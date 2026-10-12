10 ngày đầu tháng 9/2026, bạn đọc ủng hộ hơn 1,9 tỷ đồngTrong 10 ngày đầu tháng 9/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.985.808.156 đồng của các cá nhân và đơn vị ủng hộ các chương trình và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809112238262026d5f2304225.5388.13096.223826
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.243. Anh Tran Van Lai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809112234132026g8mi297825.5388.3783.223338
|11/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16009715729.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen - Gia Lai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29AY6WA.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255889600700.20260911.222433.88011013262725.VU VAN BAC.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29AYDMU.ung ho em nguyen khanh linh FT26255740125551.20260911.222220.3339521803.NGUYEN THI THU MAI.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16009673766.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SGTTW2LKRJN9.IBFT Ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai.20260911.221841.060127937047.PHAM HONG THANH.970403
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJX8X17Z.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.221831.0936345589.TA THI NGOC LIEN.970432
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16009649354.Ung ho MS 2026.238 ( Co Giao Hoang Thi Hien ).CT tu 9347641368 HUYNH VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209112217002026WVYW328079.5390.60308.221701
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJX8389D.Ung ho NCHCCCL.20260911.221051.18723301.NGUYEN THI PHUONG LINH.970432
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16009530510.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405091122010220263NFL095181.5387.9332.220102
|11/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16009450902.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209112156202026C85B837241.5189.91796.215620
|11/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509112154392026TyRC731214.5390.85559.215404
|11/09/2026
|1.500.000,00
|MS 2026.238 co Hoang Thi Hien#SP#020097042209112144112026B3QL480207.5387.47197.214412
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1iJX8L5II.ZP262540931353 Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260911.214313.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|6254TPBVI283FAC8.MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.213704.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|11/09/2026
|300.000,00
|6254VNIB02UFJ5A5.Ung ho ms 2026.244( e luu thi khanh huyen.20260911.213552.909060607.TRUONG TAN TAI.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16009156408.Ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071001251121 TRAN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29A1WNA.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255064137527.20260911.213424.4836063879.NGUYEN THAI NGOC TRAM.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16009130868.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29AQCPB.Ung ho Ms 2026.243 FT26255270300804.20260911.212444.19035976227017.TRAN THI TUYEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097041509112121132026fllK638043.5390.47385.212037
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254IBT1k294R18Z.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255084694286.20260911.211816.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16008843333.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.244(Em LUU THI KHANH HUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJX8EYF7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.211217.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k294FPUW.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255490948835.20260911.211004.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen Nha xe Tuan Phan mong chau mau khoe manh nhe#SP#020097042209112109462026LRQ8768507.5387.89895.210947
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16008765988.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1041811098 NGUYEN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809112102192026dyo6058474.5390.51126.210219
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16008599061.ung ho MS 2026.242 Nguyen Khanh Linh.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000,00
|6254IBT1k294EDIA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254150315021.20260911.205159.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/09/2026
|270.000,00
|MBVCB.16008478849.ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000,00
|6254IBT1k294KLHQ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254620442097.20260911.205045.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJX8GWN4.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.204755.58802212.NGUYEN QUYNH PHUONG NHI.970432
|11/09/2026
|25.000,00
|6254TPBVI283MJAX.MS 2026.244 hungnt6.20260911.204525.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k294BZHT.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254624377458.20260911.203629.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k294B5V6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254889194027.20260911.203543.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254TPBVI2831GC9.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260911.203305.04115384901.PHAM HAI SON.970423
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091120274820269neh921605.5390.50018.202713
|11/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen ms 2026.244#SP#020097042209112027372026MCIX169478.5387.48471.202738
|11/09/2026
|300.000,00
|giup Co Hien.ms.2026.238#SP#020097041509112026562026tex9435141.5189.44104.202656
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809112021362026562z895007.5390.8824.202136
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SHBAP2APSH92.ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu.20260911.201407.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SHBAP2APSVWR.ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.201237.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16007721946.ung ho ms 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0491001603053 VU TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16007714373.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16007636240.Ung ho MS 2026.224 ( Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1015414131 LUU THI THEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|uh ms 2026243 tran van lai#SP#020097041509112006142026yynM346294.5189.7499.200539
|11/09/2026
|30.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV giup do MS 2026.243#SP#0200970488091120022320267wme811838.5389.81770.200223
|11/09/2026
|100.000,00
|ung ho 2026 238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809112001452026bxdo809148.5189.77805.200145
|11/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.244 luu thi khanh huyen#SP#020097040509112001132026R546036464.5388.75015.200042
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.244#SP#020097048809111959472026l2pn800668.5189.65002.195948
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.242#SP#020097048809111959082026j4ks797778.5387.59958.195908
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.241#SP#020097048809111958172026kzlt794144.5390.55163.195817
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.240#SP#020097048809111954592026oljj780019.5387.31924.195459
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSNM, CSTV dong vien MS 2026.239#SP#020097048809111954032026xwtr775863.5387.27154.195403
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16007335571.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0111000349250 DAM PHAN THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16007322160.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29BN34H.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254423776573.20260911.194817.88888817.TRAN THUY TRANG.970407
|11/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16007237343.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16007196565.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0841000003606 NGUYEN KIM TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209111943012026VC0Z202048.5390.50765.194302
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJX8V3GC.iris ung ho ms 2026 244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.194212.172651844.TRAN MINH THU.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209111941432026RANY230609.5189.41609.194143
|11/09/2026
|500.000,00
|6254MSCBD2I5TX6S.LE MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien.20260911.194109.0862886626.LE MINH TUAN.970422
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#02009704220911194100202648SI744933.5189.38014.194100
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704220911193945202647SS709712.5389.28470.193910
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJX8VBQ9.iris ung ho ms 2026 242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.193943.172651844.TRAN MINH THU.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209111938322026GZYV628978.5388.20111.193832
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209111937552026JV23142716.5389.14859.193755
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111937072026E2GN631403.5390.10275.193632
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254IBT1k29BFYWN.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26254889998809.20260911.193636.19035466080011.VND-TGTT-LE THUY ANH.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|TRAN THI HANG ung ho ms 2026.244 Luu thi khanh Huyen#SP#020097042209111929522026ZK4Q754552.5388.59665.192917
|11/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16006743787.MS 2026.241.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|Nguyen Nhat Anh chuyen tien uh ms 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209111921222026CSCJ252952.5390.2284.192047
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1aJQ8J9U1.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.192118.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16006609470.Ung Ho MS 2026.244 (Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1019123739 NGUYEN SY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16006615574.gd Khoi Luong ung ho MS 2026.242 em Linh.CT tu 1015083431 NGUYEN THUY TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|400.000,00
|6254IBT1k29BA2JN.NCHCCCL-AnYen- 413 FT26254088241936.20260911.191007.19026886956029.VND-TGTT-LE THI YEN.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111906312026P03U171330.5389.96087.190632
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16006400211.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9977778179 NGUYEN LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29BP4DM.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254152799429.20260911.185837.19033807755011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung Ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704880911185729202677ch507896.5387.28169.185729
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29BDKJQ.TRAN THI LIEU ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254739413228.20260911.184439.19035243355019.VND-TGTT-TRAN THI LIEU.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026. 242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970488091118442420263v0t449686.5189.26519.184424
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16005919688.MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0021000044239 DO PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254VBAAP2APZX6I.Vietcombank0011002643148TRAN THI MY HAO chuyen tien mong be Huyen som binh phuc.20260911.183524.3216215045585.TRAN THI MY HAO.970405
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29B1DYJ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254103990578.20260911.183302.19030068034024.VND-TGTT-LE THI VAN.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|6254VNIB02U8SBZ7.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.182739.803106.TONG DUY XUAN.970441
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.242#SP#020097042209111826002026C9S7478517.5389.98566.182600
|11/09/2026
|39.000,00
|6254IBT1iJXIXFV3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.182528.221194241.VU THI HUE.970432
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097042209111821332026HO4I896084.5390.73016.182133
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k295XKXS.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254091270276.20260911.182028.19033183288012.VND-TGTT-PHAM THI ANH HOA.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k2957NHM.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26254850941683.20260911.175853.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16004810189.ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1032767482 LAM UYEN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|PHAM HUU LUC chuyen tien ung ho MS2026368#SP#020097042209111752562026GTZ5261731.5389.53908.175256
|11/09/2026
|30.000,00
|6254IBT1k2954NEQ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254264403500.20260911.175229.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k2954GFH.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254570226062.20260911.175141.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16004704788.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|6254ASCB02U8WGD8.UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-17:43:06 6254ASCB02U8WGD8.20260911.174306.118535909.TRAN TRONG KHIEM.970416
|11/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.244- em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111740452026T3UE055329.5389.57939.174010
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111737062026n79v139994.5387.29215.173631
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809111733462026pl2j121378.5390.3466.173346
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809111732312026wsa1114490.5389.94255.173155
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880911173036202686wh103873.5388.79314.173036
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111726342026cxef081611.5388.49403.172634
|11/09/2026
|500.000,00
|TRUONG THI HOANG DIEU ung ho MS 2026.244 em Luu thi Khanh Huyen#SP#020097048809111716112026fgth024060.5189.67467.171611
|11/09/2026
|200.000,00
|6254TPBVI289HJUN.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.171355.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|11/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111703582026qfca958213.5390.70994.170358
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16003619324.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209111658582026WVJT757466.5389.32541.165858
|11/09/2026
|30.000,00
|6254IBT1k29YL3RH.Ung ho MS 2026.242 FT26254169772767.20260911.165742.19039104826010.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|11/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026233 anh Ly Mi Lung#SP#020097042209111657082026IEB9287751.5387.18502.165708
|11/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026229 chi Ma Thi Dung#SP#020097042209111649192026EYZV100585.5387.61591.164919
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXIURPF.Ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.164904.234723782.NGUYEN HAI DANG.970432
|11/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042209111648182026BDB9196132.5387.53830.164819
|11/09/2026
|30.000,00
|6254MSCBD2IPADER.Ung ho MS 2026227 anh Ho Trong Do.20260911.164646.1999130199999.PHAN THANH HAI.970422
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#0200970422091116445520261ZQQ642433.5390.29977.164455
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042209111644202026WR9N103183.5388.26270.164420
|11/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.16003230898.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|60.000,00
|6254ABBKP2AP26CT.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.164041.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#02009704220911163823202671R9572416.5388.80717.163823
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111635152026o6gm813155.5388.59495.163515
|11/09/2026
|90.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111634262026ILK6040535.5189.54075.163426
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16003050610.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0591000303803 DO THI QUYNH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29Y5DB9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254647835501.20260911.162842.1904226666.PHAM THI NHUNG.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu#SP#020097048809111625392026ctkd768931.5390.96194.162539
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1iJXIVKNR.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.162451.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809111622322026of7w755238.5387.74690.162232
|11/09/2026
|500.000,00
|6254MCOBQ2MD25K3.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.162217.839798688.NGUYEN HOANG KHA.970426
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXIV1A8.ung ho MS 2026 244 luu thi khanh huyen.20260911.162124.88611616.PHAM THI HOA.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111621012026W0kb133243.5388.64706.162026
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16002838594.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16002826857.Ung ho NCHCCCL +NguyenTHiTan.CT tu 1019580635 NGUYEN THI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|40.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970415091116181820264goE122191.5388.46309.161818
|11/09/2026
|200.000,00
|uh ms 2026.242#SP#020097048809111617052026mfd7731035.5189.37768.161705
|11/09/2026
|10.000,00
|6254TPBVI289XWAT.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.161637.02531356601.NGUYEN HANG NGA.970423
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16002766748.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0071001279666 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29YIMIR.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254906040187.20260911.161529.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16002748189.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16002721076.ms.2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071001253090 NGUYEN THI SAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29YVBGQ.uh ms 2026 152 2 anh em Tai va Nhan FT26254764210122.20260911.161038.7856141085.DANG THI HUONG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16002675496.Ung ho MS 2026.238 .CT tu 0691000404514 KHUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|10.000,00
|6254TPBVI289VP7L.MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.160741.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|11/09/2026
|500.000,00
|6254SGTTW2LGVGU1.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.160343.162636868.NGUYEN THANH HUNG.970403
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16002478337.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9347156789 NGO TRI QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SGTTW2LGVMT3.IBFT unghomaso 2026.244.20260911.155812.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16002406035.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0441000813225 VU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SGTTW2LGKXZ3.IBFT ung ho ms 2026243 Tran van lai.20260911.155207.050070369130.DUONG VAN QUANG.970403
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29YJHMW.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254310203699.20260911.155136.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho Ms 2026.244 Luu thi khanh huyen#SP#0200970415091115483920265ePy897859.5189.40546.154839
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911154722202629O2761364.5387.31426.154723
|11/09/2026
|50.000,00
|6254MCOBQ2MHPWRQ.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).20260911.154538.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111545112026jwu5595512.5388.16360.154436
|11/09/2026
|300.000,00
|DUONG KIM HUONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111544492026tde5594069.5388.13215.154418
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YEJR.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260911.153710.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YUZI.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260911.153645.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YRNI.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.20260911.153612.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YTRX.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.153542.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YFBA.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.153509.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02U8YC1R.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.153412.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k29P3VUV.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254905984329.20260911.153241.19021149699021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809111530522026h210540896.5189.18737.153053
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PT69D.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254454020307.20260911.152802.8305111987.PHAM DUY DUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29PL3PA.Ung ho MS 2026.244 FT26254740020060.20260911.152541.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.238#SP#020097042209111524282026F8J0211729.5390.78251.152428
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16001931210.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254MCOBQ2MH7NMP.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.152245.11001010776352.NGO THI TAN TRANG.970426
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16001905814.Ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1iJXMNHJM.ZP262540529547 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.152130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1iJXMNGR8.ZP262540526678 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.152028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001857267.Ms 2026.244.CT tu 0341006984103 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001832340.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254SGTTW2LGEBM3.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien ung ho Co giao hoang thi hien.20260911.151718.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
|11/09/2026
|500.000,00
|6254ORCOQ2MHPH33.ung ho ms 2006.238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.151702.0937133232.Nguyen Dinh Dinh.970448
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001819420.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001812558.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001800578.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001791790.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16001790574.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001778510.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001774513.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1iJXMR43W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.151313.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16001759237.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29PKA39.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254135155159.20260911.151015.10522438858886.VND-TGTT-TRAN THI THUY LINH.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI DINH chuyen tien Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien, ma GD 100000180854803#SP#020097044909111505532026CCxo410164.5390.55792.150553
|11/09/2026
|100.000,00
|6254TPBVI289E85V.NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.236 Nguyen Minh Hieu.20260911.150524.01864043301.NGUYEN THI THUY.970423
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29PGKR6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254177730818.20260911.150439.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 244 EM LUU THI KHANH HUYEN-110926-15:02:37 8kSh135208#SP#0200970416091115023720268kSh135208.5189.34719.150237
|11/09/2026
|200.000,00
|6254MCOBQ2MHPBXG.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.150228.03101010073620.NGUYEN TUAN VIET.970426
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29PAXHY.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254077897926.20260911.150225.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254MSCBD2I7G6WF.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.150221.0976051886.PHAM THI MINH THUY.970422
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29PA7YB.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan FT26254661467402.20260911.150130.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29PAM14.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254009097050.20260911.150025.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN-110926-15:00:14 qBBb960385#SP#020097041609111500152026qBBb960385.5389.20493.150015
|11/09/2026
|10.000,00
|6254IBT1cJMK3W4L.QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.145829.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-14:57:41 RrRf780590#SP#020097041609111457412026RrRf780590.5390.3662.145741
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29PBRKG.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254080098152.20260911.145606.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PBBPR.Ung ho MS 2026.244 luu thi khanh huyen FT26254976371009.20260911.145438.19034733369011.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16001473481.PHAM VAN HUNG chuyen tien,ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0501000300359 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16001473137.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097040509111453332026YTNO022135.5389.78375.145302
|11/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.236#SP#0200970488091114533020265j9w406885.5388.78104.145330
|11/09/2026
|200.000,00
|6254SGTTW2LGUXI8.IBFT ung ho MS 2026.244 Luu Thi Khanh Huyen.20260911.145242.040012750023.PHAM CHE THI KIM OANH.970403
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704880911145228202615bi403291.5189.71498.145228
|11/09/2026
|300.000,00
|6254VNIB02UCPAUK.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260911.145214.002704060098091.NGUYEN THI VIET HA.970441
|11/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111451592026rgXZ689117.5390.68502.145159
|11/09/2026
|200.000,00
|6254TPBVI289WU4V.PHAM ANH THU chuyen tien ung ho co giao Hoang Thi Hien.20260911.145117.00005973691.PHAM ANH THU.970423
|11/09/2026
|500.000,00
|TRINH THI THANH HUYEN UH MS 2026.244 E LUU THI KHANH HUYEN-110926-14:49:21 csx6272461#SP#020097041609111449212026csx6272461.5390.49528.144921
|11/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02UC7XY4.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.144712.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16001355811.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PP4LI.Ung ho MS 2026.244 FT26254905047920.20260911.144454.19033133273014.VND-TGTT-NGUYEN BAO TRUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254SGTTW2LGUBJV.IBFT Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.144443.050122883660.DO MINH HUY.970403
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16001321363.ms2026.244.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1aJQI868Q.ms 2026.244 giup luu thi khanh huyen.20260911.144214.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|11/09/2026
|20.000,00
|6254IBT1k29PU4YG.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254069787805.20260911.144129.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16001273181.ung ho 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16001270672.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9935777292 CAO THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.244 em luu thi khanh huyen#SP#020097042209111439082026HWWZ574695.5390.84632.143909
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16001245366.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen ).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.16001241011.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16001209733.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PIXZ5.Ung ho MS 2026.244 em Luu thi khanh huyen FT26254801063300.20260911.143605.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|11/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16001217419.ung ho co giao Hien.CT tu 0831000075989 TA VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16001214545.ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|146335848865-0938122191-Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111435382026BBuG634433.5189.61169.143538
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)#SP#020097041509111434542026sgjm632245.5389.56118.143454
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209111433542026N5LM340668.5189.49550.143319
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16001181176.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.243( Anh Tran Van Lai).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|168.000,00
|MBVCB.16001173259.ung ho ms 2026244 luu thi khanh huyen.CT tu 9366891998 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16001166585.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJXMH4QQ.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026244 Luu Thi Khanh Huyen.20260911.142956.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:29:37 g3mM228463#SP#020097041609111429372026g3mM228463.5390.20245.142937
|11/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111428332026WLMR013888.5189.12599.142833
|11/09/2026
|100.000,00
|6254TPBVI289UT8I.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN.20260911.142753.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PVBLB.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254135000944.20260911.142749.19030540953047.VND-TGTT-LE THANH NGAN.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|TRAN THI ANH Chuyen tien ung ho MS 2026.244 e luu thi khanh huyen#SP#0200970488091114272120263zj4316834.5390.4691.142646
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29PV83I.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254009070813.20260911.142719.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111427092026g5i7316174.5387.4049.142709
|11/09/2026
|3.000.000,00
|CTCPXD VA XL NEN MONG HONG NGUYEN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:25:18 CIY5181550#SP#020097041609111425182026CIY5181550.5390.92462.142518
|11/09/2026
|300.000,00
|MS 2026.244 LUU THI KHANH HUYEN-110926-14:24:56 3Y4e117951#SP#0200970416091114245620263Y4e117951.5390.90171.142457
|11/09/2026
|50.000,00
|6254VNIB02UCN47Z.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.142409.692998888.DO QUANG HUY.970441
|11/09/2026
|50.000,00
|6254ORCOQ2MH7YQL.LOC HO TRO MS 2026.152 TaivaNhan.20260911.142405.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29PDPY1.Ms 2026 244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254005576311.20260911.142400.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-14:23:22 EPA2584397#SP#020097041609111423222026EPA2584397.5390.81167.142247
|11/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097040509111423102026Y1VB091486.5189.78933.142310
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29PD2QI.MS 2026.244 FT26254335577038.20260911.142301.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16001028241.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1aJQIIPVU.MS2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.142209.9333359999.VU DUC DIEN.970440
|11/09/2026
|50.000,00
|6254ORCOQ2MH65JP.LOC HO TRO MS 2026.244 KHANHHUYEN.20260911.142150.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091114214820265R9N440257.5189.70733.142148
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29PSBST.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254669700127.20260911.142046.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1iJXMZVAF.Ung ho ms 2026 244 em Luu Thi Huyen Khanh.20260911.142029.286470718.DAO THUY TRANG.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509111419362026CqIW581497.5389.58393.141900
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k29PS246.Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN FT26254246437308.20260911.141934.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16000971752.MS2026.244.CT tu 0371000497493 PHAN NGUYEN QUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16000966549.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SGTTW2LGRKEG.IBFT Ung ho MS 2026.244 - em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.141814.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16000955194.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16000949001.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970488091114171620268a9z284560.5189.43544.141641
|11/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509111417042026UuQl573509.5390.42697.141704
|11/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097041509111416452026OeTy572565.5389.40612.141645
|11/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16000908004.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111409292026z6sx260578.5389.98086.140930
|11/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-14:08:02 mjYS743296#SP#020097041609111408022026mjYS743296.5389.89538.140803
|11/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16000812513.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16000774885.ung ho MS 2026 238.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#02009704220911140405202627ZN198823.5389.65905.140406
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16000734731.Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1068233932 NGUYEN THI HUYEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16000703924.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026244.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29PW5KV.ms 2026.244 luu thi khanh huyen FT26254305800121.20260911.135904.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16000678527.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111356452026t71z222385.5387.23354.135645
|11/09/2026
|20.000,00
|6254TPBVI289R39Z.ms 2026.238.20260911.135537.00896431001.NGUYEN ANH CUONG.970423
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16000612207.MAC VINH HA ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien) Hien co len.CT tu 0081001201124 MAC VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16000583321.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16000566373.HOANG THI THAI THANH chuyen tien.CT tu 9373713800 HOANG THI THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16000542385.ung ho ms 2026.238.CT tu 0071001176851 NGUYEN DUC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809111346582026ped7193504.5189.67081.134658
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16000513508.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0071001127581 TRAN QUANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16000457857.CAO THI THANH HIEU chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9349553320 CAO THI THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16000464277.ung ho MS 2026.238 ( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9934219658 LE THI HONG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.152 (hai anh em Tai va Nhan)#SP#0200970415091113400620265msH464544.5389.26871.134006
|11/09/2026
|200.000,00
|6254MCOBQ2MHNKST.Ung ho 2026.242 Nguyen Khanh Linh.20260911.133924.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
|11/09/2026
|200.000,00
|MS 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809111332312026tzrm151536.5387.83633.133231
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29UT1JK.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254502754228.20260911.133218.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|6254TPBVI289ZUXL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.132934.03854510701.HUYNH THI THUONG PHUNG.970423
|11/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HO THI THAO chuyen tien uh e Luu Khanh Huyen MS 2026244#SP#020097040509111327062026RZ8E085612.5189.50960.132706
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16000278260.NGUYEN PHUONG HOANG chuyen tien.CT tu 0111000212995 NGUYEN PHUONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|1.500.000,00
|6254IBT1iJXMB7LU.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.132009.181841192.TIEU YEN VAN.970432
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29U6AS7.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26254177340046.20260911.131933.19033007228011.VND-TGTT-LE THI BICH PHUONG.970407
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254IBT1k29U6YWP.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254514305759.20260911.131907.19032728207043.VND-TGTT-TIEU YEN VAN.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16000167462.ung ho ms 2026244 ( em luu thi khanh huyen ).CT tu 0231000644664 MAI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254MCOBQ2MHIA4W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.131641.80003600521.PHAN HONG DUNG.970426
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097048809111313502026ij5u099760.5388.79611.131315
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXM549A.ung ho MS 2026 243 Tran Van Lai.20260911.131125.668666833.NGUYEN THI MONG TRINH.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16000046319.ung ho MS 2026244 luu thi khanh huyen.CT tu 9140419779 SU BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29UGRKN.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254915669759.20260911.130635.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15999984056.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9854321336 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-13:01:25 TQvK549404#SP#020097041609111301252026TQvK549404.5387.8373.130126
|11/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091113004420264WHF000751.5387.5007.130044
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15999919419.ung ho co giao Hien MS 2026.238.CT tu 0071000061823 TRAN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15999897774.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0451001394621 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809111255252026jjru047010.5389.72758.125525
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29UYVMI.Ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254110078170.20260911.124709.14023644455011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097041509111245212026iJZF311921.5189.12755.124446
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.244 Em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704880911124138202695er005478.5390.89705.124102
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1fJDTGPJS.UNG HO MS 2026.244 (EM LUU THI KHANH HUYEN).20260911.123730.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJXMIXP9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.123646.566361768.NGUYEN THU HA.970432
|11/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097041509111230492026t3mP265502.5189.18960.123013
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15999488975.Ung ho MS 2026. 244 (Em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0451000304114 PHAM NGOC SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15999344753.Ung ho MS 2026.238( co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0451001910670 NGUYEN THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15999312391.ung ho ms.2026.238 co giao Hoang thi hien.CT tu 0011004308494 PHAM THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15999286774.Ung ho MS 2026.238 (Co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254VNIB02UCEUMA.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.121854.003928176.HO NGOC DIEP.970441
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15999276211.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15999232254.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0341007063228 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15999224070.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254MSCBD2I6ILTS.ung ho ms 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.121445.0220196969999.CU THI THU THUY.970422
|11/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 244#SP#020097042209111213402026S4PT534788.5387.95629.121340
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k29UW11W.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254887496861.20260911.120620.19030265182868.VND-TGTT-TRINH DUC GIANG.970407
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1aJQI1CJP.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260911.120451.0914398399.NGUYEN THI THANH BINH.970437
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15999015881.MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0491000032383 MAI THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJXM2IB1.UNG HO MS 2026 242.20260911.115750.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15998799361.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1031995006 PHAM THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k298TG1L.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254516588700.20260911.114906.19037098370015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k298KG7V.MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254301030301.20260911.113316.19029756040668.VND-TGTT-LE NGOC TUE.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209111129382026OBFZ375324.5189.51963.112938
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026. 152 Hai anh em Tai va Nhan#SP#0200970488091111280420262yeg701355.5390.40668.112804
|11/09/2026
|73.000,00
|MBVCB.15998270485.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|30.000,00
|6254IBT1k298AD2X.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254560923121.20260911.112414.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15998246673.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|600.000,00
|6254IBT1k2984T9E.ung ho ma so 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254669032157.20260911.112305.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15998234217.ung ho MS 2026.238.CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|30.000,00
|6254IBT1k2984YU9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254830093798.20260911.112203.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.244#SP#020097040509111119312026BPJA015608.5387.76264.111931
|11/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-110926-11:18:05 eV5X106403#SP#020097041609111118052026eV5X106403.5390.63939.111805
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1fJDTUA1U.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.111718.0986388899.VO TAT THANG.970431
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-11:14:53 2q8Q753683#SP#0200970416091111145420262q8Q753683.5388.40960.111454
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k298YB5S.Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong FT26254176975090.20260911.111401.19037853087019.VND-TGTT-DINH VU HONG ANH.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-11:13:59 Ccub051888#SP#020097041609111114002026Ccub051888.5189.34024.111400
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k298YIGL.Nguyen thi canh ung ho ma so 2026.242 em nguyen khanh linh FT26254503075781.20260911.111333.19034603366010.VND-TGTT-PHUNG THE LONG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146307219362.20260911.146307219362-0899891178_Ung ho MS2026242 em Tran Khanh Linh
|11/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146307044203.20260911.146307044203-0899891178_Ung ho MS2026243 Tran Van Lai
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXVXDZM.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.20260911.111108.193377076.VU THI NGOC THUY.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146306826075.20260911.146306826075-0899891178_Ung ho MS2026152
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15998021838.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k298U6FM.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254489905492.20260911.110903.19034390760011.VND-TGTT-VU THI NGOC THUY.970407
|11/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911110634202673VX950034.5390.80282.110635
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho NCHCCCL Luong Thi Phuong Thao 0962739793#SP#020097042209111102422026NZUS173467.5389.51788.110243
|11/09/2026
|100.000,00
|6254SGTTW2LGL737.IBFT Ung ho ms 2026243.20260911.110235.068363837888.Le Quang Phuc.970403
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k298MG6P.Ung ho MS2026242 FT26254228016796.20260911.110016.19033662299029.VND-TGTT-VO VAN SINH.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG em Pham Hoang Nhu Quynh.#SP#020097041509111058062026vjWK788095.5390.19644.105730
|11/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.241.( em Bui Thanh Hang )#SP#0200970415091110561820266z9F780889.5390.6851.105618
|11/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN ANH TRANG ung ho MS 2026.242( em Nguyen Khanh Linh )#SP#020097041509111054362026S4jR773514.5390.95122.105436
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJXVTBH2.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.105343.76736887.TRAN THI NHUNG.970432
|11/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303799617.20260911.146303799617-0917084975_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15997694606.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 2812919686 TRUONG THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1aJQMXBNG.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.105020.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|11/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303681718.20260911.146303681718-0917084975_Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu
|11/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303389818.20260911.146303389818-0917084975_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/2026
|800.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303401032.20260911.146303401032-0917084975_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146303166552.20260911.146303166552-0348479273_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11/09/2026
|10.000,00
|6254MSCBD2I6F5SY.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.104638.0911271991.LE QUOC TUAN.970422
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k2982CAP.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26254516343626.20260911.104432.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29821CS.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai FT26254818984078.20260911.104424.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|11/09/2026
|1.000.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146302745490.20260911.146302745490-0917084975_Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k298C7RG.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26254080000301.20260911.104307.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXVHHCZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 244 LUU KHANH HUYEN.20260911.104214.247529918.LE THI HOA.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209111041422026WNCM707361.5390.9969.104112
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k298CQKS.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254306007603.20260911.104119.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k2981MI7.Ung ho MS 2026218 be Gia Han va Gia Vinh FT26254707572088.20260911.103913.19034256353019.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209111034072026XA29433983.5389.63754.103407
|11/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI MY CHUYEN chuyen tien ung ho MS2026.237. thay luong thanh vi#SP#0200970422091110262220266SQD849593.5387.15097.102623
|11/09/2026
|50.000,00
|6254VNIB02UC1NMH.Ms2026.242.20260911.102215.041704060102476.NGUYEN THI HA.970441
|11/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.244- em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091110163320269S3E059367.5388.51324.101634
|11/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15997001157.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146297129902.20260911.146297129902-0902854068_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.15996954852.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|em nguyen khanh Linh#SP#020097042209111003062026L22V252848.5389.74117.100306
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996936605.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.152( 2 anh em Tai va Nhan.CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I64F6.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Khuyen FT26254222481076.20260911.100119.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407
|11/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.15996908401.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29IELY6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254709838370.20260911.095904.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091109565920266QKX989966.5189.42037.095624
|11/09/2026
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.242#SP#020097042209110956122026EH07769454.5388.37979.095612
|11/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#02009704220911095548202662W4630259.5390.36205.095549
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809110955462026rc4z329580.5387.36081.095546
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15996830144.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996817367.Ms 2026.243 Ung ho anh Tran Van Lai.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1k29I755E.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254870712078.20260911.095210.96989999.PHAM VIET DUNG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15996738645.Ung ho MS 2026.244(em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0121000949548 TRINH DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|60.000,00
|6254IBT1k29IGIZ7.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254752374127.20260911.094841.19038381403015.VND-TGTT-NGUYEN DOAN THUY TRANG.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110947552026SMFL935588.5389.99239.094756
|11/09/2026
|300.000,00
|6254SHBAP2A7LD2T.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260911.094730.0919816689.NGUYEN THUY DUONG.970443
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996699707.Chuyen tien ung ho ms 2026 244 Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110945562026CKJT364259.5389.88571.094556
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-09:45:40 jEbY709107#SP#020097041609110945412026jEbY709107.5388.87774.094541
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091109420320268FDT718725.5390.71135.094128
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809110941182026e97b277012.5389.66778.094043
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293837790.20260911.146293837790-0902601263_Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15996594888.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254SHBAP2A7L86M.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.093904.0978330316.MAC DUC TRUNG.970443
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293506108.20260911.146293506108-0902601263_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146293393455.20260911.146293393455-0902601263_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809110935302026cn1l256107.5390.38604.093531
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15996516420.Ung ho Co Giao Hoang Thi Hien - Nghe An.CT tu 0251002694815 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996488155.Chuyen tien ung ho.CT tu 0451000313889 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292628396.20260911.146292628396-0902601263_Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HA giup em Luu thi khanh huyen#SP#020097048809110932252026pfah244975.5189.22970.093154
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292613634.20260911.146292613634-0902601263_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809110930082026br7t236706.5388.13078.092932
|11/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146292153751.20260911.146292153751-0902601263_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048809110925502026arlw221692.5388.94711.092550
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXVYEYE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.092136.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1k29IMRV2.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254004544687.20260911.092103.3349869351.TA DANG KHOA.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29IMDQI.Ung ho MS 2026244, em Luu Thi Khanh Huyen FT26254060757670.20260911.091858.19030752014016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG LAN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29IDFJW.Ba PHAN THI THO 1937 ung ho LO THI NHAN MS 2026.211 chuc con mau khoe FT26254222301038.20260911.091458.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996200977.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29IDDM4.Ba PHAN THI HAY 1941 ung ho em LUONG MINH DOANH MS 2026.234 Chuc em mau khoe FT26254619043506.20260911.091310.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15996178836.UH MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0731000605919 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29IS5WG.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho 2 chi em NGA va CHUONG MS 2026.240 Cau mong 2 em mau khoe FT26254542368131.20260911.091055.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15996146567.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146289221945.20260911.146289221945-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026244
|11/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.15996133537.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I9L89.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho em BUI THANH HANG MS 2026.241 Chuc con mau khoe FT26254138284500.20260911.090901.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146288748405.20260911.146288748405-0976217471_Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I9WJW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em NGUYEN NGOC ANH MS2026.195 Chuc em mau khoe FT26254284106330.20260911.090646.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I2AGC.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho gia dinh ong NGUYEN VAN THAO MS 2026.217 Chuc ca nha mau khoe FT26254870540600.20260911.090527.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996067813.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15996055302.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I2QBC.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho em NGUYEN PHUONG LINH MS 2026.219 Cau mong em mau khoe FT26254630538217.20260911.090351.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509110902522026DIcL371366.5388.96123.090252
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254NAMAP2A6PHDY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.090202.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29ICME8.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em NGUYEN KHANH LINH MS 2026.242 Chuc con mau khoe FT26254334480279.20260911.090151.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.244 EM LUU THI KHANH HUYEN-110926-09:01:01 nMO2283996#SP#020097041609110901012026nMO2283996.5189.88498.090026
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1aJQME76W.ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong.20260911.090002.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I1KGT.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho anh HOANG VAN KHANH MS 2026.193 Cau mong anh mau khoe FT26254138247646.20260911.085957.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110859132026KVY1381338.5387.82175.085913
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29I1QKE.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho anh TRAN VAN LAI MS 2026.243 Cau mong anh mau khoe FT26254042040704.20260911.085804.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|11/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209110856402026CVSV770036.5390.70872.085605
|11/09/2026
|20.000,00
|6254IBT1iJXV827Z.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2026 243 anh Tran Van Lai.20260911.085519.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809110850532026neym099579.5390.50572.085017
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15995803859.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 1027983801 NGUYEN DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110844442026NBPH187048.5388.27560.084444
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15995747824.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011001316533 DO VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097048809110840482026yih3064848.5387.13903.084013
|11/09/2026
|200.000,00
|6254IBT1iJXVM2DY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.084034.5518101974.PHAM DO NHAT HUNG.970432
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15995701945.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MS 2026.152#SP#020097048809110839532026dgnp061708.5387.10337.083953
|11/09/2026
|100.000,00
|6254MSCBD2IN3MTP.ung ho MS 2026244.20260911.083826.0540102437009.TGTT NGUYEN DANG HOANG VND.970422
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29MFGEU.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254284002678.20260911.083639.13322653677010.VND-TGTT-HA THI THU THUY.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509110835082026pcDO279985.5389.92637.083508
|11/09/2026
|70.000,00
|6254IBT1k29ML7AT.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26254964932120.20260911.083055.19038381403015.VND-TGTT-NGUYEN DOAN THUY TRANG.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1aJQM7SND.ung ho MS 2026.244 em Luu thi Khanh Huyen.20260911.082600.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15995462274.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN THANH - UNG HO MS:2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN
|11/09/2026
|350.000,00
|6254SGTTW2LE3HGF.IBFT Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen - ghep gan.20260911.082319.020017158881.HOANG THI HUNG.970403
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15995442754.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15995353958.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|6254SHBAP2A66XGW.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.081618.1006371046.NGUYEN THI HONG CAM.970443
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15995344408.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110811212026T48X451004.5387.9571.081046
|11/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.15995252542.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0441000723235 HO MANH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254TPBVI28SI9QV.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).20260911.081041.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970488091108094620260ct1956837.5390.4365.080946
|11/09/2026
|100.000,00
|SHGD:10001011.DD:260911.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639
|11/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809110806252026z40e945236.5389.92777.080625
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209110805452026BMZB708062.5387.90599.080510
|11/09/2026
|100.000,00
|6254TPBVI28SIQ45.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260911.080027.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k29M5329.TRAN ANH VU ung ho ma so 2016.244 Luu Thi Khanh Huyen FT26254334246184.20260911.075943.13820609437010.VND-TGTT-TRAN ANH VU.970407
