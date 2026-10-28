Bé 7 tuổi bị nhiễm cúm A nặng gây biến chứng, phải hạ thân nhiệt bảo vệ não. Các bác sĩ đã chạy đua suốt 12 ngày để giành giật lại sinh mạng cho bệnh nhi.

Sáng 28/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết vừa can thiệp kỹ thuật cao cứu sống một bệnh nhi nguy kịch vì cúm A.

Bệnh nhân là bé Phạm Thiên D. A., 7 tuổi, ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhập viện lúc 17 giờ ngày 12/10 do Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển đến.

Bé nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp, phù phổi cấp và trụy tim mạch rất nặng.

Theo bệnh sử, bé D.A. khởi phát bệnh một ngày trước đó với các dấu hiệu sốt cao liên tục kém đáp ứng thuốc hạ sốt, ho khan và sổ mũi. Sáng hôm sau, bé chuyển mệt, khó thở nặng nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, suy hô hấp.

Sau khi được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại khoa Cấp cứu rồi chuyển sang khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, tim của bé co bóp rất yếu, nguy cơ ngưng tim. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp y bác sĩ triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) cấp cứu.

Sau 12 ngày căng thẳng, bé A. đã vượt qua được cơn nguy kịch vì biến chứng của cúm A. Ảnh: BVCC

Để xử trí toàn diện, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt nhằm bảo vệ não, kết hợp lọc máu liên tục để kiểm soát cơn bão cytokine và ổn định chức năng các cơ quan. Sau khi xét nghiệm khẩn xác định bé bị nhiễm cúm A nặng, bệnh nhi được dùng ngay thuốc kháng vi-rút.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO, bệnh nhi đã được cai thiết bị này vào sáng 23/10. Sau đó, bé tiếp tục được rút máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan hồi phục hoàn toàn.

Đánh giá về ca bệnh, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết hiện là thời điểm vào mùa cúm. Cúm mùa phần lớn tự khỏi sau vài ngày, nhưng một số trường hợp có thể biến chứng viêm phổi nặng, viêm cơ tim, trụy tim mạch đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Quang khuyến cáo khi trẻ có dấu hiệu khó thở, tím tái, rối loạn tri giác, người nhà cần đưa ngay đến cơ sở y tế và tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng vi-rút hay kháng sinh.