.26442.191235
19/09/2026 300.000,00 6262ASCB02U5WUY2.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-190926-19:08:22 6262ASCB02U5WUY2.20260919.190822.50952407.TRAN VAN HIEN.970416
19/09/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209191906492026S26I630548.5389.85460.190650
19/09/2026 300.000,00 6262ASCB02U5WM6U.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-19:06:21 6262ASCB02U5WM6U.20260919.190621.50952407.TRAN VAN HIEN.970416
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJRUNLSW.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.185954.226518029.NGO MINH ANH.970432
19/09/2026 200.000,00 6262VNIB02U5UCLZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.185715.093227502.TRAN LY OANH.970441
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16134561380.ung ho ms 2026.252 (em Nguyen hong Quang).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 6262IBT1k2D3NDME.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262926096410.20260919.183340.13320457490015.VND-TGTT-TRAN HAO HUNG.970407
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2D3Z8FD.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262103912933.20260919.181415.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
19/09/2026 300.000,00 6262IBT1iJRU6D13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.180423.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
19/09/2026 30.000,00 gui ms 2026 252#SP#020097042209191754332026WCAW920910.5389.94592.175434
19/09/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191740232026zq0o490822.5388.91728.173945
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2D3DB8X.Ung ho ms 2026.238 FT26262906338433.20260919.173537.19032334560996.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
19/09/2026 50.000,00 MBVCB.16132311482.ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262SGTTW2Y2IQGU.IBFT ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260919.165626.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
19/09/2026 5.000,00 MBVCB.16131862633.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809191631172026qpt9146672.5388.20089.163043
19/09/2026 1.000.000,00 6262VNIB02UPPNVC.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.162541.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
19/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.252 Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191613582026JG0D003366.5189.13967.161321
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DFV9J9.MS 2026.251 FT26262596822304.20260919.161150.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509191611352026VU8Y090594.5189.99972.161135
19/09/2026 5.000,00 6262IBT1k2DFSZ9X.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262841160610.20260919.160744.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/09/2026 5.000,00 6262IBT1k2DFSSLT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262022595700.20260919.160618.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
19/09/2026 200.000,00 6262MSCBD268FC56.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.160517.3006011996.NGUYEN THI MEN.970422
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16131379646.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262WBVNP2BWRJ7S.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.154803.717788.PHAM THI PHUONG.970412
19/09/2026 500.000,00 6262IBT1iJRUQ4FD.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260919.154618.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1iJR8N7VA.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260919.153950.144391101.MAC THI LOAN.970432
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DTXH7Z.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262966321907.20260919.153753.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16131013684.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16131010797.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 2792197571 PHAM NGOC PHI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16131005195.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16130990579.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16130962439.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 30.000,00 MBVCB.16130798711.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1fJV8AXM9.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.151607.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
19/09/2026 60.000,00 MBVCB.16130754619.ung ho MS 2026.252 (em NGUYEN HONG QUANG) con hoi huong ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191509102026ud5i835882.5390.52411.150910
19/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091915051920267XVM072089.5387.30970.150441
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DTGA7W.Ung ho MS 2026.250 - Chuc Tuan Tu va Quynh Anh het benh khoe manh va co tuong lai tuoi sang FT26262173447960.20260919.150139.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
19/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147606382369.20260919.147606382369-0967147929_Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
19/09/2026 5.000,00 6262IBT1k2DTG4WT.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262961712600.20260919.150130.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
19/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147606147069.20260919.147606147069-0967147929_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16130236977.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16130247096.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.252 ( em Nguyen Hong Quang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 190.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209191432062026TN29544472.5388.60004.143206
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209191430512026A3Q3265336.5389.52789.143051
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209191429352026HKOO711646.5387.46808.142935
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16130141907.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209191428222026TIEE316062.5388.41203.142744
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DTMMNL.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262332447176.20260919.142511.19074752323016.HO KINH DOANH DO GIA DUNG.970407
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FAA1AW.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.252.20260919.142010.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191419262026U6VU708457.5189.96653.141927
19/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091914180620266TEY085339.5388.91037.141729
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16129997584.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1023113263 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191406372026TQYV795701.5387.35701.140637
19/09/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 252 Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191358592026DQZE019461.5189.13.135821
19/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147599170471.20260919.147599170471-0854076607_Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191348202026M57C085275.5390.48549.134820
19/09/2026 50.000,00 6262MCOBQ2C2GZVA.Ung ho ms2026.252 nguyen hong quang.20260919.133513.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16129473619.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0891000632448 NGUYEN BUU TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147596626570.20260919.147596626570-0854076607_Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)#SP#020097041509191330162026AB86444369.5390.63392.133016
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FALNJQ.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)...20260919.132949.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16129448298.ung ho MS 2026.252(em nguyen hong quang).CT tu 1979778492 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.252 Em Nhuyen Hong Quang#SP#020097040509191328212026F9YD023109.5189.54579.132821
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FALHJJ.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.132758.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
19/09/2026 10.000,00 6262TPBVI2FALVE2.MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.132447.02935403901.LE THI BE DAO.970423
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#02009704220919132424202690O8359177.5387.36269.132425
19/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422091913232520262NII903368.5389.32244.132248
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DLHFEQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262893780069.20260919.132032.9984866829.TRAN THI BICH NGOC.970407
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488091913140720261sp2500293.5389.86661.131407
19/09/2026 200.000,00 6262ORCOQ2C2E97Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.130542.0903653065.Trinh Tran Minh Tuyen.970448
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DLKURT.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262925069053.20260919.130449.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DLKC8Y.Ung ho MS 2026 252 em Nguyen Hong Quang FT26262347819948.20260919.130350.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DLKJ37.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262306769033.20260919.130341.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
19/09/2026 5.000,00 MBVCB.16129107441.Chuyen tien ung ho.CT tu 1018244200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16129032455.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 6262MSCBD26CRDNZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.125642.0570136235002.LE THI TUYEN.970422
19/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16129005409.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.250( Tuan Tu Va Quynh Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191252552026CGR3354166.5390.79627.125218
19/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091912450220263OAA646103.5189.38416.124503
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16128850433.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16128844855.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026. 252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 150.000,00 6262NBVAF2Y47HH3.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.124016.108132037545.PHAM THANH HAI.970419
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16128817730.Ung ho Ms 2026.252 chau Nguyen Hong Quang.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 150.000,00 6262ASCB02UPJE9Z.UNG HO MS 2026.251 EM LUONG THI THANH HA-190926-12:39:56 6262ASCB02UPJE9Z.20260919.123956.2728797.NGUYEN MINH KHOI.970416
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191237282026Q6G3188062.5389.98038.123651
19/09/2026 5.000.000,00 MBVCB.16128753246.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DLUHJT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26262030200000.20260919.123622.189986223979.NGUYEN HAI ANH.970407
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809191234332026xqzk383408.5390.81383.123401
19/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147589465362.20260919.147589465362-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho em phan le thanh tra
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DL88YV.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262650767179.20260919.123210.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1bJIQZLL9.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.123110.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
19/09/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.230 em dang dinh duong#SP#020097048809191230372026fc0u370243.5390.58804.123037
19/09/2026 300.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191229102026ieyl365409.5390.50740.122910
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DLIVRR.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262652194703.20260919.122857.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DLIC7U.Ung ho MS 2026.251 FT26262044208990.20260919.122829.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
19/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16128579045.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 10.000,00 MBVCB.16128547834.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DLDDPM.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262098171912.20260919.121959.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16128446551.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FQ7SQ4.TRAN ANH TRI chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.121229.00004609280.TRAN ANH TRI.970423
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJR82YKM.Ung ho MS 2026252.20260919.120949.882409198.LA THI MAY.970432
19/09/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147585648198.20260919.147585648198-0782386643_Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19/09/2026 30.000,00 6262ASCB02UPCJCZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-12:06:49 6262ASCB02UPCJCZ.20260919.120649.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
19/09/2026 30.000,00 MBVCB.16128291365.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509191201432026VDLV165305.5189.81808.120106
19/09/2026 20.000,00 MBVCB.16128176822.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DLQLU7.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262058270546.20260919.115914.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DLQZNX.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262044108569.20260919.115907.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191158542026sbif251100.5387.63446.115854
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DLQ4XV.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262839843112.20260919.115833.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16128154155.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.252 (nguyen hong quang).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 20.000,00 MBVCB.16128145785.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.252 em nguyen hong quang#SP#020097042209191155332026AO77422070.5388.43065.115455
19/09/2026 100.000,00 6262SGTTW2Y2FENP.IBFT Ung ho MS 2026.252 - em Nguyen Hong Quang.20260919.115531.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
19/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509191153322026MvBw131834.5189.30156.115332
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16127979055.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1043156503 TRAN THUY PHUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16127978006.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191147402026asys204826.5388.91326.114741
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1iJR8WZTP.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.114717.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16127951235.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DHFMKF.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262397070590.20260919.114423.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
19/09/2026 10.000,00 6262IBT1k2DHL7ZM.ung ho ms 2026.252, em Nguyen Hong Quang, chuc em va gia dinh binh an FT26262924750102.20260919.113953.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
19/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091911392720269N4Y864964.5390.37117.113927
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16127600843.UNG HO MS 2026.252 ( em NGUYEN HONG QUANG).CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16127525128.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191119572026fkrb088939.5189.11605.111957
19/09/2026 50.000,00 MBVCB.16127467569.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DHBJB2.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262669408115.20260919.111116.19033616455016.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUYEN.970407
19/09/2026 50.000,00 6262ORCOQ2C2RNCI.ung ho ms2026.242 Ng Khanh Linh.20260919.110205.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16127013657.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 500.000,00 6262IBT1aJQL3UMG.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104324.000003923342.NGUYEN VO TUONG UYEN.970433
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJRIZD29.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104218.0915142562.NGUYEN CHI GIAO.970432
19/09/2026 500.000,00 6262IBT1iJRIZJBE.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104114.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJRI61DS.LE THI HOA chuyen tien 2026 252 NGUYEN HONG QUANG.20260919.103451.247529918.LE THI HOA.970432
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16126808084.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9338230094 LE THACH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262KLBKP2BU3XUZ.ung ho ms 2026 252 em nguyen hong quang.20260919.103027.28643483.LE THI CAN.970452
19/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#02009704220919102520202674UD583614.5387.88453.102520
19/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191023162026X1RG735288.5389.76771.102317
19/09/2026 200.000,00 6262NBVAF2Y46PSA.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.101803.100013443232.TRUONG TRONG VAN.970419
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DZXX1B.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262870804430.20260919.101705.19028801431014.VND-TGTT-THACH THAI DO QUYEN.970407
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16126486222.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0581000766387 HOANG TRONG KHANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 130.000,00 MBVCB.16126397910.Ung ho MS 2026.251?.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16126312374.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1963875875 HOANG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16126275124.Ung ho MS 2026.251.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16126266579.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147565533684.20260919.147565533684-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026251
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190938152026rv8w680576.5387.41330.093815
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190933082026tgzg660768.5389.15896.093308
19/09/2026 200.000,00 6262SHBAP2BUKLZ8.Ung ho ms 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260919.092437.1013696387.NHU THU VAN.970443
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16125751855.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 1.000.000,00 6262ASCB02U79PS5.UNG HO MS 2026.252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-09:20:22 6262ASCB02U79PS5.20260919.092022.17625727.LE ANH TUAN.970416
19/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880919091829202615w1604536.5390.49188.091829
19/09/2026 100.000,00 TRAN THUC THINH Chuyen tien giup Quang#SP#020097048809190911472026ukwn579529.5189.18853.091147
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091909102320260700549541.5189.14099.091023
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16125518237.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup em Nguyen Hong Quang.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 10.000,00 6262IBT1cJMLWAUT.Ung ho MS 2026.251 (Em Luong Thi Thanh Ha).20260919.090240.109872568740.TRUONG THANH TU.970415
19/09/2026 200.000,00 ung ho MS 2025.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209190900542026N7AV600405.5387.74165.090054
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16125396433.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809190852262026g6dk508631.5389.39892.085227
19/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509190851082026rHOc332635.5189.35134.085030
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1aJQLKE2R.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.084920.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
19/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien MS 2026.252Nguyen Hong Quang#SP#020097040509190849222026QVLV003701.5390.27577.084922
19/09/2026 100.000,00 6262SGTTW2L5P6RW.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.084735.050119470479.HUYNH THI THIEN.970403
19/09/2026 500.000,00 6262IBT1iJRIDS7H.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.084556.1998686.NGUYEN THI THU HANG.970432
19/09/2026 700.000,00 MBVCB.16125212244.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071001610095 TRAN THU HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 5.000,00 MBVCB.16125213168.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026252.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 5.000,00 MBVCB.16125208774.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026249.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2DZQ16H.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262740432395.20260919.084253.19028043040025.VND-TGTT-NGUYEN VAN NAM.970407
