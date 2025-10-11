Gia hạn nộp số thuế phải nộp tối đa 2 năm

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc gửi Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế địa phương chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế tại các vùng bị thiệt hại thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và các ưu đãi theo quy định.

Cụ thể, người nộp thuế bị thiệt hại do bão, lũ được xem xét gia hạn nộp một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp trong thời gian không quá 2 năm, tùy mức độ ảnh hưởng. Trong thời gian được gia hạn, người nộp thuế không bị phạt, không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế.

Cùng với đó, người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong các trường hợp bất khả kháng sẽ được miễn tiền phạt. Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ phần được bảo hiểm bồi thường (nếu có).

Khấu trừ, miễn thuế và giảm tiền thuê đất

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nhưng không được bồi thường. Hàng hóa nhập khẩu để ủng hộ, tài trợ cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lũ được xác định là không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần giá trị tổn thất do thiên tai không được bồi thường, các khoản tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai và khoản chi phúc lợi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, trong giới hạn tối đa bằng 1 tháng lương bình quân của doanh nghiệp.

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão, mưa lũ.

Ngoài ra, người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại, căn cứ theo mức độ tổn thất thực tế.

Các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên hoặc sử dụng đất bị thiệt hại do thiên tai được xem xét miễn, giảm thuế tương ứng với giá trị tài nguyên, đất đai bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

“Người sử dụng đất bị ảnh hưởng do thiên tai được miễn hoặc giảm tiền thuê đất tùy mức độ thiệt hại; nếu thiệt hại từ 40% trở lên được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong năm, dưới 40% được giảm tương ứng với tỷ lệ thiệt hại. Trường hợp doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh để khắc phục hậu quả bão lũ, được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng hoạt động”, Cục Thuế nêu rõ.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, Cục Thuế hướng dẫn các Thuế địa phương áp dụng giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế, mức giảm thuế không vượt quá số thuế phải nộp trong năm bị thiệt hại.

Hồ sơ, thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80 của Bộ Tài chính và Luật Quản lý thuế.

Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế nêu trên. Đồng thời, giải quyết kịp thời các vấn đề về thủ tục hành chính, cung cấp hồ sơ, chứng từ lưu giữ tại cơ quan thuế phục vụ việc xác định giá trị thiệt hại khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Các Thuế địa phương cần phân công cán bộ đầu mối để hướng dẫn người nộp thuế; hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế (hồ sơ khai thuế; miễn, giảm, hoàn, gia hạn thuế...) và các tài liệu, chứng từ cần thiết, đảm bảo việc xác định thiệt hại được thực hiện đúng quy định.