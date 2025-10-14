Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 195 về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trước ngày 15/10, KBNN cho biết đã huy động toàn bộ nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời hạn, an toàn và minh bạch.

Việc chi trả chỉ được thực hiện khi có đủ 3 điều kiện: Có dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hồ sơ, chứng từ chi hợp lệ, hợp pháp và đơn vị sử dụng ngân sách đã mở tài khoản tại KBNN để hạch toán, thanh toán.

Khi các điều kiện trên được đáp ứng, hệ thống KBNN kiểm tra và xử lý chứng từ theo đúng quy định. Thông qua dịch vụ công trực tuyến, hầu hết hồ sơ chi thường xuyên được xử lý ngay trong ngày làm việc.

Theo Bộ Nội vụ, còn 14.496 người có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được thanh toán chi trả. Ảnh: Nam Khánh

KBNN cho biết, đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách (trừ khối an ninh, quốc phòng) đã thực hiện giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chiếm 99,5% tổng số hồ sơ thanh toán.

Đến ngày 7/10, toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên cả nước đã hoàn thành việc mở tài khoản tại KBNN, sẵn sàng cho việc chi trả, thanh toán tiền lương và chế độ cho người lao động, trong đó có các đối tượng thuộc Nghị định 178.

Bên cạnh đó, KBNN đã trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị định thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian thanh toán chi thường xuyên xuống tối đa 1 ngày làm việc, đồng thời cắt giảm 84% thành phần hồ sơ.

Tính đến 12h ngày 9/10, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, vẫn còn 14.496 người có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được thanh toán chi trả, trong đó có một số đơn vị mới được cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán. Các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang KBNN để thực hiện thanh toán trong thời gian sớm nhất.

KBNN là đơn vị thực hiện thủ tục cuối cùng trong quy trình thanh toán. Các nghiệp vụ chi trả chỉ được triển khai sau khi có đầy đủ danh sách đối tượng hưởng chế độ và dự toán ngân sách được nhập trên hệ thống TABMIS.

KBNN đang trực làm việc xuyên các ngày nghỉ, sẵn sàng hỗ trợ ngay các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập, phân bổ dự toán cũng như kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán, chi trả đến các đối tượng ngay khi các đơn vị chuyển hồ sơ đến KBNN.