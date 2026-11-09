Chiều 9/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố các biển số ô tô, xe máy trúng đấu giá cao nhất năm 2026 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trong đó có biển số ô tô 30B-999.99 với hơn 6 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Kể từ phiên đấu giá biển số đầu tiên vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền được thu từ hoạt động này lên tới 12.500 tỷ đồng.

Đã có hơn 150.000 biển số được đấu giá thành công trong năm 2026. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho biết các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 với 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng.

Đáng chú ý, biển số xe máy 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất với mức 1,598 tỷ đồng; tiếp đến là biển số 50AA-999.99 với 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 với 1,059 tỷ đồng...

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nay đang diễn ra Phiên đấu giá biển số xe thứ 11. Tại phiên đấu giá này, có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số xe máy được đưa lên sàn. Trong đó, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số lượng biển số được đưa ra đấu giá nhiều nhất.