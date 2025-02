Theo nguồn tin của PV VietNamNet, 13 lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh Bạc Liêu đã xin nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh - trao quyết định, tặng hoa cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu

Theo đó, 5 trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Đức Minh - Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Văn Công Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng phòng An ninh đối nội; Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng phòng An ninh điều tra và Thượng tá Nguyễn Minh Quân - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Các Phó trưởng phòng gồm: Thượng tá Lê Minh Trung - Phó chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; Thượng tá Nguyễn Thanh Ửng - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ; Thượng tá Dương Văn Trường - Phó giám thị Trại tạm giam; Thượng tá Trần Thanh Dũng - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy; Thượng tá Huỳnh Ân Nhân - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Phạm Văn An - Phó trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Hoàng Lai và Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng - Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Theo công an tỉnh, đây là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã có quá trình công tác, cống hiến nhiều năm trong lực lượng Công an, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc những cán bộ nói trên tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo thuận lợi cho Công an tỉnh Bạc Liêu sắp xếp, tổ chức bộ máy.

