Từ 8h30 ngày 11/11, 11 tên miền quốc gia .vn chỉ có hai ký tự được mở đăng ký tự do sau hai lần đấu giá không thành, theo nguyên tắc ai đăng ký trước được xét cấp trước.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ mở đăng ký tự do 11 tên miền cấp hai có hai ký tự dưới đuôi .vn từ 8h30 ngày 11/11. Đây là những tên miền từng được đưa ra đấu giá hai lần nhưng không có kết quả.

Danh sách gồm: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn.

11 tên miền .vn hai ký tự được mở đăng ký tự do từ ngày 11/11. Ảnh: VNNIC

Theo VNNIC, các tên miền này sẽ được chuyển sang hình thức cấp trực tiếp như những tên miền .vn thông thường. Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký thông qua các nhà đăng ký tên miền quốc gia .vn theo quy định hiện hành.

Việc phân bổ được thực hiện theo nguyên tắc "đăng ký trước được xét cấp trước", căn cứ điểm c khoản 5 Điều 50 Luật Viễn thông. Do số lượng chỉ có 11 tên miền, người có nhu cầu cần chủ động lựa chọn và chuẩn bị thông tin đăng ký trước thời điểm mở cấp.

Tên miền quốc gia .vn có hai ký tự thuộc nhóm tài nguyên Internet đặc thù, với số lượng tổ hợp hữu hạn. Theo Luật Viễn thông, nhóm tên miền này được thực hiện đấu giá quyền sử dụng nhằm bảo đảm việc phân bổ, khai thác tài nguyên công khai, minh bạch và hiệu quả.

Đặc điểm ngắn gọn, dễ nhớ giúp nhóm tên miền này có tiềm năng ứng dụng trong xây dựng thương hiệu, phát triển website và các dịch vụ trực tuyến.

Một số tên miền có thể gợi liên tưởng đến lĩnh vực hoặc thông điệp cụ thể. Chẳng hạn, pi.vn có thể gắn với hằng số toán học Pi, phù hợp với các sản phẩm giáo dục, khoa học và công nghệ. i2.vn có thể được diễn giải theo hướng Intelligence & Innovation (Trí tuệ và đổi mới sáng tạo), trong khi p1.vn gợi đến Position One hoặc Priority One (vị trí hàng đầu hoặc ưu tiên số một).

Tên miền x4.vn có thể được sử dụng để truyền tải thông điệp tăng trưởng, hiệu suất; d5.vn gợi liên tưởng đến các lĩnh vực Digital, Data, Design. Trong khi đó, t7.vn có thể phù hợp với các dịch vụ du lịch, giải trí và phong cách sống.

Các tên miền còn lại như r0.vn, p4.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn cũng có thể được phát triển thành thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc nền tảng số.

Theo VNNIC, giá trị của tên miền không chỉ nằm ở hai ký tự mà còn phụ thuộc vào cách chủ sở hữu xây dựng thương hiệu và khai thác.

Ngoài địa chỉ website, tên miền còn có thể được sử dụng cho hệ thống email doanh nghiệp, nền tảng cung cấp dịch vụ hoặc các chiến dịch truyền thông trực tuyến.

Việc mở đăng ký tự do 11 tên miền là bước triển khai quy định của Luật Viễn thông đối với các tên miền quốc gia .vn đã qua hai lần đấu giá không thành.

Thay vì tiếp tục để các tài nguyên này chưa được khai thác, cơ chế cấp trực tiếp tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng thực tế tiếp cận.

Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia, đồng thời mở thêm cơ hội xây dựng sự hiện diện số cho doanh nghiệp và người dân.

Thông tin chi tiết về danh sách tên miền được công bố tại website: https://daugiatenmien.gov.vn/ten-mien-giai-phong.