19/09/2026 5.000,00 MBVCB.16125204006.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026251.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509190842242026bz2M301890.5388.718.084224
19/09/2026 800.000,00 MBVCB.16125186252.Chuyen tien ung ho.CT tu 1019707935 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 15.000,00 MBVCB.16125132378.2026 .251( Le thi thanh ha).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16125130939.ung ho 2026.252 ( em Nguyen Hong Quang).CT tu 0021000327300 CHU HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1aJQL7KZN.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.083322.019704070021323.TRAN THANH TUYEN.970437
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16125055028.NGUYEN KIM PHUNG chuyen tien ung ho chau Nguyen Hong Quang.CT tu 0601000476579 NGUYEN KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16125055310.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.252 chau nguyen hong quang.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 6262ASCB02U7EYM8.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.252 NGHONGQUANG-190926-08:32:33 6262ASCB02U7EYM8.20260919.083233.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
19/09/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026252 nguyen hong quang#SP#020097048809190830182026j0mz430402.5189.57291.083018
19/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16124993038.TONG TRUNG TIN chuyen tien ung ho em Nguyen Hong Quang ma so 2026.252.CT tu 0021001740169 TONG TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16124991254.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho Nguyen Hong Quang.CT tu 0081001152844 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 400.000,00 MBVCB.16125005359.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16124984714.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 2.000.000,00 6262ASCB02U7WHXF.UNG HO MS 2026 252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-08:26:50 6262ASCB02U7WHXF.20260919.082650.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1k2D6T2NS.ung ho ms 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262688053807.20260919.082341.19027094691016.VND-TGTT-TRAN THI LE HUYEN.970407
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1fJVIZNPB.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.082136.00100002912036.VO THI MINH.970408
19/09/2026 20.000,00 6262IBT1k2D6LM49.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26262179950264.20260919.082045.19032532661013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGOC.970407
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16124880801.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0251002718629 TRAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091908194020261E1U052300.5387.19463.081940
19/09/2026 100.000,00 6262SGTTW2L57UY3.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081937.060708422289.LUU THI NGA.970403
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1iJRICG9Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081803.0984969669.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
19/09/2026 300.000,00 6262IBT1k2D6H5T8.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262756915789.20260919.081801.19034885234014.VND-TGTT-VU HOANG SON.970407
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16124864988.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190814462026wyb2376909.5389.2045.081446
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16124790073.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071005845365 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 200.000,00 6262IBT1aJQLGMHX.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081116.0967688916.NGUYEN XUAN VINH.970437
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16124763010.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16124749603.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 500.000,00 MBVCB.16124754759.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 500.000,00 6262SGTTW2L563KM.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.080445.050906756286.TRAN PHUC.970403
19/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488091908044520260dbm342739.5189.67758.080407
19/09/2026 100.000,00 DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.251 luong thi thanh ha#SP#020097048809190801492026ddyf331311.5388.58413.080149
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FQUIK8.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260919.074918.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FQU9PT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260919.074654.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
19/09/2026 100.000,00 6262TPBVI2FQUVSK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.074513.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
19/09/2026 15.000,00 6262IBT1aJQL415Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,244 (Em Luu Thi Khanh Huyen) .20260919.073058.0339306897.VU DUC TU.970437
19/09/2026 200.000,00 MBVCB.16124019105.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.252-em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509190711082026LXAO032664.5389.227.071108
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16123706201.Chuyen tien ung ho ms 2026 251 Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509190642532026N7ct857774.5388.26758.064253
19/09/2026 100.000,00 6262IBT1k2DENQFY.MS 2026.251 FT26262870067290.20260919.055733.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
19/09/2026 20.000,00 6262IBT1k2DER3HP.Ung ho ms 2026.251 FT26262078178206.20260919.055528.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16123326403.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 300.000,00 MBVCB.16123335752.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.000,00 MBVCB.16123154275.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488091902094020268q5o961309.5389.74396.020940
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DEH8AR.Ung ho MS 2026.248 FT26262354880509.20260919.015229.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
19/09/2026 50.000,00 6262IBT1k2DEZFF2.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262051068621.20260919.013923.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
19/09/2026 50.000,00 6262MSCBD261F5MH.MS 2026249.20260919.010326.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422
19/09/2026 10.000,00 MBVCB.16122962117.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/09/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509190008002026GRSU017585.5390.12986.000800
19/09/2026 20.000,00 ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042209182343472026GQJM855135.5189.90827.234310
19/09/2026 100.000,00 6261ABBKP2BUQR9A.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.234130.0151028666040.TO THI HUYEN.970425
19/09/2026 100.000,00 6261IBT1iJRMBSAC.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.234041.365708592.PHAM THI NGOC THU.970432
19/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509182338162026w1p6658610.5390.86077.233739
19/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182328262026KI66250712.5189.74062.232826
19/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509182319562026SLKN091891.5388.62769.231956
19/09/2026 200.000,00 6261IBT1aJQLVUTJ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260918.231032.000003070586.TRANG VO HOANG KHANH.970433
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091823063720263G6Y910720.5189.42929.230638
19/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182305402026NEIA831666.5388.42035.230540
19/09/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209182305072026N7QX669334.5189.40484.230508
19/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091822582120267HV9073044.5387.30714.225821
19/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182254292026ZH23384225.5388.25331.225430
19/09/2026 200.000,00 6261IBT1k2DEV35D.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261402433201.20260918.224143.19036326634013.NGUYEN MAI PHUONG.970407
20/09/2026 100.000,00 6263ASCB02WQLDC1.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-22:40:25 6263ASCB02WQLDC1.20260920.224025.21349717.LE THI NGOC THAO.970416
20/09/2026 200.000,00 6263VNIB02WQL3FG.Hoang Gia An Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260920.223940.969999266.TRAN THI HONG NHUNG.970441
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VMP3AF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264056014189.20260920.223907.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1d1BK5NKM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223906.97042292Q58c136000000000973202.MBBANK IBFT.970422
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153670906.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263MSCBD26WQ8Q3.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223706.9888188888.LE THI HUYEN.970422
20/09/2026 50.000,00 6263ORCOQ2CL5QZC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223438.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704220920223414202640WZ374905.5189.83806.223415
20/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202233442026AuMG966543.5390.83108.223344
20/09/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147825291691.20260920.147825291691-0377787825_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 100.000,00 6263SGTTW2YQ83SD.IBFT Ung ho ms 2026.253 hoang van thach.20260920.223307.040032718924.HO THI THANH THUY.970403
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202233012026l3er478370.5388.81049.223301
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202230082026PQ80027602.5189.73955.222930
20/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202229482026zyuu473195.5389.72862.222948
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VM8N9P.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264295087846.20260920.222937.19031992402011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUYEN.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153610995.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000624177 ROAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202229242026m7ra472575.5390.73045.222924
20/09/2026 50.000,00 Ms 2026.253#SP#0200970422092022281420261UEV876640.5189.69797.222814
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202226492026yx8a468196.5387.67051.222615
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach#SP#020097048809202224592026aiuu465059.5390.61881.222500
20/09/2026 300.000,00 6263IBT1k2VMIKDI.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264201059933.20260920.222334.636355.NGO NGOC BICH.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VMIY83.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.251 BE LUONG THI THANH HA FT26264490072181.20260920.222241.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VMIIY5.MS 2026.253 ong hoang van thach FT26264254915365.20260920.222210.19030195704993.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH CHI.970407
20/09/2026 15.000,00 MBVCB.16153550777.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1aJQX89PY.ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach.20260920.222057.003001060002358.LE THANH AN .970409
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16153548149.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153533459.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0351000803956 NGUYEN THI HOAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202217362026evw2451520.5390.42663.221736
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16153516017.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202215362026tmb5447619.5389.36939.221536
20/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202214022026E5W8878879.5389.34082.221402
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16153466828.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0961000023460 PHAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202210362026uev3437529.5387.24469.221036
20/09/2026 300.000,00 6263VNIB02WY5EH8.Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach.20260920.220946.562973.BUI THI DIEM TRINH.970441
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026. 253 Ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092022085420264j7x434004.5388.19120.220854
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VMSZ1S.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264100099833.20260920.220717.19027789239998.VND-TGTT-DUONG THU HA.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153412614.ung ho ms2026.253.CT tu 1014173470 HA THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 ung ho pham mai lien, xa bac ly, ninh binh#SP#020097048809202206052026urgf427844.5389.11059.220605
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153417659.ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.CT tu 9962111295 VUONG QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 60.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202204002026Rk5w910186.5388.3559.220400
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16153398339.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0051000237270 HA TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2VM9AKP.Ung ho MS 2026.253 FT26264056649610.20260920.220252.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1k2VM92UD.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264769697258.20260920.220118.19035940117010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
20/09/2026 15.000,00 MBVCB.16153363042.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 20.000,00 gui ms 2026 253#SP#020097042209202159382026R2Q0266791.5390.90580.215900
20/09/2026 100.000,00 6263VNIB02WYP6DC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.215826.005704060370201.DUONG THI THANH MAI.970441
20/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147821717001.20260920.147821717001-0385539714_Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202157062026ODIY366178.5389.81911.215628
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16153313663.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0021000259121 TRAN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 ung ho bac Hoang Van Thach Nghe An#SP#020097042209202154082026PIII691158.5390.73255.215409
20/09/2026 1.000.000,00 6263IBT1k2VMCCL3.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264180614406.20260920.215357.7935260112.DINH THI MINH PHUONG.970407
20/09/2026 200.000,00 6263TPBVI2F1GK51.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.215256.00250022001.PHAM THI HANG NGA.970423
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153285429.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0181003616396 LE TRAN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 253 hoang van thach#SP#020097040509202150092026Z5P7041628.5390.59154.215009
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16153251565.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0801000268268 NGHIEM QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 150.000,00 6263IBT1k2VMJRTS.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264303127915.20260920.214952.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
20/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147820863943.20260920.147820863943-0902559591_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704050920214842202648C9037548.5389.54197.214842
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2VMJ43H.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264177009200.20260920.214827.19033995824015.VND-TGTT-PHAN HA NGAN TRANG.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VMJ5Z1.Ung ho 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264400203301.20260920.214814.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
20/09/2026 161.233,00 6263TPBVI2F1GFSF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.214552.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423
20/09/2026 10.000,00 MBVCB.16153190361.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202143182026FHSP636011.5189.34818.214318
20/09/2026 277.000,00 6263TPBVI2F1GAW5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.214157.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202139452026jfw3363499.5388.21000.213945
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202138012026c3n6358812.5389.16163.213802
20/09/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202137442026d7ej357993.5390.14627.213706
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2VVNCK1.Ung ho MS 2026.253 FT26264150308172.20260920.213703.19032629685014.VND-TGTT-PHAM TUAN MINH.970407
20/09/2026 100.000,00 6263TPBVI2F1ENLM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.213645.05473875001.VU THI THU.970423
20/09/2026 50.000,00 ung ho ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202135232026P9PI811768.5390.4599.213524
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VVRYD7.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264400149103.20260920.213453.19030913494013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH THU.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16153077293.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 700.000,00 TRAN THI PHUONG chuyen tien#SP#020097042209202131522026S4TP790783.5387.90964.213153
20/09/2026 200.000,00 6263NBVAF2YU1CIF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.212608.100008200119.VO THI THUONG LAN.970419
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16152947224.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1068103891 BUI HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16152931064.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 1.000.000,00 6263BIDVE2664SDK.Cong ty cp tap doan NV Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.212214.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VVLB71.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264060050347.20260920.212002.19022649560018.VND-TGTT-TRAN THI BACH TRA.970407
20/09/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Hoang Van Thach ms 2026.253#SP#020097042209202119422026C2XA885011.5390.39633.211943
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202119262026jxbb303904.5389.38856.211926
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16152884983.ung ho MS 2026.253 ( Ong Hoang Van Thach).CT tu 0071003050826 DUONG THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202118362026V1TM815977.5189.35459.211836
20/09/2026 15.000,00 MBVCB.16152849344.BUI THI THANH THUY uh chuong trinh Nang buoc den truong - em Pham Hoang Nhu Quynh.CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202116462026S1LM780436.5387.27078.211646
20/09/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.253 ong Hoan Van Thach#SP#020097048809202115392026yz3q291466.5388.21926.211539
20/09/2026 500.000,00 6263ASCB02WYNCAG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-21:13:44 6263ASCB02WYNCAG.20260920.211344.25066547.BUI THI NGOC ANH.970416
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16152758942.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 30.000,00 6263ASCB02WYHMQK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-21:05:09 6263ASCB02WYHMQK.20260920.210509.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16152683128.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9983027788 MAI SY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263ASCB02WYDPT4.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-20:59:29 6263ASCB02WYDPT4.20260920.205929.152058529.DO THI ANH THU.970416
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16152553502.DANG THI THAI BINH chuyen tien ung ho ong hoang van thach.CT tu 1042968943 DANG THI THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 30.000,00 6263IBT1k2VV4G6C.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264968116818.20260920.205525.271119926666.VU TUNG LAM.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16152477050.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202047032026ixjn676043.5389.82534.204703
20/09/2026 70.000,00 6263IBT1k2VVYP1D.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264307833999.20260920.204643.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
20/09/2026 200.000,00 6263TPBVI2F14WNW.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260920.203734.00302262502.LE THI UNG.970423
20/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202037002026QZOW063687.5387.30277.203700
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16152164801.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16152132215.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)#SP#020097041509202027102026ODNN598713.5390.76939.202710
