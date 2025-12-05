Ông H.M.P (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi. Tình trạng diễn tiến nhanh, bệnh nhân phải đặt nội khí quản thở máy, chức năng thận suy giảm và phổi tổn thương nặng.

Sau 11 ngày điều trị nhưng không cải thiện, bệnh nhân vẫn sốt kéo dài. Kết quả nuôi cấy phát hiện ông nhiễm nấm Aspergillus, phải chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Bệnh nhân được theo dõi sát sao. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân vào Trung tâm Hồi sức tích cực trong tình trạng rất nặng. Khi soi phế quản của ông P, các bác sĩ phát hiện giả mạc bám chắc tại nhánh phế quản phân thùy thùy trên trái, dễ chảy máu. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.

Việc điều trị gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân suy thận và có bệnh lý tim mạch, khiến khả năng hấp thu thuốc giảm, việc phối hợp điều trị phức tạp hơn.

Sau một ngày, chức năng phổi bắt đầu cải thiện. Đến ngày thứ 7, bệnh nhân sốt trở lại 38,8 độ C, xuất hiện tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn khác tấn công.

Qua 10 ngày điều trị tích cực và hồi sức tối ưu, bệnh nhân dần ổn định, thoát sốc, chức năng thận hồi phục và đã tỉnh táo. Tuy vậy, ông P. vẫn cần tiếp tục điều trị thuốc kháng nấm kéo dài ít nhất 6 tuần.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, bệnh cúm không chỉ gây viêm phổi do virus mà còn làm suy yếu “hàng rào bảo vệ” của đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm có cơ hội tấn công.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người mắc cúm nếu sốt kéo dài, khó thở tăng dần hoặc tình trạng không cải thiện sau 3-5 ngày điều trị cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá bội nhiễm. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định với bệnh nhân giúp tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch càng phải cảnh giác nên tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm và đi khám sớm khi có triệu chứng bất thường.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận từ 300.000 đến 500.000 trường hợp viêm đường hô hấp cấp. Năm 2025, sau khi giảm vào giữa năm, ca bệnh tăng trở lại trong 3 tháng gần đây với khoảng 8.500 đến 11.000 trường hợp/tháng. Riêng từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Các chủng cúm lưu hành chủ yếu gồm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi độc lực.

Bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế lên tiếng về độc lực của chủng virus cúm Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cho biết số ca mắc cúm và bệnh hô hấp tăng tại nhiều khu vực.

Cúm A 'leo thang', mẹ bầu hoang mang trước mùa dịch Số ca cúm tăng mạnh khiến nhiều mẹ bầu lo lắng không biết có nên tiêm vắc xin trong thai kỳ hay không.