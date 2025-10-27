Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cơ quan này vừa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho 40 căn hộ tại chung cư Saigon Gateway, phường Tăng Nhơn Phú.

Đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú (Hiệp Phú Land) - chủ đầu tư dự án Saigon Gateway, cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất việc chuyển hơn 40 tỷ đồng tiền phí bảo trì cho Ban quản trị chung cư. Trong đó, 32 tỷ đồng là phí bảo trì và gần 8 tỷ đồng là phần lãi phát sinh tạm tính.

Như vậy, sau 6 năm kể từ khi bàn giao nhà, đến nay chủ đầu tư đã chuyển giao quỹ bảo trì và xúc tiến việc cấp sổ hồng cho cư dân tại Saigon Gateway.

Một số cư dân chung cư Saigon Gateway đã nhận sổ hồng đợt đầu tiên. Ảnh: S.T

Dự kiến thời gian tới, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng cho khoảng 150 trường hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thủ tục, công ty gặp nhiều khó khăn do một số cư dân treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền sai lệch thông tin về quy hoạch dự án và việc cấp sổ hồng, khiến nhiều người hiểu lầm, làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận.

Công ty đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ nhưng các hành vi trên vẫn tiếp diễn, buộc doanh nghiệp phải thực hiện các bước pháp lý tại tòa án. Vụ việc đang được tòa tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Chính, Tổng giám đốc Hiệp Phú Land, cho biết việc được cấp sổ hồng mang lại nhiều quyền lợi cho chủ căn hộ. Đây là cơ sở pháp lý chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và được Nhà nước bảo hộ, giúp người dân yên tâm sinh sống và sử dụng tài sản.

“Khi có sổ hồng, chủ căn hộ được toàn quyền định đoạt tài sản của mình như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn hoặc cho thuê mà không cần thông qua chủ đầu tư”, ông Chính nói.

Trước đó, đầu tháng 6/2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của cư dân chung cư Saigon Gateway, trong đó có việc chậm cấp sổ hồng.

Bàn giao nhà từ cuối năm 2019, chung cư Saigon Gateway có tổng cộng 904 căn hộ và 29 căn shophouse. Những năm qua, một trong những tranh chấp nổi cộm giữa cư dân và chủ đầu tư là thửa đất rộng 5.000m2.

Cụ thể, tổng diện tích đất ban đầu của dự án là 14.388m2 và chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận vào năm 2012. Đến giữa năm 2019, cơ quan chức năng cho tách diện tích này thành hai thửa: thửa hơn 8.300m2 với mục đích sử dụng xây dựng chung cư và thửa còn lại hơn 5.000m2 là đất thương mại, dịch vụ.

Cư dân Saigon Gateway cho hay lối đi chung, hành lang tiếp cận và một số tiện ích chung nằm trên phần đất hơn 5.000m2 bị tách ra. Khi phần đất này được cấp sổ riêng cho chủ đầu tư, cư dân mất quyền sử dụng lối đi và tiện ích chung.

Do đó, cư dân đã khởi kiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, yêu cầu tòa tuyên hủy việc tách sổ. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai mới đây, TAND TPHCM đã bác yêu cầu hủy việc tách sổ.

Tòa án cho rằng theo Luật Kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án nên có thể đề nghị tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu phù hợp với quy hoạch và mục đích sử dụng. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cấp tách sổ hồng cho dự án là đúng quy định của Luật Đất đai.