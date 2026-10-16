Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên đã đến thăm, trao hơn 144 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình hai chị em song sinh Dương Ngọc Linh, Dương Khánh Linh (MS 2026.157) và bé Nguyễn Đức Duy (MS 2026.215).

Trao hơn 73 triệu đồng giúp hai chị em song sinh mắc bệnh bại não

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ trong bài viết: "Nỗi khốn khổ của gia đình nghèo ở Hưng Yên nuôi 2 con mắc bệnh bại não", hai chị em song sinh Dương Ngọc Linh và Dương Khánh Linh (SN 2018), ở tổ dân phố Phố Hiến, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên, được phát hiện mắc bệnh khi mới 8 tháng tuổi.

Sau khi đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, vợ chồng chị Mai Thị Tươi nhận kết luận cả hai bé bị giãn não thất, hẹp hộp sọ và co cứng tứ chi.

Những năm qua, vợ chồng chị Tươi đưa con đi nhiều bệnh viện điều trị, đồng thời kiên trì tập vận động cho các bé tại nhà. Khi tròn 2 tuổi, Ngọc Linh bắt đầu xuất hiện những cơn động kinh, phải uống thuốc thường xuyên với chi phí khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Đến tháng 8/2025, Khánh Linh cũng lên cơn động kinh, khiến tiền thuốc của hai con tăng lên khoảng 8 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, gia đình không có nguồn thu nhập ổn định.

Sau khi hoàn cảnh của hai bé được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ. Trong đó, hai bạn đọc Hà Linh và Việt Linh (ở phường Quán Thánh, TP Hà Nội) đã trao tặng hai chị em 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, các bạn đọc khác gửi về Quỹ Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet số tiền 73.428.883 đồng.

Tại buổi trao quà, số tiền 73.428.883 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo phường Hồng Châu trao tận tay gia đình 2 bé.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo phường Hồng Châu trao số tiền 73.428.883 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ hai bé song sinh Ngọc Linh và Khánh Linh mắc bệnh bại não. Ảnh: Hồng Duyên

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, chị Mai Thị Tươi gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet, lãnh đạo địa phương và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên gia đình trong lúc khó khăn.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, gia đình sẽ dành để đưa 2 con đi tập phục hồi và điều trị ở bệnh viện. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, hết cách xoay xở thì được mọi người giúp đỡ. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Tươi xúc động chia sẻ.

Trao hơn 71 triệu đồng giúp bé Nguyễn Đức Duy mắc bệnh lạ

Cũng trong dịp này, đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo phường Hồng Châu trao số tiền 71.423.892 đồng do bạn đọc ủng hộ bé Nguyễn Đức Duy (SN 2017), ở tổ dân phố Quảng Châu 5, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Duy là nhân vật trong bài viết: "Cậu bé 9 tuổi mắc 'bệnh lạ' mất thị lực, không nói được, phải nằm liệt một chỗ".

Gia đình bé Nguyễn Đức Duy đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet. Ảnh: Hồng Duyên

Theo chị Trần Thị Thu (mẹ của Duy), con trai chị sinh ra khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Đến năm 7 tuổi, Duy bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường về mắt. Gia đình đưa Duy đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám, sau đó được giới thiệu sang khoa Thần kinh (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận tổn thương nhu mô não chất trắng vùng đỉnh chẩm hai bên, cuống đại não và phần bụng cầu tiểu não có tính chất đối xứng.

Bệnh tiến triển nhanh chóng. Đến tháng 10/2024, Duy mất hoàn toàn thị lực. Ba tháng sau, em mất khả năng nói.

Từ ngày con mắc bệnh, chị Thu phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào thu nhập khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng của anh Nguyễn Văn Hiếu (chồng chị Thu), hiện làm công nhân tại một công ty ở TP Hải Phòng, trước đây thuộc TP Hải Dương.

Riêng tiền thuốc hỗ trợ chống co giật, co cứng cơ và bổ não cho Duy đã khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Hai năm đưa con đi điều trị tại bệnh viện khiến gia đình phải vay mượn nhiều nơi, đến nay khoản nợ đã vượt 100 triệu đồng.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc đã gửi tiền về Quỹ Chương trình Xã hội - Từ thiện của Báo VietNamNet, mong giúp Duy có thêm điều kiện điều trị. Số tiền 71.423.892 đồng đã được đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo địa phương trao tận tay gia đình.

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo phường Hồng Châu thăm và động viên, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Thu. Ảnh: Hồng Duyên

Đến thăm và động viên gia đình chị Thu, ông Đặng Hồng Diên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu, ghi nhận tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc Báo VietNamNet dành cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

“Ở địa phương cũng còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Chúng tôi mong rằng, sắp tới sẽ còn nhận được sự quan tâm từ Báo VietNamNet để các hoàn cảnh có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Diên chia sẻ.