Tàu hàng VTA NEPTUNE bị trôi dạt, mắc cạn ngoài khơi vùng biển Chân Mây (TP Huế) giữa lúc gió giật cấp 8-9, sóng lớn. Trên tàu có 20 thuyền viên và hơn 263 tấn dầu, phương án giải cứu đang được tính toán.

Ngày 10/11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế có báo cáo về sự cố tàu hàng VTA NEPTUNE bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển ngoài khu vực hàng hải Chân Mây.

Theo báo cáo, khoảng 20h30 ngày 9/11, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 23.620 tấn) bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực trên.

Tàu dài 150,52m, rộng 26m, hiện không chở hàng. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 20 thuyền viên. Tàu nghiêng trái khoảng 2 độ, mũi hướng 123 độ và đã thả neo hai bên.

Đáng chú ý, trên tàu còn 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Tàu hàng VTA NEPTUNE bị trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển ngoài khu vực hàng hải Chân Mây. Ảnh: G.X

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, trước khi gió mạnh xuất hiện, đơn vị đã phát cảnh báo, liên lạc trực tiếp với thuyền trưởng các tàu hoạt động trong khu vực, trong đó có VTA NEPTUNE, yêu cầu tăng cường cảnh giới, chuẩn bị máy chính và trang thiết bị để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.

Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất lợi với gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng lớn khiến tàu vẫn bị trôi dạt dù đã sử dụng máy chính.

Hiện việc tiếp cận, khảo sát và triển khai phương án đưa tàu thoát cạn chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Thuyền trưởng đã kiểm tra các két chứa nước dằn (ballast), khảo sát khu vực xung quanh thân tàu để đánh giá hiện trạng, phục vụ xây dựng phương án xử lý.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đang theo dõi chặt chẽ tình trạng tàu, diễn biến thời tiết và duy trì liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu cùng các cơ quan liên quan.

Cùng ngày, đơn vị có văn bản yêu cầu chủ tàu khẩn trương đánh giá tình trạng kỹ thuật, khảo sát thân vỏ, kiểm tra các két ballast, tính toán lượng nhiên liệu còn lại, lượng chiếm nước và cân bằng mớn nước để xây dựng phương án đưa tàu thoát cạn, hành trình về vị trí neo đậu an toàn.

Việc triển khai phương án đưa tàu thoát cạn sẽ được thực hiện ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.