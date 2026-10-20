Khi mắc cúm, nhiều người có thói quen xông lá hoặc vận động thật nhiều để cơ thể toát mồ hôi với hy vọng nhanh khỏi bệnh.

Tôi bị cúm A, có nên xông lá hoặc tập thể dục để ra nhiều mồ hôi, giúp cơ thể nhanh khỏi bệnh không? (Thảo Minh - TPHCM)

Thạc sĩ Lê Ngô Minh Như, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Trong Y học cổ truyền, “phát hãn” (làm ra mồ hôi) là một phép điều trị được áp dụng đối với một số thể cảm mạo, tùy tình trạng bệnh và kết quả biện chứng luận trị.

Tuy nhiên, phát hãn không đồng nghĩa với việc phải xông nóng hoặc vận động đến mức cơ thể đổ thật nhiều mồ hôi. Việc áp dụng phương pháp này cần phù hợp với tình trạng của từng người bệnh, không nên tự ý thực hiện theo kinh nghiệm truyền miệng.

Xông lá có thể mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, giúp người bệnh cảm thấy mũi họng thông thoáng hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy xông lá có thể tiêu diệt virus cúm hoặc rút ngắn đáng kể thời gian mắc bệnh.

Nhiều người bị cúm xông lá mong mau khỏi bệnh. Ảnh: Hoa Linh.

Đặc biệt, người đang sốt, mệt mỏi nếu xông ở nhiệt độ cao hoặc kéo dài có thể bị bỏng, mất nước, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Việc trùm chăn kín để ép cơ thể ra mồ hôi cũng có thể khiến thân nhiệt tăng cao và làm tình trạng khó chịu nặng hơn.

Tương tự, cố gắng tập thể dục hoặc vận động gắng sức để “toát mồ hôi giải cảm” không phải là cách điều trị cúm được khuyến cáo. Khi cơ thể đang chống lại virus, việc tập luyện cường độ cao có thể làm tăng mất nước, khiến người bệnh kiệt sức và tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Vì vậy, thay vì cố đổ mồ hôi, người mắc cúm nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, giữ cơ thể ở nhiệt độ dễ chịu và theo dõi các triệu chứng.

Người thuộc nhóm nguy cơ cao nên đi khám sớm ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc cúm để được đánh giá và cân nhắc điều trị bằng thuốc kháng virus.

Người mắc cúm nên ở nhà khi còn khả năng lây bệnh, hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần tiếp xúc với người khác, giữ phòng thông thoáng và rửa tay thường xuyên. Cúm thường có thể cải thiện sau vài ngày, nhưng một số trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt ở người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Vì vậy, bạn không nên chủ quan hoặc cố áp dụng các biện pháp dân gian để thay thế việc theo dõi và điều trị phù hợp.

Thay vì cố xông nóng, trùm chăn kín hay tập luyện để “giải cảm”, người bệnh nên nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp, bổ sung đủ nước và theo dõi triệu chứng. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đi khám sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.