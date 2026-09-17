Mel Fisher kiên trì theo đuổi tìm kiếm kho báu dưới đáy biển. Ảnh: CBS

17 năm theo đuổi một xác tàu chìm

Năm 1968, Mel Fisher (người Mỹ) bắt đầu cuộc tìm kiếm Nuestra Senora de Atocha, con tàu Tây Ban Nha bị chìm trong một trận bão năm 1622.

Fisher đặc biệt quan tâm đến con tàu sau khi đọc những tài liệu về nó. Con tàu nặng khoảng 550 tấn và bị chìm khi đang chở 250.000 đồng bạc, 1.200 thỏi bạc cùng 161 miếng vàng thỏi, theo People.

Fisher tin rằng xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 15-18m dưới mặt nước và có thể vẫn còn khá nguyên vẹn. Vì thế, ông cho rằng đây sẽ là một công việc tương đối nhanh chóng. Thực tế hoàn toàn trái ngược.

Xác tàu đã vỡ thành nhiều phần và các mảnh vỡ nằm rải rác trên khu vực đáy biển rộng lớn. Để tìm kiếm, Fisher huy động một đội gồm khoảng 20 thợ lặn và nhà khảo cổ học, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng trong nhiều năm.

Năm 1970, sau 2 năm tìm kiếm, đội của Fisher phát hiện 2 viên đạn súng hỏa mai, khiến họ tin rằng mình đang đi đúng hướng. Fisher cũng trực tiếp tham gia các chuyến lặn.

Trong hơn 1 thập kỷ tiếp theo, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện những dấu tích khác liên quan đến Atocha, trong đó có 3 thỏi bạc nặng khoảng 34 kg mỗi thỏi, những đoạn dây chuyền vàng. Tuy nhiên, phần kho báu lớn nhất vẫn chưa được tìm thấy.

Bi kịch khiến cuộc tìm kiếm suýt dừng lại

Trong quá trình tìm kiếm, ông Fisher không chỉ đối mặt với áp lực tài chính mà còn phải chịu một mất mát đặc biệt lớn.

Năm 1975, một trong những tàu trục vớt của đội, Northwind, bị chìm sau khi hệ thống bơm gặp sự cố. Con trai Fisher là Dirk, vợ của Dirk là Angel và thành viên thủy thủ đoàn Rick Gag đều thiệt mạng.

Sau vụ tai nạn, ông Fisher từng nghĩ đến việc từ bỏ cuộc tìm kiếm.

“Sau khi Northwind bị chìm và con trai tôi chết đuối, tôi đã rất nản lòng. Tôi nghĩ: ‘Có lẽ chuyện này chẳng đáng để tiếp tục’”, ông Fisher chia sẻ.

Nhưng ông quyết định tiếp tục vì con trai muốn ông hoàn thành cuộc tìm kiếm.

“Cứ chờ đến khi các anh nhìn thấy đống kho báu chính. Sẽ có những chồng thỏi bạc xếp thành hàng như một bức tường gạch dưới đáy biển. Sẽ có những thỏi vàng và những rương kho báu đầy tiền vàng, tiền bạc. Tất cả đều ở đó, hãy tin tôi”, ông Fisher động viên đội thợ.

Kho báu 450 triệu USD xuất hiện

Ngày 20/7/1985 trở thành dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc tìm kiếm kéo dài 17 năm. Kane, con trai Fisher, báo tin qua radio rằng đội tìm kiếm cuối cùng đã phát hiện kho báu.

Tổng giá trị kho báu được ước tính khoảng 400 - 450 triệu USD, gồm vàng, tiền bạc và ngọc lục bảo.

Pat Clyne, người đã làm việc cùng Fisher trong 12 năm, cho biết trước đó nhiều người từng gọi Fisher là kẻ giả mạo và cho rằng ông đưa ra những tuyên bố phi lý để thu hút các nhà đầu tư. Nhưng phát hiện năm 1985 đã chứng minh Fisher đúng.

Ông Fisher nhận khoảng 5% tổng giá trị kho báu. Phần còn lại được phân chia cho những người tham gia cuộc tìm kiếm. Hầu hết các thợ lặn nhận khoảng 0,1% số tiền thu được, trong khi một số nhân viên lâu năm được nhận 1%, biến họ thành những “triệu phú” gần như ngay lập tức.

Phát hiện mới

Nuestra Senora de Atocha thực sự nằm dưới đáy biển, cùng khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD. Phát hiện này đưa Fisher trở thành một trong những thợ săn kho báu nổi tiếng nhất lịch sử.

Mel Fisher qua đời năm 1998, nhưng câu chuyện về Atocha không dừng lại. Gia đình và đội ngũ của ông vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm những phần kho báu còn lại của Atocha.

Tháng 6/2026, cuộc tìm kiếm tiếp tục mang lại một phát hiện đáng chú ý. Thợ lặn phát hiện thỏi bạc nặng khoảng 10,2 kg, tại khu vực xác tàu Atocha ngoài khơi Key West.

Thỏi bạc được tìm thấy ở độ sâu khoảng 15m, sau khi các thợ lặn loại bỏ lớp cát phủ bên trên. Đây là thỏi bạc đầu tiên được tìm thấy tại khu vực Atocha kể từ năm 1999, tức sau gần 27 năm.

Phát hiện cho thấy vẫn còn những phần kho báu chưa được tìm thấy dưới đáy biển. Hiện, đội ngũ của Fisher vẫn tiếp tục tìm kiếm kho báu còn lại.