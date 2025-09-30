Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định, tặng hoa cho Bí thư Tỉnh ủy Phọ Trương Quốc Huy. Ảnh: Phú Thọ

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 97 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 27 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình - được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định 6 người giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: ông Bùi Văn Quang, ông Trần Duy Đông, ông Bùi Đức Hinh, ông Bùi Huy Vĩnh, bà Bùi Thị Minh và ông Nguyễn Mạnh Sơn.

Đồng thời, đại hội cũng được nghe thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Đặng Xuân Phong - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ra mắt đại hội. Ảnh: Phú Thọ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy khẳng định sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương Đất Tổ, trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phú Thọ

Đồng thời, ông Huy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông Trương Quốc Huy sinh ngày 19/6/1970, quê Ninh Bình. Ông Huy là cử nhân Kinh tế lao động (ĐH Kinh tế Quốc dân), thạc sỹ Quản lý Kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ngày 1/7 năm nay, ông Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Trước đó, ông Huy là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam.