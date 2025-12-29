Ngày 29/12, Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025 do gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí của Việt Nam bình chọn. Cùng với sự kiện này, ICT Press Club cũng tổ chức Tọa đàm: “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club cho biết, năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam, khi hàng loạt quyết sách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và kinh tế số được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ góc nhìn tổng thể, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số, mà là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam.

Tọa đàm “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?” do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức chiều 29/12. Ảnh: Lê Anh Dũng

Luật hóa toàn diện không gian số

Trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một hệ thống đạo luật có phạm vi điều chỉnh rộng và chiều sâu chưa từng có, bao trùm gần như toàn bộ không gian số. Các đạo luật quan trọng gồm Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Chuyển đổi số; Luật Trí tuệ nhân tạo (AI); Luật Thương mại điện tử; Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Điểm đặc biệt của các đạo luật này không chỉ nằm ở số lượng, mà ở tư duy lập pháp xuyên suốt: coi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm của phát triển, đồng thời quản trị không gian số như một không gian kinh tế - xã hội - an ninh hoàn chỉnh.

Đặc biệt, việc thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngày 10/12 đã đưa Việt Nam vào nhóm rất ít quốc gia trên thế giới sở hữu khung pháp lý toàn diện về AI. Luật này đặt ra các nguyên tắc quản lý rủi ro, trách nhiệm pháp lý, yêu cầu minh bạch và đạo đức trong ứng dụng AI, bảo đảm công nghệ phát triển gắn với quyền con người và lợi ích xã hội.

Cùng với đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số (thông qua ngày 14/6) đã điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực bán dẫn, AI, blockchain, tài sản số, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị quyết 57 trở thành trục phát triển quốc gia

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc triển khai với tốc độ và mức độ quyết liệt hiếm có. Ngày 9/1, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tiếp đó là Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 nhằm sửa đổi, bổ sung và cập nhật chương trình hành động.

Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hàng chục dự thảo luật, nghị định, thông tư liên quan đã được thông qua, hình thành một “dòng chảy chính sách” liên tục và nhất quán. Đáng chú ý, các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, CMC đã chủ động tham gia triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn liền với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

Thực tiễn này cho thấy ICT không còn là lĩnh vực hỗ trợ, mà đã trở thành công cụ cải cách phương thức quản trị quốc gia và động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Một dấu mốc mang tính cấu trúc trong năm 2025 là việc hợp nhất Bộ TT&TT và Bộ KH&CN chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3. Đây là bước triển khai chủ trương lớn của Đảng về tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ, số hóa và truyền thông.

Theo mô hình mới, chức năng quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền được chuyển sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chức năng an ninh mạng, an toàn thông tin được chuyển về Bộ Công an. Sau hợp nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ trở thành cơ quan đầu mối quản lý xuyên suốt từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đến chuyển đổi số, đóng vai trò “đầu não” điều phối phát triển quốc gia số.

An ninh mạng và dữ liệu cá nhân - trụ cột của không gian số an toàn

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, sáng 10/12. Ảnh: Quốc hội

Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng. Việc hợp nhất này tạo ra một khung pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả thực thi và tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, xuyên biên giới.

Trước đó, ngày 26/6, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Luật thiết lập khung pháp lý mới về thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của người dân, đồng thời tạo nền tảng tin cậy cho phát triển kinh tế số và các dịch vụ số.

Sự cố tấn công vào Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) trong tháng 9/2025 đã trở thành phép thử thực tế đối với năng lực ứng phó an ninh mạng của Việt Nam. Việc các cơ quan chức năng phối hợp đã cho thấy sự trưởng thành về năng lực phòng thủ số, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu coi an ninh mạng là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Công nghệ chiến lược và các không gian tăng trưởng mới

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm 11 nhóm công nghệ với 35 nhóm sản phẩm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, blockchain, robot, 5G/6G, hàng không - vũ trụ, y sinh thế hệ mới và an ninh mạng.

UAV là một trong 6 sản phẩm công nghệ trọng điểm triển khai trong năm 2025. Ảnh: Du Lam

Ngay sau đó, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định 6 sản phẩm trọng điểm triển khai trong năm 2025, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và UAV. Đây là những lĩnh vực vừa có khả năng thương mại hóa nhanh, vừa mang ý nghĩa chiến lược đối với nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an ninh và thúc đẩy xuất khẩu công nghệ.

Song song với đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho loại tài sản số đang phát triển mạnh. Với hàng chục triệu tài khoản nắm giữ tài sản mã hóa và tổng giá trị giao dịch vượt hàng trăm tỷ USD, việc thí điểm này mở ra không gian tăng trưởng mới cho kinh tế số, đồng thời tăng cường quản lý, minh bạch hóa thị trường.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu bước khởi đầu của kinh tế tầm thấp tại Việt Nam, với công nghệ UAV được xếp vào nhóm công nghệ chiến lược. Các doanh nghiệp Việt đã tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở ra triển vọng hình thành một ngành kinh tế công nghệ mới, dự báo đạt quy mô hàng chục tỷ USD trong tương lai.

Ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club đánh giá, bức tranh ICT cuối năm 2025 còn có điểm nhấn khi Bộ KH&CN ghi nhận kết quả triển khai mạng 5G của Viettel. Theo đó, Viettel đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 22.758 trạm 5G, vượt mức cam kết tối thiểu 20.000 trạm với Chính phủ.

Điều này thể hiện doanh nghiệp đã quyết liệt cụ thể hóa chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW. Như vậy, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

10 sự kiện ICT nổi bật năm 2025 1. Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông 2. Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch 4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo 5. Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam 6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội 7. Chính phủ ban hành Nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa 8. Cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KoLs, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng online kém chất lượng 9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công 10. Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp