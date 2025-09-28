Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16 đã bầu 54 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành. Ảnh: V.H

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 16 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La. Ông Lò Minh Hùng, Nguyễn Đình Việt và Chá A Của được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Bà Lường Thị Vân Anh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 15 được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 16.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Hoàng Quốc Khánh bày tỏ, đây là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách rất lớn với mỗi Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước Đảng bộ và nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới đều nhận thức sâu sắc rằng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ.

Ông Hoàng Quốc Khánh cho rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nắm bắt mọi cơ hội, tiếp tục đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.