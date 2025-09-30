Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án nhà ở thương mại tại TPHCM vừa được kiện toàn (Tổ công tác 1645) và đã có buổi làm việc đầu tiên.

Một số dự án chung cư đã được Tổ công tác 1645 xem xét, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chung cư đã hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà cho cư dân vào ở ổn định từ nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Đơn cử như chung cư Sky 9, phường Long Trường, do CTCP Phát triển Nhà Quốc gia - Khang Việt làm chủ đầu tư. Chung cư này có 1.361 căn hộ và căn hộ thương mại dịch vụ, nhưng chỉ có 653 căn được cấp sổ hồng.

Nguyên nhân các căn hộ còn lại cùng 104 căn shophouse chưa được cấp sổ hồng là do chủ đầu tư gặp vướng mắc trong việc xác định tiền sử dụng đất bổ sung và nghĩa vụ thực hiện nhà ở xã hội.

“Cùng một chung cư nhưng một số hộ đã có sổ hồng, trong khi tôi và nhiều hộ khác chờ mỏi mòn vẫn chưa thấy. Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho cư dân”, một người dân tại tòa nhà D của chung cư Sky 9 chia sẻ.

Các căn hộ tại chung cư 4S Riverside Linh Đông chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Anh Phương

Tương tự, hầu hết căn hộ tại chung cư 4S Riverside Linh Đông, phường Hiệp Bình, do Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư, cũng chưa được cấp sổ hồng. Chung cư này gồm 4 tòa nhà, với tổng cộng 1.114 căn hộ, đã bàn giao cho người mua từ năm 2017.

Đại diện Công ty Thành Trường Lộc cho biết, khu đất xây chung cư được nhận chuyển nhượng từ CTCP NVT. Trong đó, diện tích gần 10.000 m2 dùng xây dựng chung cư đã được CTCP NVT hoàn tất nghĩa vụ tài chính từ năm 2007.

Trong quá trình làm thủ tục cấp sổ hồng, Công ty Thành Trường Lộc được thông báo phải nộp thêm 4 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất bổ sung cho diện tích hơn 5.000 m2 tăng thêm và tiền chậm nộp.

Để tháo gỡ, tại buổi làm việc ngày 16/9 vừa qua, đại diện Phòng Quản lý đất TPHCM hướng dẫn Công ty Thành Trường Lộc nộp tiền sử dụng đất bổ sung cho toàn bộ diện tích đất được giao theo ranh quy hoạch, bao gồm cả đất xây dựng công trình công cộng.

“Nếu thực hiện theo hướng dẫn này, công ty sẽ phải nộp tiền đất bổ sung cho diện tích gần gấp đôi so với phần đất đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Ước tính, chúng tôi phải nộp thêm khoảng 3,5 tỷ đồng, cộng thêm khoản chậm nộp khoảng 3,2 tỷ đồng”, đại diện Công ty Thành Trường Lộc chia sẻ và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp hợp tình, hợp lý.

Nhiều chung cư khác ở TPHCM cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù cư dân đã sinh sống ổn định gần chục năm, hàng nghìn căn hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng, như: Chung cư K26 (phường An Nhơn), chung cư D’Vela (phường Phú Thuận), chung cư 12View (phường Đông Hưng Thuận), Khu dân cư Him Lam (xã Bình Hưng), Khu dân cư Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu)...

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã rà soát 108.170 căn nhà thuộc 176 dự án để xem xét việc cấp sổ hồng. Đến nay, 87.500 căn nhà đủ điều kiện đã được cấp sổ, còn hơn 20.000 căn đang tiếp tục được giải quyết.

Sở NN-MT TPHCM cho biết hầu hết các dự án chưa được cấp sổ hồng đều có pháp lý phức tạp, liên quan đến nghĩa vụ tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Một số dự án còn vướng về nghĩa vụ thực hiện quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, một số trường hợp chưa được cấp sổ hồng còn do chủ đầu tư chưa hoàn tất việc đầu tư, bàn giao hệ thống hạ tầng tại dự án, thậm chí có vi phạm về xây dựng. Để xử lý dứt điểm, cơ quan này cho rằng cần có sự phối hợp liên ngành.