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202017032026DC1I069096.5389.19863.201629
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VVJTRZ.Ung ho MS 2026.253 - ong Hoang Van Thach FT26264334049843.20260920.201452.9988887127.LE THANH NGAN.970407
20/09/2026 300.000,00 6263MSCBD26UJT4C.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.200918.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VDR3N8.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264802522690.20260920.200504.19033911479016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
20/09/2026 50.000,00 6263TPBVI2F1ZYIA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.195720.04329795401.NGUYEN THI HANG.970423
20/09/2026 50.000,00 6263NAMAP2BKFNGC.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.195513.0901009883.TRAN MINH DUC.970428
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach#SP#0200970405092019540120262U04051643.5388.84749.195402
20/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147803922042.20260920.147803922042-0765239103_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147803815466.20260920.147803815466-0798047104_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16151347369.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263SGTTW2YQL47F.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.194247.060938026191.TRAN THI THUY HANG.970403
20/09/2026 2.600.000,00 6263IBT1bJIW1J44.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Thach MS 2026 - 253 . Chuc em som hoi phuc.20260920.194003.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16151162656.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16151134594.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16150989319.Ung ho MS2026.253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9329520805 BUI XUAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263TPBVI2F1FP17.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.192257.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16150926943.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201918432026283S066444.5189.69648.191843
20/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201918012026lAij302571.5388.65463.191801
20/09/2026 500.000,00 6263ASCB02WYWU9S.TRINH THI THANH HUYEN 2026.253 HOANG VAN THACH-200926-19:17:24 6263ASCB02WYWU9S.20260920.191724.1348086.TRINH THI THANH HUYEN.970416
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16150766457.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0461003824252 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263TPBVI2F18TE9.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.185828.10000548425.NGUYEN THI DUNG.970423
20/09/2026 50.000,00 6263YOLOP2BK1MQ5.Ung ho MS 2026253.20260920.185638.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
20/09/2026 30.000,00 6263ORCOQ2CLHPWP.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.185603.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
20/09/2026 30.000,00 6263ORCOQ2CLH6P9.TRAN BAO LONG Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260920.185417.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
20/09/2026 300.000,00 6263ASCB02WYR6EB.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-18:54:01 6263ASCB02WYR6EB.20260920.185401.88649369.LE THI THANH THAO.970416
20/09/2026 30.000,00 6263ORCOQ2CLHHQY.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.185034.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
20/09/2026 30.000,00 6263ORCOQ2CLHX6Z.NGUYEN TRAN SON ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260920.184832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16150312742.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.252.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16150280574.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.251 luog thi thanh ha.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 150.000,00 MBVCB.16150278880.Ung ho MS 2026.253(ong Hiang Van Thach).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16150264285.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.247.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201843202026c42a665821.5387.42399.184320
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16150206059.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.253 Hoang Van Thach.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2VS3NDK.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264308533170.20260920.183914.386668888.NGUYEN TIEN THINH.970407
20/09/2026 20.000,00 MBVCB.16150074429.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 6263MCOBQ2CLHCNN.Ung ho ms2026.253 hoang van thach.20260920.183517.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
20/09/2026 50.000,00 LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.253 Ong hoang van thach#SP#0200970422092018323420264L12422168.5387.68762.183157
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16149982693.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 10.000,00 6263IBT1k2VSH2Q2.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264107529128.20260920.182841.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
20/09/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.253#SP#020097042209201822392026HCCI817470.5390.3763.182239
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16149816659.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16149782422.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16149782479.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VSK56S.Nem-Ung ho MS 2026.253 - Ong Hoang Van Thach FT26264841654063.20260920.182030.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201820272026KYAM030055.5389.89912.182027
20/09/2026 1.000.000,00 6263IBT1k2VS7DTF.UNG HO MS 2026.253 HOANG VAN THACH FT26264054490353.20260920.181748.236619792366.VO QUOC DUY.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1iJR4CKIV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.180925.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
20/09/2026 20.000,00 MBVCB.16149476790.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704880920180439202636aq473631.5389.84607.180439
20/09/2026 10.000,00 6263SGTTW2YYIL5F.IBFT NGUYEN THI TRUC LINH chuyen tien.20260920.180026.0901345713.NGUYEN THI TRUC LINH.970403
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1aJQ3TVD3.ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.20260920.175950.3332368888.VU THI LINH HANG.970440
20/09/2026 50.000,00 IB_426156843_1789900929923370460411_null_20260920_none
20/09/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201748202026EIFP177768.5389.71956.174821
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach, ma GD 100000183220409#SP#020097044909201743422026Pq5N543495.5388.40710.174342
20/09/2026 200.000,00 6263SGTTW2YYHSNH.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.174324.050077218294.DANG THANH MAI.970403
20/09/2026 20.000,00 6263IBT1iJRBN86N.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.174049.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
20/09/2026 10.000,00 MBVCB.16148926702.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201737282026wDEa709925.5389.96324.173728
20/09/2026 100.000,00 6263MSCBD264T8NE.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.173534.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach#SP#020097048809201734202026knvk310897.5389.74713.173342
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VSQDSQ.Ung ho MS 2026.253 anh Hoang Van Trach FT26264424735212.20260920.173404.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16148792490.UNG HO MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263TPBVI2F1QE8X.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.253.20260920.173212.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
20/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201729292026NHsG667772.5387.40757.172929
20/09/2026 100.000,00 6263SGTTW2YY3UW7.IBFT Ung ho MS 2026.253 - ong Hoang Van Thach.20260920.172758.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201727322026rvk0273768.5390.28275.172732
20/09/2026 30.000,00 6263IBT1k2V9F8CU.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264387513071.20260920.172402.19074319303019.VND-TGTT-PHAM NGUYEN NGOC DEP.970407
20/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201722222026CQH1046834.5389.92539.172222
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2V9TIMQ.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264550726307.20260920.172153.19036828328013.VND-TGTT-HOANG CONG TA.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2V9TIMC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264373000649.20260920.172153.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16148525476.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2V9ZI4G.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264107645398.20260920.171530.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1iJRBTZGK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.171525.63931977.NGUYEN THI HOANG DIEP.970432
20/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970422092017143420269A3W241492.5390.39974.171435
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2V96ZLI.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264409533039.20260920.171416.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201713172026q59j197956.5387.31833.171239
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2V96256.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264598108160.20260920.171304.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
20/09/2026 200.000,00 6263ASCB02WYQ4EQ.MS 2026.253-200926-17:12:18 6263ASCB02WYQ4EQ.20260920.171218.21515507.NGO THI THANH THUY.970416
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16148353535.MS 2026.253-mong gd chu Hoang Van Thach vuot qua kho khan va chu mau chong hoi phuc suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201710112026PJCJ567261.5189.11409.171011
20/09/2026 2.000.000,00 MBVCB.16148323089.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 6263ORCOQ2CLX5BT.LOC UNG HO MS 2026.253 HOANGVANTHACH.20260920.170656.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16148262104.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201701492026uj69138726.5390.55789.170149
20/09/2026 12.444,00 6263IBT1cJML6K26.ung ho tu thien.20260920.165336.101006298944.THAI THI MY LIEN.970415
20/09/2026 300.000,00 6263IBT1iJRB7WKZ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260920.163039.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
20/09/2026 300.000,00 6263ASCB02WLPFS6.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-16:26:36 6263ASCB02WLPFS6.20260920.162636.932699668.PHAM AI LY.970416
20/09/2026 50.000,00 6263VNIB02WL7322.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260920.161933.025032005.BUI THI THU TRANG.970441
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16147373861.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201615392026rhr7918487.5189.61949.161539
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201612242026GQ36445860.5387.43417.161224
20/09/2026 200.000,00 6263SGTTW2YYGTXT.IBFT NGUYEN XUAN TUYEN chuyen tien gui Hoang Van Thach.20260920.160637.030023706667.NGUYEN XUAN TUYEN.970403
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16147149162.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16147140707.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880920154512202695n8793426.5189.88067.154512
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1k2V2GEY5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264087566017.20260920.154109.19031626269013.VND-TGTT-NGUYEN XUAN ANH.970407
20/09/2026 18.000,00 6263ASCB02WLDCNF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-200926-15:34:55 6263ASCB02WLDCNF.20260920.153456.48657297.LAI THI TRA MY.970416
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1iJRB8JD9.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260920.153132.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
20/09/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201531262026PThX130400.5390.13307.153126
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1iJRBI6SV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.152859.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN QUOC HUAN chuyen tien ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201513392026MO0J002758.5390.19889.151339
20/09/2026 20.000,00 6263IBT1k2V2MRHG.QGNCHCCCL FT26264523905405.20260920.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16146306944.NGO VAN TRUONG chuyen tien ung ho anh Hoang Van Thach MS 2026.253.CT tu 0351000687807 NGO VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16146206862.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1023464175 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201449202026orjc595655.5388.96779.144920
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16146062960.Ung Ho MS 2026.253.CT tu 0021000718506 DUONG NGOC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2V21D7Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264069801603.20260920.144726.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
20/09/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704150920144226202621WA863545.5388.64016.144152
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1fJVP4RPV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.144120.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
20/09/2026 300.000,00 6263IBT1aJQ3UJ9J.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.143841.0967688916.NGUYEN XUAN VINH.970437
20/09/2026 30.000,00 MBVCB.16145865924.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 2.000,00 6263IBT1fJVP41R5.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260920.142704.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16145537550.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970405092013530120262PLT081857.5390.27519.135223
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2VCGX44.ung ho MS 2026.253 o hoang van thach FT26264010610188.20260920.135039.19032611081881.VND-TGTT-HOANG MANH TOAN.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16145273204.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000083604 LE THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201340422026A5S9041920.5189.71632.134004
20/09/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.253#SP#020097048809201340062026dkma394400.5189.68899.134006
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201338262026to6f390088.5389.62287.133826
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16145129648.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 6263ASCB02WLZ7DG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-13:29:02 6263ASCB02WLZ7DG.20260920.132902.16979621.HOANG PHUONG ANH.970416
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1aJQ3VCPY.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.253 ( Hoang van Thach) .20260920.132605.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
20/09/2026 1.000.000,00 6263IBT1iJR5FNGD.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260920.131253.0937629299.LE QUYNH HOA.970432
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201300442026e0n3288515.5189.90179.130044
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16144591009.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0411001085902 LE PHAM BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 6263ASCB02WLTYBB.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:42:49 6263ASCB02WLTYBB.20260920.124249.49972397.TRAN HUU SANG.970416
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16144469266.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201231002026Y9D6015683.5390.42927.123022
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16144331669.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263ABBKP2BGF1EY.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.122652.0451006660004.VU THE MY.970425
20/09/2026 200.000,00 6263ASCB02WL89SR.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-12:16:39 6263ASCB02WL89SR.20260920.121639.21284677.TRAN NGOC DUNG.970416
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1k2V16KCD.Giup ma so 2026.253 FT26264972444682.20260920.120952.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16144018565.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028445398 TRAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 253 Ong HOANG VAN THACH#SP#0200970405092012035020261HJW006381.5189.94486.120350
20/09/2026 1.000.000,00 6263IBT1k2V1AJ1B.chuyen ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thanh FT26264893483493.20260920.115405.11421455589018.VNDA-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201152462026BNEE057537.5390.31351.115208
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16143699867.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 1.000.000,00 MBVCB.16143609998.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1936668496 TRAN TUNG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16143563584.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0971000017318 TRINH DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 1.000.000,00 6263IBT1k2V1ISQ3.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264591136925.20260920.113239.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
20/09/2026 5.000,00 6263IBT1k2V1S34J.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264716891300.20260920.112356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16143319934.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071000703210 HONG NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16143294250.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1025762944 TU CHAU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16143263144.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0491001539900 HOANG NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040509201116132026SQPP079627.5389.16998.111535
20/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201112442026yYdr210524.5388.97187.111244
20/09/2026 50.000,00 DO VAN LANG ung ho MS 2026.253Hoang Van Thach#SP#020097042209201110452026LUR7401979.5388.84831.111046
20/09/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201109092026s0y2893401.5388.75121.110909
20/09/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH#SP#020097040509201108242026X945038861.5387.69797.110824
20/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201105002026ZXY3200518.5387.51030.110501
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VJXK8Y.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264613350416.20260920.105734.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16142904757.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0011004404867 NGUYEN VU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16142897322.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16142676162.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)#SP#020097041509201039242026HsEE972796.5387.1667.103846
20/09/2026 100.000,00 6263VNIB02WL2JP9.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260920.103808.362578533.TRAN THI LIEU.970441
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16142527797.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 30.000,00 6263IBT1cJMLAAM2.QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.103048.101003194274.LE NGO NGOC THU.970415
20/09/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201029392026OIHV932176.5189.44799.102939
20/09/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147724771300.20260920.147724771300-0961282794_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20/09/2026 150.000,00 6263IBT1k2VJ5I2C.Ung ho Ms 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264960765162.20260920.101901.19835440498022.VND--BUI THI MY PHUNG.970407
20/09/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201015442026FAKY554616.5387.64438.101551
20/09/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201010282026P1LK275585.5389.35060.101028
20/09/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.253.Hoang Van Thach#SP#020097040509201010102026K2N6008716.5390.33045.100936
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16142012162.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209200959512026862V688682.5387.73725.095952
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VJSYVI.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho Ma So 2026.253 Ong Hoang Van Thach o Tinh Nghe An FT26264893045084.20260920.095720.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
20/09/2026 100.000,00 HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach.#SP#020097042209200953372026BTYS420810.5390.40558.095337