|11/09/2026
|190.000,00
|6254TPBVI28SD59I.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075830.00001726069.LE PHU TRANG.970423
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254KLBKP2A6NWKE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075334.6789688.DINH MINH TUAN.970452
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809110753182026m9um897192.5189.47696.075318
|11/09/2026
|100.000,00
|6254TPBVI28SDVQB.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.075057.10004653170.DANG PHUONG LINH.970423
|11/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.244#SP#0200970422091107462120267XRC262002.5388.22119.074546
|11/09/2026
|100.000,00
|ung ho NCHCCCL Hue 0336136649#SP#020097048809110743382026ut5l861822.5390.11966.074308
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809110743272026s46o861076.5189.11678.074327
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai#SP#0200970422091107423720264QA6756941.5388.9259.074202
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15994808726.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.15994751826.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0591001596092 PHAM XUAN CHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970488091107335720261j2b826235.5390.77538.073322
|11/09/2026
|1.000.000,00
|6254IBT1iJXVWH4K.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho cac ma so tu 2026239 den 2026243.20260911.073257.74598.DINH HONG HAI.970432
|11/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.242 em nguyen khanh linh#SP#020097048809110730072026lt52811784.5189.63394.073007
|11/09/2026
|100.000,00
|6254MCOBQ2MHUHDL.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.072949.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209110715242026LCXN963771.5189.11110.071524
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXDNZAX.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.20260911.071429.0934007147.PHAN NGUYEN THAO NGUYEN.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|PHAN THI HUONG ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet#SP#020097048809110650292026s1th667143.5387.27834.065029
|11/09/2026
|300.000,00
|6254SGTTW2LEK49K.IBFT Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.063941.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
|11/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.15993854603.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.241 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15993835004.Ung ho MS 2026.243.CT tu 0351000781832 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097040509110631302026204U033712.5390.74001.063130
|11/09/2026
|15.000,00
|Uh .Ms .2026 242#SP#0200970488091106302120260lhn608064.5387.70445.063021
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809110628452026liz3604086.5389.66593.062845
|11/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.15993780649.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.243 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15993756670.,2026.243(Tran Van Lai).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15993741152.2026.242( Tai nhan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15993524540.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0441000695407 DANG DUY HAI PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29VA5WS.Gia dinh Xuyen Dat ung ho MS 3026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26254502587973.20260911.051547.19033499421016.VND-TGTT-NGUYEN THI XUYEN.970407
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29VAUSW.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26254304657726.20260911.051258.19025340205026.VND-TGTT-TRAN VIET TUYEN.970407
|11/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.237 THAY LUONG THANH VI-110926-05:04:09 LrN0365287#SP#020097041609110504092026LrN0365287.5388.66708.050334
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15993350905.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.15993350706.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15993326463.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 9917777180 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.15993277547.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026243.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.15993268457.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026242.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.15993268046.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026241.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.15993276251.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026240.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1iJXDEYRE.Ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260911.024519.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/09/2026
|300.000,00
|6254IBT1iJXDEY23.Ms 2026-242 uh em Nguyen Khanh Linh.20260911.024405.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1iJXDEUEZ.Ms 2026-243 uh anh Tran Van Lai.20260911.024137.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110224362026R21I916571.5388.12908.022437
|11/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146251208237.20260911.146251208237-0904640595_Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1iJXDK12C.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260911.014059.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432
|11/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.242 Em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209110138272026KC76616287.5388.93452.013828
|11/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1iJXD7NBH.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260911.013639.103128382.NGUYEN THUY LINH.970432
|11/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.15993080018.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509110047572026biIo644857.5189.64972.004757
|11/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15993035845.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 2905828888 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-00:25:38 otHO506019#SP#020097041609110025382026otHO506019.5389.45984.002538
|11/09/2026
|500.000,00
|6254IBT1k29VDTT1.VU QUANG MINH ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26254603003790.20260911.001227.13820610017017.VND-TGTT-VU QUANG MINH.970407
|11/09/2026
|3.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097041509110011092026VzUo629793.5387.32572.001110
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809110005562026g0h6447786.5389.27824.000556
|11/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970488091100044420261161447147.5390.26262.000445
|11/09/2026
|100.000,00
|PHAM NGOC GIANG chuyen tien ung ho MS 2026.224 be Vi Duc Chuyen.#SP#020097042209110003522026XYW1745927.5390.24816.000352
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15992921518.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15992919904.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0041000196268 BUI NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15992914752.Ung ho MS 2026062 ba dua tre tat nguyen.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.15992902912.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7773337787 DANG MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1iJXDBT7E.Ung ho MS 2026242.20260910.234841.866686661993.VU DUC ANH.970432
|11/09/2026
|100.000,00
|6253TPBVI28SKDW4.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).20260910.234745.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|11/09/2026
|200.000,00
|6253IBT1k29V9853.Ung ho NCHCCCL FT26254089179459.20260910.234732.19034357330011.VND-TGTT-TUONG DIEU ANH.970407
|11/09/2026
|100.000,00
|6253IBT1k29V2NGH.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26254627148930.20260910.234413.19022132371010.VND-TGTT-QUANG KIEU TRANG.970407
|11/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 243#SP#020097042209102332032026YOX8904528.5390.83286.233204
|11/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097042209102328072026EC64236938.5387.75799.232807
|11/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.15992693246.ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255ASCB02UZHD44.NANG BUOC DEN TRUONG-120926-22:34:34 6255ASCB02UZHD44.20260912.223435.48733967.PHAM BAO TRI.970416
|12/09/2026
|200.000,00
|6255ASCB02UZHKYE.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-120926-22:31:04 6255ASCB02UZHKYE.20260912.223104.6685857.DUONG THI KIM THANH.970416
|12/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146567715802.20260912.146567715802-0938660280_Ung ho ms 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|12/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097048809122228472026ea7c134623.5189.9393.222847
|12/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097042209122225122026JZBP678539.5387.99536.222513
|12/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509122217272026eViy112606.5388.78049.221727
|12/09/2026
|300.000,00
|6255VNIB02UZ38ZI.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.221209.981166086.NGUYEN DANG DUAN.970441
|12/09/2026
|20.000,00
|6255IBT1iJXBIF1D.Ung ho MS 2026-243 anh Tran Van Lai.20260912.220921.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16025968163.Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1038387383 NGUYEN CONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16025944247.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1fJDRJ49A.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.215844.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
|12/09/2026
|500.000,00
|6255ASCB02UZS3A5.CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.238 CO GIAO HOANG THI HIEN-120926-21:54:32 6255ASCB02UZS3A5.20260912.215432.44904107.MAI THANH THUY.970416
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#0200970422091221514620263CUY763447.5387.93108.215111
|12/09/2026
|50.000,00
|chuc ban mau khoe nhe#SP#020097042209122150512026PGD2618043.5189.89576.215016
|12/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16025670885.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|50.000,00
|6255IBT1k29FE8H3.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255055876388.20260912.213343.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|12/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Nguyen Cong Tuan ms 2026.245#SP#0200970422091221241520266R3X131887.5390.86567.212415
|12/09/2026
|1.000.000,00
|6255VNIB02UZKJR2.Ung ho MS2026.243(anh Tran van Lai).20260912.211925.083399067.PHAM VU MY HANH.970441
|12/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209122118422026CARA780515.5189.63099.211843
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16025322262.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0181003625828 NGUYEN THI THUY TRANG EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16025061322.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29FVVNQ.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen FT26255689435883.20260912.205037.666688888636.NGUYEN THI LE THU.970407
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16024775311.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7901945694 HUYNH DOAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255TPBVI28HNV3W.: Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).20260912.201058.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|12/09/2026
|100.000,00
|6255SGTTW2LXQC9S.IBFT Ung ho MS 2026.245 - ong Nguyen Cong Tuan.20260912.201053.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16024243749.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209122008042026B1AX196757.5390.99881.200804
|12/09/2026
|1.800.000,00
|6255IBT1bJMRR4Z3.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Cong Tuan MS 2026 -245 . Chuc gia dinh vuot qua kho khan.20260912.195853.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|12/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809121958362026647s637631.5390.47084.195836
|12/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16023931850.Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 0701000417730 TRUONG QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16023394347.Chuyen tien ung ho.CT tu 1027987946 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16023068584.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|500.000,00
|6255ASCB02UZQ4NG.UNG HO MS 2026.238 HOANG THI HIEN.-120926-18:53:41 6255ASCB02UZQ4NG.20260912.185341.243538899.THAN THI HANH.970416
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29LFKB7.NGUYEN PHUONG LINH chuyen ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien FT26255055260822.20260912.184859.6818833333.NGUYEN PHUONG LINH.970407
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29LF1TV.ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien FT26255770344261.20260912.184743.10421399382010.VND-TGTT-LE DINH BA.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.245-ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970405091218292220262TLB078194.5389.64392.182847
|12/09/2026
|500.000,00
|6255IBT1k29LAR1N.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255290059324.20260912.182710.19071047822012.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407
|12/09/2026
|500.000,00
|6255IBT1k29LATTZ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255595755170.20260912.182657.19025485198011.VND-TGTT-BUI DUC THO.970407
|12/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16021755140.Ung ho MS 206.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 1044601934 NGUYEN BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970405091217584220262K3I090029.5388.40092.175842
|12/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091217385120268BXP561847.5189.86751.173851
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1iJX5QRWY.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.171827.0988220059.BUI HUY CHINH.970432
|12/09/2026
|300.000,00
|6255TPBVI28HWA9V.Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.171052.01111984666.DO TRONG NGHIA.970423
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097048809121642162026jgmr645387.5189.59336.164216
|12/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16019860585.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0021000444075 NGUYEN VIET NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho NCHCCCL Tran Minh Hai 0762159413#SP#020097042209121629062026PXTW589335.5389.68408.162907
|12/09/2026
|500.000,00
|6255IBT1k29ZHKW5.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255872011255.20260912.160746.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|12/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16019298055.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0041000231209 TRAN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|69.169,00
|MBVCB.16019169578.Chuyen tien ung ho.CT tu 0111000364691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16019023169.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0421000503018 HUYNH BA THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1k29Z4DML.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255009945820.20260912.154427.999999999515.VU THI THU TRANG.970407
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16018905196.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16018896204.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16018871157.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16018878187.Ung ho MS 2026.238.CT tu 0071001435514 VO HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1iJXY425M.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 245 NGUYEN CONG TUAN.20260912.153418.247529918.LE THI HOA.970432
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16018861636.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16018738677.Chuyen tien ung ho co giao.CT tu 0031000242594 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2026
|1.500.000,00
|6255WBVNP2B2F18N.ung ho MS 2026.238 co Hoang thi Hien.20260912.151804.103003562153.DINH THI VAN.970412
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1aJQUGT3F.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.151722.052001060000980.LUYEN THI KIM PHUONG .970409
|12/09/2026
|100.000,00
|TRAN XUAN SINH chuyen tien ung ho ma so2026 232 chau Dung#SP#020097042209121510022026H05I233221.5387.77849.151002
|12/09/2026
|300.000,00
|6255TPBVI28H8PV5.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260912.150912.10003177599.LE THI LE THUY.970423
|12/09/2026
|20.000,00
|6255IBT1k29Z21PS.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT26255801501000.20260912.150434.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|12/09/2026
|2.000,00
|6255IBT1fJDXCBAJ.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).20260912.150116.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16018302450.Ung ho MS 2026.238.CT tu 1016545697 NGUYEN CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16018184041.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16018167500.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16018143298.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 245#SP#020097042209121435152026FL3P755721.5189.84560.143439
|12/09/2026
|1.000.000,00
|6255SGTTW2LVJK4B.IBFT Ung ho MS 2026.238 vietnam net.20260912.142301.060285437779.Nguyen Vu My Yen Linh.970403
|12/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970488091214140520269vkf087821.5189.71557.141405
|12/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970422091214135220263KIG459682.5388.70756.141353
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1aJQU5GYQ.UNG HO MS 2026238 CO GIAO HOANG THI HIEN.20260912.140531.700034469751.NGUYEN LUONG BANG.970424
|12/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS2026.244 Luu thi khanh huyen#SP#0200970422091213182620264RVA486793.5390.90590.131827
|12/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16017059690.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16016737527.Ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1014508752 BUI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809121239192026kykk813149.5389.75585.123919
|12/09/2026
|500.000,00
|NGUYEN LE TUAN Chuyen tien ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809121232142026d2j2788935.5388.33094.123214
|12/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16016327218.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|IB_420699781_1789190326585365279762_null_20260912_Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan
|12/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097040509121222592026JJHB018193.5390.73196.122259
|12/09/2026
|1.000.000,00
|6255SGTTW2LVQWV1.IBFT LE VAN BEN chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen Tri Benh.20260912.120222.070051359230.LE VAN BEN.970403
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29EPHE7.ung ho MS 2025.195 anh vu xuan quynh FT26255504427400.20260912.115537.19037047447013.VND-TGTT-NGUYEN VU QUYNH TRAM.970407
|12/09/2026
|150.000,00
|6255TPBVI28H2B3L.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.20260912.115443.39904061995.HA THI HUYEN MY.970423
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29EU2EQ.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26255543007835.20260912.115127.19070635767013.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1k29EVTNC.Ung ho MS 2026.244 luu thi khanh huyen FT26255016060380.20260912.114257.19033984780016.VND-TGTT-TRAN VAN MINH.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146473107192.20260912.146473107192-0912321050_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1k29EWEEW.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26255346914232.20260912.112152.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407
|12/09/2026
|50.000,00
|Ung ho NCHCCCL Le 0964771037#SP#020097048809121113242026sgwd460804.5389.413.111324
|12/09/2026
|1.000.000,00
|6255VNIB02UJGVRV.ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).20260912.105822.931292141.DANG THI THU HIEN.970441
|12/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097042209121050442026UEKT985547.5390.57591.105044
|12/09/2026
|500.000,00
|6255SHBAP2A5SLC8.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.102636.1017911071.LE VAN LOC.970443
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29K87T5.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255424200286.20260912.102032.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|12/09/2026
|20.000,00
|6255SHBAP2A5XCA7.Ung ho MS 2026 243 a Tran Van Lai.20260912.101828.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|12/09/2026
|10.000,00
|6255MCOBQ2MDSQKE.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.100948.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|12/09/2026
|10.000,00
|6255MCOBQ2MDSQ8M.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260912.100923.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|12/09/2026
|10.000,00
|6255MCOBQ2MDV5Y1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.100833.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|12/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509121002262026S5DG096821.5390.77050.100226
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1k29K2WH6.NGUYEN KHANH HUYEN ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc FT26255386063613.20260912.100001.19033141538019.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HUYEN.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209120945052026BNMM873282.5387.87394.094505
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16013322018.Chia se den nhung nguoi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/09/2026
|300.000,00
|6255ASCB02UJ1HQB.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026 245 NG CONG TUAN-120926-09:21:33 6255ASCB02UJ1HQB.20260912.092134.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1k2976BSZ.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255707041097.20260912.091930.10520266565013.VND-TGTT-LUONG QUOC HUY.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|6255IBT1iJXURJSX.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260912.091403.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|12/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146454206955.20260912.146454206955-0969472902_Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|12/09/2026
|1.200.000,00
|6255IBT1iJXUFXEE.Ung ho MS 2026 - 236 - 237 - 238.20260912.085903.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2026
|1.200.000,00
|6255IBT1iJXUFH3T.Ung ho MS 2026 - 233 - 234- 235.20260912.085803.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2026
|1.200.000,00
|6255IBT1iJXUFK6J.Ung ho MS 2026 - 230 - 231 - 232.20260912.085709.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|12/09/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)#SP#020097041509120851322026S73y571358.5388.45198.085132
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1d1BQDVQ2.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260912.084512.970422H96bf250000000002a5264.MBBANK IBFT.970422
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209120837172026DP7B145698.5389.86540.083642
|12/09/2026
|200.000,00
|6255SHBAP2A5BRCZ.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.243 tran van lai.20260912.082834.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k297217L.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255503180282.20260912.082159.3366879879.PHAM VAN SY.970407
|12/09/2026
|200.000,00
|6255SGTTW2LKSDPK.IBFT Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260912.081934.060191787482.BUI THI THU TRANG.970403
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k297WR4L.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26255607742584.20260912.081206.19023204997013.VND-TGTT-TRAN MINH CHAU.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|6255MSCBD2NLJ78Z.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260912.081205.2888888886.TRAN DINH QUOC THANH.970422
|12/09/2026
|15.000,00
|6255IBT1aJQ8LI3Z.VU DUC TU Ung ho MS 2026,240 (Hai chi em Nga va Chuong).20260912.080705.0339306897.VU DUC TU.970437
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16012225700.VO NGOC LAN DINH chuyen tien uh Tai va Nhan MS2026.152.CT tu 0071001273708 VO NGOC LAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|10.000,00
|6255IBT1k29GR5EQ.ung ho NCHCCCL FT26255384715003.20260912.080034.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16012036454.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|50.000,00
|6255IBT1k29GF674.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26255393538071.20260912.075108.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|12/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#020097041509120749382026kVoD366375.5189.34968.074903
|12/09/2026
|350.000,00
|MBVCB.16011959316.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#02009704220912074407202608FI644636.5387.21169.074408
|12/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16011719540.ung ho MS 2026.244.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16011710533.ung ho MS 2026.231.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|6255MSCBD2NLBPK6.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260912.072736.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|12/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16011692910.ung ho MS 2026.245.CT tu 0391000990406 NGUYEN TRUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1fJD3SXP9.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 245 Ong NGUYEN CONG TUAN.20260912.072541.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|12/09/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2026.243 Anh Tran Van Lai#SP#0200970422091207094920265I2I600350.5388.14037.070949
|12/09/2026
|200.000,00
|6255IBT1k29GY67R.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255052911616.20260912.065224.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010969032.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9523922289 NGUYEN THI ANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1k29GD4A8.Ung ho ms 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255540806754.20260912.055105.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|12/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16010744676.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16010731117.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010691579.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan#SP#020097048809120357542026ksep433697.5388.20081.035754
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010587931.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|300.000,00
|6255IBT1k29GJJNX.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26255540032800.20260912.015557.19833055065015.VND--NGUYEN THI THU TRANG.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010508906.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|50.000,00
|6255SGTTW2LKUSAJ.IBFT Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.20260912.000805.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|12/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29ATH97.Dao Vu ung ho Bui-Thi-Mo MS2026.164 FT26255750101992.20260911.235606.8122119688.VU QUANG VIET.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29ATVCJ.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26255065260305.20260911.235045.3686220296.MAI THI THANH TAM.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010148228.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1040582946 LAM QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509112329262026RM6Z002125.5390.91154.232927
|12/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29AZT9T.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26255000761262.20260911.232812.19036312453016.VND-TGTT-PHAM NGUYEN NHU QUYNH.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16010124317.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1040582946 LAM QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|50.000,00
|6254IBT1k29A67UG.Ung ho MS2026.236 em Nguyen Minh Hieu FT26255844764066.20260911.231837.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH.970407
|12/09/2026
|100.000,00
|6254ORCOQ2MDR3C3.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260911.231614.0901664811.HOANG THI THANH MAI.970448
|12/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#02009704880911231040202698un336346.5189.65083.231040
|12/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.152 hai em Tai va Nhan#SP#020097040509112256032026A6YF076782.5390.46185.225604
|12/09/2026
|100.000,00
|6254VNIB02UFWIXJ.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan.20260911.225114.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|12/09/2026
|100.000,00
|6254IBT1k29AABM7.NGUYEN DUC HUNG chuyen ung ho MS 2026. 244 Luu Thi Khanh Huyen FT26255574000560.20260911.224443.848977777777.NGUYEN DUC HUNG.970407
|12/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16009878225.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.229 (ba Ma Thi Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#0200970405091122443420267XS9064562.5189.26667.224359
|13/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146724081721.20260913.146724081721-0919830872_Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16042423358.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1031288936 DAO HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256SHBAP2BQSB52.Ung ho anh Do Van Bac.20260913.221204.0979923923.NGUYEN MINH DUC.970443
|13/09/2026
|350.000,00
|6256IBT1iJX7PJF3.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.20260913.215647.0941405541.LE TAM ANH.970432
|13/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042147546.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.246(anh Do Van Bac).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209132151382026TBRO894623.5388.48907.215102
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang#SP#020097048809132144542026oyge926483.5189.25990.214454
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k2S9WZTF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257950650897.20260913.214104.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16042001930.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Do Van Bac ms 2026.246#SP#020097042209132127382026EANE441183.5389.63307.212738
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k2S2XBU3.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257956179844.20260913.212538.19037738425016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC BAO TRAN.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809132119552026wblz861598.5390.31348.211955
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1aJQ5K8HI.VU THI MY DUNG chuyen tien MS2026.245 ( ong Nguyen cong Tuan).20260913.211916.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|13/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.245#SP#0200970405091321172120264LGT033677.5189.20435.211721
|13/09/2026
|1.800.000,00
|6256IBT1bJMNS174.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Do Van Bac MS 2026 - 246 . Chuc em som hoi phuc.20260913.210459.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|13/09/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac. Chuc anh mau khoe lai#SP#020097048809132056512026od76790235.5388.23863.205651
|13/09/2026
|20.000,00
|6256IBT1k2S2GBVJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257013007440.20260913.205022.19032846721010.VND-TGTT-DANG MINH QUAN.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16041078392.HONG HANH chuyen tien ung ho 2026.242.CT tu 0701000414418 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146709937078.20260913.146709937078-0938727805_Giup do 2026246 anh Do Van Bac
|13/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16040889838.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071003664080 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16040883542.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16040600146.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 0011004315619 NGUYEN THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1iJXGX6UE.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.195235.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
|13/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16040213452.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SC6ZGB.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257426033027.20260913.192758.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|13/09/2026
|500.000,00
|6256IBT1k2SCY66S.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257764860025.20260913.190404.19029221999966.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16039341433.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16039310034.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16039314796.ung ho a do van bac.CT tu 0081000185142 NGO MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SC28SX.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26257627457040.20260913.183759.19073468165013.VND-TGTT-KIEU PHUONG TRANG.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1fJDNHWB5.Ung ho MS 2026.245.20260913.183717.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|13/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131809482026v3gu096664.5389.86765.180948
|13/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131757562026yh8a037346.5387.3363.175756
|13/09/2026
|40.000,00
|6256IBT1k2S15PFK.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26257390775733.20260913.174317.19033990583011.VND-TGTT-LE BUI QUYNH NHU.970407
|13/09/2026
|100.000.000,00
|6256IBT1aJQ52N35.ung ho ms 2026 246 Do Van Bac.20260913.173737.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437
|13/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091317354620267S42247103.5189.40703.173546
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16037555549.Ung ho Ms 2026. 243(anh Tran Van Lai).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.240 2 chi em Nga va Chuong#SP#020097042209131721302026CTMT571718.5189.35264.172131
|13/09/2026
|200.000,00
|6256TPBVI28IMLM7.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.171903.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2S1164Q.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257454046414.20260913.171517.19120199182011.VND-TGTT-VU THANH TUNG.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|6256ABBKP2BQ23SA.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.171241.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16037185161.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1iJXG1LKL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.170513.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16037095638.NGUYEN MY NGOC ung ho MS 2026.246 DO VAN BAC .CT tu 0611001519829 NGUYEN MY NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|6256WBVNP2BY5GYV.UH MS 2026 246 Do Van Bac.20260913.170038.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16036951408.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 246 Do Van Bac.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16036870206.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16036646017.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16036567766.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1021059936 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|6256IBT1k2SJ7CTY.Ung ho ms 2026.246 anh Do Van Bac FT26257422836225.20260913.163713.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|13/09/2026
|1.200.000,00
|6256IBT1iJXARTL3.Ung ho MS 2026 - 245 - 246 - 247.20260913.163629.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/09/2026
|1.200.000,00
|6256IBT1iJXAR6JT.Ung ho MS 2026 - 242 - 243 - 244.20260913.163538.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/09/2026
|500.000,00
|6256TPBVI28IAQYF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.163448.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|13/09/2026
|1.200.000,00
|6256IBT1iJXAR43E.Ung ho MS 2026 - 239 - 240 - 241.20260913.163445.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k2SJAFXU.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257753786072.20260913.163411.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|6256SGTTW2LS4WYJ.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.161019.060260599162.NGUYEN THI MINH HIEU.970403
|13/09/2026
|30.000,00
|6256SGTTW2LSRN35.IBFT Ung ho 2026 246 do van bac mong anh mau khoe.20260913.160220.030904090548.BUI THI PHUONG.970403
|13/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1k2SJSV5I.Ung ho MS 2026.246 Anh Do Van Bac FT26257754248125.20260913.160121.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16035649684.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9904387522 DO VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16035457353.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16035432847.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|6256WBVNP2BY3HLL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.153033.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k2SWL9PL.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26257250232170.20260913.151930.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|13/09/2026
|300.000,00
|6256ABBKP2BY973H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.151752.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1iJXAGFKZ.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 246 DO VAN BAC.20260913.151538.247529918.LE THI HOA.970432
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16035161588.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|6256TPBVI28DP3I6.MS 2026.246 anh Do Van Bac.20260913.145516.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|13/09/2026
|100.000,00
|6256VNIB02U4UWT1.MS 2026 . 246 ( anh Do Van Bac ).20260913.144018.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091314381320260glq132739.5387.10467.143813
|13/09/2026
|300.000,00
|6256IBT1k2SWPXTW.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257173358204.20260913.143719.19032933904016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN ANH.970407
|13/09/2026
|500.000,00
|LE NGOC HAN ung ho MS 2026.246 anh DO VAN BAC Chuc Anh suc khoe#SP#020097042209131430352026TPRS631348.5389.71230.143036
|13/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.246#SP#0200970422091314285120264376288943.5388.61867.142820
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16034403985.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0031000073768 LE THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SW2XEM.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT26257540534922.20260913.140409.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131400492026TWL6671761.5189.21175.140014
|13/09/2026
|67.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131343472026VWEL300697.5388.38330.134348
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16033984225.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9973405911 NGUYEN THI HANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16033929877.ung ho MS 2026.246.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16033928674.LE THI ANH TUYET chuyen tien MS 2026246(anh Do van Bac).CT tu 0461000441984 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16033934666.ung ho MS 2026.245.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|6256TPBVI28DN1PS.DO TRI DUNG chuyen tien ung ho ma so 2026.246 do van bac.20260913.133622.04172605001.DO TRI DUNG.970423
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQ3SIY.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257177371889.20260913.132730.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1k2SQTXLT.Ung ho MS2026.243 anh Tran Van Lai FT26257509138033.20260913.132243.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256IBT1k2SQHLC4.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257224261581.20260913.131452.19075162808010.VND-TGTT-QUACH NHUT HAO.970407
|13/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131314322026F466293755.5388.93625.131432
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZNUA.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257770357483.20260913.131157.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZZHJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257149806602.20260913.131109.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZ7C3.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257302059335.20260913.131040.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZ52A.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26257961638705.20260913.131010.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZV12.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai FT26257719182681.20260913.130926.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQZJN3.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257459464487.20260913.130847.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256MCOBQ2MIHVW8.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.130821.04001014781299.DIEU NGUYET SUONG.970426
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQ6FN2.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang FT26257652334905.20260913.130802.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|300.000,00
|6256IBT1k2SQ6G2E.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26257569554581.20260913.130700.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1k2SQ6CV3.MAI THI TAM ung ho FT26257027847104.20260913.130519.19074317523011.VND-TGTT-MAI THI TAM.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256TPBVI28DDN74.: Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).20260913.130244.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|13/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16033452736.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.246.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131258372026b1e4844889.5390.12653.125801
|13/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091312512220261ui4823592.5389.75200.125122
|13/09/2026
|20.000,00
|6256IBT1k2SQP3RG.ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257087182191.20260913.123348.1002199710.DANG THI THANH XUAN.970407
|13/09/2026
|30.000,00
|6256IBT1cJME339T.MS2026.246 Do Van Bac.20260913.123132.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
|13/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509131224382026lDA3797495.5388.23562.122438
|13/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16032891998.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|TRAN THI HANG ung ho ms 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131214432026M194717602.5189.64295.121408
|13/09/2026
|15.000,00
|6256IBT1iJX4RZ56.ZP262560292767 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260913.121310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16032702074.LU NGOC CHAU transfer.CT tu 0531002602056 LU NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k2SQS5AA.Ung ho MS 2026 245 Luu Thi Khanh Huyen FT26257421945804.20260913.121108.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|6256SGTTW2LSLUBT.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.121030.060369603036.PHAM ANH TAM.970403
|13/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.243 anh tran van lai#SP#020097040509131206552026QFOA063633.5389.15144.120655
|13/09/2026
|100.000,00
|6256VNIB02U4Y4RY.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0984992157.20260913.120446.984992157.PHAM ANH NGOC.970441
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1aJQY5RBP.ms 2026.246 giup do van bac.20260913.120127.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|13/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131200242026ymbr647660.5390.74114.120024
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16032449396.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0251002478559 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131152582026d0oj618161.5390.26512.115258
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1iJX4FHB3.Ung ho MS 2026 238 co giao Hoang Thi Hien.20260913.115212.0981896686.NGUYEN MINH VAN.970432
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16032382475.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004437393 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|6256MSCBD2NCBNLL.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.114740.2510125051001.NGUYEN DUC QUAN.970422
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16032148121.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16032154921.Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16032044248.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809131130582026lbpl526397.5189.82956.113058
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16031978568.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16031858528.ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|6256SGTTW2LXPBR1.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.111959.050073775695.DANG QUANG SANG.970403
|13/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16031783511.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209131115572026F8G8304154.5387.87094.111557
|13/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16031706421.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|6256IBT1k29NAWIZ.Ung ho MS 2026. 246 anh DO VAN BAC FT26257594224229.20260913.110957.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|13/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091311091720260233431190.5387.44175.110917
|13/09/2026
|10.000,00
|6256IBT1k29NBX13.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257020640104.20260913.110704.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k29NUNHB.UH MS 2026.246 Do Van Bac FT26257639083444.20260913.105655.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|Ung ho ms 2026.246 anh do van bac#SP#020097048809131056112026vz9z372855.5189.61031.105536
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1fJDRL25Z.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.105135.0936357269.MBVBANK IBFT.970414
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k29NMKG2.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257622387281.20260913.104823.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|13/09/2026
|500.000,00
|6256VNIB02URIF48.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.104532.040989999.NGUYEN THANH TAM.970441
|13/09/2026
|100.000,00
|6256MCOBQ2MIV89V.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260913.104528.6006071988.DO XUAN TRUONG.970426
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16031143184.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1048540944 TRINH QUOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256ORCOQ2MIXT2N.MS2026 246 Anh Do Van Bac.20260913.104102.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)#SP#0200970415091310384320269n5k374462.5387.50835.103843
|13/09/2026
|2.000.000,00
|6256TPBVI28DGGP2.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.103345.55551475555.LE HUU TAI.970423
|13/09/2026
|200.000,00
|6256TPBVI28DGZLA.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260913.103019.90907636318.LY VINH HOA.970423
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16030919013.ung ho MS2026.246(anh Do Van Bac).CT tu 0071000775359 TRUONG TRONG HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|6256IBT1k29NJQSX.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257964978136.20260913.102605.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16030732474.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0181000550212 NGUYEN MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16030731777.ung ho ms 2026.241 em bui thanh hang.CT tu 0201000718456 TRAN THI HA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16030725071.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|5.000,00
|6256IBT1k29RRE8I.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257769802290.20260913.101733.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1iJX4PTBS.ZP262560181427 Trung Kien ung ho MS 2026.246.20260913.101503.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1k29RFUF3.Ung Ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257060404443.20260913.100912.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809131005222026hapz139217.5189.50625.100523
|13/09/2026
|100.000,00
|6256SGTTW2LXHP77.IBFT Ung ho MS 2026.246 - anh Do Van Bac.20260913.100511.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|13/09/2026
|200.000,00
|DO THI THU HA chuyen tien ung ho em Nguyen Khanh Linh 2026242#SP#0200970415091310034520269jti222313.5387.40629.100309
|13/09/2026
|200.000,00
|6256SGTTW2LXH942.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS2026.246 anh Do Van Bac.20260913.100203.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
|13/09/2026
|200.000,00
|6256SGTTW2LXH9Q2.IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.100117.030068027558.NGUYEN VAN MINH.970403
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256IBT1iJX48EUC.Gia dinh 101 Ung ho ms 2026 246 Do Van Bac.20260913.100114.688838783979.NGUYEN TRUNG NGHIA.970432
|13/09/2026
|200.000,00
|6256SGTTW2LXHK2A.IBFT Nguyen Cong Huy tphcm ung ho MS2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260913.100017.060327857641.NGUYEN THI THUY PHUONG.970403
|13/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16030367838.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809130955122026s6rj092274.5189.93263.095512
|13/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509130954272026vZ1n180954.5387.89559.095351
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16030302074.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|6256IBT1iJX4I82V.Ms 2026-246 uh anh Do Van Bac.20260913.095236.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k29RKLZ6.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257574664620.20260913.095229.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16030255471.ung ho MS 2026.246( anh Do Van Bac).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091309482220268YEG088169.5389.56444.094822
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16030189707.ung ho ma so 2026.246 (anh Do van Bac .CT tu 0181003498057 NGUYEN TRAN PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|6256NBVAF2YRPS4E.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.094759.100000051369.VU NGOC DUNG.970419
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256IBT1k29RG2HJ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257591866057.20260913.094540.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|13/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16030121424.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1iJX4MJ5E.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.094404.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|13/09/2026
|30.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.246 anh do van bac#SP#020097042209130943362026R5JG843031.5389.30291.094337
|13/09/2026
|500.000,00
|ung ho ms2026.246 anh do van bac#SP#020097041509130942462026Znm9131389.5189.25499.094210
|13/09/2026
|5.000.000,00
|6256MCOBQ2MIKZVW.Giup MS 2026 240(em Ngag Chuong 2trieu) MS 2026 230 ( em Duong 2trieu MS) 2026 246 (e Do v Bac.20260913.094155.80000184066.TRAN THI MY LIEN.970426
|13/09/2026
|4.000.000,00
|6256IBT1iJX4D3D8.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260913.093608.107676252.TIEU YEN MINH.970432
|13/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091309342720268EW1001521.5388.82115.093428
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16029880997.ung ho ms 2026.246.CT tu 0071001064632 PHAM QUOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130928212026KSPT536708.5189.51102.092750
|13/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809130924442026sr4q954050.5390.33481.092444
|13/09/2026
|100.000,00
|6256TPBVI28D4ZFA.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.092244.14041988988.NGUYEN THI NGUYET.970423
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16029697012.ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130918102026SOWN401739.5388.2032.091811
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16029635816.ms 2026.246 do van bac.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16029617640.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0961000013131 DO THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130911222026GU7Q869275.5387.69233.091123
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130911112026GBY7909362.5390.67737.091111
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.246 Anh Do Van Bac#SP#0200970488091309063220262xd7874010.5390.46951.090633
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1k29RCJYJ.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257762816536.20260913.090248.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|13/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1k29R1XXB.MS 2026.246 FT26257250027253.20260913.090225.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/09/2026
|300.000,00
|ung ho ma so 2026.246 (anh Do Van Bac)#SP#020097041509130854312026IdRU829026.5388.93954.085431
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16029222087.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|6256ASCB02URUABZ.UNG HO 2026.246 DO VAN BAC-130926-08:47:53 6256ASCB02URUABZ.20260913.084754.7842977.NGUYEN THI LAN ANH.970416
|13/09/2026
|10.000,00
|6256IBT1k29XXXRL.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26257647588258.20260913.084509.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|13/09/2026
|100.000,00
|6256ASCB02URZZEZ.AN TRUNG MUOI CHUYEN KHOAN-130926-08:44:07 6256ASCB02URZZEZ.20260913.084407.28170117.AN TRUNG MUOI.970416
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16029089341.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16029041643.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 1069994414 TRAN VAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16029026612.LE THI NGOC HAO ung ho vien phi Mr Bac thay khop hang.CT tu 0071003183746 LE THI NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16029016648.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0011004406374 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|6256IBT1k29XFAIZ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257607839305.20260913.083800.19032156730025.VND-TGTT-DUONG THI THUY CHI.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16028889380.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0351000825562 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130827372026EAYS806792.5189.83882.082701
|13/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16028761960.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0441003905718 CAO THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|6256PGBLP2BLDG72.NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.246 ( anh DO VAN BAC).20260913.082232.2087040177223.NGUYEN TIEN DUNG.970430
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091308184820267w6s677299.5387.49938.081817
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16028628926.Ung ho MS 2026.246.CT tu 0071001247032 NGUYEN PHUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.245 Ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970488091308132920263wkg656769.5387.30972.081258
|13/09/2026
|50.000,00
|6256ASCB02URFV3D.UNH HO MS 2026-246 DO VAN BAC-130926-08:11:54 6256ASCB02URFV3D.20260913.081154.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|13/09/2026
|100.000,00
|VU HUY ANH Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#0200970488091308114820260ytw650145.5387.25447.081117
|13/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1fJDRY1UD.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.081016.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16028551211.A Mi Da Phat.CT tu 0071000982098 PHUNG QUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG uh ms 2026.246 nguyen van bac#SP#0200970488091308052520264njv625914.5189.2309.080525
|13/09/2026
|100.000,00
|6256ASCB02URJ6X4.UH MS 2026.245 ONG NGUYEN CONG TUAN-130926-07:56:51 6256ASCB02URJ6X4.20260913.075651.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256ASCB02URJ1B5.UNG HO MS 2026 243 ANH TRAN VAN LAI-130926-07:47:53 6256ASCB02URJ1B5.20260913.074753.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16028230362.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256ASCB02URF6AV.UNG HO MS 2026 242 EM NGUYEN KHANH LINH-130926-07:42:14 6256ASCB02URF6AV.20260913.074214.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16028097119.ung ho MS 2026.246( anh Do Van Bac).CT tu 0841000116439 DO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.246 Do Van Bac#SP#020097040509130732562026ZD1T094094.5189.98251.073256
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16028066521.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0491000117863 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209130731282026FAEW391234.5389.93000.073057
|13/09/2026
|1.000.000,00
|6256ASCB02UR8E93.UNG HO MS 2026 246 ANH DO VAN BAC-130926-07:23:52 6256ASCB02UR8E93.20260913.072352.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|13/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.246-anh Do Van Bac#SP#020097040509130720042026QYID032865.5387.60923.072004
|13/09/2026
|190.000,00
|6256TPBVI28D87NN.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.071958.00001726069.LE PHU TRANG.970423
|13/09/2026
|200.000,00
|ms 2026.246 Do Van Bac#SP#020097048809130711012026ttnx450536.5388.36618.071101
|13/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16027808223.ung ho ms 2026.246 a Do Van Bac.CT tu 0251001082536 BUI THUY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16027505034.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16027488289.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.231 (anh Dao Van Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16027444376.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.230 (em Dang Dinh Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16027420057.Chuyen tien ung ho ms 2026 245 Nguyen Vong Tuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16027417941.CAO DUC PHONG chuyen tien ung ho Chi Tam trieu co.CT tu 0061000160144 CAO DUC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong#SP#0200970488091306030120264biz330819.5390.17575.060301
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16027335933.ung ho MS 2026.244 ( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0011002010502 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|500.000,00
|6256ASCB02UZ76H9.PHAN THI MY NHUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.244-130926-00:05:51 6256ASCB02UZ76H9.20260913.000551.78252819.PHAN THI MY NHUNG.970416
|13/09/2026
|5.000,00
|6255IBT1k293YL6W.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257716573445.20260912.235046.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097048809122341352026loux216952.5387.25617.234135
|13/09/2026
|500.000,00
|UHCT nang buoc den truong#SP#020097042209122330562026PJGQ980144.5189.13142.233021
|13/09/2026
|200.000,00
|6255ASCB02UZIB6Q.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-120926-23:27:02 6255ASCB02UZIB6Q.20260912.232703.30007547.LAM NGOC BICH.970416
|13/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16026601092.UNG HO MS 2026.245.CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/09/2026
|100.000,00
|6255TPBVI28DAMCN.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.245.20260912.230325.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|13/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:VO THI THANH THUY chuyen tien ung ho ma so 2026.243 tran van lai#SP#0200970405091222531320261ET0018140.5388.53481.225313
|13/09/2026
|600.000,00
|MBVCB.16026367047.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1014046189 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16057798952.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|1.000.000,00
|PHAM THU HA Chuyen tien ung ho#SP#0200970488091421581220262ofa607743.5388.8484.215812
|14/09/2026
|10.000.000,00
|MBVCB.16057623907.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001328070 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 247#SP#020097042209142132102026F2G8637704.5387.10467.213211
