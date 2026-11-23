CANADA - Sau 11 năm trúng xổ số giải độc đắc gần 900 tỷ đồng, người đàn ông không ngờ khoản tiền thưởng khiến anh mất tình bạn 43 năm, rạn nứt quan hệ với mẹ và trải qua nhiều biến cố.

Randy Rush trúng xổ số độc đắc gần 900 tỷ đồng. Ảnh: Business Insider

Trúng xổ số độc đắc gần 900 tỷ đồng

Năm 2015, Randy Rush, khi đó là một nhân viên kinh doanh sống tại tỉnh Alberta (Canada) trúng số độc đắc trị giá 50 triệu CAD (gần 900 tỷ đồng).

Vận may đến với anh sau một lần ghé cửa hàng gần nhà mua thức ăn cho mèo, theo Entrepreneur.

Tại đây, anh tiện tay mua một tờ xổ số và không ngờ rằng quyết định này đã làm thay đổi cuộc đời.

Sau khi trúng thưởng, Randy quyết định nghỉ việc. Anh phân bổ khoản tiền vào nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, các quỹ đầu tư và hoạt động từ thiện.

Tuy nhiên, cuộc sống của người đàn ông không hoàn toàn dễ dàng sau khi trở nên giàu có.

Hàng xóm và nhiều người trong thị trấn tìm đến tận nhà hỏi xin tiền. Những cuộc gọi liên tục và sự chú ý bất ngờ khiến anh cảm thấy quá tải. Cuối cùng, Randy quyết định rời Alberta để tránh những phiền toái.

Mâu thuẫn với mẹ ruột

Một trong những biến cố khiến Randy tổn thương nhất là mâu thuẫn với mẹ ruột. Anh chia sẻ rằng sau khi biết con trai trúng số, bà yêu cầu được nhận một nửa khoản tiền thưởng.

"Năm 2015, mẹ tôi đòi một nửa số tiền thắng giải. Tôi không đồng ý và từ đó mẹ không còn nói chuyện với tôi nữa. Thời điểm đó, chuyện này khá đau lòng, nhưng giờ tôi đã vượt qua rồi", anh chia sẻ.

Anh có viết một cuốn sách có tên là "những kẻ đào mỏ" và liệt kê cả mẹ vào trường hợp đó. Anh mô tả mẹ là một "người mẹ mẫu mực" sống lành mạnh và chỉ có 2 thói quen xấu là uống rượu và đôi khi hút thuốc.

Sau khi trúng số, Randy đã gửi cho mẹ hơn 140.000 CAD (khoảng 2,5 tỷ đồng). Khi cha dượng của anh bị chẩn đoán mắc ung thư, anh đã giúp chi trả chi phí điều trị ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi cha dượng qua đời, Randy không được mời đến đám tang.

Randy Rush chia sẻ câu chuyện cuộc đời. Ảnh chụp màn hình

Mất người bạn thân 43 năm

Không chỉ gặp vấn đề trong gia đình, Randy còn mất người bạn thân đã quen biết suốt 43 năm. Theo lời anh, sau khi trúng số, con trai của người bạn giới thiệu cơ hội đầu tư vào công ty được quảng bá có tiềm năng phát triển lớn.

Tin tưởng người bạn lâu năm, Randy quyết định rót 4,6 triệu CAD (82,7 tỷ đồng) vào dự án. Tuy nhiên, sau đó, anh phát hiện mình bị lừa. Họ đã dùng tiền mua xe sang, bất động sản ven biển tại California, Mỹ.

Anh đưa vụ việc ra tòa tại Alberta và Arizona. Cuối cùng, anh giành được phán quyết có lợi và thu hồi được số tiền đã mất. Dù lấy lại được tài sản, anh không thể khôi phục tình bạn kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Chia tay bạn gái

Mới đây, Randy chia sẻ một biến cố khác trong chuyện tình cảm. Được biết, anh và bạn gái Kitty đã tính đến chuyện đính hôn. Anh hứa bảo đảm cho bạn gái cuộc sống sung túc nếu mình qua đời trước. Tuy nhiên, cô không hài lòng khi biết mình không có tên trong di chúc của anh, theo AOL.

Sau đó, Randy tình cờ phát hiện cuốn sổ của bạn gái, trong đó ghi chép về cách thuyết phục anh đưa tên cô vào giấy tờ sở hữu bất động sản, thanh toán các khoản nợ và để cô thừa kế tài sản sau khi anh qua đời. Đáng chú ý, cuốn sổ còn có dòng ghi chú về việc loại Randy khỏi cuộc sống của cô theo cách riêng.

Khi được hỏi, Kitty giải thích những ghi chép này liên quan đến việc xem bói tâm linh. Tuy nhiên, Randy không tin lời giải thích và quyết định chấm dứt mối quan hệ.

"Tôi lật qua lật lại từng trang, đọc thật kỹ và phát hiện tất cả mọi thứ đã được cô ấy lên kế hoạch", anh chia sẻ.

Sau nhiều biến cố, Randy cho biết anh không muốn trở nên cay nghiệt hay đánh mất niềm tin vào những người xung quanh. Dù trải qua những mối quan hệ đổ vỡ, anh vẫn xem việc trúng số là một may mắn và không hối tiếc về quyết định mua tấm vé năm ấy.

Randy khuyên những người bất ngờ nhận được khoản tiền lớn nên cân nhắc chuyển khỏi nơi sinh sống cũ để tránh những áp lực từ các mối quan hệ xung quanh. Anh cũng cho rằng việc giúp đỡ gia đình, bạn bè là cần thiết nhưng không nên cho đi quá nhiều tiền đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.