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VJ23DK.DT ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong. FT26264612407303.20260920.095331.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VJ2PSK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264956513628.20260920.095221.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VJ2MH3.DT ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26264513637527.20260920.095206.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
20/09/2026 300.000,00 6263IBT1aJQFTRZ5.TRAN THANH XUAN chuyen tienung ho MS2026253Hoang van thach.20260920.095115.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1bJIQRAF9. Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.094939.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
20/09/2026 300.000,00 6263IBT1aJQFTA3E.Ung ho MS2026.253(Hoang Van Thach).20260920.094636.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437
20/09/2026 500.000,00 VUONG THI THO unghoMS2026-253 ong HoangvanThach#SP#020097041509200944482026savI733597.5390.91730.094448
20/09/2026 200.000,00 6263SGTTW2YL613F.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.094302.020072038968.DO VAN CHUNG.970403
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1iJRYNWJ8.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.093848.290526837.VAN CONG SON.970432
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VWRTVV.DT ung ho MS 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh FT26264047247405.20260920.093616.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.253#SP#0200970488092009340420263og7469146.5389.35704.093327
20/09/2026 1.000.000,00 6263ASCB02W2DNJA.UNG HO MS 2026 253 ONG HOANG VAN THACH-200926-09:33:42 6263ASCB02W2DNJA.20260920.093342.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1iJRYXF9I.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.093113.836804041991.DAO DUC VINH.970432
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VW3AU2.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264056640008.20260920.093041.19050017432018.VND-TGTT-HOANG VAN TAM.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VW32I9.DT ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26264800018004.20260920.092938.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16141279813.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16141269084.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VWHU3Y.DT ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264522692483.20260920.092015.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16141176251.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0041000197065 DANG THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1bJIQRMZW.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.091601.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
20/09/2026 200.000,00 6263ASCB02W23Y4X.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-09:06:22 6263ASCB02W23Y4X.20260920.090622.917786168.DANG ANH HUNG.970416
20/09/2026 300.000,00 NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026253 ong hoang van thach#SP#020097042209200901262026271X932384.5389.79088.090049
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1k2VWBE38.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264489132718.20260920.085759.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407
20/09/2026 100.000,00 6263SHBAP2BEDB3H.ung ho ms 2026 253 ong hoang van chach.20260920.085759.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
20/09/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809200852362026j3ds287361.5390.40407.085236
20/09/2026 50.000,00 6263IBT1aJQF693H.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.085012.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
20/09/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200850112026PQMP017290.5387.29962.085012
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809200847292026ecot265802.5388.19336.084729
20/09/2026 100.000,00 ms2026 253 hoang van thach#SP#020097044909200845172026Ck81868836.5387.9691.084517
20/09/2026 200.000,00 Ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach#SP#020097048809200844562026azdh255154.5387.7967.084456
20/09/2026 150.000,00 MBVCB.16140623929.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0181003488068 VO TOAN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200841012026WVW8062364.5388.91861.084023
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1fJVUF28B.ung ho ms 2026.253 o Hoang Van thach.20260920.083806.200010101002076.HOANG THI THANH HIEN.970431
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2VWMULP.NGUYEN VAN DUNG chuyen ung ho gd anh hoang van Thach nghe An FT26264305651795.20260920.083801.10521553463015.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUNG.970407
20/09/2026 500.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809200836172026oln0219575.5388.72448.083617
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1k2VWVY2G.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264904637890.20260920.083515.3333339979.BUI THI BICH PHUONG.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VWDR5Z.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264300325575.20260920.083350.19036042000014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAN.970407
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704220920082915202601TI534901.5189.45436.082916
20/09/2026 200.000,00 6263ASCB02W2GFB8.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.253 HOANG VAN THACH-200926-08:26:20 6263ASCB02W2GFB8.20260920.082621.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16140331886.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0481000135913 LY VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16140329988.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0281000605535 TRAN DO LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 NGUYEN THI BICH PHUONG Chuyen tienNoi dung Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN. MONG CO SOM BINH PHUC#SP#020097048809200823262026v8p6168047.5388.22716.082326
20/09/2026 5.000.000,00 6263ORCOQ2CLMUXX.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.082230.58658668.LUONG NGUYEN MINH DANG.970448
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16140267493.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0281000701634 LUONG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16140255152.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 6263IBT1k2VW1ZQH.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264067001567.20260920.081818.2286888.Tran Thuy Nhung.970407
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209200816462026PH2D105790.5389.98317.081647
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16140093537.ung ho MS 2026.254.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16140091362.ung ho MS 2026.253.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 400.000,00 MBVCB.16139931929.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 15.000,00 6263IBT1aJQFARNR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,245 (Ong Nguyen Cong Tuan).20260920.074727.0339306897.VU DUC TU.970437
20/09/2026 68.000,00 UH MS 2026.253 ong Hoang Van Thach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209200741202026D3Z2173633.5388.79086.074121
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809200737482026gwbx002357.5390.67813.073710
20/09/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488092007355320266uup996011.5189.62448.073553
20/09/2026 68.000,00 UH MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209200726102026H4JY996603.5387.33420.072610
20/09/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.253-ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200722392026DN51046320.5387.23296.072239
20/09/2026 15.678,00 MBVCB.16139414347.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 250.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 20.143,00 MBVCB.16139396052.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026. 241.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 25.068,00 MBVCB.16139387084.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.242.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16139253209.LE KONG SON chuyen tien cho em nguyen hong quang ms2026-252.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16139225621.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16138995200.Chuyen tien ung ho ms 2026 252 Nguyen Hong Quang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/09/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#02009704880920060036202655k2786913.5189.67004.060036
20/09/2026 30.000,00 MBVCB.16138843226.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 MBVCB.16138741110.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16138740931.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 100.000,00 6263ORCOQ2CLAZD3.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.035545.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
20/09/2026 10.000,00 6263IBT1k2VQCVKT.ung ho NCHCCCL FT26264411997401.20260920.030507.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2VQWYCJ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264029235676.20260920.015049.19033659495011.VND-TGTT-VO THI BICH LIEN.970407
20/09/2026 50.000,00 MBVCB.16138574101.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0971000016419 PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2DNNJML.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264228950733.20260920.010812.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2DNFEY1.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264903007971.20260920.002411.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2DNF7VP.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264590484897.20260920.002331.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 200.000,00 6263IBT1k2DNFATR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264927780156.20260920.002306.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2DNF42V.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26264590480504.20260920.002233.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2DNFPHS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26264613395804.20260920.002133.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 100.000,00 6263IBT1k2DNFVDV.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26264119531880.20260920.001953.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
20/09/2026 300.000,00 6262IBT1k2DNHPBA.Ung ho MS 2026.251 be Luong Thi Thanh Ha FT26264062603144.20260919.235324.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
20/09/2026 300.000,00 6262IBT1k2DNZICJ.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26264956697035.20260919.234406.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
20/09/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809192335412026w7s4672511.5387.98528.233542
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16138208010.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488091923253320260uo2663149.5388.85287.232456
20/09/2026 1.100.000,00 6262IBT1iJRPNW2M.Ung ho NCHCCCL Phong Tong Hop 0399547689.20260919.230943.0399547689.HA THI THANH HOA.970432
20/09/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509192308032026DEJ8058511.5387.58806.230803
20/09/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)#SP#0200970415091923064720263q3I754374.5390.56683.230647
20/09/2026 200.000,00 MBVCB.16138059168.htvp em Nguyen Hong Quang.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 20.000,00 MBVCB.16138049462.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 6262ORCOQ2CLYB6Z.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.225334.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
20/09/2026 600.000,00 MBVCB.16137977317.DO THANH VIET, Be Ti, Ti Do giup 2026.226 ,2026. 242 , 2026.247.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 500.000,00 MBVCB.16137922237.MAI HUONG, VIET PHUC quan 2 giup 2026. 234 & 2026.251 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/09/2026 300.000,00 MBVCB.16137873759.VIEN DAI , Thanh Viet quan 2 giup 2026. 250.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-09-2026 01:36:47 100.000,00 126D609106QM3FY8 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254788872775; thoi gian GD:10/09/2026 23:56:13
11-09-2026 01:39:53 20.000,00 Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong); thoi gian GD:11/09/2026 00:02:31
11-09-2026 01:41:24 500.000,00 CT DEN:320T2690HM4AA39K Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai; thoi gian GD:11/09/2026 00:05:33
11-09-2026 01:59:07 1.000.000,00 320D60911DL451ZY TONG THI KIM PHUONG UNG HO CO GIAO H THI HIEN-110926-00:54:51 6254ASCB02UMUJVK; thoi gian GD:11/09/2026 00:54:51
11-09-2026 02:03:49 1.000.000,00 320D60911TZC7NWK TRAN QUOC KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai); thoi gian GD:11/09/2026 01:13:15
11-09-2026 03:53:03 20.000,00 CT DEN:320T2690HVYR63Z0 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 04:40:46 100.000,00 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
11-09-2026 05:01:55 300.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 05:45:57 1.000.000,00 320D60911EZNJQT4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 05:52:05 200.000,00 CT DEN:320T2690J0KX58V8 MBVCB.15993520557.575270.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0271000028878 PHAN DUC KY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-09-2026 06:08:21 200.000,00 CT DEN:320T2690J17DLRJU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 06:11:33 200.000,00 CT DEN:320T2690J1BM6408 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 06:29:45 50.000,00 CT DEN:320T2690J21NBQTB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 06:37:05 100.000,00 CT DEN:320T2690J2BC3M73 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 06:54:13 200.000,00 CT DEN:320T2690J2ZZ6YQG LE TRONG LOC chuyen tien . ung ho MS2026.243 anh  tran van lai
11-09-2026 07:13:56 100.000,00 320D60911YS22Y0Q Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 07:22:33 200.000,00 320D609119DKPUJJ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 07:27:11 150.000,00 320D60911VNXP942 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 07:27:52 150.000,00 320D60911JAPHSP6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
11-09-2026 07:27:55 500.000,00 320D60911STFRBZE Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
11-09-2026 07:34:22 5.140.000,00 320D60911CL9PWLL Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
11-09-2026 07:36:47 50.000,00 320D60911RRATV64 Ung ho MS 2026.241
11-09-2026 07:53:47 300.000,00 CT DEN:320T2690GHD0UL9B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 07:59:34 50.000,00 Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
11-09-2026 08:03:31 1.000.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien urng ho em tran van lai MS 2026243
11-09-2026 08:09:23 200.000,00 CT DEN:320T2690GHZM819E MBVCB.15995232995.815273.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-09-2026 08:14:26 100.000,00 Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)
11-09-2026 08:17:48 100.000,00 CT DEN:320T2690GJARMXUA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 08:22:41 100.000,00 PHAN THI THUY chuyen tien ung ho ms 2026.238hoang thi hien
11-09-2026 08:33:09 200.000,00 126D609117TYJAHR Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-09-2026 08:33:22 100.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)
11-09-2026 08:35:23 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
11-09-2026 08:36:56 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11-09-2026 08:38:44 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)
11-09-2026 08:43:07 500.000,00 320D60911FTN57XG Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-08:43:06 6254ASCB02UM75AT
11-09-2026 08:44:03 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 08:54:35 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 08:57:50 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 08:59:18 200.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 09:12:57 200.000,00 CT DEN:320T2690GLFKLKVE TRA THANH TUYEN voi nguyen thi ngoc  giau ung ho MS 2026.242 em nguyen khanh linh
11-09-2026 09:17:15 500.000,00 CT DEN:320T2690GLM934PM MBVCB.15996248283.525703.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0441000657338 VU THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-09-2026 09:25:09 100.000,00 CT DEN:320T2690GLXP7V3X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11-09-2026 09:27:13 50.000,00 CT DEN:320T2690GM0DZL1N Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 09:31:08 200.000,00 CT DEN:320T2690GM5L7ALN Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
11-09-2026 09:42:07 50.000,00 ung ho ms 2026.242 em nguyen khanh linh
11-09-2026 09:50:28 1.000.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 09:51:28 300.000,00 320D60911TXVU3MZ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 09:56:38 50.000,00 CT DEN:320T2690GN59553X Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 09:57:04 50.000,00 CT DEN:320T2690GN5UPJBZ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 09:57:31 50.000,00 CT DEN:320T2690GN6EP83F Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
11-09-2026 10:00:51 100.000,00 320D60911B28LEY3 NGUYEN THI XUAN chuyen tien. ung ho co giao hoang thi hien
11-09-2026 10:01:42 333.000,00 CT DEN:320T2690GNBYRQDT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 10:07:42 200.000,00 chuyen tien ung ho MS 2026.238( giup co giao Hoang Thi Hien )
11-09-2026 10:09:48 1.000.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 10:11:43 300.000,00 126D60911S00R3L3 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-09-2026 10:12:41 200.000,00 320D60911UM8WK2R Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-10:12:41 6254ASCB02UCB7DA
11-09-2026 10:13:33 200.000,00 CT DEN:320T2690GNTL75JJ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 10:21:46 300.000,00 320D60911ECRMLNK Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26254748374996
11-09-2026 10:27:21 10.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 10:27:57 200.000,00 ung ho MS 2026.236( em Nguyen Minh Hieu)
11-09-2026 10:32:33 200.000,00 126D60911X7BLTAV Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254080056624
11-09-2026 10:45:39 300.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 10:51:54 500.000,00 320D6091161ES3XW Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 10:53:20 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 10:53:33 100.000,00 320D60911P66B7VG ms2026242 ung ho em nguyen khanh linh
11-09-2026 10:55:39 500.000,00 320D60911F9XAMVB C Kinh Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien -  Bao Viet Nam. net
11-09-2026 10:58:18 100.000,00 320D60911Z627N1P NGUYEN TUAN DUNG ung ho ms 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26254870963205
11-09-2026 11:00:24 50.000,00 Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 11:02:48 200.000,00 CT DEN:320T2690GQQMURYB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 11:04:00 500.000,00 320D60911A0S04ZG 2026-238 HOANG THI HIEN-110926-11:04:00 6254ASCB02UCF33P
11-09-2026 11:08:46 100.000,00 320D60911W6T7S6S NGUYEN TUAN DUNG ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26254713359235
11-09-2026 11:34:45 300.000,00 320D60911JR7124A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254975590331
11-09-2026 11:38:07 100.000,00 CT DEN:320T2690GS39F1JM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 11:46:48 100.000,00 CT DEN:320T2690GSERJPU8 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 11:59:39 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 12:01:23 25.000,00 CT DEN:320T2690GT0035PS Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
11-09-2026 12:07:08 25.000,00 CT DEN:320T2690GT7KZLWP LE PHU THANH chuyen tien ung ho MS 2026.243 anh  Tran  Van  Lai   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
11-09-2026 12:07:28 300.000,00 320D6091183G03SN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 12:15:07 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.244 ( em luu thi khanh huyen )
11-09-2026 12:22:58 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 12:24:24 100.000,00 CT DEN:320T2690GTWDREJ1 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 12:26:19 300.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 12:29:24 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 12:36:22 400.000,00 320D60911T2FBY3F NGUYEN THI MAI HANH chuyen ung hoMS 2026238 co giao FT26254069314700
11-09-2026 12:39:40 200.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 12:42:02 100.000,00 TRAN NGOC CUONG chuyen tien ung ho MS 2026244 luu thi khanh huyen
11-09-2026 12:44:42 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 12:45:01 200.000,00 Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
11-09-2026 12:45:36 100.000,00 Ung ho MS 2026.244
