Theo báo cáo tình hình an toàn thông tin mạng Việt Nam tháng 1/2025, trong tháng đầu tiên của năm nay, hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Cũng trong tháng 1/2025, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng đã ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng cao và nghiêm trọng, có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức. Đây đều là những lỗ hổng tồn tại trên các sản phẩm phổ biến của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.