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16057399418.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 7985577800 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|36.000,00
|Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao-140926-21:26:19 iVdf434269#SP#020097041609142126192026iVdf434269.5390.84637.212543
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2S5WLU4.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257227425703.20260914.212602.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|14/09/2026
|2.600.000,00
|6257IBT1bJMN5RHS.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Nguyen Duy Ban MS 2026 - 247 . Chuc Gia dinh vuot qua kho khan.20260914.212340.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|14/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809142121492026zsjz522567.5189.64338.212117
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16057205270.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9949933668 NGUYEN TIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16057015670.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|5.000,00
|6257IBT1k2SYLT3T.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257637848430.20260914.205819.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/09/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809142057372026yexj450687.5189.42309.205737
|14/09/2026
|5.000,00
|6257IBT1k2SYLBUN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257962940094.20260914.205712.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/09/2026
|1.000,00
|MBVCB.16056922968.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2026
|50.000,00
|6257IBT1fJVJDYHU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.204245.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|14/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16056677310.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.247 (gia dinh Anh Nguyen Duy Ban)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh anh Nguyen Duy Ban ms 2026.247#SP#020097042209142027322026TR5C288401.5388.66978.202656
|14/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16056433512.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.246 (Anh Do Van Bac)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|150.000,00
|6257IBT1iJXZYSXU.Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh.20260914.202118.0941405541.LE TAM ANH.970432
|14/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16056166188.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|6257IBT1k2SY9AN6.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257742737371.20260914.195502.19035928658014.VND-TGTT-NGUYEN TAN VU.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091419491520262AQ5737596.5389.19919.194843
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16055624784.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|6257IBT1iJXZSTYQ.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.193128.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|14/09/2026
|300.000,00
|6257IBT1k2SPXTLH.Ung ho ms 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257049263340.20260914.193046.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|LE THI RIT ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban )#SP#020097041509141928472026bEpz709004.5388.81406.192848
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16055440010.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16055412174.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16055398971.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16055381347.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16055301041.UNG HO MS2026245 ong NGUYEN CONG TUAN.CT tu 9944103333 NGUYEN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|60.000,00
|6257ABBKP2BBXJEU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.190917.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2SP7J36.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257742539731.20260914.190152.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16054966274.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809141831562026z0wb868720.5389.73231.183156
|14/09/2026
|150.000,00
|6257IBT1iJX6LEXK.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.180521.0941405541.LE TAM ANH.970432
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16053724451.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2SUKA6Q.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257028780586.20260914.174148.19037200356014.VND-TGTT-VU THI NGOC LINH.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091417382220269J5E021310.5388.73049.173822
|14/09/2026
|100.000,00
|6257ORCOQ2MNPA4U.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.172942.0977574508.NGO THI THAO QUYEN.970448
|14/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097041509141707522026DJ2f948637.5189.30891.170752
|14/09/2026
|15.000,00
|6257IBT1iJX68BTY.tu thien.20260914.164014.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|14/09/2026
|300.000,00
|6257VNIB02UES51R.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260914.160625.301104888.NGUYEN THI NGOC ANH.970441
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16051721037.ung ho MS 2026.248.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16051717955.ung ho MS 2026.247.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|1.000.000,00
|6257IBT1k2S8UD54.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong - em Truong Le Binh Thuan - o tinh Quang Tri FT26257620425546.20260914.155122.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2S8IB3E.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257966070853.20260914.154620.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1aJQBXQ8R.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.151918.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|14/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091415084420269f8v973129.5388.31856.150844
|14/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097048809141502532026jkbt952684.5189.97108.150253
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1iJXE3FPT.ung ho Ms 2026236 em Nguyen Minh Hieu.20260914.145536.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
|14/09/2026
|300.000,00
|LE THI DUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.247 Ng Duy Ban#SP#020097048809141437132026b310866803.5388.42569.143713
|14/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.247 gd anh Nguyen Duy#SP#0200970422091414193820267JQ7566542.5189.39778.141939
|14/09/2026
|25.000,00
|6257VNIB02UETNQ6.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260914.141014.692998888.DO QUANG HUY.970441
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1iJXE6FI2.Ung Ho MS 2026247Gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.140935.0934787862.HUYNH MINH DAT.970432
|14/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146809138766.20260914.146809138766-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MA 2026247
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1iJXEKBKC.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.135103.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16049789709.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9931861866 LE THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|6257MSCBD2NRMQEU.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.134520.0948708708.TRAN TRUNG KIEN.970422
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16049754800.Bac Nhung ung ho MS 2026.247 Gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 247 GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN-140926-13:42:18 Jkjv432832#SP#020097041609141342192026Jkjv432832.5389.28674.134143
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1aJQB6NC2.ms 2026.247 gia dinh anh nguyen duy ban.20260914.134154.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|14/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141336302026WM8Y589532.5387.98470.133554
|14/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209141336082026T0X9180592.5387.95721.133536
|14/09/2026
|50.000,00
|6257MCOBQ2MN9FIU.Ung ho ms2026.247 nguyen duy ban.20260914.133400.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|14/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-140926-13:33:19 Z3eg272762#SP#020097041609141333192026Z3eg272762.5389.80940.133319
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2SIJP3Z.Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban FT26257149846033.20260914.132313.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1k2SIWZ3S.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257078839409.20260914.132052.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|14/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509141310492026V7EF084871.5389.61860.131049
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16049323572.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0351000820876 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MS2026-247 EM NGUYEN DUY BAN - NGHE AN-140926-13:09:28 Prth640411#SP#020097041609141309282026Prth640411.5189.55366.130928
|14/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141307522026Z7S6994463.5189.47126.130717
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1k2SM3RZS.Ung ho MS 2026.247 gd anh Nguyen Duy Ban FT26257871329560.20260914.130409.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|14/09/2026
|30.000,00
|6257IBT1k2SMFK2I.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257224200093.20260914.125942.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|14/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097041509141257442026KEfa959574.5388.91287.125744
|14/09/2026
|30.000,00
|6257IBT1k2SMT5B9.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257983019048.20260914.125541.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|14/09/2026
|5.000,00
|6257VNIB02UE14ER.ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).20260914.125324.912281212.GIANG MY LINH.970441
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16049108064.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1036389675 VU MANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|6257ORCOQ2MNSBD4.LOC HO TRO MS2026.247 A.BAN.20260914.124730.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16048990687.ms2026.247 nguyen duy ban.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16048767449.Ung ho MS 2026.242 (em Linh).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16048747104.Ung ho MS 2026.240 (em Nga va Chuong).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16048704780.Ung ho MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16048674225.Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 247 gd anh Nguyen Duy Ban.#SP#020097048809141220322026cqzw459942.5387.67696.122032
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16048593851.ung ho 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 9932992998 DINH THI Y NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1iJXE1Q8K.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.113801.0338452794.LE XUAN DAT.970432
|14/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16047862000.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1k2SV3KNJ.Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26257669467074.20260914.112807.19036347050011.DO ANH THU.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|ung ho em LUU THI KHANH HUYEN#SP#0200970422091411271920268Y5C944906.5389.81206.112720
|14/09/2026
|50.000,00
|6257MCOBQ2MNKY45.Ung ho ms2026.246 do van bac.20260914.111849.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|14/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16047416621.TRAN VAN DONG chuyen tienungho nguyen duy ban.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|2.000,00
|6257IBT1fJVQ3SP1.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260914.110311.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|14/09/2026
|100.000,00
|LE THI RIT ung ho Chuong Trinh Nang Buoc Den Truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#020097041509141102332026WHNC529282.5189.8831.110234
|14/09/2026
|100.000,00
|LE THI RIT ung ho MS 2026.241 ( em Bui Thanh Hang)#SP#020097041509141100402026J7zD522043.5390.96528.110004
|14/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509141059302026UBZR089074.5387.89773.105930
|14/09/2026
|100.000,00
|LE THI RIT ung ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh )#SP#0200970415091410590520263h3K515575.5390.85963.105905
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1iJXK324F.Ms 2026-247 uh gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.105550.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16047084524.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|THAI QUANG TUYEN Chuyen tien ung ho MS 2026.247 gia dinh a ban#SP#020097048809141047112026fgcv072864.5389.9402.104711
|14/09/2026
|1.300.000,00
|MBVCB.16046872550.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16046754011.Ung ho MS 2026.245(Ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16046723133.Ung ho MS 2026.246(Anh Do Van Bac).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1k2SVC7PM.Ung ho MS2026.246 - anh Do Van Bac. FT26257225125036.20260914.101451.11922648702015.VND-TGTT-DOAN THIEN KIM.970407
|14/09/2026
|1.000.000,00
|HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2026.247 Gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141013102026YO2G329461.5189.4041.101311
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1k2SV184D.DO THI BICH THUY ung ho chau nguyen khanh linh MS 2026.242 FT26257972009083.20260914.101116.19033458907011.VND-TGTT-DO THI BICH THUY.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1iJXKEEAI.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 247 NGUYEN DUY BAN.20260914.101059.247529918.LE THI HOA.970432
|14/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209141007232026UQSU939893.5189.69138.100724
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16046307144.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 9908195449 NGUYEN VU UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban ung ho gia dinh anh nguyen duy ban#SP#020097042209140956472026DOOO927320.5390.7249.095647
|14/09/2026
|1.000.000,00
|6257IBT1aJQBDK6B.UNG HO MS 2026.247 (GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN).20260914.093739.700004652380.LY THU PHONG.970424
|14/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16045915964.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|150.000,00
|IBVCB.16045769650.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|150.000,00
|IBVCB.16045733304.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209140917302026LHBR597922.5189.99996.091730
|14/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16045696865.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai#SP#020097048809140916262026yf4k738230.5390.94860.091555
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16045679428.Chuyen tien ung ho.CT tu 0201000659315 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1k2SDBWCT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257168135626.20260914.091216.19026145068037.VND-TGTT-NHU DINH GIAP.970407
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16045524820.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9366639272 HO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16045446283.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|1.000.000,00
|6257IBT1k2SDIMX4.Ung ho MS 2026.247 Nguyen Duy Ban FT26257171100779.20260914.085518.5678945.THAI HONG XUAN NGUYET.970407
|14/09/2026
|50.000,00
|6257MCOBQ2MNR1QE.Ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).20260914.085509.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16045347535.NGUYEN THI QUE chuyen tien.CT tu 0671000436969 NGUYEN THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|99.369,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban avontienphong.com 0918328579#SP#0200970422091408485920260W4P438162.5387.76120.084859
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16045310012.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|TRAN NGOC LOI Chuyen tien ms 2026.238 co giao hoang thi hien#SP#020097048809140843472026qtkd628812.5388.55932.084348
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1k2SDSWNM.Ung ho MS 2026.247 FT26257740431365.20260914.084218.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
|14/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970405091408420620269K2A099362.5389.49415.084206
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16045111659.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|6257ASCB02UWUU8J.MS 2026.247 NGUYEN DUY BAN-140926-08:32:58 6257ASCB02UWUU8J.20260914.083259.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1fJVQ4FIP.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.082825.9623241896583.MBVBANK IBFT.970414
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16045000020.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1k2SDW48W.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257274321502.20260914.082509.19033164067013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HANG.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091408223120266TDF005922.5390.79605.082231
|14/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16044923384.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0581000740285 NGUYEN THI TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#02009704220914081938202660HZ593986.5387.69364.081902
|14/09/2026
|100.000,00
|6257SGTTW2L9R1NV.IBFT Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.081930.060085947888.LUU THI NGA.970403
|14/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen duy ban#SP#020097048809140818362026a54e548583.5388.66191.081836
|14/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091408165120265jq7542981.5390.60086.081651
|14/09/2026
|100.000,00
|6257VNIB02UW4AG3.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.081626.409704060001644.NGUYEN NGOC THO.970441
|14/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097041509140815572026KBgp858378.5388.57187.081557
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16044836020.ung ho ms 2026 .246 (anh do van bac).CT tu 9039996666 LE THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16044740799.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16044713415.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16044709010.Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|6257MSCBD2NT4MNW.LANG THI KIM PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026 246 DO VAN BAC.20260914.073956.0919418241.LANG THI KIM PHUONG.970422
|14/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.247-gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509140738272026UIE8003265.5390.36096.073827
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16044341496.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16044329837.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16044264275.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.246.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16044241230.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.245.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16044198257.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.244.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16044174704.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.243.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16044136188.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.242.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809140653502026mlpl281446.5189.4659.065350
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16043793700.Chuyen tien ung ho ms 2026 246 anh Do Van Bac.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac#SP#020097048809140649462026ojgr269972.5389.92923.064946
|14/09/2026
|20.000,00
|6257IBT1iJX7NPW9.Ung ho MS 2026-152 hai anh em Tai va Nhan.20260914.064342.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1iJX7XLYW.MP Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260914.062408.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1iJX7X667.MP Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260914.062258.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|14/09/2026
|200.000,00
|6257IBT1iJX7X7LQ.MP Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260914.062138.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|14/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16043466170.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026246.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16043455812.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026245.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/09/2026
|50.000,00
|6257IBT1k2SSJL1U.Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257175907277.20260914.055943.330916593095.VU MANH HUNG.970407
|14/09/2026
|500.000,00
|6257IBT1k2SSWJMH.Ung ho MS 2026.143 Tran Van Lai FT26257618294272.20260914.052358.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|14/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.235 ba Nguyen Thi Quyen#SP#020097042209140424482026DN23934406.5390.60888.042448
|14/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong Em Truong Le Binh Thuan#SP#020097042209140420202026S68V296219.5389.59229.041944
|14/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042209140402032026GH0Y607221.5189.54447.040203
|14/09/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026.239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209140357442026VYF8949885.5390.53475.035744
|14/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang#SP#020097042209140355182026LOMK105278.5389.52573.035518
|14/09/2026
|100.000,00
|6257IBT1k2S9TJW8.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257444015075.20260914.005953.1188336688.LE THI THUONG.970407
|14/09/2026
|100.000,00
|6257ASCB02UWLN79.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-140926-00:54:52 6257ASCB02UWLN79.20260914.005452.29530517.NGUYEN THI THANH THUY.970416
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042952843.TUONG DUNG ung ho MS 2026.240 (hai chi em Nga va Chuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042954615.TUONG DUNG ung ho MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042943130.TUONG DUNG ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042946439.TUONG DUNG ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042940018.TUONG DUNG ung ho MS 2026.245 (ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042938566.TUONG DUNG ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16042937253.TUONG DUNG ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209140014282026LFP1628519.5388.77798.001428
|14/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16042915508.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004119854 TRAN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|9.444,00
|6256TPBVI28IHTAQ.MS 2026.246 Anh Do Van Bac.20260913.234729.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|14/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16042823230.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16042764047.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2026.246 ( anh Do Van Bac ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16042753545.Ms 2026.246 do van bac . chuc a nhieu sk som binh phuc .CT tu 1029335708 BUI TRONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/09/2026
|50.000,00
|6256IBT1iJX7BRD3.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.223912.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|14/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#02009704150913223539202625Kt360545.5389.62685.223503
|14/09/2026
|100.000,00
|6256IBT1iJX7B4YF.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260913.223409.0981955995.VU MANH THUY.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|6258WBVNP2BCPIAK.UH MS 2026 248 cha con ong Quang va Long.20260915.230224.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|15/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16074914162.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.234 (em Luong Minh Doanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SL11K3.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259123107606.20260915.230020.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16074905681.MS 2026.248.CT tu 0351001199671 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16074879899.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0501000162132 NGUYEN TRANG PHUONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16074872657.Ung Ho MS 2026.248.CT tu 0541000196542 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|TRAN DUC NGOC Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152246072026h1rq488604.5389.54279.224607
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1fJVCZVLD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.224341.8007041146196.LE THI DOAN TRANG.963388
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091522405720265wq0481670.5387.43140.224058
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16074726915.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0011004221901 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152233282026I4MG141827.5387.23673.223329
|15/09/2026
|36.000,00
|6258TPBVI28PAYEZ.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.223033.04540528901.NGUYEN THUY QUYNH.970423
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16074692013.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0491000016435 DUONG QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152227052026B7KN592894.5389.7179.222706
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SH3D6R.Ung ho MS 2026242 e nguyen khanh linh FT26259624765295.20260915.222057.8998382991.DUONG THI GIANG.970407
|15/09/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147038584353.20260915.147038584353-0792799822_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15/09/2026
|500.000,00
|6258IBT1k2SHFPXD.Ung ho MS 2026248 cha con ong quang va long FT26258046200266.20260915.221705.8998382991.DUONG THI GIANG.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152202512026pzol411156.5189.29472.220214
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2SHHCKZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258122990496.20260915.220238.19033187019016.VND-TGTT-LE HA ANH.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238#SP#020097041509152202262026g3IR727414.5389.28190.220226
|15/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.246#SP#020097041509152158372026X2U7717723.5388.12840.215837
|15/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16074371666.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.248 (cho con ong Quang va Long).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|40.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147036148748.20260915.147036148748-0945233426_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15/09/2026
|13.867,00
|6258TPBVI28PY9KL.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260915.215557.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|15/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.248-150926-21:55:36 wxPu837081#SP#020097041609152155362026wxPu837081.5189.2039.215536
|15/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091521513220263g2q383621.5390.84955.215055
|15/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509152148292026T1AA072993.5189.72646.214829
|15/09/2026
|1.000.000,00
|6258IBT1fJVCK3M9.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.214613.913994061.VO THI THU THUY.970406
|15/09/2026
|5.000.000,00
|6258IBT1k2SH7TUF.Ung ho MS 2026 248 FT26258010209224.20260915.214553.19027871509014.VND-TGTT-VU HOANG ANH.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091521452620263THU578594.5189.60099.214527
|15/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970422091521451020260Z9P851034.5388.56997.214511
|15/09/2026
|2.600.000,00
|6258IBT1bJMNLSLN.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Vu Van Quang va Vu Thanh Long MS 2026 -248 . Chuc 2 bo con vuot qua.20260915.214258.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16074146000.Gia dinh Ngu Vi ung ho ms 2026.248 ( Cha con ong Quang va Long).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|6258SHBAP2BCXYXU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.213706.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152131212026ib1e326688.5389.95124.213121
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2SH5BEU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258750651828.20260915.212713.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209152122422026WHR7195992.5390.49964.212206
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#020097042209152121252026HZ9C761784.5390.42779.212049
|15/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.16073830399.NNC ung ho Ms2026246 Do Van Bac.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091521145220262xxi272902.5390.8053.211452
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SHVMXN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258025201741.20260915.210427.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SHDTZK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.248 FT26258126250699.20260915.210301.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16073506489.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|6258MSCBD2NXFGKG.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.204717.15090368859057.NGUYEN HAI PHONG.970422
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SH1M14.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258188950574.20260915.204647.19037989004011.NGUYEN THI THU HA.970407
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16073303585.ung ho MS2026.242 (em Nguyen Khanh Linh ).CT tu 0321000868521 VO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|20.000,00
|6258MSCBD2NXC8BP.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho cha con ong Quang va Long ms 2026248.20260915.203611.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|15/09/2026
|30.000,00
|6258IBT1k2SZRMX4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258926534701.20260915.203251.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|15/09/2026
|10.000,00
|6258IBT1cJMZDFA7.QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.203127.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#0200970422091520270020267X8A917182.5387.3167.202701
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SZ3JRD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258900962435.20260915.202648.14021034724016.VND-TGTT-NGUYEN TRAN DIEM TRANG.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan#SP#0200970422091520263020268C72464788.5389.99117.202630
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097042209152025592026JTG9731210.5387.95150.202559
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu#SP#020097042209152025282026OZ69372524.5189.92102.202528
|15/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809152025212026y1cn077513.5389.89991.202521
|15/09/2026
|16.000,00
|Uh.Ms .2026.48 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048809152024042026ctw6071685.5189.81651.202404
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1iJXFN64Z.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.202318.0941405541.LE TAM ANH.970432
|15/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho bo con anh quang va long#SP#0200970405091520171820269NZU086025.5388.32481.201718
|15/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509152011492026Z135056458.5189.93208.201149
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16072531079.MS 2026.248.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152006382026GXWH640351.5390.55614.200638
|15/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-20:03:56 yfbF914414#SP#020097041609152003572026yfbF914414.5387.36511.200357
|15/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16072267425.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang Va Long)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|5.100,00
|MBVCB.16072193290.Chuyen tien ung ho.CT tu 0181003615303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151946402026emac901062.5189.8337.194641
|15/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147016676017.20260915.147016676017-0919830872_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15/09/2026
|239.000,00
|MBVCB.16071913975.NNC ung ho MS2026 244 e Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-19:36:21 MMl1394068#SP#020097041609151936212026MMl1394068.5390.28755.193621
|15/09/2026
|100.000,00
|6258SGTTW2LD3FHN.IBFT Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.193002.030076537301.NGUYEN THI DUNG.970403
|15/09/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOA SANG chuyen tien ung ho ms 2026248 chacon ong quang va long#SP#020097040509151929442026VZPF021065.5387.78131.192944
|15/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097040509151928242026H23C013249.5387.66987.192751
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SZSCWE.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26258678548046.20260915.192759.19030259073011.VND-TGTT-BUI HAI TRIEU.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151921402026QI4C387667.5388.13925.192141
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16071568505.ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2SZJJZX.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258276547348.20260915.191532.19036401064015.VND-TGTT-CAO THI THANG.970407
|15/09/2026
|80.000,00
|MBVCB.16071360461.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1aJQGG5GM.UNG HO MS 2026248 CHA CON ONG QUANG VA LONG.20260915.190554.700031079115.TRUONG LA KHANH MINH.970424
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2S6T1QC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258709873561.20260915.185613.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16070740323.NGUYEN THUY HUONG chuyen tiengiup MS2026 248 ung ho cha con ong Quang va Long.CT tu 0011004384363 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16070514147.ung ho MS 2026.242 nguyen khanh linh.CT tu 1039144469 TRAN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|20.000,00
|6258IBT1iJXFPM5N.Ung ho MS 2026-248 cha con ong Quang va Long.20260915.183039.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151826392026wem2496739.5390.63030.182639
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16070174863.LAI THI HOA chuyen tienung ho ms2026.242.nguyenkhanh linh.CT tu 1025103995 LAI THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026 248 ung ho cha con ong quang va long#SP#020097040509151810122026DZIE029044.5390.25391.181012
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287VP1J.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).20260915.175948.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|15/09/2026
|1.000.000,00
|6258IBT1k2S61J24.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258750280084.20260915.175917.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209151751512026464F654294.5388.65166.175115
|15/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151747292026xrfm285388.5390.31558.174729
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16069493477.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097041509151732462026Bip8341181.5389.15582.173246
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SEEFVL.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258079677932.20260915.173152.19036259349015.DAO THI THUY LINH.970407
|15/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151729562026yve8183210.5189.92664.172956
|15/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16068938709.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071003887806 NGUYEN THI BICH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097048809151719302026555e129946.5389.11417.171931
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970488091517185220269swl126686.5387.6321.171852
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151712292026ktpr093845.5387.57191.171229
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16068566278.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16068339973.Ung ho MS 2026235 ba Nguyen Thi Quyen.CT tu 1013474832 LAM THI QUY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJXTT7S4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.164803.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJXTTBFV.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.164729.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|6258VBAAP2BMIH3G.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.163402.2112059259359.NGUYEN PHI DIEP.970405
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151632462026ILXS598105.5189.62472.163246
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16067730413.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SKF8ID.Ung ho Ms 2026.248 cha con quang va long FT26258010118282.20260915.162828.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|15/09/2026
|20.000,00
|6258IBT1cJMZ1YU9.2026248 Ong Quang va Long.20260915.162615.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
|15/09/2026
|1.000.000,00
|6258TPBVI287RIF4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.162603.00003656814.NGUYEN THI NHE.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151623392026OAXI705312.5390.822.162339
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SKH27R.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258261568731.20260915.162037.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287RTUK.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.161843.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16067491750.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen DuyBan#SP#020097048809151612352026qpin827636.5389.29914.161235
|15/09/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151604292026LK6B791287.5387.77917.160429
|15/09/2026
|300.000,00
|6258ABBKP2BMSNKN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.160330.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16067280880.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJXTG4T4.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.160215.5595339.LE GIA HAN.970432
|15/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151600102026h1lx780268.5389.50533.160011
|15/09/2026
|500.000,00
|6258PGBLP2BMSA2P.ung ho MS 2026.243 (anh tran van lai).20260915.160007.4407040014373.TRAN PHAN AI VI.970430
|15/09/2026
|150.000,00
|UNG HO MS 2026.245 ONG NGUYEN CONG TUAN-150926-15:55:41 xl9A697657#SP#020097041609151555412026xl9A697657.5387.22401.155541
|15/09/2026
|250.000,00
|UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-15:47:56 QBNC261868#SP#020097041609151547572026QBNC261868.5389.75854.154757
|15/09/2026
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151544082026I8GY789032.5387.52731.154408
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1aJQGJJAF.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.154155.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SKMJ1E.Ms 2026 248 cha con ong Quang va Long FT26258408733636.20260915.153847.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151526502026NFeb595716.5388.50224.152650
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16066649368.ung ho MS 2026.245(ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16066617833.ung ho MS 2026.248(cha con ong Quang va Long).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042209151504142026OFWT662097.5387.18970.150415
|15/09/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026.220 chi Truong Thi Huong#SP#020097042209151458252026WI5Q635812.5189.87560.145749
|15/09/2026
|300.000,00
|DANG HUU MINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026 .248-150926-14:56:56 4q7P493523#SP#0200970416091514565620264q7P493523.5388.77875.145656
|15/09/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026.226 ba Tran Thi Hong#SP#020097042209151450272026WE70309655.5189.42219.145028
|15/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151447272026IuPK439645.5390.25021.144727
|15/09/2026
|5.000.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Pham Hoang Nhu Quynh#SP#0200970422091514441720266FRT828901.5387.6743.144418
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151443192026HKZV752855.5189.2075.144320
|15/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209151440492026Z94U484046.5387.86393.144013
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1aJQAXDTU.ms 2026.248 cha con ong quang va long.20260915.143653.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|15/09/2026
|8.000.000,00
|Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209151436432026RDSY978530.5388.61366.143643
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2S7GUV4.Ms2026.247 FT26258623100685.20260915.142858.19034268827016.VND-TGTT-DO NAM DU.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209151425412026E8ZC251379.5388.98155.142541
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091514235220265BHY895543.5390.86886.142352
|15/09/2026
|100.000,00
|6258TPBVI287MMEA.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.141831.00004003888.VAN HOAN VINH.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16065601201.ung ho MS 2026.246.CT tu 1012543483 HOANG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258VBAAP2BMMPGA.Vietcombank0011002643148Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.141323.4709215011150.LE THI TINH.970405
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-14:10:38 E7xY088289#SP#020097041609151410382026E7xY088289.5390.14049.141038
|15/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151410052026v1hq408258.5388.9754.141005
|15/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 CHA CON ONG QUANG VA LONG CHUYEN LAN 2-150926-14:08:12 VKZ1236187#SP#020097041609151408122026VKZ1236187.5389.99197.140812
|15/09/2026
|10.000,00
|6258IBT1k2S78HJZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258357950300.20260915.140336.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151402152026RSB7281177.5389.63658.140142
|15/09/2026
|10.000,00
|6258IBT1iJXTJHG7.tu thien.20260915.140036.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-13:59:58 Bkll064341#SP#020097041609151359582026Bkll064341.5189.52028.135958
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1fJV155FQ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.135900.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151356142026CLHK391763.5389.30328.135538
|15/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509151355592026NSZ2010964.5390.28526.135559
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2S7VV5N.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258965640024.20260915.135142.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287BI77.ung ho ms 2026.246,anh do van bac.20260915.135126.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|6258TPBVI287BI1J.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).20260915.135102.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|15/09/2026
|150.000,00
|6258IBT1k2S7DZ7C.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258357904644.20260915.134955.19023045932010.VND-TGTT-LE THI NHU.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287B97Q.ung ho ms 2026.243,anh tran van lai.20260915.134901.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2S7D5PJ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258707945975.20260915.134900.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|15/09/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146964397357.20260915.146964397357-0902498898_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15/09/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509151345582026YIes230427.5189.71166.134558
|15/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151344382026WKKW949207.5389.63138.134438
|15/09/2026
|200.000,00
|MS2026-248 CHA CON ONG QUANG VA LONG HP-150926-13:38:01 tZ9Y294494#SP#020097041609151338012026tZ9Y294494.5390.24391.133802
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287B1XT.ung ho ms 2026.242,em nguyen khanh linh.20260915.133800.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|10.000,00
|6258IBT1k2S7CX9A.ung ho ms 2026.248, cha con ong Quang va Long, chuc gia dinh binh an FT26258030764020.20260915.133640.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287BLSG.ung ho ms 2026.241,bui thanh hang.20260915.133501.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|10.000,00
|6258IBT1k2S7C84E.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258504803428.20260915.133446.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287B2KX.ung ho ms 2026.237, thay luong thanh vi.20260915.133406.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|50.000,00
|6258MCOBQ2M6XCEA.Ung ho ms2026.248 cha con ong quang va long.20260915.133335.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 Cha con Ong Quang va Long#SP#0200970488091513241220268u0n271168.5389.46565.132340
|15/09/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151323462026EI3N316682.5389.43849.132347
|15/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16064934037.Ung ho MS 2026239 em Bui Minh Hieu.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16064930828.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|6258VCBCW2LHN8F6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.131726.8100909401929.PHAN THI MONG THUONG.970454
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16064828892.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|6258IBT1k2SGR745.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258306251537.20260915.131445.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16064818238.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16064792575.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|Ms2026.248( cha con ong Long va Quang)#SP#020097041509151310552026BAfU128536.5189.74625.131018
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16064770302.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258VNIB02UV244H.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.130844.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|15/09/2026
|200.000,00
|6258TPBVI287QDMV.ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260915.130815.90907636318.LY VINH HOA.970423
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SGFXHN.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Long va Quang FT26258044350001.20260915.130532.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509151305262026BFX4039266.5387.44123.130450
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16064698116.Ung ho MS 2026248(Cha con ong Quang va Long).CT tu 9967684899 NGUYEN HOANG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16064669700.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151302052026u71h209490.5389.24685.130129
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16064367354.UNG HO MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2SGKWZP.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258023516194.20260915.124020.19030068034024.VND-TGTT-LE THI VAN.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|6258TPBVI287Y1SK.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.248.20260915.123715.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809151234442026ot6l126208.5189.65123.123444
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SGA9KT.Ung ho 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258540198124.20260915.123209.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146952970238.20260915.146952970238-0326683902_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1iJXLADCZ.ZP262580313202 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.115813.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJXLY8FI.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 248 cha con QUANG va LONG.20260915.113711.247529918.LE THI HOA.970432
|15/09/2026
|500.000,00
|6258ABBKP2B16LFE.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260915.113301.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16062567744.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1034648711 NGUYEN VAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097042209151050362026CIDQ103355.5390.12561.105037
|15/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209151050022026EOF2804544.5388.8843.104926
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16062379514.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|6258IBT1k2SAIP3B.Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26258176857304.20260915.104247.680837755555.TRAN THIEN TAM.970407
|15/09/2026
|150.000,00
|6258SHBAP2B13LG9.ung ho Ms 2026.247 Nguyen Duy Ban.20260915.103812.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16062103806.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang Va Long).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|68.000,00
|MBVCB.16062048111.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061960000.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.247( gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061911541.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.246 ( anh Do Van Bac).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061847105.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.245 ( ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061673427.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.244( em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061637802.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.243 ( anh Tran Van Lai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16061580891.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|6258MCOBQ2M6RPHP.Ung ho MS 2026.246 (ann Do Van Bac).20260915.094124.03101010965538.HOANG VIET.970426
|15/09/2026
|200.000,00
|PHAM THI NGOC HANH Chuyen tien ung ho MS 2026.215 be Nguyen Duc Duy#SP#0200970488091509270520261n9x381528.5389.34254.092705
|15/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen#SP#0200970405091509242520265HZO061755.5387.22010.092425
|15/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209150922152026667Q398477.5189.11021.092139
|15/09/2026
|200.000,00
|DINH NGOC AN chuyen tien giup MS 2026-248( cha con ong Quang va Long)#SP#0200970415091509045020264KgC106071.5388.33053.090450
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16060916983.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16060802910.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258MCOBQ2M6T467.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.085348.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|15/09/2026
|900.000,00
|MBVCB.16060751652.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0531002581701 TRINH VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16060739854.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16060731906.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071000702070 NGUYEN THANH OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2S4SI4S.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26258007903658.20260915.084846.19035440498018.VND-TGTT-BUI THI MY PHUNG.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-08:41:02 Ayk5093675#SP#020097041609150841022026Ayk5093675.5388.34277.084103
|15/09/2026
|60.000,00
|6258IBT1iJXHEZXQ.ung ho MS 2026 248.20260915.083919.127905727.UONG XUONG TUONG.970432
|15/09/2026
|1.000.000,00
|6258IBT1k2S41L3H.Ung ho MS 2026.248 - cha con ong Quang va Long FT26258595230643.20260915.083722.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16060546511.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1021084997 NGUYEN THI CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097040509150835532026NHKE026699.5390.12829.083517
|15/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong#SP#020097040509150835062026I24P022984.5389.9965.083506
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2S4JV1T.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258707746899.20260915.083216.19032001276018.VND-TGTT-HOANG KIEN CUONG.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SBRR1V.Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai FT26258343700618.20260915.082106.8734139133.DO BACH KIM.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1fJVJZWLC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.082028.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|15/09/2026
|100.000,00
|6258TPBVI286VR31.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.081945.04234096666.TRAN THI PHUONG CHINH.970423
|15/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN QUOC TRUNG ung ho MS 2026.241#SP#020097040509150819242026N5XE050865.5189.51363.081924
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SBRJ9M.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258245196073.20260915.081808.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|15/09/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-08:17:22 RS2W942827#SP#020097041609150817222026RS2W942827.5189.44217.081722
|15/09/2026
|500.000,00
|6258IBT1k2SBXLBA.Ung ho MS 2026.246 Do Van Bac FT26258238955460.20260915.081717.19039644688016.BUI THI PHUONG LIEN.970407
|15/09/2026
|300.000,00
|6258IBT1k2SB34VB.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258595140490.20260915.081256.19036816368011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|15/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16060227039.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|6258IBT1k2SBFRKQ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258115913459.20260915.081056.19035341149011.VND-TGTT-TRAN DAI.970407
|15/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16060161702.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|500.000,00
|6258IBT1k2SBL6JR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258260910076.20260915.080307.13320560933014.VND-TGTT-BUI THI BICH QUYEN.970407
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16060067630.Ung Ho MS 2026.247 ( gia dinh Anh Nguyen Duy Ban).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16060032887.ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209150754422026HZVM401547.5390.63666.075442
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJXHBX7S.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.074800.162452169.NGUYEN NGOC HUY.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.248-cha con ong Quang va Long#SP#0200970405091507443720261OW7091173.5390.31242.074437
|15/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.247#SP#0200970488091507425020265opi047430.5387.25315.074250
|15/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146911345944.20260915.146911345944-0987715996_Ung ho 2026247 Nguyen Duy Ban
|15/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-150926-07:41:37 bUlE622518#SP#020097041609150741372026bUlE622518.5388.20676.074137
|15/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16059762092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809150732352026iau9016966.5390.91694.073235
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SB4BHC.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258744670390.20260915.072859.19037537820014.VND-TKTT NGUYEN THI HOANG LOAN.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16059696233.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16059679808.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16059638405.ung ho ms 2026.248 - cha con ong Quang va Long - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SBY8HD.PHAN THANH LIEM chuyen FT26258090097066.20260915.071602.19030490743011.VND-TGTT- PHAN THANH LIEM.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.247 gia dinh anh nguyen duy ban#SP#020097048809150647162026fo3v886573.5388.56530.064716
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SBD3I4.chuyen uh ms 2026.247 gd anh nguyen duy ban FT26258904210738.20260915.064314.19038908012011.VND-TGTT-BUI NGUYEN MINH TRANG.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|6258TPBVI286WUNN.UHMS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260915.063439.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|15/09/2026
|50.000,00
|6258MCOBQ2M68R8K.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260915.063338.04001010416968.NGUYEN THI HUE.970426
|15/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809150630532026zp37850481.5387.18767.063053
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16059069270.Chuyen tien ung ho ms 2026 247 Nguyen Duy Ban.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1k2SB9T1V.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258819008956.20260915.062848.19034236293011.VND-TGTT-HOANG NGOC HUYEN LINH.970407
|15/09/2026
|50.000,00
|6258IBT1k2SBQX4E.Ung ho MS 2026.247 anh Nguyen Duy Ban FT26258699861347.20260915.035920.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|15/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16058616885.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.233 (anh Ly Mi Lung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|300.000,00
|6258IBT1k2S5XLV9.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26258303998009.20260915.014803.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|15/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16058595221.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.232 (em Nguyen Van Tri Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.146888050167.20260915.146888050167-0358535250_Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|15/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16058504866.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0041000312383 VO PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/09/2026
|200.000,00
|6257TPBVI286RZA4.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260914.234147.03855175701.DO THUY LY.970423
|15/09/2026
|20.000,00
|6257IBT1iJXHQZE5.Ung ho MS 2026-247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.233936.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/09/2026
|100.000,00
|6257SGTTW2LHLT1U.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ms 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260914.231630.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16091111871.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.241 (em Bui Thanh Hang).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16091063955.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.240(hai chi em Nga va Chuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209162228092026S99Y546967.5389.53703.222809
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1fJV9NUR4.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2026 249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.221320.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|16/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16090555619.Ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259ABBKP2BJC11K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.214242.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)#SP#020097041509162138452026TXGW971808.5387.81181.213845
|16/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho me con ba Nguyen Thi Ly ms 2026.249#SP#020097042209162113382026NCQF825064.5189.57007.211302
|16/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien MS 2026. 238co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509162113222026PW7L021943.5387.56159.211246
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1k2DJZX5Z.Ung ho MS 2026.242 FT26259597844207.20260916.211224.19032629685014.VND-TGTT-PHAM TUAN MINH.970407
|16/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209162108152026598W349770.5390.27499.210815
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2DJ6UIF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi FT26259972620861.20260916.210731.8888555565.TRAN THI PHUONG UYEN.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#0200970405091620424920261851097109.5389.76109.204212
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16089413123.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1366532054 NGUYEN DINH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16088817806.ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16088803849.ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147179776187.20260916.147179776187-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026249