11-09-2026 12:45:53 100.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 12:50:53 100.000,00 CT DEN:320T2690GUXCLHE0 MBVCB.15999782996.802641.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1021552003 NGUYEN TIEN PHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-09-2026 12:59:09 200.000,00 CT DEN:320T2690GV89K3SF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 13:35:55 200.000,00 320D60911R7U0TS9 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 13:37:48 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 13:45:32 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 13:49:48 500.000,00 DANG CONG MINH chuyen tien ung ho ma so 2026. 238 ( co giao hoang thi hien )
11-09-2026 13:52:44 200.000,00 320D60911CE7KD72 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11-09-2026 14:12:55 500.000,00 320D6091163PUBZE NGUYEN VIET PHUONG chuyen tien
11-09-2026 14:17:54 60.000,00 CT DEN:320T2690GYA9BRJU Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:18:18 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:22:42 300.000,00 CT DEN:320T2690GYGM518Q Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:22:46 200.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 14:26:33 500.000,00 CT DEN:320T2690GYMQ52X2 UNG HO MS 2026 244 LUU THI KHANH HUYEN
11-09-2026 14:28:07 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:37:13 300.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:38:08 100.000,00 CT DEN:320T2690GZ309HW3 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 14:40:56 200.000,00 320D609119CGV784 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:51:06 150.000,00 CT DEN:320T2690GZL48SFH Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 14:59:24 480.000,00 320D609113CU677D Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:03:39 100.000,00 CT DEN:320T2690H02PGL5N MBVCB.16001618691.884635.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1036745226 PHAM LE THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
11-09-2026 15:04:44 1.000.000,00 CT DEN:320T2690H044PLDV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 15:05:59 500.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:15:12 100.000,00 CT DEN:320T2690H0HY41CC Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:19:39 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:27:01 200.000,00 320D60911JRR6DDG Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254619322248
11-09-2026 15:29:24 500.000,00 CT DEN:320T2690H12Q2FU7 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:34:37 100.000,00 320D609114NPNNQ3 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 15:47:50 100.000,00 320D60911DW7MCGG Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 15:49:23 200.000,00 320D609114W7L75K PHAM VAN YEN chuyen tien ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
11-09-2026 15:50:16 50.000,00 NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho nang buoc den truong
11-09-2026 15:51:37 50.000,00 ung ho ma so 2026.242
11-09-2026 15:52:11 50.000,00 ung ho ma so 2026.243
11-09-2026 15:52:39 50.000,00 ung ho ma so 2026.244
11-09-2026 16:00:53 500.000,00 CT DEN:320T2690H2A95MCL Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 16:01:15 20.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 16:03:12 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 16:10:47 250.000,00 CT DEN:320T2690H2PBTJB6 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THUY LINH chuyen tienUng Ho MS 2026. 244 emLuu Thi Khanh Huyen chuc em binh an
11-09-2026 16:29:07 500.000,00 320D60911TTKW5VQ ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 16:35:19 50.000,00 CT DEN:320T2690H3MR89MD Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 16:35:39 10.000,00 320D60911ELX4JJP Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254740187406
11-09-2026 16:40:24 30.000,00 CT DEN:320T2690H3UFFH2B Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 16:42:35 30.000,00 CT DEN:320T2690H3XC03E4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 16:42:54 50.000,00 CT DEN:320T2690H3XRP2EH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
11-09-2026 16:48:23 500.000,00 ms 2026.240
11-09-2026 16:50:38 30.000,00 CT DEN:320T2690H47Z05P1 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
11-09-2026 16:52:30 30.000,00 CT DEN:320T2690H4AF6JW1 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
11-09-2026 16:56:11 30.000,00 CT DEN:320T2690H4FAEGAT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
11-09-2026 17:01:37 30.000,00 CT DEN:320T2690H4NG94N8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
11-09-2026 17:07:18 30.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 17:39:42 200.000,00 ung ho ms 2026.238(co giao hoang thi hien)
11-09-2026 18:21:23 100.000,00 CT DEN:126T2690H7RTNZ3G Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
11-09-2026 18:22:12 100.000,00 320D60911Y0ZP7Z4 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
11-09-2026 18:26:17 2.000.000,00 CT DEN:320T2690H7Y9SAR5 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 18:45:28 100.000,00 CT DEN:320T2690H8PM1USU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
11-09-2026 18:53:31 50.000,00 320D60911MWBQJX7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-110926-18:53:31 6254ASCB02U8HK1Z
11-09-2026 19:13:23 100.000,00 CT DEN:320T2690H9SG8R07 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 19:29:02 500.000,00 CT DEN:320T2690HAD5E8MQ ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 19:54:42 200.000,00 CT DEN:320T2690HBD1MP7S PHAM THI CAM THUY uhMS: 2026.243 Tran Van Lai
11-09-2026 20:06:33 100.000,00 PHAN THI THANH MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026. 243 ( anh Tran Van Lai thon Phuoc Loc 2 xa Eaphe tinh DakLak)
11-09-2026 20:10:05 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 20:13:54 300.000,00 Ung ho MS 2026 244 (chau Luu Thi Khanh Huyen)
11-09-2026 20:27:35 50.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 20:29:56 100.000,00 320D60911SJJ1KWJ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 20:36:33 200.000,00 CT DEN:126T2690HD0AKUC5 ung ho ms 2026. 152 hai anh em Tai va Nhan
11-09-2026 20:40:31 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 20:40:54 100.000,00 320D60911RKQWP2H Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254178888407
11-09-2026 20:48:27 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 20:50:35 100.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 20:56:56 500.000,00 320D60911YV62HYJ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-20:56:56 6254ASCB02UF1LUZ
11-09-2026 21:04:48 1.000.000,00 CT DEN:320T2690HE3M6474 Nguyen Ngoc Tuan ung ho MS 2026.243  Tran Van Lai
11-09-2026 21:07:21 200.000,00 CT DEN:320T2690HE6Z6G6C Ung ho MS 2026.238. Co H.T.Hien
11-09-2026 21:08:14 100.000,00 320D609115GL44QU Ung ho Ms 2026244 luu khanh huyen
11-09-2026 21:09:45 200.000,00 320D60911QXDW6Y8 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 21:11:17 300.000,00 320D60911K61TWUF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-21:11:17 6254ASCB02UFMG73
11-09-2026 21:14:37 200.000,00 320D60911QQ21MFZ Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
11-09-2026 21:22:07 100.000,00 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
11-09-2026 21:26:00 100.000,00 CT DEN:320T2690HEXM207C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 21:26:22 100.000,00 CT DEN:320T2690HEY3CH76 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 21:42:22 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 22:18:33 100.000,00 CT DEN:320T2690HGZ00U6J Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
11-09-2026 22:24:48 300.000,00 320D60911ES6H7NC Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-110926-22:24:47 6254ASCB02UFU2TW
11-09-2026 22:26:57 500.000,00 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 22:33:20 60.000,00 320D609114WXRCT6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
11-09-2026 22:42:23 200.000,00 CT DEN:320T2690HHWGP53M Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
11-09-2026 22:44:38 100.000,00 Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao
11-09-2026 23:04:26 100.000,00 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 23:07:55 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
11-09-2026 23:10:01 200.000,00 320D60911AP83SKP Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
11-09-2026 23:13:51 200.000,00 CT DEN:320T2690HK41E12U MBVCB.16010057928.456530.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9327336464 DO THI LEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 01:39:02 50.000,00 Ung ho Ms2026.242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:11/09/2026 23:58:42
12-09-2026 01:42:55 20.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen; thoi gian GD:12/09/2026 00:07:37
12-09-2026 02:09:07 100.000,00 126D60912MGFM6MA Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan; thoi gian GD:12/09/2026 01:40:03
12-09-2026 03:55:02 20.000,00 CT DEN:320T2690KHYY4GSU Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 05:42:29 200.000,00 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 06:41:23 200.000,00 CT DEN:320T2690KQEMHWU7 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
12-09-2026 07:24:25 150.000,00 320D60912AU8GCW8 UH MS 2026.242 em nguyen khanh linh FT26255604413993
12-09-2026 07:43:15 200.000,00 CT DEN:320T2690J4WQKUXA Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 07:43:39 200.000,00 CT DEN:320T2690J4X8BPMY Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 09:12:58 200.000,00 CT DEN:320T2690J8D6ZH1L MBVCB.16013187667.742717.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004027910 TRAN LAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 09:19:24 50.000,00 CT DEN:320T2690J8MPYFQY Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 09:22:45 100.000,00 320D60912ZAEKS1J ms 2026245 nguyen cong tuan
12-09-2026 09:37:20 100.000,00 CT DEN:320T2690J9BD6GBQ MBVCB.16013557036.002251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017144615 NGUYEN DUC HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 09:46:10 500.000,00 320D60912EK5HFKH Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255086340605
12-09-2026 09:50:17 150.000,00 320D60912KBBXMRY Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
12-09-2026 10:08:00 10.000,00 320D609127WXPUGH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
12-09-2026 10:08:27 100.000,00 320D6091228J3UML Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-120926-10:08:27 6254ASCB02UCNM4R
12-09-2026 10:08:56 10.000,00 320D60912FWHWV8S Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
12-09-2026 10:09:16 300.000,00 CT DEN:320T2690JAKJEYW6 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 10:10:11 10.000,00 320D60912RX2WJMU Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 10:12:58 2.000,00 CT DEN:320T2690JAQEE161 MBVCB.16014104614.383766.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 10:21:33 100.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
12-09-2026 10:23:51 20.000,00 CT DEN:320T2690JB4TKPDA Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
12-09-2026 10:36:39 50.000,00 320D60912S1RHJX1 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
12-09-2026 10:38:01 100.000,00 CT DEN:320T2690JBPHFEKA MBVCB.16014489776.646844.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1023496681 DOAN THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 10:49:16 100.000,00 320D60912256TLDF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 11:14:55 30.000,00 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 11:25:19 200.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.243 e tran van lai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12-09-2026 12:02:48 1.000.000,00 320D609121UHK55L Ho tro co giao HOANG THI HIEN
12-09-2026 12:22:15 400.000,00 320D60912PMJJEZG Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
12-09-2026 13:45:39 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.245 ( ong nguyen cong tuan )
12-09-2026 14:13:10 50.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
12-09-2026 14:40:07 300.000,00 320D60912ELDUL0M Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
12-09-2026 15:29:05 200.000,00 CT DEN:320T2690JNZVVXJK ung ho ma so 2026 238 co giao Hoang Thi Hien
12-09-2026 16:34:23 100.000,00 CT DEN:320T2690JRJ3U10V Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 16:48:08 100.000,00 320D60912PFHY2SU Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 17:31:23 400.000,00 320D60912TCUKUTG Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
12-09-2026 17:35:01 100.000,00 320D60912FDBNDBY Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26255916569830
12-09-2026 18:54:14 500.000,00 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
12-09-2026 19:43:45 500.000,00 320D60912PQP2RKY Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 20:00:43 100.000,00 CT DEN:320T2690JZJKZMKR MBVCB.16024095561.868878.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 20:23:59 100.000,00 ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 20:29:45 30.000,00 CT DEN:320T2690K0NXK81F Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 20:38:13 100.000,00 320D60912VV9E3XK ung ho 2026242
12-09-2026 20:49:35 50.000,00 CT DEN:320T2690K1F42LE2 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 21:29:09 100.000,00 320D60912N3F4LKS Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
12-09-2026 21:30:55 100.000,00 320D60912NAV6PEX Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
12-09-2026 21:51:58 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.245 nguyen cong tuan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12-09-2026 22:17:40 10.000,00 320D60912XE5QTF7 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257056036437
12-09-2026 22:31:55 500.000,00 320D6091245GV3ZE Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-120926-22:31:54 6255ASCB02UZHVGN
12-09-2026 22:53:54 200.000,00 CT DEN:320T2690K699K7NW MBVCB.16026412925.442815.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017638600 DO NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
12-09-2026 23:05:20 50.000,00 320D60912LAM62NN Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257013400814
13-09-2026 01:49:43 100.000,00 320D60913VTUU75Y Ung ho Ms 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26257980539170; thoi gian GD:13/09/2026 00:29:02
13-09-2026 01:50:39 100.000,00 320D60913JCHA7D7 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26257271048018; thoi gian GD:13/09/2026 00:31:20
13-09-2026 01:57:51 200.000,00 320D609136KY286C Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:13/09/2026 00:51:12
13-09-2026 03:50:41 20.000,00 CT DEN:320T2690M5QTEX9Q Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan
13-09-2026 07:09:21 200.000,00 Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
13-09-2026 07:14:54 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 07:39:12 300.000,00 CT DEN:320T2690KSNZK4LT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 07:39:19 50.000,00 126D60913UMLW25K ung ho ms 2026.245 nguyen quoc tuan
13-09-2026 07:40:06 300.000,00 CT DEN:320T2690KSQ5WXN7 LINH QUANG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.246 A Do Van Bac
13-09-2026 07:50:54 500.000,00 320D609133PKNHFH Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257740240020
13-09-2026 07:51:27 200.000,00 146598614243-0907923148-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
13-09-2026 08:06:03 200.000,00 CT DEN:320T2690KTQEYU1X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
13-09-2026 08:08:49 100.000,00 320D6091303FUP38 146601035618 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac CHUYEN TIEN OQCH000JuOQz MOMO146601035618MOMO
13-09-2026 08:10:09 100.000,00 320D60913U1U9X3N Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257853100039
13-09-2026 08:13:32 150.000,00 CT DEN:320T2690KU0AG6N3 MBVCB.16028617760.084023.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-09-2026 08:15:04 300.000,00 320D60913Y26VF12 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:15:51 300.000,00 CT DEN:320T2690KU3CQ7S1 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:17:49 50.000,00 146602267667-0975636230-Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:19:01 1.000.000,00 CT DEN:320T2690KU7JPVZ6 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:27:33 200.000,00 CT DEN:320T2690KUJTYEMB Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:31:35 500.000,00 320D609136NWGS4E Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:37:20 20.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:38:35 22.000,00 Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
13-09-2026 08:40:58 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:52:28 200.000,00 CT DEN:320T2690KVHQLML0 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 08:56:55 100.000,00 320D60913W489Q4N Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257664612630
13-09-2026 09:00:30 50.000,00 320D60913LT3CC71 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257010631140
13-09-2026 09:07:30 200.000,00 320D60913S7UASDP Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257133680996
13-09-2026 09:10:50 150.000,00 320D60913LT2UC5A Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257421603985
13-09-2026 09:12:39 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:16:12 100.000,00 320D60913LLXF5GW Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257082205118
13-09-2026 09:16:26 150.000,00 320D60913GFJKUC2 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:25:03 300.000,00 CT DEN:320T2690KWSS010P Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:26:03 200.000,00 320D60913RSDRLX8 IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:35:05 20.000,00 320D60913GBATR50 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-09:35:04 6256ASCB02URK3N2
13-09-2026 09:43:29 100.000,00 320D60913HU666WU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257056692600
13-09-2026 09:44:13 200.000,00 CT DEN:320T2690KXJ2BE1V Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:46:08 100.000,00 CT DEN:320T2690KXLLDNAM Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:46:47 200.000,00 ung ho m 2026.246 ( anh Do Van Bac)
13-09-2026 09:47:40 100.000,00 CT DEN:320T2690KXNLVL9Q Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 09:48:04 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:01:45 200.000,00 CT DEN:320T2690KY77FD1U Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:04:23 200.000,00 320D60913UJC1PUP Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26257607856073
13-09-2026 10:05:45 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:14:20 3.000.000,00 CT DEN:320T2690KYPUNTVT PHAN KY TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
13-09-2026 10:21:11 200.000,00 320D609137EHC92Z Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:25:57 5.000.000,00 CT DEN:320T2690KZ56F0AY Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:30:07 100.000,00 320D60913CVZ8W15 ung ho a bac
13-09-2026 10:30:36 200.000,00 320D60913RPM7WZ2 ms 2026 242
13-09-2026 10:30:52 200.000,00 320D60913NG33J4Y Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-10:30:52 6256ASCB02UR9F3S
13-09-2026 10:37:34 300.000,00 CT DEN:320T2690KZLHFX20 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:39:14 200.000,00 CT DEN:320T2690KZNQ8Q7Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 10:44:46 300.000,00 CT DEN:320T2690KZW0KB9Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
13-09-2026 10:57:41 500.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 11:01:08 100.000,00 126D60913J8QXW3N MS 2026246
13-09-2026 11:07:34 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 11:10:26 300.000,00 320D60913S9FK2ML Ung ho MS 2026.246 FT26257308883903
13-09-2026 11:14:55 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.246 ( anh do van bac )
13-09-2026 11:16:06 100.000,00 320D60913WH3TQTS Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257871008776
13-09-2026 11:28:39 168.686,00 CT DEN:320T2690L1KZ5VBX Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-09-2026 11:34:49 1.000.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 11:55:59 100.000,00 320D60913Q3PUXRU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 12:09:18 500.000,00 320D609132LXSUGQ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257880671909
13-09-2026 12:10:53 30.000,00 126D60913DZ51GVH Ung ho MS 2026 246 Anh Do Van Bac FT26257880679033
13-09-2026 12:39:09 300.000,00 CT DEN:320T2690L4B2EHK0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 12:56:06 100.000,00 CT DEN:320T2690L4ZFKTH0 MBVCB.16033367334.373126.MS2006.246 ung ho anh Bac.CT tu 1032187770 TRAN THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-09-2026 13:04:39 100.000,00 CT DEN:320T2690L5ARQXL4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
13-09-2026 13:20:07 50.000,00 NGUYEN THI MAI Chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
13-09-2026 14:28:41 100.000,00 CT DEN:320T2690L8KQHKJ9 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 14:54:05 100.000,00 CT DEN:320T2690L9K96SVD MBVCB.16034890383.317282.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-09-2026 15:12:43 200.000,00 320D609130PMEC03 Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
