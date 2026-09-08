UBND phường Nha Trang đã hoàn tất kiện toàn cơ cấu tổ chức các cấp học nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Trong đợt sáp nhập này, 13 trường mầm non, tiểu học và THCS đã hợp nhất thành các trường lớn, gồm Trường Mầm non Nha Trang, Trường Tiểu học Nha Trang và Trường THCS Nha Trang.

Cụ thể, Trường Mầm non Nha Trang gồm 1 trường chính, 11 phân hiệu, 14 điểm trường, với gần 2.800 trẻ và 371 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường Tiểu học Nha Trang có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 cán bộ, giáo viên. Trường THCS Nha Trang gồm 205 lớp, gần 8.800 học sinh và 379 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường Tiểu học Nha Trang nằm trên đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, trưa 8/9. Ảnh: Xuân Ngọc

Cách quản lý 'siêu trường' tiểu học tại phường Nha Trang

Ngày 8/9, trao đổi với Báo VietNamNet, ông Huỳnh Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết sau khi sáp nhập, công tác quản lý và tổ chức cán bộ vẫn duy trì ổn định, bộ máy vận hành theo hướng kế thừa hiệu quả.

Theo ông Tú, trong 12 phân hiệu đều có một phó hiệu trưởng phụ trách, đều là những người từng là hiệu trưởng các trường địa phương, nắm rõ đội ngũ giáo viên và điểm mạnh của từng đơn vị. Việc bố trí này nhằm hạn chế xáo trộn, giữ sự gần gũi, ổn định hoạt động, đồng thời tránh tình trạng điều chuyển cán bộ, giáo viên quá nhiều giữa các trường.

Về công tác bán trú, các phân hiệu thực hiện thống nhất khẩu phần ăn, không phân biệt trường chính hay phân hiệu, đảm bảo đồng bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong quản lý đội ngũ giáo viên, các trường có số lớp, học sinh đông sẽ được tổ chức phù hợp theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Mỗi trường chính có hiệu trưởng, hiệu phó; các phân hiệu bố trí một hiệu phó, còn điểm trường không có phó hiệu trưởng. Việc tổ chức lại này giúp cân đối đội ngũ, giảm tình trạng thừa thiếu cục bộ, nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm trường trước đây thuộc các trường khác nhau sẽ được quản lý chung trong một trường lớn, tạo điều kiện chia sẻ, sử dụng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

“Lãnh đạo phường sẽ thường xuyên giám sát, duy trì trao đổi để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động của các đơn vị ngày càng hiệu quả hơn”, ông Tú nói.

Trường THCS tại phường Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã thông tin các nội dung liên quan vấn đề về ngành Giáo dục.

Theo ông Sơn, sau quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, toàn tỉnh giảm từ 728 xuống còn 246 trường, tức giảm 66,2%, tương đương giảm 482 đầu mối. Tác động lớn nhất của đợt sắp xếp này là đối với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trường học.

Cụ thể, toàn tỉnh giảm hơn 640 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Trong đó, 468 người được bố trí sang các vị trí khác như giáo viên hoặc công việc phù hợp, còn 173 người nộp đơn xin nghỉ hưu và được giải quyết chế độ theo quy định.

Về nhân viên, sau sắp xếp, dự kiến giảm 1.244 người. Trong số này, hơn 550 người có thể được điều chuyển sang các vị trí công việc khác, còn hơn 690 người sẽ được giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc theo quy định.