|16/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16088619598.ung ho MS 2017.097 (gia dinh ba Pham Thi Luyen).CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097048809161945422026jhcj769023.5389.78482.194542
|16/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16088587805.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1iJRQY21W.ung ho MS 2026 248 cha con ong Quang va Long.20260916.194419.88611616.PHAM THI HOA.970432
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#02009704880916194311202688l5757890.5387.61108.194311
|16/09/2026
|2.500.000,00
|MBVCB.16088276867.NCHCCCL Van 0936001714.CT tu 9936001714 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|30.000,00
|6259IBT1cJMZHDEV.MS2026249 me con Ba Nguyen Thi Ly.20260916.192416.108886433791.NGUYEN THUY HIEN.970415
|16/09/2026
|10.000,00
|6259IBT1k2DWGVIT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26259342867274.20260916.192011.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/09/2026
|1.000.000,00
|6259IBT1k2DWAKNX.Ung ho MS 2026 247 Nguyen Duy Ban FT26259800127475.20260916.191838.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16087930926.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16087862892.ung ho MS 2026.218(be Gia Han & be Gia Vinh).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16087836692.ung ho MS 2026.202(ba Thanh & ba Hong).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1iJRQ9NJ3.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.185628.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2DWDBKG.Ung ho ms 2026.249 me con ba Ly HHCD be Ha Hoai Nam FT26259011630339.20260916.185036.19074614333019.VND-TGTT-CAO THU HANG.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16087340194.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0111001047837 LE HONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2DQNLN7.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259011555168.20260916.182956.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2DQN4TT.Ung ho me con ba Nguyen Thi Ly FT26259908757523.20260916.182917.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|16/09/2026
|25.000,00
|MBVCB.16086783956.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.247.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|15.268,00
|MBVCB.16086765250.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.248.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.238 - CO GIAO HOANG THI HIEN-160926-18:03:36 kcax312988#SP#020097041609161803362026kcax312988.5189.94434.180336
|16/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16086395455.Ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16085996519.UNG HO MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16085952910.UNG HO MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2DQ2NS4.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26259168112154.20260916.172608.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2DQ2K2L.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259867502902.20260916.172524.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|16/09/2026
|112.000,00
|MBVCB.16085520495.gd va cac con ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|500.000,00
|6259VNIB02U9G2HK.Dung Nguyen ung ho MS 2026.246 ( anh Do Van Bac ).20260916.170348.607704060170495.NGUYEN THI NGOC DUNG.970441
|16/09/2026
|10.000,00
|6259IBT1k2SN78LD.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259481344822.20260916.164241.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/09/2026
|10.000,00
|6259IBT1iJXNPKFP.tu thien.20260916.163658.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|16/09/2026
|500.000,00
|uho ma so 2026.248 cha con ong quang va long#SP#020097048809161624202026leqn762323.5389.80929.162348
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1iJXN89UR.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.20260916.162240.173571739.LE THI QUYNH LE.970432
|16/09/2026
|200.000,00
|6259VNIB02U9RM4H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260916.161707.210220258.NGUYEN QUANG HUY.970441
|16/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16084387856.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16084372023.Tuyet.TP.HCM ung ho Ms 2026.249.Me con Ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16084321370.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16084096543. ung ho ms 2026-248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0071000731750 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083950282.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083811037.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083807992.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083805030.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083796213.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083782719.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083779278.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16083775634.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|250.000,00
|IBVCB.16083407207.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1bJMNNQR8.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.151300.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|16/09/2026
|500.000,00
|6259IBT1k2SRGHWB.ung ho MS 2026.249 FT26259540056759.20260916.150953.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|16/09/2026
|300.000,00
|IBVCB.16083332396.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-14:44:37 l7yg480275#SP#020097041609161444372026l7yg480275.5390.11099.144404
|16/09/2026
|600.000,00
|6259IBT1iJXR3U1D.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 6 ma so sau 2026244 2026245 2026246 2026247 2026248 2026249 moi ma so 100 k.20260916.143839.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091614262920266IT9690335.5390.97463.142629
|16/09/2026
|100.000,00
|6259TPBVI28P5SX5.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.142235.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1k2SRCTPC.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259386928057.20260916.141940.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|16/09/2026
|115.000,00
|MBVCB.16082453646.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 1056306494 LUONG THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|10.000,00
|6259TPBVI28PPIQM.MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).20260916.140433.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2SRQ2RH.Ung ho MS 6082. Be Dinh Cong Thanh FT26259955584022.20260916.140401.19035125783014.VND-TGTT-NGUYEN THI CHIN.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2SRQCSE.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259134685900.20260916.140350.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|16/09/2026
|250.000,00
|ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809161354412026j3jr212620.5388.11216.135441
|16/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509161340102026A60L071343.5390.29890.134010
|16/09/2026
|50.000,00
|6259MCOBQ2M7XL6L.Ung ho ms2026.249 me con ba nguyen thi ly.20260916.133749.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/09/2026
|100.000,00
|ung ho NCHCCCL#SP#020097042209161337212026DQ8T844899.5387.15033.133722
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-13:36:58 oMMP934386#SP#020097041609161336582026oMMP934386.5189.12047.133658
|16/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.226#SP#020097048809161332592026s08f148652.5387.89925.133259
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16082026773.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|30.000,00
|6259IBT1k2SX67GT.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259173108946.20260916.133135.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091613292220260KTM209865.5189.69840.132923
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16081961686.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9964019144 TRUONG VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1iJXRGYBI.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.132331.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-13:21:50 aIQC279363#SP#020097041609161321512026aIQC279363.5189.30153.132151
|16/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121980063.20260916.147121980063-0899891178_Ung ho MS2026237 thay Luong Thanh Vi
|16/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121789702.20260916.147121789702-0899891178_Ung ho MS2026249 ba Nguyen Thi Ly
|16/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147121799287.20260916.147121799287-0899891178_Ung ho MS2026246 Anh Do Van Bac
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2SX4AMS.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259187138027.20260916.131043.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|16/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16081633110.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809161248092026qx64021845.5390.44296.124809
|16/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-12:45:49 DZ23051335#SP#020097041609161245492026DZ23051335.5389.30534.124550
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2SXME6C.Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259745674687.20260916.124513.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|16/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.249 me con ba Nguyen thi Ly#SP#020097042209161243042026YYTZ454443.5388.14437.124304
|16/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16081378575.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|6259SGTTW2LINB2T.IBFT Ung ho MS 2026.249 - me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.123927.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|16/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE THI NGOC THOI chuyen tien ung ho MS 2026.249 me con ba NGUYEN THI LY#SP#020097040509161239032026W329073013.5389.90041.123903
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1k2SXDQIA.Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259442796406.20260916.123710.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|16/09/2026
|10.000,00
|6259IBT1k2SXSHYT.ung ho ms 2026.249, me con ba Nguyen Thi Ly, chuc 2 me con va gia dinh binh an FT26259306105069.20260916.123630.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16081275178.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.249 Me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970488091612223920260bjj936108.5387.85015.122240
|16/09/2026
|248.000,00
|6259IBT1k2S3RMP7.MS 2026.248 FT26259907448881.20260916.121121.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1iJXRMWJX.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260916.121052.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|16/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-12:05:32 WNR7492185#SP#020097041609161205332026WNR7492185.5389.63927.120456
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1iJXRD7DH.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.120251.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
|16/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)#SP#020097041509161201482026N13F363693.5390.37079.120148
|16/09/2026
|300.000,00
|6259VNIB02US91CH.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260916.113516.344933983.NGUYEN PHUONG ANH.970441
|16/09/2026
|300.000,00
|6259ORCOQ2M7G12D.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.113313.0017100030512004.NGUYEN PHUONG ANH.970448
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1iJXRJRGJ.LE THI HOA chuyen tien ma so 2026 249 me con NGUYEN THI LY.20260916.113144.247529918.LE THI HOA.970432
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1iJXRJLVR.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.113051.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1k2S3UPFP.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26259684306136.20260916.112326.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|16/09/2026
|30.000,00
|6259IBT1k2S38DLY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259305922372.20260916.112015.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509161059482026P2Z5083420.5387.81727.105949
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16079573527.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16079522418.ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 9866768762 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209161045042026K1I6263283.5189.85350.104504
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16079301758.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16079218548.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|6259TPBVI28PKEUU.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.103225.01274826001.TRAN THI HUE.970423
|16/09/2026
|300.000,00
|6259MSCBD2N949DZ.LE THI BICH HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.101543.0590112187008.LE THI BICH HOAN.970422
|16/09/2026
|250.000,00
|6259IBT1d1BMB1QH.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 243 244 245 247 248.20260916.101309.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16078862182.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091610082320268UR6223508.5387.63142.100824
|16/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16078748801.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1045495301 LE THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16078719329.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704220916095735202689Y2376007.5389.209.095736
|16/09/2026
|100.000,00
|6259KLBKP2B8E8UF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260916.095002.0916654101.NGUYEN DA THAO.970452
|16/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091609485120269QN2168241.5390.52794.094819
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2SFPQJ2.Ung ho ms 2026.248 cha con a Quang va Long chay than o hai phong FT26259803000378.20260916.094843.3239555555.PHAM THI THU PHUONG.970407
|16/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16078547455.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091609455820262WNV767025.5189.37733.094522
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1k2SFM178.Giup ma so 2026.249 FT26259097665193.20260916.093714.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091609285720263FYF345421.5389.51270.092857
|16/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147088409918.20260916.147088409918-0973537390_TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026249me con ba Nguyen thi ly
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16078110631.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|6259MSCBD2N9B7K6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.091607.8680191869999.BUI THI HUYEN.970422
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16078057995.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16078005988.Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259IBT1d1BM81TS.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.090810.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|16/09/2026
|200.000,00
|6259IBT1k2STNMH7.Ung ho MS 2026.248 FT26259768377105.20260916.090509.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|16/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147085455260.20260916.147085455260-0775067786_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16/09/2026
|20.000,00
|6259IBT1iJXXP61I.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.090034.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809160858322026g420140900.5389.11786.085833
|16/09/2026
|100.000,00
|6259SGTTW2LIRW7P.IBFT Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260916.085615.0378268252.HOANG NGHIA KHANH.970403
|16/09/2026
|300.000,00
|6259SGTTW2LIRT1J.IBFT ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.085428.060141750685.DO THU CUC.970403
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16077773895.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1014367103 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16077769985.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16077753204.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|PHAM QUYNH ANH chuyen tien ung ho ms 2026.248#SP#0200970422091608503020267LW8505391.5389.76858.085030
|16/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16077717861.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|500.000,00
|6259IBT1k2STT9LT.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259629205348.20260916.084937.19027188680018.VND-TGTT-LE BA TRUONG.970407
|16/09/2026
|50.000,00
|6259MCOBQ2M7ZPYY.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).20260916.084908.03101010965538.HOANG VIET.970426
|16/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2022.220 EM LE THI TUAN ANH-160926-08:49:03 K6QL388905#SP#020097041609160849032026K6QL388905.5388.72516.084903
|16/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16077628256.MS2026.248 ( Cha Con Ong Quang va Long).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|25.000,00
|6259VNIB02USC9XR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260916.084239.692998888.DO QUANG HUY.970441
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1iJXX82NA.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.084128.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|16/09/2026
|100.000,00
|6259IBT1k2STE3BA.Ung ho MS 2026.249 ba NGUYEN THI LY FT26259080040596.20260916.083614.19030759248012.VND-TGTT-PHAM THI MY LAN.970407
|16/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097048809160836042026p1n0067514.5387.17858.083604
|16/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147080906190.20260916.147080906190-0904466093_Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16/09/2026
|200.000,00
|6259SGTTW2LIZB2J.IBFT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.20260916.083044.060275385487.THAI KIM NGAN.970403
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16077429042.Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 249 HAI ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-08:25:32 g2WG380306#SP#020097041609160825322026g2WG380306.5189.78477.082532
|16/09/2026
|30.000,00
|VCB.CTDK.15/08/2026.Ung ho NCHCCCL. CT tu 1051000277777 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16077361443.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209160821552026GJYA570151.5387.63844.082156
|16/09/2026
|15.000,00
|6259IBT1aJQ7ULTD.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,241 (Em Bui Thanh Hang) .20260916.081941.0339306897.VU DUC TU.970437
|16/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#020097048809160818242026od5p010396.5387.52011.081747
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16077186579.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|300.000,00
|LE THI DUNG Chuyen tien ung ho ms 2026.249 Nguyen Thi Ly#SP#020097048809160809512026zjh5983352.5390.19710.080951
|16/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509160809372026BMAK036236.5387.18441.080937
|16/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091608054820260KVF920921.5388.4952.080549
|16/09/2026
|100.000,00
|6259MCOBQ2M7JEW1.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.080102.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|16/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16077043111.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1014809060 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16076961667.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -2026.249-me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509160753202026O8PR059341.5390.60990.075320
|16/09/2026
|200.000,00
|6259VNIB02USBYP2.ung ho NCHCCCL.20260916.075314.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441
|16/09/2026
|500.000,00
|6259IBT1iJXX2LUP.Ms 2026-249 uh me con ba Nguyen Thi Ly.20260916.074728.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|16/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16076735511.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16076698738.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16076646502.ung ho MS 2026.250.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16076643992.ung ho MS 2026.249.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16076599038.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970422091607182120263PTP191319.5388.41924.071822
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16076325648.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259MCOBQ2M7JT9Y.ung ho ms 2026.248.20260916.070402.80002467923.NGUYEN TRAN HOANG NHAT.970426
|16/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-160926-06:33:28 aWkg897814#SP#020097041609160633292026aWkg897814.5389.14312.063256
|16/09/2026
|500.000,00
|6259IBT1k2SLHPAQ.Ung ho MS 2026.248 ong Quang va Long FT26259960258353.20260916.063221.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|16/09/2026
|10.000,00
|6259IBT1k2SLHC2S.ung ho NCHCCCL FT26259503176141.20260916.063005.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970415091606082920266Iqm110655.5389.68347.060829
|16/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16075764752.Chuyen tien ung ho ms 2026 248 cha con Quang Long.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209160501482026ZAO3366417.5390.18924.050149
|16/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.248 CHA CON ONG QUANG VA LONG-160926-04:46:12 zFWe113274#SP#020097041609160446132026zFWe113274.5189.14243.044536
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16075565294.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147054601948.20260916.147054601948-0973192724_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16075437786.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9595899999 PHAM NGOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809160130092026cmma583919.5189.43881.013010
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16075395759.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.239 (em Bui Minh Hieu).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.248#SP#020097040509160056352026SX8Y053093.5390.24221.005558
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16075284015.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|6259WBVNP2B829KL.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260916.002441.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|16/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16075251132.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16075231471.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|66.000,00
|6259VCBCW2LIAJ4T.Ngo Ha Phuong chuc bac va anh mau khoe ung ho MS 2026.248.20260916.000452.8107041160640.NGO HA PHUONG.970454
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097041509152358112026lp64872772.5390.67560.235811
|16/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209152357252026VWXX233193.5189.67143.235726
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209152350512026VCZX625275.5389.60001.235051
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-150926-23:48:29 qeUi787382#SP#020097041609152348292026qeUi787382.5387.56736.234829
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-150926-23:47:48 Hjrl705286#SP#020097041609152347482026Hjrl705286.5390.56391.234749
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-150926-23:47:19 PvmO788049#SP#020097041609152347192026PvmO788049.5387.56087.234719
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-150926-23:46:43 ldB0377243#SP#020097041609152346432026ldB0377243.5389.54832.234643
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan-150926-23:45:52 uZIz576178#SP#020097041609152345522026uZIz576178.5387.53330.234552
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-150926-23:45:01 8Quf794141#SP#0200970416091523450120268Quf794141.5388.52742.234501
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-150926-23:44:28 2Sz9877324#SP#0200970416091523442820262Sz9877324.5390.52417.234428
|16/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-150926-23:43:37 mW8x125774#SP#020097041609152343372026mW8x125774.5390.51134.234337
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16075113696.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.236 (Em Nguyen Trung Hieu).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509152340202026y9Rv861462.5189.48042.234020
|16/09/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.248-150926-23:24:33 L4OF751152#SP#020097041609152324332026L4OF751152.5388.24915.232433
|16/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16075021788.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.235 (ba Nguyen Thi Quyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091523215720267kvo525862.5387.20851.232121
|16/09/2026
|200.000,00
|6258IBT1k2SL28V4.Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259426890907.20260915.231638.19027562741018.VND-TGTT-TRAN NGOC QUYNH.970407
|16/09/2026
|100.000,00
|6258IBT1iJX3AZ4R.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260915.231411.176936851.MAI THU HA.970432
|16/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091523110720261l06516330.5189.3714.231107
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJR27S9D.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.222739.8824071974.NGUYEN THI DAN.970432
|17/09/2026
|200.000,00
|6260VNIB02UIA99C.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.222037.026576889.LA CHAM ANH.970441
|17/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091722195220260A7P653977.5387.71316.221952
|17/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509172215122026P7RP084446.5390.57267.221439
|17/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172212252026wj5i951829.5389.49389.221152
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2D83NAV.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261643004102.20260917.220314.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16106328574.ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1023713613 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|2026.248 2cha con ong quang va long#SP#0200970488091721565620262rd5918244.5389.93707.215619
|17/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16106260952.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.250(Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|uh 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809172155212026wjn2914147.5388.88023.215521
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172151572026belz905356.5189.74191.215157
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16106216409.Ung ho MS2026.250.CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|25.000,00
|6260VNIB02UIY3VU.Ung ho nang buoc den truong.20260917.214908.692998888.DO QUANG HUY.970441
|17/09/2026
|2.000.000,00
|6260IBT1iJR25XPS.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.214722.0949802045.NGUYEN TIEN DINH.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.118( mai xuan Hieu)#SP#020097041509172145462026qPDq237745.5387.49322.214546
|17/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.193(anh hoang van Khanh)#SP#020097041509172144112026GJnq234502.5387.42379.214334
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2D8H9QR.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261935685997.20260917.214347.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|6260SGTTW2L7HWMW.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho ma so 2026.250 giup be Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.214332.040946890402.NGUYEN THI KIEU GIANG.970403
|17/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.235(ba nguyen thi Quyen)#SP#020097041509172142262026MTps229882.5189.35218.214226
|17/09/2026
|100.000,00
|Balatchuyen tien giup do MS 2026.243( anh tran van Lai)#SP#020097041509172140452026AJBA225487.5387.27603.214045
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2FL4CYU.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.214025.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2D86LCU.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261359445722.20260917.213840.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2D86E6H.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261396317822.20260917.213818.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|Balamat chuyen tien giup do MS 2026.249( me con ba nguyen thi ly)#SP#0200970415091721361820262ic5212833.5189.7828.213618
|17/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16106016309.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1933181681 PHAM HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209172134052026B7QQ648063.5388.98514.213405
|17/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho cha con ong quang va long MS 2026 248#SP#020097040509172134052026T1SM083868.5390.97923.213327
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172133132026TXAM763588.5388.93927.213313
|17/09/2026
|30.000,00
|6260IBT1k2D8K77A.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261541005649.20260917.213052.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1iJR2P9B5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.212619.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|17/09/2026
|50.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209172117042026JYTD514457.5390.13657.211705
|17/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16105764589.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000776654 HUYNH QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16105744887.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16105619430.ung ho Ms 2026.250 (tuan tu va quynh anh).CT tu 0371000499049 PHAM THUY TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2FLZRVJ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.210444.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|17/09/2026
|500.000,00
|6260TPBVI2FLZMX3.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.210048.03978433801.MAI TRIEU PHI LONG.970423
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2D8UQKW.DO TRUNG KIEN UNG HO CHUONG TRINH NANG BUOC DEN TRUONG FT26260678891401.20260917.205915.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|17/09/2026
|300.000,00
|6260ORCOQ2M5YSF9.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.205346.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091720460920260P1K986845.5390.36783.204610
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16105280095.Ung Ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|150.000,00
|6260IBT1k2D8STC8.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260219703073.20260917.204322.19037298536015.VND-TGTT-DUONG THU HUONG.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172035412026Iyu3899684.5389.70863.203541
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16105139834.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121000848906 NGUYEN LUONG THI NGOC NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.248 Cha con ong Quang va Long#SP#020097048809172035092026vq17658280.5390.68338.203509
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2FLJJCA.ung ho MS 2026 250 be Tuan Tu be Quynh Anh.20260917.202710.00090566001.CHUNG TO QUYEN.970423
|17/09/2026
|300.000,00
|6260TPBVI2FLF7AS.Ung ho MS 2026.237 (thay Luong Thanh Vi).20260917.202058.04896387801.PHAM TRAN MINH TRANG.970423
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16104829967.ung ho 2026.250 tuan tu va quynh anh.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172009092026WBLt786501.5389.89691.200909
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2DIFMGP.Ung ho MS 2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260150081501.20260917.200743.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|17/09/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172005012026DMA2624171.5390.62067.200502
|17/09/2026
|20.000,00
|6260IBT1k2DIHZ6C.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26260240277901.20260917.200035.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DIHJ7P.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260063885017.20260917.195840.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DIZSHZ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260100621278.20260917.195617.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509171955542026hGF2728603.5389.96940.195517
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DI6HVV.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26260401910870.20260917.195502.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-19:43:51 vhiu777903#SP#020097041609171943512026vhiu777903.5387.10990.194351
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16103844951.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16103833931.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16103824613.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16103791613.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16103776508.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJRCTBPN.MS 2026 250- Tuan Tu- Quynh Anh.20260917.191844.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16103725562.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2FL1ETK.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.191005.03016537201.VO THI NGOC.970423
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704880917190519202679e9274699.5390.26679.190520
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.25 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091719002720268NLT179988.5390.89722.190028
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2DIQFN7.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260088492891.20260917.185210.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171836302026e5mi139024.5189.3108.183630
|17/09/2026
|600.000,00
|6260IBT1k2DMLSW9.ung ho ma so 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26260504610507.20260917.183350.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|2026.246-170926-18:30:28 1TwU609761#SP#0200970416091718302920261TwU609761.5388.55310.183029
|17/09/2026
|500.000,00
|6260SGTTW2L7ZNF3.IBFT ung ho MS 2026.237 thay Luong Thanh Vi.20260917.183023.050036956639.LE THI BAY.970403
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809171828052026jcex097620.5388.37041.182806
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704220917182105202622OH630894.5390.83805.182106
|17/09/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091718091120262CC0594699.5189.91180.180912
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-170926-18:09:03 5L71823351#SP#0200970416091718090320265L71823351.5387.90374.180826
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171802162026e5za965815.5189.36230.180216
|17/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16102181947.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1047683306 DUONG NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DM87PZ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260226760641.20260917.175944.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/09/2026
|10.000,00
|6260MSCBD2NPKQQE.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.175812.0960131868888.NGO SY ANH.970422
|17/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16101741099.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9882828888 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-17:14:14 n9Yx832664#SP#020097041609171714142026n9Yx832664.5189.71042.171337
|17/09/2026
|200.000,00
|6260TPBVI2F2PYA8.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.250.20260917.171120.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880917170015202650rg664287.5389.53863.170015
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DVB83M.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260609497303.20260917.165521.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/09/2026
|500.000,00
|6260IBT1iJRCQ3K9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.165314.2208325327.PHAM THI XUAN HOI.970432
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171652492026KAXI307807.5387.93973.165250
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2DV82A6.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260460162114.20260917.164300.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
|17/09/2026
|10.000,00
|6260TPBVI2F2N47M.MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.163320.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|17/09/2026
|500.000,00
|6260NAMAP2BT3EGA.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.163008.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16100310616.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091716240020264F2N778518.5387.74020.162401
|17/09/2026
|4.000.000,00
|6260IBT1k2DVCD55.Ung ho ct Nang buoc toi truong FT26260063080468.20260917.162256.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|17/09/2026
|70.000,00
|Ung ho ms2026.250#SP#020097042209171612392026XYF2588561.5390.92555.161239
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16100035955.Ung ho MS 226.245 ( ong Nguyen Cong Tuan).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16100022096.Ung ho MS2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209171605292026ZBCB544774.5388.43082.160530
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1iJR1H8TR.ung ho MS 2026 250 tuan tu va quynh anh.20260917.160518.88611616.PHAM THI HOA.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16099930375.Ung ho MS 2026.250 . Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260NAMAP2BTSJKV.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.160408.0933220872.TRAN THI KIM YEN.970428
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16099833312.ung ho MS 2026.250(Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1013110321 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16099843135.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16099823487.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16099816014.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16099768243.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16099743238.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9903215567 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260ORCOQ2MP3KI4.MS2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.155046.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|17/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147297084375.20260917.147297084375-0342029208_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17/09/2026
|185.000,00
|MBVCB.16099689245.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16099655640.ung ho MS 2026.250 Tuan Tu& Quynh Anh.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147296504671.20260917.147296504671-0342029208_Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16099615654.Ung ho MS 2026.250 (Tuan tu va Quynh Anh ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|500.000,00
|6260IBT1k2DD7HNM.ung ho ct Nang buoc den truong Nguyen Uyen Nhi FT26260016182773.20260917.153624.19036413832018.VND-TGTT-TRAN NAM KHANH.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509171531502026Uznd355060.5189.18034.153150
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1fJVDSLEJ.ung ho ms 2026.250 ( tuan tu va quynh anh ).20260917.153119.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJR1G7JI.Ung ho ms 2026 250.20260917.152843.182980088.LE THI HIEN.970432
|17/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16099309597.Ung ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209171511402026VUOG841138.5389.92460.151141
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16099070246.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-14:53:58 hdSw617488#SP#020097041609171453592026hdSw617488.5388.82700.145359
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2DDSVNF.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260459838070.20260917.144938.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|17/09/2026
|20.000,00
|6260IBT1iJR1PMFJ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.144459.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|6260VNIB02UH6U8V.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.144342.819836666.NGUYEN THI BICH DAO.970441
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16098722234.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0071005550333 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16098653885.ms2026.250.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509171434262026Q3mC152579.5189.62973.143426
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171431042026vv8k066036.5390.43543.143027
|17/09/2026
|200.000,00
|6260MCOBQ2MPS2NP.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.142913.03201018932669.NGUYEN MINH VIET.970426
|17/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 248 va ms 2026 249 cho ckhoan ngay 17926 a em cam on#SP#0200970422091714280320266NAQ472769.5388.26002.142804
|17/09/2026
|50.000,00
|6260VNIB02UHI6ZN.ung ho MS 2026.247.20260917.142440.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|17/09/2026
|100.000,00
|ung ho ctr nang buoc den truong#SP#020097048809171421182026futl035429.5388.85906.142041
|17/09/2026
|200.000,00
|6260MCOBQ2MPXV9R.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.141805.12001011772059.TO THANH UYEN.970426
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DSXRQR.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260803997140.20260917.141612.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16098407156.ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1039092833 TRAN THUY LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509171415442026yd7W993895.5389.53707.141544
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2F2V7YQ.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.141523.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|17/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-14:11:01 DmhJ419793#SP#020097041609171411012026DmhJ419793.5389.26696.141101
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-170926-14:07:40 IG1s816223#SP#020097041609171407412026IG1s816223.5390.9302.140741
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2DSTR7A.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260925082106.20260917.140507.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091714041720268zpu984206.5387.89634.140417
|17/09/2026
|100.000,00
|6260VNIB02UHH5PT.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET -UHMS 2026 250 tuan tu va quynh anh.20260917.140238.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16098219075.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0381000335642 NGO HOAI PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16098202789.ung ho MS 2026.250.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097048809171359422026c9qo970724.5388.64482.135905
|17/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091713594220266GD9001759.5388.64462.135942
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16098193113.ung ho MS 2026.249.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|6260IBT1k2DSHBW2.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260098525090.20260917.135551.9323868788.NGUYEN LE HONG.970407
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16098149596.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|400.000,00
|UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-13:55:24 siKb497344#SP#020097041609171355242026siKb497344.5388.40471.135524
|17/09/2026
|200.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209171355052026S32A713648.5390.38423.135506
|17/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16098131472.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJR1SGE7.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.135335.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097042209171352342026E9L5830680.5388.23958.135234
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16098043147.TRAN LY DANH ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1033445651 TRAN LY DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2DSEQKD.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260925103304.20260917.134236.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1d1BUZPWW.Ung ho 2026250.20260917.134202.970422Uf23be3000000000d66896.MBBANK IBFT.970422
|17/09/2026
|300.000,00
|6260SHBAP2BTTITC.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133914.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2DS7PFR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260253061352.20260917.133630.6666081095.VU THI THUY HUONG.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|6260VNIB02UH97HR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133454.097188988.NONG THUY LINH.970441
|17/09/2026
|1.000.000,00
|6260VNIB02UH99KE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.133213.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171328422026e1hq883981.5389.96321.132842
|17/09/2026
|600.000,00
|6260WBVNP2BTTAQ1.Ung ho MS2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260917.132729.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|17/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880917132641202639zu878688.5389.85693.132641
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2DS4MZ7.UH MS2026.250 Tuan Tu Quynh Anh FT26260200869658.20260917.132422.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|17/09/2026
|30.000,00
|6260IBT1k2DSBG7P.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260509133005.20260917.132136.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|17/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209171321092026IAQW180717.5388.56791.132033
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16097726049.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1015401628 LE QUANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2DS53CP.MS2026.250 Mimi ung ho 2 be FT26260708710515.20260917.131848.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2DS5JHK.MS 2026.250 FT26260763662179.20260917.131537.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16097659689.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|6260SGTTW2L6H9HS.IBFT Ung ho MS 2026.250 - Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.131135.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|17/09/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809171309542026hykn835576.5387.97229.130954
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2DSU52J.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260948929819.20260917.130544.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1k2DSU9CJ.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260656944054.20260917.130437.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1aJQ6WPLD.ms 2026.250 giup tuan tu va quynh anh.20260917.130248.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|17/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809171243182026gx23763706.5189.51447.124318
|17/09/2026
|300.000,00
|6260MCOBQ2MPE2QP.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.121413.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|17/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147271832681.20260917.147271832681-0854076607_Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091711561620262IGI594021.5390.43704.115539
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1k2D9ZKKN.Ung ho MS 2026.250 FT26260053913640.20260917.115447.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|17/09/2026
|50.000,00
|6260SHBAP2BTB4H6.MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.114914.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|17/09/2026
|1.000.000,00
|6260IBT1k2D9BQK3.Ung ho MS 2026 246 Do Van Bac FT26260046907163.20260917.112910.19820226319016.VND--DUONG THI BAO VAN.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|6260SHBAP2BJN12H.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260917.111717.1010033956.NGUYEN NGOC DIEM KIEU.970443
|17/09/2026
|50.000,00
|6260IBT1iJRJ47GB.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.111423.0981433404.DO THI KIM HANH.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2D9D7XS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260018738357.20260917.110300.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|17/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509171048372026ctUN308887.5389.87371.104804
|17/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097040509171023402026MW25092115.5189.43119.102303
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1iJRJVZ4J.LE THI HOA chuyen tien 2026 250 TUAN TU va QUYNH ANH.20260917.101137.247529918.LE THI HOA.970432
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16094928021.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16094890746.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16094872539.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJRJD6VS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.100346.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/09/2026
|500.000,00
|Ung ho Nang buoc den truong TranTrongHai mong cac em svien hsinh hocthem dao Phat luat nhanqua longtubi tapthien lam viectot giupnguoi giupnuoc#SP#020097042209171001102026XASF829619.5390.16335.100034
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPR5SW.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.095643.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|200.000,00
|6260IBT1iJRJSZR9.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.095627.0968286583.NGUYEN TRONG QUYEN.970432
|17/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170953332026K61B354949.5189.76567.095333
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRHPH.LY QUAN ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.095034.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPR977.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long.20260917.094835.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRSM1.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.094716.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2F2CC6X.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.20260917.094658.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRK6N.LE THE LAM ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac.20260917.094512.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2F2CQEY.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260917.094344.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRGCB.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan.20260917.094317.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2F2M5AH.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260917.094224.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPR4KG.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260917.093959.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|6260TPBVI2F2MILA.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260917.093849.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRR83.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai.20260917.093839.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|6260MCOBQ2MPRZUG.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.093710.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRTGC.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.20260917.093657.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPR8Y7.LE THI NGOC LOAN ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260917.093444.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16094428450.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0351000970080 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097040509170933062026GBQA048178.5388.77011.093307
|17/09/2026
|30.000,00
|6260ORCOQ2MPRBU3.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.241 em Bui Thanh Hang.20260917.093124.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|17/09/2026
|200.000,00
|6260MCOBQ2MPRBJR.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.092942.80001039333.LE NHA TRANG.970426
|17/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16094376700.2025.246 ( do van bac).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16094340849.2026.248( Ong quang ong Ly).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16094322663.2026.249( Nguyen Thi Ly).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|50.000,00
|6260TPBVI2F21HJQ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.091655.19976666301.LE QUYNH NGA.970423
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1iJRJJ76J.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.091542.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170901422026GS14644032.5388.37911.090143
|17/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 250 TUAN TU VA QUYNH ANH-170926-08:56:54 TuOu947484#SP#020097041609170856542026TuOu947484.5389.19421.085654
|17/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509170851502026JtlZ818102.5389.99474.085117
|17/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209170847162026ZWI3120812.5390.80710.084639
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2DCRA7K.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26260263619383.20260917.083611.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|17/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509170834062026dqLJ764458.5389.30811.083406
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16093605756.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|200.000,00
|6260WBVNP2BJ9RHZ.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260917.083026.108003372640.NGO THI NGOC ANH.970412
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16093556374.Ung ho MS 2026.247 (gia dinh anh Nguyen Duy Ban).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16093540022.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|300.000,00
|6260IBT1k2DCTENF.LE THI HUONG GIANG chuyen ung ho MS 2026.247 FT26260621936513.20260917.082147.19034331717013.VND-TGTT-LE THI HUONG GIANG.970407
|17/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16093457464.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|15.000,00
|6260IBT1aJQEBGVE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,242 (Em Nguyen Khanh Linh).20260917.081807.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16093444895.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#0200970488091708165520266mxf826479.5387.67872.081655
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026224 be Vi Duc Chuyen#SP#020097048809170816362026edm8825479.5390.67209.081636
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong#SP#020097048809170816162026lpzw824393.5389.64884.081616
|17/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh, ma GD 100000182355663#SP#020097044909170813562026BGuR020150.5389.57274.081319
|17/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509170813202026JBV1075736.5387.54916.081320
|17/09/2026
|10.000,00
|6260IBT1k2DCZCKL.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260095280456.20260917.080828.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16093287410.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704220917080226202664ZD318408.5189.15965.080226
|17/09/2026
|30.000,00
|6260VNIB02U37CNS.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20260917.075427.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441
|17/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.250-Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509170752442026QSAO081445.5389.83083.075207
|17/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16092851797.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|55.000,00
|MBVCB.16092165537.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.245 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16092103383.Chuyen tien ung ho ms 2026 249 ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/09/2026
|100.000,00
|6260SHBAP2BJJUNB.Ung ho em Long.20260917.062220.0385487588.LAI THI NGOC MAI.970443
|17/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970488091706014520266bj9467142.5390.85560.060145
|17/09/2026
|100.000,00
|6260IBT1k2DCQE8V.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26260400003319.20260917.055850.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|17/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097048809170342022026171n430105.5389.19442.034202
|17/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147215229583.20260917.147215229583-0973192724_Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|17/09/2026
|20.000,00
|NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien#SP#020097042209170006582026SHIY619123.5390.13453.000658
|17/09/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.249 ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-23:48:33 E6Lt527137#SP#020097041609162348342026E6Lt527137.5189.93797.234834
|17/09/2026
|5.000,00
|6259MSCBD2NID6BF.Ung ho MS 2026248.20260916.232401.0989016477.NGUYEN NHAT TIEN.970422
|17/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16091276298.Ung Ho MS 2026.242 ( em Nguyen Khanh Linh ).CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16122410898.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh - Tuyen Quang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|40.000,00
|6261TPBVI2FQCUQN.MS 2026.251.20260918.222725.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DE9ZHQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261181800525.20260918.222507.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
|18/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16122283329.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704050918221450202649L3009337.5390.39334.221450
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16122207742.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16122204219.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0081000165991 VU NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182211362026xghj793044.5389.29531.221058
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509182205572026ZL1X089943.5388.11321.220557
|18/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091822045920262J7Y190408.5387.6905.220422
|18/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16122134482.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421000464294 TRAN THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|6261IBT1k2DEWTTP.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261842386483.20260918.220305.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970488091822004920265zh3767886.5387.94206.220050
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182152332026nwoo747204.5389.62884.215233
|18/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16121973700.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0041000174374 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261TPBVI2FQ1SEH.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.214439.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DK3RSE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261951103021.20260918.214411.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DKFFTN.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261844146059.20260918.214017.4248060666.NGUYEN THE LONG HOANG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261VNIB02U66T5G.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260918.213835.122869999.NGUYEN THI THANH HANG.970441
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DKF2TD.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261963328841.20260918.213745.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809182134402026ul5h697391.5387.90912.213440
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DKT1TD.Ung ho MS 2026.251 FT26261302032389.20260918.213359.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|18/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091821325720264FcE436174.5390.84403.213258
|18/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 251#SP#020097042209182119552026W09N849163.5388.23583.211922
|18/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Luong Thi Thanh Ha ms 2026.251#SP#020097042209182101502026E74Z788791.5390.32226.210113
|18/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091820561620264hvf568553.5388.1479.205617