13-09-2026 15:19:50 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 15:56:16 150.000,00 TA HUY BINH ck MS2026.244 chau luu khanh huyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
13-09-2026 16:01:00 100.000,00 320D60913QMHGRRR Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-16:00:59 6256ASCB02U4XF28
13-09-2026 16:08:43 200.000,00 CT DEN:320T2690LCFU2DXF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 16:09:37 200.000,00 Ung ho MS 2026.244 (Em Luu Thi Khanh Huyen)
13-09-2026 16:37:17 100.000,00 320D60913P281TU7 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 16:43:28 100.000,00 320D60913FVS2JYF Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257505260128
13-09-2026 16:54:02 200.000,00 320D60913ZR25C89 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai, ma GD 100000181438006
13-09-2026 18:14:15 100.000,00 CT DEN:320T2690LHBLD24E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 18:26:09 100.000,00 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
13-09-2026 19:20:33 150.000,00 CT DEN:320T2690LKX536U8 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 19:41:53 200.000,00 320D60913B8QZYU2 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257390111332
13-09-2026 19:46:37 100.000,00 320D60913U2Y6TEJ Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257492849048
13-09-2026 20:02:38 200.000,00 CT DEN:320T2690LMJQK3RS MBVCB.16040562105.148706.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
13-09-2026 20:13:09 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 20:18:45 200.000,00 320D60913GX80SVY Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
13-09-2026 20:21:53 300.000,00 320D60913U0QSA3L Ung ho MS 2026242
13-09-2026 20:46:35 100.000,00 CT DEN:320T2690LP8S67Y5 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUH MS 2026-244 em Luu Thi khanh Huyen
13-09-2026 21:01:54 200.000,00 320D60913RM28PKG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-130926-21:01:53 6256ASCB02UUXN19
13-09-2026 21:03:11 200.000,00 ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
13-09-2026 21:19:13 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 21:42:09 100.000,00 CT DEN:320T2690LRE4FF8D Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 21:57:04 200.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 21:59:29 200.000,00 CT DEN:320T2690LS317TWX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
13-09-2026 22:40:02 300.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 01:41:13 100.000,00 320D609149GK0JBN Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac; thoi gian GD:14/09/2026 00:27:48
14-09-2026 01:56:44 200.000,00 CT DEN:320T2690NN6K1W85 Ung ho MS2026.242; thoi gian GD:14/09/2026 01:29:57
14-09-2026 03:56:03 20.000,00 CT DEN:320T2690NTVGJ3CD Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
14-09-2026 07:12:20 30.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 07:13:10 30.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 07:55:23 100.000,00 320D60914NF1UD76 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 08:13:27 300.000,00 320D60914CK7NVVV IBFT Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 08:28:02 200.000,00 CT DEN:320T2690MGH2G6VX Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 08:28:40 200.000,00 146763508178-0909648797-Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 08:55:52 500.000,00 MS 2026 244 ( Luu thi khanh Huyen )
14-09-2026 09:02:19 50.000,00 ZP7D9J35MBMF Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 09:03:49 50.000,00 ZP7D9J35ML5D Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 09:05:58 100.000,00 CT DEN:320T2690MHZ5FWD1 Vietinbank;110628136866;ung ho Ng Minh Hieu MS 2026.236
14-09-2026 09:06:31 50.000,00 ZP7D9J35N0CJ Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
14-09-2026 09:41:20 100.000,00 320D60914FEP6361 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 09:57:47 500.000,00 320D60914M8SSTCA UNG HO MS 2026247 GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN-140926-09:57:47 6257ASCB02UWVFII
14-09-2026 10:29:37 99.369,00 CT DEN:320T2690MM7LRMFJ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac avontienphong.com 0918328579
14-09-2026 11:26:59 200.000,00 320D60914WWR9YC1 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257930050939
14-09-2026 11:31:00 500.000,00 320D60914856YXHX Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 12:01:46 200.000,00 320D60914LSFDPES Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 12:10:22 100.000,00 320D60914Z3S8N46 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
14-09-2026 12:46:09 50.000,00 CT DEN:320T2690MSHXH7WG Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 12:50:19 50.000,00 320D60914RFJHZR0 UNG HO MS 2026245 ONG NGUYEN CONG TUAN
14-09-2026 13:01:07 200.000,00 CT DEN:320T2690MT3P0F9J MBVCB.16049213281.013002.DINH THI THU DUNG chuyen tien unghoMS2026,238 co giao Hoang thi hien.CT tu 0121001090052 DINH THI THU DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-09-2026 13:19:21 100.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 13:21:33 200.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 13:35:27 30.000,00 CT DEN:320T2690MUF0RJ1K Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 13:51:29 50.000,00 320D60914UZL98BY Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 13:51:56 200.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 13:59:01 50.000,00 320D609147KVK74M Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26257819601333
14-09-2026 14:23:49 50.000,00 320D60914PUGAW16 Ung ho MS 2026.247
14-09-2026 14:33:28 10.000,00 320D60914D5BVFF3 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257949159261
14-09-2026 14:48:15 100.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 14:58:24 250.000,00 320D60914J0Z81ZU Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 15:15:36 500.000,00 CT DEN:320T2690MYB9J5AW MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien
14-09-2026 16:01:01 200.000,00 CT DEN:320T2690N038V0LB Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 16:47:00 500.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 17:28:06 50.000,00 126D60914UDZ46V2 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026145
14-09-2026 17:36:18 200.000,00 CT DEN:320T2690N3T2SW4B Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 17:40:56 300.000,00 CT DEN:320T2690N3Z6GCYL ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien
14-09-2026 17:43:01 200.000,00 CT DEN:320T2690N41Y647U Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
14-09-2026 17:43:37 200.000,00 CT DEN:320T2690N42R7A01 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
14-09-2026 18:27:24 100.000,00 CT DEN:320T2690N5SJRYY5 MBVCB.16054371005.332321.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
14-09-2026 18:40:37 200.000,00 320D60914XQEJL88 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-140926-18:40:37 6257ASCB02UG1AYF
14-09-2026 18:41:40 200.000,00 320D60914HLTSN0T Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-140926-18:41:40 6257ASCB02UG1C3S
14-09-2026 19:18:18 300.000,00 320D60914Z1B5685 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26257426003411
14-09-2026 19:50:08 100.000,00 ung ho MS 2026.247( gia dinh anh Nguyen Duy Ban)
14-09-2026 20:26:52 100.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 20:41:35 100.000,00 320D60914WEUH7GC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26257750884596
14-09-2026 20:59:16 300.000,00 320D609143GNW8YL Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 21:29:02 50.000,00 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
14-09-2026 21:29:52 50.000,00 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
14-09-2026 21:43:29 50.000,00 320D609143AW4PCQ Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257025341700
14-09-2026 22:20:58 50.000,00 CT DEN:320T2690NEUZS30K Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
14-09-2026 22:23:15 200.000,00 ms 2026.247 ( gia dinh anh nguyen duy ban )
15-09-2026 03:54:58 20.000,00 CT DEN:320T2690QFRNSBGT Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 06:22:36 300.000,00 146900412555-0774653456-Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 06:49:47 500.000,00 320D60915ZQ3VKF2 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-150926-06:49:47 6258ASCB02UK2XX1
15-09-2026 07:20:02 50.000,00 320D60915SLX3C71 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 07:20:36 100.000,00 320D6091598903GS Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
15-09-2026 07:21:21 100.000,00 320D60915UTXP9MQ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
15-09-2026 07:22:29 50.000,00 320D609153X9TLNA Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 07:31:57 10.000,00 320D60915L5B385B Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 07:33:34 10.000,00 320D609152D94TGV Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 07:46:02 200.000,00 320D609154KFYTR6 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258062066406
15-09-2026 08:20:58 100.000,00 CT DEN:320T2690P45B04AU Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 08:24:37 50.000,00 CT DEN:320T2690P4A4ZGC6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long Thuong Hong Hai Phong
15-09-2026 08:42:02 100.000,00 CT DEN:320T2690P4Z4TLKQ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 09:03:23 100.000,00 320D609152EA7QZ7 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 09:09:36 50.000,00 320D60915NVJBABM Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 09:42:48 20.000,00 CT DEN:320T2690P7BDN13B Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 09:48:42 100.000,00 CT DEN:320T2690P7K63QER TANG THI THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
15-09-2026 10:13:09 20.000,00 146933310067-0362130235-Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 10:44:05 10.000,00 CT DEN:320T2690P9QBBXKV Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 11:01:54 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 11:25:18 3.000.000,00 CT DEN:320T2690PBARDDMJ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 12:10:18 50.000,00 CT DEN:320T2690PD26BP41 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 12:14:59 50.000,00 CT DEN:320T2690PD8CE926 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
15-09-2026 12:18:10 100.000,00 CT DEN:320T2690PDCKJAT8 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 12:30:59 50.000,00 Ung ho ms 2026.244( em luu thi khanh huyen)
15-09-2026 12:42:45 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 12:55:33 100.000,00 126D60915Q5GB5ED ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 13:15:52 300.000,00 CT DEN:320T2690PFLRUYS3 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
15-09-2026 13:16:38 200.000,00 CT DEN:320T2690PFMSA4BN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 13:22:13 20.000,00 CT DEN:320T2690PFV5AN4T MBVCB.16064927298.401204.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:23:24 20.000,00 CT DEN:320T2690PFWQDU78 MBVCB.16064922743.410378.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:23:48 20.000,00 CT DEN:320T2690PFX7XPDE MBVCB.16064940207.413443.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:24:27 20.000,00 CT DEN:320T2690PFY32XJQ MBVCB.16064954783.417819.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:24:44 20.000,00 CT DEN:320T2690PFYGBRGS MBVCB.16064957309.420231.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:25:03 20.000,00 CT DEN:320T2690PFYWC88C MBVCB.16064950670.422362.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:25:21 20.000,00 CT DEN:320T2690PFZ9ZUFG MBVCB.16064961979.424673.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:26:15 20.000,00 CT DEN:320T2690PG0FW23W MBVCB.16064976317.431025.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:26:32 20.000,00 CT DEN:320T2690PG0UZ42U MBVCB.16064978018.433536.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:27:11 20.000,00 CT DEN:320T2690PG1Q21ZZ MBVCB.16064986348.438180.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:27:31 20.000,00 CT DEN:320T2690PG24NNGW MBVCB.16064988839.440619.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:28:25 20.000,00 CT DEN:320T2690PG3BJW7T MBVCB.16065005537.447156.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:33:11 30.000,00 CT DEN:320T2690PG9M4A1F Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 13:36:32 100.000,00 CT DEN:320T2690PGE1K9V4 MBVCB.16065102887.507458.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 13:45:41 100.000,00 320D60915BVZVVWY Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 13:46:54 300.000,00 CT DEN:320T2690PGTR6LT4 MBVCB.16065234722.586139.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 7909904387 NGO HIEU VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 14:27:07 200.000,00 Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
15-09-2026 14:40:33 100.000,00 ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long
15-09-2026 14:42:48 500.000,00 CT DEN:320T2690PJZJWEVG Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 15:04:56 1.000.000,00 126D60915BTY55GX Ung ho MS 2026.248
15-09-2026 15:05:12 200.000,00 320D609159RJAAC6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 15:06:20 300.000,00 320D60915JZR6MYR Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
15-09-2026 15:29:55 200.000,00 320D609152FA3FUE ICB;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 16:04:41 300.000,00 320D609157R8QED7 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258595590975
15-09-2026 16:27:23 200.000,00 ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
15-09-2026 16:31:34 200.000,00 320D60915HM505U1 VO TIEN LOC chuyen tien ung ho MS 2026.238
15-09-2026 16:33:33 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 16:35:57 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 16:52:03 100.000,00 CT DEN:320T2690PQ085GJ5 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
15-09-2026 17:04:21 100.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
15-09-2026 17:27:22 100.000,00 CT DEN:320T2690PRCWAYCW LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026248 cha con ong quang va ong
15-09-2026 17:36:24 100.000,00 320D60915Z30KRL7 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258670736272
15-09-2026 17:44:17 30.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 17:45:44 200.000,00 320D60915HJXQD7E Ung ho MS 2026248
15-09-2026 17:49:01 50.000,00 CT DEN:320T2690PS7G76PH Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 18:24:55 50.000,00 CT DEN:320T2690PTLW0Q5Q MBVCB.16070343676.929624.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 18:28:45 200.000,00 CT DEN:320T2690PTRXYB52 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 18:29:44 200.000,00 CT DEN:320T2690PTT8DM0F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 18:35:38 200.000,00 CT DEN:320T2690PU11CBHK uh ms 2026.248
15-09-2026 18:36:43 200.000,00 CT DEN:320T2690PU2FVZQZ MBVCB.16070613886.101012.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 18:38:09 300.000,00 CT DEN:320T2690PU4CCGDS NGUYEN THI THUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 18:46:01 200.000,00 ms 2026.248 ( cha con ong uang va long )
15-09-2026 18:47:33 200.000,00 DO THI THU HA chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen MS 2026244
15-09-2026 19:26:17 300.000,00 320D60915317XYU2 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258820722722
15-09-2026 19:31:17 100.000,00 320D60915A40XYU6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258107765340
15-09-2026 19:43:51 300.000,00 CT DEN:320T2690PWP423K6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 19:50:55 20.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 20:25:41 50.000,00 CT DEN:320T2690PYAC9ZZJ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 20:28:28 50.000,00 320D60915FDR8YWT Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258180304041
15-09-2026 20:32:23 100.000,00 320D609155DSGF76 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258035359324
15-09-2026 20:36:51 150.000,00 320D60915RNC745Y Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 21:00:04 100.000,00 CT DEN:320T2690PZMRTTZF ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 21:16:06 100.000,00 320D60915K9A1LKV Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258180479737
15-09-2026 21:33:05 200.000,00 CT DEN:320T2690Q0XCK0UX NGUYEN THI LE THU Chuyen tienms 2026248.uh cha con a Quang va c long
15-09-2026 21:34:08 26.000,00 CT DEN:320T2690Q0YRLJT5 MBVCB.16074072018.361901.ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 21:52:20 50.000,00 CT DEN:320T2690Q1NSBXNU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
15-09-2026 21:52:23 50.000,00 CT DEN:320T2690Q1NULWXQ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 21:58:49 300.000,00 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
15-09-2026 22:02:30 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 22:04:49 300.000,00 CT DEN:320T2690Q259KMKU MS2026.248 cha con o Long
15-09-2026 22:05:48 100.000,00 CT DEN:320T2690Q26KALLN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 22:06:43 500.000,00 320D609159NMDVWH Ung ho e nguyen khanh linh FT26258021902805
15-09-2026 22:13:43 30.000,00 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
15-09-2026 22:14:51 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 22:16:05 100.000,00 CT DEN:320T2690Q2L4REMX Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 22:23:47 300.000,00 Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
15-09-2026 22:38:06 300.000,00 CT DEN:320T2690Q3F7A0CC MBVCB.16074749629.830641.ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
15-09-2026 22:50:36 200.000,00 CT DEN:320T2690Q3XQKRQV Uh MS 2026.248 cha con ong quang va long
15-09-2026 23:08:26 50.000,00 CT DEN:320T2690Q4M9LJMM Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 23:10:38 500.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 23:11:22 50.000,00 CT DEN:320T2690Q4R5D6RL Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
15-09-2026 23:13:29 50.000,00 320D60915CPK1QFS Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259816064203
15-09-2026 23:27:24 100.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 01:33:51 300.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long; thoi gian GD:15/09/2026 23:37:21
16-09-2026 01:39:55 100.000,00 320D60915KQ30NVG DANG THI THOM chuyen tienUHMS2026242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:15/09/2026 23:48:48
16-09-2026 01:47:38 100.000,00 320D60916EWWLRD7 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259574205050; thoi gian GD:16/09/2026 00:04:27
16-09-2026 01:52:40 100.000,00 CT DEN:320T2690RV4KNYKS MBVCB.16075235793.183307.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:16/09/2026 00:14:51
16-09-2026 03:58:10 50.000,00 CT DEN:320T2690S3TGRF2H Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 05:00:06 100.000,00 CT DEN:320T2690S679HYS1 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 07:25:25 50.000,00 Nguyen The Ha chuyen tien ung ho ma so 2026.246
16-09-2026 07:25:51 50.000,00 Pham Thi Thu  chuyen tien ung ho ma so 2026.247
16-09-2026 07:28:00 30.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:01:24 300.000,00 320D60916TGM1N3E Ung ho MS 2026.247 FT26259441866183
16-09-2026 08:03:59 200.000,00 320D60916K1PNN71 Ung ho MS 2026.249 FT26259595103104
16-09-2026 08:05:37 10.000,00 320D609160H9Z18M Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:06:43 100.000,00 CT DEN:320T2690QRJ3ZUBH Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:19:40 2.000.000,00 CT DEN:320T2690QS171HAZ Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:19:43 300.000,00 320D60916VA5RL9S Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:23:24 30.000,00 CT DEN:320T2690QS659J07 MBVCB.16077360202.698560.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9968814932 PHAM THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-09-2026 08:24:04 300.000,00 CT DEN:320T2690QS70VWBE Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:24:46 50.000,00 147079449900-0918363710-Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 08:41:27 50.000,00 ZP7D9KUP07FK Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 09:05:11 50.000,00 320D6091629SGF7L Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259424010230
16-09-2026 09:20:51 500.000,00 320D609166NT4EV6 UNG HO MS 2026249 ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-09:20:50 6259ASCB02US81YF
16-09-2026 09:29:51 50.000,00 320D60916D7LD946 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 09:37:41 500.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 09:52:30 200.000,00 CT DEN:320T2690QVMTB0GG Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 09:53:05 100.000,00 320D60916C2SE8DN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 10:03:25 300.000,00 CT DEN:320T2690QW27N6UL Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 10:37:51 200.000,00 CT DEN:320T2690QXDPSHQV MBVCB.16079286605.000225.ung ho MS 2026 . 249 (me con ba Nguyen thi  Ly ).CT tu 9942646019 NGUYEN HOANG HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-09-2026 10:43:44 100.000,00 320D60916X6NZWW3 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 11:11:31 30.000,00 CT DEN:320T2690QYQ5AJ50 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
