Tuổi Tý

Công việc xuất hiện cơ hội mới, có thể là dự án nhỏ hoặc lời mời hợp tác. Bạn nên chủ động nắm bắt để đạt được thành công.

Tình cảm khởi sắc, người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp qua các hoạt động xã hội, người có đôi thêm gắn bó nhờ những bất ngờ nhỏ. Nhìn chung, tuần này của tuổi Tý khá suôn sẻ, theo Sohu.

12 con giáp gặp nhiều biến động trong tuần mới. Ảnh: FP

Tuổi Sửu

Công việc gặp một vài thử thách nhưng chỉ cần kiên nhẫn, bạn sẽ vượt qua. Tài lộc có thêm khoản thu nhỏ, song bạn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ.

Tình cảm ổn định nhờ sự chia sẻ, lắng nghe. Hãy nhún nhường đối phương để tránh mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi Dần

Công việc thuận lợi, được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Tuần này, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn để tiến xa hơn.

Tình duyên thăng hoa với nhiều khoảnh khắc lãng mạn. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên qua các buổi tụ họp bạn bè.

Tuổi Mão

Quan hệ xã giao mở rộng, dễ gặp gỡ bạn bè cùng chí hướng. Ý tưởng sáng tạo xuất hiện, nếu mạnh dạn thực hiện sẽ mang lại kết quả bất ngờ.

Trong tình cảm, đôi lúc xảy ra va chạm nhỏ. Bạn cần kiềm chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí người kia để thấu hiểu, có như vậy tình yêu và hôn nhân mới bền lâu.

Tuổi Thìn

Công việc ổn định, không có biến động lớn nhưng nên tránh trì hoãn. Có cơ hội tài lộc nhỏ, song không nên đầu tư mạo hiểm.

Người độc thân cần mở rộng giao lưu để tìm kiếm nhân duyên, người có đôi nên dành thêm thời gian quan tâm đối phương.

Tuổi Tỵ

Công việc chịu áp lực nhưng là cơ hội để bạn rèn luyện và nâng cao năng lực. Hãy học hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước, kể cả những người trẻ tuổi.

Tình cảm ngọt ngào, đôi bên gắn bó hơn. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp trong môi trường học tập hoặc công việc.

Tuổi Ngọ

Vận khí hanh thông, công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc có thể đến bất ngờ nhưng cần quản lý khéo léo.

Tình cảm hòa hợp, mang lại nhiều niềm vui nhỏ. Người độc thân nên tích cực tham gia giao lưu để mở rộng cơ hội tình duyên.

Tuổi Mùi

Công việc gặp vài rắc rối nhỏ nhưng chỉ cần bình tĩnh bạn sẽ tìm ra cách giải quyết.

Tình cảm cần thêm niềm tin, tránh nghi ngờ vô cớ để giữ gìn hạnh phúc. Người độc thân hãy giữ tinh thần lạc quan, duyên lành sẽ đến đúng lúc.

Tuổi Thân

Ý tưởng sáng tạo bùng nổ, công việc được ghi nhận nên tài chính có dấu hiệu cải thiện.

Tình cảm ấm áp với nhiều bất ngờ ngọt ngào. Người độc thân dễ rung động khi gặp đối tượng trong các hoạt động xã hội nhưng cần tìm hiểu kỹ để tránh bị lợi dụng.

Tuổi Dậu

Công việc cần chú ý tiểu tiết để tránh sai sót. Tài chính có nhiều biến động, bạn nên tiết chế chi tiêu.

Tình cảm ổn định nhờ sự sẻ chia. Người độc thân nên tự tin thể hiện ưu điểm để thu hút đối tượng.

Tuổi Tuất

Công việc nhìn chung ổn định, không có trở ngại lớn.

Trong tình cảm, cần sự bao dung, tránh mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ. Người độc thân nên tham gia hoạt động ngoài trời để dễ gặp được đối tượng phù hợp nhưng cũng cần tìm hiểu kỹ trước khi tiến xa.

Tuổi Hợi

Công việc có bước tiến nhỏ, dễ được khen ngợi. Tài chính tăng nhẹ nhưng cần chi tiêu hợp lý để tránh hao hụt nhanh.

Tình cảm thắm thiết, người độc thân nên chủ động tìm kiếm để không bỏ lỡ nhân duyên ngay bên cạnh.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm