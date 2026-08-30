Việc triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ sinh viên, thanh niên và hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” có thể tạo tác động rõ nét đến cả giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững. Bởi lẽ, đây là những hoạt động giúp thúc đẩy chuyển đổi số, trang bị kỹ năng số, tạo danh tính số và mở cơ hội cho người dân tham gia kinh tế số và xã hội số.

Chi nhánh Đà Nẵng của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa phối hợp với Sở KH&CN thành phố Huế tổ chức hội nghị tập huấn và phát động triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.VN” năm 2026.

Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế Nguyễn Kim Tùng cho biết, Thành phố Huế quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt 10.000 tên miền quốc gia “.vn” trong năm 2026. Tiếp đó, từ đầu năm 2027, Huế dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy việc khai thác hiệu quả các tên miền đã được đăng ký thông qua nhiều hoạt động cụ thể.

Trong đó, Thành phố Huế dự kiến tổ chức 2 cuộc thi nhằm lựa chọn và tôn vinh Top 10 website doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu và Top 10 website sinh viên tiêu biểu sử dụng tên miền “.vn”. Qua đó, thành phố kỳ vọng hình thành các mô hình tốt để lan tỏa, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư xây dựng nội dung, website và thương hiệu trực tuyến một cách bài bản.

Bà Phan Nguyên Ngọc Anh, Trưởng phòng Tổng hợp - Dịch vụ, Chi nhánh VNNIC tại thành phố Đà Nẵng thông tin về chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên, hộ kinh doanh.

Tại hội nghị tập huấn, bà Phan Nguyên Ngọc Anh, Trưởng phòng Tổng hợp - Dịch vụ, Chi nhánh VNNIC tại thành phố Đà Nẵng, đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn”, các chính sách hỗ trợ hiện hành và cách thức triển khai tới từng nhóm đối tượng.

Với thanh niên, sinh viên, tên miền “id.vn” là công cụ giúp mỗi cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp. Thông qua tên miền riêng, sinh viên có thể tạo trang thông tin cá nhân, CV trực tuyến, hồ sơ năng lực, giới thiệu dự án, kỹ năng và thành tích, đồng thời sử dụng thư điện tử gắn với tên miền cá nhân.

Với thanh niên, sinh viên, tên miền “id.vn” là công cụ giúp mỗi cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh, tên miền “biz.vn” hỗ trợ xây dựng website, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và phát triển thương hiệu trên môi trường số. Việc sử dụng tên miền quốc gia gắn với website và các dịch vụ số giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao khả năng nhận diện, tạo dựng niềm tin với khách hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Bên cạnh phần giới thiệu chính sách, chương trình dành thời lượng để hướng dẫn và thực hành trực tiếp. Các chuyên gia VNNIC và đơn vị đồng hành hướng dẫn người tham dự quy trình đăng ký, kích hoạt, quản trị và đưa tên miền vào sử dụng, đồng thời giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Một điểm nhấn của hội nghị là hoạt động ký cam kết phối hợp triển khai Chương trình giữa các đơn vị. Đại diện VNNIC, ông Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Sở KH&CN thành phố Huế, các trường, trung tâm và đơn vị liên quan đã ký cam kết phối hợp, hướng tới hình thành mạng lưới triển khai đồng bộ và lâu dài trên địa bàn

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, VNNIC, các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp chính sách hỗ trợ tiếp cận đúng đối tượng, đồng thời tạo điều kiện để tên miền “.vn” được đưa vào sử dụng rộng rãi hơn trong học tập, việc làm, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.