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16121164121.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 3336774640 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|6261IBT1k2DKPHJE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261638631947.20260918.205121.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16121096535.ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0051000088379 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|40.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 248 cha con ong Quang va Long#SP#0200970405091820410320263614095472.5387.15800.204103
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2DKVQWS.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261120202579.20260918.203417.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261SHBAP2B4GUS7.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.250 Tuan Tu - Quynh anh.20260918.203156.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|18/09/2026
|100.000,00
|6261SHBAP2B4IY3L.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.251 luong thi thanh ha.20260918.203051.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16120642230.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091820163020268OLN780669.5390.65934.201630
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16120415278.TRAN ANH TUAN ung ho MA 2026.250( TUAN TU- QUYNH ANH)Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2D7L3YA.Ung ho MS 2026 251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261658260615.20260918.195121.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16119954152.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|6261MCOBQ2M5PM15.Ung ho ms2026.251.20260918.193434.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809181934232026ck7k232255.5387.95724.193423
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16119795584.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0181003549037 LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|30.000,00
|6261ASCB02U6WSR6.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-19:28:52 6261ASCB02U6WSR6.20260918.192852.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16119439855.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181909142026un8y119772.5189.26508.190914
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16119211021. NHU PHUONG UNG HO MS 2026.250 TUAN TU VA QUYNH ANH.CT tu 1033258633 NGUYEN NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2D7SN7X.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261349039088.20260918.185730.8924332555.BUI VAN TRUONG.970407
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1k2D7SECJ.Ung ho ma so 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261294395062.20260918.185642.19032158112868.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG HANH.970407
|18/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181850392026hQhH662093.5389.98364.185039
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1fJVIQQM5.Ung ho MS 2026.251.20260918.185025.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16119003185.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16118921457.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9901318266 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097044909181844432026ON8h671899.5390.56545.184406
|18/09/2026
|10.000,00
|giup do em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181836262026S882201965.5390.94664.183626
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)#SP#0200970415091818310920260yox565651.5389.57131.183109
|18/09/2026
|1.000.000,00
|6261IBT1k2DG3XQE.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong FT26261337084667.20260918.182956.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1iJRVVZUM.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.182940.67394429.NGUYEN THU THUY.970432
|18/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181826112026MRG4090062.5390.22051.182534
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16118090410.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|30.000,00
|6261IBT1k2DGYUB6.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261958101945.20260918.175241.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16117876362.ung ho ms 2026.250.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147472998429.20260918.147472998429-0973192724_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16117559574.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DGC7CD.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261739131421.20260918.172836.19030206929011.VND-GVANG-NGUYEN MINH ANH.970407
|18/09/2026
|50.000,00
|6261SGTTW2L5QPRV.IBFT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.172743.020363920209.NGUYEN MY LINH.970403
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16117256566.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0821000016710 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DAZ6W5.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261250609370.20260918.165843.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DAZ4GY.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261372914396.20260918.165819.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DAZIDF.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261308157997.20260918.165748.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|BAO DAN TRI CT BAN DOC UH THEO KC T1.9.2026 - MS 2026.205 BA NGUYEN THI TOAI#SP#0200970415091816501420269999615879.5387.11961.165017
|18/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147463996181.20260918.147463996181-0775067786_Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16116539344.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809181645222026e6ng384808.5189.75887.164522
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16116461491.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2DABD7I.DAO ANH TUAN MS 2026.251 FT26261253635717.20260918.163802.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16116321821.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh#SP#0200970422091816334320263V40656535.5189.94433.163306
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16116318792.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261TPBVI2FYK6F5.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.163131.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|18/09/2026
|500.000,00
|6261ASCB02UN6NSP.MS 2026.250-180926-16:30:18 6261ASCB02UN6NSP.20260918.163018.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 .250 Tuan tu va quynh anh#SP#0200970405091816271720264CXG009635.5189.51191.162717
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DAMX21.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261223185184.20260918.162131.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1iJRDAZAG.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.162058.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DAMVZW.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261385009779.20260918.161950.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien#SP#020097040509181617592026U50N054930.5389.89542.161759
|18/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16115892849.Ung ho MS 2026.251 ( em Luong Thi Thanh Ha ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261TPBVI2FYGCTW.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260918.160517.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|18/09/2026
|400.000,00
|6261SGTTW2LP7427.IBFT ung ho MS 2026.246. anh Do Van Bac.20260918.155933.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|18/09/2026
|50.000,00
|6261VNIB02UNDBZA.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.155551.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16115677736.Ung ho MS 2026.249(Me con Ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|25.000,00
|6261VNIB02UN98T9.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.152617.692998888.DO QUANG HUY.970441
|18/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181523032026nPq5567713.5189.26007.152226
|18/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091815224320264SW5565852.5388.22952.152244
|18/09/2026
|1.000.000,00
|6261IBT1k2D46S11.ung ho MS 2026.250 FT26261749394378.20260918.152146.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181521302026DXX2531629.5387.15506.152130
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2D4ERGN.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261301883954.20260918.152100.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|18/09/2026
|2.000,00
|6261IBT1fJVMPNK3.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong..20260918.151739.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|18/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 226.251 em luong thi thanh ha#SP#0200970405091815152020261ZHV018685.5389.77259.151521
|18/09/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.251 be Luong thi Thanh Ha#SP#020097042209181514352026P8HP470324.5388.72772.151436
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181509222026bB5g517688.5389.40202.150922
|18/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181508052026CH6O083588.5388.31879.150805
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16114945358.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2D4BRSM.Ms 2026 251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261962057736.20260918.150212.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|18/09/2026
|200.000,00
|Duong Van Vien Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091814572220265OMS913109.5387.65340.145650
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16114860299.MS 2026.251 - cau mong em Luong Thi Thanh Ha mau chong hoi phuc suc khoe va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|300.000,00
|6261VNIB02UNVWPE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.145711.799997899.PHAN MINH THANG.970441
|18/09/2026
|100.000,00
|6261SGTTW2LPHP51.IBFT Ung ho MS 2026.251 - em Luong Thi Thanh Ha.20260918.144920.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|18/09/2026
|10.000,00
|6261IBT1k2D4U4BF.ung ho ms 2026.251, em Luong Thi Thanh Ha, chuc em va gia dinh binh an FT26261657227205.20260918.144748.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|18/09/2026
|200.000,00
|MS2026-251 CHAU LUONG THI THANH HA LAO CAI-180926-14:43:18 oA6j566550#SP#020097041609181443182026oA6j566550.5388.77110.144318
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)#SP#020097041509181437372026viqb404858.5388.41741.143737
|18/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16114543839.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-14:32:53 0Vko006326#SP#0200970416091814325320260Vko006326.5387.14042.143253
|18/09/2026
|50.000,00
|6261ORCOQ2M5XYLD.LOC HO TRO MS 2026.251 THANHHA.20260918.143111.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-14:30:15 wX1t265678#SP#020097041609181430152026wX1t265678.5388.97522.143015
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2D4S1CB.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261344955794.20260918.142603.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2D4S1CD.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261063355743.20260918.142603.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16114444459.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|MS2026.251 ( Luong Thi Thanh Ha)#SP#020097041509181422552026kezs355910.5189.53012.142255
|18/09/2026
|125.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509181411192026WEYX039699.5389.84565.141119
|18/09/2026
|100.000,00
|6261TPBVI2FYT55Z.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.251.20260918.141054.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16114228348.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0591000397909 NGO ANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16114195945.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181405072026W7JG604761.5387.50409.140508
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16114159413.ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 1013239586 PHAM THI HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147443414460.20260918.147443414460-0779669126_LUONG KIM YEN chuyen tien qua MoMo
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16113890405.UNG HO MS 2026.251 - EM LUONG THI THANH HA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|4.000,00
|MBVCB.16113838029.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16113821557.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DBLWVV.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261010562020.20260918.133623.313131313131.NGUYEN NGOC MINH.970407
|18/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209181335112026WDKS309466.5388.82580.133511
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.251 Em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091813282020261m1a665103.5388.43678.132820
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DBE6M6.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261078854215.20260918.132436.19029133772013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
|18/09/2026
|400.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh mong giadinh hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem lamviectot#SP#020097042209181322302026NBN0432139.5388.12372.132230
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181319312026yqa1641142.5389.96189.131931
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16113497497.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.250 ( Tuan Tu va Quynh Anh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181309112026e5nj612509.5387.37576.130834
|18/09/2026
|80.000,00
|MBVCB.16113346919.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261SHBAP2BRVDCC.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.125359.1020821051.CAO THU THUY.970443
|18/09/2026
|250.000,00
|6261IBT1aJQH182M.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.125225.046704070018110.LY THANH PHUONG.970437
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DBUAXS.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261800940236.20260918.124951.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181241042026izkx529282.5390.70744.124104
|18/09/2026
|1.000.000,00
|6261IBT1fJVM11KL.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.123051.7059532415.ADD INFO.999888
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1aJQHW38M.ms 2026.251 em luong thi thanh ha.20260918.122736.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|18/09/2026
|300.000,00
|6261TPBVI2FYMUYP.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).20260918.122612.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|18/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091812202820269szr457404.5387.34746.122028
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.mong con mau khoe#SP#0200970422091812185320262AHX837847.5388.22903.121817
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DBJEHG.ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26261753511166.20260918.121745.19028806586016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
|18/09/2026
|10.000,00
|6261TPBVI2FY1HWE.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.121620.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1iJRSBBUG.LE THI HOA chuyen tien ung ho 2026 251 LUONG THI THANH HA.20260918.121459.247529918.LE THI HOA.970432
|18/09/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.251 EM LUONG THI THANH HA-180926-12:11:39 KRO8993072#SP#020097041609181211392026KRO8993072.5390.72565.121139
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509181204492026nTsz821167.5387.24003.120449
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097041509181204092026XYRp818716.5388.18417.120409
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097041509181203242026ftEr816082.5388.13300.120324
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181202402026YVKQ812516.5189.8063.120240
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16112413846.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16112387310.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|6261IBT1cJMHGP56.QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.115713.109872568740.TRUONG THANH TU.970415
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16112324438.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9979705990 THACH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16112216739.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16112176684.Chuyen tien ung ho MS 2026 250 Tuan Tu Quynh Anh.CT tu 1024155798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/09/2026
|20.000,00
|6261TPBVI2FYQNBH.UHNCHCCCL + Minh Ngoc + 0914469481 T9.20260918.113449.00005843992.NGUYEN THI MINH NGOC.970423
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16111940511.ung ho ms 2006.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0141000733369 NGO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091811271820267qqi229188.5189.39326.112718
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970422091811263020263G7W636020.5388.34203.112630
|18/09/2026
|10.000,00
|6261IBT1cJMHAKJC.QR - Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.112045.101869259169.NGUYEN THI THUY KIEU.970415
|18/09/2026
|300.000,00
|6261IBT1iJRSSPY5.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260918.111915.74367739.DO THI THU PHUONG.970432
|18/09/2026
|300.000,00
|6261IBT1iJRSSVYH.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.111825.74367739.DO THI THU PHUONG.970432
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16111507339.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|6261MSCBD26YLY79.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.20260918.110500.0902198968.DAO MAI HOA.970422
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16111409492.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16111406682.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0241004094117 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|UNG HO 2026 -250-180926-10:56:58 G2Hq617184#SP#020097041609181056582026G2Hq617184.5388.28569.105658
|18/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970415091810462620269RBC496819.5387.58791.104626
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2D5J9WX.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261650363051.20260918.104352.19024992746014.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407
|18/09/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang-180926-10:37:11 eiXa170221#SP#020097041609181037112026eiXa170221.5389.2066.103711
|18/09/2026
|200.000,00
|6261MSCBD26LNN5C.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.103604.0343908756.LE THANH CONG.970422
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16111037615.Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16111015619.ung ho MS 2026.252.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16111003156.ung ho MS 2026.251.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16110983586.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0021001470443 THAN TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809181032172026h360006443.5388.71512.103217
|18/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970488091810315820267egc005271.5388.68930.103158
|18/09/2026
|400.000,00
|TranTrongHai Ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban mong giadinh hoc ve dao Phat luat nhanqua tap thien long tubi khoethem lamviectot#SP#020097042209181029502026MMYE266573.5389.56500.102950
|18/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509181029392026NuLO433476.5387.54959.102902
|18/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181029242026Z1GA999492.5189.53994.102847
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DYL7JY.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261020460790.20260918.101824.19028591363339.VND-GTK-NGUYEN PHUC.970407
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1aJQZHLUA.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.101606.080704070003065.PHAN THANH LONG.970437
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16110709771.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.251#SP#020097048809181011572026c45l930936.5390.52418.101157
|18/09/2026
|20.000,00
|6261IBT1iJR93DBQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.100621.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|18/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209181005052026ACX1334980.5189.12078.100428
|18/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209181004132026WOTR274236.5390.7246.100337
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16110536527.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16110479818.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16110449179.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180954582026w6t0868159.5389.54548.095458
|18/09/2026
|150.000,00
|6261SHBAP2BRMJZR.ung ho Ms 2026.250 Tuan Tu va quynh anh .20260918.095336.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16110322964.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16110287088.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 3913377136 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16110243467.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 3913377136 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|25.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209180940012026M7EY900041.5390.76178.093924
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970422091809385520261XH5564047.5388.69901.093855
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1iJR9H8EH.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.093824.0943568877.CHU CONG AN.970432
|18/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 250#SP#020097042209180936242026EJ2I915761.5189.58161.093624
|18/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026-250 hai anh em#SP#020097041509180933302026B8VY229387.5388.43004.093330
|18/09/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2026- 251 e muong thi thanh Ha#SP#020097041509180931272026hZxv221488.5390.33163.093127
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180930352026g4nr782547.5387.29155.093035
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1iJR9ZDAH.Ung ho Ms 2026 250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.093020.54794444.NGUYEN THI HANG.970432
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1k2DYI28J.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261488719211.20260918.092802.19039591065011.VND-TGTT-HUYNH TAN HAU.970407
|18/09/2026
|26.000,00
|MBVCB.16109989937.Ung ho MS 2026.247 ( gia dinh anh Nguyen Duy Ban ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091809200020261SYK020476.5388.77613.092000
|18/09/2026
|200.000,00
|6261NBVAF2Y49NIN.ung ho MS 2026.250( Tuan Tu va Quynh Anh).20260918.091851.108190380675.DU THI THANH MAI.970419
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180918262026FDHJ012860.5390.71158.091826
|18/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809180911412026tuau718940.5390.41402.091141
|18/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509180904472026UA61046609.5389.10535.090448
|18/09/2026
|100.000,00
|6261MCOBQ2M5J568.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.090332.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1k2DYJIVG.Ung ho MS 2026 . 251 be Luong Thi Thanh Ha FT26261305409509.20260918.090018.19036035161010.VND-TGTT-HOANG THI THU NGA.970407
|18/09/2026
|350.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THUY LINH chuyen ung ho MS 2026. 237 thay Luong Thanh Vi day Lich Su . chucs ban khoe hon#SP#020097040509180854262026IS9E096414.5389.66031.085426
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16109555700.Ung ho Ms 2026.251( Luong thi thanh Ha).CT tu 0071001274828 LE THI TAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha, ma GD 100000182617168#SP#020097044909180850072026uQ0m910041.5390.47496.084929
|18/09/2026
|50.000,00
|6261MCOBQ2M5FZL1.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.084924.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16109504809.Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809180845372026kgcd632555.5387.29426.084537
|18/09/2026
|18.000,00
|MBVCB.16109448831.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1iJR94GX5.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.084105.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|18/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16109423588.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 2023225588 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180839252026GSZY024046.5389.4467.083925
|18/09/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#0200970405091808372520261YOC014490.5388.96333.083725
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16109385631.ung ho MS 2026.251 ( em Luong thi Thanh Ha).CT tu 0081000108391 HUYNH BACH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180836212026FUMR009410.5387.91873.083621
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha, ma GD 100000182612790#SP#020097044909180832272026RmaS827637.5389.77480.083227
|18/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509180830582026KH6u924920.5189.70596.083058
|18/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16109270218.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097040509180824462026CN5S054571.5390.48023.082446
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16109102453.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho chuong trinh Nang buoc den truong em Phan Le Thanh Tra. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422091808162420269N1F210756.5388.16246.081625
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2DP7W19.Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261739296088.20260918.081104.19029061171011.VND-TGTT-PHAN VAN DIEN.970407
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16108986133.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000270653 DO THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|ung ho Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509180807152026ekRf854451.5389.82277.080715
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16108922247.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16108914969.Ung ho ma so 2026.247.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16108893385.Ung ho Ma so 2016.233.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2100750321160769536.20260918.Remit Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha 2100750321160769536
|18/09/2026
|15.000,00
|6261IBT1aJQZBP4Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,243 (Anh Tran Van Lai) .20260918.074716.0339306897.VU DUC TU.970437
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.251-em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509180745272026EYQZ067668.5390.2944.074527
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209180744492026RO3N964064.5390.422.074449
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DP8XQE.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261053085940.20260918.074357.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DP8MYN.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261078573907.20260918.074151.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16108563474.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16108552176.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16108533780.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16108545428.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16108526373.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.228 ba Le Thi Luc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042209180728402026GCVP448195.5390.46048.072840
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809180723252026fl54361283.5388.27625.072325
|18/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1fJVVP1F2.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.071006.0986388899.VO TAT THANG.970431
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16108149109.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1iJR99L6F.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260918.065810.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|18/09/2026
|150.000,00
|6261IBT1k2DUR6L9.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261007105946.20260918.064557.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|18/09/2026
|90.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970488091806450220268yyu240201.5189.4232.064502
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16107894494.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0721000518286 PHAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Nang buoc den truong#SP#020097040509180643252026TARE092816.5387.98831.064325
|18/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16107888230.Chuyen tien ung ho ms 2026 250 Quynh Anh Tuan Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/09/2026
|50.000,00
|MS 2026.250 ( ung ho be tuan tu va be quynh anh)#SP#02009704150918063544202690L7605252.5389.79955.063507
|18/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16107810049.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 242 EM NGUYEN KHANH LINH UNG HO LAN 2-180926-06:33:14 r2Is869628#SP#020097041609180633142026r2Is869628.5389.74063.063314
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1k2DU3B7G.NGUYEN HUY HANH chuyen ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26261131507735.20260918.063242.596507999999.NGUYEN HUY HANH.970407
|18/09/2026
|156.000,00
|UH MS 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180606442026SEJH931567.5390.23018.060607
|18/09/2026
|156.000,00
|UH chuong trinh Nang Buoc Den Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209180601012026ZOER239577.5390.14491.060101
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16107497819.ung ho MS 2026.250 chau Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|300.000,00
|6261IBT1iJR9WW7E.UNG HO MS 2026 248.20260918.052052.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|18/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh#SP#020097042209180458522026C4VB576435.5387.73210.045852
|18/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16107390820.MS 2026.250-cau mong 2 be Tuan Tu va Quynh Anh vuot qua bao benh- mong gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1iJR2NL74.Ms 2026-250 uh Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.035752.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/09/2026
|1.000.000,00
|6261IBT1iJR2NLWK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260918.035641.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|18/09/2026
|20.000,00
|6261IBT1k2DU789L.Ung ho ms 2026.250 FT26261051236940.20260918.022522.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209180149532026S8Q1456675.5388.11270.014954
|18/09/2026
|500.000,00
|6261IBT1k2DUAVL1.Ung ho MS 2026.250 FT26261248430866.20260918.012707.880019898888.DOAN HANH DUNG.970407
|18/09/2026
|1.000.000,00
|6261IBT1k2DU4EPP.Ung ho MS 2026.250 FT26261177401100.20260918.011337.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|18/09/2026
|300.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh. Mong cac con mau khoe va co 1 cuoc doi an yen#SP#020097048809180044102026w8dc079002.5189.74627.004410
|18/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1k2DU5R9W.Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261084501317.20260918.003943.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509180001552026B9TP078882.5189.37774.000156
|18/09/2026
|50.000,00
|6261IBT1k2DUPW5I.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261170397094.20260918.000102.19029125614018.VND-TGTT-NGUYEN THI HIEN.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172359352026fEYF418483.5389.35485.235936
|18/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16106999900.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1054702690 VU HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/09/2026
|100.000,00
|DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh#SP#020097048809172341152026oxgw051736.5390.16031.234115
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172337452026ip8o049446.5389.11431.233708
|18/09/2026
|500.000,00
|6260IBT1k2DUIY6F.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261506275236.20260917.233315.19032768208018.VND-TGTT-MAI THANH VY.970407
|18/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097040509172327242026SYTC063019.5389.97538.232724
|18/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172303192026rpob019695.5189.59564.230320
|18/09/2026
|500.000,00
|6260BIDVE26XWGAQ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260917.225220.2221178396.NGUYEN THI NGOC ANH .970418
|18/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097041509172250452026xJ1X361854.5189.39493.225046
|18/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209172246072026JLUE858006.5387.32353.224607
|18/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809172241362026fhfo999821.5189.28148.224059
|19/09/2026
|600.000,00
|MBVCB.16137815033.DO VIET PHUC, THANH VIET quan2 giup 2026. 248 & 2026.249.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|600.000,00
|MBVCB.16137761527.DO THANH VIET, VIET PHUC quan 2 giup 2026.227 & 2026.237 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262VNIB02W22Z9A.Ung ho MS 2026.250.20260919.221225.777786795.LE THI NGOC VAN.970441
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1fJVUY46K.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220827.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJRPH3Y3.ZP262620979452 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.220310.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|19/09/2026
|200.000,00
|6262ASCB02U5NXKZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-21:39:28 6262ASCB02U5NXKZ.20260919.213928.224922959.BUI BE THAO.970416
|19/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16137265226.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809192129452026ht6t455543.5387.94661.212945
|19/09/2026
|300.000,00
|6262ABBKP2BEMWER.ung ho ms 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.211459.0946711298.LE THANH TAM.970425
|19/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Hong Quang ms 2026.252#SP#020097042209192112522026EIFM193860.5189.16938.211253
|19/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147657486786.20260919.147657486786-0372500568_Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19/09/2026
|500.000,00
|6262IBT1k2DRSQJ5.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264104300023.20260919.202509.19026436059019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16135945550.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|6262WBVNP2BEY7C5.Ung ho MS2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).20260919.200715.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509191938532026CCWT096146.5388.87334.193819
|19/09/2026
|300.000,00
|6262SGTTW2YL1CCR.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.193344.060023053201.HUYNH THI NGOC ANH.970403
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16135258650.UNG HO MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209191913122026IUMS262305.5189.26442.191235
|19/09/2026
|300.000,00
|6262ASCB02U5WUY2.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-190926-19:08:22 6262ASCB02U5WUY2.20260919.190822.50952407.TRAN VAN HIEN.970416
|19/09/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#020097042209191906492026S26I630548.5389.85460.190650
|19/09/2026
|300.000,00
|6262ASCB02U5WM6U.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-19:06:21 6262ASCB02U5WM6U.20260919.190621.50952407.TRAN VAN HIEN.970416
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJRUNLSW.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.185954.226518029.NGO MINH ANH.970432
|19/09/2026
|200.000,00
|6262VNIB02U5UCLZ.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.185715.093227502.TRAN LY OANH.970441
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16134561380.ung ho ms 2026.252 (em Nguyen hong Quang).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|6262IBT1k2D3NDME.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262926096410.20260919.183340.13320457490015.VND-TGTT-TRAN HAO HUNG.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2D3Z8FD.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262103912933.20260919.181415.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|19/09/2026
|300.000,00
|6262IBT1iJRU6D13.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.180423.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|19/09/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 252#SP#020097042209191754332026WCAW920910.5389.94592.175434
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191740232026zq0o490822.5388.91728.173945
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2D3DB8X.Ung ho ms 2026.238 FT26262906338433.20260919.173537.19032334560996.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16132311482.ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262SGTTW2Y2IQGU.IBFT ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260919.165626.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|19/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16131862633.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809191631172026qpt9146672.5388.20089.163043
|19/09/2026
|1.000.000,00
|6262VNIB02UPPNVC.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.162541.615704060024927.NGUYEN THI THU THUY.970441
|19/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS 2026.252 Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191613582026JG0D003366.5189.13967.161321
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DFV9J9.MS 2026.251 FT26262596822304.20260919.161150.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509191611352026VU8Y090594.5189.99972.161135
|19/09/2026
|5.000,00
|6262IBT1k2DFSZ9X.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262841160610.20260919.160744.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/09/2026
|5.000,00
|6262IBT1k2DFSSLT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262022595700.20260919.160618.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/09/2026
|200.000,00
|6262MSCBD268FC56.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.160517.3006011996.NGUYEN THI MEN.970422
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16131379646.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1037143393 HOANG NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262WBVNP2BWRJ7S.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.154803.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|19/09/2026
|500.000,00
|6262IBT1iJRUQ4FD.Ung ho chuong trinh nang buoc den truong.20260919.154618.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1iJR8N7VA.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260919.153950.144391101.MAC THI LOAN.970432
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DTXH7Z.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262966321907.20260919.153753.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16131013684.Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16131010797.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 2792197571 PHAM NGOC PHI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16131005195.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16130990579.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16130962439.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16130798711.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1fJV8AXM9.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.151607.0889998992.DOAN TRI DUNG.970431
|19/09/2026
|60.000,00
|MBVCB.16130754619.ung ho MS 2026.252 (em NGUYEN HONG QUANG) con hoi huong ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191509102026ud5i835882.5390.52411.150910
|19/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091915051920267XVM072089.5387.30970.150441
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DTGA7W.Ung ho MS 2026.250 - Chuc Tuan Tu va Quynh Anh het benh khoe manh va co tuong lai tuoi sang FT26262173447960.20260919.150139.2089100690.DANG THI NGOC ANH.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147606382369.20260919.147606382369-0967147929_Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|19/09/2026
|5.000,00
|6262IBT1k2DTG4WT.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262961712600.20260919.150130.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147606147069.20260919.147606147069-0967147929_Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16130236977.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16130247096.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.252 ( em Nguyen Hong Quang).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|190.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac#SP#020097042209191432062026TN29544472.5388.60004.143206
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#020097042209191430512026A3Q3265336.5389.52789.143051
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#020097042209191429352026HKOO711646.5387.46808.142935
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16130141907.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097042209191428222026TIEE316062.5388.41203.142744
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DTMMNL.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262332447176.20260919.142511.19074752323016.HO KINH DOANH DO GIA DUNG.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FAA1AW.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.252.20260919.142010.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191419262026U6VU708457.5189.96653.141927
|19/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091914180620266TEY085339.5388.91037.141729
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16129997584.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1023113263 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191406372026TQYV795701.5387.35701.140637
|19/09/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2026 252 Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191358592026DQZE019461.5189.13.135821
|19/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147599170471.20260919.147599170471-0854076607_Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509191348202026M57C085275.5390.48549.134820
|19/09/2026
|50.000,00
|6262MCOBQ2C2GZVA.Ung ho ms2026.252 nguyen hong quang.20260919.133513.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16129473619.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0891000632448 NGUYEN BUU TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147596626570.20260919.147596626570-0854076607_Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)#SP#020097041509191330162026AB86444369.5390.63392.133016
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FALNJQ.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)...20260919.132949.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16129448298.ung ho MS 2026.252(em nguyen hong quang).CT tu 1979778492 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.252 Em Nhuyen Hong Quang#SP#020097040509191328212026F9YD023109.5189.54579.132821
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FALHJJ.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.132758.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|19/09/2026
|10.000,00
|6262TPBVI2FALVE2.MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.132447.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#02009704220919132424202690O8359177.5387.36269.132425
|19/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970422091913232520262NII903368.5389.32244.132248
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DLHFEQ.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262893780069.20260919.132032.9984866829.TRAN THI BICH NGOC.970407
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488091913140720261sp2500293.5389.86661.131407
|19/09/2026
|200.000,00
|6262ORCOQ2C2E97Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.130542.0903653065.Trinh Tran Minh Tuyen.970448
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DLKURT.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262925069053.20260919.130449.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DLKC8Y.Ung ho MS 2026 252 em Nguyen Hong Quang FT26262347819948.20260919.130350.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DLKJ37.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262306769033.20260919.130341.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
|19/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16129107441.Chuyen tien ung ho.CT tu 1018244200 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16129032455.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|6262MSCBD26CRDNZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.125642.0570136235002.LE THI TUYEN.970422
|19/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16129005409.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.250( Tuan Tu Va Quynh Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191252552026CGR3354166.5390.79627.125218
|19/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091912450220263OAA646103.5189.38416.124503
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16128850433.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16128844855.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026. 252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|150.000,00
|6262NBVAF2Y47HH3.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.124016.108132037545.PHAM THANH HAI.970419
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16128817730.Ung ho Ms 2026.252 chau Nguyen Hong Quang.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|150.000,00
|6262ASCB02UPJE9Z.UNG HO MS 2026.251 EM LUONG THI THANH HA-190926-12:39:56 6262ASCB02UPJE9Z.20260919.123956.2728797.NGUYEN MINH KHOI.970416
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191237282026Q6G3188062.5389.98038.123651
|19/09/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.16128753246.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DLUHJT.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26262030200000.20260919.123622.189986223979.NGUYEN HAI ANH.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809191234332026xqzk383408.5390.81383.123401
|19/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147589465362.20260919.147589465362-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho em phan le thanh tra
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DL88YV.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262650767179.20260919.123210.11720363139013.VND-TGTT-TRAN HONG THUY.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1bJIQZLL9.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.123110.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|19/09/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.230 em dang dinh duong#SP#020097048809191230372026fc0u370243.5390.58804.123037
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809191229102026ieyl365409.5390.50740.122910
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DLIVRR.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262652194703.20260919.122857.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DLIC7U.Ung ho MS 2026.251 FT26262044208990.20260919.122829.19070466462011.VND-TGTT-VU THI KIM HANH.970407
|19/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16128579045.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16128547834.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DLDDPM.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262098171912.20260919.121959.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16128446551.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FQ7SQ4.TRAN ANH TRI chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.121229.00004609280.TRAN ANH TRI.970423
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJR82YKM.Ung ho MS 2026252.20260919.120949.882409198.LA THI MAY.970432
|19/09/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147585648198.20260919.147585648198-0782386643_Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19/09/2026
|30.000,00
|6262ASCB02UPCJCZ.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-12:06:49 6262ASCB02UPCJCZ.20260919.120649.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|19/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16128291365.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509191201432026VDLV165305.5189.81808.120106
|19/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16128176822.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DLQLU7.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262058270546.20260919.115914.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DLQZNX.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262044108569.20260919.115907.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191158542026sbif251100.5387.63446.115854
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DLQ4XV.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262839843112.20260919.115833.19032755761011.VND-TGTT-TRAN THI KIM CUC.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16128154155.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.252 (nguyen hong quang).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16128145785.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.252 em nguyen hong quang#SP#020097042209191155332026AO77422070.5388.43065.115455
|19/09/2026
|100.000,00
|6262SGTTW2Y2FENP.IBFT Ung ho MS 2026.252 - em Nguyen Hong Quang.20260919.115531.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|19/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509191153322026MvBw131834.5189.30156.115332
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16127979055.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1043156503 TRAN THUY PHUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16127978006.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191147402026asys204826.5388.91326.114741
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1iJR8WZTP.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.114717.0962232666.HA THI HUONG GIANG.970432
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16127951235.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DHFMKF.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262397070590.20260919.114423.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|19/09/2026
|10.000,00
|6262IBT1k2DHL7ZM.ung ho ms 2026.252, em Nguyen Hong Quang, chuc em va gia dinh binh an FT26262924750102.20260919.113953.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|19/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091911392720269N4Y864964.5390.37117.113927
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16127600843.UNG HO MS 2026.252 ( em NGUYEN HONG QUANG).CT tu 0181000025802 DUONG VAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16127525128.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809191119572026fkrb088939.5189.11605.111957
|19/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16127467569.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0031000197707 PHAM HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DHBJB2.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262669408115.20260919.111116.19033616455016.VND-TGTT-TRAN THI THANH HUYEN.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262ORCOQ2C2RNCI.ung ho ms2026.242 Ng Khanh Linh.20260919.110205.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16127013657.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|500.000,00
|6262IBT1aJQL3UMG.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104324.000003923342.NGUYEN VO TUONG UYEN.970433
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJRIZD29.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104218.0915142562.NGUYEN CHI GIAO.970432
|19/09/2026
|500.000,00
|6262IBT1iJRIZJBE.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.104114.838669999.NGUYEN THI CUC.970432
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJRI61DS.LE THI HOA chuyen tien 2026 252 NGUYEN HONG QUANG.20260919.103451.247529918.LE THI HOA.970432
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16126808084.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 9338230094 LE THACH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262KLBKP2BU3XUZ.ung ho ms 2026 252 em nguyen hong quang.20260919.103027.28643483.LE THI CAN.970452
|19/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban#SP#02009704220919102520202674UD583614.5387.88453.102520
|19/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209191023162026X1RG735288.5389.76771.102317
|19/09/2026
|200.000,00
|6262NBVAF2Y46PSA.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.101803.100013443232.TRUONG TRONG VAN.970419
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DZXX1B.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262870804430.20260919.101705.19028801431014.VND-TGTT-THACH THAI DO QUYEN.970407
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16126486222.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0581000766387 HOANG TRONG KHANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|130.000,00
|MBVCB.16126397910.Ung ho MS 2026.251?.CT tu 1024122783 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16126312374.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1963875875 HOANG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16126275124.Ung ho MS 2026.251.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16126266579.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1048271168 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147565533684.20260919.147565533684-0908575939_GIA DINH PHAT TU TUE DUC UNG HO MS 2026251
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190938152026rv8w680576.5387.41330.093815
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190933082026tgzg660768.5389.15896.093308
|19/09/2026
|200.000,00
|6262SHBAP2BUKLZ8.Ung ho ms 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260919.092437.1013696387.NHU THU VAN.970443
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16125751855.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|1.000.000,00
|6262ASCB02U79PS5.UNG HO MS 2026.252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-09:20:22 6262ASCB02U79PS5.20260919.092022.17625727.LE ANH TUAN.970416
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#02009704880919091829202615w1604536.5390.49188.091829
|19/09/2026
|100.000,00
|TRAN THUC THINH Chuyen tien giup Quang#SP#020097048809190911472026ukwn579529.5189.18853.091147
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970422091909102320260700549541.5189.14099.091023
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16125518237.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup em Nguyen Hong Quang.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|10.000,00
|6262IBT1cJMLWAUT.Ung ho MS 2026.251 (Em Luong Thi Thanh Ha).20260919.090240.109872568740.TRUONG THANH TU.970415
|19/09/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2025.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097042209190900542026N7AV600405.5387.74165.090054
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16125396433.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0421000514065 VO PHUC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|ung ho chuong trinh nang buoc den truong#SP#020097048809190852262026g6dk508631.5389.39892.085227
|19/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509190851082026rHOc332635.5189.35134.085030
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1aJQLKE2R.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).20260919.084920.137704079797979.DANH CHI THIEN.970437
|19/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien MS 2026.252Nguyen Hong Quang#SP#020097040509190849222026QVLV003701.5390.27577.084922
|19/09/2026
|100.000,00
|6262SGTTW2L5P6RW.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.084735.050119470479.HUYNH THI THIEN.970403
|19/09/2026
|500.000,00
|6262IBT1iJRIDS7H.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.084556.1998686.NGUYEN THI THU HANG.970432
|19/09/2026
|700.000,00
|MBVCB.16125212244.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071001610095 TRAN THU HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16125213168.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026252.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16125208774.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026249.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2DZQ16H.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262740432395.20260919.084253.19028043040025.VND-TGTT-NGUYEN VAN NAM.970407
|19/09/2026
|5.000,00
|MBVCB.16125204006.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026251.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho ma so 2026.252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097041509190842242026bz2M301890.5388.718.084224
|19/09/2026
|800.000,00
|MBVCB.16125186252.Chuyen tien ung ho.CT tu 1019707935 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16125132378.2026 .251( Le thi thanh ha).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16125130939.ung ho 2026.252 ( em Nguyen Hong Quang).CT tu 0021000327300 CHU HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1aJQL7KZN.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.083322.019704070021323.TRAN THANH TUYEN.970437
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16125055028.NGUYEN KIM PHUNG chuyen tien ung ho chau Nguyen Hong Quang.CT tu 0601000476579 NGUYEN KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16125055310.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.252 chau nguyen hong quang.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|6262ASCB02U7EYM8.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.252 NGHONGQUANG-190926-08:32:33 6262ASCB02U7EYM8.20260919.083233.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|19/09/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS2026252 nguyen hong quang#SP#020097048809190830182026j0mz430402.5189.57291.083018
|19/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16124993038.TONG TRUNG TIN chuyen tien ung ho em Nguyen Hong Quang ma so 2026.252.CT tu 0021001740169 TONG TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16124991254.NGUYEN THANH TUNG chuyen tien ung ho Nguyen Hong Quang.CT tu 0081001152844 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16125005359.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16124984714.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|2.000.000,00
|6262ASCB02U7WHXF.UNG HO MS 2026 252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-08:26:50 6262ASCB02U7WHXF.20260919.082650.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1k2D6T2NS.ung ho ms 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26262688053807.20260919.082341.19027094691016.VND-TGTT-TRAN THI LE HUYEN.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1fJVIZNPB.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.082136.00100002912036.VO THI MINH.970408
|19/09/2026
|20.000,00
|6262IBT1k2D6LM49.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26262179950264.20260919.082045.19032532661013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGOC.970407
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16124880801.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0251002718629 TRAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970405091908194020261E1U052300.5387.19463.081940
|19/09/2026
|100.000,00
|6262SGTTW2L57UY3.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081937.060708422289.LUU THI NGA.970403
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1iJRICG9Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081803.0984969669.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|19/09/2026
|300.000,00
|6262IBT1k2D6H5T8.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262756915789.20260919.081801.19034885234014.VND-TGTT-VU HOANG SON.970407
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16124864988.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097048809190814462026wyb2376909.5389.2045.081446
