Tác phẩm kỷ lục này được chế biến kết hợp bằng 2 sản phẩm truyền thống đặc biệt là Hạt nếp dẻo thơm và Trái dừa béo ngậy. Dưới những bàn tay tài hoa của 103 đầu bếp hàng đầu đến từ khắp mọi miền, hình hài đất nước đã hiện lên sống động với kích thước khổng lồ. Điểm đặc biệt khiến du khách trầm trồ là sự tinh tế trong chế tác. Tác phẩm sử dụng 34 sắc màu tự nhiên từ rau củ quả để đại diện cho sự đa dạng bản sắc của các tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập.

103 đầu bếp cùng nhau tạo hình bản đồ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam

Bản đồ xôi kỷ lục do Liên chi hội đầu bếp ĐBSCL với thương hiệu dừa Vietcoco (Công ty Dừa Lương Quới) tổ chức và đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục "Bản đồ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam".

Đứng sau hương vị "gây thương nhớ" của tác phẩm kỷ lục chính là Nước cốt dừa tươi Vietcoco - thương hiệu nhiều năm liền đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia.

Người dân hào hứng thưởng thức món xôi kỷ lục kết hợp cùng Nước cốt dừa Vietcoco

“Việc đồng hành xác lập kỷ lục lần này không chỉ để giới thiệu sản phẩm, mà còn là sứ mệnh quảng bá ngành dừa – nơi gắn liền với sinh kế của hàng chục nghìn hộ nông dân. Chúng tôi tự hào đưa những sản phẩm chế biến sâu, đạt chuẩn quốc tế đến với thực khách trong và ngoài nước”, bà Đặng Võ Hoàng My - Giám đốc Marketing, Vietcoco chia sẻ.

Sự kết hợp giữa Vietcoco và cộng đồng đầu bếp là "chìa khóa" để lan tỏa hình ảnh du lịch - ẩm thực Việt Nam. Kỷ lục bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa không chỉ chạm đến thị giác mà còn chạm đến trái tim du khách bởi sự tâm huyết, chất lượng và niềm tự hào dân tộc của những người thực hiện.

Toàn cảnh ngày xác lập kỷ lục

