Ngày 6/12, Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Trạng Nguyên tuổi 13” năm 2025 lần thứ 11 được phát sóng trên VTV3, với sự đồng hành và tài trợ của Tập đoàn Daesang (Hàn Quốc) cùng các thương hiệu O’food, Đức Việt, Jongga và Nucare Hi High, tiếp tục tạo nên một sân chơi tri thức toàn diện dành cho lứa tuổi 11-13 tuổi trên toàn quốc.

100 thí sinh ưu tú nhất đến từ nhiều tỉnh thành đã xuất sắc bước vào vòng chung kết, tiếp tục tham gia tranh tài.

Hội đồng ban giám khảo của chương trình năm nay gồm PGS.TS Trần Thành Nam, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A và MC Thảo Vân; cùng sự góp mặt của MC Khánh Vy, MC Huy Forum trong vai trò Trạng Nghiêm Khắc và MC Đào Trang Nhung trong vai trò Trạng May Mắn.

Cuộc thi năm nay đã có sự đổi mới trong cơ cấu cuộc thi, nâng cao tinh thần nhóm qua vòng đấu thứ 3 được tổ chức theo đội. Trải qua 4 vòng thi đầy thử thách, vòng chung kết chính thức khép lại với danh sách bảng vàng là các thí sinh ưu tú đến từ Hà Nội, Phú Thọ, TP.HCM và Quảng Ninh.

Với phong thái tự tin, phản xạ nhanh nhạy và kiến thức, tư duy toàn diện, sĩ tử Đinh Bảo Khánh đến từ THCS Cầu Giấy đã xuất sắc vượt qua 99 sĩ tử khác để giành vị trí cao nhất trên bảng vàng, trở thành Trạng Nguyên năm 2025 với giải thưởng cao nhất trị giá 200.000.000 đồng. Đinh Bảo Khánh không chỉ gây ấn tượng với sự tự tin, vốn kiến thức rộng mà còn ghi điểm bởi tư duy phản biện nhạy bén khi đưa ra quan điểm về chủ đề “Quy tắc sử dụng thiết bị thông minh trong môi trường học đường”.

Cuộc thi “Trạng Nguyên tuổi 13” năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là hoạt động giáo dục, học tập và trải nghiệm ý nghĩa dành cho học sinh bậc THCS. Với sứ mệnh khơi dậy tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và sáng tạo, cuộc thi mở ra cơ hội để các em rèn luyện tư duy, kỹ năng và phát huy năng lực toàn diện trên nhiều phương diện, từ học thuật, thể chất đến kỹ năng sống qua các lĩnh vực kiến thức phong phú.

Đại diện Tập đoàn Daesang chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự và tự hào khi được chứng kiến sự phát triển của thế hệ trẻ. Chúng tôi mong rằng đây sẽ luôn là một sân chơi giáo dục bổ ích, truyền cảm hứng để nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh, cùng các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