16-09-2026 11:11:59 500.000,00 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
16-09-2026 11:32:03 100.000,00 320D6091666QT3FL Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-11:32:02 6259ASCB02USVCU8
16-09-2026 11:34:47 200.000,00 Nguyen My ung ho MS 2026.242 ( Nguyen Khanh Linh)
16-09-2026 12:08:09 50.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 12:18:52 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 12:43:36 100.000,00 320D609169NCGGRL Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259415460314
16-09-2026 12:46:31 200.000,00 320D60916EA0WS87 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 12:47:21 100.000,00 CT DEN:320T2690R2EPY04F MBVCB.16081448275.379132.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-09-2026 12:50:23 300.000,00 320D60916TC40WA4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-160926-12:50:23 6259ASCB02US7YEE
16-09-2026 12:52:42 300.000,00 320D60916R6FZJ9S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-160926-12:52:41 6259ASCB02US7Q6J
16-09-2026 13:23:19 200.000,00 CT DEN:320T2690R3U6J1CB ung ho MS 2026. 248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 13:25:00 100.000,00 CT DEN:320T2690R3WE62D6 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 13:27:10 30.000,00 CT DEN:320T2690R3Z9EU8X Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 13:34:04 50.000,00 320D60916B7QFM28 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 14:04:48 100.000,00 320D609162ZEAXVE Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 14:44:25 50.000,00 320D60916YL80HCM Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259177657506
16-09-2026 14:47:44 50.000,00 CT DEN:320T2690R73NS76S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
16-09-2026 14:55:08 200.000,00 320D60916EWQG6P6 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
16-09-2026 15:06:13 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi ly)
16-09-2026 15:09:23 200.000,00 ms 2026.249 ( me con ba nguyen thi ly  )
16-09-2026 15:21:03 300.000,00 CT DEN:320T2690R8DNRH47 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 15:38:54 300.000,00 CT DEN:320T2690R938AXQ3 Ung ho MS 2026.242  Em nguyen Khanh Linh
16-09-2026 15:40:23 300.000,00 CT DEN:320T2690R9575M1J Ung ho MS 2026.244  Em Luu Thi Khanh Huyen
16-09-2026 15:41:37 500.000,00 CT DEN:320T2690R96UQ7KQ Ung ho MS 2026.240  Hai chi em Nga va Chuong
16-09-2026 15:43:22 300.000,00 CT DEN:320T2690R994XYHX Ung ho MS 2026.230  Em Dang Dinh Duong
16-09-2026 15:44:37 300.000,00 CT DEN:320T2690R9ASQGHF Ung ho MS 2026.241  Em Bui Thanh Hang
16-09-2026 16:17:09 500.000,00 CT DEN:320T2690RAKS1WD8 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
16-09-2026 16:18:09 50.000,00 CT DEN:320T2690RAM2HTZN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
16-09-2026 16:30:54 100.000,00 CT DEN:320T2690RB3X9J68 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
16-09-2026 16:57:05 100.000,00 320D60916PNAUH1M Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-16:57:05 6259ASCB02U94IMF
16-09-2026 16:58:21 100.000,00 320D60916S3XXS40 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-160926-16:58:20 6259ASCB02U9EK9A
16-09-2026 17:42:25 200.000,00 CT DEN:320T2690RDWBS9G9 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
16-09-2026 17:55:07 100.000,00 ung ho MS 2026.249( me con ba nguyen thi Ly)
16-09-2026 18:53:38 100.000,00 320D6091611YU98U Ung ho MS 2026.247 HHCD cac be ho Cao ho Ha
16-09-2026 19:52:01 100.000,00 320D6091678YU3DG Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259136595826
16-09-2026 19:53:07 500.000,00 320D60916V2A4QY1 PHAN THI HOA chuyen ung ho ms 2026 .239 em bui minh hieu FT26259588470296
16-09-2026 20:39:11 30.000,00 CT DEN:320T2690RLRSH2AC MBVCB.16089580219.650524.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
16-09-2026 21:38:09 800.000,00 CT DEN:320T2690RP1NDBTN Ung ho MS 2026.238
16-09-2026 22:24:40 50.000,00 320D60916KJS55SQ Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-22:24:39 6259ASCB02U3Z2A5
16-09-2026 22:35:00 50.000,00 126D60916KLJ8UYB Ung ho MS 2026 249 Me con ba Nguyen Thi Ly FT26260594429028
16-09-2026 23:11:59 1.000.000,00 320D6091694FU0HF Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-23:11:59 6259ASCB02U34SMQ
16-09-2026 23:14:11 50.000,00 320D609167JW59H8 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
16-09-2026 23:18:58 300.000,00 320D60916AEXRB2G Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26260010550810
17-09-2026 04:01:12 20.000,00 CT DEN:320T2690TRV2VY6F Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.249  me con ba Nguyen Thi Ly
17-09-2026 05:08:18 100.000,00 320D609174XLER77 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260073866202
17-09-2026 06:47:04 200.000,00 LA THI KIM TUYEN ung ho MS 2026. 110 em Nguyen Hoang Anh
17-09-2026 07:14:07 30.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 07:22:06 50.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:05:30 200.000,00 CT DEN:320T2690SDE3SK4X Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:05:55 200.000,00 CT DEN:320T2690SDEN1HXR Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
17-09-2026 08:12:30 100.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
17-09-2026 08:13:44 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:25:15 200.000,00 CT DEN:320T2690SE667MBB Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:29:57 50.000,00 ZP7D9LSIEFUG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:38:15 100.000,00 CT DEN:320T2690SEPBQLEG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 08:44:18 200.000,00 CT DEN:320T2690SEXBU9Y2 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17-09-2026 09:04:14 50.000,00 CT DEN:126T2690SFPNUPSH Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.250
17-09-2026 09:10:11 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 09:43:12 500.000,00 CT DEN:320T2690SH74BWQD Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17-09-2026 10:33:53 100.000,00 CT DEN:320T2690SK61XZR3 Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
17-09-2026 10:37:05 500.000,00 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
17-09-2026 11:04:01 100.000,00 CT DEN:320T2690SLBURGJE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 11:39:46 30.000,00 CT DEN:320T2690SMR1QLGV Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17-09-2026 11:42:19 200.000,00 ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
17-09-2026 11:47:10 50.000,00 320D609171FDH9RY Ung ho MS 2026.250
17-09-2026 12:07:06 100.000,00 CT DEN:320T2690SNT4YHCD ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
17-09-2026 12:21:09 100.000,00 320D60917YA91GQT Ung ho MS 2026236
17-09-2026 12:36:34 100.000,00 CT DEN:320T2690SPY25FWP Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17-09-2026 13:08:27 100.000,00 CT DEN:320T2690SR65TACU MBVCB.16097583244.109152.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 13:08:41 500.000,00 320D60917TRB8730 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-13:08:40 6260ASCB02UHX52F
17-09-2026 13:09:23 500.000,00 320D609173FV8QTQ Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260745763615
17-09-2026 13:16:09 500.000,00 CT DEN:320T2690SRGBT8U3 MBVCB.16097678947.163624.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 13:16:43 100.000,00 CT DEN:126T2690SRH2L9LR NGO HOANG LIEN ung ho ms 2026.250
17-09-2026 13:23:55 30.000,00 CT DEN:320T2690SRSKUEE2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 13:44:37 200.000,00 320D609172DY0C92 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260090339739
17-09-2026 13:44:56 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
17-09-2026 13:56:36 100.000,00 CT DEN:320T2690ST1RPL4W Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 14:36:14 200.000,00 CT DEN:320T2690SUL2U876 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 14:47:12 10.000,00 320D609175D2UNBU IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 14:51:51 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 14:56:18 50.000,00 126D60917N1X11M4 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
17-09-2026 15:02:04 200.000,00 CT DEN:320T2690SVL6ZC01 MBVCB.16099024641.961434.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050763391 LE THE LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 15:20:01 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 15:23:36 100.000,00 320D60917FM6AZEE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 15:24:43 10.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
17-09-2026 15:26:08 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 15:52:41 100.000,00 320D60917FMLGQL2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260423000502
17-09-2026 15:57:19 300.000,00 126D60917H4X3HPL Ung ms 2026 250 tuan tu va quynh anh
17-09-2026 15:59:35 50.000,00 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
17-09-2026 16:22:36 100.000,00 320D60917ZSG371T Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260550503051
17-09-2026 16:37:36 100.000,00 126D60917ZQ0K5NC ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh
17-09-2026 17:03:11 200.000,00 CT DEN:320T2690T0A4XT1P MBVCB.16100976224.257645.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 17:03:12 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
17-09-2026 17:38:45 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 17:59:23 100.000,00 320D60917JNJZ5QN Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 18:02:40 100.000,00 320D609177F05DVC Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
17-09-2026 18:24:01 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 19:13:55 200.000,00 CT DEN:320T2690T5CT4JZ9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
17-09-2026 19:15:21 200.000,00 CT DEN:320T2690T5EP8S86 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 19:25:22 100.000,00 320D60917TMG1F11 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 19:34:57 300.000,00 ms 2026.250 ( tuan tu va quynh anh )
17-09-2026 19:39:26 100.000,00 320D60917M8CN7GZ Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260595536431
17-09-2026 19:41:18 200.000,00 320D60917DR2JMDT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 19:47:17 1.000.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 19:52:34 100.000,00 320D60917EL0TLRG IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 20:36:11 30.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 20:45:39 500.000,00 CT DEN:320T2690T8XX8EGG MBVCB.16105309566.154559.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 20:52:05 50.000,00 CT DEN:320T2690T96ENZJP Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 21:08:36 100.000,00 CT DEN:320T2690T9U7ZB6W MBVCB.16105664917.386385.MS2026.250.CT tu 0531002470806 VU THI HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
17-09-2026 21:41:29 100.000,00 CT DEN:320T2690TB3N0M7E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
17-09-2026 21:42:53 200.000,00 320D60917KA715TH Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 21:50:09 30.000,00 CT DEN:320T2690TBF3PPQK Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 22:32:35 50.000,00 CT DEN:320T2690TD34RZ7W Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 22:33:04 300.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
17-09-2026 22:46:50 100.000,00 Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)
17-09-2026 22:48:24 100.000,00 320D60917N5G5V1C ung ho chuong trinh nang buoc toi truong
17-09-2026 23:01:34 100.000,00 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
17-09-2026 23:25:35 300.000,00 CT DEN:320T2690TF53ZK6Q Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 01:29:46 500.000,00 320D60917FTAE9QG Ung ho Ms 2026250 tuan tu va quynh anh FT26261870029262; thoi gian GD:17/09/2026 23:34:26
18-09-2026 01:38:50 500.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh; thoi gian GD:17/09/2026 23:52:40
18-09-2026 01:42:50 200.000,00 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh); thoi gian GD:18/09/2026 00:01:44
18-09-2026 01:44:45 200.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.; thoi gian GD:18/09/2026 00:05:46
18-09-2026 01:59:44 500.000,00 CT DEN:320T2690V69V576C MBVCB.16107149620.440258.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/09/2026 00:48:13
18-09-2026 02:55:29 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 03:03:15 20.000,00 CT DEN:320T2690VBJ5RTKU Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 06:11:11 50.000,00 CT DEN:320T2690VJUBJXR1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
18-09-2026 07:27:45 200.000,00 320D609182UFBJ8K Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261131702827
18-09-2026 07:46:15 30.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 07:46:52 30.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 07:56:04 10.000,00 CT DEN:320T2690U0Z8E2N6 MBVCB.16108836893.677704.MS 2026.250.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 07:58:08 10.000,00 CT DEN:320T2690U11ZFXTJ MBVCB.16108869818.697499.MS 2026.248.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 08:37:47 26.000,00 CT DEN:320T2690U2LB7DXV MBVCB.16109388874.074110.Ung ho MS 2026.249 ( me con ba Nguyen Thi Ly ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 08:45:44 500.000,00 320D609188N9M3NN Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-08:45:44 6261ASCB02UISVEZ
18-09-2026 08:46:22 50.000,00 CT DEN:126T2690U2XP20P1 Vietinbank;114000161718;ung ho 2026.251
18-09-2026 08:48:53 100.000,00 320D60918NJD23XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 08:50:19 200.000,00 320D60918SEUWWXH Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 08:53:38 200.000,00 320D609189MWQY93 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261047092208
18-09-2026 08:54:53 100.000,00 320D60918J005VUT IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 09:10:28 100.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 09:27:31 200.000,00 CT DEN:320T2690U4J0EFY4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 09:42:53 200.000,00 CT DEN:320T2690U54A5DBL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 09:49:02 200.000,00 147408429352-0376952967-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
18-09-2026 09:54:28 1.000.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 10:34:53 200.000,00 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
18-09-2026 10:41:12 50.000,00 320D60918Q5EXC3Z Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 10:47:26 100.000,00 320D60918MRSL9SC Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261149267500
18-09-2026 11:03:20 200.000,00 320D60918301EGVG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261357281630
18-09-2026 11:10:41 2.000.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 11:26:19 200.000,00 320D60918TJ0YS3R Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-11:26:19 6261ASCB02UNQFGG
18-09-2026 11:28:35 1.000.000,00 320D60918YP0AVMW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 11:55:18 200.000,00 CT DEN:320T2690UA95P0WX MBVCB.16112322507.033410.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1024293401 NGUYEN THI LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 11:57:56 200.000,00 CT DEN:320T2690UACMQKBV MBVCB.16112368828.065657.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0351000872544 PHAM THI HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 12:06:37 500.000,00 320D60918FSY95L2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 12:09:25 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 12:22:22 100.000,00 320D60918Y3MT5AE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261260781726
18-09-2026 12:24:38 100.000,00 CT DEN:320T2690UBDWVVQF Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 12:27:08 200.000,00 320D6091878CMQ7Y Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-12:27:07 6261ASCB02UN14KJ
18-09-2026 12:53:23 200.000,00 CT DEN:320T2690UCHVYHKW MBVCB.16113249773.613175.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0551000062832 NGUYEN THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 13:07:16 200.000,00 320D60918T6W36HE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261200090119
18-09-2026 13:11:46 100.000,00 320D60918PJ1A37X Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 13:14:38 100.000,00 CT DEN:320T2690UDBXN4Q1 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 13:19:10 300.000,00 320D60918P6GQVK2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261050073838
18-09-2026 13:27:09 20.000,00 CT DEN:320T2690UDUFHYHK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 13:49:43 20.000,00 CT DEN:320T2690UEQ9A5EM MBVCB.16113974830.036236.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 14:24:06 500.000,00 320D60918145R0G5 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261459743055
18-09-2026 14:28:38 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
18-09-2026 14:28:40 50.000,00 320D609186GETV1A Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-14:28:40 6261ASCB02UNE5A3
18-09-2026 14:42:20 100.000,00 320D60918NYEGK7S Ung ho MS 2026.250 , Tuan Tu va Quynh Anh FT26261626680645
18-09-2026 15:06:09 20.000,00 CT DEN:320T2690UHP6TTZT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 15:37:10 300.000,00 ms 2026.251 ( em luong thi thanh ha )
18-09-2026 15:45:26 500.000,00 CT DEN:320T2690UK72GZQG MBVCB.16115557828.023907.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 15:53:57 100.000,00 320D60918KH16ZQQ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 16:10:37 50.000,00 CT DEN:320T2690UL6B2C65 ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 16:22:23 0,00 BAO VIETNAMNET CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO CAC HCKK (TT 41)
18-09-2026 16:26:07 0,00 So GD: 320A2690ULRCF68C BAO VIETNAMNET CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO CAC HCKK (TT11/HCM NGAY 15/09/2026  234.388.902 DONG)
18-09-2026 16:33:17 300.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 16:36:29 200.000,00 CT DEN:320T2690UM6GJC12 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 16:43:03 50.000,00 CT DEN:320T2690UMF5HC78 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 16:49:18 50.000,00 CT DEN:320T2690UMPE7ZBN MBVCB.16116610298.723965.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0731000861348 NGUYEN THI HONG VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 17:00:28 50.000,00 CT DEN:320T2690UN45NM8R Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 17:03:40 200.000,00 CT DEN:320T2690UN8CVXRS Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 17:20:24 50.000,00 126D60918N0ZZ85T ung ho ms 2026.251 luong thi thanh ha
18-09-2026 17:23:44 100.000,00 UNG HO MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
18-09-2026 17:46:04 200.000,00 320D60918UU1L7DJ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261720106630
18-09-2026 17:48:00 200.000,00 320D60918UVJE6NG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261058298844
18-09-2026 17:49:17 200.000,00 320D60918A4A54KG Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26261188079751
18-09-2026 18:18:56 100.000,00 320D609189M3YURX Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
18-09-2026 18:25:53 100.000,00 CT DEN:320T2690UREYHHDC MBVCB.16118554400.050492.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 18:40:15 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
18-09-2026 20:00:52 200.000,00 CT DEN:320T2690UV4CUU54 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 20:40:44 100.000,00 ung ho MS 2026.251( em Luong thi thanh ha)
18-09-2026 20:57:43 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
18-09-2026 21:03:36 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.250(Tuan Tu -Quynh Anh)
18-09-2026 21:43:25 200.000,00 320D6091893NSGT8 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 21:59:30 50.000,00 CT DEN:320T2690UZR1JQ96 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
18-09-2026 22:21:50 150.000,00 CT DEN:320T2690V0LJ2N5T MBVCB.16122287895.544235.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
18-09-2026 22:29:07 100.000,00 320D60918DTDTZ07 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261150682877
18-09-2026 22:43:50 100.000,00 320D60918CX1QCDV Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261490390629
18-09-2026 22:58:48 100.000,00 320D60918H33ALT6 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
18-09-2026 23:00:59 100.000,00 320D60918B2YP6FB Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26262963308004
18-09-2026 23:06:03 10.000,00 CT DEN:320T2690V2AXBXJY Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