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16124790073.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071005845365 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|200.000,00
|6262IBT1aJQLGMHX.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.081116.0967688916.NGUYEN XUAN VINH.970437
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16124763010.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16124749603.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16124754759.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|500.000,00
|6262SGTTW2L563KM.IBFT Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260919.080445.050906756286.TRAN PHUC.970403
|19/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488091908044520260dbm342739.5189.67758.080407
|19/09/2026
|100.000,00
|DAO THI HUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.251 luong thi thanh ha#SP#020097048809190801492026ddyf331311.5388.58413.080149
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FQUIK8.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.20260919.074918.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FQU9PT.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260919.074654.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|19/09/2026
|100.000,00
|6262TPBVI2FQUVSK.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260919.074513.03469123501.TRAN HUYEN TRANG.970423
|19/09/2026
|15.000,00
|6262IBT1aJQL415Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,244 (Em Luu Thi Khanh Huyen) .20260919.073058.0339306897.VU DUC TU.970437
|19/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16124019105.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.252-em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509190711082026LXAO032664.5389.227.071108
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16123706201.Chuyen tien ung ho ms 2026 251 Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097041509190642532026N7ct857774.5388.26758.064253
|19/09/2026
|100.000,00
|6262IBT1k2DENQFY.MS 2026.251 FT26262870067290.20260919.055733.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|19/09/2026
|20.000,00
|6262IBT1k2DER3HP.Ung ho ms 2026.251 FT26262078178206.20260919.055528.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16123326403.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16123335752.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16123154275.ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi#SP#0200970488091902094020268q5o961309.5389.74396.020940
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DEH8AR.Ung ho MS 2026.248 FT26262354880509.20260919.015229.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262IBT1k2DEZFF2.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262051068621.20260919.013923.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|19/09/2026
|50.000,00
|6262MSCBD261F5MH.MS 2026249.20260919.010326.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422
|19/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16122962117.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/09/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040509190008002026GRSU017585.5390.12986.000800
|19/09/2026
|20.000,00
|ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097042209182343472026GQJM855135.5189.90827.234310
|19/09/2026
|100.000,00
|6261ABBKP2BUQR9A.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260918.234130.0151028666040.TO THI HUYEN.970425
|19/09/2026
|100.000,00
|6261IBT1iJRMBSAC.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260918.234041.365708592.PHAM THI NGOC THU.970432
|19/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)#SP#020097041509182338162026w1p6658610.5390.86077.233739
|19/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182328262026KI66250712.5189.74062.232826
|19/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097040509182319562026SLKN091891.5388.62769.231956
|19/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1aJQLVUTJ.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.20260918.231032.000003070586.TRANG VO HOANG KHANH.970433
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly#SP#0200970422091823063720263G6Y910720.5189.42929.230638
|19/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182305402026NEIA831666.5388.42035.230540
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097042209182305072026N7QX669334.5189.40484.230508
|19/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#0200970405091822582120267HV9073044.5387.30714.225821
|19/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097042209182254292026ZH23384225.5388.25331.225430
|19/09/2026
|200.000,00
|6261IBT1k2DEV35D.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261402433201.20260918.224143.19036326634013.NGUYEN MAI PHUONG.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263ASCB02WQLDC1.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-22:40:25 6263ASCB02WQLDC1.20260920.224025.21349717.LE THI NGOC THAO.970416
|20/09/2026
|200.000,00
|6263VNIB02WQL3FG.Hoang Gia An Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260920.223940.969999266.TRAN THI HONG NHUNG.970441
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VMP3AF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264056014189.20260920.223907.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1d1BK5NKM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223906.97042292Q58c136000000000973202.MBBANK IBFT.970422
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153670906.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263MSCBD26WQ8Q3.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223706.9888188888.LE THI HUYEN.970422
|20/09/2026
|50.000,00
|6263ORCOQ2CL5QZC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.223438.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704220920223414202640WZ374905.5189.83806.223415
|20/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202233442026AuMG966543.5390.83108.223344
|20/09/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147825291691.20260920.147825291691-0377787825_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|100.000,00
|6263SGTTW2YQ83SD.IBFT Ung ho ms 2026.253 hoang van thach.20260920.223307.040032718924.HO THI THANH THUY.970403
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202233012026l3er478370.5388.81049.223301
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202230082026PQ80027602.5189.73955.222930
|20/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202229482026zyuu473195.5389.72862.222948
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VM8N9P.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264295087846.20260920.222937.19031992402011.VND-TGTT-NGUYEN THI DUYEN.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153610995.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000624177 ROAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202229242026m7ra472575.5390.73045.222924
|20/09/2026
|50.000,00
|Ms 2026.253#SP#0200970422092022281420261UEV876640.5189.69797.222814
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202226492026yx8a468196.5387.67051.222615
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach#SP#020097048809202224592026aiuu465059.5390.61881.222500
|20/09/2026
|300.000,00
|6263IBT1k2VMIKDI.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264201059933.20260920.222334.636355.NGO NGOC BICH.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VMIY83.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.251 BE LUONG THI THANH HA FT26264490072181.20260920.222241.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VMIIY5.MS 2026.253 ong hoang van thach FT26264254915365.20260920.222210.19030195704993.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH CHI.970407
|20/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16153550777.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1aJQX89PY.ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach.20260920.222057.003001060002358.LE THANH AN .970409
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16153548149.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0311000744596 LE THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153533459.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0351000803956 NGUYEN THI HOAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202217362026evw2451520.5390.42663.221736
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16153516017.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1049235515 TRUONG NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202215362026tmb5447619.5389.36939.221536
|20/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202214022026E5W8878879.5389.34082.221402
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16153466828.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0961000023460 PHAN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202210362026uev3437529.5387.24469.221036
|20/09/2026
|300.000,00
|6263VNIB02WY5EH8.Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach.20260920.220946.562973.BUI THI DIEM TRINH.970441
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026. 253 Ong Hoang Van Thach#SP#0200970488092022085420264j7x434004.5388.19120.220854
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VMSZ1S.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264100099833.20260920.220717.19027789239998.VND-TGTT-DUONG THU HA.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153412614.ung ho ms2026.253.CT tu 1014173470 HA THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|ung ho pham mai lien, xa bac ly, ninh binh#SP#020097048809202206052026urgf427844.5389.11059.220605
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153417659.ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.CT tu 9962111295 VUONG QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|60.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202204002026Rk5w910186.5388.3559.220400
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16153398339.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0051000237270 HA TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VM9AKP.Ung ho MS 2026.253 FT26264056649610.20260920.220252.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VM92UD.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264769697258.20260920.220118.19035940117010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|20/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16153363042.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.243 (anh Tran Van Lai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 253#SP#020097042209202159382026R2Q0266791.5390.90580.215900
|20/09/2026
|100.000,00
|6263VNIB02WYP6DC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.215826.005704060370201.DUONG THI THANH MAI.970441
|20/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147821717001.20260920.147821717001-0385539714_Noi dung xin ghi ro Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202157062026ODIY366178.5389.81911.215628
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16153313663.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0021000259121 TRAN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|ung ho bac Hoang Van Thach Nghe An#SP#020097042209202154082026PIII691158.5390.73255.215409
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263IBT1k2VMCCL3.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264180614406.20260920.215357.7935260112.DINH THI MINH PHUONG.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263TPBVI2F1GK51.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.215256.00250022001.PHAM THI HANG NGA.970423
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153285429.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0181003616396 LE TRAN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 253 hoang van thach#SP#020097040509202150092026Z5P7041628.5390.59154.215009
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16153251565.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0801000268268 NGHIEM QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|150.000,00
|6263IBT1k2VMJRTS.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264303127915.20260920.214952.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147820863943.20260920.147820863943-0902559591_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704050920214842202648C9037548.5389.54197.214842
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VMJ43H.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264177009200.20260920.214827.19033995824015.VND-TGTT-PHAN HA NGAN TRANG.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VMJ5Z1.Ung ho 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264400203301.20260920.214814.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|20/09/2026
|161.233,00
|6263TPBVI2F1GFSF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.214552.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423
|20/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16153190361.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202143182026FHSP636011.5189.34818.214318
|20/09/2026
|277.000,00
|6263TPBVI2F1GAW5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.214157.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202139452026jfw3363499.5388.21000.213945
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202138012026c3n6358812.5389.16163.213802
|20/09/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202137442026d7ej357993.5390.14627.213706
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VVNCK1.Ung ho MS 2026.253 FT26264150308172.20260920.213703.19032629685014.VND-TGTT-PHAM TUAN MINH.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263TPBVI2F1ENLM.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.213645.05473875001.VU THI THU.970423
|20/09/2026
|50.000,00
|ung ho ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202135232026P9PI811768.5390.4599.213524
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VVRYD7.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264400149103.20260920.213453.19030913494013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH THU.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16153077293.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|700.000,00
|TRAN THI PHUONG chuyen tien#SP#020097042209202131522026S4TP790783.5387.90964.213153
|20/09/2026
|200.000,00
|6263NBVAF2YU1CIF.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.212608.100008200119.VO THI THUONG LAN.970419
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16152947224.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1068103891 BUI HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16152931064.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263BIDVE2664SDK.Cong ty cp tap doan NV Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.212214.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VVLB71.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264060050347.20260920.212002.19022649560018.VND-TGTT-TRAN THI BACH TRA.970407
|20/09/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ong Hoang Van Thach ms 2026.253#SP#020097042209202119422026C2XA885011.5390.39633.211943
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809202119262026jxbb303904.5389.38856.211926
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16152884983.ung ho MS 2026.253 ( Ong Hoang Van Thach).CT tu 0071003050826 DUONG THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209202118362026V1TM815977.5189.35459.211836
|20/09/2026
|15.000,00
|MBVCB.16152849344.BUI THI THANH THUY uh chuong trinh Nang buoc den truong - em Pham Hoang Nhu Quynh.CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202116462026S1LM780436.5387.27078.211646
|20/09/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.253 ong Hoan Van Thach#SP#020097048809202115392026yz3q291466.5388.21926.211539
|20/09/2026
|500.000,00
|6263ASCB02WYNCAG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-21:13:44 6263ASCB02WYNCAG.20260920.211344.25066547.BUI THI NGOC ANH.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16152758942.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0031000317222 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|30.000,00
|6263ASCB02WYHMQK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-21:05:09 6263ASCB02WYHMQK.20260920.210509.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16152683128.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9983027788 MAI SY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ASCB02WYDPT4.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-20:59:29 6263ASCB02WYDPT4.20260920.205929.152058529.DO THI ANH THU.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16152553502.DANG THI THAI BINH chuyen tien ung ho ong hoang van thach.CT tu 1042968943 DANG THI THAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|30.000,00
|6263IBT1k2VV4G6C.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264968116818.20260920.205525.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16152477050.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1035469910 NGUYEN PHAM LAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509202047032026ixjn676043.5389.82534.204703
|20/09/2026
|70.000,00
|6263IBT1k2VVYP1D.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264307833999.20260920.204643.19033842462017.VND-TGTT-NGUYEN THU HUONG.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263TPBVI2F14WNW.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260920.203734.00302262502.LE THI UNG.970423
|20/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202037002026QZOW063687.5387.30277.203700
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16152164801.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16152132215.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)#SP#020097041509202027102026ODNN598713.5390.76939.202710
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509202017032026DC1I069096.5389.19863.201629
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VVJTRZ.Ung ho MS 2026.253 - ong Hoang Van Thach FT26264334049843.20260920.201452.9988887127.LE THANH NGAN.970407
|20/09/2026
|300.000,00
|6263MSCBD26UJT4C.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.200918.0020101369006.TGTT PHUNG THI THANH HA VND.970422
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VDR3N8.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264802522690.20260920.200504.19033911479016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|20/09/2026
|50.000,00
|6263TPBVI2F1ZYIA.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.195720.04329795401.NGUYEN THI HANG.970423
|20/09/2026
|50.000,00
|6263NAMAP2BKFNGC.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.195513.0901009883.TRAN MINH DUC.970428
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.253 ong hoang van thach#SP#0200970405092019540120262U04051643.5388.84749.195402
|20/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147803922042.20260920.147803922042-0765239103_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147803815466.20260920.147803815466-0798047104_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16151347369.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0011004038562 DAU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263SGTTW2YQL47F.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.194247.060938026191.TRAN THI THUY HANG.970403
|20/09/2026
|2.600.000,00
|6263IBT1bJIW1J44.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Hoang Van Thach MS 2026 - 253 . Chuc em som hoi phuc.20260920.194003.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16151162656.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16151134594.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16150989319.Ung ho MS2026.253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9329520805 BUI XUAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263TPBVI2F1FP17.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.192257.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16150926943.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201918432026283S066444.5189.69648.191843
|20/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201918012026lAij302571.5388.65463.191801
|20/09/2026
|500.000,00
|6263ASCB02WYWU9S.TRINH THI THANH HUYEN 2026.253 HOANG VAN THACH-200926-19:17:24 6263ASCB02WYWU9S.20260920.191724.1348086.TRINH THI THANH HUYEN.970416
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16150766457.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0461003824252 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263TPBVI2F18TE9.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.185828.10000548425.NGUYEN THI DUNG.970423
|20/09/2026
|50.000,00
|6263YOLOP2BK1MQ5.Ung ho MS 2026253.20260920.185638.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
|20/09/2026
|30.000,00
|6263ORCOQ2CLHPWP.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach.20260920.185603.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|20/09/2026
|30.000,00
|6263ORCOQ2CLH6P9.TRAN BAO LONG Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang.20260920.185417.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|20/09/2026
|300.000,00
|6263ASCB02WYR6EB.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-18:54:01 6263ASCB02WYR6EB.20260920.185401.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|20/09/2026
|30.000,00
|6263ORCOQ2CLHHQY.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.185034.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|20/09/2026
|30.000,00
|6263ORCOQ2CLHX6Z.NGUYEN TRAN SON ung ho chuong trinh Nang Buoc Den Truong.20260920.184832.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16150312742.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.252.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16150280574.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.251 luog thi thanh ha.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16150278880.Ung ho MS 2026.253(ong Hiang Van Thach).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16150264285.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.247.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201843202026c42a665821.5387.42399.184320
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16150206059.NGUYEN DINH TRUONG chuyen tien ms 2026.253 Hoang Van Thach.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VS3NDK.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264308533170.20260920.183914.386668888.NGUYEN TIEN THINH.970407
|20/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16150074429.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|6263MCOBQ2CLHCNN.Ung ho ms2026.253 hoang van thach.20260920.183517.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|20/09/2026
|50.000,00
|LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.253 Ong hoang van thach#SP#0200970422092018323420264L12422168.5387.68762.183157
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16149982693.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|10.000,00
|6263IBT1k2VSH2Q2.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264107529128.20260920.182841.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|20/09/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.253#SP#020097042209201822392026HCCI817470.5390.3763.182239
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16149816659.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16149782422.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071001539517 NGUYEN DUONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16149782479.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VSK56S.Nem-Ung ho MS 2026.253 - Ong Hoang Van Thach FT26264841654063.20260920.182030.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201820272026KYAM030055.5389.89912.182027
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263IBT1k2VS7DTF.UNG HO MS 2026.253 HOANG VAN THACH FT26264054490353.20260920.181748.236619792366.VO QUOC DUY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1iJR4CKIV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.180925.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|20/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16149476790.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704880920180439202636aq473631.5389.84607.180439
|20/09/2026
|10.000,00
|6263SGTTW2YYIL5F.IBFT NGUYEN THI TRUC LINH chuyen tien.20260920.180026.0901345713.NGUYEN THI TRUC LINH.970403
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1aJQ3TVD3.ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.20260920.175950.3332368888.VU THI LINH HANG.970440
|20/09/2026
|50.000,00
|IB_426156843_1789900929923370460411_null_20260920_none
|20/09/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201748202026EIFP177768.5389.71956.174821
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach, ma GD 100000183220409#SP#020097044909201743422026Pq5N543495.5388.40710.174342
|20/09/2026
|200.000,00
|6263SGTTW2YYHSNH.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.174324.050077218294.DANG THANH MAI.970403
|20/09/2026
|20.000,00
|6263IBT1iJRBN86N.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.174049.388407468.NGUYEN XUAN TRUONG.970432
|20/09/2026
|10.000,00
|MBVCB.16148926702.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201737282026wDEa709925.5389.96324.173728
|20/09/2026
|100.000,00
|6263MSCBD264T8NE.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.173534.9969699669.NGUYEN THI PHUONG LOAN.970422
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach#SP#020097048809201734202026knvk310897.5389.74713.173342
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VSQDSQ.Ung ho MS 2026.253 anh Hoang Van Trach FT26264424735212.20260920.173404.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16148792490.UNG HO MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263TPBVI2F1QE8X.PHAM HOANG LONG Ung ho MS 2026.253.20260920.173212.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|20/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201729292026NHsG667772.5387.40757.172929
|20/09/2026
|100.000,00
|6263SGTTW2YY3UW7.IBFT Ung ho MS 2026.253 - ong Hoang Van Thach.20260920.172758.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201727322026rvk0273768.5390.28275.172732
|20/09/2026
|30.000,00
|6263IBT1k2V9F8CU.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264387513071.20260920.172402.19074319303019.VND-TGTT-PHAM NGUYEN NGOC DEP.970407
|20/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201722222026CQH1046834.5389.92539.172222
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2V9TIMQ.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264550726307.20260920.172153.19036828328013.VND-TGTT-HOANG CONG TA.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2V9TIMC.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264373000649.20260920.172153.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16148525476.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2V9ZI4G.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264107645398.20260920.171530.8888595569.DINH NGOC HAI.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1iJRBTZGK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.171525.63931977.NGUYEN THI HOANG DIEP.970432
|20/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970422092017143420269A3W241492.5390.39974.171435
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2V96ZLI.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264409533039.20260920.171416.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201713172026q59j197956.5387.31833.171239
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2V96256.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264598108160.20260920.171304.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ASCB02WYQ4EQ.MS 2026.253-200926-17:12:18 6263ASCB02WYQ4EQ.20260920.171218.21515507.NGO THI THANH THUY.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16148353535.MS 2026.253-mong gd chu Hoang Van Thach vuot qua kho khan va chu mau chong hoi phuc suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201710112026PJCJ567261.5189.11409.171011
|20/09/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.16148323089.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|6263ORCOQ2CLX5BT.LOC UNG HO MS 2026.253 HOANGVANTHACH.20260920.170656.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16148262104.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201701492026uj69138726.5390.55789.170149
|20/09/2026
|12.444,00
|6263IBT1cJML6K26.ung ho tu thien.20260920.165336.101006298944.THAI THI MY LIEN.970415
|20/09/2026
|300.000,00
|6263IBT1iJRB7WKZ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.20260920.163039.51971515.TRAN THI THUY HANG.970432
|20/09/2026
|300.000,00
|6263ASCB02WLPFS6.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-16:26:36 6263ASCB02WLPFS6.20260920.162636.932699668.PHAM AI LY.970416
|20/09/2026
|50.000,00
|6263VNIB02WL7322.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.20260920.161933.025032005.BUI THI THU TRANG.970441
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16147373861.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201615392026rhr7918487.5189.61949.161539
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201612242026GQ36445860.5387.43417.161224
|20/09/2026
|200.000,00
|6263SGTTW2YYGTXT.IBFT NGUYEN XUAN TUYEN chuyen tien gui Hoang Van Thach.20260920.160637.030023706667.NGUYEN XUAN TUYEN.970403
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16147149162.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16147140707.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#02009704880920154512202695n8793426.5189.88067.154512
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2V2GEY5.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264087566017.20260920.154109.19031626269013.VND-TGTT-NGUYEN XUAN ANH.970407
|20/09/2026
|18.000,00
|6263ASCB02WLDCNF.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-200926-15:34:55 6263ASCB02WLDCNF.20260920.153456.48657297.LAI THI TRA MY.970416
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1iJRB8JD9.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.20260920.153132.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|20/09/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201531262026PThX130400.5390.13307.153126
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1iJRBI6SV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.152859.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN QUOC HUAN chuyen tien ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201513392026MO0J002758.5390.19889.151339
|20/09/2026
|20.000,00
|6263IBT1k2V2MRHG.QGNCHCCCL FT26264523905405.20260920.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16146306944.NGO VAN TRUONG chuyen tien ung ho anh Hoang Van Thach MS 2026.253.CT tu 0351000687807 NGO VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16146206862.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1023464175 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201449202026orjc595655.5388.96779.144920
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16146062960.Ung Ho MS 2026.253.CT tu 0021000718506 DUONG NGOC DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2V21D7Q.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264069801603.20260920.144726.19033111210019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long#SP#02009704150920144226202621WA863545.5388.64016.144152
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1fJVP4RPV.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.144120.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|20/09/2026
|300.000,00
|6263IBT1aJQ3UJ9J.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.143841.0967688916.NGUYEN XUAN VINH.970437
|20/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16145865924.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|2.000,00
|6263IBT1fJVP41R5.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).20260920.142704.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16145537550.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#0200970405092013530120262PLT081857.5390.27519.135223
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2VCGX44.ung ho MS 2026.253 o hoang van thach FT26264010610188.20260920.135039.19032611081881.VND-TGTT-HOANG MANH TOAN.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16145273204.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0201000083604 LE THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201340422026A5S9041920.5189.71632.134004
|20/09/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.253#SP#020097048809201340062026dkma394400.5189.68899.134006
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201338262026to6f390088.5389.62287.133826
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16145129648.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|6263ASCB02WLZ7DG.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-13:29:02 6263ASCB02WLZ7DG.20260920.132902.16979621.HOANG PHUONG ANH.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1aJQ3VCPY.VU THI MY DUNG chuyen tien MS 2026.253 ( Hoang van Thach) .20260920.132605.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263IBT1iJR5FNGD.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.20260920.131253.0937629299.LE QUYNH HOA.970432
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201300442026e0n3288515.5189.90179.130044
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16144591009.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 0411001085902 LE PHAM BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|6263ASCB02WLTYBB.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:42:49 6263ASCB02WLTYBB.20260920.124249.49972397.TRAN HUU SANG.970416
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16144469266.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201231002026Y9D6015683.5390.42927.123022
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16144331669.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ABBKP2BGF1EY.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.122652.0451006660004.VU THE MY.970425
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ASCB02WL89SR.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-12:16:39 6263ASCB02WL89SR.20260920.121639.21284677.TRAN NGOC DUNG.970416
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1k2V16KCD.Giup ma so 2026.253 FT26264972444682.20260920.120952.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16144018565.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1028445398 TRAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 253 Ong HOANG VAN THACH#SP#0200970405092012035020261HJW006381.5189.94486.120350
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263IBT1k2V1AJ1B.chuyen ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thanh FT26264893483493.20260920.115405.11421455589018.VNDA-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509201152462026BNEE057537.5390.31351.115208
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16143699867.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0081000164555 DO VAN TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.16143609998.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1936668496 TRAN TUNG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16143563584.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0971000017318 TRINH DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263IBT1k2V1ISQ3.Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264591136925.20260920.113239.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|20/09/2026
|5.000,00
|6263IBT1k2V1S34J.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264716891300.20260920.112356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16143319934.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071000703210 HONG NGOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16143294250.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1025762944 TU CHAU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16143263144.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0491001539900 HOANG NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026223 hai be Quyen va An#SP#020097040509201116132026SQPP079627.5389.16998.111535
|20/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201112442026yYdr210524.5388.97187.111244
|20/09/2026
|50.000,00
|DO VAN LANG ung ho MS 2026.253Hoang Van Thach#SP#020097042209201110452026LUR7401979.5388.84831.111046
|20/09/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809201109092026s0y2893401.5388.75121.110909
|20/09/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH#SP#020097040509201108242026X945038861.5387.69797.110824
|20/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201105002026ZXY3200518.5387.51030.110501
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VJXK8Y.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264613350416.20260920.105734.19032264028019.VND-TGTT-DO VAN QUYEN.970407
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16142904757.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0011004404867 NGUYEN VU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16142897322.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16142676162.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)#SP#020097041509201039242026HsEE972796.5387.1667.103846
|20/09/2026
|100.000,00
|6263VNIB02WL2JP9.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.20260920.103808.362578533.TRAN THI LIEU.970441
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16142527797.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|30.000,00
|6263IBT1cJMLAAM2.QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.103048.101003194274.LE NGO NGOC THU.970415
|20/09/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097041509201029392026OIHV932176.5189.44799.102939
|20/09/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.147724771300.20260920.147724771300-0961282794_Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20/09/2026
|150.000,00
|6263IBT1k2VJ5I2C.Ung ho Ms 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264960765162.20260920.101901.19835440498022.VND--BUI THI MY PHUNG.970407
|20/09/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201015442026FAKY554616.5387.64438.101551
|20/09/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209201010282026P1LK275585.5389.35060.101028
|20/09/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.253.Hoang Van Thach#SP#020097040509201010102026K2N6008716.5390.33045.100936
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16142012162.Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209200959512026862V688682.5387.73725.095952
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VJSYVI.LY THUY THUC VY chuyen Ung Ho Ma So 2026.253 Ong Hoang Van Thach o Tinh Nghe An FT26264893045084.20260920.095720.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|HA THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.253 Hoang Van Thach.#SP#020097042209200953372026BTYS420810.5390.40558.095337
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VJ23DK.DT ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong. FT26264612407303.20260920.095331.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VJ2PSK.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264956513628.20260920.095221.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VJ2MH3.DT ung ho MS 2026.227 anh Ho Trong Do FT26264513637527.20260920.095206.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|20/09/2026
|300.000,00
|6263IBT1aJQFTRZ5.TRAN THANH XUAN chuyen tienung ho MS2026253Hoang van thach.20260920.095115.113001060001993.TRAN THANH XUAN .970409
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1bJIQRAF9. Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.094939.090206632001.NGO THI THANH THAO & PHAM THAI HUNG.458761
|20/09/2026
|300.000,00
|6263IBT1aJQFTA3E.Ung ho MS2026.253(Hoang Van Thach).20260920.094636.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437
|20/09/2026
|500.000,00
|VUONG THI THO unghoMS2026-253 ong HoangvanThach#SP#020097041509200944482026savI733597.5390.91730.094448
|20/09/2026
|200.000,00
|6263SGTTW2YL613F.IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.094302.020072038968.DO VAN CHUNG.970403
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1iJRYNWJ8.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.093848.290526837.VAN CONG SON.970432
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VWRTVV.DT ung ho MS 2026.250 be Tuan Tu va Quynh Anh FT26264047247405.20260920.093616.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.253#SP#0200970488092009340420263og7469146.5389.35704.093327
|20/09/2026
|1.000.000,00
|6263ASCB02W2DNJA.UNG HO MS 2026 253 ONG HOANG VAN THACH-200926-09:33:42 6263ASCB02W2DNJA.20260920.093342.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1iJRYXF9I.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.093113.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VW3AU2.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264056640008.20260920.093041.19050017432018.VND-TGTT-HOANG VAN TAM.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VW32I9.DT ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26264800018004.20260920.092938.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16141279813.Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16141269084.Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly).CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VWHU3Y.DT ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264522692483.20260920.092015.7829101990.NGUYEN HOANG DAN THANH.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16141176251.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0041000197065 DANG THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1bJIQRMZW.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.091601.01061964.HUYNH TAN THUC.970427
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ASCB02W23Y4X.UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-09:06:22 6263ASCB02W23Y4X.20260920.090622.917786168.DANG ANH HUNG.970416
|20/09/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026253 ong hoang van thach#SP#020097042209200901262026271X932384.5389.79088.090049
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VWBE38.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264489132718.20260920.085759.19036726145011.VND-TGTT-TRAN KIM HOAN.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263SHBAP2BEDB3H.ung ho ms 2026 253 ong hoang van chach.20260920.085759.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|20/09/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809200852362026j3ds287361.5390.40407.085236
|20/09/2026
|50.000,00
|6263IBT1aJQF693H.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.085012.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|20/09/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200850112026PQMP017290.5387.29962.085012
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097048809200847292026ecot265802.5388.19336.084729
|20/09/2026
|100.000,00
|ms2026 253 hoang van thach#SP#020097044909200845172026Ck81868836.5387.9691.084517
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach#SP#020097048809200844562026azdh255154.5387.7967.084456
|20/09/2026
|150.000,00
|MBVCB.16140623929.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0181003488068 VO TOAN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200841012026WVW8062364.5388.91861.084023
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1fJVUF28B.ung ho ms 2026.253 o Hoang Van thach.20260920.083806.200010101002076.HOANG THI THANH HIEN.970431
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2VWMULP.NGUYEN VAN DUNG chuyen ung ho gd anh hoang van Thach nghe An FT26264305651795.20260920.083801.10521553463015.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUNG.970407
|20/09/2026
|500.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong#SP#020097048809200836172026oln0219575.5388.72448.083617
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VWVY2G.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264904637890.20260920.083515.3333339979.BUI THI BICH PHUONG.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VWDR5Z.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264300325575.20260920.083350.19036042000014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHAN.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach#SP#02009704220920082915202601TI534901.5189.45436.082916
|20/09/2026
|200.000,00
|6263ASCB02W2GFB8.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.253 HOANG VAN THACH-200926-08:26:20 6263ASCB02W2GFB8.20260920.082621.958687888.LUU KIM TRUNG TIN.970416
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16140331886.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0481000135913 LY VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16140329988.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0281000605535 TRAN DO LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI BICH PHUONG Chuyen tienNoi dung Ung ho MS 2026.238 co giao HOANG THI HIEN. MONG CO SOM BINH PHUC#SP#020097048809200823262026v8p6168047.5388.22716.082326
|20/09/2026
|5.000.000,00
|6263ORCOQ2CLMUXX.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.20260920.082230.58658668.LUONG NGUYEN MINH DANG.970448
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16140267493.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 0281000701634 LUONG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16140255152.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1025325296 LUONG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|6263IBT1k2VW1ZQH.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264067001567.20260920.081818.2286888.Tran Thuy Nhung.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach#SP#020097042209200816462026PH2D105790.5389.98317.081647
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16140093537.ung ho MS 2026.254.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16140091362.ung ho MS 2026.253.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|400.000,00
|MBVCB.16139931929.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|15.000,00
|6263IBT1aJQFARNR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,245 (Ong Nguyen Cong Tuan).20260920.074727.0339306897.VU DUC TU.970437
|20/09/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.253 ong Hoang Van Thach. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209200741202026D3Z2173633.5388.79086.074121
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh#SP#020097048809200737482026gwbx002357.5390.67813.073710
|20/09/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#0200970488092007355320266uup996011.5189.62448.073553
|20/09/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042209200726102026H4JY996603.5387.33420.072610
|20/09/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.253-ong Hoang Van Thach#SP#020097040509200722392026DN51046320.5387.23296.072239
|20/09/2026
|15.678,00
|MBVCB.16139414347.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 250.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|20.143,00
|MBVCB.16139396052.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2026. 241.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|25.068,00
|MBVCB.16139387084.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.242.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16139253209.LE KONG SON chuyen tien cho em nguyen hong quang ms2026-252.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16139225621.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0071000714793 TRINH HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16138995200.Chuyen tien ung ho ms 2026 252 Nguyen Hong Quang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/09/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#02009704880920060036202655k2786913.5189.67004.060036
|20/09/2026
|30.000,00
|MBVCB.16138843226.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|MBVCB.16138741110.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16138740931.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|100.000,00
|6263ORCOQ2CLAZD3.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260920.035545.0932966377.LAM THI NHIEU.970448
|20/09/2026
|10.000,00
|6263IBT1k2VQCVKT.ung ho NCHCCCL FT26264411997401.20260920.030507.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2VQWYCJ.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264029235676.20260920.015049.19033659495011.VND-TGTT-VO THI BICH LIEN.970407
|20/09/2026
|50.000,00
|MBVCB.16138574101.Ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha).CT tu 0971000016419 PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2DNNJML.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26264228950733.20260920.010812.19037848714013.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG LINH.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2DNFEY1.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26264903007971.20260920.002411.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2DNF7VP.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264590484897.20260920.002331.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|200.000,00
|6263IBT1k2DNFATR.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26264927780156.20260920.002306.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2DNF42V.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26264590480504.20260920.002233.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2DNFPHS.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26264613395804.20260920.002133.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|6263IBT1k2DNFVDV.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26264119531880.20260920.001953.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|20/09/2026
|300.000,00
|6262IBT1k2DNHPBA.Ung ho MS 2026.251 be Luong Thi Thanh Ha FT26264062603144.20260919.235324.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|20/09/2026
|300.000,00
|6262IBT1k2DNZICJ.Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang FT26264956697035.20260919.234406.19035810658011.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN NHI.970407
|20/09/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha#SP#020097048809192335412026w7s4672511.5387.98528.233542
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16138208010.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 0081001169656 HO THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung#SP#0200970488091923253320260uo2663149.5388.85287.232456
|20/09/2026
|1.100.000,00
|6262IBT1iJRPNW2M.Ung ho NCHCCCL Phong Tong Hop 0399547689.20260919.230943.0399547689.HA THI THANH HOA.970432
|20/09/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang#SP#020097040509192308032026DEJ8058511.5387.58806.230803
|20/09/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)#SP#0200970415091923064720263q3I754374.5390.56683.230647
|20/09/2026
|200.000,00
|MBVCB.16138059168.htvp em Nguyen Hong Quang.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|20.000,00
|MBVCB.16138049462.Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|6262ORCOQ2CLYB6Z.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.20260919.225334.0979713953.Nguyen Thu Ha.970448
|20/09/2026
|600.000,00
|MBVCB.16137977317.DO THANH VIET, Be Ti, Ti Do giup 2026.226 ,2026. 242 , 2026.247.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|500.000,00
|MBVCB.16137922237.MAI HUONG, VIET PHUC quan 2 giup 2026. 234 & 2026.251 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/09/2026
|300.000,00
|MBVCB.16137873759.VIEN DAI , Thanh Viet quan 2 giup 2026. 250.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-09-2026 01:36:47
|100.000,00
|126D609106QM3FY8 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254788872775; thoi gian GD:10/09/2026 23:56:13
|11-09-2026 01:39:53
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.226 (ba Tran Thi Hong); thoi gian GD:11/09/2026 00:02:31
|11-09-2026 01:41:24
|500.000,00
|CT DEN:320T2690HM4AA39K Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai; thoi gian GD:11/09/2026 00:05:33
|11-09-2026 01:59:07
|1.000.000,00
|320D60911DL451ZY TONG THI KIM PHUONG UNG HO CO GIAO H THI HIEN-110926-00:54:51 6254ASCB02UMUJVK; thoi gian GD:11/09/2026 00:54:51
|11-09-2026 02:03:49
|1.000.000,00
|320D60911TZC7NWK TRAN QUOC KHANH chuyen tien ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai); thoi gian GD:11/09/2026 01:13:15
|11-09-2026 03:53:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2690HVYR63Z0 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 04:40:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|11-09-2026 05:01:55
|300.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 05:45:57
|1.000.000,00
|320D60911EZNJQT4 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 05:52:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J0KX58V8 MBVCB.15993520557.575270.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0271000028878 PHAN DUC KY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-09-2026 06:08:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J17DLRJU Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 06:11:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J1BM6408 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 06:29:45
|50.000,00
|CT DEN:320T2690J21NBQTB Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 06:37:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690J2BC3M73 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 06:54:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J2ZZ6YQG LE TRONG LOC chuyen tien . ung ho MS2026.243 anh tran van lai
|11-09-2026 07:13:56
|100.000,00
|320D60911YS22Y0Q Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 07:22:33
|200.000,00
|320D609119DKPUJJ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 07:27:11
|150.000,00
|320D60911VNXP942 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 07:27:52
|150.000,00
|320D60911JAPHSP6 Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|11-09-2026 07:27:55
|500.000,00
|320D60911STFRBZE Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|11-09-2026 07:34:22
|5.140.000,00
|320D60911CL9PWLL Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|11-09-2026 07:36:47
|50.000,00
|320D60911RRATV64 Ung ho MS 2026.241
|11-09-2026 07:53:47
|300.000,00
|CT DEN:320T2690GHD0UL9B Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 07:59:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026225 em Dao Hoang Dan
|11-09-2026 08:03:31
|1.000.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien urng ho em tran van lai MS 2026243
|11-09-2026 08:09:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GHZM819E MBVCB.15995232995.815273.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0091000586040 NGUYEN THI NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-09-2026 08:14:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)
|11-09-2026 08:17:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GJARMXUA Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 08:22:41
|100.000,00
|PHAN THI THUY chuyen tien ung ho ms 2026.238hoang thi hien
|11-09-2026 08:33:09
|200.000,00
|126D609117TYJAHR Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-09-2026 08:33:22
|100.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.242 (em Nguyen Khanh Linh)
|11-09-2026 08:35:23
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.238 (co giao Hoang Thi Hien)
|11-09-2026 08:36:56
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11-09-2026 08:38:44
|50.000,00
|NGUYEN LE MINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.244 (em Luu Thi Khanh Huyen)
|11-09-2026 08:43:07
|500.000,00
|320D60911FTN57XG Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-110926-08:43:06 6254ASCB02UM75AT
|11-09-2026 08:44:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 08:54:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 08:57:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 08:59:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 09:12:57
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GLFKLKVE TRA THANH TUYEN voi nguyen thi ngoc giau ung ho MS 2026.242 em nguyen khanh linh
|11-09-2026 09:17:15
|500.000,00
|CT DEN:320T2690GLM934PM MBVCB.15996248283.525703.ung ho ms 2026.238 co giao hoang thi hien.CT tu 0441000657338 VU THI TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-09-2026 09:25:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GLXP7V3X Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11-09-2026 09:27:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2690GM0DZL1N Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 09:31:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GM5L7ALN Ung ho MS 2026228 ba Le Thi Luc
|11-09-2026 09:42:07
|50.000,00
|ung ho ms 2026.242 em nguyen khanh linh
|11-09-2026 09:50:28
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 09:51:28
|300.000,00
|320D60911TXVU3MZ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 09:56:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2690GN59553X Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 09:57:04
|50.000,00
|CT DEN:320T2690GN5UPJBZ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 09:57:31
|50.000,00
|CT DEN:320T2690GN6EP83F Ung ho MS 2026219 em Nguyen Phuong Linh
|11-09-2026 10:00:51
|100.000,00
|320D60911B28LEY3 NGUYEN THI XUAN chuyen tien. ung ho co giao hoang thi hien
|11-09-2026 10:01:42
|333.000,00
|CT DEN:320T2690GNBYRQDT Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 10:07:42
|200.000,00
|chuyen tien ung ho MS 2026.238( giup co giao Hoang Thi Hien )
|11-09-2026 10:09:48
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 10:11:43
|300.000,00
|126D60911S00R3L3 Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-09-2026 10:12:41
|200.000,00
|320D60911UM8WK2R Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-10:12:41 6254ASCB02UCB7DA
|11-09-2026 10:13:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GNTL75JJ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 10:21:46
|300.000,00
|320D60911ECRMLNK Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong FT26254748374996
|11-09-2026 10:27:21
|10.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 10:27:57
|200.000,00
|ung ho MS 2026.236( em Nguyen Minh Hieu)
|11-09-2026 10:32:33
|200.000,00
|126D60911X7BLTAV Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan FT26254080056624
|11-09-2026 10:45:39
|300.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 10:51:54
|500.000,00
|320D6091161ES3XW Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 10:53:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 10:53:33
|100.000,00
|320D60911P66B7VG ms2026242 ung ho em nguyen khanh linh
|11-09-2026 10:55:39
|500.000,00
|320D60911F9XAMVB C Kinh Ung ho MS 2026.238 Co giao Hoang Thi Hien - Bao Viet Nam. net
|11-09-2026 10:58:18
|100.000,00
|320D60911Z627N1P NGUYEN TUAN DUNG ung ho ms 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26254870963205
|11-09-2026 11:00:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 11:02:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GQQMURYB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 11:04:00
|500.000,00
|320D60911A0S04ZG 2026-238 HOANG THI HIEN-110926-11:04:00 6254ASCB02UCF33P
|11-09-2026 11:08:46
|100.000,00
|320D60911W6T7S6S NGUYEN TUAN DUNG ung ho MS 2026.240 hai chi em Nga va Chuong FT26254713359235
|11-09-2026 11:34:45
|300.000,00
|320D60911JR7124A Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26254975590331
|11-09-2026 11:38:07
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GS39F1JM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 11:46:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GSERJPU8 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 11:59:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 12:01:23
|25.000,00
|CT DEN:320T2690GT0035PS Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
|11-09-2026 12:07:08
|25.000,00
|CT DEN:320T2690GT7KZLWP LE PHU THANH chuyen tien ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.
