Sáng 11/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Hà xử lý 12 thanh thiếu niên (quê Nghệ An) điều khiển xe máy vào Hà Tĩnh đón bạn ra tù, sau đó gây náo loạn đường phố.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 4/12, khi biết tin bạn là N.M.N. (quê Nghệ An) hoàn thành việc chấp hành án phạt tù ở Trại giam Xuân Hà (huyện Thạch Hà), 12 thanh thiếu niên (quê Nghệ An, độ tuổi từ 15-20 tuổi) đã lên kế hoạch vào Hà Tĩnh đón bạn.

Trong số này có 7 người có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản.

Công an xử phạt hành chính đối với 12 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố. Ảnh: CACC

Nhóm người này đã sử dụng 7 xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển từ thành phố Vinh vào Hà Tĩnh. Khi tới vòng xuyến xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), nhóm này di chuyển theo Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh rồi rẽ vào tỉnh lộ 550 đi tới Trại giam Xuân Hà.

Trong nhóm này có 7 người có tiền án. Ảnh: CACC

Quá trình di chuyển, nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, chạy ngược chiều và bấm còi lớn, gây náo loạn đường phố.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên và các đơn vị liên quan tiến hành dừng các phương tiện, mời 12 thanh thiếu niên về trụ sở để làm việc.

Công an huyện Thạch Hà hiện đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với nhóm thanh thiếu niên nói trên.