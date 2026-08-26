InnoEx 2026:

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại InnoEx 2026, khẳng định TP.HCM luôn sẵn sàng đi đầu trong việc kết nối nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Từ sáng kiến đổi mới đến những tác động thực tiễn

11 dự án trình diễn tại InnoEx 2026 đã trải qua 2 tháng ươm tạo và 9 tháng tăng tốc trong khuôn khổ Chương trình Đổi mới sáng tạo mảng Nhựa (Plastics Innovation Programme - PIP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai. Với sự hỗ trợ từ Phân quỹ Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững thuộc Quỹ Hòa bình và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNPDF) và Quỹ Coca-Cola Foundation, sáng kiến này giải quyết bài toán rác thải nhựa ở nhiều mắt xích khác nhau của chuỗi giá trị, bao gồm thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và thay đổi hành vi.

Các sáng kiến thí điểm này đã giúp ngăn ngừa, thu gom, tái chế hoặc xử lý đúng quy chuẩn hơn 750 tấn rác thải nhựa, đồng thời thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới về vật liệu thay thế, hệ thống dữ liệu số, mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghệ cải tiến và các cơ chế tài chính đổi mới. Những nỗ lực này cũng hỗ trợ việc thực thi Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định mới về quản lý chất thải và nhựa, đặc biệt là các quy định liên quan đến Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Hơn cả tác động về môi trường, các giải pháp này còn hỗ trợ tạo ra các cơ hội việc làm công bằng, được tôn trọng và tử tế cho những người lao động trong ngành quản lý chất thải, đồng thời bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của họ.

Đại diện 11 dự án thắng cuộc nhận khoản hỗ trợ tại sự kiện Demo Day, trong khuôn khổ InnoEx 2026

Động lực cho kinh tế tuần hoàn

Quỹ Coca-Cola Foundation xem đổi mới sáng tạo là động lực then chốt và là yếu tố hỗ trợ thiết yếu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan rác thải nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Các giải pháp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các chính sách quản lý chất thải và việc thực thi trong thực tế, đồng thời giải quyết các thách thức môi trường cụ thể.

Thông qua mối quan hệ hợp tác với UNDP, Quỹ Coca-Cola Foundation đặt mục tiêu hỗ trợ các sáng kiến này phát triển vượt qua giai đoạn hỗ trợ ban đầu để tự chủ tài chính và có thể mở rộng quy mô, từ đó kiến tạo các giá trị lâu dài về môi trường, xã hội và kinh tế cho Việt Nam.

Chương trình cũng đã hỗ trợ kết nối các nhà đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác chiến lược, kiến tạo lộ trình đưa các giải pháp đầy triển vọng vượt qua giai đoạn thí điểm. Sự hỗ trợ ban đầu cho phép các dự án thử nghiệm ý tưởng, xây dựng bằng chứng thực nghiệm và chứng minh tính khả thi, đặt nền móng vững chắc để các giải pháp này trở nên tự chủ, có khả năng mở rộng quy mô và có khả năng mang lại giá trị lâu dài về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC), nay là Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp (IBP), các đội tham gia cũng đã có cơ hội tiếp cận Green Innovation Fellowship và nền tảng kết nối đầu tư tại InnoEx 2026. Những mối liên kết này giúp các nhà đổi mới tiếp tục tương tác với các nhà đầu tư, đối tác trong hệ sinh thái và các chương trình hỗ trợ bổ sung khác sau khi kết thúc giai đoạn tăng tốc.

Từ thí điểm đến nhân rộng tác động

Trải nghiệm này phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong cách các doanh nghiệp đang ứng phó với các thách thức của môi trường và thị trường. Trước áp lực tái định hình thị trường và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo, quản lý rủi ro và tạo ra giá trị mới song hành với việc giải quyết các thách thức về môi trường. UNDP hỗ trợ quá trình chuyển dịch này thông qua việc kết nối doanh nghiệp với chính sách, đối tác, đầu tư và thị trường.

Khi Việt Nam thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, Chương trình Đổi mới sáng tạo mảng Nhựa đã xây dựng một danh mục ngày càng phát triển gồm các giải pháp nội địa nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa các nhà sáng lập, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bằng cách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở đường cho các hợp tác và đầu tư, chương trình đang góp phần đặt nền móng cho thế hệ doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn tiếp theo.

(Nguồn: Coca-Cola Việt Nam)