Trong các ngày từ 18–20/3/2026, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã phối hợp tổ chức thành công đấu giá tên miền quốc gia “.vn” đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai cơ chế đấu giá đối với tài nguyên Internet có giá trị cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên số quốc gia.

Đại diện VNNIC cho biết, việc tổ chức đấu giá tên miền không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng khai thác, phân bổ hiệu quả nguồn tài nguyên Internet có tính khan hiếm, mang giá trị nhận diện cao, đóng vai trò như “tài sản số chiến lược” đối với tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kết quả đấu giá đợt 1 có 50 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới “.vn” được đưa ra đấu giá, trong đó 37 tên miền đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 74%.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất được ghi nhận đạt 1.584.000.000 đồng, cho thấy giá trị lớn và sức hấp dẫn đặc biệt của nhóm tài nguyên tên miền này.

Việc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sở hữu được các tên miền ngắn gọn, dễ nhớ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu trên môi trường số mà còn góp phần mở rộng thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước.

Định vị tên miền “.vn” không chỉ là địa chỉ Internet, mà là nền tảng cho thương hiệu, uy tín và niềm tin số, gia tăng sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ Internet toàn cầu.

Đại diện VNNIC cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức trúng đấu giá đợt 1 hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức sở hữu và đưa tên miền vào sử dụng.

Cụ thể, người trúng đấu giá cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp tiền trúng đấu giá) trước ngày 11/4/2026 thông qua hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn của VNNIC.

Sau khi có xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký sử dụng tên miền trúng đấu giá.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá cần thực hiện đăng ký sử dụng tên miền thông qua các nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn”.

Đại diện VNNIC cho biết, trường hợp cá nhân, tổ chức trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá đúng hạn hoặc không hoàn tất thủ tục đăng ký theo thời gian quy định sẽ bị hủy kết quả đấu giá và không được hoàn trả số tiền đã nộp; đồng thời, tên miền sẽ được đưa trở lại danh sách đấu giá theo quy định.

Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được, dự kiến trong tháng 6/2026, VNNIC sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 đấu giá quyền sử dụng tên miền “.vn” cấp 2 có 2 ký tự với nhiều tên miền giá trị.

Hoạt động này kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, tổ chức doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các chủ thể tiếp cận và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên Internet quốc gia.