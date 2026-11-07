Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung, Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố chủ động lên phương án ứng phó, kịp thời sơ tán dân, chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ được gửi tới các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Công điện nêu: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8-11/11, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng (phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, phổ biến từ 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm).

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Ảnh minh họa.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các tỉnh, thành phố cần rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phân công các thành viên trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, các địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân; rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Bên cạnh đó, các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể trên địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt (nếu có).

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng cũng cần chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Đối với công tác vận hành hồ chứa, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết. Việc vận hành hồ thủy lợi, thủy điện phải hợp lý, khoa học, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, chống lũ cho vùng hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn nước trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước vào mùa khô tới do tác động của El Nino.