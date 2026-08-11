Một chai bia Guinness được tìm thấy ngoài khơi bờ biển nước Anh. Ảnh: Stefan Panis

Năm 2025, thợ lặn Stefan Panis đã phát hiện chai bia trong xác con tàu Mindoro đắm ngoài khơi nước Anh.

Sau khi đưa chai lên khỏi mặt nước và làm sạch, Panis nhận ra trên chai có nhãn Guinness cùng dòng chữ ghi năm 1864, theo UPI.

Con tàu Mindoro bị đắm năm 1864 sau khi va chạm với một tàu khác khi thực hiện hành trình từ London (Anh) đến Vancouver (Canada). Panis dự định trở lại hiện trường khi điều kiện lặn thuận lợi để tìm kiếm thêm.

Phát hiện của anh vừa được công bố mới đây. Các nhà khoa học tại Đại học KU Leuven (Bỉ) đang nghiên cứu xem liệu họ có thể tái tạo lại phiên bản bia 162 năm tuổi này không.

"Có khả năng chúng tôi thu được đầy đủ DNA. Sau đó, chúng tôi có thể thử ủ lại một mẻ bia giống hệt loại bia từng được sản xuất vào những năm 1860”, Panis chia sẻ.

Theo nhà sử học về ngành bia Edward Bourke, chai được đặt trong tư thế úp ngược có thể đã giúp ngăn nước biển xâm nhập qua nút.

“Có khả năng nó vẫn uống được”, Panis nói.

Phát hiện này cũng nhận được sự quan tâm từ Diageo, tập đoàn sở hữu thương hiệu Guinness.

“Những phát hiện như thế này mở ra một góc nhìn đầy thú vị về quá khứ, đồng thời giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về lịch sử và di sản của Guinness”, người phát ngôn của Diageo cho biết.