|11-09-2026 12:07:28
|300.000,00
|320D6091183G03SN Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 12:15:07
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.244 ( em luu thi khanh huyen )
|11-09-2026 12:22:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 12:24:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GTWDREJ1 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 12:26:19
|300.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 12:29:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 12:36:22
|400.000,00
|320D60911T2FBY3F NGUYEN THI MAI HANH chuyen ung hoMS 2026238 co giao FT26254069314700
|11-09-2026 12:39:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 12:42:02
|100.000,00
|TRAN NGOC CUONG chuyen tien ung ho MS 2026244 luu thi khanh huyen
|11-09-2026 12:44:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 12:45:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026234 em Luong Minh Doanh
|11-09-2026 12:45:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.244
|11-09-2026 12:45:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 12:50:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GUXCLHE0 MBVCB.15999782996.802641.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1021552003 NGUYEN TIEN PHU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-09-2026 12:59:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2690GV89K3SF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 13:35:55
|200.000,00
|320D60911R7U0TS9 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 13:37:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 13:45:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 13:49:48
|500.000,00
|DANG CONG MINH chuyen tien ung ho ma so 2026. 238 ( co giao hoang thi hien )
|11-09-2026 13:52:44
|200.000,00
|320D60911CE7KD72 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11-09-2026 14:12:55
|500.000,00
|320D6091163PUBZE NGUYEN VIET PHUONG chuyen tien
|11-09-2026 14:17:54
|60.000,00
|CT DEN:320T2690GYA9BRJU Ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:18:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:22:42
|300.000,00
|CT DEN:320T2690GYGM518Q Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:22:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 14:26:33
|500.000,00
|CT DEN:320T2690GYMQ52X2 UNG HO MS 2026 244 LUU THI KHANH HUYEN
|11-09-2026 14:28:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:37:13
|300.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:38:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2690GZ309HW3 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 14:40:56
|200.000,00
|320D609119CGV784 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:51:06
|150.000,00
|CT DEN:320T2690GZL48SFH Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 14:59:24
|480.000,00
|320D609113CU677D Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:03:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2690H02PGL5N MBVCB.16001618691.884635.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 1036745226 PHAM LE THU HIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|11-09-2026 15:04:44
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690H044PLDV Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 15:05:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:15:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2690H0HY41CC Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:19:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:27:01
|200.000,00
|320D60911JRR6DDG Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254619322248
|11-09-2026 15:29:24
|500.000,00
|CT DEN:320T2690H12Q2FU7 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:34:37
|100.000,00
|320D609114NPNNQ3 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 15:47:50
|100.000,00
|320D60911DW7MCGG Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 15:49:23
|200.000,00
|320D609114W7L75K PHAM VAN YEN chuyen tien ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
|11-09-2026 15:50:16
|50.000,00
|NGUYEN HOAI DUC chuyen tien ung ho nang buoc den truong
|11-09-2026 15:51:37
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.242
|11-09-2026 15:52:11
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.243
|11-09-2026 15:52:39
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.244
|11-09-2026 16:00:53
|500.000,00
|CT DEN:320T2690H2A95MCL Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 16:01:15
|20.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 16:03:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 16:10:47
|250.000,00
|CT DEN:320T2690H2PBTJB6 Vietinbank;110628136866;NGUYEN THUY LINH chuyen tienUng Ho MS 2026. 244 emLuu Thi Khanh Huyen chuc em binh an
|11-09-2026 16:29:07
|500.000,00
|320D60911TTKW5VQ ung ho MS2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 16:35:19
|50.000,00
|CT DEN:320T2690H3MR89MD Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 16:35:39
|10.000,00
|320D60911ELX4JJP Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254740187406
|11-09-2026 16:40:24
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H3UFFH2B Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 16:42:35
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H3XC03E4 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 16:42:54
|50.000,00
|CT DEN:320T2690H3XRP2EH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|11-09-2026 16:48:23
|500.000,00
|ms 2026.240
|11-09-2026 16:50:38
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H47Z05P1 Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|11-09-2026 16:52:30
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H4AF6JW1 Ung ho MS 2026232 em Nguyen Van Tri Dung
|11-09-2026 16:56:11
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H4FAEGAT Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|11-09-2026 17:01:37
|30.000,00
|CT DEN:320T2690H4NG94N8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|11-09-2026 17:07:18
|30.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 17:39:42
|200.000,00
|ung ho ms 2026.238(co giao hoang thi hien)
|11-09-2026 18:21:23
|100.000,00
|CT DEN:126T2690H7RTNZ3G Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan
|11-09-2026 18:22:12
|100.000,00
|320D60911Y0ZP7Z4 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|11-09-2026 18:26:17
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2690H7Y9SAR5 Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 18:45:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2690H8PM1USU Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|11-09-2026 18:53:31
|50.000,00
|320D60911MWBQJX7 Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-110926-18:53:31 6254ASCB02U8HK1Z
|11-09-2026 19:13:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2690H9SG8R07 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 19:29:02
|500.000,00
|CT DEN:320T2690HAD5E8MQ ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 19:54:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2690HBD1MP7S PHAM THI CAM THUY uhMS: 2026.243 Tran Van Lai
|11-09-2026 20:06:33
|100.000,00
|PHAN THI THANH MAI Chuyen tien Ung ho MS 2026. 243 ( anh Tran Van Lai thon Phuoc Loc 2 xa Eaphe tinh DakLak)
|11-09-2026 20:10:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 20:13:54
|300.000,00
|Ung ho MS 2026 244 (chau Luu Thi Khanh Huyen)
|11-09-2026 20:27:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 20:29:56
|100.000,00
|320D60911SJJ1KWJ Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 20:36:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2690HD0AKUC5 ung ho ms 2026. 152 hai anh em Tai va Nhan
|11-09-2026 20:40:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 20:40:54
|100.000,00
|320D60911RKQWP2H Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26254178888407
|11-09-2026 20:48:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 20:50:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 20:56:56
|500.000,00
|320D60911YV62HYJ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-20:56:56 6254ASCB02UF1LUZ
|11-09-2026 21:04:48
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690HE3M6474 Nguyen Ngoc Tuan ung ho MS 2026.243 Tran Van Lai
|11-09-2026 21:07:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690HE6Z6G6C Ung ho MS 2026.238. Co H.T.Hien
|11-09-2026 21:08:14
|100.000,00
|320D609115GL44QU Ung ho Ms 2026244 luu khanh huyen
|11-09-2026 21:09:45
|200.000,00
|320D60911QXDW6Y8 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 21:11:17
|300.000,00
|320D60911K61TWUF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-110926-21:11:17 6254ASCB02UFMG73
|11-09-2026 21:14:37
|200.000,00
|320D60911QQ21MFZ Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|11-09-2026 21:22:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|11-09-2026 21:26:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2690HEXM207C Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 21:26:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2690HEY3CH76 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 21:42:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 22:18:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690HGZ00U6J Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong
|11-09-2026 22:24:48
|300.000,00
|320D60911ES6H7NC Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-110926-22:24:47 6254ASCB02UFU2TW
|11-09-2026 22:26:57
|500.000,00
|Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 22:33:20
|60.000,00
|320D609114WXRCT6 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|11-09-2026 22:42:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690HHWGP53M Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|11-09-2026 22:44:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao
|11-09-2026 23:04:26
|100.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 23:07:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|11-09-2026 23:10:01
|200.000,00
|320D60911AP83SKP Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|11-09-2026 23:13:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2690HK41E12U MBVCB.16010057928.456530.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 9327336464 DO THI LEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 01:39:02
|50.000,00
|Ung ho Ms2026.242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:11/09/2026 23:58:42
|12-09-2026 01:42:55
|20.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen; thoi gian GD:12/09/2026 00:07:37
|12-09-2026 02:09:07
|100.000,00
|126D60912MGFM6MA Ung ho MS 2026152 hai anh em Tai va Nhan; thoi gian GD:12/09/2026 01:40:03
|12-09-2026 03:55:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2690KHYY4GSU Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 05:42:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 06:41:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KQEMHWU7 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|12-09-2026 07:24:25
|150.000,00
|320D60912AU8GCW8 UH MS 2026.242 em nguyen khanh linh FT26255604413993
|12-09-2026 07:43:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J4WQKUXA Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 07:43:39
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J4X8BPMY Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 09:12:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2690J8D6ZH1L MBVCB.16013187667.742717.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 0011004027910 TRAN LAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 09:19:24
|50.000,00
|CT DEN:320T2690J8MPYFQY Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 09:22:45
|100.000,00
|320D60912ZAEKS1J ms 2026245 nguyen cong tuan
|12-09-2026 09:37:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2690J9BD6GBQ MBVCB.16013557036.002251.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017144615 NGUYEN DUC HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 09:46:10
|500.000,00
|320D60912EK5HFKH Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh FT26255086340605
|12-09-2026 09:50:17
|150.000,00
|320D60912KBBXMRY Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|12-09-2026 10:08:00
|10.000,00
|320D609127WXPUGH Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|12-09-2026 10:08:27
|100.000,00
|320D6091228J3UML Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien-120926-10:08:27 6254ASCB02UCNM4R
|12-09-2026 10:08:56
|10.000,00
|320D60912FWHWV8S Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|12-09-2026 10:09:16
|300.000,00
|CT DEN:320T2690JAKJEYW6 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 10:10:11
|10.000,00
|320D60912RX2WJMU Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 10:12:58
|2.000,00
|CT DEN:320T2690JAQEE161 MBVCB.16014104614.383766.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 10:21:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|12-09-2026 10:23:51
|20.000,00
|CT DEN:320T2690JB4TKPDA Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|12-09-2026 10:36:39
|50.000,00
|320D60912S1RHJX1 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|12-09-2026 10:38:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2690JBPHFEKA MBVCB.16014489776.646844.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 1023496681 DOAN THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 10:49:16
|100.000,00
|320D60912256TLDF Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 11:14:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 11:25:19
|200.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.243 e tran van lai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12-09-2026 12:02:48
|1.000.000,00
|320D609121UHK55L Ho tro co giao HOANG THI HIEN
|12-09-2026 12:22:15
|400.000,00
|320D60912PMJJEZG Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|12-09-2026 13:45:39
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.245 ( ong nguyen cong tuan )
|12-09-2026 14:13:10
|50.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|12-09-2026 14:40:07
|300.000,00
|320D60912ELDUL0M Ung ho MS 2026.243 (anh Tran Van Lai)
|12-09-2026 15:29:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2690JNZVVXJK ung ho ma so 2026 238 co giao Hoang Thi Hien
|12-09-2026 16:34:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2690JRJ3U10V Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 16:48:08
|100.000,00
|320D60912PFHY2SU Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 17:31:23
|400.000,00
|320D60912TCUKUTG Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|12-09-2026 17:35:01
|100.000,00
|320D60912FDBNDBY Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu FT26255916569830
|12-09-2026 18:54:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|12-09-2026 19:43:45
|500.000,00
|320D60912PQP2RKY Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 20:00:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2690JZJKZMKR MBVCB.16024095561.868878.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 20:23:59
|100.000,00
|ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 20:29:45
|30.000,00
|CT DEN:320T2690K0NXK81F Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 20:38:13
|100.000,00
|320D60912VV9E3XK ung ho 2026242
|12-09-2026 20:49:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2690K1F42LE2 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 21:29:09
|100.000,00
|320D60912N3F4LKS Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|12-09-2026 21:30:55
|100.000,00
|320D60912NAV6PEX Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|12-09-2026 21:51:58
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.245 nguyen cong tuan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12-09-2026 22:17:40
|10.000,00
|320D60912XE5QTF7 Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257056036437
|12-09-2026 22:31:55
|500.000,00
|320D6091245GV3ZE Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai-120926-22:31:54 6255ASCB02UZHVGN
|12-09-2026 22:53:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2690K699K7NW MBVCB.16026412925.442815.Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien.CT tu 1017638600 DO NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-09-2026 23:05:20
|50.000,00
|320D60912LAM62NN Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257013400814
|13-09-2026 01:49:43
|100.000,00
|320D60913VTUU75Y Ung ho Ms 2026.241 em Bui Thanh Hang FT26257980539170; thoi gian GD:13/09/2026 00:29:02
|13-09-2026 01:50:39
|100.000,00
|320D60913JCHA7D7 Ung ho MS 2026.242 em Nguyen Khanh Linh FT26257271048018; thoi gian GD:13/09/2026 00:31:20
|13-09-2026 01:57:51
|200.000,00
|320D609136KY286C Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:13/09/2026 00:51:12
|13-09-2026 03:50:41
|20.000,00
|CT DEN:320T2690M5QTEX9Q Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.245 ong Nguyen Cong Tuan
|13-09-2026 07:09:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
|13-09-2026 07:14:54
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 07:39:12
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KSNZK4LT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 07:39:19
|50.000,00
|126D60913UMLW25K ung ho ms 2026.245 nguyen quoc tuan
|13-09-2026 07:40:06
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KSQ5WXN7 LINH QUANG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.246 A Do Van Bac
|13-09-2026 07:50:54
|500.000,00
|320D609133PKNHFH Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257740240020
|13-09-2026 07:51:27
|200.000,00
|146598614243-0907923148-Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|13-09-2026 08:06:03
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KTQEYU1X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien
|13-09-2026 08:08:49
|100.000,00
|320D6091303FUP38 146601035618 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac CHUYEN TIEN OQCH000JuOQz MOMO146601035618MOMO
|13-09-2026 08:10:09
|100.000,00
|320D60913U1U9X3N Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257853100039
|13-09-2026 08:13:32
|150.000,00
|CT DEN:320T2690KU0AG6N3 MBVCB.16028617760.084023.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-09-2026 08:15:04
|300.000,00
|320D60913Y26VF12 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:15:51
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KU3CQ7S1 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:17:49
|50.000,00
|146602267667-0975636230-Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:19:01
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690KU7JPVZ6 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:27:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KUJTYEMB Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:31:35
|500.000,00
|320D609136NWGS4E Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:37:20
|20.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:38:35
|22.000,00
|Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
|13-09-2026 08:40:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:52:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KVHQLML0 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 08:56:55
|100.000,00
|320D60913W489Q4N Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257664612630
|13-09-2026 09:00:30
|50.000,00
|320D60913LT3CC71 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257010631140
|13-09-2026 09:07:30
|200.000,00
|320D60913S7UASDP Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257133680996
|13-09-2026 09:10:50
|150.000,00
|320D60913LT2UC5A Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac FT26257421603985
|13-09-2026 09:12:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:16:12
|100.000,00
|320D60913LLXF5GW Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257082205118
|13-09-2026 09:16:26
|150.000,00
|320D60913GFJKUC2 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:25:03
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KWSS010P Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:26:03
|200.000,00
|320D60913RSDRLX8 IBFT Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:35:05
|20.000,00
|320D60913GBATR50 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-09:35:04 6256ASCB02URK3N2
|13-09-2026 09:43:29
|100.000,00
|320D60913HU666WU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257056692600
|13-09-2026 09:44:13
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KXJ2BE1V Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:46:08
|100.000,00
|CT DEN:320T2690KXLLDNAM Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:46:47
|200.000,00
|ung ho m 2026.246 ( anh Do Van Bac)
|13-09-2026 09:47:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2690KXNLVL9Q Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 09:48:04
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:01:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KY77FD1U Ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:04:23
|200.000,00
|320D60913UJC1PUP Ung ho MS 2026222 em Le Tran Ngoc Trinh FT26257607856073
|13-09-2026 10:05:45
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:14:20
|3.000.000,00
|CT DEN:320T2690KYPUNTVT PHAN KY TRUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|13-09-2026 10:21:11
|200.000,00
|320D609137EHC92Z Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:25:57
|5.000.000,00
|CT DEN:320T2690KZ56F0AY Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:30:07
|100.000,00
|320D60913CVZ8W15 ung ho a bac
|13-09-2026 10:30:36
|200.000,00
|320D60913RPM7WZ2 ms 2026 242
|13-09-2026 10:30:52
|200.000,00
|320D60913NG33J4Y Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-10:30:52 6256ASCB02UR9F3S
|13-09-2026 10:37:34
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KZLHFX20 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:39:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2690KZNQ8Q7Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 10:44:46
|300.000,00
|CT DEN:320T2690KZW0KB9Q Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|13-09-2026 10:57:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 11:01:08
|100.000,00
|126D60913J8QXW3N MS 2026246
|13-09-2026 11:07:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 11:10:26
|300.000,00
|320D60913S9FK2ML Ung ho MS 2026.246 FT26257308883903
|13-09-2026 11:14:55
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.246 ( anh do van bac )
|13-09-2026 11:16:06
|100.000,00
|320D60913WH3TQTS Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257871008776
|13-09-2026 11:28:39
|168.686,00
|CT DEN:320T2690L1KZ5VBX Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13-09-2026 11:34:49
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 11:55:59
|100.000,00
|320D60913Q3PUXRU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 12:09:18
|500.000,00
|320D609132LXSUGQ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257880671909
|13-09-2026 12:10:53
|30.000,00
|126D60913DZ51GVH Ung ho MS 2026 246 Anh Do Van Bac FT26257880679033
|13-09-2026 12:39:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2690L4B2EHK0 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 12:56:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2690L4ZFKTH0 MBVCB.16033367334.373126.MS2006.246 ung ho anh Bac.CT tu 1032187770 TRAN THI PHUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-09-2026 13:04:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2690L5ARQXL4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|13-09-2026 13:20:07
|50.000,00
|NGUYEN THI MAI Chuyen tien ung ho chuong trinh nang buoc den truong
|13-09-2026 14:28:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2690L8KQHKJ9 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 14:54:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690L9K96SVD MBVCB.16034890383.317282.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-09-2026 15:12:43
|200.000,00
|320D609130PMEC03 Ung ho MS 2026.246 (anh Do Van Bac)
|13-09-2026 15:19:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 15:56:16
|150.000,00
|TA HUY BINH ck MS2026.244 chau luu khanh huyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|13-09-2026 16:01:00
|100.000,00
|320D60913QMHGRRR Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac-130926-16:00:59 6256ASCB02U4XF28
|13-09-2026 16:08:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2690LCFU2DXF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 16:09:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.244 (Em Luu Thi Khanh Huyen)
|13-09-2026 16:37:17
|100.000,00
|320D60913P281TU7 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 16:43:28
|100.000,00
|320D60913FVS2JYF Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257505260128
|13-09-2026 16:54:02
|200.000,00
|320D60913ZR25C89 ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai, ma GD 100000181438006
|13-09-2026 18:14:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2690LHBLD24E Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 18:26:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|13-09-2026 19:20:33
|150.000,00
|CT DEN:320T2690LKX536U8 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 19:41:53
|200.000,00
|320D60913B8QZYU2 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257390111332
|13-09-2026 19:46:37
|100.000,00
|320D60913U2Y6TEJ Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan FT26257492849048
|13-09-2026 20:02:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690LMJQK3RS MBVCB.16040562105.148706.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-09-2026 20:13:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 20:18:45
|200.000,00
|320D60913GX80SVY Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|13-09-2026 20:21:53
|300.000,00
|320D60913U0QSA3L Ung ho MS 2026242
|13-09-2026 20:46:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2690LP8S67Y5 Vietinbank;110628136866;DANG THI THOM chuyen tienUH MS 2026-244 em Luu Thi khanh Huyen
|13-09-2026 21:01:54
|200.000,00
|320D60913RM28PKG Ung ho MS 2026226 ba Tran Thi Hong-130926-21:01:53 6256ASCB02UUXN19
|13-09-2026 21:03:11
|200.000,00
|ung ho MS 2026.238(co giao Hoang Thi Hien)
|13-09-2026 21:19:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 21:42:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2690LRE4FF8D Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 21:57:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 21:59:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2690LS317TWX Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|13-09-2026 22:40:02
|300.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 01:41:13
|100.000,00
|320D609149GK0JBN Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac; thoi gian GD:14/09/2026 00:27:48
|14-09-2026 01:56:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2690NN6K1W85 Ung ho MS2026.242; thoi gian GD:14/09/2026 01:29:57
|14-09-2026 03:56:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2690NTVGJ3CD Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 07:12:20
|30.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 07:13:10
|30.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 07:55:23
|100.000,00
|320D60914NF1UD76 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 08:13:27
|300.000,00
|320D60914CK7NVVV IBFT Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 08:28:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2690MGH2G6VX Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 08:28:40
|200.000,00
|146763508178-0909648797-Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 08:55:52
|500.000,00
|MS 2026 244 ( Luu thi khanh Huyen )
|14-09-2026 09:02:19
|50.000,00
|ZP7D9J35MBMF Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 09:03:49
|50.000,00
|ZP7D9J35ML5D Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 09:05:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2690MHZ5FWD1 Vietinbank;110628136866;ung ho Ng Minh Hieu MS 2026.236
|14-09-2026 09:06:31
|50.000,00
|ZP7D9J35N0CJ Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|14-09-2026 09:41:20
|100.000,00
|320D60914FEP6361 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 09:57:47
|500.000,00
|320D60914M8SSTCA UNG HO MS 2026247 GIA DINH ANH NGUYEN DUY BAN-140926-09:57:47 6257ASCB02UWVFII
|14-09-2026 10:29:37
|99.369,00
|CT DEN:320T2690MM7LRMFJ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac avontienphong.com 0918328579
|14-09-2026 11:26:59
|200.000,00
|320D60914WWR9YC1 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac FT26257930050939
|14-09-2026 11:31:00
|500.000,00
|320D60914856YXHX Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 12:01:46
|200.000,00
|320D60914LSFDPES Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 12:10:22
|100.000,00
|320D60914Z3S8N46 Ung ho MS 2026.236 (em Nguyen Minh Hieu)
|14-09-2026 12:46:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2690MSHXH7WG Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 12:50:19
|50.000,00
|320D60914RFJHZR0 UNG HO MS 2026245 ONG NGUYEN CONG TUAN
|14-09-2026 13:01:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2690MT3P0F9J MBVCB.16049213281.013002.DINH THI THU DUNG chuyen tien unghoMS2026,238 co giao Hoang thi hien.CT tu 0121001090052 DINH THI THU DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-09-2026 13:19:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 13:21:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 13:35:27
|30.000,00
|CT DEN:320T2690MUF0RJ1K Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 13:51:29
|50.000,00
|320D60914UZL98BY Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 13:51:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 13:59:01
|50.000,00
|320D609147KVK74M Ung ho MS 2026230 em Dang Dinh Duong FT26257819601333
|14-09-2026 14:23:49
|50.000,00
|320D60914PUGAW16 Ung ho MS 2026.247
|14-09-2026 14:33:28
|10.000,00
|320D60914D5BVFF3 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257949159261
|14-09-2026 14:48:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 14:58:24
|250.000,00
|320D60914J0Z81ZU Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 15:15:36
|500.000,00
|CT DEN:320T2690MYB9J5AW MS 2026.238 Co Giao Hoang Thi Hien
|14-09-2026 16:01:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2690N038V0LB Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 16:47:00
|500.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 17:28:06
|50.000,00
|126D60914UDZ46V2 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026145
|14-09-2026 17:36:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2690N3T2SW4B Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 17:40:56
|300.000,00
|CT DEN:320T2690N3Z6GCYL ung ho MS 2026238 co giao hoang thi hien
|14-09-2026 17:43:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2690N41Y647U Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|14-09-2026 17:43:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2690N42R7A01 Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang
|14-09-2026 18:27:24
|100.000,00
|CT DEN:320T2690N5SJRYY5 MBVCB.16054371005.332321.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-09-2026 18:40:37
|200.000,00
|320D60914XQEJL88 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh-140926-18:40:37 6257ASCB02UG1AYF
|14-09-2026 18:41:40
|200.000,00
|320D60914HLTSN0T Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen-140926-18:41:40 6257ASCB02UG1C3S
|14-09-2026 19:18:18
|300.000,00
|320D60914Z1B5685 Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen FT26257426003411
|14-09-2026 19:50:08
|100.000,00
|ung ho MS 2026.247( gia dinh anh Nguyen Duy Ban)
|14-09-2026 20:26:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 20:41:35
|100.000,00
|320D60914WEUH7GC Ung ho MS 2026238 co giao Hoang Thi Hien FT26257750884596
|14-09-2026 20:59:16
|300.000,00
|320D609143GNW8YL Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 21:29:02
|50.000,00
|Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|14-09-2026 21:29:52
|50.000,00
|Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|14-09-2026 21:43:29
|50.000,00
|320D609143AW4PCQ Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26257025341700
|14-09-2026 22:20:58
|50.000,00
|CT DEN:320T2690NEUZS30K Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|14-09-2026 22:23:15
|200.000,00
|ms 2026.247 ( gia dinh anh nguyen duy ban )
|15-09-2026 03:54:58
|20.000,00
|CT DEN:320T2690QFRNSBGT Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 06:22:36
|300.000,00
|146900412555-0774653456-Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 06:49:47
|500.000,00
|320D60915ZQ3VKF2 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-150926-06:49:47 6258ASCB02UK2XX1
|15-09-2026 07:20:02
|50.000,00
|320D60915SLX3C71 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 07:20:36
|100.000,00
|320D6091598903GS Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|15-09-2026 07:21:21
|100.000,00
|320D60915UTXP9MQ Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen
|15-09-2026 07:22:29
|50.000,00
|320D609153X9TLNA Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 07:31:57
|10.000,00
|320D60915L5B385B Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 07:33:34
|10.000,00
|320D609152D94TGV Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 07:46:02
|200.000,00
|320D609154KFYTR6 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258062066406
|15-09-2026 08:20:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2690P45B04AU Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 08:24:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2690P4A4ZGC6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long Thuong Hong Hai Phong
|15-09-2026 08:42:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2690P4Z4TLKQ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 09:03:23
|100.000,00
|320D609152EA7QZ7 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 09:09:36
|50.000,00
|320D60915NVJBABM Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 09:42:48
|20.000,00
|CT DEN:320T2690P7BDN13B Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 09:48:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2690P7K63QER TANG THI THAO Chuyen tien ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 10:13:09
|20.000,00
|146933310067-0362130235-Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 10:44:05
|10.000,00
|CT DEN:320T2690P9QBBXKV Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 11:01:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 11:25:18
|3.000.000,00
|CT DEN:320T2690PBARDDMJ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 12:10:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2690PD26BP41 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 12:14:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2690PD8CE926 Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|15-09-2026 12:18:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2690PDCKJAT8 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 12:30:59
|50.000,00
|Ung ho ms 2026.244( em luu thi khanh huyen)
|15-09-2026 12:42:45
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 12:55:33
|100.000,00
|126D60915Q5GB5ED ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 13:15:52
|300.000,00
|CT DEN:320T2690PFLRUYS3 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|15-09-2026 13:16:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690PFMSA4BN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 13:22:13
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFV5AN4T MBVCB.16064927298.401204.Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:23:24
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFWQDU78 MBVCB.16064922743.410378.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:23:48
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFX7XPDE MBVCB.16064940207.413443.Ung ho MS 2026241 em Bui Thanh Hang.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:24:27
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFY32XJQ MBVCB.16064954783.417819.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:24:44
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFYGBRGS MBVCB.16064957309.420231.Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:25:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFYWC88C MBVCB.16064950670.422362.Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:25:21
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PFZ9ZUFG MBVCB.16064961979.424673.Ung ho MS 2026244 em Luu Thi Khanh Huyen.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:26:15
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PG0FW23W MBVCB.16064976317.431025.Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:26:32
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PG0UZ42U MBVCB.16064978018.433536.Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:27:11
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PG1Q21ZZ MBVCB.16064986348.438180.Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:27:31
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PG24NNGW MBVCB.16064988839.440619.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:28:25
|20.000,00
|CT DEN:320T2690PG3BJW7T MBVCB.16065005537.447156.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:33:11
|30.000,00
|CT DEN:320T2690PG9M4A1F Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 13:36:32
|100.000,00
|CT DEN:320T2690PGE1K9V4 MBVCB.16065102887.507458.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 13:45:41
|100.000,00
|320D60915BVZVVWY Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 13:46:54
|300.000,00
|CT DEN:320T2690PGTR6LT4 MBVCB.16065234722.586139.Ung ho MS 2026240 hai chi em Nga va Chuong.CT tu 7909904387 NGO HIEU VIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 14:27:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
|15-09-2026 14:40:33
|100.000,00
|ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 14:42:48
|500.000,00
|CT DEN:320T2690PJZJWEVG Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 15:04:56
|1.000.000,00
|126D60915BTY55GX Ung ho MS 2026.248
|15-09-2026 15:05:12
|200.000,00
|320D609159RJAAC6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 15:06:20
|300.000,00
|320D60915JZR6MYR Ung ho MS 2026217 gia dinh ong Nguyen Van Thao
|15-09-2026 15:29:55
|200.000,00
|320D609152FA3FUE ICB;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 16:04:41
|300.000,00
|320D609157R8QED7 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258595590975
|15-09-2026 16:27:23
|200.000,00
|ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
|15-09-2026 16:31:34
|200.000,00
|320D60915HM505U1 VO TIEN LOC chuyen tien ung ho MS 2026.238
|15-09-2026 16:33:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 16:35:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 16:52:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2690PQ085GJ5 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|15-09-2026 17:04:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|15-09-2026 17:27:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2690PRCWAYCW LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026248 cha con ong quang va ong
|15-09-2026 17:36:24
|100.000,00
|320D60915Z30KRL7 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26258670736272
|15-09-2026 17:44:17
|30.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 17:45:44
|200.000,00
|320D60915HJXQD7E Ung ho MS 2026248
|15-09-2026 17:49:01
|50.000,00
|CT DEN:320T2690PS7G76PH Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 18:24:55
|50.000,00
|CT DEN:320T2690PTLW0Q5Q MBVCB.16070343676.929624.Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu.CT tu 0931004181868 HA PHUONG HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 18:28:45
|200.000,00
|CT DEN:320T2690PTRXYB52 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 18:29:44
|200.000,00
|CT DEN:320T2690PTT8DM0F Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 18:35:38
|200.000,00
|CT DEN:320T2690PU11CBHK uh ms 2026.248
|15-09-2026 18:36:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2690PU2FVZQZ MBVCB.16070613886.101012.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 18:38:09
|300.000,00
|CT DEN:320T2690PU4CCGDS NGUYEN THI THUYET Chuyen tien ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 18:46:01
|200.000,00
|ms 2026.248 ( cha con ong uang va long )
|15-09-2026 18:47:33
|200.000,00
|DO THI THU HA chuyen tien ung ho em Luu Thi Khanh Huyen MS 2026244
|15-09-2026 19:26:17
|300.000,00
|320D60915317XYU2 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258820722722
|15-09-2026 19:31:17
|100.000,00
|320D60915A40XYU6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258107765340
|15-09-2026 19:43:51
|300.000,00
|CT DEN:320T2690PWP423K6 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 19:50:55
|20.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 20:25:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2690PYAC9ZZJ Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 20:28:28
|50.000,00
|320D60915FDR8YWT Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258180304041
|15-09-2026 20:32:23
|100.000,00
|320D609155DSGF76 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258035359324
|15-09-2026 20:36:51
|150.000,00
|320D60915RNC745Y Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 21:00:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2690PZMRTTZF ung ho ms 2026.248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 21:16:06
|100.000,00
|320D60915K9A1LKV Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26258180479737
|15-09-2026 21:33:05
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Q0XCK0UX NGUYEN THI LE THU Chuyen tienms 2026248.uh cha con a Quang va c long
|15-09-2026 21:34:08
|26.000,00
|CT DEN:320T2690Q0YRLJT5 MBVCB.16074072018.361901.ung ho MS 2026.248 ( cha con ong Quang va Long ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 21:52:20
|50.000,00
|CT DEN:320T2690Q1NSBXNU Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|15-09-2026 21:52:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2690Q1NULWXQ Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 21:58:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|15-09-2026 22:02:30
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 22:04:49
|300.000,00
|CT DEN:320T2690Q259KMKU MS2026.248 cha con o Long
|15-09-2026 22:05:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2690Q26KALLN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 22:06:43
|500.000,00
|320D609159NMDVWH Ung ho e nguyen khanh linh FT26258021902805
|15-09-2026 22:13:43
|30.000,00
|Ung ho MS 2026231 anh Dao Van Hien
|15-09-2026 22:14:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 22:16:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690Q2L4REMX Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 22:23:47
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.248 (cha con ong Quang va Long)
|15-09-2026 22:38:06
|300.000,00
|CT DEN:320T2690Q3F7A0CC MBVCB.16074749629.830641.ung ho MS 2026.248( cha con ong Quang va Long).CT tu 0781000474194 NGUYEN THI THAO toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-09-2026 22:50:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Q3XQKRQV Uh MS 2026.248 cha con ong quang va long
|15-09-2026 23:08:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2690Q4M9LJMM Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 23:10:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 23:11:22
|50.000,00
|CT DEN:320T2690Q4R5D6RL Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|15-09-2026 23:13:29
|50.000,00
|320D60915CPK1QFS Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259816064203
|15-09-2026 23:27:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 01:33:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long; thoi gian GD:15/09/2026 23:37:21
|16-09-2026 01:39:55
|100.000,00
|320D60915KQ30NVG DANG THI THOM chuyen tienUHMS2026242 em Nguyen Khanh Linh; thoi gian GD:15/09/2026 23:48:48
|16-09-2026 01:47:38
|100.000,00
|320D60916EWWLRD7 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259574205050; thoi gian GD:16/09/2026 00:04:27
|16-09-2026 01:52:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2690RV4KNYKS MBVCB.16075235793.183307.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:16/09/2026 00:14:51
|16-09-2026 03:58:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2690S3TGRF2H Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 05:00:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2690S679HYS1 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 07:25:25
|50.000,00
|Nguyen The Ha chuyen tien ung ho ma so 2026.246
|16-09-2026 07:25:51
|50.000,00
|Pham Thi Thu chuyen tien ung ho ma so 2026.247
|16-09-2026 07:28:00
|30.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:01:24
|300.000,00
|320D60916TGM1N3E Ung ho MS 2026.247 FT26259441866183
|16-09-2026 08:03:59
|200.000,00
|320D60916K1PNN71 Ung ho MS 2026.249 FT26259595103104
|16-09-2026 08:05:37
|10.000,00
|320D609160H9Z18M Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:06:43
|100.000,00
|CT DEN:320T2690QRJ3ZUBH Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:19:40
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2690QS171HAZ Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:19:43
|300.000,00
|320D60916VA5RL9S Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:23:24
|30.000,00
|CT DEN:320T2690QS659J07 MBVCB.16077360202.698560.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 9968814932 PHAM THI NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-09-2026 08:24:04
|300.000,00
|CT DEN:320T2690QS70VWBE Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:24:46
|50.000,00
|147079449900-0918363710-Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 08:41:27
|50.000,00
|ZP7D9KUP07FK Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 09:05:11
|50.000,00
|320D6091629SGF7L Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259424010230