18-09-2026 23:14:01 10.000,00 320D60918H23B2TP Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 01:28:09 50.000,00 CT DEN:320T2690V33N3PLJ MBVCB.16122703149.846621.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/09/2026 23:26:17
19-09-2026 01:37:43 200.000,00 320D60918HKZ1JJ6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:41:57
19-09-2026 01:41:38 120.944,00 320D60918PP7ZVY8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:49:10
19-09-2026 01:57:02 10.000,00 CT DEN:320T2690WTWAU4VN MBVCB.16122962833.038618.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:19/09/2026 00:39:47
19-09-2026 01:57:14 10.000,00 CT DEN:320T2690WTX3TNCU MBVCB.16122963617.039741.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:19/09/2026 00:40:23
19-09-2026 02:11:59 100.000,00 320D609190KNBJ99 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long; thoi gian GD:19/09/2026 01:38:44
19-09-2026 03:48:08 20.000,00 CT DEN:320T2690X171HUWH Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 06:20:59 100.000,00 320D6091915ARA5Q Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262067839259
19-09-2026 06:22:41 100.000,00 CT DEN:320T2690X7743BGV ung ho ms 2026.251 e Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 07:26:54 200.000,00 320D60919V2PDB6A ung ho MS2026-251em luong Thi Thanh Ha FT26262186059075
19-09-2026 07:33:19 500.000,00 147545022949-0388879639-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 07:34:09 100.000,00 320D60919GJHKETE Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:00:31 300.000,00 147549331317-0339903306-Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 08:03:23 100.000,00 320D60919L6WAJTG UNG HO MS 2026251 EM LUONG THI THANH HA
19-09-2026 08:04:11 30.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:09:33 100.000,00 320D6091952XVX5P Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262335418132
19-09-2026 08:09:34 50.000,00 CT DEN:320T2690VPENZK2L Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 08:12:47 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 08:15:00 100.000,00 320D60919XQQ0CGV Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:15:28 10.000,00 CT DEN:320T2690VPNG5MG2 MBVCB.16124820931.414154.ung ho ms 2026.240.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 08:17:08 10.000,00 CT DEN:320T2690VPQNNYG6 MBVCB.16124850688.430573.Ung ho ms 2026.215.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 08:18:09 10.000,00 CT DEN:320T2690VPS0H757 MBVCB.16124859062.440468.Ung ho ms 2026.208.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 08:24:36 100.000,00 320D60919DDHU7YB Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-08:24:35 6262ASCB02U7KAPS
19-09-2026 08:27:37 50.000,00 147553169107-0362440973-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:28:04 200.000,00 CT DEN:320T2690VQ53KHHX HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho nguyen hong quang ms 2026.252
19-09-2026 08:29:19 200.000,00 TRAN THI NGOC THU chuyen tien giup em 2026252 (Nguyen Hong Quang)
19-09-2026 08:33:03 100.000,00 CT DEN:320T2690VQBPDDLC MBVCB.16125068649.588385.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1024054181 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 08:34:49 500.000,00 Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
19-09-2026 08:36:56 200.000,00 CT DEN:320T2690VQGTLYNH Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:38:41 50.000,00 320D609190D8DQ0L ung ho ms 2026.238
19-09-2026 08:38:49 20.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 08:39:39 50.000,00 320D609197ZAXUNR ung ho ms 2026.236
19-09-2026 08:45:41 100.000,00 CT DEN:320T2690VQUCQ4BW Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 09:04:15 100.000,00 CT DEN:320T2690VRJVWPUZ MBVCB.16125489075.902505.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1030987723 HO THI HUYEN TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 09:28:17 200.000,00 CT DEN:320T2690VSGLXUMP Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 09:30:46 500.000,00 320D60919020E9UG Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 09:43:27 500.000,00 320D60919YSG3V8E Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-09:43:27 6262ASCB02U7D8G9
19-09-2026 09:44:04 1.000.000,00 320D60919J6J54AS Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 09:56:57 500.000,00 CT DEN:320T2690VTLG50JB Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 09:58:22 200.000,00 CT DEN:320T2690VTNC57T1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-09-2026 10:06:41 1.000.000,00 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2026 252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 10:24:13 200.000,00 320D60919SJMTG5Z Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 10:29:15 100.000,00 ZP7D9NO67B5F Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
19-09-2026 10:34:29 300.000,00 CT DEN:320T2690VV21H7KC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-09-2026 10:34:54 300.000,00 CT DEN:320T2690VV2LCQW3 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
19-09-2026 10:35:26 1.500.000,00 ms 2026.244 2026.247 2026.251
19-09-2026 10:40:33 100.000,00 CT DEN:320T2690VVA1XC8C ung ho MS 2026.249 Me con ba Nguyen Thi Ly
19-09-2026 10:40:37 200.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 10:46:02 500.000,00 320D609196SDJ4EB Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 11:02:53 50.000,00 320D60919RA9GUML Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 11:05:37 200.000,00 320D609190MPPZX6 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-11:05:37 6262ASCB02UPLH95
19-09-2026 11:17:08 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 11:28:28 500.000,00 ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
19-09-2026 11:39:56 200.000,00 320D60919D2EANKA Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 11:43:34 200.000,00 CT DEN:320T2690VXR96AEU Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 11:53:34 20.000,00 CT DEN:320T2690VY4GHQZR Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:06:03 100.000,00 ZP7D9NO6NA59 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:13:02 50.000,00 CT DEN:320T2690VYW6RWL8 MBVCB.16128404469.868643.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 12:15:10 150.000,00 147586747448-0935792961-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:18:37 200.000,00 CT DEN:320T2690VZ3JSVZ6 MBVCB.16128487929.925647.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 12:24:27 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:26:21 50.000,00 126D60919KNR3G39 ung ho ms 2026.252 nguyen hong quang
19-09-2026 12:28:44 100.000,00 CT DEN:320T2690VZGX56GW Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:34:02 500.000,00 320D60919QWY6MV4 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262608309654
19-09-2026 12:38:29 200.000,00 CT DEN:320T2690VZVT0U01 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 12:54:29 200.000,00 MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
19-09-2026 13:04:38 100.000,00 CT DEN:320T2690W0WAWNPM MS 2026.252 Nguyen Hong Quang
19-09-2026 13:08:21 100.000,00 320D60919BXBC4QE Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 13:10:38 500.000,00 CT DEN:320T2690W148A2NN NGUYEN THI PHUONG Chuyen tien giup do, 2026.252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 13:12:15 15.000,00 CT DEN:320T2690W16DFBGX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
19-09-2026 13:14:57 15.000,00 CT DEN:320T2690W19Y1VKU Ung ho MS 2026.109 em Nguyen Quang Huy
19-09-2026 13:15:40 100.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 13:17:15 15.000,00 CT DEN:320T2690W1CZC5VN MS 2025.282 em Bui Thi Mua
19-09-2026 13:17:20 300.000,00 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 13:18:30 100.000,00 CT DEN:320T2690W1EMYSP4 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 13:24:52 50.000,00 320D609199ZHK3N0 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
19-09-2026 13:25:04 50.000,00 ung ho ma so 2026.249
19-09-2026 13:25:24 50.000,00 ung ho ma so 2026.250
19-09-2026 13:26:10 50.000,00 ung ho ma so 2026.251
19-09-2026 13:26:21 50.000,00 ung ho ma so 2026.252
19-09-2026 13:45:43 500.000,00 ung ho ma so 2026 252( rm nguyen hong quang)
19-09-2026 14:27:04 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 14:43:41 200.000,00 CT DEN:320T2690W4R444QP Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
19-09-2026 15:12:17 100.000,00 320D60919687XRD5 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 15:31:42 200.000,00 CT DEN:320T2690W6LJKPK5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 15:53:06 100.000,00 CT DEN:320T2690W7ETC0MY Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
19-09-2026 16:09:57 500.000,00 147614207373-0909090838-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 16:29:23 200.000,00 320D60919KG04DB5 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
19-09-2026 16:56:04 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
19-09-2026 16:58:16 50.000,00 320D60919U1GDT71 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 17:21:22 100.000,00 CT DEN:320T2690WAVC7F95 MBVCB.16132768214.702520.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 17:41:19 100.000,00 320D60919BEULWKV IBFT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 18:26:20 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 18:30:58 100.000,00 CT DEN:320T2690WDK9GUDE MBVCB.16134179736.676022.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9359045320 PHAM THI LANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 19:02:00 100.000,00 CT DEN:320T2690WES8SEAT MBVCB.16134772550.076667.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 19:13:46 40.000,00 320D60919YKBH080 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 19:18:29 200.000,00 320D60919QBMNJ0H Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
19-09-2026 19:25:43 30.000,00 CT DEN:126T2690WFPKR0H7 MBVCB.16135207648.363479.MS 2026.241.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
19-09-2026 19:30:56 500.000,00 320D60919L0MSCL1 UNG HO MS 2026252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-19:30:55 6262ASCB02U5GILG
19-09-2026 19:49:56 300.000,00 320D60919VKATHRS Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
19-09-2026 19:52:01 100.000,00 320D609199BEDTUX ung ho NGUYEN DUY BAN MS 2026.247, ma GD 100000183028234
19-09-2026 20:15:23 200.000,00 Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 20:22:28 200.000,00 CT DEN:320T2690WHWHBVHQ Ung ho MS 2026.248
19-09-2026 20:56:14 200.000,00 CT DEN:320T2690WK73LAUS Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 21:35:08 50.000,00 CT DEN:320T2690WLQG1A34 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
19-09-2026 21:50:15 500.000,00 320D60919MMDG04T UNG HO MS 2026.252 NGUYEN HONG QUANG-190926-21:50:15 6262ASCB02U5PVGX
19-09-2026 22:17:32 1.000.000,00 320D609199570JBR Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
19-09-2026 22:34:04 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.252 ( em nguyen hong quang )
19-09-2026 22:47:16 100.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
20-09-2026 03:57:55 20.000,00 CT DEN:320T2690YPHJZPEF Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang
20-09-2026 06:27:40 200.000,00 CT DEN:320T2690YVBAR0BH Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi bi liet
20-09-2026 08:20:04 500.000,00 CT DEN:320T2690XBS4XTJG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:21:05 100.000,00 CT DEN:320T2690XBTGUSA8 Nhi, Huy ung ho MS 2026.253  ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:23:59 50.000,00 CT DEN:320T2690XBXANK3H Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:27:09 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:30:58 500.000,00 LE THI KIEM ung ho MS206253 hoang van thach
20-09-2026 08:31:42 50.000,00 320D60920X378UT1 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:34:14 100.000,00 So GD goc: 5905HUB027916735 VIETINBANK;110628136866;UNG HO MS2026253 ONG HOANG VAN THACH
20-09-2026 08:34:51 10.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:35:48 500.000,00 CT DEN:320T2690XCCXCFZQ MBVCB.16140508699.158113.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1029724451 LE TAN KIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-09-2026 08:44:40 100.000,00 320D6092052Q1TGA Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264870538087
20-09-2026 08:46:59 100.000,00 CT DEN:320T2690XCTP9K7Z Vietinbank;110628136866;NGUYEN DUY HIEU chuyen tien ung ho ms 2026.253
20-09-2026 08:48:41 200.000,00 CT DEN:320T2690XCVXSMNB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:48:57 100.000,00 CT DEN:320T2690XCW9NJDG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 08:50:21 200.000,00 CT DEN:320T2690XCY4B645 LE VAN HIEU Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 09:03:44 200.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 09:05:35 1.000.000,00 320D609205R33UWY Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264335181472
20-09-2026 09:07:07 10.000,00 CT DEN:320T2690XDL97TEA MBVCB.16141019536.535089.ung ho MS 2026.207.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-09-2026 09:21:49 50.000,00 320D60920AYVQ0YM Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264306039890
20-09-2026 09:26:19 200.000,00 Ung ho MS 2026.253 (Hoang Van Thach)
20-09-2026 09:29:36 100.000,00 CT DEN:320T2690XEFZ6B5K Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 09:32:05 200.000,00 320D609200CVBW99 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-09:32:04 6263ASCB02W2DSG3
20-09-2026 09:39:27 150.000,00 Ung ho MS2026.241 (e Bui Thanh Hang)
20-09-2026 09:42:56 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 09:49:39 100.000,00 320D60920J8UAZC8 IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 10:02:13 50.000,00 320D60920891NEWV IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 10:08:36 500.000,00 320D60920BNTPG16 IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 10:20:41 50.000,00 CT DEN:320T2690XGFECDFG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 10:23:22 300.000,00 ung ho MS 2026.253
20-09-2026 10:27:18 50.000,00 Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2101513498881781760
20-09-2026 10:31:26 30.000,00 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
20-09-2026 10:58:23 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 10:58:51 200.000,00 ZP7D9OM01QNF Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
20-09-2026 11:05:19 200.000,00 CT DEN:320T2690XJ6CB47P Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 11:07:48 300.000,00 320D609206NAB8TT ung ho MS 2026253 o Hoang van Thach o Nghe An FT26264408271050
20-09-2026 11:12:10 50.000,00 CT DEN:320T2690XJFEAJHK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 11:36:47 500.000,00 320D60920V8VCYF4 UNG HO MS 2026253 ONG HOANG VAN THACH-200926-11:36:46 6263ASCB02WL12AC
20-09-2026 11:38:19 200.000,00 320D60920G56ZH8M IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 12:02:35 200.000,00 CT DEN:320T2690XLDZPRB0 LE ANH DAT chuyen tien
20-09-2026 12:10:04 100.000,00 CT DEN:320T2690XLPVLFP1 Nguyen Hong Vy ung ho MS2026.251
20-09-2026 12:18:19 30.000,00 320D60920B5Q19VV Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:18:19 6263ASCB02WL86DZ
20-09-2026 12:18:48 200.000,00 CT DEN:320T2690XM1DLV92 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 12:21:55 1.000.000,00 LE THANH LY Gui Bao Vietnamnet ho tro Em NGUYEN HONG QUANG MS.2026.252
20-09-2026 12:25:46 100.000,00 CT DEN:320T2690XMAL50Z8 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 12:32:20 50.000,00 320D60920BGC79B1 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:32:19 6263ASCB02WLJBEB
20-09-2026 12:52:08 200.000,00 320D60920VC7R512 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 13:16:39 100.000,00 320D60920H8N5WAU IBFT ho tro a Thach.cau a mau khoe
20-09-2026 14:09:37 100.000,00 CT DEN:320T2690XRBRHM7P TRAN THI MAI Chuyen tien ung ho ms 2026. 253 ,ung ho ong Hoang Van Thach
20-09-2026 14:12:42 400.000,00 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-09-2026 14:13:37 250.000,00 320D60920RA8FQJ9 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 14:14:35 50.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 14:27:40 100.000,00 Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
20-09-2026 15:19:12 100.000,00 CT DEN:320T2690XU1MBDGX ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 15:24:13 100.000,00 CT DEN:320T2690XU88M78C LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026253 Hoang van Thach
20-09-2026 15:31:01 200.000,00 CT DEN:320T2690XUH7VYVY ung ho MS2026253 ong hoang van thach
20-09-2026 15:37:04 20.000,00 320D609201KGLZD8 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 16:20:05 50.000,00 320D609205DHTAX6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
20-09-2026 16:20:53 50.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:10:05 30.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:10:59 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:12:21 300.000,00 320D609209BVBT9V Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264354370009
20-09-2026 17:25:08 500.000,00 ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 17:31:58 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:34:40 100.000,00 CT DEN:320T2690XZAJ0SUQ MBVCB.16148828973.835046.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-09-2026 17:45:12 150.000,00 Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:45:31 1.000.000,00 CT DEN:320T2690XZQUPADC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 17:59:21 120.000,00 Scan QR Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach 2101627263702097920
20-09-2026 18:01:56 500.000,00 MS 2026-253( Hoang van Thach)
20-09-2026 18:03:43 100.000,00 NGUYEN TUONG VI chuyen tien ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 18:05:37 20.000,00 Ung Ho MS 2026.253(Ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 18:29:09 100.000,00 320D60920YKF0R58 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 18:29:44 100.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 18:53:32 200.000,00 CT DEN:320T2690Y2CNHZ2H PHAM THI MINH TU Chuyen tien ung ho MS 2026253 ong hoang van thach
20-09-2026 18:58:48 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
20-09-2026 19:32:15 50.000,00 126D60920E2WTAGK ung ho ms 2026.253 hoang van thach
20-09-2026 19:38:12 200.000,00 320D60920V1UB01N PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
20-09-2026 19:44:57 90.000,00 320D60920RESRERR Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 19:45:48 200.000,00 CT DEN:320T2690Y4DP4YV4 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 19:46:44 100.000,00 320D60920GDATAH5 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264011840302
20-09-2026 20:09:40 500.000,00 320D609201P3DXCR Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
20-09-2026 20:15:46 300.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 20:16:55 500.000,00 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 20:32:13 200.000,00 Ung ho Ms 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 21:29:25 100.000,00 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
20-09-2026 21:31:31 200.000,00 CT DEN:320T2690Y8H9U19L MBVCB.16153039810.731151.DO THI HA chuyen tien ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.CT tu 1017738476 DO THI HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-09-2026 21:42:17 20.000,00 320D60920ZVZLHUL Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach
20-09-2026 21:44:26 50.000,00 CT DEN:320T2690Y90BU5P9 VO THI XUAN TRANG Chuyen tien MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 21:50:31 200.000,00 CT DEN:320T2690Y98D683A MBVCB.16153264387.884514.ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 1015964996 LE THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
20-09-2026 22:15:24 100.000,00 Ung ho ms 2026.253( ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 22:17:52 300.000,00 Ung ho MS 2026.253
20-09-2026 22:28:11 100.000,00 CAO THI LIEM Chuyen tien ma so 2026 253 ung ho ong hoang van dung
20-09-2026 22:36:55 100.000,00 Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 22:37:17 100.000,00 320D609202S4KYRK Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264506065932
20-09-2026 22:40:48 200.000,00 320D60920GDDJX5E Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264224499941
20-09-2026 22:41:47 30.000,00 126D609209AR4B80 Ung ho MS 2026 253 Ong Hoang Van Thach FT26264931265855
20-09-2026 22:46:25 100.000,00 320D609200EDTEP7 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264935912193
20-09-2026 22:50:07 100.000,00 320D60920A1QRCGF UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-22:50:07 6263ASCB02WQYT4H
20-09-2026 22:52:48 50.000,00 320D60920R58A6SA Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
20-09-2026 22:59:57 100.000,00 320D60920JY1G66S Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
20-09-2026 23:15:30 100.000,00 320D60920K8CCLGM Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264181986658
20-09-2026 23:21:17 60.000,00 320D60920190JQ5Y Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach

Báo VietNamNet