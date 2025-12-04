Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam

100 ngày triển khai 100 phòng STEM "Một mô hình - Một chất lượng"

Từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh/thành, trở thành dự án giáo dục lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ và hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam.

Tính đến ngày 2/12, 100 phòng STEM đã được khảo sát và xây dựng phương án triển khai; 14 phòng đã bàn giao, 28 phòng đang thi công, các phòng cuối cùng sẽ khởi công chậm nhất ngày 15/12.

Không chỉ tài trợ thiết bị, Petrovietnam còn đồng hành cùng giáo dục địa phương bằng việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tư duy sáng tạo thông qua việc tập huấn giáo viên, chuyển giao kỹ thuật để phòng STEM đi vào vận hành ngay khi hoàn thiện. Đồng thời, Petrovietnam cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên, học sinh và chuyên gia, tạo các sân chơi sáng tạo để nâng cao năng lực, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần STEM rộng rãi trong xã hội.

Chia sẻ về quá trình triển khai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng cho biết: “100 phòng thực hành giáo dục STEM sẽ được triển khai trong 100 ngày, rộng rãi ở 34 tỉnh/thành trên cả nước, có chung ‘Một mô hình - Một chất lượng’.

Petrovietnam kỳ vọng 100 phòng STEM sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần STEM, trước hết với địa phương và rộng hơn là hệ thống giáo dục trên cả nước. Đây là sự chuẩn bị cho thế hệ trẻ ngày hôm nay những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết để trở thành những nhân lực sáng tạo, năng động trong tương lai”.

Hạt nhân kết nối đào tạo, nâng cao năng lực giáo viên và học sinh

Thay mặt nhóm chuyên gia tư vấn STEM, TS. Đặng Văn Sơn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng ban chuyên môn ngày hội STEM Việt Nam đề xuất, Petrovietnam và các đơn vị tiếp tục đồng hành bằng cách hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia và nhà thầu tham gia bảo trì thiết bị, tập huấn vận hành các phòng STEM; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thông qua các khóa bồi dưỡng, hướng dẫn thiết kế bài giảng dựa trên trang thiết bị đã có và các mẫu đã giảng dạy.

Đối với học sinh và giáo viên, phòng học STEM phải trở thành không gian mở cho học sinh khám phá, nghiên cứu, giáo viên nâng cấp mở rộng giáo trình trong công tác đào tạo, thành lập các câu lạc bộ STEM, hướng dẫn học sinh sử dụng các trang thiết bị STEM, các trang thiết bị cung cấp cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học hiện nay. Đối với nhà trường, cần xây dựng kế hoạch sử dụng dài hạn, tổ chức hoạt động câu lạc bộ định kỳ và kết nối mạng lưới STEM giữa các trường để tạo mạng lưới tri thức, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm.

TS. Sơn cũng gợi ý mở rộng liên kết các phòng STEM trong nước với các phòng STEM quốc tế, mở cho các trường trong khu vực tham gia, đưa giáo viên tham gia các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Đồng thời, phối hợp với Petrovietnam và đơn vị truyền thông để tạo sân chơi cho các em học sinh nhằm khai thác phòng học hiệu quả cao nhất, sử dụng nhiều nhất, đúng mục đích, để đầu tư STEM thực sự tạo ra giá trị.

Tại hội nghị, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam đã ra mắt, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia STEM đầu ngành, các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm.

Việc ra mắt Ban Chủ nhiệm đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng STEM bền vững, kết nối chuyên gia, giáo viên và học sinh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong hệ sinh thái giáo dục STEM từ sáng kiến của Petrovietnam.

