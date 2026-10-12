Danh sách bạn đọc ủng hộ trong 10 ngày giữa tháng 9/2026

Trong 10 ngày giữa tháng 9/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.054.092.073 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.