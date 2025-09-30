Sáng 30/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phú Thọ

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất cao chủ trương trong nhiệm kỳ 2025-2030, tất cả bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương sẽ không phải là người địa phương. Công tác này sẽ được hoàn tất trước Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Theo Chủ tịch nước, thời gian qua, Bộ Chính trị đã thực hiện điều động, phân công bí thư tỉnh ủy, thành ủy mới tại một số địa phương như TP Cần Thơ, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình. Sắp tới, sẽ có thêm nhiều thay đổi tại các tỉnh, thành còn lại.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao tính kỷ luật và những đóng góp tích cực của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong. Trong vòng một năm, ông Phong đảm nhiệm vai trò Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sau khi sáp nhập tỉnh, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và hiện được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Gửi lời chúc mừng tới tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy và tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ kỳ vọng hai lãnh đạo sẽ trở thành trung tâm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể của Ban Thường vụ, hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.