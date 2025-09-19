Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (19/9) TAND TPHCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong hai đường dây buôn 113kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, ngụ An Giang) 12 năm tù; Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) 13 năm tù; Cao Văn Chức (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) 6 năm tù; Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) 7 năm tù; 10 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 6 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Hiện bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đang bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, ngày 17/12/2024, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an ra lệnh khám xét khẩn cấp chiếc ô tô Toyota do Cao Văn Chức điều khiển, đang dừng đỗ ở khu vực Bệnh viện Nhi TPHCM. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện và thu giữ 5.000 USD cùng 1 bọc nilon màu đen, bên trong chứa 2 bọc nilon quấn băng dính, có 9 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng hơn 8,9kg.

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa (44 tuổi, trú tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tỉnh An Giang) đang vận chuyển 12 thỏi kim loại màu vàng bằng xuồng máy tại kênh Vĩnh Tế, An Giang.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng liên quan tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TPHCM. Cảnh sát thu giữ 7 thỏi vàng có trọng lượng 13,9kg; hơn 1,4 triệu USD; hơn 16 tỷ đồng...

Theo kết quả điều tra, các đối tượng tại Tây Ninh, An Giang, Cà Mau và TPHCM đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu nhánh buôn lậu qua biên giới An Giang, vận chuyển 36kg vàng (gần 80 tỷ đồng). Nguyễn Minh Trí phụ trách nhánh tại Long An (cũ), tổ chức đưa về nước 77kg vàng (hơn 172 tỷ đồng).

Đường đi của 113kg vàng lậu

Đối với đường dây của Sa, quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, Lê Huy Phương (chủ tiệm vàng ở An Giang), Huỳnh Cẩm Chương (chủ tiệm vàng ở Cà Mau), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) và Đặng Thị Thanh Huệ (chủ tiệm vàng tại TPHCM) đã thỏa thuận với Sa về việc mua vàng nguyên liệu tại Campuchia.

Sau khi "bắt tay" với các chủ tiệm trên, Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại Campuchia qua kênh Vĩnh Tế nên đã thuê Nghĩa dùng xuồng máy sang Campuchia nhận vàng của một đối tượng tên Xây (người Campuchia chưa rõ lai lịch) vận chuyển về Việt Nam.

Tiền USD và vàng được Nghĩa giấu kín dưới bộ phận động cơ xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên, để giao cho đồng phạm đưa đến các chủ tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau, TPHCM.

Ngày 17/12/2024, theo chỉ đạo của Sa, Nghĩa sang Campuchia nhận 12kg vàng (trị giá hơn 26 tỷ đồng) để đưa về Việt Nam. Khi điều khiển xuồng máy qua kênh Vĩnh Tế, Nghĩa bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ. Hay tin Nghĩa bị bắt, Sa nhanh chân bỏ trốn.

Đối với đường dây buôn lậu vàng qua biên giới tỉnh Long An (cũ) do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, do Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới nên bị cáo có quen biết với Van Hear (người Campuchia) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia.

Khoảng giữa năm 2024, Nguyễn Chí Khoa (chủ tiệm vàng Anh Khoa ở TPHCM) và Phạm Ngọc Thắng đã móc nối với Trí để tuồn vàng từ Campuchia giao lại cho mình.

Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp người của Van Hear nhận vàng. Đến đầu tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang đi nhận thay. Sau khi nhận được vàng từ Van Hear, Trí giao cho Cao Văn Chức để chở lên TPHCM giao cho Khoa và Thắng.