|16-09-2026 09:20:51
|500.000,00
|320D609166NT4EV6 UNG HO MS 2026249 ME CON BA NGUYEN THI LY-160926-09:20:50 6259ASCB02US81YF
|16-09-2026 09:29:51
|50.000,00
|320D60916D7LD946 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 09:37:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 09:52:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2690QVMTB0GG Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 09:53:05
|100.000,00
|320D60916C2SE8DN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 10:03:25
|300.000,00
|CT DEN:320T2690QW27N6UL Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 10:37:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2690QXDPSHQV MBVCB.16079286605.000225.ung ho MS 2026 . 249 (me con ba Nguyen thi Ly ).CT tu 9942646019 NGUYEN HOANG HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-09-2026 10:43:44
|100.000,00
|320D60916X6NZWW3 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 11:11:31
|30.000,00
|CT DEN:320T2690QYQ5AJ50 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|16-09-2026 11:11:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026245 ong Nguyen Cong Tuan
|16-09-2026 11:32:03
|100.000,00
|320D6091666QT3FL Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-11:32:02 6259ASCB02USVCU8
|16-09-2026 11:34:47
|200.000,00
|Nguyen My ung ho MS 2026.242 ( Nguyen Khanh Linh)
|16-09-2026 12:08:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 12:18:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 12:43:36
|100.000,00
|320D609169NCGGRL Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26259415460314
|16-09-2026 12:46:31
|200.000,00
|320D60916EA0WS87 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 12:47:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2690R2EPY04F MBVCB.16081448275.379132.Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-09-2026 12:50:23
|300.000,00
|320D60916TC40WA4 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu-160926-12:50:23 6259ASCB02US7YEE
|16-09-2026 12:52:42
|300.000,00
|320D60916R6FZJ9S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi-160926-12:52:41 6259ASCB02US7Q6J
|16-09-2026 13:23:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2690R3U6J1CB ung ho MS 2026. 248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 13:25:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2690R3WE62D6 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 13:27:10
|30.000,00
|CT DEN:320T2690R3Z9EU8X Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 13:34:04
|50.000,00
|320D60916B7QFM28 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 14:04:48
|100.000,00
|320D609162ZEAXVE Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 14:44:25
|50.000,00
|320D60916YL80HCM Ung ho MS 2026.248 cha con ong Quang va Long FT26259177657506
|16-09-2026 14:47:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2690R73NS76S Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|16-09-2026 14:55:08
|200.000,00
|320D60916EWQG6P6 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|16-09-2026 15:06:13
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi ly)
|16-09-2026 15:09:23
|200.000,00
|ms 2026.249 ( me con ba nguyen thi ly )
|16-09-2026 15:21:03
|300.000,00
|CT DEN:320T2690R8DNRH47 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 15:38:54
|300.000,00
|CT DEN:320T2690R938AXQ3 Ung ho MS 2026.242 Em nguyen Khanh Linh
|16-09-2026 15:40:23
|300.000,00
|CT DEN:320T2690R9575M1J Ung ho MS 2026.244 Em Luu Thi Khanh Huyen
|16-09-2026 15:41:37
|500.000,00
|CT DEN:320T2690R96UQ7KQ Ung ho MS 2026.240 Hai chi em Nga va Chuong
|16-09-2026 15:43:22
|300.000,00
|CT DEN:320T2690R994XYHX Ung ho MS 2026.230 Em Dang Dinh Duong
|16-09-2026 15:44:37
|300.000,00
|CT DEN:320T2690R9ASQGHF Ung ho MS 2026.241 Em Bui Thanh Hang
|16-09-2026 16:17:09
|500.000,00
|CT DEN:320T2690RAKS1WD8 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|16-09-2026 16:18:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2690RAM2HTZN Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|16-09-2026 16:30:54
|100.000,00
|CT DEN:320T2690RB3X9J68 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026243 anh Tran Van Lai
|16-09-2026 16:57:05
|100.000,00
|320D60916PNAUH1M Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-16:57:05 6259ASCB02U94IMF
|16-09-2026 16:58:21
|100.000,00
|320D60916S3XXS40 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban-160926-16:58:20 6259ASCB02U9EK9A
|16-09-2026 17:42:25
|200.000,00
|CT DEN:320T2690RDWBS9G9 Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|16-09-2026 17:55:07
|100.000,00
|ung ho MS 2026.249( me con ba nguyen thi Ly)
|16-09-2026 18:53:38
|100.000,00
|320D6091611YU98U Ung ho MS 2026.247 HHCD cac be ho Cao ho Ha
|16-09-2026 19:52:01
|100.000,00
|320D6091678YU3DG Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26259136595826
|16-09-2026 19:53:07
|500.000,00
|320D60916V2A4QY1 PHAN THI HOA chuyen ung ho ms 2026 .239 em bui minh hieu FT26259588470296
|16-09-2026 20:39:11
|30.000,00
|CT DEN:320T2690RLRSH2AC MBVCB.16089580219.650524.Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-09-2026 21:38:09
|800.000,00
|CT DEN:320T2690RP1NDBTN Ung ho MS 2026.238
|16-09-2026 22:24:40
|50.000,00
|320D60916KJS55SQ Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly-160926-22:24:39 6259ASCB02U3Z2A5
|16-09-2026 22:35:00
|50.000,00
|126D60916KLJ8UYB Ung ho MS 2026 249 Me con ba Nguyen Thi Ly FT26260594429028
|16-09-2026 23:11:59
|1.000.000,00
|320D6091694FU0HF Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long-160926-23:11:59 6259ASCB02U34SMQ
|16-09-2026 23:14:11
|50.000,00
|320D609167JW59H8 Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban
|16-09-2026 23:18:58
|300.000,00
|320D60916AEXRB2G Ung ho MS 2026247 gia dinh anh Nguyen Duy Ban FT26260010550810
|17-09-2026 04:01:12
|20.000,00
|CT DEN:320T2690TRV2VY6F Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.249 me con ba Nguyen Thi Ly
|17-09-2026 05:08:18
|100.000,00
|320D609174XLER77 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26260073866202
|17-09-2026 06:47:04
|200.000,00
|LA THI KIM TUYEN ung ho MS 2026. 110 em Nguyen Hoang Anh
|17-09-2026 07:14:07
|30.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 07:22:06
|50.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:05:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SDE3SK4X Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:05:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SDEN1HXR Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|17-09-2026 08:12:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|17-09-2026 08:13:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:25:15
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SE667MBB Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:29:57
|50.000,00
|ZP7D9LSIEFUG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:38:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SEPBQLEG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 08:44:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SEXBU9Y2 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17-09-2026 09:04:14
|50.000,00
|CT DEN:126T2690SFPNUPSH Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.250
|17-09-2026 09:10:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 09:43:12
|500.000,00
|CT DEN:320T2690SH74BWQD Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17-09-2026 10:33:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SK61XZR3 Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.243 anh Tran Van Lai
|17-09-2026 10:37:05
|500.000,00
|Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|17-09-2026 11:04:01
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SLBURGJE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 11:39:46
|30.000,00
|CT DEN:320T2690SMR1QLGV Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17-09-2026 11:42:19
|200.000,00
|ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
|17-09-2026 11:47:10
|50.000,00
|320D609171FDH9RY Ung ho MS 2026.250
|17-09-2026 12:07:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SNT4YHCD ung ho MS 2026.246 anh Do Van Bac
|17-09-2026 12:21:09
|100.000,00
|320D60917YA91GQT Ung ho MS 2026236
|17-09-2026 12:36:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SPY25FWP Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17-09-2026 13:08:27
|100.000,00
|CT DEN:320T2690SR65TACU MBVCB.16097583244.109152.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 13:08:41
|500.000,00
|320D60917TRB8730 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-170926-13:08:40 6260ASCB02UHX52F
|17-09-2026 13:09:23
|500.000,00
|320D609173FV8QTQ Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260745763615
|17-09-2026 13:16:09
|500.000,00
|CT DEN:320T2690SRGBT8U3 MBVCB.16097678947.163624.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 13:16:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2690SRH2L9LR NGO HOANG LIEN ung ho ms 2026.250
|17-09-2026 13:23:55
|30.000,00
|CT DEN:320T2690SRSKUEE2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 13:44:37
|200.000,00
|320D609172DY0C92 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260090339739
|17-09-2026 13:44:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|17-09-2026 13:56:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2690ST1RPL4W Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 14:36:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SUL2U876 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 14:47:12
|10.000,00
|320D609175D2UNBU IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 14:51:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 14:56:18
|50.000,00
|126D60917N1X11M4 Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
|17-09-2026 15:02:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2690SVL6ZC01 MBVCB.16099024641.961434.Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.CT tu 1050763391 LE THE LONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 15:20:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 15:23:36
|100.000,00
|320D60917FM6AZEE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 15:24:43
|10.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|17-09-2026 15:26:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 15:52:41
|100.000,00
|320D60917FMLGQL2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260423000502
|17-09-2026 15:57:19
|300.000,00
|126D60917H4X3HPL Ung ms 2026 250 tuan tu va quynh anh
|17-09-2026 15:59:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
|17-09-2026 16:22:36
|100.000,00
|320D60917ZSG371T Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260550503051
|17-09-2026 16:37:36
|100.000,00
|126D60917ZQ0K5NC ung ho ms 2026.250 tuan tu va quynh anh
|17-09-2026 17:03:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2690T0A4XT1P MBVCB.16100976224.257645.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 17:03:12
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17-09-2026 17:38:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 17:59:23
|100.000,00
|320D60917JNJZ5QN Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 18:02:40
|100.000,00
|320D609177F05DVC Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|17-09-2026 18:24:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 19:13:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2690T5CT4JZ9 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026246 anh Do Van Bac
|17-09-2026 19:15:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690T5EP8S86 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 19:25:22
|100.000,00
|320D60917TMG1F11 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 19:34:57
|300.000,00
|ms 2026.250 ( tuan tu va quynh anh )
|17-09-2026 19:39:26
|100.000,00
|320D60917M8CN7GZ Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26260595536431
|17-09-2026 19:41:18
|200.000,00
|320D60917DR2JMDT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 19:47:17
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 19:52:34
|100.000,00
|320D60917EL0TLRG IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 20:36:11
|30.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 20:45:39
|500.000,00
|CT DEN:320T2690T8XX8EGG MBVCB.16105309566.154559.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 20:52:05
|50.000,00
|CT DEN:320T2690T96ENZJP Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 21:08:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2690T9U7ZB6W MBVCB.16105664917.386385.MS2026.250.CT tu 0531002470806 VU THI HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-09-2026 21:41:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2690TB3N0M7E Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|17-09-2026 21:42:53
|200.000,00
|320D60917KA715TH Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 21:50:09
|30.000,00
|CT DEN:320T2690TBF3PPQK Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 22:32:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2690TD34RZ7W Ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 22:33:04
|300.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|17-09-2026 22:46:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.249 (me con ba Nguyen Thi Ly)
|17-09-2026 22:48:24
|100.000,00
|320D60917N5G5V1C ung ho chuong trinh nang buoc toi truong
|17-09-2026 23:01:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh)
|17-09-2026 23:25:35
|300.000,00
|CT DEN:320T2690TF53ZK6Q Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 01:29:46
|500.000,00
|320D60917FTAE9QG Ung ho Ms 2026250 tuan tu va quynh anh FT26261870029262; thoi gian GD:17/09/2026 23:34:26
|18-09-2026 01:38:50
|500.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh; thoi gian GD:17/09/2026 23:52:40
|18-09-2026 01:42:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.250 (Tuan Tu va Quynh Anh); thoi gian GD:18/09/2026 00:01:44
|18-09-2026 01:44:45
|200.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong.; thoi gian GD:18/09/2026 00:05:46
|18-09-2026 01:59:44
|500.000,00
|CT DEN:320T2690V69V576C MBVCB.16107149620.440258.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 3932323463 TRAN KIEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/09/2026 00:48:13
|18-09-2026 02:55:29
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 03:03:15
|20.000,00
|CT DEN:320T2690VBJ5RTKU Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 06:11:11
|50.000,00
|CT DEN:320T2690VJUBJXR1 Ung ho MS 2026236 em Nguyen Trung Hieu
|18-09-2026 07:27:45
|200.000,00
|320D609182UFBJ8K Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26261131702827
|18-09-2026 07:46:15
|30.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 07:46:52
|30.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 07:56:04
|10.000,00
|CT DEN:320T2690U0Z8E2N6 MBVCB.16108836893.677704.MS 2026.250.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 07:58:08
|10.000,00
|CT DEN:320T2690U11ZFXTJ MBVCB.16108869818.697499.MS 2026.248.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 08:37:47
|26.000,00
|CT DEN:320T2690U2LB7DXV MBVCB.16109388874.074110.Ung ho MS 2026.249 ( me con ba Nguyen Thi Ly ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 08:45:44
|500.000,00
|320D609188N9M3NN Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-08:45:44 6261ASCB02UISVEZ
|18-09-2026 08:46:22
|50.000,00
|CT DEN:126T2690U2XP20P1 Vietinbank;114000161718;ung ho 2026.251
|18-09-2026 08:48:53
|100.000,00
|320D60918NJD23XT Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 08:50:19
|200.000,00
|320D60918SEUWWXH Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 08:53:38
|200.000,00
|320D609189MWQY93 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261047092208
|18-09-2026 08:54:53
|100.000,00
|320D60918J005VUT IBFT Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 09:10:28
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 09:27:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2690U4J0EFY4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 09:42:53
|200.000,00
|CT DEN:320T2690U54A5DBL Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 09:49:02
|200.000,00
|147408429352-0376952967-Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|18-09-2026 09:54:28
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 10:34:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|18-09-2026 10:41:12
|50.000,00
|320D60918Q5EXC3Z Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 10:47:26
|100.000,00
|320D60918MRSL9SC Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261149267500
|18-09-2026 11:03:20
|200.000,00
|320D60918301EGVG Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261357281630
|18-09-2026 11:10:41
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 11:26:19
|200.000,00
|320D60918TJ0YS3R Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-11:26:19 6261ASCB02UNQFGG
|18-09-2026 11:28:35
|1.000.000,00
|320D60918YP0AVMW Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 11:55:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UA95P0WX MBVCB.16112322507.033410.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1024293401 NGUYEN THI LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 11:57:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UACMQKBV MBVCB.16112368828.065657.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0351000872544 PHAM THI HANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 12:06:37
|500.000,00
|320D60918FSY95L2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 12:09:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 12:22:22
|100.000,00
|320D60918Y3MT5AE Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261260781726
|18-09-2026 12:24:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2690UBDWVVQF Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 12:27:08
|200.000,00
|320D6091878CMQ7Y Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh-180926-12:27:07 6261ASCB02UN14KJ
|18-09-2026 12:53:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UCHVYHKW MBVCB.16113249773.613175.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0551000062832 NGUYEN THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 13:07:16
|200.000,00
|320D60918T6W36HE Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261200090119
|18-09-2026 13:11:46
|100.000,00
|320D60918PJ1A37X Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 13:14:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2690UDBXN4Q1 Vietinbank;110628136866;Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 13:19:10
|300.000,00
|320D60918P6GQVK2 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261050073838
|18-09-2026 13:27:09
|20.000,00
|CT DEN:320T2690UDUFHYHK Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 13:49:43
|20.000,00
|CT DEN:320T2690UEQ9A5EM MBVCB.16113974830.036236.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 14:24:06
|500.000,00
|320D60918145R0G5 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261459743055
|18-09-2026 14:28:38
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
|18-09-2026 14:28:40
|50.000,00
|320D609186GETV1A Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha-180926-14:28:40 6261ASCB02UNE5A3
|18-09-2026 14:42:20
|100.000,00
|320D60918NYEGK7S Ung ho MS 2026.250 , Tuan Tu va Quynh Anh FT26261626680645
|18-09-2026 15:06:09
|20.000,00
|CT DEN:320T2690UHP6TTZT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 15:37:10
|300.000,00
|ms 2026.251 ( em luong thi thanh ha )
|18-09-2026 15:45:26
|500.000,00
|CT DEN:320T2690UK72GZQG MBVCB.16115557828.023907.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 0021001787471 VU HOAI THU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 15:53:57
|100.000,00
|320D60918KH16ZQQ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 16:10:37
|50.000,00
|CT DEN:320T2690UL6B2C65 ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 16:22:23
|0,00
|BAO VIETNAMNET CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO CAC HCKK (TT 41)
|18-09-2026 16:26:07
|0,00
|So GD: 320A2690ULRCF68C BAO VIETNAMNET CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO CAC HCKK (TT11/HCM NGAY 15/09/2026 234.388.902 DONG)
|18-09-2026 16:33:17
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 16:36:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UM6GJC12 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 16:43:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2690UMF5HC78 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 16:49:18
|50.000,00
|CT DEN:320T2690UMPE7ZBN MBVCB.16116610298.723965.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0731000861348 NGUYEN THI HONG VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 17:00:28
|50.000,00
|CT DEN:320T2690UN45NM8R Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 17:03:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UN8CVXRS Ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 17:20:24
|50.000,00
|126D60918N0ZZ85T ung ho ms 2026.251 luong thi thanh ha
|18-09-2026 17:23:44
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
|18-09-2026 17:46:04
|200.000,00
|320D60918UU1L7DJ Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261720106630
|18-09-2026 17:48:00
|200.000,00
|320D60918UVJE6NG Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong FT26261058298844
|18-09-2026 17:49:17
|200.000,00
|320D60918A4A54KG Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly FT26261188079751
|18-09-2026 18:18:56
|100.000,00
|320D609189M3YURX Ung ho MS 2026.238 co giao Hoang Thi Hien
|18-09-2026 18:25:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2690UREYHHDC MBVCB.16118554400.050492.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 18:40:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|18-09-2026 20:00:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2690UV4CUU54 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 20:40:44
|100.000,00
|ung ho MS 2026.251( em Luong thi thanh ha)
|18-09-2026 20:57:43
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.251 (em Luong Thi Thanh Ha)
|18-09-2026 21:03:36
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.250(Tuan Tu -Quynh Anh)
|18-09-2026 21:43:25
|200.000,00
|320D6091893NSGT8 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 21:59:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2690UZR1JQ96 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|18-09-2026 22:21:50
|150.000,00
|CT DEN:320T2690V0LJ2N5T MBVCB.16122287895.544235.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 0451000493617 NGUYEN THU TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-09-2026 22:29:07
|100.000,00
|320D60918DTDTZ07 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh FT26261150682877
|18-09-2026 22:43:50
|100.000,00
|320D60918CX1QCDV Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26261490390629
|18-09-2026 22:58:48
|100.000,00
|320D60918H33ALT6 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|18-09-2026 23:00:59
|100.000,00
|320D60918B2YP6FB Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long FT26262963308004
|18-09-2026 23:06:03
|10.000,00
|CT DEN:320T2690V2AXBXJY Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|18-09-2026 23:14:01
|10.000,00
|320D60918H23B2TP Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 01:28:09
|50.000,00
|CT DEN:320T2690V33N3PLJ MBVCB.16122703149.846621.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:18/09/2026 23:26:17
|19-09-2026 01:37:43
|200.000,00
|320D60918HKZ1JJ6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:41:57
|19-09-2026 01:41:38
|120.944,00
|320D60918PP7ZVY8 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong; thoi gian GD:18/09/2026 23:49:10
|19-09-2026 01:57:02
|10.000,00
|CT DEN:320T2690WTWAU4VN MBVCB.16122962833.038618.Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:19/09/2026 00:39:47
|19-09-2026 01:57:14
|10.000,00
|CT DEN:320T2690WTX3TNCU MBVCB.16122963617.039741.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 7902875467 DANG HOANG CONG HUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:19/09/2026 00:40:23
|19-09-2026 02:11:59
|100.000,00
|320D609190KNBJ99 Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long; thoi gian GD:19/09/2026 01:38:44
|19-09-2026 03:48:08
|20.000,00
|CT DEN:320T2690X171HUWH Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 06:20:59
|100.000,00
|320D6091915ARA5Q Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26262067839259
|19-09-2026 06:22:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2690X7743BGV ung ho ms 2026.251 e Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 07:26:54
|200.000,00
|320D60919V2PDB6A ung ho MS2026-251em luong Thi Thanh Ha FT26262186059075
|19-09-2026 07:33:19
|500.000,00
|147545022949-0388879639-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 07:34:09
|100.000,00
|320D60919GJHKETE Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:00:31
|300.000,00
|147549331317-0339903306-Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 08:03:23
|100.000,00
|320D60919L6WAJTG UNG HO MS 2026251 EM LUONG THI THANH HA
|19-09-2026 08:04:11
|30.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:09:33
|100.000,00
|320D6091952XVX5P Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262335418132
|19-09-2026 08:09:34
|50.000,00
|CT DEN:320T2690VPENZK2L Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 08:12:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 08:15:00
|100.000,00
|320D60919XQQ0CGV Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:15:28
|10.000,00
|CT DEN:320T2690VPNG5MG2 MBVCB.16124820931.414154.ung ho ms 2026.240.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 08:17:08
|10.000,00
|CT DEN:320T2690VPQNNYG6 MBVCB.16124850688.430573.Ung ho ms 2026.215.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 08:18:09
|10.000,00
|CT DEN:320T2690VPS0H757 MBVCB.16124859062.440468.Ung ho ms 2026.208.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 08:24:36
|100.000,00
|320D60919DDHU7YB Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-08:24:35 6262ASCB02U7KAPS
|19-09-2026 08:27:37
|50.000,00
|147553169107-0362440973-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:28:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VQ53KHHX HUYNH THI THU HA Chuyen tien ung ho nguyen hong quang ms 2026.252
|19-09-2026 08:29:19
|200.000,00
|TRAN THI NGOC THU chuyen tien giup em 2026252 (Nguyen Hong Quang)
|19-09-2026 08:33:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2690VQBPDDLC MBVCB.16125068649.588385.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1024054181 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 08:34:49
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
|19-09-2026 08:36:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VQGTLYNH Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:38:41
|50.000,00
|320D609190D8DQ0L ung ho ms 2026.238
|19-09-2026 08:38:49
|20.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 08:39:39
|50.000,00
|320D609197ZAXUNR ung ho ms 2026.236
|19-09-2026 08:45:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2690VQUCQ4BW Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 09:04:15
|100.000,00
|CT DEN:320T2690VRJVWPUZ MBVCB.16125489075.902505.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 1030987723 HO THI HUYEN TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 09:28:17
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VSGLXUMP Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 09:30:46
|500.000,00
|320D60919020E9UG Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 09:43:27
|500.000,00
|320D60919YSG3V8E Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-09:43:27 6262ASCB02U7D8G9
|19-09-2026 09:44:04
|1.000.000,00
|320D60919J6J54AS Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 09:56:57
|500.000,00
|CT DEN:320T2690VTLG50JB Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 09:58:22
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VTNC57T1 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-09-2026 10:06:41
|1.000.000,00
|anh Toan Dong Nai ung ho MS 2026 252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 10:24:13
|200.000,00
|320D60919SJMTG5Z Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 10:29:15
|100.000,00
|ZP7D9NO67B5F Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|19-09-2026 10:34:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2690VV21H7KC Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-09-2026 10:34:54
|300.000,00
|CT DEN:320T2690VV2LCQW3 Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|19-09-2026 10:35:26
|1.500.000,00
|ms 2026.244 2026.247 2026.251
|19-09-2026 10:40:33
|100.000,00
|CT DEN:320T2690VVA1XC8C ung ho MS 2026.249 Me con ba Nguyen Thi Ly
|19-09-2026 10:40:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 10:46:02
|500.000,00
|320D609196SDJ4EB Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 11:02:53
|50.000,00
|320D60919RA9GUML Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 11:05:37
|200.000,00
|320D609190MPPZX6 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang-190926-11:05:37 6262ASCB02UPLH95
|19-09-2026 11:17:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 11:28:28
|500.000,00
|ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
|19-09-2026 11:39:56
|200.000,00
|320D60919D2EANKA Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 11:43:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VXR96AEU Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 11:53:34
|20.000,00
|CT DEN:320T2690VY4GHQZR Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:06:03
|100.000,00
|ZP7D9NO6NA59 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:13:02
|50.000,00
|CT DEN:320T2690VYW6RWL8 MBVCB.16128404469.868643.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1918400586 HO THI MAI HUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 12:15:10
|150.000,00
|147586747448-0935792961-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:18:37
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VZ3JSVZ6 MBVCB.16128487929.925647.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 12:24:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:26:21
|50.000,00
|126D60919KNR3G39 ung ho ms 2026.252 nguyen hong quang
|19-09-2026 12:28:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2690VZGX56GW Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:34:02
|500.000,00
|320D60919QWY6MV4 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang FT26262608309654
|19-09-2026 12:38:29
|200.000,00
|CT DEN:320T2690VZVT0U01 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 12:54:29
|200.000,00
|MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
|19-09-2026 13:04:38
|100.000,00
|CT DEN:320T2690W0WAWNPM MS 2026.252 Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 13:08:21
|100.000,00
|320D60919BXBC4QE Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 13:10:38
|500.000,00
|CT DEN:320T2690W148A2NN NGUYEN THI PHUONG Chuyen tien giup do, 2026.252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 13:12:15
|15.000,00
|CT DEN:320T2690W16DFBGX Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|19-09-2026 13:14:57
|15.000,00
|CT DEN:320T2690W19Y1VKU Ung ho MS 2026.109 em Nguyen Quang Huy
|19-09-2026 13:15:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 13:17:15
|15.000,00
|CT DEN:320T2690W1CZC5VN MS 2025.282 em Bui Thi Mua
|19-09-2026 13:17:20
|300.000,00
|Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 13:18:30
|100.000,00
|CT DEN:320T2690W1EMYSP4 Ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 13:24:52
|50.000,00
|320D609199ZHK3N0 Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|19-09-2026 13:25:04
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.249
|19-09-2026 13:25:24
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.250
|19-09-2026 13:26:10
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.251
|19-09-2026 13:26:21
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.252
|19-09-2026 13:45:43
|500.000,00
|ung ho ma so 2026 252( rm nguyen hong quang)
|19-09-2026 14:27:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 14:43:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2690W4R444QP Ung ho MS 2026249 me con ba Nguyen Thi Ly
|19-09-2026 15:12:17
|100.000,00
|320D60919687XRD5 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 15:31:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2690W6LJKPK5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 15:53:06
|100.000,00
|CT DEN:320T2690W7ETC0MY Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|19-09-2026 16:09:57
|500.000,00
|147614207373-0909090838-Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 16:29:23
|200.000,00
|320D60919KG04DB5 Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|19-09-2026 16:56:04
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
|19-09-2026 16:58:16
|50.000,00
|320D60919U1GDT71 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 17:21:22
|100.000,00
|CT DEN:320T2690WAVC7F95 MBVCB.16132768214.702520.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 17:41:19
|100.000,00
|320D60919BEULWKV IBFT Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 18:26:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 18:30:58
|100.000,00
|CT DEN:320T2690WDK9GUDE MBVCB.16134179736.676022.Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha.CT tu 9359045320 PHAM THI LANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 19:02:00
|100.000,00
|CT DEN:320T2690WES8SEAT MBVCB.16134772550.076667.Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 19:13:46
|40.000,00
|320D60919YKBH080 Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 19:18:29
|200.000,00
|320D60919QBMNJ0H Ung ho MS 2026248 cha con ong Quang va Long
|19-09-2026 19:25:43
|30.000,00
|CT DEN:126T2690WFPKR0H7 MBVCB.16135207648.363479.MS 2026.241.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-09-2026 19:30:56
|500.000,00
|320D60919L0MSCL1 UNG HO MS 2026252 EM NGUYEN HONG QUANG-190926-19:30:55 6262ASCB02U5GILG
|19-09-2026 19:49:56
|300.000,00
|320D60919VKATHRS Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|19-09-2026 19:52:01
|100.000,00
|320D609199BEDTUX ung ho NGUYEN DUY BAN MS 2026.247, ma GD 100000183028234
|19-09-2026 20:15:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 20:22:28
|200.000,00
|CT DEN:320T2690WHWHBVHQ Ung ho MS 2026.248
|19-09-2026 20:56:14
|200.000,00
|CT DEN:320T2690WK73LAUS Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 21:35:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2690WLQG1A34 Ung ho MS 2026242 em Nguyen Khanh Linh
|19-09-2026 21:50:15
|500.000,00
|320D60919MMDG04T UNG HO MS 2026.252 NGUYEN HONG QUANG-190926-21:50:15 6262ASCB02U5PVGX
|19-09-2026 22:17:32
|1.000.000,00
|320D609199570JBR Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|19-09-2026 22:34:04
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.252 ( em nguyen hong quang )
|19-09-2026 22:47:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|20-09-2026 03:57:55
|20.000,00
|CT DEN:320T2690YPHJZPEF Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.252 em Nguyen Hong Quang
|20-09-2026 06:27:40
|200.000,00
|CT DEN:320T2690YVBAR0BH Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi bi liet
|20-09-2026 08:20:04
|500.000,00
|CT DEN:320T2690XBS4XTJG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:21:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XBTGUSA8 Nhi, Huy ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:23:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2690XBXANK3H Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:27:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:30:58
|500.000,00
|LE THI KIEM ung ho MS206253 hoang van thach
|20-09-2026 08:31:42
|50.000,00
|320D60920X378UT1 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:34:14
|100.000,00
|So GD goc: 5905HUB027916735 VIETINBANK;110628136866;UNG HO MS2026253 ONG HOANG VAN THACH
|20-09-2026 08:34:51
|10.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:35:48
|500.000,00
|CT DEN:320T2690XCCXCFZQ MBVCB.16140508699.158113.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1029724451 LE TAN KIET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2026 08:44:40
|100.000,00
|320D6092052Q1TGA Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264870538087
|20-09-2026 08:46:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XCTP9K7Z Vietinbank;110628136866;NGUYEN DUY HIEU chuyen tien ung ho ms 2026.253
|20-09-2026 08:48:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XCVXSMNB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:48:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XCW9NJDG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 08:50:21
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XCY4B645 LE VAN HIEU Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 09:03:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 09:05:35
|1.000.000,00
|320D609205R33UWY Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264335181472
|20-09-2026 09:07:07
|10.000,00
|CT DEN:320T2690XDL97TEA MBVCB.16141019536.535089.ung ho MS 2026.207.CT tu 0451000351830 NGUYEN THI BICH NGOC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2026 09:21:49
|50.000,00
|320D60920AYVQ0YM Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264306039890
|20-09-2026 09:26:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.253 (Hoang Van Thach)
|20-09-2026 09:29:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XEFZ6B5K Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 09:32:05
|200.000,00
|320D609200CVBW99 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-09:32:04 6263ASCB02W2DSG3
|20-09-2026 09:39:27
|150.000,00
|Ung ho MS2026.241 (e Bui Thanh Hang)
|20-09-2026 09:42:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 09:49:39
|100.000,00
|320D60920J8UAZC8 IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 10:02:13
|50.000,00
|320D60920891NEWV IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 10:08:36
|500.000,00
|320D60920BNTPG16 IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 10:20:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2690XGFECDFG Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 10:23:22
|300.000,00
|ung ho MS 2026.253
|20-09-2026 10:27:18
|50.000,00
|Scan QR Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong 2101513498881781760
|20-09-2026 10:31:26
|30.000,00
|Ung ho MS 2026252 em Nguyen Hong Quang
|20-09-2026 10:58:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 10:58:51
|200.000,00
|ZP7D9OM01QNF Ung ho MS 2026237 thay Luong Thanh Vi
|20-09-2026 11:05:19
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XJ6CB47P Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 11:07:48
|300.000,00
|320D609206NAB8TT ung ho MS 2026253 o Hoang van Thach o Nghe An FT26264408271050
|20-09-2026 11:12:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2690XJFEAJHK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 11:36:47
|500.000,00
|320D60920V8VCYF4 UNG HO MS 2026253 ONG HOANG VAN THACH-200926-11:36:46 6263ASCB02WL12AC
|20-09-2026 11:38:19
|200.000,00
|320D60920G56ZH8M IBFT Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 12:02:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XLDZPRB0 LE ANH DAT chuyen tien
|20-09-2026 12:10:04
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XLPVLFP1 Nguyen Hong Vy ung ho MS2026.251
|20-09-2026 12:18:19
|30.000,00
|320D60920B5Q19VV Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:18:19 6263ASCB02WL86DZ
|20-09-2026 12:18:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XM1DLV92 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 12:21:55
|1.000.000,00
|LE THANH LY Gui Bao Vietnamnet ho tro Em NGUYEN HONG QUANG MS.2026.252
|20-09-2026 12:25:46
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XMAL50Z8 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 12:32:20
|50.000,00
|320D60920BGC79B1 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach-200926-12:32:19 6263ASCB02WLJBEB
|20-09-2026 12:52:08
|200.000,00
|320D60920VC7R512 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 13:16:39
|100.000,00
|320D60920H8N5WAU IBFT ho tro a Thach.cau a mau khoe
|20-09-2026 14:09:37
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XRBRHM7P TRAN THI MAI Chuyen tien ung ho ms 2026. 253 ,ung ho ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 14:12:42
|400.000,00
|Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-09-2026 14:13:37
|250.000,00
|320D60920RA8FQJ9 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 14:14:35
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 14:27:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.252 (em Nguyen Hong Quang)
|20-09-2026 15:19:12
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XU1MBDGX ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 15:24:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XU88M78C LE THI KIM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2026253 Hoang van Thach
|20-09-2026 15:31:01
|200.000,00
|CT DEN:320T2690XUH7VYVY ung ho MS2026253 ong hoang van thach
|20-09-2026 15:37:04
|20.000,00
|320D609201KGLZD8 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 16:20:05
|50.000,00
|320D609205DHTAX6 Ung ho chuong trinh Nang buoc den truong
|20-09-2026 16:20:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:10:05
|30.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:10:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:12:21
|300.000,00
|320D609209BVBT9V Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264354370009
|20-09-2026 17:25:08
|500.000,00
|ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 17:31:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:34:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2690XZAJ0SUQ MBVCB.16148828973.835046.Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2026 17:45:12
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:45:31
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2690XZQUPADC Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 17:59:21
|120.000,00
|Scan QR Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach 2101627263702097920
|20-09-2026 18:01:56
|500.000,00
|MS 2026-253( Hoang van Thach)
|20-09-2026 18:03:43
|100.000,00
|NGUYEN TUONG VI chuyen tien ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 18:05:37
|20.000,00
|Ung Ho MS 2026.253(Ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 18:29:09
|100.000,00
|320D60920YKF0R58 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 18:29:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 18:53:32
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Y2CNHZ2H PHAM THI MINH TU Chuyen tien ung ho MS 2026253 ong hoang van thach
|20-09-2026 18:58:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|20-09-2026 19:32:15
|50.000,00
|126D60920E2WTAGK ung ho ms 2026.253 hoang van thach
|20-09-2026 19:38:12
|200.000,00
|320D60920V1UB01N PHUNG KHAC CHUONG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.251 em Luong Thi Thanh Ha
|20-09-2026 19:44:57
|90.000,00
|320D60920RESRERR Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 19:45:48
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Y4DP4YV4 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 19:46:44
|100.000,00
|320D60920GDATAH5 Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264011840302
|20-09-2026 20:09:40
|500.000,00
|320D609201P3DXCR Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha
|20-09-2026 20:15:46
|300.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 20:16:55
|500.000,00
|Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 20:32:13
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 21:29:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026250 Tuan Tu va Quynh Anh
|20-09-2026 21:31:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Y8H9U19L MBVCB.16153039810.731151.DO THI HA chuyen tien ung ho ms 2026.253 ong hoang van thach.CT tu 1017738476 DO THI HA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2026 21:42:17
|20.000,00
|320D60920ZVZLHUL Ung ho MS 2026.253 Ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 21:44:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2690Y90BU5P9 VO THI XUAN TRANG Chuyen tien MS 2026.253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 21:50:31
|200.000,00
|CT DEN:320T2690Y98D683A MBVCB.16153264387.884514.ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach).CT tu 1015964996 LE THU THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-09-2026 22:15:24
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.253( ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 22:17:52
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.253
|20-09-2026 22:28:11
|100.000,00
|CAO THI LIEM Chuyen tien ma so 2026 253 ung ho ong hoang van dung
|20-09-2026 22:36:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 22:37:17
|100.000,00
|320D609202S4KYRK Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264506065932
|20-09-2026 22:40:48
|200.000,00
|320D60920GDDJX5E Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach FT26264224499941
|20-09-2026 22:41:47
|30.000,00
|126D609209AR4B80 Ung ho MS 2026 253 Ong Hoang Van Thach FT26264931265855
|20-09-2026 22:46:25
|100.000,00
|320D609200EDTEP7 Ung ho MS 2026251 em Luong Thi Thanh Ha FT26264935912193
|20-09-2026 22:50:07
|100.000,00
|320D60920A1QRCGF UNG HO MS 2026.253 ONG HOANG VAN THACH-200926-22:50:07 6263ASCB02WQYT4H
|20-09-2026 22:52:48
|50.000,00
|320D60920R58A6SA Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
|20-09-2026 22:59:57
|100.000,00
|320D60920JY1G66S Ung ho MS 2026.253 (ong Hoang Van Thach)
|20-09-2026 23:15:30
|100.000,00
|320D60920K8CCLGM Ung ho MS 2026.253 ong Hoang Van Thach FT26264181986658
|20-09-2026 23:21:17
|60.000,00
|320D60920190JQ5Y Ung ho MS 2026253 ong Hoang Van Thach
Báo VietNamNet