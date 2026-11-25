ANH - Chiếc nhẫn kim cương từng thuộc về một nữ hành khách sống sót sau vụ chìm tàu Titanic mới được bán với giá 150.000 bảng Anh (gần 5 tỷ đồng), lập kỷ lục về giá đối với trang sức liên quan đến con tàu huyền thoại.

Bà Lucy Duff Gordon sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic và chiếc nhẫn kim cương của bà. Ảnh: BNPS

Chiếc nhẫn kim cương hiếm có

Mới đây, chiếc nhẫn kim cương của Lady Lucy Duff Gordon, người sống sót trong vụ chìm tàu Titanic, được bán tại phiên đấu giá ở Anh với mức kỷ lục 150.000 bảng Anh (gần 5 tỷ đồng).

Theo nhà đấu giá, đây là món trang sức đặc biệt hiếm gặp.

Ngày 14/4/1912, con tàu sang trọng chở khách đang trong chuyến hải hành đầu tiên từ Southampton, Anh, đến thành phố New York, Mỹ thì va phải một tảng băng trôi và chìm xuống đáy Đại Tây Dương.

Sau khi được nhân viên trên tàu đánh thức và phát áo phao, vợ chồng bà Gordon gần như không có thời gian thu xếp hành lý.

"Tôi đang tận hưởng những thú vui của một chuyến vượt Đại Tây Dương. Thế nhưng, đến tối, tôi bắt đầu có một linh cảm kỳ lạ về điều chẳng lành. Khi đang ngủ, tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng động. Một chiếc bình hoa bắt đầu trượt đi, rồi đến một bức ảnh. Nỗi lo sợ của tôi đã trở thành sự thật. Con tàu đang nghiêng đi", bà Gordon kể lại.

Khoảng 1.500 người trên tàu thiệt mạng, nhưng bà Gordon và chồng may mắn sống sót nhờ xuồng cứu sinh chở khoảng 12 người.

Sau khi bà Gordon qua đời năm 1935 vì ung thư vú, chiếc nhẫn được để lại cho cháu trai là Tony Giffard, Bá tước Halsbury đời thứ ba. Sau khi ông qua đời năm 2000, món đồ tiếp tục được gia đình lưu giữ trước khi được đưa ra đấu giá, theo People.

Andrew Aldridge, nhân viên nhà đấu giá Henry Aldridge & Son cho biết: "Một món đồ trang sức liên quan đến người sống sót sau thảm họa tàu Titanic được đưa ra thị trường là vô cùng hiếm".

Chiếc nhẫn được chế tác vào đầu thế kỷ 20, gắn một viên kim cương đơn theo kiểu cắt châu Âu cổ, đánh bóng theo phương pháp thủ công.

Được biết, bà Gordon còn mang theo một đôi bông tai hình chữ thập bằng ngọc lục bảo và ngọc trai từ thế kỷ 18, là vật gia truyền của gia đình Duff-Gordon. Tuy nhiên, nó đã mất tích dưới đáy đại dương.

Nữ chủ nhân đằng sau nhẫn kim cương

Bà Gordon không chỉ được biết đến với câu chuyện sống sót sau thảm họa Titanic mà còn là một trong những nhà thiết kế thời trang nữ người Anh đầu tiên đạt thành công trên thị trường quốc tế.

Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, bà bắt đầu học may vá và thiết kế trang phục để tạo thu nhập, nuôi sống bản thân cùng con gái.

Sau đó, bà Gordon thành lập thương hiệu Maison Lucile tại London và mở thêm các cửa hàng ở New York, Chicago và Paris.

Năm 1912, bà cùng người chồng thứ hai đang trên đường sang Mỹ giải quyết công việc kinh doanh thì gặp nạn trên Titanic. Bà Gordon từng chia sẻ rằng, bà rủ chồng đi cùng vì lo lắng về chuyến hải trình đầu tiên của con tàu Titanic.

Khác với những món trang sức được trục vớt từ xác tàu Titanic, chiếc nhẫn kim cương của bà Gordon chưa từng nằm dưới đáy đại dương. Giá trị đặc biệt của nó nằm ở việc được chính người sống sót sau thảm họa và các thế hệ con cháu gìn giữ suốt hơn 1 thế kỷ.