Chiều 2/4, Tổ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) của TPHCM (Tổ công tác 1645) đã có cuộc họp với chủ đầu tư 4 dự án, gồm: Dự án nhà ở xã hội tại phường Cát Lái; Chung cư 4S Linh Đông; Chung cư An Phú và Chung cư First Home Bình Dương.

Chỉ sau khoảng 10 phút nghe ý kiến trình bày từ đại diện chủ đầu tư dự án cùng các sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TPHCM, Tổ trưởng tổ công tác 1645, đã quyết định 'chốt' giải quyết cấp giấy chứng nhận cho từng dự án đủ điều kiện.

Đối với những dự án còn tồn tại vướng mắc, chủ đầu tư cũng được hướng dẫn ngay tại chỗ về hướng giải quyết để sớm có sổ hồng.

Động thái khẩn trương từ Tổ công tác 1645 đã mang lại tin vui cho hàng nghìn người mua nhà ở thành phố sau thời gian dài chờ đợi.

Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TPHCM chủ trì họp giải quyết vướng mắc để cấp sổ hồng cho các dự án chiều 2/4. (Ảnh: T.C)

“Cuộc làm việc rất hiệu quả”, ông Trần Việt Cường – TGĐ Công ty CP Thủ Thiêm Group (đại diện một chủ đầu tư) nhận xét.

Theo ông Cường, sau buổi họp, 1 dự án với hơn 1.000 căn hộ của công ty đã được duyệt cấp sổ. Từ khi tổ công tác được thành lập đến nay, công ty được tháo gỡ pháp lý tổng cộng 3 dự án với hơn 2.000 căn hộ (gồm 2 dự án nhà ở thương mại và 1 dự án nhà ở xã hội) với tiến độ rất nhanh. Các dự án trên vốn đã được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng người dân chưa được cấp sổ hồng.

Còn đại diện chủ đầu tư Chung cư 4S Linh Đông - ông Nguyễn Hoài An cho hay, cách làm việc của Tổ công tác 1645 giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian. Thay vì phải tới từng cơ quan để giải quyết thủ tục, mọi vướng mắc được giải đáp chỉ trong buổi họp nhanh với Giám đốc Sở NN&MT cùng các sở, ngành có thẩm quyền.

Trước đó, vào tháng 11/2024, UBND TPHCM ban hành Quyết định 5013/2024 về việc thành lập Tổ công tác 5013 giải quyết cấp sổ hồng cho người dân. Đến tháng 9/2025, UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập Tổ công tác 1645 thay thế Tổ công tác 5013, tiếp tục tổ chức nhiều cuộc họp gỡ vướng cho các chủ đầu tư.

Theo thông tin từ Sở NN&MT thành phố, sau hơn 1 năm kiện toàn, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ vướng mắc cho 207 dự án với 104.967 sản phẩm bất động sản.

Cụ thể, thông qua 44 cuộc họp, tổ này đã tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 173/207 dự án, tương đương với 91.332/104.967 sản phẩm bất động sản.